Американские медиа: Нужно уже сейчас снижать ЭПР бомбардировщика B-21 Raider, чтобы «обмануть» ЗРК С-500 русских

В американской прессе обсуждаются обнародованные в России планы по размещению первой батареи ЗРК С-500 «Прометей». В США называют прогнозируемым то, что с помощью этих систем ПВО-ПРО изначально планируется «прикрыть» столичный регион России. Рассуждения возникают относительно того, действительно ли новейший российский зенитный ракетный комплекс способен без труда обнаруживать американские стелс-истребители пятого поколения. В частности, такая тема поднимается на страницах издания The National Interest обозревателем Марком Эпископосом. В своей статье он задаётся вопросом следующего характера:
Неужели российские ЗРК С-500 способны принести проблемы для американских стелс-самолётов?
Американский автор пишет, что в России ЗРК С-500 «Прометей» позиционируют как особое оружие, как своеобразную «серебряную пулю», у которой особые возможности.
В материале идёт отсылка к заявлениям российских военных экспертов о том, что система ПВО-ПРО С-500 способна обнаруживать и наносить поражение не только принятым на вооружение в США и других странах НАТО стелс-самолётам, но и тем, которые только собираются принять. В частности, речь идёт о перспективных американских малозаметных бомбардировщиках B-21 Raider. По сути, это не просто бомбардировщик, это самолёт именно прорыва систем ПВО.
В такой ситуации уже американские военные эксперты пытаются, на основании данных из открытых источников, сделать вывод о том, сможет ли B-21 Raider преодолеть те рубежи ПВО, которые Россия выстраивает с применением ЗРК С-500.
В американских медиа:
Конструкторам и разработчикам придётся приложить немало усилий, чтобы перспективный бомбардировщик B-21 Raider смог оставаться незаметным для ЗРК С-500 «Прометей». Если российская система ПВО, как утверждают сами русские, способна обнаруживать истребители F-35, то, получается, она способна выявлять в небе и B-21, потому что на них используются аналогичные стелс-концепции. Потому нужно уже сейчас совершенствовать варианты пониженной заметности, снижать ЭПР (эффективная площадь рассеяния - прим. ВО), чтобы «обмануть» ЗРК С-500 русских.
В свою очередь упомянутый Марк Эпископос в TNI пишет, что пока все сведения об С-500 базируются в первую очередь на публикациях в российских СМИ. По этой логике, можно отметить, что и все основные данные о перспективном американском бомбардировщике базируются на публикациях прессы США, включая тот же TNI и другие военно-тематические американские медиаресурсы.