Турецкая бронетехника после артподготовки двинулась на курдские позиции к югу от Аазаза

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Турецкие войска активизировались на севере Сирии. В течение последних нескольких часов контингент Турции совместно с так называемой «сирийской свободной армией» (ССА) осуществляет артиллерийские обстрелы.
При этом турецкая бронетехника после упомянутой артподготовки выдвинулась из так называемой буферной зоны на севере провинции Алеппо сразу на двух направлениях. Первый вектор – населённый пункт Маликия, второй – Шаварига. Оба они расположены к юго-западу от города Аазаз, который фактически контролируется турецкими оккупационными войсками.
Судя по направлению атак, а также по сообщениям о росте концентрации турецких войск и протурецких вооружённых формирований в районе города Мантакат, турецкое командование могло поставить задачу по выравниванию «фронта» к югу от упомянутого Аазаза. В свою очередь это может привести к утрате контроля курдскими вооружёнными формированиями над Таль-Рифатом и его окрестностями. Дополнительно под контроль Турции может перейти и военный аэродром Минак. И в этом особенность ситуации.
Дело в том, что аэродром Минак частично контролируется сирийскими правительственными войсками. При этом он со всех сторон окружён зонами курдского контроля. В связи с возникшей опасностью сирийское командование приняло решение о переброске дополнительных сил и средств, включая танки, на север провинции Алеппо. Выдвижение происходит по автодороге №214, соединяющей города Алеппо и Аазаз с дальнейшим выходом к турецкой границе. Северный участок этой дороги контролируют турецкие войска и ССА.
Ранее Реджеп Эрдоган обвинил Москву и Вашингтон в том, что Россия и США якобы не соблюдают обязательства по купированию террористической угрозы в САР. Под террористической угрозой президент Турции понимает вооружённые отряды курдов. Эрдоган заявил, что у Турции есть право самостоятельно решить вопрос по уничтожению тех, от кого угроза в отношении турецких рубежей исходит. Такое заявление он сделал через несколько часов после того, как несколько боеприпасов с сирийской стороны разорвались на турецкой территории. В обстреле Анкара обвинила курдские отряды.