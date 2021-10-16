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В Донецке торжественно открыли мемориал Арсену Павлову («Мотороле»)

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В Донецке торжественно открыли мемориал Арсену Павлову («Мотороле»)

Ровно пять лет назад, 16 октября 2016 года, от рук украинских диверсантов погиб один из командиров ополчения Донбасса, уже при жизни ставший легендой. Поэтому в этот день в Донецке торжественно открыли мемориал этому человеку, Герою ДНР Арсену Павлову.


Об этом сообщает Союз добровольцев Донбасса.

Мемориальная плита установлена в Киевском районе города, в сквере возле здания районной администрации, который уже носит имя Героя. К памятнику Павлову возложили цветы военнослужащие Народной милиции республики и местные жители.

Они выразили свою благодарность и уважение человеку, который отдал жизнь за них, граждан Донбасса, и за свою новую Родину, хотя и не был уроженцем этих мест.

Арсен Павлов, более известны под позывным «Моторола», был основателем и первым командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта». В октябре 2016 года он погиб в результате теракта, устроенного украинскими силовиками в Донецке. Они заложили взрывное устройство в лифте многоэтажки в центре города, где он проживал.


Позже работавший на РФ сотрудник СБУ Василий Прозоров назвал конкретных организаторов убийства. Оказалось, что диверсия осуществлена совместно Пятым управлением СБУ и Силами специальных операций (ССО) ВСУ.

Использованы фотографии:
Союз добровольцев Донбасса, https://www.facebook.com/usofcom/
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37 комментариев
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  1. Александр 3
    Александр 3 Вчера, 18:04
    +37
    Истинным Героям своей Родины Слава и память поколений.Тем кто защищал свою Родину от фашистов.
    1. RealPilot
      RealPilot Вчера, 18:26
      +24
      Память таких людей нужно увековечивать, ставить их в пример. Рассказывать о их жизненном пути, показывать их нравственный выбор, любовь к Родине. soldier

      Иначе как без примеров понять, что именно в похожей ситуации надо делать? Ведь жизнь такого человека - уже готовое пособие для окружающих. Для молодых - чтобы стремиться, для взрослых - чтобы равняться.
      Можно посмотреть на его стратегию и тактику, попытаться обезопасить себя от его ошибок. Но главное - понять во имя чего этот человек сражался и какие качества сделали его достойным звания ГЕРОЯ!
      1. Александр 3
        Александр 3 Вчера, 19:00
        +18
        Количество минусов -это число фашистов на нашем ВО.
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 19:58
          +9
          Цитата: Александр 3
          Количество минусов -это число фашистов на нашем ВО.

          На некчемном сайте они сидеть не будут.
          Они сразу (потому,что постоянно дежурят на ВО) минусами стараются нейтрализовать опасные посты для бандеровской и англосакской нечисти.
    2. knn54
      knn54 Вчера, 19:05
      -13
      -возложили цветы военнослужащие Народной милиции республики и местные жители.
      Из руководства ДНР никого..
      1. Slavenin82
        Slavenin82 Вчера, 20:45
        +10
        А вы не заметили кто первый возложил цветы?
    3. venik
      venik Вчера, 20:27
      +6
      Цитата: Александр 3
      Истинным Героям своей Родины Слава и память поколений.Тем кто защищал свою Родину от фашистов.

      =======
      Вечная память! soldier
      P.S. Что-то "тапочки с диванов" косяком полетели..... Не иначе, "укропатриоты" проснулись.......
      1. Александр 3
        Александр 3 Вчера, 20:59
        0
        Вернее укропадлиоты.
  2. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 18:05
    +6
    Командиров-героев в сопротивлении ДЛНР много, вот только таких, без амбиций на власть или личное обогащение, как "Моторола" и "Гиви", пожалуй не было и не будет.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Вчера, 18:17
      +9
      Не было и не будет?
      Остальные командиры-герои, по вашему, стяжатели?
      1. Владимир61
        Владимир61 Вчера, 18:52
        +9
        Цитата: Андрей Москвин
        Остальные командиры-герои, по вашему, стяжатели?
        Командиров-героев, как и просто Героев ополченцев, до создания частей Народной милиции, у нас было много! Среди них, как местные, так и добровольцы. Последних, политические процессы в Республиках, как правило, не интересовали, и приезжали они, в основном, не надолго, чего не скажешь, о местных. "Моторола", хоть и приезжий, но прочно обосновался в ДНР, завел семью, а "Гиви", наш, местный. Оба заслуженно пользовались огромным уважением жителей, как ДНР, так и ЛНР. После "горячих" 2014-2015 они могли уйти в политику и были бы востребованы, что, кстати, пытались делали многие командиры еще в 2014, но, таких как они, много не бывает.
      2. venik
        venik Вчера, 20:32
        +3
        Цитата: Андрей Москвин
        Не было и не будет?
        Остальные командиры-герои, по вашему, стяжатели?

        =======
        Точно, "укро-тролли" "проснулись"! (Судя по "-").... Ничего - нас всё равно БОЛЬШЕ! И в Украине, те кто мозги не проскакал - тоже поддержат! drinks
        1. Potomac
          Potomac Сегодня, 08:37
          0
          Любопытно, как вы решили, что народ Украины делится на 2 лагеря, сторонников майдана и тех кто поддерживает вооруженные формирования самопровозглашеных республик? По вашему, третьего не дано?
      3. AC130 Ganship
        AC130 Ganship Вчера, 22:13
        -8
        Все люди - очень разные. Кто - то воюет за свободу, кто-то за идею, а кто-то просто любит убивать. Весной 2014 на Донбассе шел серьезный отжим бизнесов под лозунгом "нужно для революции". Рассказывал лично человек, кто там живет. В деталях. Ему врать зачем?
    2. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 18:19
      +1
      Цитата: Владимир61
      Командиров-героев в сопротивлении ДЛНР много, вот только таких, без амбиций на власть или личное обогащение, как "Моторола" и "Гиви", пожалуй не было и не будет.

      как история показывает, такие , властям, не нужны,они вспыхивают и сгорают... и остаются в Памяти, как Герои,для народа,не для власти...
      1. Теренин
        Теренин Вчера, 20:00
        +3
        Цитата: Дедкастарый
        они вспыхивают и сгорают... и остаются в Памяти, как Герои,для народа,не для власти...

        Они за народ и воевали. soldier
      2. venik
        venik Вчера, 21:29
        +3
        Цитата: Дедкастарый
        как история показывает, такие , властям, не нужны,они вспыхивают и сгорают... и остаются в Памяти, как Герои,для народа,не для власти...

        =======
        Увы, как это не горько сознавать, но Вы абсолютно правы! Еще Клемансо сказал: "Франции не нужны живые герои, Франции нужны мертвые герои".......
        Все эти Люди (с большой буквы): "Гиви", Моторолла" и другие, кого уже нет: были героями-романтиками! И всей своей жизнью - доказали что такие еще существуют! Еще раз - Увы! Романтикам всегда и везде тяжело жить, а уж Героям-Романтикам - тем более!
    3. svp67
      svp67 Вчера, 18:21
      +6
      Цитата: Владимир61
      только таких, без амбиций на власть или личное обогащение, как "Моторола" и "Гиви", пожалуй не было и не будет.

      Ни чуть не умоляя заслуг этих людей,а как же "батя"(Захарченко) или Мостовой?
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 18:30
        +6
        Ни чуть не умоляя заслуг этих людей,а как же "батя"(Захарченко) или Мостовой?

        Про Захарченко не в курсе, а Дрёмов и Мозговой представляли опасность для буржуев любой национальности в силу реализуемых ими социальных программ в зоне их ответственности. Поэтому сомнительно, что их устранили укропы.
      2. Владимир61
        Владимир61 Вчера, 19:01
        +1
        Цитата: svp67
        Ни чуть не умоляя заслуг этих людей,а как же "батя"(Захарченко) или Мостовой?

        "Батя", уже был, главой ДНР, а мы говорим, об амбициях остальных!
        Да, пропустил героя-командира ЛНР. Только не Мостовой он, а Алексей Мозговой и политические амбиции, у него, были.
    4. URAL72
      URAL72 Вчера, 19:40
      -1
      "Командиров-героев в сопротивлении ДЛНР много, вот только таких, без амбиций на власть или личное обогащение, как "Моторола" и "Гиви", пожалуй не было и не будет."

      Я не служил в Сомали, но очень хорошо знаю много парней которые начинали с Гиви с самого начала. Поверьте, насчёт личного обогащения вы очень заблуждаетесь. У Гиви были "спецподразделения", которые например, вырезали на металл завод за заводом. На Украине нет подразделения, которое уничтожило заводов больше, чем Сомали у себя в тылу...
      1. ugol2
        ugol2 Вчера, 20:25
        +4
        Всегда настораживает, когда человек начинает рассказ со слова "Поверьте..."
        Почему надо верить на слово, есть ли для этого основания, почему не приводятся доказательства?
        Просто поверьте и всё тут.
        Не, пожалуй не буду верить. И сам копать инфу тоже не буду. Пусть доказывает тот, кто это написал.
  3. Грибок
    Грибок Вчера, 18:15
    +2
    Хорошее дело!
  4. Бережливый
    Бережливый Вчера, 18:19
    +1
    Надеюсь что за него ещё отомстят, и что в республике о ГЕРОЕ не забудут, ограничившись только памятником!!!
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 18:34
      +3
      Да, очень желательно узнать, что известные деятели из Пятого управления СБУ и Сил специальных операций (ССО) ВСУ вдруг "пали жертвами бандитских разборок". Такие прецеденты уже бывали.
  5. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Вчера, 18:27
    +10
    Вечная память борцу с современным фашизмом!
    1. Олег Валевский
      Олег Валевский Вчера, 21:41
      -13
      Мне кажется для описания любого явления важна точная формулировка. Не затруднит вас сформулировать описание фашизма (хотя бы в 10 пунктах). ?..
      Чтобы мы понимали, как выглядит фашизм
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Вчера, 22:54
        +7
        Да хоть в 20. Более чем достаточно, чтобы понять что такое фашизм не вдаваясь в научные дебри.
        1.Арбайтсдорф (ФРГ)
        2. Аушвиц/Освенцим-Биркенау (Польша)
        3. Берген-Бельзен (ФРГ)
        4. Бухенвальд (ФРГ)
        5. Варшава (Польша)
        6. Герцогенбуш (Нидерланды)
        7. Гросс-Розен (ФРГ)
        8. Дахау (ФРГ)
        9. Кауен/Каунас (Литва)
        10. Краков-Плащов (Польша)
        11. Заксенхаузен (ГДР‑ФРГ)
        12. Люблин/Майданек (Польша)
        13. Маутхаузен (Австрия)
        14. Миттельбау-Дора (ФРГ)
        15. Натцвайлер (Франция)
        16. Нейенгамме (ФРГ)
        17. Нидерхаген‑Вевельсбург (ФРГ)
        18. Равенсбрюк (ФРГ)
        19. Рига-Кайзервальд (Латвия)
        20. Файфара/Вайвара (Эстония)
        21. Флоссенбург (ФРГ)
        22. Штуттхоф (Польша).
        1. Ёк-Мигарёк
          Ёк-Мигарёк Сегодня, 10:45
          0
          Цитата: Сергей Аверченков
          Да хоть в 20. Более чем достаточно, чтобы понять что такое фашизм не вдаваясь в научные дебри.
          1.Арбайтсдорф (ФРГ)
          .............
          22. Штуттхоф (Польша).

          23. Одесса (Украина). Казнь несогласных.
  6. палестинец
    палестинец Вчера, 18:53
    0
    помяните мое слово этот памятник сейчас попытаются осквернить или не да бог взорвать....есть кое кто на донбссе с промытыми мозгами..я имею ввиду молодежь
  7. Пленник
    Пленник Вчера, 20:46
    -4
    Правильное решение.
  8. xomaNN
    xomaNN Вчера, 21:17
    0
    Моторола несомненно герой из народа. Но к сожалению он в череде героев ДНР, которых уже после боёв убили не на линии фронта а в тылу: Гиви,Мозговой, Моторолла, Захарченко... и проч. "Дырявая" защита охраны , никчёмная контрразведка ДНР - это реальность.Поправлять надо hi
  9. Олег Валевский
    Олег Валевский Вчера, 21:38
    -6
    Почему не Гиркину?..Как по мне, он больше сделал для того, что случилось на Донбассе

  10. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 00:32
    +3
    Цитата: Олег Валевский
    Чтобы мы понимали, как выглядит фашизм

    Кинофильм " Обыкновенный фашизм " от Ромма посмотрите
  11. Revival
    Revival Сегодня, 00:58
    -5
    Это все хорошо, но у них "торжественно" офицера украли!
    Реакция? Не будем с вами разговаривать!?
  12. Giperion
    Giperion Сегодня, 01:27
    -3
    Лифт вырезанный в камне или фасад автомойки?
  13. Юрий Василенко
    Юрий Василенко Сегодня, 19:18
    0
    З початком російської агресії проти України у 2014 році — активний учасник «Російської весни» і війни на сході України, командир батальйону «Спарта» зі складу російських окупаційних військ. Перебував у центрі уваги російських ЗМІ. Відзначився стратами полонених. Загинув від спрацювання вибухового пристрою, встановленого у ліфті багатоповерхівки Донецька, де Павлов мав подаровану окупаційною владою квартиру