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«Бригады Аль-Кудс» отказались соблюдать режим прекращения огня и провели военный парад в Газе

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«Бригады Аль-Кудс» отказались соблюдать режим прекращения огня и провели военный парад в Газе

Радикалы из «Бригад Аль-Кудс», боевого крыла палестинской организации «Палестинский исламский джихад», запрещенной во многих странах мира, отказались соблюдать режим прекращения огня и провели парад в Газе.


Об этом сообщает израильское издание NEWSru.co.il.

Представители вооружённого крыла прошли по улицам города 15 октября. Перед этим «Палестинский исламский джихад» объявил, что не намерен соблюдать режим прекращения огня, о котором было договорено с Тель-Авивом, так как, по утверждению представителей радикального движения, израильтяне продолжают удерживать в заключении ее членов, обвиняемых в террористической деятельности, и подвергают их репрессиям.

Согласно приказу генерального секретаря этого палестинского движения Зияда ан-Нахаля, проводится полная мобилизация ее боевого крыла, которое готовится к возобновлению конфронтации с Израилем.


Собственно, парады «Бригад аль-Кудс» в различных населенных пунктах Газы далеко не редкость, они проводятся с периодичностью несколько раз в году. К примеру, в июне этого года подобное мероприятие проходило в Рафахе. Его центральным «экспонатом» стал макет израильского танка «Меркава», издалека сильно напоминающий настоящую боевую технику.
Использованы фотографии:
https://saraya.ps/
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39 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Вчера, 16:08
    +1
    А чего им не провести парад в Тель-Авиве, и желательно, совместный с израильскими военными?А ,потом стенка на стенку, кто победил, тот и будет хозяином земель иерусалиских,-до результатов следующего парада wassat
    1. Shurik70
      Shurik70 Вчера, 18:08
      +5
      Что за бред с "прекращением огня" ?
      В зоне, насыщенной НЕСКОЛЬКИМИ группировками, где есть вооружённые люди, что ненавидят Израиль больше, чем ценят свою жизнь?
      А Израиль, естественно, тоже не будет отмалчиваться на обстрелы. И за один выстрел легко убьют десяток-другой палестинцев. Причём не утруждая себя в поисках виновного, а разбомбят кто подвернётся.
      Мира в Палестине не будет. По крайней мере сейчас, в современной обстановке и с современными техническими средствами.
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 02:16
        +4
        Цитата: Shurik70
        Что за бред с "прекращением огня" ?

        Интерестнее, что за бред о "договоре с Тель-Авивом"?
        А чего не с Ашкелоном? Или с киоском "Союзпечать"?
        В Тель-Авиве не существует органов власти, уполномоченых заключать какие либо договора, кроме договоров на вывоз муниципального мусора. Тель-Авив - не имеет никакого государственного статуса.
        Это просто курортный город, не более.

        Я понимаю, что есть те, кто не хочет упомянать Иерусалим, пес с ними, это их право, никто их не насилует.
        Но зачем сочинять бредовую чушь про Тель-Авив? fool
      2. Маки Авелльевич
        Маки Авелльевич Сегодня, 06:32
        +1
        Цитата: Shurik70
        Мира в Палестине не будет.

        понять бы где эта палестина и что это такое, а там легче будет.
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 08:41
          -2

          Маки Авелльевич (Дмитрий)
          Сегодня, 06:32

          0
          Цитата: Shurik70
          Мира в Палестине не будет.

          понять бы где эта палестина и что это такое, а там легче будет.

          — Карту купи, лапоть! Из фильма «Джентльмены удачи»
          laughing fool tongue Или спроси у мерикатосов, своих хозяев, - они уж точно не превзойдённые)) laughing географы! wassat особенно псачка! laughing пи.си. когда от них прилетают водопроводные трубы, которые не может перехватить прыщ давидовский, походу тогда ты ТОЧНО знаешь "где эта Палестина!" tongue
    2. Маз
      Маз Вчера, 18:43
      -5
      Я так понимаю, что бесполезность этого конфликта примерно равна или превышает затраты США в афгане с их позорным бегством от талибов вооруженных отнюдь не высокоточным оружием с искусственным интеллектом и прочими прибамбасами
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 16:13
    0
    Эта новость для товарища Привалова и иже с ним на ВО,Чем у них Массад занимается.Жизни спокойной не будет.Может назад в СССР
    1. Бережливый
      Бережливый Вчера, 16:18
      +3
      Тралфлот-эта новость для тех, кому не нравится что палестинцам не дают возможности создать своё государство на своих же землях "мирные и добрые " израильтяне...Сейчас они набегут...уже слышу топот, и скрежет гневный зубов wassat
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 16:23
        +3
        Я ,исхожу что библия сказка!!!
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 16:40
          0
          Цитата: tralflot1832
          Я ,исхожу что библия сказка!!!

          Красиво придуманная, и хорошо отредактирована.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 07:34
            -1
            В Леруике Библия была настольной книгой 4 года,1994 1998 год.Можно было тогда идти легко в церковники,изучал ради интереса.Но я был в шоке от этих противоречий,читая эти псалмы.Пришёл к выводу,если и Бог есть,то церковь ни каким боком к Нему не относится.
        2. riwas
          riwas Сегодня, 06:58
          +2
          Я ,исхожу что библия сказка!

          Может быть и не сказка. Вот здесь приведен ее анализ с точки зрения последних данных.
          https://bukren.my1.ru/publ/krenev/biblia/4-1-0-5
      2. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 16:37
        +1
        Цитата: Бережливый
        .Сейчас они набегут...уже слышу топот, и скрежет гневный зубов

        "Вы слышите грохочут сапоги....." по своим минусам видите, скорость сумасшедшая.
      3. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 02:35
        +4
        Цитата: Бережливый
        палестинцам не дают возможности создать своё государство на своих же землях "мирные и добрые " израильтяне...

        А чего же "мирные и добрые" россияне, не дали чеченцам или татарам возможности создать своё государство на своих же землях? fellow
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 02:41
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Чем у них Массад занимается.

      Фиксирует врагов Израиля на форумах, что бы потом всех разом накрыть. bully
  3. svp67
    svp67 Вчера, 16:20
    +1
    Радикалы из «Бригад Аль-Кудс», боевого крыла палестинской организации «Палестинский исламский джихад», запрещенной во многих странах мира, отказались соблюдать режим прекращения огня и провели парад в Газе.
    Чисто израильская точка зрения...
  4. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 16:42
    +1
    Ну давайте ребята, озвучьте свои точки зрения, чего тихорится, а то скучно сидеть на сайте стало. Хотя бы в честь субботы.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 16:52
      +1
      Кэп,если что мы в засаде.Ждёмс!!!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 16:58
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Кэп,если что мы в засаде.Ждёмс!!!

        Спасибо, тогда отобьемся.
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 02:32
      +2
      Цитата: tihonmarine
      Ну давайте ребята, озвучьте свои точки зрения, чего тихорится, а то скучно сидеть на сайте стало. Хотя бы в честь субботы.

      Надоело. Приелся пейзаж булькающего болота. tongue
  5. taiga2018
    taiga2018 Вчера, 16:59
    -1
    Нет единства среди самих палестинцев,да и силы просто не равны,а партизанские методы борьбы которые они применяют "цивилизованные" называют терроризмом...Вообще конечно странно когда авиа и арт удары Израиля по палестинским городам,убийство женщин и детей это для "цивилизованных" нормально,а взрыв устроенный палестинцем-смертником в израильском автобусе это терроризм...
    1. stone
      stone Вчера, 18:27
      +5
      Тока вот израильтяне не по городам бьют, а высокоточным оружием по военным проверенным целям. Смс рассылают мирным жителям. Разницу улавливаете?
      1. Cowbra
        Cowbra Вчера, 18:48
        -4
        Расскажи, как они здание "Ассошиэйтет пресс" раздолбали... "Точечно". Всвязи с чем АП все-таки опубликовало факты обстрела палестинских городов обычной артиллерией - то есть - неизбирательным оружием по жилому массиву, что запрещено всеми международными договорами как террор мирного населения. То есть - ТЕР-РО-РИЗМ.
        Так что Израиль ни на йоту не отличается от прочих террористов. Ну разве что поразрушительней. То есть пора международную операцию по борьбе с терроризмом мутить, пора
        1. stone
          stone Сегодня, 16:24
          +1
          Я вроде вежливо на вы... Здание раздолбали после того, как всех предупредили. Так что слюной не брызжи!
          То есть пора международную операцию по борьбе с терроризмом мутить, пора

          Давай мути! lol
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 02:26
      +6
      Цитата: taiga2018
      партизанские методы борьбы которые они применяют "цивилизованные" называют терроризмом...

      Вот не помню я, что бы советские партизаны взрывали автобусы с немецкими женщинами и детьми. Не напомните подобных случаев?
      Или может захват Норд-Ост и школы в Беслане - это тоже "партизанские методы борьбы"? belay
      А что, они тоже это декларировали борьбой за "освобождение своей земли от оккупации". request
      Или наверное "ЭТО ДРУГОЕ", верно? wink
  6. Teador
    Teador Вчера, 18:08
    +2
    Цитата: taiga2018
    Нет единства среди самих палестинцев,да и силы просто не равны,а партизанские методы борьбы которые они применяют "цивилизованные" называют терроризмом...Вообще конечно странно когда авиа и арт удары Израиля по палестинским городам,убийство женщин и детей это для "цивилизованных" нормально,а взрыв устроенный палестинцем-смертником в израильском автобусе это терроризм...

    Ну да это ведать только после авиа ударов по Газе АЛЬ КУДС ИСЛАМСКИЙ ДЖИХАД С ХАМАСОМ ОТПРАВЛЯЮТ МИРНЫХ ПЛЮШЕВЫХ СМЕРТНИКОВ НА ПОДРЫВЫ МАГАЗИНОВ ДИСКАТЕК ДА АВТОБУСОВ
  7. Krasnodar
    Krasnodar Вчера, 22:53
    +4
    Интересно, о чем они договаривались с Тель Авивом и почему не с Азуром или Холоном what
    1. Refael
      Refael Сегодня, 12:37
      +3
      Лучше с Хайфой
      1. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 12:54
        +2
        Нет, там северяне. Они суровы. yes
        1. Refael
          Refael Сегодня, 16:39
          +1
          Да куда нам серерянам до южан, суровее их в Израиле нет)
          1. Krasnodar
            Krasnodar Сегодня, 18:38
            0
            Я центрист, мне виднее laughing
  8. Комментарий был удален.
  9. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:12
    -2
    Цитата: А Нас Рать
    что бы советские партизаны взрывали автобусы с немецкими женщинами и детьми. Не напомните подобных случаев?

    Нет не напомню,может потому,что неоткуда было взяться там автобусам с немецкими женщинами и детьми,а вот с семьями полицаев и прочих предателей расправлялись за милую душу...
    Цитата: А Нас Рать
    Или может захват Норд-Ост и школы в Беслане - это тоже "партизанские методы борьбы"?

    А может быть вы мне напомните когда это палестинцы захватывали заложников?
    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 13:03
      +2
      А может быть вы мне напомните когда это палестинцы захватывали заложников

      what
      Самые известные случаи:
      Захват самолёта авиакомпании Сабена в 72-м, угнали борт Аир Фрэнс в Уганду в 1976-м, взяли в заложники спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972-м, взяли в заложники израильских детей в 1976-м и т.д.
      1. А. Привалов
        А. Привалов Сегодня, 15:26
        +1
        Цитата: Krasnodar
        взяли в заложники спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972-м

        И не просто эти мерзавцы "взяли", а убили 11 членов израильской олимпийской сборной (4 тренера, 5 участников соревнований и двое судей).
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 17:40
          0
          Совершенно верно. Потом большинство из организаторов грохнули израильские силовики.
    2. atalef
      atalef Сегодня, 13:07
      +2
      Цитата: taiga2018
      А может быть вы мне напомните когда это палестинцы захватывали заложников?

      Террористический акт на Прибрежном шоссе (в англоязычных источниках также Бойня на Прибрежном шоссе (англ. Coastal Road massacre), в ивритоязычных источниках Кровавый автобус (ивр. ‏אוטובוס הדמים‏‎), в арабских источниках операция «Камаль Адуан») — террористический акт, совершённый боевиками палестинской организации ФАТХ в Израиле 11 марта 1978 года. Отряд из 11 боевиков под командованием Далаль аль-Муграби, высадившись с моря в районе Зихрон-Яакова, захватил в заложники пассажиров нескольких автобусов и автомобилей и пересадил их всех в один автобус, который направился в сторону Тель-Авива. По пути террористы обстреливали другие автомобили и автобусы.[1] В ходе захвата заложников, последующего преследования и штурма автобуса силами израильской полиции и (предположительно) частей особого назначения погибли 39 израильских граждан, в том числе 13 детей, более 70 — были ранены. Также были убиты 9 боевиков, включая саму аль-Муграби

      Резня в Маалоте (ивр. ‏הפיגוע במעלות‏‎, араб. مذبحة معالوت‎) — массовое убийство израильских мирных граждан, совершённое в период с 13 по 15 мая 1974 года боевиками террористической организации Демократический фронт освобождения Палестины (ДФОП) в городе Маалот. Проникнув в Израиль через границу с Ливаном, 3 террориста убили четырёх мирных жителей в разных местах и, сумев избежать поимки, взяли в заложники не менее 89 человек в школе «Нетив Меир»,
    3. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 13:57
      +2
      Цитата: taiga2018
      А может быть вы мне напомните когда это палестинцы захватывали заложников?


      Авра Менгистув находится в секторе Газа 7 сентября 2014 года.
      Хишам Шаабан а-Сайед в сектор Газа 7 сентября 2015 года.
      Джума Ибрагим Абу Анима вошел в сектор Газа 12 июля 2016 .
      Они все гражданские лица по сей день находятся в плену хамаса.
      Авра Менгистув душевно больной, им не дают встретится с международных организаций и представителями Красного креста. За информацию о их состоянии просят освободить заключённых с кровью на руках, т,е, убийц.
  10. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:13
    0
    Цитата: stone
    Тока вот израильтяне не по городам бьют, а высокоточным оружием по военным проверенным целям

    Ну да,а сами эти цели находятся не в городах а в безлюдной пустыне...Вы батенька бредите...
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 14:52
      +2
      Цитата: taiga2018
      Ну да,а сами эти цели находятся не в городах а в безлюдной пустыне...Вы батенька бредите..

      Осталось выяснить, кто бредит или хочет кого то обмануть.

      Да, раньше это было Алеппо, а сейчас пустыня.
      А вот здесь и стекла целые.


      И не только стекла, но и хамасовец с флагом, празднует победу