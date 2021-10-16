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Секретарь СНБО Украины: У Киева есть секретный план на случай войны

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У Киева теперь есть секретный план на случай войны. Работа над ним длилась целых два года.


Об этом в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он сообщил, что на вчерашнем заседании этой государственной структуры был принят документ под названием «План обороны Украины». Из соображений секретности его детали не раскрываются, известно лишь, что принят на случай полномасштабных военных действий.

Документ совершенно секретный. Профессиональные люди работали над ним два года

- заявил чиновник.

План в большой степени касается представителей гражданских властей в Киеве и в регионах Украины, а также подразделений территориальной обороны. По словам Данилова, в нем также говорится о масштабных учениях, о проведении которых должен будет объявить украинский президент.

Но это будет в то время, когда у нас будет военная ситуация

- добавил секретарь СНБО.

Исходя из этого заявления Данилова, можно сделать вывод, что нынешнюю ситуацию на Украине власти не рассматривают как военную. Где же в таком случае логика: положение военным официально не признаётся, зато постоянно те же люди из СНБО Украины заявляют о войне с Россией... В этом вся современная Украины.

Это фундаментальный документ. Он даёт ответы на вызовы

- подчеркнул чиновник важность и значение для страны принятого его ведомством секретного плана.

Помимо принятия данного документа, на прошедшем заседании СНБО решались и другие вопросы. В частности, там в ходе данного мероприятия его участники ввели санкции против лиц, занимавшихся организацией выборов в Госдуму РФ на территориях Крыма и Донбасса.
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104 комментария
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  1. rusich
    rusich Вчера, 09:44
    +39
    Секретный план в случае войны, как и куда спрятаться иди куда убежать
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Вчера, 09:45
      +19
      И не просто бежать - а в порядке очереди )))))
      1. Егоза
        Егоза Вчера, 09:50
        +22
        У Киева теперь есть секретный план на случай войны. Работа над ним длилась целых два года.

        Это что же получается? Не успел Зе стать президентом, как тут же начали разрабатывать "секретный план"? или это было первым заданием, которое отправил президент Зе в СНБО? )))
        Теперь еще "полномасштабные учения"... наверное, для Верховной Рады "как запрыгивать в вертолет, хоть какой-нибудь страны."
        1. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Вчера, 11:19
          +3
          Цитата: Егоза
          Не успел Зе стать президентом, как тут же начали разрабатывать "секретный план"?

          Учивая тот факт, что Зеленский по жизни комедиант, шут, иными словами - Полишинель, секретность она того...
          1. aleks neym_2
            aleks neym_2 Вчера, 11:41
            +5
            Давно предложено: на идиотские предложения и высказывания на страницах ВО наложить ЗАПРЕТ - куда модераторы смотрят, если всякую х.р.е.н.ь. пропускают...(наверное, уже нарвался...переживём)
            1. 210окв
              210окв Вчера, 11:54
              +3
              Это правильно. Зачем нам эти потуги в Киеве? Мешать им не надо-сами себя задолбают до смерти.
              1. Shurik70
                Shurik70 Вчера, 13:45
                +6
                Да понятно какой план.
                Зарыть оружие в схронах в ближайших лесочках.
                А как войск вблизи не будет - грабить и убивать кого смогут (а смогут соседа своего)
                Опыт УПА, как ни как, помнят.
                1. Владимир Машков
                  Владимир Машков Вчера, 20:48
                  -2
                  Цитата: Shurik70
                  Да понятно какой план.

                  Это да. А для себя хороших - "как быстрее добежать до канадской границы". То есть - как мгновенно удрать/смыться за рубеж. laughing
          2. mikh-korsakov
            mikh-korsakov Вчера, 11:42
            +8
            Да, Александр. Когда я прочитал статью и цитаты из речи этого господина, у меня создалось впечатления, что пана Данилова, прямо таки распирает от гордости за то что он знает содержание секретного плана. И он даже не мого удержаться, чтобы не выболтать публике некоторые его детали, например, что особое внимание будет уделено территориальной обороне, во как! Вспомнилась бессмертная книга классиков. Помните как распирало Паниковского когда он решил, что г-н Корейко прячит свои сокровища в гирях для гимнастики. Он не удержался и рассказал Балаганову. И долго они пилили "секретный план"!
            1. 30 вис
              30 вис Вчера, 12:55
              +4
              Цитата: mikh-korsakov
              пана Данилова, прямо таки распирает от гордости за то что он знает содержание секретного плана.

              Таки цену секрету набивает ! Типа продам секрет , но Продам дорого !! Предложения в личку ..пан грицан Данилов .
        2. Попуас
          Попуас Вчера, 12:51
          +2
          Как вариант за шасси зацепиться hi
        3. svp67
          svp67 Вчера, 14:22
          +2
          Сударыня hi
          Цитата: Егоза
          Это что же получается? Не успел Зе стать президентом, как тут же начали разрабатывать "секретный план"?

          А як же...

          Вообще ваш, этот Данилов, как был коновалом, так им и остался... "у нас есть СЕКРЕТНЫЙ план". Но если он СЕКРЕТНЫЙ, что ж ты о нем трезвонишь? Недержание словесное? Значимости надо же себе придать....Вот было бы еще смешнее, если бы не было так грустно...
      2. OrangeBigg
        OrangeBigg Вчера, 10:03
        +11
        Цитата: Андрей Чижевский
        И не просто бежать - а в порядке очереди )))))


        В порядке живой очереди в секретный бункер.
        1. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Вчера, 11:21
          +2
          Цитата: OrangeBigg
          В порядке живой очереди в секретный бункер.

          Двери на "бункер" не навесили из соображений "А шо тут брать-то?" laughing
        2. isv000
          isv000 Вчера, 11:27
          +5
          Цитата: OrangeBigg
          В порядке живой очереди в секретный бункер.

          Одно не понятно - кто такой Слава и что он Украине?! wassat
          1. Piramidon
            Piramidon Вчера, 13:21
            +3
            Цитата: isv000
            Одно не понятно - кто такой Слава и что он Украине?!

            Давно уже выяснили laughing
      3. frruc
        frruc Вчера, 10:25
        +6
        ........был принят документ под названием «План обороны Украины».

        Ничего нового эти кастрюлеголовые придумать не могут. Как действовали бандеровцы: лесные норы, схроны, ночные вылазки, побег на запад.
      4. фигвам
        фигвам Вчера, 10:30
        +8
        Цитата: Андрей Чижевский
        а в порядке очереди )))))

        В плане обязательно должно быть указано что с внешней стороны фюзеляжа транспортного самолёта летать смертельно опасно, а внутри мест всем не хватит.
        1. Андрей Чижевский
          Андрей Чижевский Вчера, 10:45
          +4
          Это ещё если этот борт взлетит. laughing А так по " рулежке " просто покатает - но за оплату !
      5. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 11:18
        +3
        Извините, а если не будет войны? .. Тогда "секретного плана"-нет. Или как всегда- будут поГгромы?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 09:54
      +4
      Цитата: rusich
      Секретный план в случае войны, как и куда спрятаться иди куда убежать

      Интересный слоган - "в случае войны", но по заявлению всех бывших и не бывших президентов, премьеров: не говоря уж о "даниловых", война с Россией у гих идет уже семь лет.
      Так пора бы свидомым определиться "идет война, или в случае войны" ?
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 Вчера, 10:24
        +7
        Секретарь СНБО Украины: У Киева есть секретный план на случай войны

        Уж называли бы вещи своими именами: не "секретный план", а план по выделению "секрета" в случае начала войны - главное для Киева, в этом "секрете" не утонуть! yes
        1. Андрей Чижевский
          Андрей Чижевский Вчера, 10:46
          +3
          "Такое" не тонет ! laughing
      2. sabakina
        sabakina Вчера, 10:24
        +7
        Влад, так они её (войну) утром объявляют, вечером завершают, с перерывом на обед. И так каждый день. Вы не представляете, как это тяжело восемь лет подряд...
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 10:37
          +4
          Цитата: sabakina
          Влад, так они её (войну) утром объявляют, вечером завершают, с перерывом на обед. И так каждый день. Вы не представляете, как это тяжело восемь лет подряд...

          Представляю как тяжело, начали утром войну, за перемогу по стакану горилки приняли: вечером закончили войну, за зраду по стакану горилки выпили: тяжкая жизнь у свидомитов, а еще надо в обед и пару косячков забить.
      3. идунавы
        идунавы Вчера, 11:53
        +4
        Цитата: tihonmarine
        "идет война, или в случае войны"

    3. 1976AG
      1976AG Вчера, 10:19
      +9
      Целых 2 года скупали недвижимость за рубежом, чтобы было куда бежать.
    4. Попандос
      Попандос Вчера, 10:26
      +6
      Они свой план раскрыли стразу же
      .План в большой степени касается представителей гражданских властей в Киеве

      План не для военных, не для ГО, не для полиции, а план кто и куда разбегаются при шухере.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 10:53
        -1
        Цитата: Попандос
        План не для военных, не для ГО, не для полиции, а план кто и куда разбегаются при шухере.

        А бежать то и некуда - народу, а вот для всех кто нагреб народных денег, да "сховав" их на западе, вот для тех объявление "секретного плана", это указание "хлопцы пора рвать когти за рубеж".
        Вот самый хитрый полуукраинец Сяня давно уже выполнил "секретный план" и живет уже не в 2-х комнатной квартире Ивано Франковска (польского Станислава).
    5. Симон
      Симон Вчера, 10:37
      +2
      Секретный план Украины на случай войны с Россией - это быстрей сдаться, чтоб сытыми остаться! wink
      1. VORON538
        VORON538 Вчера, 10:44
        +5
        При этом успеть первым сдать "коллег":)))
    6. isv000
      isv000 Вчера, 11:25
      +1
      Цитата: rusich
      Секретный план в случае войны, как и куда спрятаться иди куда убежать

      Весь секрет в том что бы объявить войну России и тут же сдаться! wassat
    7. Voletsky
      Voletsky Вчера, 11:26
      0
      В Молдову, тоже мне секрет полишинеля
    8. Богатырев
      Богатырев Вчера, 11:35
      0
      У нас ходят слухи, что этот план включает в себя списки потенциально пророссийских лиц на местах, которые эти территориальные батальоны должны физически ликвидировать в случае войны.
    9. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 15:15
      0
      Цитата: rusich
      Секретный план в случае войны, как и куда спрятаться иди куда убежать

      У Пентагона тоже был секретный план вывода войск из Афганистана...
      Даже совершенно секретный план не даёт никаких гарантий от публичного позорного бегства...
    10. venik
      venik Вчера, 18:06
      0
      Цитата: rusich
      Секретный план в случае войны, как и куда спрятаться иди куда убежать

      =======
      Берите выше: за какие части стоек шасси улетающих самолетов лучше держаться!
    11. user1212
      user1212 Сегодня, 18:32
      0
      Так, насмешка, а не рать
      Тут не то, что воевать,
      Тут бы как вояки эти
      Не решили бунтовать.

      Ну а ежли будет бунт,
      То тады встаём во фрунт
      И часа через четыре
      Навсегда ложимся в грунт.
  2. Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 09:44
    +5
    Этот алкаш что мог придумать?
    1. knn54
      knn54 Вчера, 09:51
      +9
      Игорь,перед тем как стать мзром Луганска и секретарем СНБО он был членом ОПГ.
      Может опыт "дней его суровых" и приняли "за основу"...
      1. Пессимист22
        Пессимист22 Вчера, 10:00
        +10
        Николай, компания у них колоритная собралась, клоуны,бандиты, наркоманы, алкаши.
    2. sabakina
      sabakina Вчера, 10:26
      +2
      Цитата: Пессимист22
      Этот алкаш что мог придумать?

      Как минимум, горильный ( от слова горилка) аппарат на свином метане. wink
  3. Из Томска
    Из Томска Вчера, 09:45
    +10
    Список украинских секретных планов:
    Сдаться в плен через 8 часов после объявления войны.
    Сдаться в плен через 7 часов после объявления войны.
    Сдаться в плен через 6 часов после объявления войны.
    Сдаться в плен через 5 часов после объявления войны.
    Сдаться в плен через 4 часа после объявления войны.
    Сдаться в плен через 3 часа после объявления войны.
    Сдаться в плен через 2 часа после объявления войны.
    Сдаться в плен через 1 час после объявления войны.
    Сдаться в плен сразу после объявления войны.
    1. Gato
      Gato Вчера, 09:56
      +7
      Сдаться в плен сразу после объявления войны.

      Сдаться в плен до объявления войны.
      Сдаться в плен за 1 час до объявления войны.
      ......
      1. Егоза
        Егоза Вчера, 10:03
        +4
        Цитата: Gato
        Сдаться в плен до объявления войны.
        Сдаться в плен за 1 час до объявления войны.

        И задолго до этого обзавестись российскими паспортами!
        1. Gato
          Gato Вчера, 10:05
          +5
          И задолго до этого обзавестись российскими паспортами!

          Думаю, что этот пункт плана уже давно выполнен. Там этих паспортов, как тузов в колоде у каталы.
      2. Андрей Чижевский
        Андрей Чижевский Вчера, 10:03
        +2
        Сдаться в плен без всякого объявления войны - вот этот " секретный " план. laughing
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 12:21
      -1
      Цитата: Из Томска
      Сдаться в плен сразу после объявления войны.

      Прилететь в аэропорт Шереметьево, объявить сразу в аэропорту войну России: и сразу же сдаться в плен, объявив о капитуляции.
  4. Alien From
    Alien From Вчера, 09:46
    +3
    Хоть бы в субботу отдохнули сами от себя эти братушки.....
  5. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 09:48
    +4
    Документ совершенно секретный. Профессиональные люди работали над ним два года

    - заявил чиновник.

    И даже не профессиональные люди понимают, что "господин" Данилов разболтал по "секрету всему свету".
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 10:37
      +2
      Цитата: tihonmarine
      Документ совершенно секретный. Профессиональные люди работали над ним два года

      - заявил чиновник.

      И даже не профессиональные люди понимают, что "господин" Данилов разболтал по "секрету всему свету".

  6. НДР-791
    НДР-791 Вчера, 09:48
    +4
    План в большой степени касается представителей гражданских властей в Киеве и в регионах Украины, а также подразделений территориальной обороны.
    То есть об организации партизанского движения под руководством Кличка.
    ...в нем также говорится о масштабных учениях, о проведении которых должен будет объявить украинский президент.
    Масштабные учения по копанию схронов? Вот и посмотрим после учений что от секретности останется.
  7. Александр 3
    Александр 3 Вчера, 09:51
    +6
    График взлёта самолётов с членами рады ,в случае войны утверждён.Ну нечлены будут бежать на поезде.
    1. Gato
      Gato Вчера, 10:08
      +6
      Ну нечлены будут бежать на поезде

      Остальные - за поездом
      1. Андрей Чижевский
        Андрей Чижевский Вчера, 11:23
        +2
        Впереди поезда )))) laughing tongue
  8. Alkovod
    Alkovod Вчера, 09:53
    +3
    У Киева есть секретный план на случай войны

    Я догадываюсь об этом плане и кто его придумал ..
    Это как "Да недостовайся ты никому ,особенно клятым .."
    Начнут разбегаться и повредят АЭС ..Вот что страшно будет !
    Перед развалом СССР ,нашу экономику подорвали серьезно в Чернобыле ..
    Не дай Бог ,если что то подобное случится ..
  9. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Вчера, 09:55
    +3
    Баширов&Петров давно похитили копию этого плана. По секрету покажу копию этого плана и читателям ВО drinks
  10. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Вчера, 09:55
    +6
    Зачем нам нужно поднимать разрушенную экономику за 30-нюю незалежность Украины, а ещё кормить неблагодарных украинцев??? Пусть сами украинцы решают, как им жить. Но украинцы должны понимать, что Россией их вражеское государство будет рассматриваться как объект, который должен нести непосильную тяжесть выбранного ими пути до полного развала или уничтожения.
  11. Gato
    Gato Вчера, 09:57
    +4
    Глядя на выражение морды лица г-на Данилова wassat , сразу понимаешь, что у него есть секретный план. Много плана.
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 10:00
      +3
      Цитата: Gato
      Глядя на выражение морды лица г-на Данилова , сразу понимаешь, что у него есть секретный план. Много плана.

      "Есть ли у вас план, мистер Фикс? Да, у меня есть план!"
      1. Попандос
        Попандос Вчера, 10:31
        +2
        Есть ли у вас план, мистер Фикс?

        У меня три мешка этого плана, мы укурим этого Фога!
  12. Ирек
    Ирек Вчера, 10:02
    +5
    Схильнуть в Лондон , вот ваш секретный план.
  13. HAM
    HAM Вчера, 10:05
    +2
    "У нас есть секретный план,но мы о нём вам не расскажем,потому что он секретный...."-как то похоже на разговор старушек у подъезда..... laughing
    Лёха,да не правда-нет плана...побожись,что есть.. bully докажи.....
  14. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Вчера, 10:14
    +6
    Знаем мы этот план... зарыться в схроны поглубже или смыться в Канаду к украинской диаспоре с ворованными деньгами.
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 10:17
    +6
    Глоубмастер 17 с бортовым номером 911 к услугам ,для нациков Украины,карабины для зацеперов будут уже установлены на фюзеляже. good
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 10:17
    +8
    У Киева теперь есть секретный план
    Ну если появился план, да еще и секретный и разрабатывался 100% при непосредственном участии американцев, то теперь украинская верхушка может спать спокойно. Американцы наверное учли свое поспешное бегство из Афганистана и спланировали организованное отступление (бегство) ВСУ и нацбатов под крышей МВД. А вообще-то о секретных планах распространяться не принято, тем более в СМИ.
  17. sabakina
    sabakina Вчера, 10:20
    +7
    После прочтения статьи хотел написать что-то ершистое, но понял, что это не переводимо на человеческий язык.
  18. prior
    prior Вчера, 10:44
    +6
    В качестве ответа на секретный план Данилова, предлагаю свой совершенно несекретный план:

    1. Российская Госдума на основании "всего хорошего" сделанного и принятого недогосударством Украина, вносит его в список недружественных стран, первой строкой с присвоения почётного звания террористическое.
    2. Российская Госдума признаёт независимость ЛНР и ДНР. Но так, как ЛНР и ДНР были образованы в пределах Луганской и Донецкой областей, признаёт их именно в таком территориальном качестве.
    Из этого автоматически вытекает, что часть территории ЛНР и ДНР оккупированы украинскими ВСУ.
    3. На основании вышесказанного Россия выдвигает Украине ультиматум об освобождении оккупированных территорий ЛНР и ДНР в течении 24 часов.
    4. В случае невыполнения условий ультиматума, Россия вводит на территорию ЛНР и ДНР свои вооружённые силы и проводит против Украины операцию по принуждению освобождению оккупированных территорий (можно до самого Львова).
    5. В соответствии с внесением Украины в список недружественных ( читай вражеских государств), правительство РФ утверждает список экономических санкций среди которых - прекращение транзита газа, отключение от единой энергетической системы и так далее......
    Это далеко не полный список первоочередных мероприятий по установлению наконец мира на Донбассе.
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 12:02
      -1
      Цитата: prior
      прекращение транзита газа,
      - невозможно.Штрафы от Европы за невыполнение контрактов

      Цитата: prior
      отключение от единой энергетической системы
      - невозможно.Перегрузка НАШИХ электросетей - система сбалансирована в комплексе.
      1. prior
        prior Вчера, 17:17
        0
        Газ Европе вдуем по другим трубам. А если они нам штраф - мы им вдуем ещё и цены. Не последний раз они у нас газ покупают.
        По поводу единой системы: если один человек чего-то сделал, другой завсегда сломать может....
        1. свой1970
          свой1970 Вчера, 21:56
          +1
          Цитата: prior
          Газ Европе вдуем по другим трубам. А если они нам штраф - мы им вдуем ещё и цены. Не последний раз они у нас газ покупают.
          -тут есть нюансы....

          Цитата: prior
          По поводу единой системы: если один человек чего-то сделал, другой завсегда сломать может....
          - может ... трабл в том что отключая их - мы перегружаем свою энергосистему. Возникнет перегрузка- а потребителей равноценных лимитрофам нет. И это будет наша проблема - на их проблемы мне "пилювать"...
          Необходимо будет строить дополнительные линии, подстанции и прочее....И совсем не факт что это вообще технически возможно для нас
  19. Кронос
    Кронос Вчера, 10:50
    -9
    Не проходит дня чтобы на ВО не было комментарий какие украинцы дураки и т д и т п. Если следовать логике Путина, "что русские и украинцы один народ" получается критикуем сами себя или это другое .А вообще все это напоминает стенания начиная с Медведева брошенного супруга от которого ушла жена к другому .Вместо того чтобы разобраться почему, пошли по пути базарных торговок с соответственным лексиконом.
    1. Volder
      Volder Вчера, 11:17
      +4
      В статьях на ВО критикуются не украинцы как народ, а украинская власть, украинские чиновники и представители украинской армии. Если генитически народ один, то это вовсе не значит, что в народе нет умалишённых и дураков.
  20. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Вчера, 10:50
    +2
    В связи с началом строительства польшей стены на границе с украиной планы возможно придётся переписать с учётом данного препятствия.
  21. riwas
    riwas Вчера, 10:58
    +2
    Наверное, как втянуть НАТО в конфликт. Они уже сейчас на каждом углу об этом кричат.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 11:33
      +1
      Цитата: riwas
      Наверное, как втянуть НАТО в конфликт. Они уже сейчас на каждом углу об этом кричат.

      У НАТО до сих пор чешется в самых нескромных местах при одном воспоминании о 1945-м, так что там дураков нет, за кастрюль впрягаться...
  22. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Вчера, 11:00
    +2
    На Украине всё сводится к одному, мы люди не местные, дайте нам хоть что - нибудь, бесплатно. Думаю народная сказка про суп из топора, это в их честь писана. Паперть у них, родная.
  23. обыватель
    обыватель Вчера, 11:00
    +1
    У Киева теперь есть секретный план на случай войны.
    "Макс, есть у Нас план? Ха-ха, у нас всегда есть план."
  24. Георгий Седов
    Георгий Седов Вчера, 11:03
    0
    Все таки удивительное руководство Украины у них уже готов «План обороны Украины» режиссёр постановщик известен, а для экранизации этого фильма "треба гроши" как говорил один юморист "денег уже нету, все разворовали" так что фильма не будет.
  25. Оксана В.
    Оксана В. Вчера, 11:12
    0
    Да уж секретный. Как подороже сдаться.
  26. Volder
    Volder Вчера, 11:13
    -1
    Этот Данилов часто несёт ахинею, и Анатолий Шарий объясеяет, почему это ахинея:
  27. xomaNN
    xomaNN Вчера, 11:19
    0
    Главный секрет плана - " В случае, когда в киеве решат, что звездец уже рядом объявить украину "52 -м штатом США" wassat
    И тогда кто ж на америкосов будет нападать? good
  28. Cowbra
    Cowbra Вчера, 11:25
    +1
    Самое смешное. над ними и шутить не надо - они сами справятся... Картинку выкладывать не буду, ибо забанят за мат, хотя матерюсь не я, а вполне официально утвержденные украинские логотипы...
    https://i.ibb.co/0GCPRZY/6971921.jpg
  29. rocket757
    rocket757 Вчера, 11:28
    +1
    Секретарь СНБО Украины: У Киева есть секретный план на случай войны
    . Да, да, ноги в руки и .... сколько им там бежать до польской границы??? минут за ...надцать добегут?
  30. трамп
    трамп Вчера, 11:28
    0
    у этих ков один план орать америка с нами.
  31. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 11:38
    +1
    Сегодня вычитал в ИноСМИ...
    Украину спасет не гауляйтер Госдепа, а русский генерал-губернатор
  32. usr01
    usr01 Вчера, 11:38
    +2
    Секретный... а-а...
    А Путин план утвердил?
  33. cniza
    cniza Вчера, 12:01
    0
    Документ совершенно секретный. Профессиональные люди работали над ним два года


    Ну да , надеюсь он никогда известен не станет...
  34. Olddetractor
    Olddetractor Вчера, 12:15
    0
    Закончится так
  35. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 12:35
    0
    Я даже знаю какой - это вовремя смыться подальше от незалежной. wassat
  36. FreeDIM
    FreeDIM Вчера, 12:36
    +1
    У Хунты есть подлодка.. Они в неё сядут и тайно уплывут в Антарктиду устраивать майдан пингвинам.. Правда она дырявая, но свидомиты надеются замотать её скотчем.
  37. MaikCG
    MaikCG Вчера, 12:39
    +1
    У Киева есть секретный план на случай войны

    Сдаться и сожрать все сало у москалей?
  38. Александр Чирков-Эйр
    Александр Чирков-Эйр Вчера, 13:20
    0
    Мороз под -40, да без российского газа )))
  39. Lynx2000
    Lynx2000 Вчера, 14:19
    0
    what
    Какое то масло-масляное: у нас есть секретный план на случай военных действий на Донбассе, но мы его не озвучим.
    Секретный план на то и секретный чтобы языком своим о нем не трепать. В таком случае, его уже СБУ должно привлечь к уголовной ответственности о разглашении...
  40. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 14:39
    0
    Секретный план - сдаться.
  41. Hagen
    Hagen Вчера, 14:49
    0
    Документ совершенно секретный. Профессиональные люди работали над ним два года
    - заявил чиновник.

    ".....По его словам, в документе содержатся, в том числе, пункты о кибербезопасности и информационной безопасности.
    Кроме того, в плане обороны предусмотрено полное взаимодействие всех органов центральной власти, местных властей, военных.
    «Все эти компоненты сведены в единую систему координат», — добавил Данилов.
    Как отметил секретарь СНБО, «по этому поводу будут обязательные большие военные учения по поручению президента Украины»......"
    Вывод: смотрим большой шурум-бурум на Украине и по нему определяем весь план. Т.с. "обратное проектирование". Данилова, фактически раскрывшего "военную тайну" Украины, можно смело заковывать в наручники и отправлять в подвалы СБУ.
  42. Сергей Куликов_3
    Сергей Куликов_3 Вчера, 15:29
    0
    Делать секрет из "Плана эвакуации" как-то глупо, в нормальных странах его развешивают на видных местах, другие планы в случае войны им строить в двойне глупо.
  43. APASUS
    APASUS Вчера, 16:38
    +1
    В этой ситуации хотел бы только понять кто написал данный план .Если это писали американцы ,то собственно понять его можно очень легко,примеров сотни.Если украинцы ,то там можно встретить очень интересные факты ,думаю тоже прогнозируется ...............если у них герои Украины бандеровцы,то что еще можно ждать
  44. va3610
    va3610 Вчера, 17:09
    +1
    Кац всегда предлагал сдаться, предлагал сдаться, предлагал сдаться...
  45. zenion
    zenion Вчера, 18:15
    +1
    Этот план был готов ещё в 1941 году. Встреча с хлебом и солью. Проход колонной с криком хайль кому-надо.
  46. boriz
    boriz Сегодня, 00:12
    0
    Не только секретный план, но и пара косячков заныкана ...
  47. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 00:15
    0
    У России тоже есть секретный план по Украине. Главный секрет в том, как собрать всю банду в одну кучу. А что делать с этой кучей, в том секрета нет.
  48. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 05:48
    0
    Вот работают люди. Все что то сочиняют, басни, сказки, планы.
  49. tolmachiev51
    tolmachiev51 Сегодня, 06:11
    0
    Только так -как первым добежать до границы и не погибнуть в давке !!! Мелкобриты в афгане не имели "плана" поэтому прищлось драпать в женских платьях .надобно все предусмотреть.
  50. A.B.
    A.B. Сегодня, 17:07
    0
    Секретный план где найти столько белых тряпок, что бы махать ими - "Не стреляйте! Мы сдаёмся!".