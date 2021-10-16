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Офицера морской пехоты США оштрафовали и подвергли дисциплинарному взысканию за критику вывода войск из Афганистана

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Подполковника Стю Шеллера, офицера морской пехоты США, оштрафовали на пять тысяч долларов за критику операции по выводу войск из Афганистана. Помимо этого, ему объявили выговор, подвергнув дисциплинарному взысканию.


Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Морскому пехотинцу вменяют в вину, что он публично критиковал командование, используя для этого социальные сети. Примечательно, что после «воспитательной беседы» он признал себя виновным по всем пунктам обвинения, в том числе и в намеренном неподчинении приказам.

Во время суда было отмечено, что офицер имеет безупречный послужной список в течение 17 лет службы в силах США. Приняв во внимание заслуги Шеллера, судья заявил, что они, тем не менее, не являются оправданием для его проступка.

Морпеха судили за то, что он снимал видеоролики с вопросами к вышестоящим командирами об их участии в операции по выводу американского военного контингента из Афганистана, публикуя их затем в соцсетях. В своих публикациях он критиковал главу Объединенного комитета начальников штабов и других высокопоставленных лиц за некомпетентные действия. Американский полковник, в частности, одним из первых поднял вопрос о том, почему из Афганистана сначала выводятся войска, а потом вдруг начинается эвакуация представителей дипломатических представительств. Шеллер в одном из своих роликов призвал генералитет снять с себя погоны на провальную операцию в Афганистане.

Примечательно, что во время съемки он открыто называл свои фамилию, звание и должность, не пытаясь скрыться от ответственности. Помимо командования, подполковник Шеллер раскритиковал и своих сослуживцев, которые отказались его поддержать.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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26 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 13:20
    +9
    Как и в любой армии, на начальство рот не разевай. Всегда окажется прав тот, у пого больше прав.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 13:28
      0
      Да с капитаном на пароходе не поспоришь. hi
      1. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 13:41
        0
        Хотя и считаю армию США главным военным преступником современности, НО -
        Армия и свободная журналистика несовместимы.
        В любой нормальной армии сор из избы выносить нельзя.
        Как бы ты не был прав.
        1. котик-русич
          котик-русич Сегодня, 03:24
          -1
          Цитата: Shurik70

          Армия и свободная журналистика несовместимы.
          В любой нормальной армии сор из избы выносить нельзя.
          Как бы ты не был прав.
          Если не выносить сор из "избы"...
          "Изба" превратится в помойку.
          сша в Афганистане 20 лет "не выносила сор из избы" - итог внезапное бегство из Афганистана. А народ в сша недоумевает почему армия сша проиграла "бармалеям"...
      2. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 14:19
        0
        Цитата: tralflot1832
        Да с капитаном на пароходе не поспоришь.

        С мной можно было спорить деду, а также моему штурману и товарищу Цахаю Могомедовичу.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 14:28
          +1
          Цахай Магомедович - технолог?
          1. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 14:38
            0
            Цитата: tralflot1832
            Цахай Магомедович - технолог?

            Нет, пришел 4-м штурманом, а я был 3-м, так и росли вместе. После стал капитаном. Из Дагестана, поселок Кули, сейчас в Махочкала.
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Вчера, 15:55
              +1
              Да помню те времена.Как росли люди ,организовавшие потом морские династии.Фамилии не буду приводить,кроме одной.Коколадзе,грузины все вы были бы такими как эти Россияне,с большой буквы.
        2. Немец_06
          Немец_06 Вчера, 14:32
          +2
          Со мной можно было спорить деду, а также моему штурману и товарищу Цахаю Могомедовичу.

          в присутствии подчинённых? Со мной можно было обсуждать всё что угодно до того как я сказал: Слушай приказ. Мы сапёры и у всех свои знания и свой опыт.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 14:59
            0
            Цитата: Немец_06
            Слушай приказ. Мы сапёры и у всех свои знания и свой опыт.

            Ну вы всегда рядом со смертью ходили, там только "мой приказ".
            1. volodimer
              volodimer Сегодня, 11:42
              +2
              Всё же.. Ушёл со службы - можешь рассказывать и обсуждать. Но пока ты действующий, приказ и всё. Без вариантов. Избу можно и нужно чистить но только соответственно уставу. Иначе не армия а балаган.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 13:21
    +3
    Хорошее шоу Шеллер устроил.Генералом ему не быть.Но стартовый капитал для политической карьеры он собрал.2 000 000 $ ( по западной преесе,частные пожертвования)- 5 000$.Хороший республиканец получится,америка любит таких героев.Не зря они "героя"Первой бури в пустыне 4 звёздного Шварцкопфа в тень убрали.И этого уберут ,если Трамп не поддержит,а то вертолёт с ним упадёт,танк переедет или полицейский в состоянии аффекта пристрелит или сам застрелится 4 мя выстрелами в голову от угрызений совести.
  3. kfgkjh
    kfgkjh Вчера, 13:25
    +1
    Да это все ерунда, а вот то что стартовал космический аппарат Lucy, вот это будет поинтереснее good
  4. wandlitz
    wandlitz Вчера, 13:42
    0
    Хорошо, что срок не дали...
    1. 210окв
      210окв Вчера, 15:40
      +1
      Человек просто решил хлопнуть дверью перед от ставкой и заодно заработать дивидендов.
  5. knn54
    knn54 Вчера, 13:42
    +1
    Аксиомы армейской жизни:
    1. Командир всегда прав.
    2. Если командир неправ см. п.1....
  6. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 14:23
    0
    Чувак видимо не в курсе был про историю с майором Дымовским
    1. Reklastik
      Reklastik Вчера, 14:38
      0
      А что с ним, кстати?
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Вчера, 14:43
        +1
        Тоже решил критиковать начальство в онлайне.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 15:01
          0
          Цитата: Metallurg_2
          1
          Тоже решил критиковать начальство в онлайне.

          Ага, еще бы на площадь вышел.
  7. Gato
    Gato Вчера, 15:32
    0
    Какие проблемы? Дали бы ему банку вазелина и отправили бы в Афганистан видосики снимать
  8. APASUS
    APASUS Вчера, 16:34
    0
    Все в США признали провал операции в Афганистане ,включая Конгресс ,но критиковать можно не всех ! У американцев достаточно сложные отношения со свободой слова ,они такие двоякие .
    1. Decimalegio
      Decimalegio Сегодня, 15:26
      +1
      Свобода слова священна. Но военные должны уважать гражданские власти. Если вы хотите критиковать, вы должны уйти в отставку. В России будет так же. Я не думаю, что дежурные российские военные могут говорить то, что хотят. Пример: взгляды на Сирию, не соответствующие политической воле.
  9. Aurel
    Aurel Вчера, 17:10
    0
    В армии надо ходить по струнке.
  10. Fedorovich
    Fedorovich Вчера, 17:43
    +3
    "Срокзарепост!!11" Ах да, это же другое...
  11. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 15:20
    0
    военные должны уважать гражданские власти. Если вы хотите критиковать политические решения, вы должны уйти в отставку. Тот же случай здесь, в Италии, со старшим офицером полиции, который, представившись полицейским, громко кричал толпу о неконституционности свидетельств о вакцинации, выданных в Италии. Та же толпа, которая на следующий день напала на штаб-квартиру профсоюза и других полицейских. Странно то, что эта женщина-полицейский тоже пожаловалась на возбуждение дисциплинарного дела с целью увольнения.