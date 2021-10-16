Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский посол: С Крымом и Донбассом можно применить опыт Лондона в отношении Северной Ирландии

58

В то время, пока одно за другой области Украины вводят режим ЧС из-за проблем с энергоносителями, украинские политики продолжают упражняться в бессмысленной риторике относительно вопроса так называемого «возвращения Крыма» и «реинтеграции Донбасса». По Крыму для Киева должно быть давно всё ясно – это территория России. Да и по Донбассу тоже – выполняйте Минские и Нормандские соглашения, где всё прописано по пунктам, которые сам Киев и одобрил подписанием документов. Однако у украинских политиков и дипломатов - «альтернативное» мнение. Одним из таких поделился с украинскими журналистами посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.


По его словам, в отношении «оккупированных территорий» Киев мог бы воспользоваться британским опытом.
Пристайко:

По вопросу Крыма и реинтеграции территории Донецкой и Луганской областей можно применить опыт Лондона в отношении Северной Ирландии.

По словам Пристайко, этот опыт заключается в «жёсткости позиции Лондона, которая привела к результату». При этом украинский посол, фактически сам запутавшись в своих трактовках, указал на то, что опыт Лондона не во всех аспектах применим, так как у Киева, Крыма и Донбасса «нет религиозных противоречий».

Пристайко также начал фактически отыгрывать назад в своей риторике, вспомнив о том, что у Северной Ирландии – автономия даже не в составе Великобритании, а в составе всего Соединённого королевства. Напомним, что само государство носит следующее название: Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии».

Вадим Пристайко в итоге заявил, что «тут нужно учитывать, что Украина, в отличие от федеративной Британии, имеет унитарный статус».

Тогда в чём же именно нужно перенимать опыт Лондона? Пристайко в итоге так и не смог конкретизировать, поняв, что каждый его пассаж в этом плане может привести к негативным для него самого последствиям – например, в Киеве могут решить, что он призывает к федерализации Украины. А, как известно, для Киеве само слово «федерализация» вызывает бурную реакцию.

Кстати, Пристайко ещё забыл напомнить, что сегодня в Северной Ирландии высказываются о возможности проведения референдума на предмет дальнейшего нахождения в составе Соединённого Королевства. Белфасту не по нраву то, что Британия вышла из ЕС.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
58 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. aleks neym_2
    aleks neym_2 Вчера, 11:44
    +29
    Ну, и где такие "умные" берутся? Не зная истории СВОЕЙ страны, они советуют использовать исторический опыт ЧУЖОЙ: образование, или курсы подготовки точно проходил на берегах Темзы под руководством МИ-5?
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 11:56
      +10
      Поистайко он и есть Поистайко, больше про него и добавить нечего request
      1. frruc
        frruc Вчера, 12:11
        +7
        Пристайко:
        По вопросу Крыма и реинтеграции территории Донецкой и Луганской областей можно применить опыт Лондона в отношении Северной Ирландии.

        Можно бы опыты проводить с самим Пристайко.... в психдиспансере.
        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Вчера, 20:53
          +2
          Сегодня на арене очередной укроклоун-бредоносец из Лондона - Пристайко со своим путаным угрожающим бредом! smile
      2. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 12:15
        +4
        Цитата: Теренин
        Поистайко он и есть Поистайко, больше про него и добавить нечего

        Пристайко, Неприставайко, Уствайко - устали слушать ваши бредни.
      3. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Вчера, 12:38
        +6
        hi ни дня без новостей из дурдома, палата nr.6 lol
        1. 30 вис
          30 вис Вчера, 12:51
          +2
          Цитата: Pete Mitchell
          hi ни дня без новостей из дурдома, палата nr.6 lol

          Как им арии петь рекомендуют , так они и поют . За цэ ж гроши плОтят ! Певцы свободы wassat , та недотриманности нэзалижной краЫны crying ..
          1. Pete Mitchell
            Pete Mitchell Вчера, 12:59
            +7
            Цитата: 30 вис
            Как им арии петь рекомендуют...
            Вот думаю что период приличий и флирта с ними давно закончился: сдается мне там жесткое централизованное управление. Все эти клоунские выходки исключительно для внутреннего потребления, заграница их давно уже распознала и прочувствовала
        2. Теренин
          Теренин Вчера, 13:34
          +3
          Цитата: Pete Mitchell
          hi ни дня без новостей из дурдома, палата nr.6 lol

          hi
          Точно, как по расписанию yes
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 12:03
      +2
      Цитата: aleks neym_2
      образование, или курсы подготовки точно проходил на берегах Темзы под руководством МИ-5?

      Что на берегу реки Потомак, это уж точно, но и британцы могли завербовать.
    3. Горный стрелок
      Горный стрелок Вчера, 12:07
      +3
      Цитата: aleks neym_2
      Ну, и где такие "умные" берутся? Не зная истории СВОЕЙ страны, они советуют использовать исторический опыт ЧУЖОЙ: образование, или курсы подготовки точно проходил на берегах Темзы под руководством МИ-5?

      В том и отличие "скакунов", что они живут в параллельных реальностях ( каждый в своей), и совершенно не коррелирующихся с ОБЬЕКТИВНОЙ реальностью. Оттуда и все идеи, и изречения...
    4. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 12:34
      -1
      Количество идиотов во власти (и не только) Украины и в Советское время превышало уровень не то что хлопковых республик, но и африканских халифатов - ничего не попишешь! Гены,кровь! laughing
    5. knn54
      knn54 Вчера, 13:13
      +1
      Здесь уместно послушать песню "Что ты имела в виду".Да еще и в исполнении группы "Несчастный случай".
      "Каков поп, таков и приход".В ДАННОМ случае-МИД.
    6. gurzuf
      gurzuf Вчера, 13:19
      +4
      Вы, что не в курсе, что каждый свiдомий от рождения - академик? bully
    7. svp67
      svp67 Вчера, 14:44
      -1
      Цитата: aleks neym_2
      Ну, и где такие "умные" берутся?

      Вот не поверите...и умные и глупые, красиве и не очень, все из одного места... А вот этот "типус" он из "скользких", который готов говорить все, лишь бы от "сиськи" не оторвали...
      Вадим Пристайко в итоге заявил,

    8. RealPilot
      RealPilot Вчера, 21:45
      +1
      ...что у Северной Ирландии – автономия даже не в составе Великобритании, а в составе всего Соединённого королевства.

      Это забавно... Великий географ даже не понимает, будучи послом там, что Великобритания - название острова!
      И Северная Ирландия не просто "не только", а совсем не на нем.

      Официальное название государства сейчас - Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии.
      Названия менялись на протяжении веков, было и название Королевство Великобритания. Было оно и С.К. Великобритании и Ирландии... Даже была Британская Империя.

      И все же, В.Б. - это название острова, чисто географически. То, что мы привыкли называть государство сокращенно, совершенно не оправдывает бред украинского посла там...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 11:46
    +4
    Вроде евросоюз собрался поиметь островитян ,за отношения к Северной Ирландии.Он хочет чтоб Украину поимели,так у островетян хоть что то есть,а с Украины чего возьмёшь?
    1. isv000
      isv000 Вчера, 12:05
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Вроде евросоюз собрался поиметь островитян ,за отношения к Северной Ирландии.Он хочет чтоб Украину поимели,так у островетян хоть что то есть,а с Украины чего возьмёшь?

      Точно в цель! Именно что б их поимели они и хотят! wassat
  3. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Вчера, 11:48
    +5
    Откуда вылезло это чудо???
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 11:59
      +15
      Цитата: Николай Иванов_5
      Откуда вылезло это чудо???

      Николай, hi это всё дети обитателей лесных схронов, недобитых и амнистированных Хрущёвым бандеровцев.
      Они петь по другому не могут. У них в генах только ненависть, разрушения, убийства и коленопоклонство перед англосаксами.
    2. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 12:03
      +5
      Конкретно: из матушки- Одессы, 70-го, и, навярняка, продукт 30-летнего высшего образования на Украине: кто не скаче - там таких не тримають...
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Вчера, 12:07
        +2
        То есть это чудо и есть настоящий майданутый скакуас до мозга костей.
        1. aleks neym_2
          aleks neym_2 Вчера, 13:53
          +1
          У вас есть сомнения? Идите в школу!(юмор) За 30 лет может чему-то и научат по украинской программе - скоро таких будет пруд-пруди...
    3. isv000
      isv000 Вчера, 12:04
      +4
      Цитата: Николай Иванов_5
      Откуда вылезло это чудо???

      Из мамкиной норки! wassat
  4. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 11:59
    +12
    Пристайко:

    По вопросу Крыма и реинтеграции территории Донецкой и Луганской областей можно применить опыт Лондона в отношении Северной Ирландии.

    Опять малограмотный человек выдвигает свои безумные идеи, но для начала пора бы уяснить, что Крым российский со врем\н Еватерины Великой, ну а если не согласны "ружье в руки, перо в попу" и вперед на "покоренье Крыма": ну а во вторых нести беспросветную чушь об "опыте Северной Ирландии", просто хочу спросить этого недоучку даже по меркам ЕГЭ Пристайко "А был ли ты хлопец в Северной Ирландии и хотя бы в Ирландии ?
    В этом регионе никогда спокойно не было и не будет (так же как и на Украине), там у них за столетия такая взаимная ненависть, что ее уже никакими огнетушителями не затушить, это навсегда. И в том же Крыму была такая же картина: пока он не стал Российском. И в Донбассе та же картина - ненависть к украинским оккупационным властям, которая уже переходит и на народ, Пока есть возможность, украинские власти и такие вот недоучки, должны уйти из Донбасса сами и быстро, ибо пройдет немного времени и ненависть между Донбассом и Украиной останется на все время, и ее (ненависть) уже ничем не остановишь.
  5. rocket757
    rocket757 Вчера, 12:00
    +3
    Украинский посол: С Крымом и Донбассом можно применить опыт Лондона в отношении Северной Ирландии
    каков поп, таков и его приход .... мини кулебные они все. Это уже ДИАГНОЗ.
  6. Комментарий был удален.
  7. isv000
    isv000 Вчера, 12:03
    +4
    По вопросу Крыма и реинтеграции территории Донецкой и Луганской областей можно применить опыт Лондона в отношении Северной Ирландии.

    Интересно, как они себе видят уничтожение Черноморского флота России и Крымской войсковой группировки, в особенности когда ещё с двух сторон ударят армии ЛДНР и Приднестровья?! fool
    1. Вадим Ананьин
      Вадим Ананьин Вчера, 12:12
      +2
      Ну судя по их словам и поведению они ничего не видят и не понимают.
      Ну мне так кажется, то что они ситуативно глаголют одно и тоже это от не понимания
      вопроса от слова вообще.
  8. Cowbra
    Cowbra Вчера, 12:07
    +6
    В Ольстере два лагеря, - протестанты и католики, местные. Заруба в основном у них.
    https://textypesen.com/the-wolfe-tones/youll-never-beat-the-irish/

    И еще - общего с ирландской ситуацией только то, что бритосов и вас надо судить за военные преступления и геноцид. Например знаменитый расстрел трибун из броневиков на футбольном матче. Просто заехали на поле, постреляли мирняк и спокойно уехали. А вы думали, что нацизм придумал гитлер? Он потому саксов и боготворил
    1. Яро Полк
      Яро Полк Вчера, 12:35
      +1

      https://topwar.ru/165092-an-gorta-mor-velikij-golod-v-irlandii.html
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 12:09
    +3
    можно применить опыт Лондона в отношении Северной Ирландии
    Украинским послам, что в Лондоне, что в Германии, либо другой стране не в первой трепать языком не подумавши. Не зиговал как его коллега вытуренный из ФРГ- уже хорошо. Украинская дипломатия до сих пор на уровне "письма турецкому султану". Что возьмешь с болезных кроме анализа.
  10. Пепел Клааса
    Пепел Клааса Вчера, 12:17
    -2
    Украинский политикум - это инкубатор идиoтов. Сначала пусть опыт Сомали, Судана, Камеруна поизучает. А если у этого клоуна шурин или деверь сантехником где-нибудь в Кенте трудится, то это не значит, что "опыт Британии" ему от этого становится ближе.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 12:41
      +3
      Цитата: Пепел Клааса
      Украинский политикум - это инкубатор идиoтов. Сначала пусть опыт Сомали, Судана, Камеруна поизучает. А если у этого клоуна шурин или деверь сантехником где-нибудь в Кенте трудится, то это не значит, что "опыт Британии" ему от этого становится ближе.


      Необязательно идиотов.
      Бред очень часто транслируется для промывки мозгов лекторату.

      Есть факты, по Крыму то что он уже в составе России и Киев с этим ничего поделать не может, по Донбассу что нужно урегулировать по минским соглашениям.
      Обсуждать эти факты для Киева не выгодно, потому что сразу возникают неудобные выводы.
      Поэтому идёт вброс по этой теме всякого бреда с вывернутой логикой с других углов. В результате лекторату забивают мозги, вместо простой, ситуация становится запутанной, обвещаной кучей идиотских "нюансов", условий, фейков и т.д.

      Ну как бы вместо простой логической задачи 2 + 2 = ?
      У нас появляется что то с интегралами и прочей высшей математикой на страницу, не имеющее смысла.
      Среднестатистический человек от этого впадает в ступор, дальше вступает пропаганда, "авторитетные непоживые политики" говорят что вывод из этого такой что не надо покупать газ у Газпрома, электричество у Белоруссии ну или Москва собирается напасть и т.п.

      Аналогично действуют западные политики, среди них конечно есть не особого ума, но транслируется бред чаще всего специально, потому что логичное обсуждение вопросов не допустимо.
      1. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Вчера, 13:40
        -5
        Цитата: Pandiurin
        Необязательно идиотов.

        Если верить ВО - обязательно)
        Имидж украинских политиков как тупиц трепетно поддерживается администрацией специфической подачей материалов о соседях. Иногда (как в данном случае) политота действительно метёт малограмотную пургу. Иногда особо яркие сентенции вырывают из контекста.
        1. Pandiurin
          Pandiurin Вчера, 13:57
          0
          Цитата: Пепел Клааса
          Цитата: Pandiurin
          Необязательно идиотов.

          Если верить ВО - обязательно)
          Имидж украинских политиков как тупиц трепетно поддерживается администрацией специфической подачей материалов о соседях. Иногда (как в данном случае) политота действительно метёт малограмотную пургу. Иногда особо яркие сентенции вырывают из контекста.


          Ну тупой политик в этом плане не беда а даже плюс)
          Если умный начнёт генерировать бред, то всё равно будет использовать какие то логические конструкции в рассуждениях, а это уже противоречия, т.е. он как бы сам будет закладывать тезисы для опровержения себя. Опять же будет проговариваться по Фрейду или приводить доводы против фактов которые нельзя озвучивать.

          Идеальный бред он должен быть абсурден, тогда с ним невозможно спорить. Тупой политик как раз такой бред и рождает, это у него получается естественно и легко. Главное что бы у них были тезисы для политически правильных выводов. Т.е. феерический бред -> "и поэтому правильный тезис". Опять же изначально главное не только качество (фееричность) но и количество.

          Поэтому из Киева мы наблюдаем не только удивительно фееричный бред но и его огромное количество, по любому поводу.
  11. Napayz
    Napayz Вчера, 12:22
    +1
    "Советы космического масштаба и такой же глупости.." (с)
  12. Александр Х
    Александр Х Вчера, 12:24
    0
    Статьи с изложением "пурги", которую несут укрочиновники, на страницах ВО можно видеть каждый день. И особо читать про бред слабодумающих как то, ну, малоинтересно.
    Но, ведь никто из здравомыслящих читателей ВО не будет отрицать, что для России иметь соседа злобного, неадекватного с населением под 45 млн.жителей и которого пока неспешно (а могут и в срочном порядке) вооружают "партнеры", крайне опасно. Да, нет сомнения, что случись вооруженный конфликт, Россия раскатает 404ю,как Бог черепаху. Но это унесет и жизни наших военнослужащих и громадные материальные расходы... Так зачем ситуацию затягивать и ждать, как 404я вооружится и промоет "мозх" еще оставшимся здравомыслящим своим гражданам?
    Надо не доводить ситуацию до подобного сценария. Как это сделать-вот чему должны быть посвящены статьи и идти обсуждение... ИМХО...
  13. svoit
    svoit Вчера, 12:34
    -1
    Такое впечатление, что не выполнение Украиной минских соглашений выгодно и России тоже, что то она не сильно то и стимулирует Украину их выполнять, озабоченность это не стимул
    1. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 14:14
      0
      Цитата: svoit
      Такое впечатление, что не выполнение Украиной минских соглашений выгодно и России тоже, что то она не сильно то и стимулирует Украину их выполнять, озабоченность это не стимул


      Нет абсолютно никаких рычагов на тех кто в правительстве. Правительством Украины рулят на западе, в том числе и нациками которые правительство могут поменять или оказывать давление.
      У России есть рычаги для воздействия на Украину. Перекрыть газ и т.д. Но от этого пострадает только население, укро правительству будет только лучше, используют как пропагандистский шаг для оправдания прошлой политики и продолжения её в будущем.
  14. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 12:39
    -2
    Это какой же дурки они выпускники??? lol
  15. ermak124.0
    ermak124.0 Вчера, 12:50
    +2
    Срочно отобрать у него дурь и спички!
  16. xomaNN
    xomaNN Вчера, 13:06
    0
    Этот экс. нач. МИД Ук..р. очень хочет попасть в новости. И мы ему помогаем. Всякую его глупость очередную тиражируем. Тьфу на него и его глупости. drinks
  17. Wolt
    Wolt Вчера, 13:51
    -1
    Хороший совет! С бандеровской крайной точно надо применить опыт Лондона!!! Бандитизм в Донбассе пресеч жесточайше!!!
  18. iouris
    iouris Вчера, 14:15
    -1
    Бессмысленно информировать о бессмысленных высказываниях безмозглых нациков. Или это пропаганда их идей?
    1. Сергей3
      Сергей3 Вчера, 15:09
      -1
      Врага надо знать в лицо. А большинство наших сограждан очень слабо представляют себе что творится в головах очень многих из незалежной. Таких, как этот чудик, там достаточно много и перевоспитывать их бесполезно. Они полностью на данный момент держат верх над здравомыслящими людьми. Те, кто мыслит здраво, стараются сбежать из Украины.
      1. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Вчера, 15:16
        -2
        Цитата: Сергей3
        А большинство наших сограждан очень слабо представляют себе что творится в головах очень многих из незалежной.

        А Вы хорошо представляете?
  19. Tusv
    Tusv Вчера, 15:19
    0
    Павлины Опыт Северной Ирландии говоришь? А что поет The Cranberries про Северную Ирландию? В голове у тебя все время танки идут, пули, взрывы и жуть. Вот что в голове у тебя. Зомби, зомби, зомби
  20. seacap
    seacap Вчера, 15:24
    +1
    Как по мне, пора уже наконец то прекращать издеваться над людьми и заканчивать эти игры с самостийностями и какими-то придуманными себе суверенитетами, возвращать территории страны под нормальное госуправление. 3 убогих по интеллекту и качеству предателя, на каком-то основании, с перепоя возомнивших себя вершителями судеб, решивших что жизнь удалась, разбазарили территории не ими собранные и цивилизованные, с какого-то бодуна, объявив их суверенными гособразованиями. Это сравнимо, если отрезать конечность, руку или ногу и заявить, что это отдельный организм со своей душой и личностью. Если самостийной, как бывшей вотчине Речи Посполитой и Австровенгров можно и даже необходимо оставить пару областей и хай они там в своем дерьме варятся, то Ср.Азия, особенно Казахстан, вообще никогда не имели государственности, да и народа как такового такого нет, там необходимо,как и на Кавказе решать этот вопрос по примеру государственный, именно государственных, радеющих за государство и его интересы, деятелей 18-19 веков. Для этого, правда, надо иметь таких деятелей, прежде всего в РФ, которые не по бункерам прячутся, общаясь с телевизором, управляя ядерной державой через монитор и огораживаясь от своей страны крепостными стенами и опричниками- националистами гвардейцами с полицаями, а таких, которые могут и в состоянии иметь политическую волю, сплотить и мобилизовать нацию, в состоянии обеспечить защиту и отстаивание национальных интересов, показать будущее и цели. Но, судя по всему, пока, глядя на наше убогое и продажное ньюдворянское сословие, возомнивших себя, непонятно на каком основании, элитой, измеряющей все и вся одной мерой- баблом и вызывающих у народа в стране только стыд за них и жалость в их убогости, а зачастую и ненависть, с такой элитой прогресса и возрождения ожидать не стоит, они на это не способны ни интеллектуально, ни физически, слишком трусливы и продажны. Разумеется, это мое личное мнение, обычного обывателя и гражданина своей страны, которая становится уже не моя.
  21. Вадим Артёменко
    Вадим Артёменко Вчера, 15:59
    0
    А мне казалось, что это Украина отделилась от Крыма. Можно начать возвращать по частям: сначала Одесскую область к Крыму присоединить, потом Херсонскую...
  22. va3610
    va3610 Вчера, 16:25
    0
    Давно пора обоссать и забыть их
  23. RexRussen
    RexRussen Вчера, 17:37
    0
    Ну в ответ жители Донбаса и Луганска могут вспомнить опыт ИРА? Этот лощенный господинчик засевший далеко от возможности словить пулю, он готов вернуться в родную страну и подвергаться риску на поле боя? Или это другое?
  24. Дмитрий Малахов
    Дмитрий Малахов Вчера, 19:07
    0
    Долпоепа бред для чего транслировать?
  25. alexas888
    alexas888 Вчера, 19:10
    0
    Для России украина это спорная территория, после захвата террористами власти в Киеве страна прекратила своё существование. Разрозненные группы воюют по всей стране и две крупные группировки воюют на Домбасе. Крым вернулся в состав правового поля на Родину.
    Если сравнивать то украина и Россия слабо подобны Северной Ирландии и Великобритании. В Северной Ирландии столько англичан не проживает как русских украинцев и русских на украине. И англичане не убивают мирных ирландцев военными снарядами, как это делают самопровозгласившие себя украинские власти.
  26. rotfuks
    rotfuks Вчера, 19:17
    +1
    Поздновато применять опыт Англии против Ирландии. Англичане не додумались обстреливать территории своего королевства то есть Ирландию из тяжелых орудий и утюжить танками. А для кастрюлеголовых это в порядке вещей, считать территории своими и перепахивать эти территории из орудий.
  27. dub0vitsky
    dub0vitsky Вчера, 21:31
    +1
    Украина, видимо, собрала под свои жёлто-блакитные знамёна всех идиотов планеты Земля.
  28. strahik
    strahik Вчера, 22:26
    -1
    Война требует ресурсов , война требует производства оружия , война требует сытую и одетую армию , если продолжать и взглянуть на страну где нашелся такой умник с такими планами , то можно сказать прямо , утопические идеи так и остаются идеями.
  29. Вадим Крассиб
    Вадим Крассиб Сегодня, 02:41
    0
    Как бы Киев не оказался в положении Северной Ирландии, а Крым Лондоном, образно говоря.
  30. Вячеслав01
    Вячеслав01 Сегодня, 10:49
    0
    Даже обсуждать малоумных из Киева не хочется. Надоели.