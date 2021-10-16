Военное обозрение
Войти Регистрация

В Прибалтике взволнованы вопросом о том, останется ли Владимир Путин президентом России после 2024 года

129

Прибалтийские обозреватели и аналитики активно комментируют заявления президента России, сделанные в интервью американской журналистке Хедли Гэмбл из CNBC. При этом в Прибалтике основное внимание привлёк вопрос о том, собирается ли Владимир Путин оставаться в кресле президента России после 2024 года. Отдельно этот вопрос решили обсудить на LRT – Литовское национальное телевидение и радио.


Литовские репортёры не скрывают того, что ожидали от Путина прямого ответа, но, как известно, российский президент не стал отвечать прямо на вопрос Гэмбл. Президент ответил, что разговоры по этому поводу могут привести к дестабилизации ситуации, а это не может входить в интересы России и российского народа.

По заявлению Владимира Путина, все государственные институты и до 2024 года, и после него, должны функционировать стабильно, ритмично и надёжно.

В литовских медиа отметили заявление Путина о том, что «до 2024 года ещё достаточно долгий путь». При этом в LRT напомнили, что на основании конституционных изменений Путин получил фактическую возможность баллотироваться на президентский пост ещё дважды.

Из репортажа литовского телеканала:

Перемены Конституции РФ фактически дали Владимиру Путину возможность занимать пост президента России вплоть до 2036 года, то есть оставаться едва ли не вечным президентом.

При этом литовскими аналитиками добавляется, что «Путин всё же может готовиться к своей отставке». Из репортажа:

Сегодня в России проявились определённые разногласия среди высокопоставленных чиновников.

Будто в других странах мира, включая ту же Литву, никаких разногласий между представителями чиновничьего аппарата никогда не наблюдалось.

Все эти публикации зарубежных СМИ, взволнованных тем, останется ли Путин президентом РФ после 2024 года или покинет пост, говорят об «определённых ожиданиях» на этот счёт. Однако некоторое время назад в той же Прибалтике, а также на Украине, было высказано мнение, что после Владимира Путина в кресле президента России может оказаться «более жёсткий политик», а потому «никаких послаблений от России ждать не следует».
Использованы фотографии:
сайт президента России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
129 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Вчера, 07:42
    -10
    Они хотят видеть Путина в своих микространах на должности президента???.Он же тогда вымираты выведет из состава нато и евросоюза, для начала....а в результате, здравствуй СССР2! wassat
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 07:46
      +1
      В Прибалтике взволнованы вопросом о том, останется ли Владимир Путин президентом России после 2024 года

      Для успокоения никто не отменял, например капли Корвалол yes
      1. Mitroha
        Mitroha Вчера, 07:59
        +4
        потому «никаких послаблений от России ждать не следует».

        Никаких послаблений? Да вам гайки надо так закрутить,что бы единственной доходной статьей вашего бюджета были дотации.
        Ещё на ВВП молиться должны, что он либеральничает с вами
        1. Stas157
          Stas157 Вчера, 08:51
          +9
          Перемены Конституции РФ фактически дали Владимиру Путину возможность занимать пост президента России вплоть до 2036 года, то есть оставаться едва ли не вечным президентом.

          Настанет 2036, там ещё раз обнулится. Ему долго что-ли!

          А дорогие рассеяне ещё раз с большим удовольствием проголосуют на пеньках за поправки. Нам ведь очень важны эти поправки, потому как кординально меняют жизнь к лучшему! После поправок вон как цены полетели.
          1. Стропорез
            Стропорез Вчера, 09:10
            +3
            Цитата: Stas157
            Настанет 2036, там ещё раз обнулится. Ему долго что-ли!

            Не доживёт.
            1. lis-ik
              lis-ik Вчера, 09:41
              +4
              Цитата: Стропорез
              Цитата: Stas157
              Настанет 2036, там ещё раз обнулится. Ему долго что-ли!

              Не доживёт.

              Такие сами не уходят, только на лафете.
              1. Стропорез
                Стропорез Вчера, 09:45
                +4
                Цитата: lis-ik
                Такие сами не уходят, только на лафете.

                А у него другого выхода нет , по ряду причин.
            2. синдикалист
              синдикалист Вчера, 09:46
              +11
              Цитата: Стропорез
              Не доживёт

              Медицина уже творит чудеса. Подозреваю, что и вечную жизнь в индивидуальном порядке возможно организовать.
              1. Стропорез
                Стропорез Вчера, 09:52
                -14
                Цитата: синдикалист
                едицина уже творит чудеса. Подозреваю, что и вечную жизнь в индивидуальном порядке возможно организовать.

                laughing Можно ещё 3D модель сделать, так и будет вещать в режиме видеосвязи 100-летия. belay Помилуй Бог!
                1. Region-25.rus
                  Region-25.rus Вчера, 11:22
                  -12
                  Можно ещё 3D модель сделать
                  как в "Поколение П"? laughing
            3. Stas157
              Stas157 Вчера, 09:54
              -2
              hi Ваши бы слова да богу...
              1. Эль Чувачино
                Эль Чувачино Вчера, 16:15
                -20
                Какие же вы моральные ур оды всё-таки.
                1. Владимир Машков
                  Владимир Машков Вчера, 20:29
                  -10
                  Цитата: Эль Чувачино
                  Какие же вы моральные ур оды всё-таки.

                  Присоединяюсь. А все ненавистники Путина (что местные, что заграничные) зря надеются, что вместо него придёт какой-то слабак, который даст им послабление. smile
                  1. Стропорез
                    Стропорез Вчера, 21:51
                    +6
                    Цитата: Владимир Машков
                    Присоединяюсь. А все ненавистники Путина (что местные, что заграничные) зря надеются, что вместо него придёт какой-то слабак, который даст им послабление.

                    Насколько я помню, вы гражданин украины, дык зачем же вы нас граждан РФ делите на "хороших" и "плохих"?
                    Вы там у себя в незалежной разбирайтесь или вы предпочитаете про ваши дела помалкивать?
                    1. Эль Чувачино
                      Эль Чувачино Сегодня, 00:05
                      -3
                      Из него гражданин РФ больше, чем из тебя.
                      1. Стропорез
                        Стропорез Сегодня, 06:03
                        -1
                        Цитата: Эль Чувачино
                        Из него гражданин РФ больше, чем из тебя.

                        А ты сам то из натурализованных, паспорт то купил небось или тоже с незалэжной вещаешь?Теперь ты главный гражданин "путриот", ведь самыми "великими патриотами" всегда являются люди с нерусскими фамилиями и в основном живущие за кордоном.Тебе узбеки ближе, чем русские .
                      2. Эль Чувачино
                        Эль Чувачино Сегодня, 12:11
                        0
                        Стриптизер, где ты у меня не русскую фамилию увидел? И зачем мне покупать паспорт, если я и так коренной москвич? laughing блин, какое же ты маргинальное дно. Жалко тебя иногда, когда молчишь по крайней мере.
              2. Околоточный
                Околоточный Вчера, 22:28
                -8
                Согласен. Им по фиг на страну, они в комментах плюсуют русофобские от евреев, им насрать на нас с вами и на всех остальных. У них при слове Путин мозг (его остатки) отнимаются. Они объединятся хоть с русофобами-евреями, хоть с чертом, лишь бы их «раздражитель» ушёл. Они хлопать в ладоши будут на его похоронах, лобызаться с русофобами. И это патриоты?
        2. Wolt
          Wolt Вчера, 09:48
          +8
          Ага...и в долгожители перевели...
        3. Наводлом
          Наводлом Вчера, 11:05
          +9
          Цитата: Stas157
          дорогие рассеяне

          зачем коверкать слова?
          что вы хотите этим подчеркнуть?
          1. Mitroha
            Mitroha Вчера, 11:57
            +8
            Цитата: Наводлом
            Цитата: Stas157
            дорогие рассеяне

            зачем коверкать слова?
            что вы хотите этим подчеркнуть?

            Свою ущербность, по всей видимости request
        4. frruc
          frruc Вчера, 11:45
          -2
          Stas157
          Нам ведь очень важны эти поправки, потому как кординально меняют жизнь к лучшему!

          А вы уважаемый, ждете когда вам жизнь сделают лучше ? Для таких как вы, это безнадега. hi
        5. isv000
          isv000 Вчера, 12:28
          -23
          Цитата: Stas157
          Настанет 2036, там ещё раз обнулится. Ему долго что-ли!

          Если бы не Путин то России в её нынешнем виде бы не было, были бы удельные княжества а у вас лично могло бы и не быть возможности стучать здесь...
          1. фа2998
            фа2998 Вчера, 14:18
            +16
            А Вы закажите икону с видом Путина и молитесь! tongue hi
            1. Стропорез
              Стропорез Вчера, 21:47
              +8
              Цитата: фа2998
              А Вы закажите икону с видом Путина и молитесь!

              У многих уряскакуасов она даже мироточит belay
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Вчера, 08:59
        -8
        Да наш президент СТРАШЕН в своей доброте к странам Запада а вот к самим россиянам как то не очень.
        1. frruc
          frruc Вчера, 10:19
          +4
          Это точно, хватит с ними плюрализм мнений разводить. Если они нам гадят, значит создать им такие условия, чтобы стали раком.
      3. Егоза
        Егоза Вчера, 09:45
        +15
        Цитата: Mitroha
        Ещё на ВВП молиться должны, что он либеральничает с вами

        Вот поэтому они и надежду питают, что он останется и будет также с ними возиться
      4. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 09:58
        +24
        Цитата: Mitroha
        Никаких послаблений? Да вам гайки надо так закрутить,что бы единственной доходной статьей вашего бюджета были дотации.

        А чего волноваться то за Путина, ну есть Путин, ну придет другой Иванов, Петров, Сидоров, но для Прибалтики, да и для других стран бывшего СССР, ничего не изменится.
        1. Rusticolus
          Rusticolus Вчера, 10:25
          +1
          ну придет другой Иванов, Петров, Сидоров
          Ага, у нас как раз есть один вездесущий Петров, а Боширов будет премьером. Тогда у всяких шавок не то что склады, пердаки все разорвет в клочья. laughing
        2. sakuz
          sakuz Вчера, 16:50
          +21
          Цитата: tihonmarine
          А чего волноваться то за Путина, ну есть Путин, ну придет другой Иванов, Петров, Сидоров, но для Прибалтики, да и для других стран бывшего СССР, ничего не изменится

          Действительно, ВВП не вечен. В любом случае, грядет новый глава государства. Будем работать над тем, что бы это был пророссийский президент
      5. frruc
        frruc Вчера, 10:10
        +14
        .......было высказано мнение, что после Владимира Путина в кресле президента России может оказаться «более жёсткий политик», а потому «никаких послаблений от России ждать не следует».

        Мысль интересная, одобряю и буду надеяться.
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Вчера, 10:42
          +1
          laughing кстати..что значит "может" ? прибалты не немцы,с ними миндальничать никто не будет-не тот выхлоп
          1. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 16:54
            +6
            Цитата: Барбарис25
            кстати..что значит "может" ? прибалты не немцы,с ними миндальничать никто не будет-не тот выхлоп
            Ответить

            Да заморачивайтесь сильно, они маленькие и ничего не решают.
            1. Барбарис25
              Барбарис25 Вчера, 17:34
              0
              laughing а отвечать будут как большие...Усть-Луга передает прибалтам большой привет
              1. tihonmarine
                tihonmarine Вчера, 18:30
                0
                Цитата: Барбарис25
                а отвечать будут как большие...Усть-Луга передает прибалтам большой привет

                Усть Нарва принимает.
        2. isv000
          isv000 Вчера, 12:29
          -8
          Цитата: frruc
          .......было высказано мнение, что после Владимира Путина в кресле президента России может оказаться «более жёсткий политик», а потому «никаких послаблений от России ждать не следует».

          Батьку на царство, а Путина - в ООН! Вот это был бы номер!
    2. rocket757
      rocket757 Вчера, 08:30
      -1
      На Корвалол можно и подсесть ...
      Надо чередовать препараты, их уже столько напридумывал, не перечесть.
      1. Теренин
        Теренин Вчера, 08:53
        +3
        Цитата: rocket757
        На Корвалол можно и подсесть ...
        Надо чередовать препараты, их уже столько напридумывал, не перечесть.

        hi
        Я, по старинке. Знаю ещё Валакордин, и усё request
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 09:19
          +1
          Приветствую soldier
          Насколько я помню, какой то из них стали давать только по рецепту ...
          1. Теренин
            Теренин Вчера, 11:48
            +2
            Цитата: rocket757
            Приветствую soldier
            Насколько я помню, какой то из них стали давать только по рецепту ...

            hi
            Хрен его знает Виктор request я, щас на пенсии слишком то не нервничаю.
          2. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 16:57
            +1
            Цитата: rocket757
            Насколько я помню, какой то из них стали давать только по рецепту ...

            Хорошо вам? а у нас кроме аспирина, парацетамола и настойки йода все по рецепту (слабительные тоже без).
            1. rocket757
              rocket757 Вчера, 17:01
              +1
              Это где такое бывает???
              У нас самолечение, интернет лечение, само назначение лекарственных препаратов, процветает!!!
              Не могу сказать, что это правильно ... иногда это опасно, вернее, всегда опасно, ЛОТЕРЕЯ!
              1. tihonmarine
                tihonmarine Вчера, 17:08
                +1
                Цитата: rocket757
                Это где такое бывает?

                Почитай такое ввели по всему ЕС. Раньше хоть в России бывал затаривался, а сейчас даже бинты синтетика.
                1. rocket757
                  rocket757 Вчера, 18:24
                  +1
                  Понятно, доктора не должны оставаться без работы ... оно, как бы, правильно, но дьявол всегда кроется в деталях!
                  Как правило, любые запреты приводят к ... нелегальщине!!! Но тут, бдительные граждане ... стучат, наверняка.
        2. frruc
          frruc Вчера, 11:53
          +1
          Зачем медпрепараты, есть народные средства настойки из беленькой перед едой и на ночь. Пусть лечатся. wassat
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 17:02
            +1
            Да, да, сам также считаю! Лучшее средство от стресса, накатить 100 грамм и ... дальше по предпочтению и возможности!!!
          2. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 17:12
            +1
            Цитата: frruc
            Зачем медпрепараты, есть народные средства настойки из беленькой перед едой и на ночь. Пусть лечатся.

            Все кто в советское время жил, знают рецепты не спирту, бывает помогает. А лучший рецепт и бесплатно - это кружка Эсмарха, ото всего помогает, особливо симулянтам.
    3. AUL
      AUL Вчера, 09:02
      +13
      Цитата: Теренин
      Для успокоения никто не отменял, например капли Корвалол

      Пусть не волнуются - останется, конечно! Не для того он обнулялся, чтоб уходить.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 09:25
        +17
        По сути, что изменится, если придёт другой такой же или прежний останется .... система себе сохранит и будет всё по старому.
        Тут либо слом всего старого, либо ... тоже самое, только с другим публичным фэйсом.
        Какова вероятность, что ситуация изменится? Какие предпосылки для этого уже сейчас видно???
        1. Стропорез
          Стропорез Вчера, 09:41
          -4
          Цитата: rocket757
          По сути, что изменится, если придёт другой такой же или прежний останется .... система себе сохранит и будет всё по старому.
          Тут либо слом всего старого, либо ... тоже самое, только с другим публичным фэйсом.
          Какова вероятность, что ситуация изменится? Какие предпосылки для этого уже сейчас видно???

          Система второго такого пиар проекта осуществить не сможет, представьте , к примеру, что завтра пвв объявляет о приемнике и что тогда начнётся.
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 10:28
            +15
            Это как раз вопрос к тому, кто готов и СДЕЛАЕТ, что то серьезное, глобальное, что может быть принято и поддержано значительной массой наших граждан???
            С бухты барахты ничего толкового не происходит, нужна серьезная, планомерная подготовка.
            То что есть сейчас, серьезной, объединяющей силой/центром, признать никак ... это на мой взгляд. Может кто то видит, считает по другому ... только время и события могут показать, что у нас есть на самом деле, а что есть просто фантазии/заблуждения ...
            В общем, время и события, есть единственный способ всё проверить, доказать.
          2. Барбарис25
            Барбарис25 Вчера, 10:43
            +2
            laughing да ничего не начнется..либерахи и ко будут искать грязное белье и все
            1. rocket757
              rocket757 Вчера, 11:55
              +1
              Кто то может утверждать, доказать, что в обществе, в стране есть запрос на все, что можно назвать либерализмом???
              1. Барбарис25
                Барбарис25 Вчера, 15:27
                +2
                запроса нет,но либерахи то есть..вот и тужатся..поэтому и танцы..они кстати сейчас небось молятся чтобы Путин не ушел..иначе они в нехорошей позиции..ибо неоднократно заявляли что Путин не уйдет
                1. rocket757
                  rocket757 Вчера, 16:00
                  +5
                  Стандартная ситуация, с неё и кормятся.
                  Впрочем, не будет того, переключатся на другое ...
          3. ja-ja-vw
            ja-ja-vw Вчера, 22:43
            +7
            Цитата: Стропорез
            представьте , к примеру, что завтра пвв объявляет о приемнике и что тогда начнётся.

            завтра нельзя.
            Приемников у нас только под новый год традиция такая назначать.
            Пока даже запаха нет о "приемнике", посему готовьте оливье и держитесь за скрепы.
            Вряд ли отличие будет от

            /на всякий случай: товарищ майор Смирнов - это не мой ролик, это bbc. news рууская служба ( страхуясь называю их: инстранными агентами и нежелательными эллементами, а то оштрафуют и посадют), а вот и ссылка на канал этих вражин:
            https://www.youtube.com/channel/UC8zQiuT0m1TELequJ5sp5zw
            У них не конфискуют жилплощадь? Если да- то примитек сведению: я первый сигнализировал
            и ещё я только до 2019 привел, а в 2020 было обнуление, поэтому прошлое не считается. вот
            1. Стропорез
              Стропорез Вчера, 22:51
              +5
              Цитата: ja-ja-vw
              Пока даже запаха нет о "приемнике", посему готовьте оливье и держитесь за скрепы.

              Скрепы ржавеют и гнутся, а их главный жрец что то хреново выглядит последнее время, даже кровь чёрной собаки с бубном не шибко помогают, не ровен час может и дуба дать belay
              1. Комментарий был удален.
                1. Комментарий был удален.
      2. Стропорез
        Стропорез Вчера, 09:30
        +10
        Цитата: AUL
        Пусть не волнуются - останется, конечно! Не для того он обнулялся, чтоб уходить.

        Да что ж он кащей что ли? Если учесть, что у него +2 года =71, то 87-мь лет это для него уже бооольшой перебор.
        1. sakuz
          sakuz Вчера, 16:56
          +19
          Цитата: Стропорез
          Если учесть, что у него +2 года =71

          Он с 1949 года (это отовсюду стёрли, но люди помнят) так что +3 года
    4. venik
      venik Вчера, 10:20
      +2
      Цитата: Теренин
      В Прибалтике взволнованы вопросом о том, останется ли Владимир Путин президентом России после 2024 года

      Для успокоения никто не отменял, например капли Корвалол yes

      =======
      Можно подумать, что если Путина сменит ну, например Жириновский ( laughing wassat ) то прибалтам вдруг станет легко, весело и спокойно..... laughing bully lol
  2. knn54
    knn54 Вчера, 07:54
    +1
    Лучше бы думали,о запасах "шпрот" в Балтийском море.И кто их будет кормить,есди ЕС "надорвется".
    1. Гардамир
      Гардамир Вчера, 07:58
      +23
      Забавное название статьи.Всё время переводят стрелки. Хорошо, что в Росси никто не озабочен этим вопросом.
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Вчера, 08:25
        +10
        Забавное название статьи.Всё время переводят стрелки. Хорошо, что в Росси никто не озабочен этим вопросом.
        yes А поговорить!? Но ведь как то нужен предлог.Чем не тема для дискуссии?Кстати согласен с мнением "Попандос"если опустить его спец подготовку и оставить только .
        боятся, что ВВП останется президентом, или что уйдёт?
        1. Гардамир
          Гардамир Вчера, 08:36
          +15
          А поговорить!
          Так то да. Вот только есть более насущные темы. Например массовый завоз узбеков в Россию.
      2. Stas157
        Stas157 Вчера, 08:58
        +15
        Цитата: Гардамир
        Забавное название статьи.Всё время переводят стрелки. Хорошо, что в Росси никто не озабочен этим вопросом.

        Дед и прибалтам никуда не упирается. Это наши горе-охранители пытаются хайп словить на голом месте. Когда ничего позитивного нет, приходится выдумывать. Дескать враги волнуются. Смотрите!

        И ведь получается.
        1. Mora
          Mora Вчера, 09:09
          +15
          good К сожалению, не все это видят...
      3. ja-ja-vw
        ja-ja-vw Сегодня, 13:12
        0
        Цитата: Гардамир
        . Хорошо, что в Росси никто не озабочен этим вопросом.

        good
        Мы просто знаем, что есть Терешкова, и если,что, то....
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 10:14
      +2
      Цитата: knn54
      Лучше бы думали,о запасах "шпрот" в Балтийском море.И кто их будет кормить,есди ЕС "надорвется".

      Шпрот не водится на Балтике, а с килькой и салакой напруга, осенняя путина было на очень низком показателе.
  3. Redut
    Redut Вчера, 11:08
    -16
    Цитата: Бережливый
    Они хотят видеть Путина в своих микространах на должности президента???.Он же тогда вымираты выведет из состава нато и евросоюза, для начала....а в результате, здравствуй СССР2! wassat

    Все к этому идет hi Вот и нервничают ..А наш глава, в отличии от западных педиков-старчелов ,настоящий мужик и государственник . hi
    Боятся падлы ,что отвечать придется ? Россия сосредотачивается и Бог нам помогает
    Русские идут ! Вот что их страшит ..
  4. Black5Raven
    Black5Raven Вчера, 12:35
    +16
    Цитата: Бережливый
    Они хотят видеть Путина в своих микространах на должности президента???

    Нет, они хотят видеть его на должности президента РФ. Ведь пока он у власти страна продолжит нищать, население уменьшаться и текущий курс на ослабление продолжится. Путин устраивает всех good
    1. Стропорез
      Стропорез Вчера, 21:36
      +7
      Цитата: Black5Raven
      едь пока он у власти страна продолжит нищать, население уменьшаться и текущий курс на ослабление продолжится. Путин устраивает всех

      И что самое хреновое ,он устраивает часть наших населенцев,уверенно марширующих на кладбище.
      1. Black5Raven
        Black5Raven Вчера, 22:06
        +7
        Цитата: Стропорез
        он устраивает часть наших населенцев,уверенно марширующих на кладбище.

        Хуже что устраивает "управленцев" и силовиков. Мнение населенцев уже давно никого не интересует.
  5. svp67
    svp67 Вчера, 14:50
    +1
    Цитата: Бережливый
    Они хотят видеть Путина в своих микространах на должности президента???

    Для них, как и для украинцев он не президент, он БОЖЕСТВО...
  • Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 07:46
    0
    А разве Россия кого-то напрягает? Каких послаблений, и в чём, они хотят? Крым вернуть что ли?
  • Попандос
    Попандос Вчера, 07:48
    +24
    Чё-то не понятно чего больше трибалты боятся, что ВВП останется президентом, или что уйдёт?
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Вчера, 08:01
      +10
      Цитата: Попандос
      Чё-то не понятно чего больше трибалты боятся, что ВВП останется президентом, или что уйдёт?

      Непонятно, чего они вообще этим вопросом озадачились. Можно подумать, что в должности премьера ВВП им кровь перестанет сворачивать.
    2. Теренин
      Теренин Вчера, 08:02
      +12
      Цитата: Попандос
      Чё-то не понятно чего больше трибалты боятся, что ВВП останется президентом, или что уйдёт?

      На всякий случай они боятся и того и другого yes
      1. Попандос
        Попандос Вчера, 08:05
        +11
        Вечный страх, это судьба любой "моськи".
        Чтож, сами выбор сделали.
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 08:14
          +4
          Цитата: Попандос
          Вечный страх, это судьба любой "моськи".
          Чтож, сами выбор сделали.

          Эта моська с особым гонором, выше только у свидомых. winked
    3. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 10:20
      +9
      Цитата: Попандос
      Чё-то не понятно чего больше трибалты боятся, что ВВП останется президентом, или что уйдёт?

      Бояться надо, если Путин уйдет.
    4. Владимир61
      Владимир61 Вчера, 11:59
      +2
      Цитата: Попандос
      Чё-то не понятно чего больше трибалты боятся, что ВВП останется президентом, или что уйдёт?
      Что там думают, у них и спрашивать нужно. А здесь, даже нет необходимости задаваться этим вопросом. То, что на "ВО" уже давно организовалась устойчивая группа коллаборантов и внешних недругов России, как правило в ранге маршалов и быстрорастущих генералов, давно уже является фактом.
  • Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 07:49
    +1
    В Прибалтике взволнованы вопросом о том, останется ли Владимир Путин президентом России после 2024 года

    ***
    Все проблемы давно решены,
    и только один вопрос волнует процветающую Прибалтику...
    ***
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 08:03
      +1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      В Прибалтике взволнованы вопросом о том, останется ли Владимир Путин президентом России после 2024 года

      ***
      Все проблемы давно решены,
      и только один вопрос волнует процветающую Прибалтику...
      ***

      ... ага, цветы оказались искусственными winked
  • Ros 56
    Ros 56 Вчера, 07:53
    0
    Странно, а какое собачье дело этим трибалтам до президентства ВВП, пусть радуются чтобы следующий их в игнор не запустил.
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 07:55
      -1
      Лимитрофы всегда зависимы от окружающих их стран и политики проводимой этими странами. Потому и мохают на этот счет.
  • Alien From
    Alien From Вчера, 07:57
    0
    Пока до них хоть что-то дойдёт, рак на горе свистнет.
  • Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 07:57
    -4
    Путин обнулился и снова выберется президентом в 2024 году,это выгодно правящему классу и друзьям Путина.
    1. Кот_Кузя
      Кот_Кузя Вчера, 08:01
      -13
      В принципе в 2024 году можно и Медведева выставить на кандидаты в президенты, он относительно молодой, и уже имеет опыт работы президентом. А там до 2030 года может кто и появится нормальный кандидат.
      1. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Вчера, 08:38
        -3
        Цитата: Кот_Кузя
        В принципе в 2024 году можно и Медведева выставить на кандидаты в президенты,

        Рейтинг у Медведева нулевой, его даже как председателя партии Единая Россия не включили в тройку лидеров, пришлось Шойгу да Лаврову вытягивать выборы, а он сидел как мышь под веником. Хотя может они надеются, что народ подзабудет его "блестящее" премьерство, опять назначат куратором нацпроектов, под которые ввалят кучу бабла, дадут перед выборами деньжат пенсионерам и силовикам для правильного голосования, глядишь и пройдёт. Эх, не хотелось бы такого сценария, только не это stop
        1. Stas157
          Stas157 Вчера, 09:11
          -7
          Цитата: Анатоль Клим
          Рейтинг у Медведева нулевой

          За президента Медведева вся Россия проголосовала однажды. Если надо и ещё проголосует.

          Власть лишь бы нам кондидата своего указала! А народ не подведёт. Выберет подавляющим большинством! А кое где и под 100%.
        2. синдикалист
          синдикалист Вчера, 10:02
          -7
          Зато он доказал свою преданность, честно исполнив роль престолоблюстителя. Любой шойгу на его месте поставил бы к стенке предшественника, а этот, нет - отбарабанил как приказано.
          1. Анатоль Клим
            Анатоль Клим Вчера, 10:21
            -2
            Цитата: синдикалист
            Зато он доказал свою преданность, честно исполнив роль престолоблюстителя.

            А ещё какие-либо достоинства есть?, ах не надо перечислять, преданность перевешивает все другие достоинства и недостатки вместе взятые, трон охранял, по первому требованию освободил, слезу пустил, попримьерствовал до невозможности, но из обоймы не выпал, создали должность специально для него, вроде бы и при деле hi
        3. AUL
          AUL Вчера, 11:44
          -4
          Цитата: Анатоль Клим
          Рейтинг у Медведева нулевой, его даже как председателя партии Единая Россия не включили в тройку лидеров, пришлось Шойгу да Лаврову вытягивать выборы, а он сидел как мышь под веником.

          А что, у нас результаты выборов как-то зависит от каких-либо рейтингов? Кого надо(кому-то), того и выберут. Хоть Галустяна, хоть Валуева. wassat
  • Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Вчера, 07:59
    -1
    А приебалтам то чего волноваться? ВВП- президент России и ни на какие прибалтики не претендуют, тем более там, что бы выбрали презиком - надо быть как минимум внуком/правнуком "лесного брата", "Латвийской бригады СС" или "Эстонского легиона СС"
  • Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 08:07
    0
    Останется. Вешайтесь, шпротасы.)
  • Pavel73
    Pavel73 Вчера, 08:13
    +7
    Когда Путин перестанет быть президентом России, наши западные и прозападные друзья не раз вспомнят его добрым словом. Так и скажут "Эх, какой хороший был Путин, и за что только мы его поносили?!". Ибо всё познаётся в сравнении.
    1. Кот_Кузя
      Кот_Кузя Вчера, 09:10
      -5
      Цитата: Pavel73
      Когда Путин перестанет быть президентом России, наши западные и прозападные друзья не раз вспомнят его добрым словом. Так и скажут "Эх, какой хороший был Путин, и за что только мы его поносили?!". Ибо всё познаётся в сравнении.

      Особенно украинцы. Путин страдает украинофилией, он искренне верит и считает, что украинцы это братья русским, и потому всегда и постоянно помогает Украине, до майдана Россия субсидировала в Украину по 100 млрд долларов ежегодно, да и после майдана Путин все еще содержит Украину, торгует с ней, продает по льготным ценам энергоносители, те же нефть, бензин и соляру, на которой ездят танки и прочая техника ВСУ, а так же в случае необходимости, дает им электроэнергию, как это было уже в этом году. Я на месте Путина, давно бы закрыл границу, полностью прекратил бы все торговые и прочие отношения с Украиной, и ввел бы визовый режим. Надеюсь, после Путина придет человек, который не будет страдать украинофилией, и будет вести с Украиной и с украинцами как они того заслуживают - как с врагами!
      1. Pavel73
        Pavel73 Вчера, 09:31
        -1
        Согласен. Разве не этого они так хотели уже больше ста лет? Разве не этого они добивались - освобождения от "имперского гнёта Москвы"? Что ж, они своего добились, и лично я никакими братьями их больше не считаю. А слова Путина о каком-то "братстве" русских и украинцев у меня вызывает только раздражение. Ибо настоящим братьям нет никакой нужды называть себя по-разному.

        Разумеется речь идёт о принципиальных украинцах. А не о тех русских людях, которым просто выпало несчастье родиться в этом дурдоме.
      2. Наводлом
        Наводлом Вчера, 11:08
        0
        Цитата: Кот_Кузя
        до майдана Россия субсидировала в Украину по 100 млрд долларов ежегодно

        бред
        1. Кот_Кузя
          Кот_Кузя Вчера, 11:16
          -6
          Цитата: Наводлом
          бред

          Немного ошибся, не 100 млрд, а 200 млрд!
          . Россия поддерживала украинскую экономику, искусственно занижая цены на газ и другие ресурсы, предоставляя Украине кредиты. Россию и Украину связывают порядка четырехсот соглашений, которые касаются различных сфер интеграции в рамках СНГ, сообщил глава Минэкономразвития.

          МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россия за последние 20 лет вложила в украинскую экономику 200 миллиардов долларов, в том числе искусственно занижая цены на газ, сообщил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев
          https://ria.ru/20140519/1008370790.html
          1. Наводлом
            Наводлом Вчера, 11:22
            +5
            Цитата: Кот_Кузя

            Немного ошибся, не 100 млрд, а 200 млрд!

            совсем немного ошибся
            написал, что 100 млрд ЕЖЕГОДНО
            а Улюкаев сказал про 200 млрд за 20 ЛЕТ
            всего то ошибся в 10 раз
            с кем не бывает
            но мало того, даже сейчас не понял свою ошибку
            решил помножить на два
            ты вообще понимаешь что пишешь?
            100 млрд долл в год - это 3 трлн рублей по тому курсу!
            весь федеральный бюджет в 2014 году составлял в районе 13 с половиной трлн!
            математик млин
  • askort154
    askort154 Вчера, 08:20
    +4
    Однако некоторое время назад в той же Прибалтике, а также на Украине, было высказано мнение, что после Владимира Путина в кресле президента России может оказаться «более жёсткий политик», а потому «никаких послаблений от России ждать не следует».

    Так что не играйте в "нострадамусов" , у вас это не получается. В 90-х, вы все были уверенны, что Россия продолжит разваливаться. Но произошёл для вас "облом" с приходом Путина. Россия не только не развалилась, а наоборот, усилилась. И не гадайте, кто будет после 2024 г, Кто бы не был, Россия теперь вам не по зубам.
  • tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 08:27
    +5
    Статья ,это хитрый соц.опрос на ВО о мнении россиян и примкнувших к ним.С одним вопросом:Доколе это будет продолжаться? lol
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Вчера, 08:33
      +1
      Хм ..Интересно а что запоют в той же Прибалтике если президентом станет Шойгу ?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 08:40
        0
        Как что,у россиян нет свободы выборов,выбора предателя на должность Президента России! hi
      2. usr01
        usr01 Вчера, 09:12
        +3
        ...если президентом станет Шойгу

        Как что? Гимн по стойке смирно!
      3. Барбарис25
        Барбарис25 Вчера, 10:45
        +3
        вряд ли,Путин не и вопрос возрастных руководителей он понимает,так что преемник будет молодой,но до 23го года о нем будет тишина,ибо термин "хромой утки" никто не отменял
      4. frruc
        frruc Вчера, 12:04
        +3
        а что запоют в той же Прибалтике если президентом станет Шойгу ?

        В любом случае, я так подозреваю, будет кто-то из бывших или действующих силовиков. Время таких убл...юдков как горби и разных алкашей, прошло.
        1. Андрей Чижевский
          Андрей Чижевский Вчера, 12:29
          +1
          Может и так.Но тут в чем нюанс - нынешней президент тоже из бывших ( хотя все знают что бывших не бывает ) силовиков .Да и он может ещё сам пойти на следующий срок..Так что шпротоловы могут в любом случае дрожать от незнания.
    2. Наводлом
      Наводлом Вчера, 11:51
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Статья ,это хитрый соц.опрос на ВО о мнении россиян и примкнувших к ним.С одним вопросом:Доколе это будет продолжаться? lol

      не согласен
      это такой троллинг недовольных властью
      "ну а что вы на это скажете? тоже с нехорошими прибалтами заодно переживаете?"
      короче, вброс ни о чём
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 12:00
        +2
        Это пусть прибалты переживают,я не переживаю!Еще пока рано.
  • Koldirbek
    Koldirbek Вчера, 08:56
    -1
    Останется, типо как Назарбаев будет ..
  • rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 08:59
    +5
    Зима на носу, с газом и электроэнергией проблемы, а они рассуждают кто будет в России президентом после 2024. Сомневаюсь, что вам станет легче если даже Путин не станет переизбираться.
    1. frruc
      frruc Вчера, 12:00
      -1
      rotmistr60 Зима на носу, с газом и электроэнергией проблемы......

      Будем надеяться на мягкую и теплую зиму в прибалтике. crying
  • Игорь Половодов
    Игорь Половодов Вчера, 09:00
    +1
    Прибалтийские аборзеватели еще те обозреватели...
  • хонда
    хонда Вчера, 09:05
    0
    Другими словами-в Прибалтике прошли досрочные выборы президента России.
  • usr01
    usr01 Вчера, 09:11
    +2
    Прибалтику... беспокоит Гондурас...
    а ты его не чеши! (с)
  • синдикалист
    синдикалист Вчера, 09:51
    -3
    А что, в Конституции есть ограничение на количество обнулений?
  • Rubi0
    Rubi0 Вчера, 09:56
    +2
    Пора уже бы более жёсткого Путина.
  • Joker62
    Joker62 Вчера, 10:54
    +1
    Блин, на дворе еще 2021 год, и до выборов 2024 года еще далеко... what Делят шкуру не убитого медведя в лесу, который еще гуляет по тайге... wassat
  • Макс1995
    Макс1995 Вчера, 11:10
    -2
    А , аномимы просто раздули тему.

    И СМИ по цитатам явно не волнуются , прибалтам врядли это очень интересно, И русским уже все ясно.

    За кого скажут, того и выберут. Все Президенты были, на кого ткнет палец предыдущего, пусть даже будет малоизвестным.
  • Avior
    Avior Вчера, 11:43
    0
    . останется ли Владимир Путин президентом России после 2024 года

    Останется, конечно.
    Более того.
    Даже если на должности Президента России будет другой человек, все равно останется президентом.
  • Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Вчера, 14:07
    0
    ИМХО - постарается остаться ,но на случай непредвиденных ситуаций или планомерного возрастания антирейтинга есть расклад с Шойгу в качестве некой промежуточной фигуры между ВВП и новой компромиссной для элит фигурой .
  • wandlitz
    wandlitz Вчера, 18:21
    +1
    "никаких послаблений от России ждать не следует" и не только до или после 2024 года, а всегда...
  • Gor Black
    Gor Black Вчера, 18:30
    0
    Пусть не сумлеваются, пока жив, будет править.
  • riwas
    riwas Сегодня, 06:45
    +1
    В Прибалтике взволнованы вопросом о том, останется ли Владимир Путин президентом России после 2024 года

    ВВП, судя по всему, пойдет на второй срок. Они на "мягкого" в политике ВПП молиться должны, так как другой, вроде Шойгу, закрутит гайки по полной.
  • Shaman
    Shaman Сегодня, 11:07
    0
    Боятся потерять икону на которую молятся.
  • Covid
    Covid Сегодня, 19:35
    0
    Литва это Прибалтика, да . Но где мнение Латвии и Эстонии ? У автора поста что то не вяжется. Надо , возможно о мнении Литвы ?
    Или вообще как понимать про "прибалтийские репортеры". Это что ? у них есть имена, у них есть СМИ где они на работе ?
    Мне кажется надо это домашнее задание переписать. если даже такой лох как я тут столько ошибок нашел.