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В Армии США выявили проблемы с психологическим состоянием сержантов-инструкторов

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В американских Вооруженных силах сержанты армейской строевой подготовки, известные также как «дрилл-сержанты», являются источником постоянного стресса для новобранцев с того момента, как те начинают проходить программу базовой подготовки. Но серьезные источники стресса есть и у самих инструкторов.


Исследование с целью их выявления провел американский журнал Military Medicine, специализирующийся, как понятно из его названия, на вопросах военной медицины.

Как оказалось, у дрилл-сержантов есть множество причин для профессионального выгорания.

Это исследование является первым исследованием, целью которого является анализ поведенческого здоровья и морального духа сержантов-инструкторов, а также выявление факторов риска и устойчивости

- отмечает издание.

Организаторы исследования, работающие под руководством специалистов Института исследования армии Уолтера Рида, в течение двух месяцев опросили 856 сержантов-инструкторов в армейских центрах базовой подготовки и выявили несколько факторов стресса среди этих военнослужащих.


В результате в армии США выявили многочисленные проблемы с психологическим состоянием сержантов-инструкторов. Как оказалось, наиболее часто испытываемыми стрессорами (причинами стресса) оказались нехватка времени для физических упражнений, недосыпание, в ряде случаев связанное с бессонницей, и слишком большое количество рабочих часов в неделю.

Подход к подготовке новобранцев дрилл-сержантами имеет свою специфику. Они громко кричат на солдат, оказывая на них постоянное психологическое давление в комплексе с физическими нагрузками. Таким образом, они отсеивают новобранцев со слабой психикой, которые неспособны продолжать тренировки. При этом, как выясняется, расшатывается психика и самих инструкторов. Исследователи утверждают, что в последнее время им всё сложнее социализироваться, соответствовать духу толерантности общества. Видимо, именно вопрос к толерантности таких военнослужащих и взволновали представителей военно-медицинского сообщества.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/SecArmy, https://www.facebook.com/832DOrdnanceBattalion
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45 комментариев
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  1. Olddetractor
    Olddetractor Вчера, 12:00
    +4
    в армии США выявили многочисленные проблемы с психологическим состоянием сержантов-инструкторов

    Неужели только сейчас?
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 12:02
      +10
      Цитата: Olddetractor
      в армии США выявили многочисленные проблемы с психологическим состоянием сержантов-инструкторов

      Неужели только сейчас?

      Действительно, орут, до поноса, и в дело и не в дело, как и.диоты fool
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Вчера, 12:48
        +7
        Цитата: Теренин
        Действительно, орут, до поноса, и в дело и не в дело, как и.диоты

        Для такой работы нужны склонности. Как и для любой другой... Так орать и выдавать идиотские приказы - не реально, если у самого нет "сдвига по фазе"...
        1. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 12:57
          +9
          Если посмотреть количество и занятость психологов (и психиатров) в США - психические проблемы у 100% населения США
        2. lucul
          lucul Вчера, 13:09
          +3
          Для такой работы нужны склонности. Как и для любой другой... Так орать и выдавать идиотские приказы - не реально, если у самого нет "сдвига по фазе"...

          Да нормально всё - это армия ,в бою салага гораздо больший стресс ощутит .
          У нас есть тоже нормальные инструктора ,как например этот )))
          Видео на него не выложу -забанят за маты .
          Но ссылку кину .
          https://youtu.be/j006JqSHCag
        3. Теренин
          Теренин Вчера, 14:20
          +2
          Цитата: Горный стрелок
          Цитата: Теренин
          Действительно, орут, до поноса, и в дело и не в дело, как и.диоты

          Для такой работы нужны склонности. Как и для любой другой... Так орать и выдавать идиотские приказы - не реально, если у самого нет "сдвига по фазе"...

          Значит не как и.диоты, а реальные
        4. ycuce234-san
          ycuce234-san Вчера, 18:51
          0
          Для такой работы нужны склонности. Как и для любой другой... Так орать и выдавать идиотские приказы - не реально, если у самого нет "сдвига по фазе"...


          Там комплексные причины. Будь дело в только в воплях - их просто обязали бы носить на себе на работе активные наушники и аккумуляторные громкоговорители (и люто штрафовали бы за нарушение дресс-кода) - как у строительных и промышленых рабочих или нательные камеры полицейских дорожных, которые по новомодным тенденциям, сейчас тоже во многих странах носят.
      2. RealPilot
        RealPilot Вчера, 13:08
        +3
        На мой взгляд, это изначально был способ преодоления "дедовщины".

        У нас солдата воспитывают, увещевают, проводят беседы о морали, офицеры стараются быть людьми...
        В целом гуманнее, но борьба начинается уже в солдатской среде. Паршивцы находятся, к сожалению.

        У них, видимо, иначе. Все должны бояться такого дрилл-сержанта! Все одинаково... И бежать как стадо овец под вой волка. И тогда ни у кого не возникает желания возвыситься и самоутвердиться за счет соседа. Это имеет и оборотную сторону - полную оболваненность личного состава, страх думать своей головой, боязнь наказания.

        Могу понять этот прием. У меня как раз студенты сейчас контрольную пишут. И я им говорю, что если будут вопросы, то пусть спросят меня, а не соседа. Я не зверь, совсем нет, и расскажу правильнее, доходчивее. Но разговоры в аудитории пресекаю.
        1. RealPilot
          RealPilot Вчера, 13:40
          +5
          И еще такой подход порождает жестокость.
          К пленным, к противнику, к своим...

          Вбомбить города в пыль - не вопрос для них. Свежий пример - битва за Фаллуджу в Ираке (операция "Фантомная ярость" 2004 года, до 20 тыс. мирных жителей только официально погибли). Справлять нужду на трупы (всплывали видео), пытать и издеваться, насиловать - тоже хоть отбавляй.

          А наша армия в ВОВ брала города ценою больших жертв, вместо того, чтобы все разнести вместе с населением. За Варшаву и Польшу 600 тысяч человек положили, но не разрушили.
          К немцам проявили милосердие, насколько это было можно.
          А "союзники" Дрезден и Токио жгли с воздуха.
          Про Хиросиму и Нагасаки, уничтожение которых в военном плане ничего не решало, я уже не говорю. Там ради политики и устрашения совершили военное преступление, с сотнями тысяч пострадавших и погибших...
      3. Krasnodar
        Krasnodar Вчера, 15:09
        -1
        Цитата: Теренин
        Цитата: Olddetractor
        в армии США выявили многочисленные проблемы с психологическим состоянием сержантов-инструкторов

        Неужели только сейчас?

        Действительно, орут, до поноса, и в дело и не в дело, как и.диоты fool

        Это же прикольно laughing
        «Тебе кажется, что ты человек? Ты думаешь, ты личность? Двадцать секунд - коснулся забора! Да куда побежал? Ползком, ползком! Тебе кажется, что тебя имеют?? Тебя таки имеют, но но это ничто, по сравнению с тем, как имеют твою невесту на гражданке, пока тебя рвут здесь!»
        Зато есть, что вспомнить laughing
    2. knn54
      knn54 Вчера, 13:58
      0
      А ведь Сержант это основа основ армии США.
      Аксиомы армейской жизни:
      ...
      п.18. В армии матом не ругаются, в армии матом разговаривают.
    3. Маки Авелльевич
      Маки Авелльевич Вчера, 19:28
      0
      Цитата: Olddetractor
      в армии США выявили многочисленные проблемы с психологическим состоянием сержантов-инструкторов

      Неужели только сейчас?

      в ещё при просмотре Цельнометаллической оболочки на начал что то подозревать.
  2. spech
    spech Вчера, 12:01
    +5
    Он походу не страдал "выгоранием."

    1. Region-25.rus
      Region-25.rus Вчера, 12:37
      +2
      Он походу не страдал "выгоранием."
      не успел))) "Замочили в сортире". Хотя по книге прямо в кубрике на ЦП (центральном проходе).
    2. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 12:06
    +1
    Проблемы американских сержантов меня совершннно не волнуют,пусть ночью плачут и кричат,о май гад!!!
  5. General Failure
    General Failure Вчера, 12:16
    +6
    Открытие века: если заставить человека долго косплеить психа, то у него кукуха со временем поедет.
    Нобелевку этому человеку!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 12:30
      +4
      Цитата: General Failure
      Открытие века: если заставить человека долго косплеить психа, то у него кукуха со временем поедет.
      Нобелевку этому человеку!

      Через пять лет санитары психбольниц, сами превращаются в психов.
      1. Region-25.rus
        Region-25.rus Вчера, 12:47
        +5
        Через пять лет санитары психбольниц, сами превращаются в психов.
        Насчет санитаров не знаю. Были три таких коллеги по морской практике. Вполне адекватные кстати ребята. Все как один крепыши ростом выше среднего laughing А вот врачи.... Когда ходил в моря так разумеется ежегодная мед.комиссия. Входил туда наряду со всякими окулистами-дантистами и прочими эскулапами и "псих".)) Так вот за десяток лет мне попались два реальных врача - психа. Буквально. дядечки были в годах. После осмотра вылетал пулей из кабинета крестясь левой пяткой wassat состояние было.... даже не знаю. Единственная ассоциация - "долгое нахождение взаперти в компании душевнобольного с ножом". Да, разумеется можно предположить что специально так себя вели, что бы спровоцировать (меня) и проверить реакции но(!) расспрашивал коллег, проходивших у этих же врачей комиссию - все как один испытали такие же ощущения. Хотя был один раз врач. тот реально разыграл неплохо психа и придурка. Но, после того как я не повелся (опыт уже был общения, службы и работы с разными придурками и психами) то тут же принял адекватный вид и подмахнул заключение в мед.книжке))
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 14:33
          +2
          Цитата: Region-25.rus
          Когда ходил в моря так разумеется ежегодная мед.комиссия. Входил туда наряду со всякими окулистами-дантистами и прочими эскулапами и "псих".)

          У нас было проще, весь личный состав ходил в психдиспанцер республиканский и приносил на комиссию справку что не состоишь на учете. Некоторым из нас было тяжелее, кто имел разрешение на оружие, те все стояли на учете, и нужны были справки из МВД и организации выдавшей разрешение, в конце 80х отменили эту волокиту.
          1. Region-25.rus
            Region-25.rus Вчера, 16:37
            +1
            приносил на комиссию справку что не состоишь на учете.
            ну и такие врачи попадались. Которым до фонаря все. Ну а так проверяли по полной программе. Особенно стоматолог. Пока не пролечишь фиг в море пойдешь. Врачей-то на торговых судах давно нет. Мало-ли где прихватит на переходе.
            1. tihonmarine
              tihonmarine Вчера, 16:50
              0
              Цитата: Region-25.rus
              . Врачей-то на торговых судах давно нет. Мало-ли где прихватит на переходе.

              Да раньше на всех судах загранплавания был или врач или фельдшер, а у меня тка вес набор: хирург, терапевт, дантист, операционная сестра и фельдшер, а бывало и гинеколога добавляли.
              1. Region-25.rus
                Region-25.rus Вчера, 16:53
                +1
                Да раньше на всех судах загранплавания был или врач или фельдшер
                на рыбаках до сих пор есть. Все-таки экспедиции по пол года бывают длятся без заходов. Да и торговый флот он разный. Бывают переходы по месяцу, а бывает суток двое-трое.
                1. tihonmarine
                  tihonmarine Вчера, 17:05
                  +1
                  Цитата: Region-25.rus
                  Да и торговый флот он разный. Бывают переходы по месяцу, а бывает суток двое-трое.

                  Все закончилось, на торговом флоте больше медперсонала нет, также как и портовых поликлиник, да и пароходстава развалили, теперь частные фирмы, которые уже до минимума экипажи урезали. Все работают по минимуму ITF.
                  1. Region-25.rus
                    Region-25.rus Вчера, 17:13
                    +1
                    которые уже до минимума экипажи урезали
                    с 1997-го по 2005-й я в таких конторах как раз и работал))
    2. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 14:41
      0
      Цитата: General Failure
      Открытие века: если заставить человека долго косплеить психа, то у него кукуха со временем поедет.
      Нобелевку этому человеку!


      Видимо с этим более менее справлялись, играли психа на работе, в жизни был тяжёлый вспыльчивый характер.

      А сейчас задачка резко усложнилась, надо играть психа и быть толерантным одновременно.

      Т.е. утрируя ...
      если у кого то форма плохо отглажена надо наорать и наказать, а если из подсобки выйдут два "бойца" которые там сосались, все помятые, то надо улыбаясь доброжелательно пожурить за внешний вид, сказать что он не имеет ничего против их взаимоотношений и что они имеют право использовать отдельную комнату в библиотеке для совместного чтения где им будет удобно и что он сожалеет и извиняется перед ними от всей армии что есть такие неудобства.

      Ещё надо дифференцировать на кого орёшь, на белого, латиноса или чёрного и какая у него ориентация.
  6. Aurel
    Aurel Вчера, 12:16
    0
    так и запишем - сгорел на работе.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 12:17
    +3
    слишком большое количество рабочих часов в неделю.
    Коль решил посвятить себя воинской службе забудь о нормированном рабочем дне. В армии он не нормирован по умолчанию. Вспоминаю свою лейтенантскую молодость - утром к 6.00 (к подъему) в казарму, вечером минимум час-два после отбоя обязательный контроль и к 24.00 домой. Днем учебный процесс - тактика в поле, стрельба, строевая, физическая и к этому караулы, учения... Что-то стрессов не наблюдалось не у офицеров, а тем более сержантов.
  8. палестинец
    палестинец Вчера, 12:34
    +1
    плачут в подушки по ночам?....ксанекс жрут горстями?)))))))))
  9. Alien From
    Alien From Вчера, 12:41
    0
    Куда им до нашего прапора!)
  10. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 13:24
    0
    В американских Вооруженных силах сержанты армейской строевой подготовки, известные также как «дрилл-сержанты», являются источником постоянного стресса для новобранцев с того момента, как те начинают проходить программу базовой подготовки. Но серьезные источники стресса есть и у самих инструкторов.

    ***
    «Передрилл» получился...
    ***
  11. yfast
    yfast Вчера, 14:18
    0
    у дрилл-сержантов есть множество причин для профессионального выгорания.
    Страшно представить, какие места у них выгорают.
    1. Anatoliy
      Anatoliy Вчера, 21:39
      0
      [/center]
      Цитата: yfast
      у дрилл-сержантов есть множество причин для профессионального выгорания.
      Страшно представить, какие места у них выгорают.

  12. Lynx2000
    Lynx2000 Вчера, 14:28
    0
    Блин?! Когда в любой армии мира кого-либо начиная с младшего командного состава до высшего волновал "психологический стресс"?
    Сам новобранец попадая в армейскую среду уже испытывает стресс (маму теряет).
    Если "психологический стресс" выражается в психовании - имеется способ воспитания коллективом.
    Если сержант в учебке или КМБ испытывает "психологический стресс", уверен, вышестоящее начальство независимо от национальной принадлежности найдет способ его "излечить" предстоящей командировкой в "горячую точку" или ".... опу мира".
  13. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 14:29
    0
    Еще Фридрих Великий говорил на эту тему, что солдат должен бояться палки своего капрала больше, чем пули неприятеля.
  14. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 15:07
    0
    Берут пример с голливудских фильмов, там сержанты орут как резаные . А ума не хватает край определить, вот и сами дуреют.
    1. Anatoliy
      Anatoliy Вчера, 21:22
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      Берут пример с голливудских фильмов, там сержанты орут как резаные . А ума не хватает край определить, вот и сами дуреют.

      Drill instructor это унтер-офицер (сержант) в Вооруженных силах с конкретными обязанностями.Задача дрилл-инструктора выбить дурь "гражданки" из рекрута. Дрилл-инструктора используют вербальную агрессию для принуждения рекрутов к успешному прохождению Basic Combat Training (BCT).Они специально вводят рекрута в состояние психического дискомфорта - состояние человека, характеризующееся неприятными субъективными психическими ощущениями или переживаниями.Дрилл-инструктор может полчаса стоять и орать в 10 сантиметрах от лица рекрута.Цель такой психологической обработки - заставить рекрута беспрекословно выполнять приказания командиров.Взаимоотношения дрилл-инструкторов и рекрутов строго регламентированы.
  15. Добрый
    Добрый Вчера, 15:08
    +2
    Цитата: Olddetractor
    в армии США выявили многочисленные проблемы с психологическим состоянием сержантов-инструкторов

    Неужели только сейчас?

    Запсихуешь там, когда педикам служить разрешили. Ты им кричишь-"Я тебя вы...бу за то-то, а они только этого и ждут. angry
  16. Shkworen
    Shkworen Вчера, 15:33
    +1
    Исследователи утверждают, что в последнее время им всё сложнее социализироваться, соответствовать духу толерантности общества. Видимо, именно вопрос к толерантности таких военнослужащих и взволновали представителей военно-медицинского сообщества.


    а вот тут мне кажется, кроется причина выгорания :)
    дрилл-сержанты по определению не могут быть толерантны, но судя по всему, от них этого требуют представители всяких меньшинств, и как следствие, это приводит к быстрому выгоранию :)

    PS это всего-лишь мое мнение :)
  17. неспич
    неспич Вчера, 15:48
    0
    Как оказалось, наиболее часто испытываемыми стрессорами (причинами стресса) оказались нехватка времени для физических упражнений, недосыпание, в ряде случаев связанное с бессонницей, и слишком большое количество рабочих часов в неделю.

    lol а НА ГРАЖДАНКЕ у всего остального населения США какие то другие проблемы что ли? -- Только в таких условиях американская же статистика отмечает что 30% населения США алкоголики, 30% наркоманы, 30% принимают прозак(психи, по-нашему)... А в армии сержантам не дают расслабиться как на гражданке -- вот и результат! smile
  18. ВадимЛ
    ВадимЛ Вчера, 19:21
    -1
    Вот оно как... "дрилл-сержанты" - Так вот, оказывается, кто такие гомо-дриллы. lol
  19. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Вчера, 19:45
    +1
    Ну орут и что ? Пальцем никого не тронули ,никак не унизили .Да я бы молился на такого экстравагантного сержанта .Незачетный какой то пассаж .
  20. Комментарий был удален.
  21. Комментарий был удален.
  22. Комментарий был удален.
  23. Комментарий был удален.
  24. Anatoliy
    Anatoliy Вчера, 23:04
    -1
    В береговой охране (Coast Guard) кстати так же дрилл-сержанты.
  25. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 10:41
    0
    Это просто отстой полный ! Орут, как резаные...Неудивительно, что у них мозги едут...
  26. sportline
    sportline Сегодня, 11:49
    +1
    Интересно сколько психологически нездоровых случаев у наших сержантов!
  27. Klingon
    Klingon Сегодня, 11:53
    0
    Самый показательный фильм о дрилл сержантах это "Full metal jacket" Стэнли Кубрика laughing