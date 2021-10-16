Правительство страны одобрило единовременную выплату блокадникам

Правительство России одобрило ранее анонсированные выплаты блокадникам. Речь идёт о жителях блокадного Ленинграда, которые получат от государства финансовую помощь в виде единовременной выплаты.Выплату власти решили приурочить, и об этом заявил глава правительства страны Михаил Мишустин, к 80-летию открытия Дороги жизни.Подтверждается информация о том, что денежные средства в размере 50 тысяч рублей получат граждане, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или же знаком «Жителю блокадного Ленинграда».Нужно отметить, что соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин. Им подчёркнуты те беспримерные героизм и мужество, которые были проявлены ленинградцами в годы блокады. Многие жители осаждённого города не просто выживали в тяжелейших условиях, но и продолжали работать, в том числе производя столь необходимую продукцию для фронта.Указывается на то, что средства будут выделены из резервного фонда российского кабинета министров.Дорога жизни - линия транспортной связи Ленинграда с «большой землёй». Проходила она по Ладожскому озеру - в зимний период по его льду. По дороге жизни в город доставлялись продовольствие, топливо, одежда, медикаменты, обратно вывозились жители Ленинграда. Дорога жизни многократно подвергалась гитлеровским обстрелам и бомбардировкам, но продолжала выполнять по-истине жизненно важную функцию.