В китайских медиа: При современном развитии ракетной составляющей КНР авианосные группы ВМС США особой опасности уже не представляют

В Китае в очередной раз предупредили США о недопустимости размещения своего военного контингента на Тайване. Пекин, напомним, считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а потому любое иностранное присутствие на острове расценивает как военную интервенцию. Ранее, напомним, председатель КНР Си Цзиньпин заявлял о том, что Пекин готов к любым сценариям в плане реинтеграции Тайваня в состав КНР, включая и сценарии военного толка.Военные эксперты в Китае отмечают, что для США крайне важно создание нескольких крупных военных баз на Тайване. Без этого «американские позиции в регионе слабы».В китайской прессе, в частности, указывается на то, что американцы в плане противостояния с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «пытаются делать ставку на тактику и стратегию XX века». Речь идёт, например, о применении авианосных ударных групп.Так, в Китае, анализируя ситуацию, говорят о том, что именно в том, что Пентагон делает ставку на авианосцы в АТР, и есть основная слабость США в регионе. При современном развитии ракетной составляющей у КНР авианосные ударные группы ВМС США особой опасности уже не представляют, потому что «могут быть легко пущены на дно одним-двумя залпами».При этом США в плане тактических ракетных вооружений Китаю ничего в регионе не смогут противопоставить. В Китае считают, что в случае получения жёсткого ответа на провокацию американцы не решатся первыми применить ядерный арсенал, а потому будут стараться «провоцировать ситуацию и вывести Пекин на первый необдуманный шаг». Однако в китайском командовании прекрасно понимают, к чему это может привести и готовятся к самым разным сценариям.В китайских СМИ делается акцент на то, что для Пекина сегодня важно не допустить формирования американских плацдармов на Тайване, иначе ситуация «может зайти очень далеко». При этом известно, что одна из групп военнослужащих, включая инструкторов для работы со спецназом некоторое время назад уже прибыла на Тайвань из Соединённых Штатов Америки.