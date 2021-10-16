Офицера морской пехоты США оштрафовали и подвергли дисциплинарному взысканию за критику вывода войск из Афганистана

Подполковника Стю Шеллера, офицера морской пехоты США, оштрафовали на пять тысяч долларов за критику операции по выводу войск из Афганистана. Помимо этого, ему объявили выговор, подвергнув дисциплинарному взысканию.Об этом сообщает американский телеканал NBC News.Морскому пехотинцу вменяют в вину, что он публично критиковал командование, используя для этого социальные сети. Примечательно, что после «воспитательной беседы» он признал себя виновным по всем пунктам обвинения, в том числе и в намеренном неподчинении приказам.Во время суда было отмечено, что офицер имеет безупречный послужной список в течение 17 лет службы в силах США. Приняв во внимание заслуги Шеллера, судья заявил, что они, тем не менее, не являются оправданием для его проступка.Морпеха судили за то, что он снимал видеоролики с вопросами к вышестоящим командирами об их участии в операции по выводу американского военного контингента из Афганистана, публикуя их затем в соцсетях. В своих публикациях он критиковал главу Объединенного комитета начальников штабов и других высокопоставленных лиц за некомпетентные действия. Американский полковник, в частности, одним из первых поднял вопрос о том, почему из Афганистана сначала выводятся войска, а потом вдруг начинается эвакуация представителей дипломатических представительств. Шеллер в одном из своих роликов призвал генералитет снять с себя погоны на провальную операцию в Афганистане.Примечательно, что во время съемки он открыто называл свои фамилию, звание и должность, не пытаясь скрыться от ответственности. Помимо командования, подполковник Шеллер раскритиковал и своих сослуживцев, которые отказались его поддержать.