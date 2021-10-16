В Прибалтике взволнованы вопросом о том, останется ли Владимир Путин президентом России после 2024 года

Перемены Конституции РФ фактически дали Владимиру Путину возможность занимать пост президента России вплоть до 2036 года, то есть оставаться едва ли не вечным президентом.

Сегодня в России проявились определённые разногласия среди высокопоставленных чиновников.

Прибалтийские обозреватели и аналитики активно комментируют заявления президента России, сделанные в интервью американской журналистке Хедли Гэмбл из CNBC. При этом в Прибалтике основное внимание привлёк вопрос о том, собирается ли Владимир Путин оставаться в кресле президента России после 2024 года. Отдельно этот вопрос решили обсудить на LRT – Литовское национальное телевидение и радио.Литовские репортёры не скрывают того, что ожидали от Путина прямого ответа, но, как известно, российский президент не стал отвечать прямо на вопрос Гэмбл. Президент ответил, что разговоры по этому поводу могут привести к дестабилизации ситуации, а это не может входить в интересы России и российского народа.По заявлению Владимира Путина, все государственные институты и до 2024 года, и после него, должны функционировать стабильно, ритмично и надёжно.В литовских медиа отметили заявление Путина о том, что «до 2024 года ещё достаточно долгий путь». При этом в LRT напомнили, что на основании конституционных изменений Путин получил фактическую возможность баллотироваться на президентский пост ещё дважды.Из репортажа литовского телеканала:При этом литовскими аналитиками добавляется, что «Путин всё же может готовиться к своей отставке». Из репортажа:Будто в других странах мира, включая ту же Литву, никаких разногласий между представителями чиновничьего аппарата никогда не наблюдалось.Все эти публикации зарубежных СМИ, взволнованных тем, останется ли Путин президентом РФ после 2024 года или покинет пост, говорят об «определённых ожиданиях» на этот счёт. Однако некоторое время назад в той же Прибалтике, а также на Украине, было высказано мнение, что после Владимира Путина в кресле президента России может оказаться «более жёсткий политик», а потому «никаких послаблений от России ждать не следует».