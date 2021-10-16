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В китайских медиа: При современном развитии ракетной составляющей КНР авианосные группы ВМС США особой опасности уже не представляют

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В Китае в очередной раз предупредили США о недопустимости размещения своего военного контингента на Тайване. Пекин, напомним, считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а потому любое иностранное присутствие на острове расценивает как военную интервенцию. Ранее, напомним, председатель КНР Си Цзиньпин заявлял о том, что Пекин готов к любым сценариям в плане реинтеграции Тайваня в состав КНР, включая и сценарии военного толка.


Военные эксперты в Китае отмечают, что для США крайне важно создание нескольких крупных военных баз на Тайване. Без этого «американские позиции в регионе слабы».

В китайской прессе, в частности, указывается на то, что американцы в плане противостояния с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «пытаются делать ставку на тактику и стратегию XX века». Речь идёт, например, о применении авианосных ударных групп.

Так, в Китае, анализируя ситуацию, говорят о том, что именно в том, что Пентагон делает ставку на авианосцы в АТР, и есть основная слабость США в регионе. При современном развитии ракетной составляющей у КНР авианосные ударные группы ВМС США особой опасности уже не представляют, потому что «могут быть легко пущены на дно одним-двумя залпами».

При этом США в плане тактических ракетных вооружений Китаю ничего в регионе не смогут противопоставить. В Китае считают, что в случае получения жёсткого ответа на провокацию американцы не решатся первыми применить ядерный арсенал, а потому будут стараться «провоцировать ситуацию и вывести Пекин на первый необдуманный шаг». Однако в китайском командовании прекрасно понимают, к чему это может привести и готовятся к самым разным сценариям.

В китайских СМИ делается акцент на то, что для Пекина сегодня важно не допустить формирования американских плацдармов на Тайване, иначе ситуация «может зайти очень далеко». При этом известно, что одна из групп военнослужащих, включая инструкторов для работы со спецназом некоторое время назад уже прибыла на Тайвань из Соединённых Штатов Америки.
Использованы фотографии:
Фейсбук/USS Nimitz
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40 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 13:43
    -6
    Что ж мире деятся,авианосец это уже баржа для их ракет средней дальности.И кто в КНР такой смелый .Ах да,китайские военные эксперды!Я тоже военный эксперд,академий военных не кончал,умом не вышел.Утопите по середине Тихого океана, беспилотный балкер на 100 000 тонн,на полном ходу и все Тайвань ваш.Можете проводить референдум.Ждём с.
    1. knn54
      knn54 Вчера, 14:05
      +2
      -для Пекина сегодня важно не допустить формирования американских плацдармов на Тайване,
      Своевременно замечено.Тайвань вполне могут превратить в "Непотопляемый авианосец".
      Не стоит сбрасывать со счетов ВМС РК, Японии,британскую АУГ.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 14:15
        -11
        Китай ,закрывает экспорт туалетной бумаги в UK,и все,берет зацев голыми руками и всё.Почему Англичане отдали Гонконг,чтобы отсрочить свой конец.А Китай поменял правила игры.
      2. Orsis338
        Orsis338 Вчера, 17:07
        0
        Таак он уже непотопляемый авианосец
        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Вчера, 20:57
          -1
          Обстановка вокруг Тайваня накаляется...
    2. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 14:05
      -2
      Вы хоть подписывайтесь, что пишу с "юмором"...серьёзно никто не поймёт...ставлю "+"
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 14:17
        -1
        Дык суббота! hi
    3. poquello
      poquello Вчера, 14:18
      0
      Цитата: tralflot1832
      Что ж мире деятся,авианосец это уже баржа для их ракет средней дальности.И кто в КНР такой смелый .Ах да,китайские военные эксперды!Я тоже военный эксперд,академий военных не кончал,умом не вышел.Утопите по середине Тихого океана, беспилотный балкер на 100 000 тонн,на полном ходу и все Тайвань ваш.Можете проводить референдум.Ждём с.

      )))))))) очень много непонятных факторов, короче без практики никак )
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Вчера, 14:33
        +4
        Гибель американских авианосцев во Второй Мировой Войне.Так что американцам терять авианосцы не привыкать.Так это в то время. Сравните какие раньше были средства поражения кораблей,в том числе авианосцев,и какие сейчас.Так что ничего невозможного нет.
        . Флот Соединённых Штатов Америки во Второй мировой войне потерял 2 линкора, 5 авианосцев, 6 эскортных авианосцев, 3 плавучие базы гидросамолётов, 7 тяжёлых крейсеров, 3 лёгких крейсера, 81 эсминец, 13 эскортных миноносцев, 51 подводную лодку, 3 минных заградителя, 43 тральщика, 12 канонерских лодок.

        https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90,_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_(1%E2%80%94229)
        1. Удав КАА
          Удав КАА Вчера, 15:02
          +2
          Цитата: OrangeBigg
          Сравните какие раньше были средства поражения кораблей,в том числе авианосцев,и какие сейчас.

          Конечно же, средства поражения прогрессируют бешеным темпом

          Но и средства ПРО/ПВО тоже не стоят на месте. Амы создают морские районы ПРО, у них все Берки с Иджисами. А это крайне серьезно.

          Поэтому, угроза реальна, но не фатальна. Как сложится ситуация будем посмотреть.
          АГА.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 16:21
            -2
            В этом вопросе,самое главное поддержание нашего МИДа.И оно получено.КНР довольно.Не сиюминутно,но через год,два Тойбэй будет в составе КНР,как Гонконг.
        2. Flanker692
          Flanker692 Вчера, 15:37
          +2
          Императорский флот Японии во Второй мировой войне потерял 11 линкоров, 13 авианосцев, 6 легких и экспортных авианосцев, 17 тяжелых крейсеров, 27 легких крейсеров, 160 эсминцев, 133 подлодки. В битве за Мидуэй 3 тяжелых американских авианосца потопили 4 тяжелых японских авианосца ценой одного лишь Йерктауна, который незадолго до этого в битве в Коралловом море потопил легкий Сёхо и вывел из строя Сёкаку, который из-за этого не смог принять участие в битве за Мидуэй.
    4. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Вчера, 16:14
      0
      Два эсминцы тип 52, дают залп, который ПВО АУГ отразить не сможет. А если их поддержит авиация, то тут без вариантов.
      1. Orsis338
        Orsis338 Вчера, 17:06
        +2
        А запл Тикондерог и Берков китайская АУГ выдержит? winked
        1. синоби
          синоби Вчера, 18:07
          +1
          А китайский ответ на залп с континента переживут?Китайцы не дураки и флот подставлять не будут.
          1. Orsis338
            Orsis338 Вчера, 18:10
            +1
            Зачем тогда ж им флот, раз подставлять не будут. Да и американцы как раз залп по континенту переживут, кидаться то придется не только по американцам. А вот китайские мегаполисы посыплются, ПРО то нет
            1. синоби
              синоби Вчера, 18:15
              0
              Флот китайцам нужен для десантных операций.Вообще ситуация как и с японией перед Пёрл-Харбором.Только вот у китайцев есть ЯО и полагаю дальше бряцанья оружием дело не пойдёт.Тайвань не та цена за которую янки станут бодаться.Время упустили
        2. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Вчера, 19:59
          -1
          А сколько в матрасных ПУ ПКР и сколько ЗУР? "Тики" благополучно идут на списание, а "бьерки" в АУГ заточены под ПВО, ПКР у них минимум, думаю выдержат. Тем более, что они будут не одни.
      2. SanichSan
        SanichSan Вчера, 19:51
        -1
        Цитата: ТермиНахТер
        А если их поддержит авиация, то тут без вариантов.

        а авиация их наверняка поддержит. также стоит отметить прогресс средств обнаружения.
        еще важный фактор это то что Тайвань, по всем международным нормам, это территория Китая. этот факт означает что страны НАТО получат возможность не участвовать в авантюре США и конечно воспользуются этой возможностью также как в противостоянии США с КНДР. yes
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 13:43
    +2
    В китайских медиа: При современном развитии ракетной составляющей КНР авианосные группы ВМС США особой опасности уже не представляют
    . Мощная береговая оборона содержащая все необходимые компоненты, это серьёзно.
    Кто может собрать силу мощнее???
    Сейчас таких уже нет.
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 13:46
    +6
    Китай пытается доказать, что не боится ВМФ США... Да и вообще ничего не боится... Пока в риторике.
  4. Xlor
    Xlor Вчера, 13:47
    -3
    авианосные группы ВМС США особой опасности уже не представляют

    Если они и представляют какую-то опасность, то это только для папуасов, не имеющих развитую систему береговой защиты и ПВО...
  5. Пепел Клааса
    Пепел Клааса Вчера, 14:13
    0
    Ждём феерическую статью Даманцева по этому поводу.
    1. SanichSan
      SanichSan Вчера, 19:54
      0
      Цитата: Пепел Клааса
      Ждём феерическую статью Даманцева по этому поводу.

      не будем мелочиться! Тимохина в студию с авианосцами-ниндзя! wassat
  6. боеприпас
    боеприпас Вчера, 14:22
    +2
    в плане противостояния с Китаем

    request вот же .. умеют эти американцы. С Китаем они противостоят в южно-китайском море. С Ираном противостоят в Персидском заливе. С Ливией - в ливийской пустыне .. ит.д ит.д .
    --------------------
    Вот когда Китай начнёт противостоять Америке .. в Техасе .. или в Массачусетсе .. В Мексиканском заливе и Карибском море .. Вот тогда он будет крут. и не раньше -))
  7. gregor6549
    gregor6549 Вчера, 14:50
    +2
    Имеет место быть как серьезная недооценка эффективности АУГ, так и не менее серьезная их переоценка. Никогда победа в той или иной войне не достигалась наличием или отсутствием у противоборствующих сторон каких то вундервафлей. Все решал и решает простой военнослужащий достаточно мотивированный, чтобы отдать, если потребуется, жизнь во имя победы над врагом. Ну а врага ему нарисуют без проблем.
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 15:16
      0
      Цитата: gregor6549
      Все решал и решает простой военнослужащий достаточно мотивированный,

      Достаточное, преимущественное количество военных, плюс всё необходимое для подавления противника.
      Как то так.
      Бывало и по другому, но это скорее исключение из правил, надеятся что так случится ....не стоит, не гарантировано.
    2. Flanker692
      Flanker692 Вчера, 15:30
      +3
      японцы тоже были мотивированы, достаточно чтобы отдавать жизнь как камикадзе за императора и Японию и не потерять честь. Однако усиленное ПВО с современными системами управления огнем и радиовзрыватели в конечном счете решили и этот вопрос
      1. gregor6549
        gregor6549 Сегодня, 04:50
        0
        Вопрос о капитуляции Японии решило тогда не усиленное ПВО ( которое, кстати. особой силой тогда уже не отличалось) а атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, ковровые бомбардировки других городов неядерными бомбами, в том числе зажигательными, и выступление СССР против Японии на стороне Америки.
        Император Японии тогда осознал, что дальнейшее сопротивление может привести к практически полному уничтожению населения Японии и приказал согласиться с условиями капитуляции, выдвинутыми США и их союзниками, хотя ряд генералов из высшего командного состава ВС Японии призывали сражаться до конца.
        Никакое ПВО в данном случае уже ничего не решало и решить не могло. Вот в случае отказа от капитуляции и высадки американцев на японские острова японские солдаты и офиицеры пропитанные насквозь самурайским духом вполне могли устроить американцам кровавую баню, в которой бы захлебнулись миллионы и японцев, и американцев.
        Вообще значение ПВО в современных войнах не стоит преувеличивать. Да, можно с высокой степенью эффективности (но не 100 процентной) прикрыть какой то важный обьект, группировку войск или даже целый город, но прикрыть всю страну никому еще не удавалось и вряд ли удастся в будущем. И это было доказано не раз как с помощью масштабного имитационного моделирования налетов СВН вероятных противников и отражения этих налетов силами и средствами ПВО, так и в ходе масштабных войсковых учений.
        1. Olddetractor
          Olddetractor Сегодня, 08:59
          0
          Ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не оказали никакого особенного влияния на руководство Японии. Все подобные рассуждения, это более поздние оправдания, выдвигаемые с одной целью - компенсировать этическую сторону применения американцами ядерного оружия. К капитуляции Японии привела Маньчжурская операция - разгром Квантунской армии, занятие советскими войсками Маньчжурии, Северной Кореи и ликвидация японской военно-экономической базы на Азиатском континенте.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 15:11
    +3
    Пока пикировка идет на уровне экспертов в СМИ, громких заявлений отдельных политиков и попыток провокаций в Южно-Китайском море со стороны американцев и ответных действий китайцев. Но это сегодня, а что будет завтра увидим. Все же большие сомнения, что американцы влезут в военный конфликт в случае его возникновения.
    1. SanichSan
      SanichSan Вчера, 19:57
      0
      Цитата: rotmistr60
      Пока пикировка идет на уровне экспертов в СМИ, громких заявлений отдельных политиков и попыток провокаций в Южно-Китайском море со стороны американцев и ответных действий китайцев.

      вы что-то пропустили hi Китай открыто проводит подготовку высадки десанта и проводит тренировки пилотов авиации в целевом регионе.
  9. HAM
    HAM Вчера, 15:36
    +1
    Китайцы в последнее время сделали массу всяких заявлений ,порой просто абсурдных...язык что помело.И зачем хвастаться тем чего ещё не пробовали("не хвастайся на рать идучи...").
  10. sen
    sen Вчера, 15:45
    +1
    В китайских медиа: При современном развитии ракетной составляющей КНР авианосные группы ВМС США особой опасности уже не представляют

    Ну это они погорячились.
    Вряд ли США пойдет на открытый конфликт с ядерной страной, к тому же экономики обеих стран крепко завязаны. А если гипотетически. Первый удар США наносят крылатыми ракетами. В Ираке было использовано 2 тыс. По Китаю, наверное будет на порядок больше. Дальность удара самолетов с авианосца, с учетом дозаправки, может достигать 1700 км. У США новые палубные самолеты и беспилотники, новые крылатые ракеты "воздух-земля". Но авианосцы - это не основное, так в основном на первый случай, а главное - базовая авиация. Ю.Корея, Япония, Гуам и теперь Тайвань.
    1. SanichSan
      SanichSan Вчера, 20:14
      +1
      Цитата: sen
      А если гипотетически. Первый удар США наносят крылатыми ракетами. В Ираке было использовано 2 тыс. По Китаю, наверное будет на порядок больше.

      "на порядок больше" нет в США фактически, а в данном регионе и 1000 не наберется.
      Цитата: sen
      Дальность удара самолетов с авианосца, с учетом дозаправки, может достигать 1700 км.

      а эту дозаправку им дадут совершать? на заправщиках красный крест и по ним стрелять нельзя? belay
      Цитата: sen
      У США новые палубные самолеты и беспилотники, новые крылатые ракеты "воздух-земля".

      где? сколько? а азиатском регионе соотношение сил Китая и США несопоставимо. у Китая там весь флот который уже превосходит численностью все флот США, а у США там жалкое АУГ.
      Цитата: sen
      Но авианосцы - это не основное, так в основном на первый случай, а главное - базовая авиация. Ю.Корея, Япония, Гуам и теперь Тайвань.

      а у Китая авиация Китая. не какой-то экспедиционный корпус, а вся. и ПВО Китая, а не несколько патриотов которые стоят на Тайване и кончатся под ракетными ударами в первые минуты конфликта.
      говорите южная Корея? если рискнут предоставить свои базы для ударов по Китаю то быстро станут просто Кореей wink Китай тут же поддержит стремления Ына к объединению корей и Ын это не упустит. Япония? а японцам нужно чтоб к ним китайские ракеты летели? Гуам? что-то из Гуама не получилось плавучего авианосца даже в противостоянии с КНДР, а тут Китай, что значительно серьезнее.
      и вы упускаете существенный факт. до всех этих пунктов достают китайские ракеты и наземного и морского и авиационного базирования. в прошлых конфликтах такие объекты спасало то что они были вне зоны досягаемости противника. сейчас они под ударом.

      по итогу, скорее всего будет еще большей позор США чем в Афганистане. yes Тайвань сдадут, в войну не ввяжутся а остальные в регионе сильно задумаются что США им могут гарантировать...
  11. Orsis338
    Orsis338 Вчера, 17:04
    -1
    Китайцы могут доказывать, что угодно. Но начнись серьёзная заваруха за Тайвань, а в общем Китайско-Американское противостояние в Азии. То США сотоварищами соберут флот, который не без потерь отравит китайцев кормить рыб. Да там и не только сотоварищи помогут, а еще и страны на которые рыпается КНР в Южно-Китайском море, они вряд ли будут упускать момент по возвращению спорных территорий, а там в пылу войны кто разберет. Какая подводная лодка шандарахнула по какому-нибудь островку с архипелага Спратли. Австралийская ли Вьетнамская
    Но посмотреть на столь масштабную морскую войну все же интересно smile
    1. kventinasd
      kventinasd Вчера, 18:23
      -2
      Цитата: Orsis338
      То США сотоварищами соберут флот, который не без потерь отравит китайцев кормить рыб.

      Китай один не останется, к тому-же не в интересах России поражение Китая.
      Вот Япония точно может навсегда сгинуть как территория пригодная для жизни.
      1. Orsis338
        Orsis338 Вчера, 18:44
        +1
        Если в войну Европа не полезет, не полезет и Россия
        1. ANB
          ANB Сегодня, 01:27
          0
          . не полезет и Россия

          Думаю, Россия не полезет даже если Европа полезет. А вот ракет может подкинуть. Кому их запускать у китайцев найдётся.
  12. синоби
    синоби Вчера, 17:57
    0
    Практика ВМ показала,что для выведения из строя (не путать с утоплением),авианосцу достаточно двух (максимум) авиабомб в взлётную палубу.Эпоха авианосцев закончилась с появлением высокоточного оружия.43-44 гг ХХ века.Но тут китайцы правы.Так-как с окончанием ВМ им стало нескем воевать,единственный реальный противник США пошёл иным путём,эти пугала досих пор плавают.Хотя даже в самих США всё громче раздаются вопросы о целесообразности и эффективности авианосцев.