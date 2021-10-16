Американского солдата арестовали во время учений на базе Форт-Брэгг

Да, он был арестован 6 октября. Мы пока не можем сказать, как получилось так, что он вообще был принят на военную службу. Мы взаимодействуем с федеральными властями по этим вопросам.

Американское военное командование подтвердило информацию об аресте одного из военнослужащих на базе Форт-Брэгг. Отмечается, что арест солдата произошёл через некоторое время после подписания им военного контракта, причём во время учений. Сообщается о причинах ареста.Оказалось, что 29-летнего Фила Моулта из штата Нью-Йорк арестовали в связи с тем, что в ФБР идентифицировали его как участника январского штурма Капитолия. Напомним, что события со штурмом здания американского Конгресса в Вашингтоне разворачивались 6 января – после заявлений Дональда Трампа о том, что он не признаёт результаты выборов.Сообщается, что на участие Моулта в штурме Капитолия указали некие его знакомые. На основании их данных в ФБР, изучив кадры с камер видеонаблюдения, установили, что Филип Моулт «участвовал в нападении на государственную структуру, препятствовал офицерам нести службу, причём делал это общеопасным способом».Известно о том, что Моулт некоторое время назад подписал контракт с Пентагоном о прохождении военной службы и уже прибыл в расположение части. После этого и поступил «сигнал» из ФБР. Прокуратура округа Колумбия выдала ордер на арест военнослужащего. Арест производился во время учений. При этом не сообщается, имел ли на тот момент при себе американский солдат какое-либо оружие Представитель командования базы Форт-Брэгг полковник Джо Буччино:На этом фоне стало известно о том, что представители следствия зафиксировали несколько эпизодов (на видеокадрах), где Фил Моулт распыляет слезоточивый газ в глаза сотрудникам полиции и охраны Капитолия.Примечательно, что эти кадры отслежены с телефона другого участника «штурма», который фиксировал всё на камеру мобильного устройства.Сам арестованный военнослужащий признаёт, что участвовал в событиях 6 января, но отрицает какое-либо нападение на стражей правопорядка. При этом Моулт в заявлении на допросе в ФБР заявил, что случившееся ему напоминает провокацию - даже исходя из того, что «отдельные соратники» всё фиксировали на видео и потом передали информацию спецслужбам.Теперь Маулту грозит до 20 лет лишения свободы.