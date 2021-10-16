Секретарь СНБО Украины: У Киева есть секретный план на случай войны

Документ совершенно секретный. Профессиональные люди работали над ним два года

Но это будет в то время, когда у нас будет военная ситуация

Это фундаментальный документ. Он даёт ответы на вызовы

У Киева теперь есть секретный план на случай войны. Работа над ним длилась целых два года.Об этом в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.Он сообщил, что на вчерашнем заседании этой государственной структуры был принят документ под названием «План обороны Украины». Из соображений секретности его детали не раскрываются, известно лишь, что принят на случай полномасштабных военных действий.- заявил чиновник.План в большой степени касается представителей гражданских властей в Киеве и в регионах Украины, а также подразделений территориальной обороны. По словам Данилова, в нем также говорится о масштабных учениях, о проведении которых должен будет объявить украинский президент.- добавил секретарь СНБО.Исходя из этого заявления Данилова, можно сделать вывод, что нынешнюю ситуацию на Украине власти не рассматривают как военную. Где же в таком случае логика: положение военным официально не признаётся, зато постоянно те же люди из СНБО Украины заявляют о войне с Россией... В этом вся современная Украины.- подчеркнул чиновник важность и значение для страны принятого его ведомством секретного плана.Помимо принятия данного документа, на прошедшем заседании СНБО решались и другие вопросы. В частности, там в ходе данного мероприятия его участники ввели санкции против лиц, занимавшихся организацией выборов в Госдуму РФ на территориях Крыма и Донбасса.