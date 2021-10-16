Американские медиа: Нужно уже сейчас снижать ЭПР бомбардировщика B-21 Raider, чтобы «обмануть» ЗРК С-500 русских

Неужели российские ЗРК С-500 способны принести проблемы для американских стелс-самолётов?

Конструкторам и разработчикам придётся приложить немало усилий, чтобы перспективный бомбардировщик B-21 Raider смог оставаться незаметным для ЗРК С-500 «Прометей». Если российская система ПВО, как утверждают сами русские, способна обнаруживать истребители F-35, то, получается, она способна выявлять в небе и B-21, потому что на них используются аналогичные стелс-концепции. Потому нужно уже сейчас совершенствовать варианты пониженной заметности, снижать ЭПР (эффективная площадь рассеяния - прим. ВО), чтобы «обмануть» ЗРК С-500 русских.