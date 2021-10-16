В Донецке торжественно открыли мемориал Арсену Павлову («Мотороле»)

Ровно пять лет назад, 16 октября 2016 года, от рук украинских диверсантов погиб один из командиров ополчения Донбасса, уже при жизни ставший легендой. Поэтому в этот день в Донецке торжественно открыли мемориал этому человеку, Герою ДНР Арсену Павлову.Об этом сообщает Союз добровольцев Донбасса.Мемориальная плита установлена в Киевском районе города, в сквере возле здания районной администрации, который уже носит имя Героя. К памятнику Павлову возложили цветы военнослужащие Народной милиции республики и местные жители.Они выразили свою благодарность и уважение человеку, который отдал жизнь за них, граждан Донбасса, и за свою новую Родину, хотя и не был уроженцем этих мест.Арсен Павлов, более известны под позывным «Моторола», был основателем и первым командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта». В октябре 2016 года он погиб в результате теракта, устроенного украинскими силовиками в Донецке. Они заложили взрывное устройство в лифте многоэтажки в центре города, где он проживал.Позже работавший на РФ сотрудник СБУ Василий Прозоров назвал конкретных организаторов убийства. Оказалось, что диверсия осуществлена совместно Пятым управлением СБУ и Силами специальных операций (ССО) ВСУ.