«Бригады Аль-Кудс» отказались соблюдать режим прекращения огня и провели военный парад в Газе

Радикалы из «Бригад Аль-Кудс», боевого крыла палестинской организации «Палестинский исламский джихад», запрещенной во многих странах мира, отказались соблюдать режим прекращения огня и провели парад в Газе.
Об этом сообщает израильское издание NEWSru.co.il.
Представители вооружённого крыла прошли по улицам города 15 октября. Перед этим «Палестинский исламский джихад» объявил, что не намерен соблюдать режим прекращения огня, о котором было договорено с Тель-Авивом, так как, по утверждению представителей радикального движения, израильтяне продолжают удерживать в заключении ее членов, обвиняемых в террористической деятельности, и подвергают их репрессиям.
Согласно приказу генерального секретаря этого палестинского движения Зияда ан-Нахаля, проводится полная мобилизация ее боевого крыла, которое готовится к возобновлению конфронтации с Израилем.
Собственно, парады «Бригад аль-Кудс» в различных населенных пунктах Газы далеко не редкость, они проводятся с периодичностью несколько раз в году. К примеру, в июне этого года подобное мероприятие проходило в Рафахе. Его центральным «экспонатом» стал макет израильского танка «Меркава», издалека сильно напоминающий настоящую боевую технику.