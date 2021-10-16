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Правительство страны одобрило единовременную выплату блокадникам

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Правительство России одобрило ранее анонсированные выплаты блокадникам. Речь идёт о жителях блокадного Ленинграда, которые получат от государства финансовую помощь в виде единовременной выплаты.


Выплату власти решили приурочить, и об этом заявил глава правительства страны Михаил Мишустин, к 80-летию открытия Дороги жизни.

Подтверждается информация о том, что денежные средства в размере 50 тысяч рублей получат граждане, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или же знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Нужно отметить, что соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин. Им подчёркнуты те беспримерные героизм и мужество, которые были проявлены ленинградцами в годы блокады. Многие жители осаждённого города не просто выживали в тяжелейших условиях, но и продолжали работать, в том числе производя столь необходимую продукцию для фронта.

Указывается на то, что средства будут выделены из резервного фонда российского кабинета министров.

Дорога жизни - линия транспортной связи Ленинграда с «большой землёй». Проходила она по Ладожскому озеру - в зимний период по его льду. По дороге жизни в город доставлялись продовольствие, топливо, одежда, медикаменты, обратно вывозились жители Ленинграда. Дорога жизни многократно подвергалась гитлеровским обстрелам и бомбардировкам, но продолжала выполнять по-истине жизненно важную функцию.
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86 комментариев
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Вчера, 17:21
    -4
    засмущались после немцев...
    1. svp67
      svp67 Вчера, 17:30
      +18
      Цитата: Дедкастарый
      засмущались после немцев...

      Да вот тут больше немцам смущаться надо, а что кроме евреев люди иных национальностей под их оккупацией и в блокадном Ленинграде не было?
      1. for
        for Вчера, 17:48
        +2
        Цитата: svp67
        что кроме евреев люди иных национальностей

        А может евреи больше требуют?
        1. svp67
          svp67 Вчера, 17:55
          +4
          Цитата: for
          А может евреи больше требуют?

          Ну да у них как раз это целенаправленная, а главное ПЛАНОВАЯ работа
          Комиссия по еврейским материальным искам к Германии на своем официальном сайте сообщила о том, что переговоры с властями ФРГ привели к назначению пенсий 6500 гражданам, пострадавшим от нацизма. Выплаты будут назначены лицам, которые не менее трех месяцев провели в Ленинграде в период блокады; проживавшим с 1 апреля 1941 по 31 августа 1944 года не менее трех месяцев подряд под оккупацией в границах Румынии до 1 апреля 1941 года; не менее трех месяцев прожившим во Франции в подполье, в том числе с доступом ко внешнему миру.

          Президент Комиссии по еврейским материальным искам Гидеон Тейлор заявил: «По мере старения этого последнего поколения выживших их нужды возрастают. Даже через 75 лет после Холокоста эти символические выплаты обеспечивают признание и возвращают выжившим частицу достоинства, которая была отнята у них в молодости».
          Данная Комиссия, созданная 23 еврейскими организациями, существует с 1952 года, и все это время добивается компенсаций для евреев, пострадавших от нацизма.
          Размер выплаты, о которой была достигнута договоренность, составит 375 евро в месяц.
      2. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 17:49
        +3
        Цитата: svp67
        Цитата: Дедкастарый
        засмущались после немцев...

        Да вот тут больше немцам смущаться надо, а что кроме евреев люди иных национальностей под их оккупацией и в блокадном Ленинграде не было?

        наши и об этом забывают, пока число в геометрической прогрессии не уменьшится... сколько ветеранов умерло не дождавшись квартир .. так что не надо ," петь"...
        1. Гражданский
          Гражданский Вчера, 17:55
          +13
          Мне одному стыдно за подачки?
          1. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 18:03
            +4
            Да нет, не только Вам, но, чувствую, скоро на все их выходки никакого стыда уже не хватит.
            1. Александр 3
              Александр 3 Вчера, 18:56
              +6
              Сколько денег за наши ресурсы рассовывают по карманам власть имущие.Это какое то издевательство.Можно просто сравнить наше благосостояние и благосостояние допустим Эмиратов.
          2. Стропорез
            Стропорез Сегодня, 06:15
            +4
            Цитата: Гражданский
            Мне одному стыдно за подачки?

            У меня поступки власти стыда не вызывают, а вот ненависть в избытке.
            Они уже осточертели своим пиаром ,в едь сколько их осталось этих старичков-блокадников на 2021-ый год, к тому же награждённых медалями????!!!
            Что мешало путину назначить блокадникам и вообще детям войны прибавку к пенсии ещё в "тучные" нулевые?А теперь что, рейтинг стал падать?
            Рейтинги для них поважнее людей!Цинизм зашкаливает!!!
            И второй момент.
            Указывается на то, что средства будут выделены из резервного фонда российского кабинета министров.

            Что это за фонд такой и как он формируется?
        2. svp67
          svp67 Вчера, 17:57
          +6
          Цитата: Дедкастарый
          сколько ветеранов умерло не дождавшись квартир ..

          Вот не буду спорить, но за последние 20-ть лет всем, еще живым Ветеранам ВОв ДВАЖДЫ или давались квартиры, или денежная компенсация за нее...
          1. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 18:01
            +5
            ... еще живым Ветеранам ВОв ДВАЖДЫ или давались квартиры,


            Согласитесь, было бы странно, если бы квартиры давали мёртвым.
            Те, кто умер, "жильём" уже обеспечены, на ближайшем кладбище.
            1. svp67
              svp67 Вчера, 18:10
              +9
              Цитата: Морской Кот
              Согласитесь, было бы странно, если бы квартиры давали мёртвым.

              Это логично. Но и согласитесь, что после такого говорить о том, что нашим ветеранам ВОв совсем не помогало Государство, как то не приходится...
              И честно, я достаточно насмотрелся жизненных ситуаций, когда всем этим больше пользовались родственники, чем сами ветераны. Ну хоть так вспоминали, что у них в семье есть старики
            2. svp67
              svp67 Вчера, 19:48
              +4
              Цитата: Морской Кот
              Согласитесь, было бы странно, если бы квартиры давали мёртвым.

              К слову, в России предусмотрена денежная компенсация за похороны ветерана ВОв и не только
              Компенсация на похороны участника вов общие положения
              Получение денежной компенсации на похороны регламентируется положениями закона федерального уровня под номером восемь «О похоронном деле и погребении».
              Получить компенсацию смогут:
              военнослужащие, принимавшие участие в военных действиях;
              граждане, работавшие в период войны в подразделениях, размещенных в тылу, военных образовательных учреждениях и т.д.;
              работавшие в Ленинграде и защищавшие его во время блокады;
              входившие в состав разведывательных и контрразведывательных отрядов;
              имеющие отличительный знак «Житель блокадного Ленинграда».
              Регулировка вопросов, связанных с предоставление денежных пособий на погребение ветеранов Великой Отечественной Войны и других аспектов регламентируются на основании положений следующих законодательных актов:
              Закон федерального уровня №8 «О похоронном деле и погребении».
              2-ая и 3-ая статья закона федерального уровня №5 «О ветеранах».
              Постановление правительства государства от 6-го мая 1944-го года.
      3. фигвам
        фигвам Вчера, 18:30
        +1
        Цитата: svp67
        Да вот тут больше немцам смущаться надо

        Да, это опять проглядывается немецкий нацизм, вины перед ленинградцами они не чувствуют.
      4. Aurel
        Aurel Вчера, 18:41
        -1
        Цитата: svp67
        а что кроме евреев люди иных национальностей под их оккупацией и в блокадном Ленинграде не было?

        Они богоизбранный народ.
        1. atalef
          atalef Сегодня, 07:15
          -1
          Цитата: Aurel
          Цитата: svp67
          а что кроме евреев люди иных национальностей под их оккупацией и в блокадном Ленинграде не было?

          Они богоизбранный народ.

          ну вообще то немцы сами вправе решать кому давать или не давать компенсации.
          Вопрос в другом , почему власти РФ не озаботились уровнем жизни бывших блокадников ?
          1. Aurel
            Aurel Сегодня, 08:50
            0
            А зачем, если немцев заставила одна еврейская организация из США, сами они никаких выплат не сделали.
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 18:24
      0
      Лет эдак 20 назад нужно было комплексно открыть государству счета блакадникам,и оставшимся в живым участкам и ветеранам Войны, и ложить каждому на счет денежку, коию брать от продажи той же нефти,а не оффшоры бабло от народа ныкать!!!
  2. янеробот
    янеробот Вчера, 17:27
    -1
    извините что не по теме. а ы нельзя сдесь писать, этож вроде не ругательство, а то пишу а в комментарии только последние буквы( американцы словами десантников в косово)
    1. for
      for Вчера, 17:36
      +3
      Цитата: янеробот
      только последние буквы

      а) Мат в любом виде (открытый и завуалированный), а также цитирование комментария с МАТОМ, бранные ругательства; оскорбление и угрозы в адрес оппонента. Грубая форма речи ("жопа", "говно" и т.д.) ("" тоже относится к мату, исключение - статьи о собаководстве).

      Мы не будем расшифровывать что вы там точками запикали. Запикали - значит мат!
      1. янеробот
        янеробот Вчера, 17:58
        +4
        понятно. а че минусы за вопрос ставите, можно просто ответить, кто ж знал что ...ы это ругательство
        1. Intruder
          Intruder Вчера, 20:25
          -1
          а че минусы за вопрос ставите
          Здесь - это природное явление! lol Я и другие камрады на ВО (по ту сторону "баррикады") принципиально, ставлю/ставят плюсы в определенных темах, особенно для поддержания баланса! hi
  3. svp67
    svp67 Вчера, 17:28
    +5
    Выплату власти решили приурочить
    Вот это и плохо... что у нас все к чему ПРИУРОЧИВАЕТСЯ, а вот плановости как то нет...
    1. Svarog
      Svarog Вчера, 17:30
      +1
      Цитата: svp67
      Выплату власти решили приурочить
      Вот это и плохо... что у нас все к чему ПРИУРОЧИВАЕТСЯ, а вот плановости как то нет...

      Планово оно дороже получается.. а так со временем все дешевле..
      1. svp67
        svp67 Вчера, 17:32
        +2
        Цитата: Svarog
        Планово оно дороже получается..

        А они жизней не жалели...
        1. Svarog
          Svarog Вчера, 17:33
          +1
          Цитата: svp67
          Цитата: Svarog
          Планово оно дороже получается..

          А они жизней не жалели...

          Если бы власть..люди кто ей обличен ценили бы своих предков..то мы бы жили в другой стране. hi
        2. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 17:37
          +7
          Цитата: svp67
          Планово оно дороже получается.. а так со временем все дешевле..

          И сколько сотен или десятков осталось блокадников Ленинграда ?
          Да и как сумма не соответствующая.
          1. from Dagorlad
            from Dagorlad Вчера, 18:27
            +1
            Ну да 50к рублей на человека, а вот по известиям тв в бегущей сумме было про 4 млрд из бюджета написано, неужели у нас реально столько Блокадников? (я когда делил-удивился)
          2. ROSS 42
            ROSS 42 Вчера, 18:39
            +7
            Цитата: tihonmarine
            И сколько сотен или десятков осталось блокадников Ленинграда ?
            Да и как сумма не соответствующая.

            Допустим, не сотен или десятков, а:
            Кабмин одобрил выделение средств на выплаты жителям блокадного Ленинграда
            Правительство РФ одобрило проект распоряжения о выделении средств на единовременные выплаты по 50 тыс. рублей жителям и защитникам блокадного Ленинграда.
            ТАСС
            Планируется, что выплаты получат более 75 тысяч человек.
            Deita.ru
            Ледовая трасса через Ладожское озеро, которую ленинградцы назвали Дорогой жизни, была открыта 22 ноября 1941 года.
            ТАСС
            Выплаты блокадникам направят до 22 ноября.
            Телеканал Санкт-Петербург

            Тут интереснее другое:
            Указывается на то, что средства будут выделены из резервного фонда российского кабинета министров.

            Представляете, что там кабинет министров насобирал в заначку, если вот так взяли и...более 3 750 000 000 рублей выделили... belay
            Мнение моё, и никого не прошу его разделять. Вообще-то с этими выплатами ветеранам создаётся впечатление, что наши чиновники покупают у ветеранов этакую индульгенцию за то, что нынешняя власть разрушила всё, ради чего они воевали, переносили тяготы и лишения. А я думаю, что деньгами любовь и уважение купить нельзя...
            1. Intruder
              Intruder Вчера, 20:28
              0
              е, что там кабинет министров насобирал в заначку, если вот так взяли и...более 3 750 000 000 рублей выделили...
              Отдых, корпоративные вечера, подарки детям и внукам на НГ 2022, елки, дачки/пивко и шашлычок с коллегами, юбилеи и памятные даты с ценными подарками, плюс стритиз и сауны - это по желанию... wink
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 19:39
      +1
      Цитата: svp67
      Выплату власти решили приурочить
      Вот это и плохо... что у нас все к чему ПРИУРОЧИВАЕТСЯ, а вот плановости как то нет...

      Лучше так, чем никак.
      А плановость сознательно убивалась как элемент социализма.
      Без плановости развития у нас не будет, но правящую верхушку это мало волнует.
      Единственные планы, которые существуют, выполняются и перевыполняются - планы по обогащению толстосумов.
  4. Грибок
    Грибок Вчера, 17:37
    0
    Хорошая новость
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 17:40
      0
      Цитата: Грибок
      Хорошая новость

      Согласен yes
  5. Старый Хрен
    Старый Хрен Вчера, 18:09
    +8
    Какие добрые покемоны. Сначала спёрли пенсии у всей страны а теперь копейку малую дали. Сколько их дожило то?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 18:21
      -9
      А пенсию свою озвучьте,сколько вы на благо родины положили.Или для вас зарплата 180 руб при СССР была за счастье.Не верю.
      1. Старый Хрен
        Старый Хрен Вчера, 18:48
        +6
        Сынок, а нету у меня пенсии. Срочную службу в СА два года спёрли твои любимые покемоны. Да 5 лет ещё стырили в прикуп. А для тебя СССР - сказка недостижимая. Так и будешь плавать в олигархии.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 19:01
          -6
          Сынок ,у меня достойная пенсия которую я получаю с 50 лет,была бы больше если бы не работал на мировой капитализм в течении 5 лет.Но за пять лет ,работая на мировой капитализм я получил больше чем работая на социализм ,за 15 лет.
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Вчера, 19:56
            +3
            Цитата: tralflot1832
            за пять лет ,работая на мировой капитализм я получил больше чем работая на социализм ,за 15 лет.

            Извините, похоже на мировой капитализм Вы и сейчас продолжаете работать, возможно, того и не понимая. hi
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Вчера, 20:09
              0
              Я только работаю,чтобы себя держать в тонусе.Сколько я друзей похоронил,в 55 лет и чуть более .Надо держать нагрузку на организм,сам чуть не сдох в 57 лет,но выкорабкался.Врагу не пожелаю,хирургия.Вытащили с того света в мучениях,современные хирурги.Встаю в 5 утра.Всю жизнь вставал в 3 30.На полтора часа сейчас себя балую,кайф.Да и зарплата кайф.
              1. ДымОк_в_дЫмке
                ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:19
                +2
                Много похожего пройдено.
                Только вот причин пинать советскую власть не вижу.
                1. tralflot1832
                  tralflot1832 Вчера, 20:28
                  -4
                  Не люблю помполитов,первых помощников по экипажу.Членов КПСС.
                  1. zenion
                    zenion Вчера, 20:44
                    0
                    То, что вы любите, продолжает править страной и себя не обижают. Надоело им прикрываться вывеской компартии, стали дворянами.
                    1. tralflot1832
                      tralflot1832 Вчера, 20:48
                      -5
                      А мне они нравятся,не знаю как вам.Все зависит от оплаты труда ,внесенного в общую копилку развития государства.
                      1. zenion
                        zenion Вчера, 20:52
                        0
                        Есть разница в том, что одни платят в копилку, а другие выносят, вывозят из неё за кордон. Это те самые, которые твердили народу, что капитализм - это плохо. Раз капитализм плохо, то феодализм намного лучше. Он ближе к пещерному коммунизму, чем империализм и теперешняя высокая идея национализма.
                      2. tralflot1832
                        tralflot1832 Вчера, 20:58
                        -3
                        Не считайтейте чужие деньги,в хоть раз занимались бизнесом в одно лицо.Сейчас деньги вкладываются в личный бизнес олигархами огромный,чтоб не сдохнуть.
                  2. tralflot1832
                    tralflot1832 Вчера, 22:10
                    0
                    Они дают свободу личности.
                2. ДымОк_в_дЫмке
                  ДымОк_в_дЫмке Вчера, 22:01
                  +2
                  Цитата: tralflot1832
                  Не люблю помполитов,первых помощников по экипажу.Членов КПСС.

                  Замполитов, комсу чуть выше нижнего уровня мало кто любил, однако:
                  1. Не нужно всех под одну гребёнку. Разные были. "Выплыли" не лучшие.
                  2. Не нужно путать монопартийность и советскую власть, которая самостийно зародилась ещё до Февральской революции и постепенно утаптывалась монопартийностью после Октябрьской.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 18:52
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Или для вас зарплата 180 руб при СССР была за счастье.Не верю.

      Я заметил, что вы с такой ненавистью и брезгливостью тычите нам вырванные откуда-то факты, липовой достоверности. Вы в СССР случайно не сидели за спекуляцию или по «бабочке»? Прямо так настойчиво льёте тут елей про добрых частных владельцев, которые любят своих работников. Просто уши вянут от ваших дифирамбов.
      Спросите у тех, кто работал во времена СССР. Принцип «каждому по труду» там соблюдался более справедливо. Если кто-то и мог пожаловаться на низкую оплату труда - это жители сёл. Хреновато платили в колхозах и совхозах (хотя и не во всех). Личным хозяйством богатели.
      Счастье (если вы помните по фильму «Доживём до понедельника») - это когда тебя понимают.
      Когда тебя не просто не понимают, а даже не хотят выслушать, не хотят объяснить почему именно так, - это даже не имеет названия.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 19:04
        -5
        Я при СССР ходил в море,получая 1100 -1400 руб .в месяц и это без валюты.Так что ,мимо ваши предположения.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Вчера, 19:05
          +8
          Цитата: tralflot1832
          Я при СССР ходил в море,получая 1100 -1400 руб .в месяц и это без валюты.

          Так и не стоните здесь о плохом социалистическом прошлом...
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 19:13
            -3
            А что я мог купить за эти деньги.Если при постановке на кооператив,надо было на человека меньше 6 кв,метров.52 кв,м делим на 6 человек что получается.Взятки ни когда не давал.Это Мурманск.
            1. ROSS 42
              ROSS 42 Вчера, 19:24
              +5
              Цитата: tralflot1832
              Это Мурманск.

              Был я в тех краях 9 лет. Видел, как развозили ваших товарищей из «Полярных Зорь». Видел «иномарки-подснежники», что ждали хозяев...
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Вчера, 19:44
                0
                Моя первая иномарка,тоже ждала меня с рейса.Благо отец её чистил.До сих пор её люблю.Влюбился в неё в Аргентине в 1990 году,в 1994 году она уже у меня была Форд Сеьра купе 1,8 л .На счёт пьянства,домой это одно,а на отход парохода это совсем другое,желающих много.Сам с Дедом ездил,собирал машинную команду.
          2. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 19:24
            -1
            При СССР все мечтали работать на "сдельщине",но не всем это удавалось.А многие и не хотели,держась за юбку.
        2. Svarog
          Svarog Вчера, 19:13
          +5
          Цитата: tralflot1832
          Я при СССР ходил в море,получая 1100 -1400 руб .в месяц и это без валюты.Так что ,мимо ваши предположения.

          Них..на .. И на что вы вообще жалуетесь? Вы удивительный персонаж..
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 19:20
            -1
            А вы думаете что ,за труд в море так плохо платили.Кстати мед,персоналу практически такие же деньги платили.Но они ишачили,и большое спасибо хирургам,столько жизней спасли.Что делать,если в запале работы человек себе сам горло перерезал,но не до артерий.Остался жив.
            1. Старый Хрен
              Старый Хрен Вчера, 21:01
              +1
              Прочитал ваши сентенции. У меня один вопрос: Вы не сильно выпили?
              1. Комментарий был удален.
              2. tralflot1832
                tralflot1832 Вчера, 21:44
                -2
                Как при там при социализме ,каждому по труду?Кто как трудился,звиняйте.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:09
        +3
        Цитата: ROSS 42
        Хреновато платили в колхозах и совхозах (хотя и не во всех).

        За первые пол-месяца работы пацаном в колхозе на лошади (малоквалифицированная работа) я заработал 12р80к. Плюс какие-то бонусы родным, жившим в деревне. Помнящие условия и цены поймут, что это не мало.
        И народ молодой не уезжал в города и на севера на заработки от полной нынешней безнадёги.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 08:20
          -1
          Я начинал учеником автослесаря в Автобазе ВРПО Севрыба с зарплатой 76 руб в месяц.Через год закончил 190 в месяц и сбежал в море.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 18:59
      +4
      Цитата: tralflot1832
      А пенсию свою озвучьте,сколько вы на благо родины положили

      Не поймут.
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 19:50
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Или для вас зарплата 180 руб при СССР была за счастье.Не верю.

      Счастье в СССР не размером зарплаты определялось, но совсем иными вещами.
      Разрыв между минимальной и максимальной был порядка 10 крат.
      Сравнивайте с нынешним состоянием. hi
  • for
    for Вчера, 18:11
    +1
    Цитата: янеробот
    че минусы за вопрос ставите,

    Не понял кто ставит и если считаете что это я поставил, то как вы это определили?
    Вам так важны плюсики, подарил бы вам, если бы была возможноть.
  • zenion
    zenion Вчера, 18:19
    0
    Опять немцы взяли в блокаду Питер и также блокировали Москву. Стволочи, шарят по карманам ничего не подозревающих правителей Русси. Наглое вымогательство и другое гадство против богатеев.
  • Из Томска
    Из Томска Вчера, 18:21
    +6
    Хорошо поддерживать мертвых ,а главное затраты почти нулевые.Вы бы еще героев Цусимского сражения поддержали и ветеранов Первой Мировой и зимней войны с Финляндией 1939-1940 годов.
    Зато пиара сколько....родители Путина, кстати блокадники, давно умерли а он их все поддерживает, молодец мужик...заботливый.
  • rocket757
    rocket757 Вчера, 18:30
    +1
    Правительство страны одобрило единовременную выплату блокадникам
    Дело доброе ... ничего критичного писать не буду.
    Здоровья нашим ветерана, любви близки и ... заботы со стороны государства.
  • Bradley
    Bradley Вчера, 18:43
    0
    Плохая идея блокадникам деньги давать. По сути, если государство поддерживает блокадников (пенсии, мед. помощь и бесплатные лекарства со скидкой по ЖКХ), то 50к им попросту некуда потратить. Им не нужны смартфоны, компьютеры, топовые телевизоры.
    Ветераны, как и вообще пенсионеры, очень сильно подвержены мошенничеству. А 50к руб. только привлекут внимание к таким.
    Да и вообще, пенсионеры и ветераны не защищены никак. Сколько пенсионеров на квартиры кидают?
    Что-то доходит до суда.а что-то нет. Да и судья в доле может быть.
    Надо по другому делать: сделать скидку на товары питания, причем не на макароны с гречкой (хотя и их тоже), а на всё, в том числе на мясо баранины и свинины.
    Ветеран просто пришел, набрал что ему надо, провёл той же карточкой "МИР" и всё.
    50к в наших реалиях - как красная тряпка для быка (мошенника).
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 18:58
      -1
      Нужно такую финансовую систему создать - в которой деньги воровать будет бессмысленно так как укравшего найдут с вероятностью 100% и посадят.
      1. Svarog
        Svarog Вчера, 19:30
        0
        Цитата: Вадим237
        Нужно такую финансовую систему создать - в которой деньги воровать будет бессмысленно так как укравшего найдут с вероятностью 100% и посадят.

        При сегодняшних технологиях это очень просто сделать.. Как вы думаете, почему не сделали до сих пор..? Тут ведь даже технологий особых не нужно..достаточно сопоставить доходы и расходы..
        1. Bradley
          Bradley Вчера, 19:39
          0
          При сегодняшних технологиях это очень просто сделать.. Как вы думаете, почему не сделали до сих пор..? Тут ведь даже технологий особых не нужно..достаточно сопоставить доходы и расходы..

          Сегодня надо вводить все свои данные, иметь "прозрачные" счета, чтобы Банк мог защитить клиента от мошенника.
          Мошенник переводит деньги на какой-либо счет. Банк: мы бессильны.
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Вчера, 22:13
            +1
            Цитата: Bradley
            чтобы Банк мог защитить клиента от мошенника.

            Это не в интересах банков, пока не касается ВИП-клиентов.
            Их интерес - маржа.
            Даже Сбер с пенсов и ветеранов дерёт %% за коммунальные платежи.
            Позорище!
      2. Bradley
        Bradley Вчера, 19:38
        -1
        Нужно такую финансовую систему создать - в которой деньги воровать будет бессмысленно так как укравшего найдут с вероятностью 100% и посадят

        Если только деньги давать как скидки на продукты и ЖКУ. В противном случае ветеран сам может снять деньги и отдать в руки. Да и внук тоже может.
        Впрочем, и продуктов по скидке могут набрать, но это уже не чистые деньги, это уже не так привлекательно.
        В середине 2000-х пенсионеров прямо на кассе Сбербанка обманывали или заманивали во всякие вклады, которые им просто не нужны. Сейчас, к счастью, такого уже нет.
      3. evgen1221
        evgen1221 Вчера, 20:31
        0
        Так ведь вообще без любых рукамиводителей останется страна( не факт что хуже будет-скорее наоборот),т.к поголовно воруют.
    2. Intruder
      Intruder Вчера, 20:46
      0
      Сколько пенсионеров на квартиры кидают?
      Ибо, на кол не садят и вышку того...придерживают!!! Хотя данное деяние - не по понятиям и не по закону, как-то так... am
      Развели, демократию, вот некоторые "запрещенное слово на ВО" и теряют берега, совсем страх потеряли...
      1. Bradley
        Bradley Вчера, 20:53
        -1
        Ибо, на кол не садят и вышку того...придерживают!!! Хотя данное деяние - не по понятиям и не по закону, как-то так... am
        Развели, демократию, вот некоторые "запрещенное слово на ВО" и теряют берега, совсем страх потеряли...

        Просто отчисляют деньгу в карман кому надо.
        1. Intruder
          Intruder Вчера, 20:58
          0
          отчисляют деньгу в карман кому надо.
          А этих "решал" в Магадан, на уборку улиц и снега, по-жизненно, в трудовой лагерь особого...!!! И нефик, фигней маятся...обманул ветерана/украл бабки у пенсионера, отрабатывай всю жизнь, праведным трудом, чтобы молодому поколению была наука, жестко и только так...
  • tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:50
    0
    Для меня Советский народ был един,русский срожался плечом к плечу с якутом,белорусом,евреем,украинцем ,грузином,азербайджанцем,армяни простите дальше перечислять наши народы не буду, они для нас народы победители. .Попробую перевести с языка МИДа.Выплаты героям евреям блокадникам,а другим нет ,ставят немцев в неприглядную ситуацию.МИД об этом заявил.Так для немцев,Из Белорусских застенков гестапо.Пусть немец вскипятит свои фекалии и покормит этим ,своих детей.Ему понравится.?Покупают что у нас ,и пусть об этом помнят.Ни когда не прощу!Опять обьеденились?
    1. Intruder
      Intruder Вчера, 20:51
      0
      Советский народ был един,русский срожался плечом к плечу с якутом,белорусом,евреем,украинцем ,грузином,азербайджанцем,армяни простите дальше перечислять наши народы не буду, они для нас народы победители
      Браво!!!
      Пусть немец вскипятит свои фекалии и покормит этим ,своих детей.Ему понравится.?
      От себя добавлю, также не забуду оккупацию Украины, прабабушка и бабушка, туалеты и полы мыли у немцев, это не смыть из памяти, мне немецкий автопром до сих пор не к месту( и сразу инициативный ряд, поджечь/подбить и под откос в кювет немецкую машину...), родной старший дядька погиб под маленькой украинской деревней, в неравной бою...плоть против немецкой стали, дед форсировал Днепр, второй партизанил в лесах!!!
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 21:20
        0
        Спасибо за коментарии,к моему посту.Мне не важно,где вы живете,только не ругайте свою Родину.Она дала вам всё.Вы в Калифорнии зароботали все своим трудом,я в России тоже трудился не зря.Вы взлетали ,там где не возможно взлететь.Я попадал в шторма,где очень трудно выжить без сплоченности экипажа.Но нашу память не отнять!
        1. Intruder
          Intruder Вчера, 21:52
          +1
          Мне не важно,где вы живете,только не ругайте свою Родину.Она дала вам всё
          Это, точно: и могилки на сибирских и украинских кладбищах....и двоих прекрасных дочерей!!!
          Вы взлетали ,там где не возможно взлететь
          Бывало, главное - чтобы количество взлетов, всегда равнялось количеству посадок... drinks
          Но нашу память не отнять!
          Заберем, на тот свет и плохое и хорошее! Чтобы потом, познать Вечность!!! yes
          Вам спасибо, drinks
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 22:03
            0
            Вот люблю за это тырнет.Вы Калифорнии а я в Сочи. drinksПриношу соболезезвания по дочерям.Искренне.Мои сыновья живут.Простите.
            1. Intruder
              Intruder Вчера, 22:07
              +1
              а я в Сочи
              Мда, Черное и Азовское, это часть жизни...еще в той стране, которой уже нет! crying
              Вот люблю за это тырнет.Вы Калифорнии
              Ну, да великое изобретение Человечества, после жидкого топлива, планера и парусного вооружения и палки с огнем! hi
  • st25310
    st25310 Вчера, 19:09
    +1
    Неплохо еще и ковидникам выплаты организовать, а то границы во время не закрыли, а теперь локти кусаем!
  • evgen1221
    evgen1221 Вчера, 20:28
    +3
    А много ли тех истинно блокадников осталось то,? Как пиар неплохо работает, да и по бюджету ненакладно ввиду малочисленности оных да и помощь то невелика по факту, ай благодетили наши.
  • Rust
    Rust Вчера, 21:07
    +2
    Похоже на популизм от властей.
    По моему люди прошедшие войну ( тем более блокаду)должны жить не нуждаясь ни в чём. Их очень мало осталось , и беречь их достойнее чем заботиться о благе педатутов и прочих чиновников.
  • keeper03
    keeper03 Сегодня, 19:58
    0
    А что у нас блокадников пруд-пруди, что только по 50 тыс. собрались выплатить ?! А по квартире дать слабо ?! belay request