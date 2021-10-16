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Американские медиа: Нужно уже сейчас снижать ЭПР бомбардировщика B-21 Raider, чтобы «обмануть» ЗРК С-500 русских

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В американской прессе обсуждаются обнародованные в России планы по размещению первой батареи ЗРК С-500 «Прометей». В США называют прогнозируемым то, что с помощью этих систем ПВО-ПРО изначально планируется «прикрыть» столичный регион России. Рассуждения возникают относительно того, действительно ли новейший российский зенитный ракетный комплекс способен без труда обнаруживать американские стелс-истребители пятого поколения. В частности, такая тема поднимается на страницах издания The National Interest обозревателем Марком Эпископосом. В своей статье он задаётся вопросом следующего характера:


Неужели российские ЗРК С-500 способны принести проблемы для американских стелс-самолётов?

Американский автор пишет, что в России ЗРК С-500 «Прометей» позиционируют как особое оружие, как своеобразную «серебряную пулю», у которой особые возможности.

В материале идёт отсылка к заявлениям российских военных экспертов о том, что система ПВО-ПРО С-500 способна обнаруживать и наносить поражение не только принятым на вооружение в США и других странах НАТО стелс-самолётам, но и тем, которые только собираются принять. В частности, речь идёт о перспективных американских малозаметных бомбардировщиках B-21 Raider. По сути, это не просто бомбардировщик, это самолёт именно прорыва систем ПВО.

В такой ситуации уже американские военные эксперты пытаются, на основании данных из открытых источников, сделать вывод о том, сможет ли B-21 Raider преодолеть те рубежи ПВО, которые Россия выстраивает с применением ЗРК С-500.
В американских медиа:

Конструкторам и разработчикам придётся приложить немало усилий, чтобы перспективный бомбардировщик B-21 Raider смог оставаться незаметным для ЗРК С-500 «Прометей». Если российская система ПВО, как утверждают сами русские, способна обнаруживать истребители F-35, то, получается, она способна выявлять в небе и B-21, потому что на них используются аналогичные стелс-концепции. Потому нужно уже сейчас совершенствовать варианты пониженной заметности, снижать ЭПР (эффективная площадь рассеяния - прим. ВО), чтобы «обмануть» ЗРК С-500 русских.

В свою очередь упомянутый Марк Эпископос в TNI пишет, что пока все сведения об С-500 базируются в первую очередь на публикациях в российских СМИ. По этой логике, можно отметить, что и все основные данные о перспективном американском бомбардировщике базируются на публикациях прессы США, включая тот же TNI и другие военно-тематические американские медиаресурсы.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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111 комментариев
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  1. prior
    prior Вчера, 09:24
    +13
    чтобы «обмануть»... русских - в этом вся Америка.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 09:35
      +9
      Джентльменам положено верить на слово... один раз поверили... чуть в могиле не оказались.
      Сейчас американцы могут что угодно говорить верить их обещаниям и сладким речам себя не уважать.
      Что касается В-21 я думаю они также хорошо сбиваются нашими системами ПВО как и Ф-117 сбитый в Сербии.
      Вся хваленная мощь этих самолётов всего лишь плод американской пропаганды... против эшелонированной обороны ПВО они бессильны.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Вчера, 11:16
        +1
        в аналогичной ситуации естественно и b-21 будет сбит как и ф-117, тем же комплексом С-125 по оптическому каналу наведения.. а именно полноценный бой такого формата- конечно интересно было бы проверить эти самолеты "невидимки", но ну его в баню-если задуматься о последствиях/обстоятельствах такого боя..
      2. Бородач
        Бородач Вчера, 12:19
        0
        Пока американский эксперт рассуждает о возможности противодействия перспективного американского бомбардировщика принятому на вооружение российскому ЗРК С-500, специалисты концерна Алмаз-Антей разрабатывают ЗРК следующего поколения С-600.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 17:10
          0
          Да пусть снижают заметность!
          Опять самолет золотой будет.
          И никакой серии не построят! bully
      3. vladcub
        vladcub Вчера, 13:16
        0
        Ф-117 сбитый в Сербии'в ту пору была шутка анекдот -
        Извини, я не знал, что ты "нивидимка"
        Кажется его С 200"приземлил*
      4. Pashhenko Nikolay
        Pashhenko Nikolay Вчера, 19:32
        -1
        Мне вот просто любопытно .Вы вот правда на чистом глазу считаете что В-21 создан для преодоления какой бы то ни было ПВО ? Или просто любой сигнал бросать чепчики в воздух приводят вас в экстаз ?
    2. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 09:36
      +1
      Обманут сами себя по итогу.
      .Вследствие перечисленных недостатков и проигранной рекламной кампании в 2008 году Night Hawk был снят с вооружения. Ему на смену пришли истребители F-22 и F-35. Сравнив скрытность последнего и возможности ЗРК С-400 "Триумф", руководитель аналитического центра "Air Power Australia" Карло Копп сделал вывод, что американский истребитель станет легкой добычей для новейших средств ПВО России.

      Стелс-технологии более-менее эффективны против радаров, работающих в Х-диапазоне (8-12 ГГц), а локаторы на ультракоротких волнах (30 МГц - 3 ГГц) отлично видят самолеты-невидимки. Как раз такие мобильные антистелсовые РЛС поступают на вооружение в российскую армию. Подобными радарами оснащены и корабли ВМС Китая.


      .Достать невидимку

      27 марта 1999 года в ходе войны в Югославии самолет-невидимка F-117 Night Hawk ВВС США был сбит старинным зенитно-ракетным комплексом Р-125 "Печора". Первая ракета 5В27Д, выпущенная на кировском заводе имени XX партсъезда в 1976 году, оторвала американскому истребителю крыло, вторая попала в фюзеляж. Пилот Дейл Зелко катапультировался, спрятался в лесу и несколько часов спустя был эвакуирован на вертолете американским спецназом.

      - 24 марта мы покинули воинскую часть и переместились в пригород Белграда, у села Шимановцы, - рассказал командир расчета Р-125 Драган Матич. -Три дня прошло относительно спокойно: работали по командам, обычная процедура. Главной задачей было не попасть под радары АВАКСов, сопровождавших самолеты НАТО. Вечером 27 марта вся наша бригада была на дежурстве. Коллега из службы слежения сообщил о сильных помехах в эфире - источник помех двигался в нашу сторону. Через пять минут радиоразведка передала, что к нашему расчету приближается цель. Я посмотрел в монитор и увидел ее, сигнал был четкий. Доложил командиру, что цель зафиксирована, мы готовы к поражению. Через 17 секунд после команды "Огонь" самолет был сбит нашими ракетами.

      Отстрелявшись, зенитчики тут же покинули позицию.

      - Чем быстрее передислоцируешься, тем больше шансов у расчета остаться в живых. За три месяца агрессии мы меняли позицию 24 раза. За нами следили АВАКСы и американские спутники. 20 секунд в эфире или на вражеском радаре - и, считай, ты уже мертвый. Прилетит "Томагавк" или мощная бомба, - продолжил Матич. - Мы молча стреляли и уезжали - это и спасло нашу команду. Никто не пострадал, хотя в моей бригаде ПВО погибло девять человек.

      Сербский ракетчик рассказал, что его расчет поразил также F-16 и бомбардировщик-невидимку B-2. Но эти самолеты дотянули до своих аэродромов, поэтому доказательств нет. А сбитый F-117 американцы долгое время называли "пропавшим", а потом попросили вернуть. Сербы, естественно, отказались -сейчас кабина "стелса" украшает музей авиации в Белграде.

      https://rg.ru/2014/06/08/stels-site.html
      1. sabakina
        sabakina Вчера, 10:10
        +2
        OrangeBigg (Александр ) Как то давно, читал, что во Вьетнаме, после того, как пошли потери в ЗРК, наши стали чесать репу, типо "как быть"? И что придумали? Просто поставили педаль, как у автомобиля на вкл/выкл на режим ( я не знаю, как это правильно называется). Просто педалью включали/выключали на несколько секунд, этого вполне хватало на противодействие авиации и ракетам противника. Извините, если сумбурно написал.
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 10:53
          +4
          Все правильно, нет постоянного излучения, противорадарные ракеты теряли цель ...
          Сейчас ракеты "поумнели". "запомнила" и накроет точку последнего контакта по координатам.
          Сейчас методов противодействия, с обоих сторон, больше, разные.
          1. sabakina
            sabakina Сегодня, 10:19
            +1
            Да Виктор. Всё течёт, всё изменяется. Как действие, так и противодействие. Даже Вселенная меняется. Но мы, за кроткостью бытия этого не видим.
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 10:29
              +1
              Приветствую soldier
              Тезис, что "Война, двигатель прогресса", оспаривать трудно ... но как то это не вдохновляет, скорее пугает!
              Вот почему человечество тратит столько усилий, ресурсов, на создание орудий истребления себе подобны???
              Такие усилия, да в нужное русло!!! На Марсе б яблони , уже, росли!
      2. Flanker692
        Flanker692 Вчера, 15:09
        +6
        Ну какие же тупые эти американцы, столько миллиардов в трубу спустили.
        Стелс-технологии более-менее эффективны против радаров, работающих в Х-диапазоне (8-12 ГГц), а локаторы на ультракоротких волнах (30 МГц - 3 ГГц) отлично видят самолеты-невидимки. Как раз такие мобильные антистелсовые РЛС поступают на вооружение в российскую армию. Подобными радарами оснащены и корабли ВМС Китая.

        Это дециметровый, метровый диапазоны. Они НЕ используются в станциях наведения, сопровождения систем вооружения ПВО что на земле, что на воде и у них, и главное у нас. Потому что имеют слишком низкое для этих задач разрешение. Они используются в качестве станций обнаружения на земле, но это не ЗРК, это только грубая дальняя разведка, такой антенной ракету не наведешь.
        На воде обзорные станции метрового диапазона на современных кораблях, в том числе наших не используются (возможно на советской постройки и были подобные станции) потому что все вооружение корабля объединяется сейчас в боевую информационно-управляющую систему (БИУС) и метровая станция там явно не к месту. Современные дециметровые корабельные АФАР S-диапазона обладают внушительной дальностью при несопоставимо лучшей разрешающей способности. Но даже они не используются БИУС как средство наведения ракет, всегда есть вторая многофункциональная сантиметровую РЛС Х-диапазона: меньшая дальность, большая точность. Так на AN/SPY-1 (Арли Берки) AN/SPY-3 (новая авианосцы, Зумвольты, новые Арли Берки), так и на наших современных российских боевых кораблях с БИУС. Даже на прежних гигантах без БИУС типа 1144.2М «Орлан» у ЗРК С-300Ф была своя РЛС наведения 3Р41 Х/J сантиметрового диапазона.
        На земле история та же самая: прежние C-300 имели даже обзорную станцию E/F-диапазона (длины волн в районе 10 см), а станция наведения имеет сантиметровый I/J-диапазон. Старые метровые станции это станции обнаружения П-12, П-18 - они вообще блин двухкоординатные, вы с них даже в воздушный шар не попадете. Новые Небо, Небо-М куда более продвинутые: фазированная решетка, многорадарные, многодиапазонные, но максимум что она сможет это сказать в каком секторе летит 5ое поколение, замеченное ее метровой антенной, она не наведет ракеты. С-400, С-500 используют различные варианты 91Н6 и это S-диапазон (7,5-15 см), по крайней мере первые варианты имели именно такой диапазон и внешне она слабо изменилась и ну никак не тянет на дециметровую, метровую станцию ( и это было бы ОЧЕНЬ глупо, если что-то изменили в большую сторону) В придачу к ней может быть придана для дополнительного обзора 59Н6, 67Н6 - это в таких случаях все тот же дециметровый L-диапазон. Более того когда речь идет о ракетах С-300, С-400, ракетах воздух-воздух, но нужно понимать, что на финальном участке они сами должны навестить своими радиолокационными головками. Диаметр таких ракет до полуметра. Как туда не то, что метровую, как дециметровую антенну засунуть? Это миллиметровые, максимум сантиметровые РЛС крайне небольшой мощности.
        Где вот в этом всем метровые станции? что за тред?
        Для справки метровые волны, в которых как раз пропадает малозаметность (но не для схемы летающее крыло что как раз у B-21), начинаются с частоты 0,3 ГГц и ниже.

        PS Вся информация из "википедий" собрана за пару часов, при этом подробное описание C-400 можно найти на самой же "Air Power Australia", зачем выдумывать в очередной раз миф про непобедимые метровые станции не понятно.
        1. Flanker692
          Flanker692 Вчера, 19:53
          +2
          Уточнение: РЛС 91Н6 для С-400 это обзорная станция управления S-диапазона, своя многофункциональная станция наведения называется 92Н6 и там, как и следовало ожидать, уже чисто сантиметровый I/J диапазон.
        2. просто экспл
          просто экспл Вчера, 22:49
          -1
          можно пустить в нужный район АРЛГСН ЗУР которую вести будут с земли , а она сама найдет цель своей ГСН
        3. rocket757
          rocket757 Сегодня, 10:40
          0
          Да нормально всё.
          Если существует миф о невидимости стелс, будет существовать миф о том, что его видят и собьют на раз, два!
          Вряд-ли сюда зайдет действующий специалист и будет расписывать все нюансы, методы, наработки, которые есть у нас и с их помощью можно развивать какой то миф! Так же поступают и с их стороны.
          Скорее всего, будут вбросы, разной степени достоверности/объективности, что б своих поддержать/вдохновить и заодно противника попугать!
          Военная тайна, однако, режим секретности никто не отменял.
    3. Alien From
      Alien From Вчера, 09:37
      +1
      И ещё вот этих ребят: ты ж мэне пИдманула, ты ж мэне пИдвила laughing
    4. Deck
      Deck Вчера, 09:44
      +5
      Я не представляю что бы было писать в новостях ВО, если бы не помойка NI (https://topwar.ru/95470-ob-mnogostradalnom-ni-i-deyve-kak-ego-tam.html), главного местного авторитета в вопросах обороны. В мире нет больше Janes, Defense News , Flight International , Aviation Week & Space Technology. Или пропагандистам это не в тему?
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 09:47
        0
        Таких сливных бачков полно в СМИ... реальной информации там очень мало... smile
      2. lucul
        lucul Вчера, 10:30
        -1
        В мире нет больше Janes, Defense News , Flight International , Aviation Week & Space Technology. Или пропагандистам это не в тему?

        Заходил на прошлой неделе на Defense News - редкостный шлак .
        ВО по сравнению с ним просто кладезь информации.
        1. Deck
          Deck Вчера, 11:21
          -2
          Еще бы! На Defense News не пишут как в мире взволновались, испугались и массово списались на берег при известиях ни с чем несравнимыми успехами российской армии и ее не имеющими аналогов в мире вооружениях.
    5. RealPilot
      RealPilot Вчера, 11:15
      +3
      Самолет почти готов...
      Как там можно что-то кардинально изменить? Если ЭПР определяется в основном формой фюзеляжа и покрытием.
      Ну и дозвуковой самолет для ракет С-500, можно сказать, почти стоит на месте.

      Только все бросить и начать заново. Но и это не поможет! Концепция "стелс" остается той же, применяются все те же материалы... ЭПР и так на компьютере считали-пересчитывали, макеты в безэховой камере облучали. Нет прорывной концепции.

      Американцы делают попытки догнать Россию по гиперзвуку. Чтобы не входить в воздушное пространство с зоной ПВО. Но тогда и не нужны "супер-пупер стелс" В-21, достаточно "супер-пупер ракет" (Трамп точно обозначил желания Пентагона lol иметь лучшее).
      В общем, пятое поколение оказалось слегка недоделанным, дорогим и не особо эффективным.
      Так что для следующего уровня развития авиатехники нужна очередная революция в двигателях, источниках энергии или/и материаловедении!
  2. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Вчера, 09:28
    +3
    В свою очередь упомянутый Марк Эпископос в TNI пишет, что пока все сведения об С-500 базируются в первую очередь на публикациях в российских СМИ. По этой логике, можно отметить, что и все основные данные о перспективном американском бомбардировщике базируются на публикациях прессы США, включая тот же TNI и другие военно-тематические американские медиаресурсы.

    Ну прямо 1:1

    wassat
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 09:32
    0
    Так,с Райдерами и С400 справится, чего тут янки себя пугают.Вопрос не чем собьют,а как быстро обнаружат!
  4. HAM
    HAM Вчера, 09:39
    +5
    Это не "серебряная пуля"-это осиновый кол...
  5. venik
    venik Вчера, 09:41
    0
    "....Неужели российские ЗРК С-500 способны принести проблемы для американских стелс-самолётов?......"
    =======
    Похоже - начинают бояться.... И это - радует! Как говорится: "Не нравится - значит боятся! Боятся - значит уважают!" laughing
    1. lucul
      lucul Вчера, 10:35
      -4
      Похоже - начинают бояться.... И это - радует! Как говорится: "Не нравится - значит боятся! Боятся - значит уважают!"

      Проблема в том , что уверовав в свою ложную мощь ,американцы потом крайне неохотно идут на уступки в переговорах . Чем больше мы тут льём грязь на свои войска и страну ,тем больше у них требования на переговорах .
      А тут некоторые и рады стараться - мол чем больше оболью грязью войска , тем якобы процесс быстрее сдвинется с мёртвой точки ,ага "СЧАЗ " . Это лишь только добавит нам головной боли при переговорах с амерами .
  6. knn54
    knn54 Вчера, 09:41
    +4
    -«обмануть» ЗРК С-500 русских
    Есть фанера.ТОЖЕ композитный материал,
    1. Canecat
      Canecat Вчера, 10:07
      +3
      Цитата: knn54
      Есть фанера.ТОЖЕ композитный материал,

      ЭПР будет равна нулю при условии нахождения самолета на земле... пусть снижают на здоровье. )
    2. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 13:13
      +1
      Цитата: knn54
      Есть фанера.ТОЖЕ композитный материал,

      Фанера? - да, радиопрозрачна... Но есть еще металлические внутренности Рейдера...их то куда девать!? laughing
  7. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Вчера, 09:42
    -8
    TNI пишет, что пока все сведения об С-500 базируются в первую очередь на публикациях в российских СМИ

    Тут амерам проще, их самолёты в Москве постоянно , можно поймать момент включения наших С500, записать частоты и модуляцию, потом дома возпроизвести и померить на реальном Рейдере .
    А вот нам разве что на угад , по фоткам смоделировать форму, по старым трофеям материалы....а там угадал-не угадал.
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 09:55
      +1
      Константин, перестаньте пугать собаку!
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Вчера, 09:59
        -4
        Цитата: sabakina
        Константин, перестаньте пугать собаку!

        Я?
        Пугаю?
        Собаку!?

        Я просто описал один из аспектов.
    2. avg avg
      avg avg Вчера, 10:26
      +4
      Дяденька пиджак, а вы никогда не слышали о боевых режимах работы системы ПВО?
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Вчера, 10:30
        0
        Цитата: avg avg
        а вы никогда не слышали о боевых режимах работы

        Ну как бэ, конечно слышал, нам рассказывали, перед тем, как погоны раздавали.
        И да, дежурный режим отличается от боевого и по составу средств и по алгоритмам их работы.
        Но дежурный то режим никуда не спрячешь, и как минимум хотя бы часть информации можно снять именно с первоисточника.
        1. avg avg
          avg avg Вчера, 10:32
          0
          Эта часть информации ворога не спасёт.
          1. Пиджак в запасе
            Пиджак в запасе Вчера, 10:35
            +3
            Цитата: avg avg
            Эта часть информации ворога не спасёт.

            Ну, как бэ, потому они и жалуются на жисть, что опять вундервафля не случилась.
  8. B1 Lanser
    B1 Lanser Вчера, 09:44
    +3
    Напоминает звездные войны!
  9. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Вчера, 09:44
    +2
    снижать ЭПР (эффективная площадь рассеяния - прим. ВО)
    ...я так понимаю назревает очередной крупный распил бюджета в штатах.....замечательно
  10. askort154
    askort154 Вчера, 09:47
    +1
    В частности, речь идёт о перспективных американских малозаметных бомбардировщиках B-21 Raider. По сути, это не просто бомбардировщик, это самолёт именно прорыва систем ПВО.

    Не долетит он до ПВО. Его уничтожат ещё на аэродроме базирования.Современная, большая война начнётся ударами баллистических ракет, которые и нацелены на стратегические объекты противника. И если, не дай Бог это произойдёт, то наверняка, на аэродром базирования В-21 прибудет,
    что-то, типа "Авангарда", а ему неважно , "стелс" перед ним , или нет, и их не успеют даже "расчехлить".
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Вчера, 10:06
      +2
      Цитата: askort154
      большая война начнётся ударами баллистических ракет, которые и нацелены на стратегические объекты противника. И если, не дай Бог это произойдёт, то наверняка, на аэродром базирования В-21 прибудет,
      что-то, типа "Авангарда"

      Так вот они и пытаются изобресть что-такое, что позволит им осуществить "первый обезоруживающий удар". И вся их печалька от того, что очередная вундервафля стоимостью ахренилион денег оказывается не гарантирует невозможность нашего ответного удара..
  11. sabakina
    sabakina Вчера, 09:49
    +2
    В США называют прогнозируемым то, что с помощью этих систем ПВО-ПРО изначально планируется «прикрыть» столичный регион России.

    Конструкторам и разработчикам придётся приложить немало усилий, чтобы перспективный бомбардировщик B-21 Raider смог оставаться незаметным для ЗРК С-500 «Прометей».

    ЗРК оружие обороны. А они до сих пор мечтают побомбить Москву. Ну и кто после этого "плохой дядя"?
    Второе. После первого "прорыва", если таковой всё же получится, взлетит всё, что летает и всё, что не может летать по определению. Они что, этого совсем не понимают?
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 09:56
      +3
      Цитата: sabakina
      Они что, этого совсем не понимают?

      "Ах, обмануть меня не сложно! Я сам обманываться рад!" (А.С. Пушкин)
    2. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Вчера, 10:09
      +3
      Цитата: sabakina
      взлетит всё, что летает и всё, что не может летать по определению. Они что, этого совсем не понимают?

      Понимают, отсюда и грусть-печаль.
    3. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Вчера, 11:26
      +1
      Цитата: sabakina
      ЗРК оружие обороны.

      laughing не существует оружия обороны - или нападения, любое можно использовать и так и так!!!
      простой пример - авианосец, по вашему мнению это агрессор! а ЗРАК на нем? вроде как по вашему мнению - защита))) а вот этим ЗРАКом сбивают гражданский лайнер? это же явное нападение - а вы обратное утверждаете
      1. sabakina
        sabakina Вчера, 11:28
        0
        Я думаю, не стоит наниматься тафтологией.
        1. Сандор Клиган
          Сандор Клиган Вчера, 11:51
          +1
          Цитата: sabakina
          Я думаю, не стоит наниматься тафтологией.

          даже и не думал))
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 09:52
    0
    Интересно ,есть возможность у С 500 стрелять при" разнесёных " РЛС.Пусковые контейнера с ракетами стоят в одном месте,а рлс обнаружения -наведения стоят в 10 км от них,или С 300,350,400 может их навести?Делитантский вопрос!А как американцы обеспечат скрытность разворачивания В21,для нанесения ударов,2 ничего не сделают,надо много.Они будут в первой волне,или посл обмена ударами МБР и Посейдонами.Какая приемлемая цена потерь американцами 50%,75%,90%?Мы будем разносить вдребезги страны ,обладающие ядерным оружием которые вассалы США:Англию,Францию,Германию с Турцией ,только из за того что у них"на борту"ядрёные бомбы США?Как отнесёмся к "независимому"Израилю?Два дня назад наш МИД призаал,что в ядерной войне победителей не будет!И призвал ,дать писменные гарантии о не развязывании ядерной войны.Слова похоже были в пустоту.Тишина гробоваая.Так что держите белые простыни на готове и определитесь с ближайшим кладбищем.Пока запад не одумается,тем мы ближе к ядерному холокосту человечества.А пока живем,гуляем ,пьем!
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 10:44
      +1
      Старые песни и всё о том же .... как будто у нас одинокие ПАНЦИРИ по просторам шарахаются, туда-сюда, как буд то у нас одинокие радары и ракетные установки стоят там-сям??? Не хотят они до своего обывателя донести, что у нас всё СИСТЕМНО, КОМПЛЕКСНО и нет у них безопасного способа проникнуть, подавить, разбомбить все и избежать ответного, разрушительного, удара.
      В общем, жвачка для внутреннего пользования, а не тема обсуждения специалистами.
    2. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 14:05
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Какая приемлемая цена потерь американцами 50%,75%,90%?
      Этот вопрос ставится по-другому. Все говорят о НЕПРИЕМЛЕМОМ ущербе. По критерию Макнамары это было 50-60% от военно-экономического потенциала (ВЭП) страны и 25-35% населения от воздействия примерно 400 СБП мегатонного класса.
      По критерию БРАУНА -- 35-40% ВЭП и 20-25% населения от 400 ед.Мт кл.
      При рассмотрении функционального подхода к возможностям обороны амы полагали, что КАТАСТРОФИЧЕСКИМ для них окажется потеря 50% ВЭП и 25% населения от 400 ед. Мт класса;
      - КРИТИЧЕСКИМ -- потеря 30% ВЭП и 20% населения от 200 ед. Мт класса;
      - НАПРЯЖЕННЫМ будет состояние страны при потере 20% ВЭП и 10% населения страны от воздействия по территории 100 ЯБП мегатонного класса. Следовательно, это и нужно считать нижним порогом "приемлемости"... Но это было в эпоху СССР. А как ныне -- "не скажу"!
      Цитата: tralflot1832
      Мы будем разносить вдребезги страны ,обладающие ядерным оружием которые вассалы США: Англию,Францию,Германию с Турцией ,только из за того что у них"на борту"ядрёные бомбы США
      Эту участь они сами себе выбрали, разместив СБП на своей территории. Они прекрасно знают, что склады и базы хранения ЯБП, носители и средства доставки СБП являются ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ целями для противоборствующих сторон. Поэтому -- прими как должное, и не робщи, если согласился иметь или размещать ЯО на своей территории.
      Цитата: tralflot1832
      Как отнесёмся к "независимому"Израилю?

      С пониманием bully Но если богом игнанные "дернутся" пособить своим союзникам, огребут по полной. Остальное за нас доделают их либимые арабы и персы.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 14:09
        +1
        С юмором у вас нормально.С пониманием.Зачётно.Вот не люблю я убежавших.
        1. Удав КАА
          Удав КАА Вчера, 14:39
          +1
          Цитата: tralflot1832
          Вот не люблю я убежавших.

          Перебежчиков никто не любит. yes
  13. Злобный тролль
    Злобный тролль Вчера, 10:01
    -1
    Пока американцы выкатят этот Б-21, пока допилят до ума, уже С-600 сделают.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 12:14
      -1
      Цитата: Злобный тролль
      Пока американцы выкатят этот Б-21, пока допилят до ума, уже С-600 сделают.

      В России глубоко эшелонированная ПВО страны, сеть РЛС, войсковая и флотская ПВО - чего нет от слова совсем в Штатах. И да - если что то у нас поставлено на вооружение, значит что то лучшее уже в чертежах... bully
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 10:08
    +2
    Неужели российские ЗРК С-500 способны принести проблемы для американских стелс-самолётов?
    А вопрос то исключительно риторический. На него даже ответ не требуется. Все новое российское оружие способно принести проблемы Сша.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Вчера, 10:26
      0
      способно принести проблемы Сша.
      ...да...при продаже за бугор...ну и так по мелочи..бюджетным странам...да и так.гиперзвук не хухры-мухры
  15. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 10:18
    +4
    Ну пусть протестят своими F22 и F35 Турецкие С400 и расскажут о результатах.
    1. agond
      agond Вчера, 10:52
      +4
      Что бы Б-21 завтра не обманул С-500 сегодня надо задуматься о расширении сил ДРЛО , если наш А-50 на базе Ил-76 способен поднять свою антену до 10-11 км то доработанный Миг-31, поднимет АФАР на 21 км, если будет два самолета рядом можно организовать синхронную работу их АФАР и обрабатывать полученный сигнал на одном из самолетов , эдакий "бинокулярный" способ резко повысит разрешающую способность и обмануть систему из двух разнесенных РЛС это та еще задача.
  16. rocket757
    rocket757 Вчера, 10:33
    +3
    Американские медиа: Нужно уже сейчас снижать ЭПР бомбардировщика B-21 Raider, чтобы «обмануть» ЗРК С-500 русских
    . Оно конечно можно обсуждать, что то малое ... но это никак не раскрывает общую картину.
    У нас что, только С-500 видят их "стелс" , могут их уничтожать???
    Всё это не серьезно, развлечь обывателя, не более того.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 10:49
      0
      "У нас что, только С-500 видят их "стелс" , могут их уничтожать??"///
      ----
      1) Стелсы Ф-22 и Ф-35 видят радары метрового диапазона.
      2) Стелс В-2 и в метровом диапазоне различается плохо.
      3) Уверенно уничтожить стелсы могут перехватчики в оптические прицелы.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 11:36
        +2
        А у нас перехватчиков нет? или всё ж ЕСТЬ!!!
        Кстати, на счёт видеть/прицелиться только через оптический прицел ... может не стоит рассказывать этих сказок?
        Нет, пока, таких технологий, что б сделать объект совсем невидимым для средств электронного обнаружения ... снизить заметность, да и то при определенных условиях, не более того.
      2. ja-ja-vw
        ja-ja-vw Вчера, 17:52
        +1
        Цитата: voyaka uh
        1) Стелсы Ф-22 и Ф-35 видят радары метрового диапазона.
        2) Стелс В-2 и в метровом диапазоне различается плохо.

        а почему "плохо"? потому, что он больше?

        или потому, что он Б-2?
        Цитата: voyaka uh
        3) Уверенно уничтожить стелсы могут перехватчики в оптические прицелы.

        уничтожить или пеленговать?
        а как можно уничтожить "в оптические прицелы"?
        1. voyaka uh
          voyaka uh Вчера, 20:30
          0
          "а почему "плохо"? потому, что он больше?"///
          ----
          Размер мало влияет на радиозаметность. smile
          Потому что у В-2 отсутствует хвостовое оперение, которое "выдает"
          F-35 и F-22 для метровых радаров.
          В-21 будет еще более простой формы, чем В-2.
          И у него не будет поворотных предкрылков и закрылков.
          1. ja-ja-vw
            ja-ja-vw Вчера, 22:12
            +1
            Цитата: voyaka uh
            Размер мало влияет на радиозаметность.

            едрена вошь.
            Под ЭПР понимают площадь эквивалентного изотропного рассеивателя, который, будучи помещен в точку нахождения цели, создает на раскрыве приемной антенны такую же плотность потока мощности, что и реальная цель. Таким образом, ЭПР является абстракцией, моделью, дающей, однако возможность оценить отражательную способность РЛЦ. Очевидно, что ЭПР может использоваться и для оценки радиолокационной заметности цели.
            На величину ЭПР влияет множество факторов, к основным из которых относятся следующие:
            -размеры и геометрическая форма цели;
            -ракурс наблюдения цели, который определяет, какая именно часть поверхности цели облучается зондирующей электромагнитной волной (ЭМВ);
            -рабочая частота радиолокатора, а точнее, соотношение между длиной волны локатора и характерными размерами цели;
            -электрические свойства материала, из которого выполнена конструкция цели.

            прошу обратить внимание, что геометрические размеры цели стоят на ПЕРВОМ месте,хотя эпр - энергетическая характеристика, абстрация. Но на её величину ВЛИЯЮТ геометрические размеры цели.

            Поясню: ЭПР авианосца будет НА ПОРЯДОК больше ЭПР Zumwalt , ДАЖЕ если ихз выполнить по одинаковой технологии.
            Посему это
            Цитата: voyaka uh
            Стелс В-2 и в метровом диапазоне различается плохо.

            ахинеея
            +
            -рабочая частота радиолокатора, а точнее, соотношение между длиной волны локатора и характерными размерами цели;

            Цитата: voyaka uh
            Потому что у В-2 отсутствует хвостовое оперение, которое "выдает"
            F-35 и F-22 для метровых радаров

            при облучении спереди, с земли, на несколько тысяч метров ниже расположения геометрического центра ЛА- на ваше хвостовое оперение можно накакать.
            ЭМВ раньше поглотиться и рассеется корпусом, а, что пройдёт отразится от лопаток турбины
            Цитата: voyaka uh
            И у него не будет поворотных предкрылков и закрылков.

            fool
            1. у Б-2 нет предкрылков! Ни Крюгера,ни вообще ни каких
            2.у Б-21 есть закрылки иинтерцепторы/
            иначе, без киля при отсутствии управляемого вектора тяги он не мог бы сохранять курсовую устойчивость на всех режимах, а без го и при отсутствии управляемого вектора тяги он не мог бы управляться ни по тангажу, ни по крену.
            Впрочем я не "авиатор_", лучше у него спросить
  17. Redut
    Redut Вчера, 11:01
    -1
    Неужели российские ЗРК С-500 способны принести проблемы для американских стелс-самолётов?

    Они еще сомневаются ? С-200 в Югославии ..)))
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Вчера, 11:10
      +1
      Цитата: Redut
      С-200 в Югославии ..)))

      Не угадали.
      В Югославии их стелса сбил С125.
      А С200 сбил наш пассажирский Ту154 над Черным морем и наш Ил20 в Сирии.
      1. Redut
        Redut Вчера, 11:23
        -1
        Цитата: Пиджак в запасе
        Цитата: Redut
        С-200 в Югославии ..)))

        Не угадали.
        В Югославии их стелса сбил С125.
        А С200 сбил наш пассажирский Ту154 над Черным морем и наш Ил20 в Сирии.

        Ну вам в Израиле виднее .. hi
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Вчера, 11:24
          +3
          И опять не угадали.
          1. Redut
            Redut Вчера, 12:08
            -1
            Цитата: Пиджак в запасе
            И опять не угадали.

            Угадал ,значит гои ..Уж простите ,но таких тут развелось лизоблюдов Израиля ..
            Прощайте ,сейчас бан будет хе хе
  18. Redut
    Redut Вчера, 11:02
    -1
    Неужели российские ЗРК С-500 способны принести проблемы для американских стелс-самолётов?

    Они еще сомневаются ? С-200 в Югославии ..)))
  19. Богатырев
    Богатырев Вчера, 11:39
    +3
    Насколько я понимаю, это невозможно. Самолет не может быть малозаметным во всех радио-диапазонах.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 14:17
      0
      Цитата: Богатырев
      Самолет не может быть малозаметным во всех радио-диапазонах.

      Может, если его обшивка на 100% поглощает ЭМИ от РЛС обнаружения или, если он на 100% радиопрозрачен, либо его поверхность на 100% рассеивает энергию ЭМИ от РЛС обнаружения.
      Выполните эти условия -- и будет вам СЧАСТЬЕ ! bully
      1. ja-ja-vw
        ja-ja-vw Вчера, 17:42
        +1
        Цитата: Удав КАА
        Выполните эти условия -- и будет вам СЧАСТЬЕ !

        можно еще излучать радиовлны в противофазе, что бы излучение гасили отражение
        1. Удав КАА
          Удав КАА Вчера, 18:58
          -2
          Цитата: ja-ja-vw
          Цитата: Удав КАА
          Выполните эти условия -- и будет вам СЧАСТЬЕ !

          можно еще излучать радиовлны в противофазе, что бы излучение гасили отражение

          Можно,но тогда тебя РТР будет видеть за сотни, если не за тысячи километров. laughing
          1. ja-ja-vw
            ja-ja-vw Вчера, 19:17
            +1
            Цитата: Удав КАА
            Можно,но тогда тебя РТР будет видеть за сотни, если не за тысячи километров.

            1.Почему? Я в противофазе узконаправленно буду излучать на ту РЛС,которая меня облучает, той же расчётной мощностью как и отражённый сигнал, только в ПРОТИВОФАЗЕ (- на + =0, + на - =0). На приёмник придет - и + (или наооборот) одинаковой мощности. У оператора на экране будет спокойный ноль.
            А при чём тут РТР? Когда будет просто отражённый сигнал от меня отражаться: РТР где будет?
            2.На 1000 уж точно не будет:
            -радиогоризонт
            - мощность падает обратно пропорционально квадрату дальности.
            Даже у Boeing E-3 Sentry нет такой можности и антены на борту,что б его пыштение "если не за тыщи" было слышно
            1. Удав КАА
              Удав КАА Вчера, 19:31
              -1
              Цитата: ja-ja-vw
              Почему?

              Монохромных по частоте РЛС обзора уже нет! Как правило, все они широкополосные.
              Это только "прожекторы" подсветки так работают, да и то сейчас все ГСН АСП меняют частоту по случайному закону. Так что замучаетесь за ними подстраиваться.
              1. ja-ja-vw
                ja-ja-vw Вчера, 19:49
                -1
                Цитата: Удав КАА
                Так что замучаетесь за ними подстраиваться.

                а не замучаетесь
                Цитата: Удав КАА
                Может, если его обшивка на 100% поглощает ЭМИ от РЛС обнаружения или, если он на 100% радиопрозрачен

                Цитата: Удав КАА
                либо его поверхность на 100% рассеивает энергию ЭМИ от РЛС обнаружения

                Тпа 100% радиопрозрачность или 100% поглощаемость -выполнить легше?
                Цитата: Удав КАА
                Выполните эти условия -- и будет вам СЧАСТЬЕ !

                ?
                Цитата: Удав КАА
                Монохромных по частоте РЛС обзора уже нет! Как правило, все они широкополосные.

                я не знаю, что такое " монохромная" по частоте РЛС
                ни какой "широкой " полосы нет
                Цитата: Удав КАА
                все ГСН АСП меняют частоту по случайному закону

                не меняют "пот случайному", вы путает с Link16. Они работают в рабочем диапазоне (достаточно узком), вобуляция возможна, да, как и ступенчато. Но всё это ограничено.
                Первые 2-4 отраженных не воспринимаются
                Цитата: Удав КАА
                ГСН АСП

                а потом можно подстроить и частоту и почие параметры своего излучателя атифазы.
                1. Удав КАА
                  Удав КАА Вчера, 20:34
                  -1
                  Цитата: ja-ja-vw
                  не меняют "пот случайному", вы путает с Link16.
                  Дальнейшее выяснение "обстоятельств" -- контрпродуктивно. Насчет случайного изменения частоты -- посмотрите на ГСН ПКР Гарпун, хотя бы...Жаль, что вы слышали только про средства связи...и не имеете представления о морском оружии (хотя бы), не говоря уже о ЗУР и прочих вундервафлях... negative
                  1. ja-ja-vw
                    ja-ja-vw Вчера, 22:15
                    0
                    Цитата: Удав КАА
                    Дальнейшее выяснение "обстоятельств" -- контрпродуктивно.

                    это называется "дал заднюю" .
                    1.Я то смотрел, может вы покажите, ссылочку какую нить?
                    2.Раз вы имеете придставление о
                    Цитата: Удав КАА
                    о морском оружии (хотя бы), не говоря уже о ЗУР

                    может,кроме словоблудия чего нить покажете , расскажете?
                    Зы. Минус вас не красит генералисимус, совсем не красит
                    1. Удав КАА
                      Удав КАА Вчера, 23:20
                      -1
                      Цитата: ja-ja-vw
                      может,кроме словоблудия чего нить покажете , расскажете?

                      1. Хамить не следует незнакомым людям...
                      2. а как вас еще урезонить, кроме отрицательной оценки ваших инсинуаций?
                      3. По поводу "словоблудия" -- только ради Фомы неверующего, малознающего, но с гонором и большим самомнением:
                      AGM-84 HARPOON.
                      В приборном отсеке носовая часть закрыта пластиковым радиопрозрачным обтекателем, здесь помещается активная радиолокационная головка самонаведения AN/DSQ-28.Головка самонаведения обеспечивает поиск, захват и наведение на цель. Для защиты от средств радиоэлектронного подавления значение ее рабочей частоты меняется по случайному закону. Обзор пространства осуществляется при помощи фазированной антенной решетки дисковой формы, которая может поворачиваться в пределах ±45╕ в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Головка самонаведения включается на заданном участке траектории полета и начинает поиск цели в соответствии с командами, поступающими с программируемого блока сканирования.
                      Источник -- http:/www. airwar.ru Уголок неба.
                      1. ja-ja-vw
                        ja-ja-vw Сегодня, 00:44
                        -1
                        Цитата: Удав КАА
                        1. Хамить не следует незнакомым людям...

                        это фобия о "хамстве", либо комплекс неполноценности
                        Цитата: Удав КАА
                        2. а как вас еще урезонить, кроме отрицательной оценки ваших инсинуаций?

                        это подло и стиль шакала
                        Цитата: Удав КАА
                        3. По поводу "словоблудия" -- только ради Фомы неверующего, малознающего, но с гонором и большим самомнением:

                        ничего не доказывает, да я и не отрицал, диапазон мал.
                        Для "шибкознающего"
                        гсн 1657AS0528-1 OY53A/DSQ-28,
                        блок электронных компонентов 72A785008-1011,
                        преобразователь напряжения 72P790002-1005,
                        излучатель/приёмник 72P100002-2103,
                        блок питания 642AS0753 PP-7154/DSQ-28, длина 37.30 дюймов
                        диаметр 13.50 дюмомов
                        Для Гарпун все помещается в упаковке транспортном контейнерае MK619-0
                        Радар Texas Instruments PR-53 / DSQ - 28 ГСН AN/DSQ-28,
                        Для защиты от радиоэлектронного подавления значение его рабочей частоты изменяется по случайному закону по дву координатам. Наблюдение за пространством осуществляется с помощью дисковой фазированной антенной решетки, которая может поворачиваться в пределах + 45 ° в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

                        Hаботает в диапазоне 15,3-17,2 ГГц (масса 34 кг, мощность в импульсе 35 кВт)
                        какая
                        Цитата: Удав КАА
                        все они широкополосные.
                        ?
                        Двух координатная вариация по частоте может противостоять некоторым формам помех и ложным целям (например: бОльшая мощность помех (по сравнению с отражённым сигналом), или помехи изображения, и широкополосную помеху) и является полезной формой ECCM (это-то знаете, что такое "высокообразованный вы наш?), предотвращая при этом помехи между несколькими ракетами при залповой атаке .
                        конечно она не
                        Цитата: Удав КАА
                        Монохромных по частоте

                        / это вообще какой термин "монохромный" радар fool
                        ах да, вас вшырит жто ( любителя " случайных")
                        Универсальный компьютер IBM-4PSP-OA с объемом постоянной памяти 7680 16-битных слов и операционным устройством со случайным выбором (объемом 512 слов) выполняет функции автопилота, fellow
                        гонор оно понятно.
                        Чучундрик предполагает возможность физической реализации
                        Цитата: Удав КАА
                        его обшивка на 100% поглощает ЭМИ от РЛС обнаружения или, если он на 100% радиопрозрачен, либо его поверхность на 100% рассеивает энергию ЭМИ от РЛС обнаружени

                        но тут же, на трезвом глазу (надеюсь) отвергает напрочь реализацию
                        Цитата: ja-ja-vw
                        Я в противофазе узконаправленно буду излучать на ту РЛС,которая меня облучает, той же расчётной мощностью как и отражённый сигнал, только в ПРОТИВОФАЗЕ (- на + =0, + на - =0). На приёмник придет - и + (или наооборот) одинаковой мощности. У оператора на экране будет спокойный ноль.

                        Это климакс раздвоение мозга сознания.
                        Цитата: Удав КАА
                        Источник -- http:/www. airwar.ru Уголок неба.

                        я рад, что вы смогли прочитать «Уголок неба», который является некоммерческим проектом и держится только за счет энтузиазма своих создателей и спонсорской помощи.
                        Теперь попробуйте оказать им спонсорскую помощь
      2. Богатырев
        Богатырев Сегодня, 14:25
        +1
        Если бы у них была такая обшивка, зачем бы им заморачиваться с углами отражения и формами корпуса?
        Значит, такой обшивки нет, а еще самолет будет в любом случае заметен в метровом диапазоне.
        1. Удав КАА
          Удав КАА Сегодня, 14:30
          0
          Цитата: Богатырев
          а еще самолет будет в любом случае заметен в метровом диапазоне.

          Метровый диапазон у "обзорных" РЛС, а стрельбовые -- дм или см диапазон. Мало обнаружить, нужно сбить.
  20. Виктор Ценин
    Виктор Ценин Вчера, 11:48
    +1
    Про средство прорыва ПВО просто смешно. Ведь абсолютно аналогично позиционировался и Б-2, который оперировал с внушительным эскортом, чтобы упаси Господи не сбили. На самом деле, всё это вполне доступно и старшим С-300 и 400, и, тем более С-500.
    1. Outsider
      Outsider Вчера, 23:49
      0
      - Где это проверено?! laughing lol
      1. Виктор Ценин
        Виктор Ценин Сегодня, 10:52
        0
        Проверено на гоблине, с помощью гораздо менее совершенного оружия.)
  21. isv000
    isv000 Вчера, 12:08
    0
    Рассуждения возникают относительно того, действительно ли новейший российский зенитный ракетный комплекс способен без труда обнаруживать американские стелс-истребители пятого поколения.

    Ваши железяки даже С-175 видит. Привет из Югославии! bully
    1. Outsider
      Outsider Сегодня, 11:17
      0
      - На 850 боевых вылетов F-117 в Югославии сбит 1 (один) и 1 F-16 - за 78 дней. За 5 дней российско-грузинской войны 2008-го года сбиты: 1 Ту-22М3, 1 Су-24М, 6 Су-25 (три из которых сбили свои.).
  22. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 12:33
    0
    Самый лучший способ уцелеть, летать над штатами, а не над Россией. Выбор за ними.
    1. vladcub
      vladcub Вчера, 13:32
      0
      Так"зваретный плод*сладок." Понимаш ты хотца"
  23. Фёдор М
    Фёдор М Вчера, 12:54
    +1
    Не надо ни чего в России пытаться преодолеть. Тогда и "дорабатывать" ни чего не придётся
  24. vladcub
    vladcub Вчера, 13:28
    0
    "базируются в первую очередь на публикациях российских СМИ" наши СМИ могут такого намолоть, что не в какие ворота
    Американцы знают, что их что наши СМИ не самые надёжные источники. Бесятся, что Навальный в кутузке"а не в Кремле
  25. Illanatol
    Illanatol Вчера, 14:04
    0
    Потому нужно уже сейчас совершенствовать варианты пониженной заметности, снижать ЭПР (эффективная площадь рассеяния - прим. ВО), чтобы «обмануть» ЗРК С-500 русских.


    Далась им эта ЭПР. Во сколько раз надо снизить эту самую ЭПР, чтобы дистанция обнаружения сократилась вдвое?
    И не даст уменьшение ЭПР и сокращение дистанции обнаружения ЛА никакого преимущества, если одновременно сократится, в той же пропорции, крейсерская скорость самолета (стелс-покрытие не очень любит нагрев на сверхзвуке). Поскольку критическим параметром является не дистанция обнаружения цели расчетом ЗРК, а реальное время, необходимое расчету для обнаружения цели, захвата и пуска зенитной ракеты.
    Если дистанция сократится вдвое, но и скорость ЛА тоже сократится вдвое, никакого преимущества стелс не получит.
  26. ja-ja-vw
    ja-ja-vw Вчера, 17:39
    0
    Цитата: автор
    В американской прессе обсуждаются обнародованные в России планы по размещению первой батареи ЗРК С-500 «Прометей». ....В частности, такая тема поднимается на страницах издания The National Interest обозревателем Марком Эпископосом.

    уже всю плеш проели рунету с "американской прессой" в лице The National Interest belay
    Марк Эпископос
    PhD американского института по специальности историк
    Репортер в @TheNatlInterest
    Тематика:
    Военная и российская история, международная политика, большая стратегия
    Где он и где С-500.
    Он даже не "авиатор", как Дэйв Муджмахар
  27. Outsider
    Outsider Вчера, 23:20
    0
    А -
    Цитата: Pashhenko Nikolay
    Мне вот просто любопытно .Вы вот правда на чистом глазу считаете что В-21 создан для преодоления какой бы то ни было ПВО ?

    - 146%. Так же, как в своё время для этого создавались F-117, B-2, F-22, YF-23, X-32, F-35. Как можно не понимать подобную элементарщину? fool
  28. Outsider
    Outsider Вчера, 23:24
    +1
    Цитата: Illanatol
    Потому нужно уже сейчас совершенствовать варианты пониженной заметности, снижать ЭПР (эффективная площадь рассеяния - прим. ВО), чтобы «обмануть» ЗРК С-500 русских.

    Далась им эта ЭПР. Во сколько раз надо снизить эту самую ЭПР, чтобы дистанция обнаружения сократилась вдвое?

    - В 16 раз. А чтобы сократилась в 10 раз - нужно снизить ЭПР в 10 тысяч раз. Поэтому ЭПР F-22/B-2/F-35 да и B-21 - порядка 0.0001 м².
    И не даст уменьшение ЭПР и сокращение дистанции обнаружения ЛА никакого преимущества, если одновременно сократится, в той же пропорции, крейсерская скорость самолета

    - Все самолёты дальней и стратегической авиации только на крейсерских скоростях и летают - порядка 0.8М-0.85М.
    стелс-покрытие не очень любит нагрев на сверхзвуке.

    - Это сказка. И, повторяю: долго на сверхзвуке никто из стратегов не летает - ни Ту-160, ни B-1B.
    Поскольку критическим параметром является не дистанция обнаружения цели расчетом ЗРК, а реальное время, необходимое расчету для обнаружения цели, захвата и пуска зенитной ракеты.

    - Хорош фуфлогонию гнать?! Сначала цель нужно обнаружить. И критичным тут является максимальная дальность обнаружения, зависящая от ЭПР абсолютно.
    Если дистанция сократится вдвое, но и скорость ЛА тоже сократится вдвое, никакого преимущества стелс не получит.

    - Поэтому дальность обнаружения вдвое сокращают только в Гондурасе. В США дальность обнаружения сокращают в 10-15 раз по сравнению с дальностью обнаружения российских самолётов-истребителей и в 20-50 раз - для стратегической авиации обыкновенной и стелс-ракетоносцев..
    1. Illanatol
      Illanatol Сегодня, 08:57
      0
      Все самолёты дальней и стратегической авиации только на крейсерских скоростях и летают - порядка 0.8М-0.85М.


      1. Могут и на сверхзвук выходит, если потребуется (Ту-22М3, Т-160).
      Кроме того, ракетоносцам вообще нет нужды заходить в зону действия ПВО. А отечественные КР способны летать на сверхзвуке и ЭПР у них существенно меньше.

      Это сказка. И, повторяю: долго на сверхзвуке никто из стратегов не летает - ни Ту-160, ни B-1B


      А пруфы не угодно ли предоставить, что это сказка?
      Хотя таких данных в открытом доступе, скорее всего, нет. Зачем клиентов (покупателей) разочаровывать?
      То, что стелс-покрытие требует деликатного обращения, сами производители не скрывают.
      Даже дождик или высокая влажность (облачность, туман) резко повышают ЭПР.

      А долго и не надо. Большинство истребителей тоже летают обычно на дозвуковой - и что?

      Сначала цель нужно обнаружить. И критичным тут является максимальная дальность обнаружения, зависящая от ЭПР абсолютно


      В чем противоречие?
      Повторяю, критичным будет время, которое будет у расчета ЗРК ПОСЛЕ обнаружения цели. Если времени не будет хватать на перехват (цель окажется слишком быстрой), то не будет важно, на какой дистанции она обнаружена (30 км или 300 км).

      В США дальность обнаружения сокращают в 10-15 раз по сравнению с дальностью обнаружения российских самолётов-истребителей и в 20-50 раз - для стратегической авиации обыкновенной и стелс-ракетоносцев.


      Они так думают. Ну и пусть думают.
      Невозможно снизить радиозаметность во всем диапазоне частот, да еще и в одинаковой пропорции. В дециметровом сильно сократили, а метровом - уже не так гладко (к примеру).
      Да и развитие РЛС как бы никто не отменял. Плюс иные способы обнаружения (о которых интернет-хомячкам и знать не положено).
      1. Outsider
        Outsider Сегодня, 11:33
        0
        В чем противоречие?
        Повторяю, критичным будет время, которое будет у расчета ЗРК ПОСЛЕ обнаружения цели. Если времени не будет хватать на перехват (цель окажется слишком быстрой), то не будет важно, на какой дистанции она обнаружена (30 км или 300 км).

        - Так цель нужно сначала ПРОСТО ОБНАРУЖИТЬ.
        https://en.wikipedia.org/wiki/Tupolev_Tu-160#Specifications_(Tu-160)
        Maximum speed: Mach 2.05
        Что толку в том, что Ту-160 может лететь на этой скорости, если ЗРК "Иджис", или THAAD обнаружат его за 500 километров? При чём, повторяю: на этой скорости он не сможет лететь долго, расход топлива увеличивается втрое[b][/b], у него опустеют баки и он упадёт в океан, а его экипаж вынужден будет его покинуть - а внизу холодная вода и много акул...
        Те же B-2 (и B-21) просто проскользят под носом и никто их не заметит...
        1. Illanatol
          Illanatol Сегодня, 13:24
          0
          Что толку в том, что Ту-160 может лететь на этой скорости, если ЗРК "Иджис", или THAAD обнаружат его за 500 километров?


          А если он пустит ракеты с большей дистанции?
          Эти ЗРК заточены против ракет, эффективность их против авиации не доказана. Сколько успешных перехватов (исключая иранский авиалайнер)?

          Не нужно ему лететь долго на сверхзвуке... зачем? Чтобы использовать бортовое вооружение, не заходя в радиус действия ПВО, сверхзвук вообще не нужен.
          Быстро подлетел к рубежу запуска, запустил КР и на обычной крейсерской скорости вернулся на базу.
  29. Outsider
    Outsider Вчера, 23:40
    0
    Цитата: voyaka uh
    "У нас что, только С-500 видят их "стелс" , могут их уничтожать??"///
    ----
    1) Стелсы Ф-22 и Ф-35 видят радары метрового диапазона.

    - В метровом диапазоне (РЛС "Небо" все модификаций, длина волны ~1.7 м) - ЭПР этих самолётов больше раз в 10 не более. Т.е. дальность обнаружения больше в 1.778 раза.
    2) Стелс В-2 и в метровом диапазоне различается плохо.

    - Очень плохо.
    3) Уверенно уничтожить стелсы могут перехватчики в оптические прицелы.

    - Ну да, особенно ночью сквозь облака. Вот только на стелс-самолёты перехватчики сначала нужно навести. А небосвод - огромный, - ищи-свищи...
  30. Outsider
    Outsider Вчера, 23:46
    0
    Цитата: ja-ja-vw
    Цитата: voyaka uh
    1) Стелсы Ф-22 и Ф-35 видят радары метрового диапазона.
    2) Стелс В-2 и в метровом диапазоне различается плохо.

    а почему "плохо"? потому, что он больше?

    - У B-2 обшивка сложная, многослойная. Многократно переотражаясь между слоями, зондирующие импульсы поглощаются особенно хорошо. Поэтому видят его РЛС особенно плохо...
  31. Outsider
    Outsider Вчера, 23:53
    0
    Цитата: ja-ja-vw
    не меняют "пот случайному", вы путает с Link16. Они работают в рабочем диапазоне (достаточно узком), вобуляция возможна, да, как и ступенчато. Но всё это ограничено.

    - Все современные западные РЛС/БРЛС, как самолётные, так и АРГСН, меняют частоту в пределах всего своего рабочего диапазона.
  32. Outsider
    Outsider Вчера, 23:57
    0
    Цитата: Пиджак в запасе
    Цитата: Redut
    С-200 в Югославии ..)))

    Не угадали.
    В Югославии их стелса сбил С125.

    - Верно. ОДИН раз на 850 боевых вылетов F-117!
    А С200 сбил наш пассажирский Ту154 над Черным морем

    - Верно.
    и наш Ил-20 в Сирии.

    - НЕТ. Российский Ил-20 в Сирии сбили же российские ракетчики российским же С-400. Сирийцы закричали: "Это вообще не наш сектор обстрела и мы НИКОГДА туда не стреляли!"
    1. Illanatol
      Illanatol Сегодня, 09:09
      0
      - Верно. ОДИН раз на 850 боевых вылетов F-117!


      Сколько "хромых гоблинов" осталось потом на вооружении?
      Или до сих пор в строю?
      Вроде бы их списали, ка бы hi
      Была доказана принципиальная возможность их сбития даже устаревшими ЗРК.
      Пентагону хватило и этого.
      1. Outsider
        Outsider Сегодня, 11:23
        0
        - F-117 ג в 2008-м вышел на пенсию, потому, что в 2005-м встал в строй F-22, превосходящий F-117 по своим боевым возможностям многократно! Американцы решили, что при таком раскладе держать на балансе целую ДИВИЗИЮ F-117 (54 самолёта) - непозволительная роскошь и законсервировали большинство, оставив 4 самолёта с инструкторами "на всякий случай". Полностью они не списаны даже сейчас и продолжают летать как "агрессоры", имитируя, например, на различных учениях китайские стелсы...
        Была доказана принципиальная возможность их сбития даже устаревшими ЗРК.
        Пентагону хватило и этого.

        - Эта смешная болтовня - для детского сада. Имея парк F-22 -185 самолёта и более 400 (!) F-35 - зачем им содержать ещё и дивизию F-117 40-летней давности, если есть новые и гораздо более совершенные?!
        1. Illanatol
          Illanatol Сегодня, 13:37
          0
          Это самолеты имеют разное назначение, их глупо сравнивать. "Раптор" - истребитель, скорее для воздушного боя, "Гоблин" - легкий бомбер для работы для наземным целям.

          Вообще то "рапторов" хотели закупить более 600. Но Пентагон урезал заявку. Может в процессе эксплуатации выяснилось, что они не такие уж совершенные?
          Или, страшно даже подумать, бабла не хватило? yes

          Что-то не очень хвастает тамошний агитпроп результатами их боевого применения, их воздушными победами.
          А небоевые потери Ф-22 - не менее 6 единиц. Многовато для "летающих смартфонов".

          Стелс-технологии хороши для бомберов. Они могут работать по наземным целям без использования РЛС. Истребителю сложнее в этом отношении. А включив радар он автоматически перестанет быть "невидимкой". УР "воздух-воздух" тоже как бы видимы.
          Не все так просто, короче.

          Значит Ф-117А все же не так совершенны и уже не отвечают, в полной мере, требованиям современности, я правильно понял? Как и то, что ресурса модернизации у них нет?
          Так и запишем.
  33. unhappy
    unhappy Сегодня, 08:00
    0
    Невидимка? А для "метровых" волн, а инверсионный след (для оптических каналов)?
    Чем господа американцы лучше Геббельса, который внушал о вундервафлях? Вроде не ид иоты.
    1. Outsider
      Outsider Сегодня, 11:37
      0
      - Стелсы хорошо видны только загоризонтными РЛС, где длины волн 28 и более метров. Простые РЛС, даже с метровыми ("Небо" - длина волн ~1.7 метра) видят их на дальностях сравнительно небольших, то есть: стелс успевает сбросить планирующие бомбы с дальности 100+ км, не входя в зону обнаружения РЛС "Небо". И в зону поражения соответствующих рядом стоящих ЗРК. В этом и есть назначение стелсов - уничтожить ПВО раньше, чем РЛС ПВО увидят стелсы. В этом смысл их создания и существования.
      1. Illanatol
        Illanatol Сегодня, 13:43
        0
        Система ПВО - комплексная. Планирующие бомбы могут быть уничтожены ЗРК малой дальности.
        1. Outsider
          Outsider Сегодня, 14:24
          0
          - Они слишком малы и так же сделаны по технологиям стелс.
  34. Outsider
    Outsider Сегодня, 14:43
    0
    Цитата: Illanatol
    Это самолеты имеют разное назначение, их глупо сравнивать. "Раптор" - истребитель, скорее для воздушного боя, "Гоблин" - легкий бомбер для работы для наземным целям.

    - В данном случае все они многоцелевые и все их мы должны рассматривать как цели для наземных РЛС/ЗРК.
    Вообще то "рапторов" хотели закупить более 600. Но Пентагон урезал заявку. Может в процессе эксплуатации выяснилось, что они не такие уж совершенные?

    - Вообще-то, первоначально планировался выпуск 750 F-22, но тут внезапно даже для ЦРУ Советский Союз скончался и распался и выпуск F-22 перепланировали уменьшить до 381 самолёта. Но глупый Роберт Гейтс, министр обороны США, в 2009 году сказал: "Ведь у России нет ни одного стелса и будет лишь лет через лет 6-8, у Китая нет ни одного и будет первый лет через 12. Так зачем нам так много дорогих F-22? Нам хватит и 187!" Он страшно ошибся: Китай выпустил свой первый стелс уже через два года в 2011 году, и сейчас делает серию из 500 (!!) J-20, а Россия не выпустила ни одного до сих пор.
    Или, страшно даже подумать, бабла не хватило? yes

    - Да, бабла не хватило, - с учётом того, что у американцев был на подходе выпуск 2443 F-35...
    Что-то не очень хвастает тамошний агитпроп результатами их боевого применения, их воздушными победами.

    - Ржу-не-могу! НАД КЕМ?? Кто "бросил перчатку"?!
    А небоевые потери Ф-22 - не менее 6 единиц. Многовато для "летающих смартфонов".

    - Все потери учтены. На моей памяти их было не более 4-х. Пока МиГ-23 не запустили в серию, было потеряно более 60-ти (!!) самолётов!
    Стелс-технологии хороши для бомберов.

    - Для всех самолётов, без малейших исключений.
    Они могут работать по наземным целям без использования РЛС. Истребителю сложнее в этом отношении. А включив радар он автоматически перестанет быть "невидимкой".

    - Давно изобретены и функционируют в развитых странах, где есть БРЛС с АФАР, режимы LPI - low probability of intercept. Радары работают, а вражеские станции радиотехнической разведки их излучение не фиксируют. Но это - в развитых странах.
    УР "воздух-воздух" тоже как бы видимы.

    - Ну да, за пару километров до того, как она ударит в самолёт, лётчик её увидит. И даже успеет пару раз моргнуть. Больше - ничего.
    Не все так просто, короче.

    - Это верно, всё сегодня очень сложно и очень дорого.
    Значит Ф-117А все же не так совершенны и уже не отвечают, в полной мере, требованиям современности, я правильно понял?

    - Правильно понял! Самолёт, выпущенный 40 лет назад уже не отвечает современным требованиям в той степени, в какой этим требованиям отвечают F-22 и F-35.
    Как и то, что ресурса модернизации у них нет?

    - ?? F-117 замечательно отслужил свои 27 лет в строю, поучаствовал в трёх войнах, показал во всех великолепные результаты и был с почётом отправлен на заслуженный отдых. Его место заняли стелся следующих поколений.
    Так и запишем.

    - Приятно каждый день узнавать новости, которые всему миру были известны уже много-много лет? laughing lol