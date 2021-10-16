В Армии США выявили проблемы с психологическим состоянием сержантов-инструкторов

Это исследование является первым исследованием, целью которого является анализ поведенческого здоровья и морального духа сержантов-инструкторов, а также выявление факторов риска и устойчивости

В американских Вооруженных силах сержанты армейской строевой подготовки, известные также как «дрилл-сержанты», являются источником постоянного стресса для новобранцев с того момента, как те начинают проходить программу базовой подготовки. Но серьезные источники стресса есть и у самих инструкторов.Исследование с целью их выявления провел американский журнал Military Medicine, специализирующийся, как понятно из его названия, на вопросах военной медицины.Как оказалось, у дрилл-сержантов есть множество причин для профессионального выгорания.- отмечает издание.Организаторы исследования, работающие под руководством специалистов Института исследования армии Уолтера Рида, в течение двух месяцев опросили 856 сержантов-инструкторов в армейских центрах базовой подготовки и выявили несколько факторов стресса среди этих военнослужащих.В результате в армии США выявили многочисленные проблемы с психологическим состоянием сержантов-инструкторов. Как оказалось, наиболее часто испытываемыми стрессорами (причинами стресса) оказались нехватка времени для физических упражнений, недосыпание, в ряде случаев связанное с бессонницей, и слишком большое количество рабочих часов в неделю.Подход к подготовке новобранцев дрилл-сержантами имеет свою специфику. Они громко кричат на солдат, оказывая на них постоянное психологическое давление в комплексе с физическими нагрузками. Таким образом, они отсеивают новобранцев со слабой психикой, которые неспособны продолжать тренировки. При этом, как выясняется, расшатывается психика и самих инструкторов. Исследователи утверждают, что в последнее время им всё сложнее социализироваться, соответствовать духу толерантности общества. Видимо, именно вопрос к толерантности таких военнослужащих и взволновали представителей военно-медицинского сообщества.