По вопросу Крыма и реинтеграции территории Донецкой и Луганской областей можно применить опыт Лондона в отношении Северной Ирландии.

В то время, пока одно за другой области Украины вводят режим ЧС из-за проблем с энергоносителями, украинские политики продолжают упражняться в бессмысленной риторике относительно вопроса так называемого «возвращения Крыма» и «реинтеграции Донбасса». По Крыму для Киева должно быть давно всё ясно – это территория России. Да и по Донбассу тоже – выполняйте Минские и Нормандские соглашения, где всё прописано по пунктам, которые сам Киев и одобрил подписанием документов. Однако у украинских политиков и дипломатов - «альтернативное» мнение. Одним из таких поделился с украинскими журналистами посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.По его словам, в отношении «оккупированных территорий» Киев мог бы воспользоваться британским опытом.Пристайко:По словам Пристайко, этот опыт заключается в «жёсткости позиции Лондона, которая привела к результату». При этом украинский посол, фактически сам запутавшись в своих трактовках, указал на то, что опыт Лондона не во всех аспектах применим, так как у Киева, Крыма и Донбасса «нет религиозных противоречий».Пристайко также начал фактически отыгрывать назад в своей риторике, вспомнив о том, что у Северной Ирландии – автономия даже не в составе Великобритании, а в составе всего Соединённого королевства. Напомним, что само государство носит следующее название: Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии».Вадим Пристайко в итоге заявил, что «тут нужно учитывать, что Украина, в отличие от федеративной Британии, имеет унитарный статус».Тогда в чём же именно нужно перенимать опыт Лондона? Пристайко в итоге так и не смог конкретизировать, поняв, что каждый его пассаж в этом плане может привести к негативным для него самого последствиям – например, в Киеве могут решить, что он призывает к федерализации Украины. А, как известно, для Киеве само слово «федерализация» вызывает бурную реакцию.Кстати, Пристайко ещё забыл напомнить, что сегодня в Северной Ирландии высказываются о возможности проведения референдума на предмет дальнейшего нахождения в составе Соединённого Королевства. Белфасту не по нраву то, что Британия вышла из ЕС.