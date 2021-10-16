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Турецкая бронетехника после артподготовки двинулась на курдские позиции к югу от Аазаза

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Фото носит иллюстративный характер



Турецкие войска активизировались на севере Сирии. В течение последних нескольких часов контингент Турции совместно с так называемой «сирийской свободной армией» (ССА) осуществляет артиллерийские обстрелы.

При этом турецкая бронетехника после упомянутой артподготовки выдвинулась из так называемой буферной зоны на севере провинции Алеппо сразу на двух направлениях. Первый вектор – населённый пункт Маликия, второй – Шаварига. Оба они расположены к юго-западу от города Аазаз, который фактически контролируется турецкими оккупационными войсками.

Судя по направлению атак, а также по сообщениям о росте концентрации турецких войск и протурецких вооружённых формирований в районе города Мантакат, турецкое командование могло поставить задачу по выравниванию «фронта» к югу от упомянутого Аазаза. В свою очередь это может привести к утрате контроля курдскими вооружёнными формированиями над Таль-Рифатом и его окрестностями. Дополнительно под контроль Турции может перейти и военный аэродром Минак. И в этом особенность ситуации.



Дело в том, что аэродром Минак частично контролируется сирийскими правительственными войсками. При этом он со всех сторон окружён зонами курдского контроля. В связи с возникшей опасностью сирийское командование приняло решение о переброске дополнительных сил и средств, включая танки, на север провинции Алеппо. Выдвижение происходит по автодороге №214, соединяющей города Алеппо и Аазаз с дальнейшим выходом к турецкой границе. Северный участок этой дороги контролируют турецкие войска и ССА.

Ранее Реджеп Эрдоган обвинил Москву и Вашингтон в том, что Россия и США якобы не соблюдают обязательства по купированию террористической угрозы в САР. Под террористической угрозой президент Турции понимает вооружённые отряды курдов. Эрдоган заявил, что у Турции есть право самостоятельно решить вопрос по уничтожению тех, от кого угроза в отношении турецких рубежей исходит. Такое заявление он сделал через несколько часов после того, как несколько боеприпасов с сирийской стороны разорвались на турецкой территории. В обстреле Анкара обвинила курдские отряды.
Использованы фотографии:
Минобороны Турции
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61 комментарий
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  1. svp67
    svp67 Вчера, 14:48
    -10
    Мда... и это явно не без согласования с ВВП, посмотрим на дальнейшее развитие событий...
    1. knn54
      knn54 Вчера, 15:00
      +7
      -Под террористической угрозой президент Турции понимает вооружённые отряды курдов.
      А протурецкие ССА в "миротворцы" записались?
      1. SSR
        SSR Вчера, 15:17
        +1
        Цитата: knn54
        А протурецкие ССА в "миротворцы" записались?

        И те и другие неподконтрольны сирийскому правительству, но в случае с курдами, это приобрело иной окрас.
        1. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 18:13
          0
          И что?
          Захват города поможет в борьбе с курдами?
          Скорее это облегчит курдам установку фугасов на пути турецких патрулей.
          Город-то курдский, практически.
      2. svp67
        svp67 Вчера, 15:17
        +1
        Цитата: knn54
        А протурецкие ССА в "миротворцы" записались?

        Они как и положено шакалу Табаки, всегда рядом с Шерханом
      3. Бережливый
        Бережливый Вчера, 16:14
        +3
        Ну что курды, где помощь от спонсоров из сша, где бомбёжки турецкой армии.???Того гляди и из курдии янки свалят, как из Афганистана недавно!
    2. URAL72
      URAL72 Вчера, 15:18
      +4
      "это явно не без согласования с ВВП, посмотрим на дальнейшее развитие событий..."

      Учитывая наши отношения с Сирией, Ираном и Ираком, независимый Курдистан нам не нужен. А вот РПК в Турции, это нам на руку. Так что не стоит им мешать бить проамериканских курдов в Сирии, но и пускать турков на сирийскую территорию тоже нельзя. Ситуация не простая.
      1. svp67
        svp67 Вчера, 15:21
        +5
        Цитата: URAL72
        Ситуация не простая.

        А кто сказал, что будет легко?
        Цитата: URAL72
        Учитывая наши отношения с Сирией, Ираном и Ираком, независимый Курдистан нам не нужен.

        Мало того, еще и проамериканский...
        Цитата: URAL72
        А вот РПК в Турции, это нам на руку.

        Главное сильно об этом не кричать...а делать все молча.
      2. Грица
        Грица Сегодня, 01:30
        0
        Цитата: URAL72
        Так что не стоит им мешать бить проамериканских курдов в Сирии, но и пускать турков на сирийскую территорию тоже нельз

        Плевать пока на курдов - предателей. Появился неплохой шанс начать отжим автодороги в Идлибе. Пока турки увязли в боях с курдами нужно начинать операцию в Идлибе, чтобы туркам на два фронта было сложнее.
    3. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Вчера, 16:08
      +5
      Ну, дык курды под матрасниками))) объективно, Эрдоган делает работу для Асада, который потом придет на все готовое)))
    4. Karabin
      Karabin Вчера, 18:06
      +4
      Цитата: svp67
      и это явно не без согласования с ВВП,

      И солнце без его согласия не взойдет, и луна.
      1. svp67
        svp67 Вчера, 18:12
        +4
        Цитата: Karabin
        И солнце без его согласия не взойдет, и луна.

        Ну не зря же он на Украине и в Прибалтике почитается как Божество...так, что уже не удивлен
      2. Ныробский
        Ныробский Вчера, 20:52
        +5
        Цитата: Karabin
        Цитата: svp67
        и это явно не без согласования с ВВП,

        И солнце без его согласия не взойдет, и луна.

        Учитывая его(Эдика) недавний визит в Сочи, почему бы и нет? Наверняка ВВП и Эрдоган за чашкой чая перетёрли ряд проблем, включая идлибскую и курдскую. Вопрос только в том, является ли эта активность турок демаршем по результатам встречи, или всё таки осуществляется по договорённости. Курды там, со своей дружбой с американцами, как бы уже всех подзадрали, не только турок.
        1. Karabin
          Karabin Вчера, 21:20
          -2
          Цитата: Ныробский
          Наверняка ВВП и Эрдоган за чашкой чая перетёрли ряд проблем

          Что то терки в сторону турка работают. Как стоял на севере сирии , так и стоит. В закавказье залез, Крым не признает, за самолеты помидорами отделался. Посла вообще бесплатно замочили. Туран продвигает. Но ВВП все равно всех переиграл, ибо Гений.
          1. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 00:29
            +1
            Цитата: Karabin
            Цитата: Ныробский
            Наверняка ВВП и Эрдоган за чашкой чая перетёрли ряд проблем

            Что то терки в сторону турка работают. Как стоял на севере сирии , так и стоит. В закавказье залез, Крым не признает, за самолеты помидорами отделался. Посла вообще бесплатно замочили. Туран продвигает. Но ВВП все равно всех переиграл, ибо Гений.

            Не в защиту ВВП, а справедливости для - Тут каждый свои интересы старается вымутить, но в чём они совпадают, так это в ослаблении позиций США в регионе и в обнулении их проекта по созданию независимого Курдистана, что по понятных причинам не нужно ни одной из региональных стран. Если из объективного и очевидного, то что касается непоколебимого стояния турок на севере, вы не совсем правы, поскольку упустили из вида то, что совсем недавно САА отжала у Анкары и её бородатых "пионеров" 50% провинции Идлиб. Что то подсказывает то, что к лету под контроль Дамаска вернут ещё 25-30% от неподконтрольного идлибского гадюшника, пока турки на другом направлении будут вразумлять курдов. От того, что они Крым не признают, нам ни жарко ни холодно, поскольку Крым это Россия, да к тому же мы ещё с 70-х годов тоже не признаём северную часть Кипра за турками. Из неочевидного, то есть понимание того, что наш самолёт и наш посол стали жертвами американской провокации, целью которой было перевести прохладные русско-турецкие отношения в разряд горячих боевых и тем самым исключить эти две страны из сирийского процесса, что бы не мешали установлению "демократии" и появлению Курдистана, куда могла бы отойти не хилая турецкая территория населённая полутора десятками этнических курдов. Думается там всё гораздо сложнее, чем вы это представляете. winked
            И таки да, минус не мой hi
    5. Aleksandr21
      Aleksandr21 Вчера, 19:44
      +4
      Цитата: svp67
      Мда... и это явно не без согласования с ВВП, посмотрим на дальнейшее развитие событий...


      А что там смотреть.... переговоры в Кремле, судя по всему - зашли в тупик, Эрдоган никак из Сирии не хочет уходить + не выполняет взятые на себя обязательства и договоренности по Сирии.

      К тому же:

      Дополнительно под контроль Турции может перейти и военный аэродром Минак.


      аэродром Минак частично контролируется сирийскими правительственными войсками.


      В связи с возникшей опасностью сирийское командование приняло решение о переброске дополнительных сил и средств, включая танки, на север провинции Алеппо.


      В интересах России, усиление Турецкого контроля над этой зоной ? Явно нет, с курдами то вопрос ещё хоть как то можно решить, тем более переговоры между различными группами влияния курдов и сирийским правительством (при посредничестве России) со скрипом но идут, а вот с Турцией бесполезно о чем то договариваться (по Сирии).
      1. g1v2
        g1v2 Сегодня, 13:07
        0
        Как раз в проамериканскими курдами договориться и не удается. Они крутят хвостом как пропеллером. Тянут время и пытаются создать по сути свое квазигос-во . Но сами мы их плющить не можем, тк они считаются "хорошими" и напрямую о независимости не говорят. Да и американцы на их территориях тусят. А турки - могут . Для них курды - законная добыча. А матрасы ничего сделать не могут - этож вторая армия НАТО. Не ссорится же с ними из-за курдов.
    6. Nychego
      Nychego Вчера, 20:15
      +3
      Цитата: svp67
      и это явно не без согласования с ВВП

      Да плевал Эрди на ВВП. Ну, чисто "сублёл приличия" и поставил в известность, а если не согласен кто, поставит перед фактом.
      Эрдагану нужно поддерживать веру в то, что он строит Второй рейх турецкой нации и у него-то прочности тестикул хватает не обращать внимание на мычание с запада и с севера, раз за разом отгрызая маленькие кусочки, если по сусалам не отхватывает.
    7. Covid
      Covid Вчера, 21:08
      -3
      Год назад весной турки у Путина тоже разрешение спрашивали когда раздолбали попытку Асада и Путина окончательно зачистить Идлиб ? Идлиб и по ныне под турками.
      Найдите и почитайте по теме Операция «Весенний щит»
    8. g1v2
      g1v2 Сегодня, 13:03
      +1
      Скорее всего скоро начнется сирийцев наступление в Идлибе. Все как и в прошлые разы. Турки плющат курдов, мы - зеленых.
  2. yfast
    yfast Вчера, 14:49
    +4
    Что-то Ердоган разбушевался. Как будто в Турции воюет.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 15:01
      +6
      Цитата: yfast
      Что-то Ердоган разбушевался. Как будто в Турции воюет.


      В Турции у него всё гораздо серьёзнее, там выборы и оппозиция. Эрдогану не выгодно проявить "слабость" в Сирии. Ранее турецкое присутствие там было очень сильно распропагандировано.

      Возможно турки слегка подвинуться по идлибу, уступив магистраль М4 Дамаску.
      Но Эрдоган покажет свою решительность против курдов на севере Сирии.

      Расклад поменяется,
      но статус кво по сумме сохранится,
      банкет за счёт курдов.
      1. sakuz
        sakuz Вчера, 16:31
        +21
        Цитата: Pandiurin
        статус кво по сумме сохранится

        Короче, очередное преобразование "статус-кво"
    2. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 20:34
      +3
      Так он и воюет в Турции.
      Город Алеппо был вторым по величине городом в Османской империи.
      И населен был турками, а не арабами.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 01:36
        +3
        Цитата: voyaka uh
        Город Алеппо был вторым по величине городом в Османской империи.
        И населен был турками, а не арабами.

        Киев был третьим городом Российской Империи и населен был русскими, а не украинцами. Как вы думаете, это дает право нам, оглядываясь на то, что позволено Эрдогану, начать возвращать себе Киев?
  3. ximkim
    ximkim Вчера, 14:53
    +2
    С курдами не соскучишься.
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 15:03
    +4
    Султану неймётся, это понятно ...
    Вопрос, что курды смогут сделать, как им их союзнички помогать будут.
    1. Darcs
      Darcs Вчера, 16:46
      +2
      Вероятно вооружением и как то политически давить на турцию
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 16:57
        +3
        Да, да, а ещё те "союзнички" султану самолёты могут поставить, пусть не 35, так 16 ... тоже техника серьезная.
        В общем, события многослойные!!! без стакана не разберёшься.
        1. Darcs
          Darcs Вчера, 16:59
          +1
          султану самолеты курдам пзрк так же поставку птрк организуют через те же СДС иль игил
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 17:05
            +1
            Все правильно, во все стороны, всё что нужно! И пусть кто то скажет, что они им не друг!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 15:04
    +8
    ximkim (Владимир )
    С курдами не соскучишься.
    Не скажу про курдов, а вот с Эрдоганом точно не "соскучишься".
  6. Cassius
    Cassius Вчера, 15:30
    +1
    без широкого применения пилотируемой авиации - все это баловство
  7. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 15:39
    +4
    Ранее Реджеп Эрдоган обвинил Москву и Вашингтон в том, что Россия и США якобы не соблюдают обязательства по купированию террористической угрозы в САР
    Какие права и обязательства могут быть у Эрдогана и США, кто их приглашал в Сирию?
    Этот пэрдоган слишком широко расставил руки, пора получить и в репу!
    1. Yarasa
      Yarasa Вчера, 17:04
      -9
      Цитата: Владимир61
      Какие права и обязательства могут быть у Эрдогана и США, кто их приглашал в Сирию?

      Туркоманы пригласили Турцию, а курды США. У меня только один вопрос. Вы хоть не много краснеете или стыдитесь когда пишите "кто их туда приглашал?"

      Все эти территории Османской империи и исторически имеют право и правом голоса народа, мало того, Эрдоган кормит их беженцев уже несколько лет.
      1. Владимир61
        Владимир61 Вчера, 18:16
        +4
        Цитата: Yarasa
        Вы хоть не много краснеете или стыдитесь когда пишите "кто их туда приглашал?" Все эти территории Османской империи и исторически имеют право...
        Не хочется грубить, потому, просто спрошу:, - "А до Османской империи территория Сирии была безжизненной пустыней и никогда не знала что такое государственность?".
        1. Yarasa
          Yarasa Вчера, 19:09
          -3
          Цитата: Владимир61
          Не хочется грубить, потому, просто спрошу:, - "А до Османской империи территория Сирии была безжизненной пустыней и никогда не знала что такое государственность?"

          Зачем грубить когда можно спокойно поговорить :) Если так судить кому и что принадлежало, может скажите тогда США что они вообще делают в Северной Америке? Европу дадим древнему Риму, а пол России монголам. Как такой расклад?
          1. nov_tech.vrn
            nov_tech.vrn Вчера, 19:39
            +6
            Ну вот вы сами и сказали что требовалось, Османской империи нет уже давно, значит и войскам Турции там на территории суверенной Сирии делать нечего.
          2. FrankyStein
            FrankyStein Вчера, 20:27
            +3
            Так вы и судите таким образом, человек вам на это и указал. Или здесь читаем, там рыбу заворачиваем?
      2. Лара Крофт
        Лара Крофт Вчера, 18:17
        +3
        Цитата: Yarasa
        Все эти территории Османской империи

        Исторически, это территории Византии...
        1. Yarasa
          Yarasa Вчера, 19:11
          -1
          Цитата: Лара Крофт
          Исторически, это территории Византии...

          то есть первая страна на территории Сирии была Византия?))))))))))))
          1. Лара Крофт
            Лара Крофт Вчера, 20:49
            +2
            Цитата: Yarasa
            то есть первая страна на территории Сирии была Византия?))))))))))))

            Византия была там до османов.....
      3. FrankyStein
        FrankyStein Вчера, 20:17
        +4
        Бойня в сирии есть его рук дело, ставить ему в заслугу какую то заботу о беженцах, есть иезуитская логика.
      4. Грица
        Грица Сегодня, 01:41
        0
        Цитата: Yarasa
        Туркоманы пригласили Турцию, а курды США. У меня только один вопрос. Вы хоть не много краснеете или стыдитесь когда пишите "кто их туда приглашал?"

        Все эти территории Османской империи и исторически имеют право и правом голоса народа

        То есть, русские с Донбасса могут пригласить русских с РФ? Ведь все это территории бывшей Российской Империи. Или для вашего понимания "все не так однозначно"? Типа - русские - это мухи, а Турция - это котлеты? ... а тут рыбу заворачивали.
    2. Karabin
      Karabin Вчера, 18:09
      -4
      Цитата: Владимир61
      пора получить и в репу!

      пока в репу , вернее в самолет и посла получила РФ.
      1. Лара Крофт
        Лара Крофт Сегодня, 11:41
        0
        Цитата: Karabin
        пока в репу , вернее в самолет и посла получила РФ.

        Перед сбитым нашим Су-24, был сбитый Ф-4Р ВВС Турции у побережья САР...., а перед убийством нашего пасла была уничтожена "по ошибке" группа турецкого спецназа...
    3. Комментарий был удален.
    4. Karos
      Karos Вчера, 18:42
      -6
      Нельзя забывать что 10% населения Сирии которые против режима Асада в Турции уже 10 лет. Не какая другая страна в мире не сможет взять столько беженцев. А Сирия не Асада личная собственность, а всего народа..... значит Турция в Сирии защищает права тех 4+ миллиона вынужденных беженцев которые прячутся от пуль тирана Асада.
      Пс.... каким бы Асад для кого бы не был союзником, все же весь мир понимает что он тиран и у него руки все в крови мирных Сирийцев.
      А в репу дать сможешь? Не надо говорить то что ты сам лично не можешь делать, а сидеть тут как диванный подстрекатель и писать оскорбление, это не по мужски.....
      1. FrankyStein
        FrankyStein Вчера, 20:49
        +1
        В течении нескольких лет, на севере Сирии, идлибская провинция главным образом, не велось никаких боевых действий вообще.Но при этом у турецкой границе росли палаточные лагеря. Так от чьих пуль прятались они?
        1. Karos
          Karos Вчера, 21:39
          -3
          Поэтому в первые месяца в Турцию бежало 4 миллиона + сирийцев? В России когда на 140 миллионов населения 2 миллиона гастарбайтеров какой-то одной нации сразу всем в глаза бросается и все начинают кричать - езжайте к себе домой, а в Турции на 80 миллионов 4 миллиона беженцев, заметьте именно беженцев, у которых не крова не одежды и не шанса вернутся под пули. Прикиньте если таким учитывая пропорции к населению - 8 миллионов Сирийских бежинцев приедет в Россию? Поверьте сладко не кому не придется..... Вот и Турция полноправна ютя беженцев и кормя их, имеет полное права очистить территорию законно пренадлежаюшию 4 миллионам беженцев и отправить их туда, да еще и взять с правительства Сирии сумму денег которой Турция кормила сирийцев, и понесла ущерб за их вандальное отношения к самой Турции. Если есть протестуюшие моим словам, почуствуйте на себе их, поежайте на 1 денек в Стамбул, в те кварталы где живут сирийцы, посмотрите в чего они превращают Турцию.... мало некому не покажется....
          1. Disant
            Disant Сегодня, 01:06
            0
            В России когда на 140 миллионов населения 2 миллиона гастарбайтеров какой-то одной нации сразу всем в глаза бросается и все начинают кричать - езжайте к себе домой

            официально только на миграционном учёте около 18 млн.чел, а неофициально - надо на два умножать.
            .
            Турция полноправна...... имеет полное права очистить территорию..

            хорошо хоть ядерного оружия нет у Турции, а то они вспомнили бы про права и своё "полноправие" на все земли, где ступала их нога. главное - соблюсти пропорцию.
            скромнее надо быть и решать вопросы нужно было между собой. иначе потом придётся договариваться с другими, что кстати и было сделано много лет назад в виде образовавшихся страновых границ и тянет этот ворох проблем дальше.
            .
            Если есть протестуюшие моим словам, почуствуйте на себе их

            протестуем, но чувствовать не хотим.
            турки на сирийскую землю залезли, а русские виноваты. вы молодец.
            .
            можете меня бить и проводить параллели (
            .
  8. spectr
    spectr Вчера, 15:45
    +3
    Ну дык энергетический кризис назревает, а в тех районах можно присосаться к дармовой нефти. Американцы уже изрядно покачали, теперь вот турки хотят.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 15:59
    +1
    Мира нет, но вы-держитесь, дорогие турки.
  10. ядро
    ядро Вчера, 17:41
    +4
    курды доиграются. получат по щам и от сирийской армии и от турок. курды сознательно провоцируют турок на севере Сирии, они дети гор думают. что Россия будет для них таскать каштаны из огня. курды как украинцы не договороспособные.
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Вчера, 18:20
      +1
      Цитата: ядро
      курды доиграются. получат по щам и от сирийской армии и от турок. курды сознательно провоцируют турок на севере Сирии

      Они подчиняются США, поэтому, если нужны провокации, курды начинают делать гадости туркам, турки активируют боевые действия....
      думают. что Россия будет для них таскать каштаны из огня

      у РФ свои задачи и они не совпадают практически ни с одной из сторон конфликта....
      1. Covid
        Covid Вчера, 21:29
        -3
        Курды там не единая сила. Кто за США, кто за себя. Те что за США заточены на борьбу с ИГ. Те что против турок это Рабочая партия Курдистана (РПК) огрызок от великого коммунистического движения. Они даже девушек загонять в свои ряды не гнушаются. В свое время Россия обещала туркам создать зону вдоль границы с Турцией шириной в 15 км свободную от РПК, но Россия этого не выполнила и турки теперь хотят сделать это сами. РПК террористы.
        1. Disant
          Disant Сегодня, 01:15
          +1
          В свое время Россия обещала туркам создать зону вдоль границы с Турцией шириной в 15 км свободную от РПК, но Россия этого не выполнила

          с этого места поподробнее
          1. Covid
            Covid Сегодня, 09:31
            -2
            Помнится такое было. Тогда речь шли именно о том что бы турки перестали вести боевые действия. Искать подробнее лень. Если я не прав найдите опровержение, если вам не лень ))).
            1. Disant
              Disant Сегодня, 09:46
              0
              то есть вы свистун ?
              это ваш пост.
              если вы просто свистнули, не подумав, просто признайтесь. я всё прощу
              1. Covid
                Covid Сегодня, 10:02
                -1
                Вы тут темы обсуждать или людей их пишущих ? Если людей то вы тролль. А я могу и ошибаться . И вы могли просто написать что , то что я написал не правда.
  11. Борисыч
    Борисыч Вчера, 17:42
    +1
    У курдов ПТУРы, у турок преимущество в артиллерии. Сижу на диване, жду заварушки.
  12. Covid
    Covid Вчера, 21:04
    -1
    Что значит "так называемая ". Есть просто название Сирийская свободная армия.