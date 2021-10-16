Военное обозрение
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Американского солдата арестовали во время учений на базе Форт-Брэгг

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Американское военное командование подтвердило информацию об аресте одного из военнослужащих на базе Форт-Брэгг. Отмечается, что арест солдата произошёл через некоторое время после подписания им военного контракта, причём во время учений. Сообщается о причинах ареста.


Оказалось, что 29-летнего Фила Моулта из штата Нью-Йорк арестовали в связи с тем, что в ФБР идентифицировали его как участника январского штурма Капитолия. Напомним, что события со штурмом здания американского Конгресса в Вашингтоне разворачивались 6 января – после заявлений Дональда Трампа о том, что он не признаёт результаты выборов.

Сообщается, что на участие Моулта в штурме Капитолия указали некие его знакомые. На основании их данных в ФБР, изучив кадры с камер видеонаблюдения, установили, что Филип Моулт «участвовал в нападении на государственную структуру, препятствовал офицерам нести службу, причём делал это общеопасным способом».

Известно о том, что Моулт некоторое время назад подписал контракт с Пентагоном о прохождении военной службы и уже прибыл в расположение части. После этого и поступил «сигнал» из ФБР. Прокуратура округа Колумбия выдала ордер на арест военнослужащего. Арест производился во время учений. При этом не сообщается, имел ли на тот момент при себе американский солдат какое-либо оружие.

Представитель командования базы Форт-Брэгг полковник Джо Буччино:

Да, он был арестован 6 октября. Мы пока не можем сказать, как получилось так, что он вообще был принят на военную службу. Мы взаимодействуем с федеральными властями по этим вопросам.

На этом фоне стало известно о том, что представители следствия зафиксировали несколько эпизодов (на видеокадрах), где Фил Моулт распыляет слезоточивый газ в глаза сотрудникам полиции и охраны Капитолия.

Примечательно, что эти кадры отслежены с телефона другого участника «штурма», который фиксировал всё на камеру мобильного устройства.

Сам арестованный военнослужащий признаёт, что участвовал в событиях 6 января, но отрицает какое-либо нападение на стражей правопорядка. При этом Моулт в заявлении на допросе в ФБР заявил, что случившееся ему напоминает провокацию - даже исходя из того, что «отдельные соратники» всё фиксировали на видео и потом передали информацию спецслужбам.

Теперь Маулту грозит до 20 лет лишения свободы.
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32 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. НДР-791
    НДР-791 Вчера, 08:12
    0
    Моулт в заявлении на допросе в ФБР заявил, что случившееся ему напоминает провокацию - даже исходя из того, что «отдельные соратники» всё фиксировали на видео и потом передали информацию спецслужбам.
    Трудности перевода? Или действительно в оригинале "соратники"? Это ведь предполагает организацию. Ну, а где организация, там и провокаторы. Так что "игра приобретает интерес(с)". Будут у них интересные дела на следующих выборах, ох чувствую будут.
    1. knn54
      knn54 Вчера, 08:17
      0
      "Не ходил бы ты, Ванек,извиняюсь.Фил
      Да в солдаты!"
      1. Silver bullet
        Silver bullet Вчера, 08:25
        +12
        На допросе: "сотрудник ФБР медленно вынул лист бумаги и положил перед собой, достал ручку, поднял на меня глаза и задал вопрос - Цель вашего рождения? Я замялся..." laughing
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 08:54
        0
        Ничего. Двадцатку в штрафбате оттрубит, и дослуживать контракт! laughing
    2. seti
      seti Вчера, 08:31
      +2
      Актуально для этого солдата
    3. Теренин
      Теренин Вчера, 08:58
      +7
      Теперь Маулту грозит до 20 лет лишения свободы.

      И никто не рыпается в самой "демократичной" стране мира
    4. Егоза
      Егоза Вчера, 09:52
      +1
      Цитата: НДР-791
      Будут у них интересные дела на следующих выборах, ох чувствую будут.

      Ну, не только же США майданы устраивать. Пусть на себе попробуют, что это такое
    5. Cowbra
      Cowbra Вчера, 10:02
      +3
      Начать надо с того, что штурма-то не было 0=- кордоны убирала полиция, пропуская демонстрантов, двери в Капитолий открывала полиция, пропуская демонстрантов, никто ничего не ломал, морды полицаям никто не бил при проникновении, били, когда полицаи стрелять ни с того ни с сего начали, ушли - когда ПОПРОСИЛИ покинуть Капитолий - то есть от начала до конца это - криво слепленая провокация властей.
      Но так как демократия - держите 20 лет. Интересно, а если бы например Любке Писец впаяли двадцатку - незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица – ч 1 ст. 139 УК РФ, правда у нас за такое наказание мягче, но коль впаяли бы 20 лет, охрипли бы неполживые хомячки?
    6. spech
      spech Вчера, 10:27
      +2
      что «отдельные соратники» всё фиксировали на видео и потом передали информацию спецслужбам.

      Лучше стучать, чем перестукиваться?
      или в "оплоте демократии" называется сделкой со следствием.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 16:46
        -2
        Американского солдата арестовали во время учений на базе Форт-Брэгг
        не внука Золотова ?
  2. Alien From
    Alien From Вчера, 08:19
    0
    Ну всё, потеряна боеспособность матрасной армии. На кой черт нам такие новости!!!???
  3. prior
    prior Вчера, 08:20
    +8
    Всегда говорил, что США - государство людоед, государство трупоед.
    Они даже своих пожирают с таким демократическим аппетитом, аж кости хрустят.
    И эти, господи прости, господа указывают народам с тысячелетней историей "что такое хорошо, что такое плохо" ?!
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 08:25
      +4
      США - это международная гопота. Ввели сами свои понятия, отжимают ресурсы у других стран, нагло вмешиваются в политику других стран, тех кто старается постоять за свою независимость - бомбят или устраивают перевороты, т.е. беспредел устраивают по полной. Пока по башке не схлопочут - не успокоятся.
  4. Aurel
    Aurel Вчера, 08:21
    +6
    Его поймали, арестовали, велели пачпорт показать... (с)
  5. Бережливый
    Бережливый Вчера, 08:23
    -4
    Система "зачистилась "от оппонента. По своему янки правы, такой военнослужащий будет мутить воду в части,а там и до какой-нибудь военной провокации недалеко, так что ,подобные аресты будут ещё часто иметь там место.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 09:00
      +7
      Цитата: Бережливый
      По своему янки правы, такой военнослужащий будет мутить воду в части

      И чёт их защитников по правкам человека не слышно. Впрочем, по этому случаю и наши защитники язычок прикусили
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 08:27
    +1
    даже исходя из того, что «отдельные соратники» всё фиксировали на видео и потом передали информацию спецслужбам.
    . Смартфон твой - враг мой.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 09:24
      +3
      Любой гаджет теперь потенциальное средство слежки за его обладателем.
      Даже банковская карточка с которой вы получаете зарплату легко может быть маркером вашего местоположения... несмотря на то если вы ей не пользуетесь.
      Шпионское оборудование большого брата достигло больших высот.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 09:37
        +1
        Ну да, мы сами влезает в тот мир, когда конфеденциальнось, личное, свободное пространство, становится мифом.
  7. taiga2018
    taiga2018 Вчера, 08:39
    +3
    Я так понимаю что все инструкции как поступать с майдаунами Лукашенко напрямую получает из Вашингтона...
  8. туц
    туц Вчера, 08:39
    +7
    Вышел на митинг получи 20 лет тюрьмы - вот она демократия
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 09:27
      +2
      Написал не тот пост получи ещё 20 лет... добро пожаловать в электронный концлагерь.
  9. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 08:56
    +1
    Хочется переделать фразу героя Вицина в одной комедии, - "Да здравствует АМЕРИКАНСКИЙ суд, самый гуманный суд в мире, ура товарищи". (аплодисменты) wink
  10. Макс ПВ
    Макс ПВ Вчера, 09:32
    +4
    Э-эм, а где санкции против тоталитарного режима Байдена, где вопли левозащитников о ущемлении гражданских свобод и прав человека в США, где истерика в мировых СМИ по поводу несвободы в Америке? То есть, съездить по почкам, это хуже, чем пристрелить, выписать протестуну штраф хуже, чем засадить его лет на двадцать, а арест любителя пленки с активной гражданской позицией чем-то отличается от ареста такого же человека (и десятков других), как в данном случае, например, находящегося в армии? Ничего не перепутал?.. Ах, да, этадругое.
  11. venik
    venik Вчера, 10:14
    0
    "...Сообщается, что на участие Моулта в штурме Капитолия указали некие его знакомые. .... Примечательно, что эти кадры отслежены с телефона другого участника «штурма», который фиксировал всё на камеру мобильного устройства. ...."
    ======
    Ну, что за народ?! "Сдают" своих "походя", даже друзей и "соратников"..... И эта публика еще собирается с Россией воевать? fool what Ну-ну! bully
  12. avg avg
    avg avg Вчера, 10:30
    +2
    А богоизбранные пацаны выскажут своё мнение или как всегда в тряпочку промолчат и мне минусов насыпят щедрой рукой?
  13. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 10:31
    0
    Представитель командования базы Форт-Брэгг полковник Джо Буччино:

    Да, он был арестован 6 октября. Мы пока не можем сказать, как получилось так, что он вообще был принят на военную службу.

    Интересная в США система набора военно служащих, если ты за Трампа (или другого экса), то нельзя служить в армии США, а если ты за Байдена, то тогда тебе разрешат служить.
    А вот как же "родину защищать" ? Выходит свою родину - США пойдут защищать, только сподвижников Байдена, а их только 50%.
  14. Fedorovich
    Fedorovich Вчера, 10:57
    0
    Ну да, это же не двери поджигать и стаканами с кипятком в полицейских кидаться...
  15. Виктор Ценин
    Виктор Ценин Вчера, 11:51
    0
    Как бы то ни было, на данный момент именно у агента Дональда наивысшие шансы возглавить США в 2024.
  16. ved_med12
    ved_med12 Вчера, 14:35
    0
    Цитата: Теренин
    Теперь Маулту грозит до 20 лет лишения свободы.

    И никто не рыпается в самой "демократичной" стране мира

    Был бы афро... буча немедленно поднялась бы, а так)))
  17. svp67
    svp67 Вчера, 14:46
    +1
    Оказалось, что 29-летнего Фила Моулта из штата Нью-Йорк арестовали в связи с тем, что в ФБР идентифицировали его как участника январского штурма Капитолия.
    Надеюсь, что все правозащитные организации, особенно наши, уже возмутились этим беспределом... wassat
  18. МВГ
    МВГ Сегодня, 10:11
    0
    Стукачество в США это основа взаимодействия государства и гражданина. Ну и прекрасное средство для государства пасти баранов силами самих баранов.