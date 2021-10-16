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Польша намерена наращивать свою военную мощь

88

Как заявляет руководство партии «Право и Справедливость» (PiS), Польша намерена радикально наращивать свою военную мощь. Законопроекты по данному вопросу вскоре будут поданы в нижнюю палату парламента (сейм), а затем их рассмотрит и верхняя (сенат).


Об этом заявил лидер партии Ярослав Качиньский журналистам польской радиостанции RMF FM.

Он считает, что оборонная реформа должна носить радикальный характер.

Мы должны сильно укрепиться в военном отношении. Я говорю о радикальном усилении всей армии

- заявил политик.

Он уточнил, что подразумевает «далеко идущие» реформы, которые коснутся численности личного состава, перевооружения армии новейшим оружием и усилении парка военной техники.


И хотя Качиньский говорит об усилении Вооруженных сил в ближайшем будущем после одобрения парламентариями, на деле оно уже идет полным ходом. Уже поступает информация о росте численности Войска Польского, закупках бронетехники, беспилотников, самолетов, систем ПВО и другой техники.

Это показывает, что Варшава в меньшей степени рассчитывает на военную помощь Соединенных Штатов и все больше рассчитывает на собственные возможности. С другой стороны, среди ее соседей не наблюдается агрессивно настроенных государств, планирующих вторжение в эту восточноевропейскую страну. Но вот по заявлению польских элит, угрозу для Польши представляет Российская Федерация.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/ZelaznaDywizja, https://www.facebook.com/pisorgpl
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88 комментариев
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  1. andr327
    andr327 Вчера, 19:41
    +1
    Откуда деньги? Зин
    Экономия на газе?
    1. poquello
      poquello Вчера, 19:53
      +3
      Цитата: andr327
      Откуда деньги? Зин
      Экономия на газе?

      американская армия из польских солдат
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 19:55
      -4
      Им бы ещё флот подтянуть до американского, вукриям авианосцы в аренду сдавать lol
      1. poquello
        poquello Вчера, 20:00
        +7
        Цитата: Бережливый
        Им бы ещё флот подтянуть до американского, вукриям авианосцы в аренду сдавать lol

        сдадут, это поляки с укропами думают что это им дали оружие, а американцы знают что себе набрали военного мяса
    3. Попандос
      Попандос Вчера, 20:39
      +2
      .заявил лидер партии Ярослав Качиньский журналистам польской радиостанции RMF FM.

      А мне другое не понятно, на кого рассчитано это интервью?
      Более менее вменяемые понимают что против Русской армии поляки противостоять не смогут просто физически, даже вооружив всех младенцев и стариков.
      То что их кинут союзники по нате, и так ясно, ещё есть живые свидетели союза Польши, Великобритании и Франции.
      Тогда для чего вооружаться? Похоже кто то имеет неплохой гешефт на этом, и нужно формировать мнение платильщиков этого процесса.
    4. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Вчера, 22:13
      +4
      Цитата: andr327
      Откуда деньги? Зин
      Экономия на газе?

      А с чего Вы считаете Польшу нищей? По-моему, это довольно опрометчиво. Одно время, помню, её именовали "ЕвроКитаем". Уж не знаю, как сами поляки воспринимали - как комплимент или насмешку)
      1. Shket53
        Shket53 Сегодня, 05:17
        +2
        Не скажу что Пшекия такая прям нищая...но польское экономическое чудо связано с вливанием с конца 90-х годов более 100 млрд. этих самых евротугриков...и это была полноценная такая река...а вот к 2020 году , эта река превратилась в махонький ручеек, а после 2021 года и этот ручеек , ЕС обрубает (энергетический кризис на дворе, увы всем не выжить ) и от этого пшеки сильно бесятся.Ну а заявление Качиньского, о супер реформе Польско Войское (Войска Польского )...это популизм чистой воды перед выборами...даже польские финансисты не знают, как надо раскорячить польский народ за те хотелки своих военных ( Пэтриоты, F-35 , Абрамсы , да еще и модернизация и программа обновления польского флота ) Как бы штанишки не лопнули...
      2. Illanatol
        Illanatol Сегодня, 08:24
        0
        Размер госдолга Польши не напомните?
        Или долги - показатель экономической успешности?
        В Польше есть развитая промышленность, но это не польская промышленность. Филиал западных ТНК, однако.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 19:41
    -3
    Это показывает, что Варшава в меньшей степени рассчитывает на военную помощь Соединенных Штатов и все больше рассчитывает на собственные возможности.

    Поди и завоевать чего-нибудь надеется? Кто же её испугается на европейском театре предположительных военных действий? Неужто друзья прибалты?
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 19:53
      +5
      Цитата: ROSS 42
      Поди и завоевать чего-нибудь надеется?

      Ну так на ЗУ нацелились. Учитывая "любофф" поляков и бандеровцев, они Львов будут все же на танках "освобождать". А там еще и документики припрятаны от бабушки-дедушки на частную собственность в тех краях. Хотя вначале их и встретят радостно, (хоть так, но в Европу пролезли), зато потом будет жарко.
      1. poquello
        poquello Вчера, 20:06
        -2
        Цитата: Егоза
        Цитата: ROSS 42
        Поди и завоевать чего-нибудь надеется?

        Ну так на ЗУ нацелились. Учитывая "любофф" поляков и бандеровцев, они Львов будут все же на танках "освобождать". А там еще и документики припрятаны от бабушки-дедушки на частную собственность в тех краях. Хотя вначале их и встретят радостно, (хоть так, но в Европу пролезли), зато потом будет жарко.

        поляки попытаются оккупировать Украину когда массы в укропии осмелеют и попытаются опрокинуть нацистов
        1. Удав КАА
          Удав КАА Вчера, 20:40
          +5
          Цитата: poquello
          поляки попытаются оккупировать Украину когда массы в укропии осмелеют и попытаются опрокинуть нацистов

          Скорее всего заявят "исторические права" на западные территории незалежной, в 1939г. отошедшие к СССР. И Запад их в этом поддержит. А гиене Европы этого только и нужно...
          1. poquello
            poquello Вчера, 20:48
            +3
            Цитата: Удав КАА
            Цитата: poquello
            поляки попытаются оккупировать Украину когда массы в укропии осмелеют и попытаются опрокинуть нацистов

            Скорее всего заявят "исторические права" на западные территории незалежной, в 1939г. отошедшие к СССР. И Запад их в этом поддержит. А гиене Европы этого только и нужно...

            это вероятно вопрос дальнейших переговоров, но качество Польши как локомотива по втягиванию старой Европы в глобальную войну тоже нельзя не учитывать
      2. aleks neym_2
        aleks neym_2 Вчера, 21:09
        +2
        Вы, скорее всего, правы: цель - западная украина! При всяком удобном случае польша будет там...
    2. Cowbra
      Cowbra Вчера, 19:59
      -1
      Так Станислав и прочие Лемберги стенают под пятой чубатого оккупанта hi
  3. svp67
    svp67 Вчера, 19:42
    +3
    Это показывает, что Варшава в меньшей степени рассчитывает на военную помощь Соединенных Штатов и все больше рассчитывает на собственные возможности.
    Ага...я так понял, что самолеты Ф-35, танки "Абрамс" уже стали чисто польскими...быстро же
    1. Касым
      Касым Вчера, 21:46
      0
      Если еще учитывать, что Польша получила 450 млрд. злотых (106 млрд. евро) европомощи за 2014-2020гг.., то рассчитывать на собственные возможности как-то ... А со времен принятия в ряды ЕС Польши эта помощь раза в 3 больше.
      С русофобией и санкциями со стороны Восточной Европы самое время закончить. Ответить можно заморозкой поставок энергоносителей - пусть где хотят там и берут в предверии зимы?! Ближний Восток и Америка быстро заменить не смогут эти объемы. И как потом те поляки будут на свои власти смотреть - в ИНОСМИ полно недовольства граждан ЕС по отношению к энергополитики своих властей. hi
      Жаль только, что власти РФ не хотят подобными методами действовать. А мне кажется, что разовая, подобная акция будет иметь результат.
  4. SaLaR
    SaLaR Вчера, 19:42
    +3
    очередные ждуны Российского нападения.... laughing
  5. Bradley
    Bradley Вчера, 19:42
    0
    Польша уже сильнейшая страна в Восточной Европе. Такими темпами они скоро и Западную подвинут.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Вчера, 19:55
      +4
      Цитата: Bradley
      Такими темпами они скоро и Западную подвинут.

      Если говорить про армии, то у Польши она уже мощнее стран западной Европы, в НАТО только США и Турции уступает. Что логично, у НАТО перевес над нами на море и воздухе многократный, задача Польши удержать сухопутные войска, пока остальные страны НАТО развернут свои ВВС. Только у европейских участников НАТО ~1500 истребителей, против наших ~500. К ним ещё нужно воздушную армаду США добавить. В ДРЛО и заправщиках просто катастрофическая ситуация.
      1. Crasher
        Crasher Вчера, 20:06
        +6
        Цитата: OgnennyiKotik
        задача Польши удержать сухопутные войска

        От чего удержать? Что, серьезно Россия нападет? lol
        1. strannik1985
          strannik1985 Вчера, 20:31
          +1
          США ведёт ситуацию в Европе к Холодной войне 2.0, Польша в этой войне хочет получить роль ФРГ - основная военная сила НАТО(читай США)в Европе. Все просто.
        2. мотострелок
          мотострелок Вчера, 20:49
          +2
          Вооот! Удержать! Особенно если никто не нападёт, то: "- Ну барин, ты задачи ставишь! Тут без помощника не обойдёшься!"(С) Т.е. если никто нападать не собирается, то нужно "радикально усилить всю армию".
        3. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 05:24
          -1
          Ага. И главное только сухопутными войсками) Единственный способ начать такую войну это в первые 30 минут уничтожить все структуру способную принять,перебросить или просто прикрывать зону БД. Дороги,мосты,порты. Центры принятия решений. Все будет уничтоженно. Остальные будут просто сидеть молча что бы и им не прилетело . Я в толк не возьму по какой причине все постоянно упорно факт что ЯО будет применяться игнорируют. Будет. И сразу.
      2. rocket757
        rocket757 Вчера, 20:15
        +6
        Цитата: OgnennyiKotik
        задача Польши удержать сухопутные войска, пока остальные страны НАТО развернут свои ВВС.

        Вы собрались напасть на Польшу??? Когда начнется? Билеты на это "цирк" пробоваться будут?
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Вчера, 20:31
          +6
          Цитата: rocket757
          Вы собрались напасть на Польшу??? Когда начнется? Билеты на это "цирк" пробоваться будут?

          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 21:08
            0
            Какие там военные дела, вопрос ... про "цирк" был.
          2. Околоточный
            Околоточный Вчера, 23:08
            -2
            Какой у нас потенциал для нападения и захвата? Считать умеете? ВС численностью около 1 млн. Из них сухопутные силы около 500 тыс. Именно те, которыми Захватывают территории. Надо ещё оставить. Итого, для нападения и захвата стран Европы около 350 тыс. Для захвата территорий, где проживают более 500 млн. человек 350 тыс.??? Вы умный?
      3. Bradley
        Bradley Вчера, 20:29
        -3
        Если говорить про армии, то у Польши она уже мощнее стран западной Европы, в НАТО только США и Турции уступает. Что логично, у НАТО перевес над нами на море и воздухе многократный, задача Польши удержать сухопутные войска, пока остальные страны НАТО развернут свои ВВС. Только у европейских участников НАТО ~1500 истребителей, против наших ~500. К ним ещё нужно воздушную армаду США добавить. В ДРЛО и заправщиках просто катастрофическая ситуация.

        Да, так оно и есть. Германию они уже подвинули.
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 21:10
          +1
          А зачем Германии такой "цирк", позвольте спросить?
      4. Садовник91
        Садовник91 Вчера, 21:18
        -1
        Цитата: OgnennyiKotik
        задача Польши удержать сухопутные войска, пока остальные страны НАТО развернут свои ВВС.

        Логистика у них(НАТО) хромает по всем "фронтам". Вот туда бить надо в первую очередь и по живому отрезать снабжение))
      5. Illanatol
        Illanatol Сегодня, 08:27
        0
        Только у европейских участников НАТО ~1500 истребителей


        "Кац предлагает сдацца!"

        Бумажные данные. Вопрос, сколько реально боеготовых истребителей у европейских членов НАТО.
        В свое время даже для Ливии этой армады с трудом хватало, пришлось все же США на помощь звать.
    2. zadorin1974
      zadorin1974 Вчера, 20:05
      +7
      Доброго.Я даже смеяться не буду.Если вы заметили,за последнее время позиции староевропейцев и восточников сильно расходятся.Польша пытается натянуть на себя влияние на весь восточный блок ЕС.Но вот в чем проблема.Поляки не желают подчиняться ,но желают все так же получать огромные дотации.Вы думаете это большей пятерке Европы нравиться?Они будут все хотелки давить . Варшаве на вид уже из Брюсселя поставили.Надежды на "от можа до можа"смешны,без ЕС поляки нищета без права подняться.
      1. Андрей Чижевский
        Андрей Чижевский Вчера, 20:15
        +5
        Так тут разума нет - только гонор.Но на " восточные кремы " зуб они точат..Только полагаю что там они не только зубы потерят.Челюсти вырвут.
      2. rocket757
        rocket757 Вчера, 20:21
        +1
        Когда томошние бред несут, то понятно ... но у здесь присутствующих такие рассуждения откуда??? Не понимаю.
        1. zadorin1974
          zadorin1974 Вчера, 20:50
          +2
          Ну , а что вы хотите Виктор? За последние десять лет ВО превратился в политическую площадку. Радует,что есть представители разных позиций ,но сильно раздражает,что некоторые организмы заходят нагадить ,оскорбить.
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 21:14
            +2
            Так бы и писали б, от своего имени ...
            Рассуждать как бы за государство??? Да на кой шут нам та Польша сдалась???
        2. Hagen
          Hagen Вчера, 21:48
          0
          Цитата: rocket757
          Когда томошние бред несут, то понятно ... но у здесь присутствующих такие рассуждения откуда??? Не понимаю.

          Вы взяли на себя труд оценивать других? Не хотите ли представить свою оценку в развернутом виде?
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 22:05
            +3
            Простой вопрос - где и когда в официальных заявлениях, документах был хотя намёк на желание/ интерес/намерения российского государства, осуществить нападение на страны военного блока НАТО?
            Найдите, покажите, тогда будет предмет разговора ... а по другому, это пустая болтовня.
            1. Hagen
              Hagen Сегодня, 10:05
              0
              Цитата: rocket757
              Простой вопрос - где и когда в официальных заявлениях, документах был хотя намёк на желание/ интерес/намерения российского государства, осуществить нападение на страны военного блока НАТО?

              Судя по стрелке с поста на который я задал вопрос, вы дали нелестную оценку посту господина
              Задорина (zadorin1974 (Задорин Алексей)Вчера, 20:05), в котором не содержалось никаких утверждений о наличии планов России напасть на НАТО. Пост был посвящен противостоянию Польши странам-донорам ЕС. Поэтому у меня и возник вопрос, что вы в нем нашли бредового.
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 10:19
                0
                Уточняю, я высказывался по поводу рассуждений
                Цитата: OgnennyiKotik
                Что логично, у НАТО перевес над нами на море и воздухе многократный, задача Польши удержать сухопутные войска, пока остальные страны НАТО развернут свои ВВС

                Т.е. что и как будет происходить, КОГДА/если мы нападем на Польшу.
                Именно это мне кажется бредовым.
                А с коллегой Задориным, я согласен ... он то это понял.
                1. Hagen
                  Hagen Сегодня, 10:23
                  0
                  Цитата: rocket757
                  Уточняю, я высказывался по поводу рассуждений

                  Тогда во всем виноват ВО laughing . У него глючит система расстановок ссылок. Думаю, чтобы ее избежать, лучше приводить цитату с поста, на который есть желание отреагировать. Так будет понятней. hi
                  1. rocket757
                    rocket757 Сегодня, 10:52
                    0
                    Когда идёт диалог коллег с совпадающей точки зрения, непоняток меньше, да и то, перемещение постов, бывает очь странным.
                    На компе, более, менее, разобраться можно, а на планшете, увы, увы, много чего не видно и не понятно!!!
                    Как получилось, так и разбираться приходится.
                    Вроде особых неудобств нет, круг общения не столь велик и мнение коллеги можно предсказать/догадаться.
                    Общение с кем то новым, не частым собеседником, сложнее ... но так уж есть.
                    Всегда можно спросить, уточнить, это не сложно.
                    Спрашивайте и будете услышаны, я отвечаю всегда, когда общение происходит нормально soldier
                    P.S. минусы не ставлю никогда, никому .....
                    1. Hagen
                      Hagen Сегодня, 11:02
                      0
                      Цитата: rocket757
                      а на планшете, увы, увы, много чего не видно и не понятно!!!

                      Да уж... вы правы. С мобильными средствами совсем не тот комфорт, что настольном ПК. Я уже лет пятнадцать работаю с двумя мониторами, вообще не представляю, как можно делать то же на телефоне или планшете... laughing К хорошему быстро привыкаешь...
    3. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 20:44
      +1
      Цитата: Bradley
      Такими темпами они скоро и Западную подвинут.

      Не подвинут. Там ФРГ имеется со своими понятиями и "долгами" по рихтованию пшеков... Все быстро кончится: это только в к/ф "Четыре танкиста и собака" поляки героически громили фрицев. А на деле так совсем наоборот было...
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 21:42
        +1
        это только в к/ф "Четыре танкиста и собака" поляки героически громили фрицев.

        Был ещё один польский фильм, показанный у нас - "Где генерал?" назывался. Там тоже поляки геройствовали.
    4. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 10:11
      0
      А Порошенко говорил, что это украинская армия сильнейшая в Европе...
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:12
    0
    Странно, а кто их хотелки оплачивать будет сейчас, да и потом ... содержать серьезные вооруженные силы, дело не дешевле.
    Неужто гейропа их на баланс возьмёт?
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 21:40
      +2
      У них уже сейчас достаточно мощные вооружённые силы.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 21:49
        0
        Достаточные для чего? С кем они бодаться на равных смогут?
        С союзничкам? Вроде смысла нет, а на кого ещё наехать могут?
  7. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 20:21
    -1
    С другой стороны, среди ее соседей не наблюдается агрессивно настроенных государств, планирующих вторжение в эту восточноевропейскую страну.


    Польша собирается не оборонятся, а нападать. В составе НАТО Польша надеется поживиться куском России, Белоруссии и даже Украины.

    Понятно, что нападут они не завтра, а будут ждать удобного момента, то есть периода ослабления России как государства.
    1. Пленник
      Пленник Вчера, 20:57
      +3
      what И как долго будут ждать? Скорее сдохнут в ожидании.
      1. Ratmir_Ryazan
        Ratmir_Ryazan Вчера, 21:21
        -2
        Столько сколько потребуется.
    2. мотострелок
      мотострелок Вчера, 21:06
      +2
      Нападать на страну с мощнейшим ядерным потенциалом? Хоть завтра, хоть послезавтра, хоть даже без ЯО. To nie sztuka zabić kruka, ale sztuka dla żołnierza, goły dupoj zabić jeża!
    3. rocket757
      rocket757 Вчера, 21:17
      +2
      Да, да, ничему их история не учит ... ждут не в первой, а что в результате получали? По сусалам, да по рогам и никак иначе.
      Неугомонные, однако.
      1. Ratmir_Ryazan
        Ratmir_Ryazan Вчера, 21:41
        -1
        Да, да, ничему их история не учит ... ждут не в первой, а что в результате получали?


        Как раз учит, развал России в 1917 году дал шанс польским сепаратистам оторвать от России кусок и образовать свое польское государство, а потом ещё кусок в результате польско-советской войны когда у нас шла гражданская, а потом они хотели с Гитлером в союзе ещё урвать, но тот их кинул.

        Они надеятся на то, что с уходом Путина и внешнего давления Россия ослабнет на столько, что повторится что-то вроде 1917 или 1991 и тут у них появится шанс.

        Вот для чего Польша закупает БТРы тысячами штук, танки сотнями, ПВО, истребители и все остальное.

        Одни они не сунутся, а вот в составе НАТО и сочувствующих им легко.

        А ядерный потенциал России они хотят невилировать многоуровневой ПРО и тем, что первый удар будет за ними.
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 21:58
          +2
          Вопрос конкретный .... САМИ ОНИ ЧТО СМОГУТ СДЕЛАТЬ?
          Сильная, современная, хорошо оснащённая армия, это ОЧЕНЬ ДОРОГО, не только на создание таковой, так и поддержание высокой боеготовности ничуть не дешевле.
          Если оглянутся назад и собрать все уроки истории, которых много, много, то ... н чего им не светит, в положительном смысле, зато приключений на свою ж ж ж, они найдут и не мало.
    4. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 21:43
      +3
      Понятно, что нападут они не завтра, а будут ждать удобного момента,

      После этого "удобного момента" будет четвёртый раздел Польши.
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 10:14
        +1
        Пятый. Четвертый раз ее поделили в 1939-м. Но пшекам все мало.
    5. poquello
      poquello Вчера, 23:31
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      С другой стороны, среди ее соседей не наблюдается агрессивно настроенных государств, планирующих вторжение в эту восточноевропейскую страну.


      Польша собирается не оборонятся, а нападать. В составе НАТО Польша надеется поживиться куском России, Белоруссии и даже Украины.

      Понятно, что нападут они не завтра, а будут ждать удобного момента, то есть периода ослабления России как государства.

      Польшу вооружает США, а у США присутствуют сильные ограничения по времени, и ввиду того что
      Цитата: rocket757
      Сильная, современная, хорошо оснащённая армия, это ОЧЕНЬ ДОРОГО,

      "Это "ж-ж-ж" - неспроста"
  8. Пленник
    Пленник Вчера, 20:55
    +3
    А смысл? Если что, по традиции правительство свалит в Англию, а низы или в плен, или в Красную Армию. laughing
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 21:19
      +2
      Не, не, в Красную Армию их не брали ... несколько на баланс, но не вовнутрь.
      1. Hagen
        Hagen Вчера, 21:58
        +1
        Цитата: rocket757
        Не, не, в Красную Армию их не брали ... несколько на баланс, но не вовнутрь.

        В состав 33-й армии генерала Гордова входила 1-я польская дивизия и принимала участие в боях с подразделениями 337-й пехотной дивизии вермахта. Да и потом 1-я польская армия была в составе войск 1-го Белорусского фронта. Индивидуально этнических поляков призывали в КА на общих основаниях в случае наличия у них гражданства СССР. Такие тоже были.
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 22:13
          +1
          Про граждан СССР, вопросов нет, на общих основаниях.
          Национальные части состоящие из граждан других государств ... участвовали и подчинялись советскому командованию, НО, это не были части КА.
          Кстати и немцы их таковыми не считали ....
          1. Sergej1972
            Sergej1972 Вчера, 23:16
            +2
            В польских частях были и граждане СССР, в основном офицеры, туда откомандированные. Как польского, так и русского, украинского, белорусского происхождения.
  9. Борисыч
    Борисыч Вчера, 21:47
    +1
    Сидели бы тихо, делами занимались, историю изучали. Благосостояние старушек поднимали, бешенцев гоняли, ну чем не занятие? Так и тянет их на военную рельсу. Ведь выгребут этой рельсой по панской харе окончательно, ибо тошнит от них всех. И соседей и кто подальше.
  10. Baron Pardus
    Baron Pardus Вчера, 22:02
    +1
    Поляки, если честно, молодцы.
    а) Не пускают к себе всяких subsimians, которые только и будут что сосать велфер, насильничать, грабить и торговать наркотой с воплями "уважать их самобытные обычаи"
    б) Служба в Армии из гражданских слизняков и мямлей делает что то отдалённо напоминающее человека. Мозги вправляет на раз.
    в) ЕСЛИ (и именно ЕСЛИ), Поляки разработают или им передадут современные технологии - то это работа для НИИ и заводов и фабрик. Возможно с выходом на интернациональный рынок. Сразу после запрета импорта Русского оружия и боеприпасов у нас уже появились:
    а) Боеприпаси Меско - отнють не мерзкие (простите за каламбур). А очень даже хорошие
    б) Автоматы калашникова. Компании WBП Wytwórnia Broni Jacek Popiński. В Калибрах 5.56 и 7.62х39. Весьма неплохие, по отзывам ничуть не хуже Русских Сайг. Более того, некоторое время назад в США импортировался Beryl. И тоже были очень хороши отзывы. По качеству ну совсем не уступал Болгарским и Сайгам. По цене был дешевле болгарских, но дороже Саиг.

    Так что если поляки модифицируют и модернизируют свой ВПК - молодцы. Если внедряют и получают новые технологии - МОЛОДЦЫ. Если призывают в Армию больше ребят - МОЛОДЦЫ. В Армии либерализм вышибают из бошек на отлично. А то что они говорят "Великая Польша от Моря до Моря" это ПРАВИЛЬНО. Это ПРАВИЛЬНО что Поляк хочет величия своей Польше, что Немец хочет вернуть величие своей Германии, что Испанец хочет вернуть величие Испании, и Британец болеет за Британию. Это НОРМАЛЬНО.

    Так что поляки - молодцы.
    1. poquello
      poquello Вчера, 22:56
      +1
      Цитата: Baron Pardus
      Так что поляки - молодцы.

      точно, точно, это какая-то неправильная история )
      1. Baron Pardus
        Baron Pardus Вчера, 23:15
        0
        If at first you don't succeed try and try again. :-) Вода камень точет. А вот искренне надеюсь что поляки припомнят "Гыдным нэзалэжныкам" и волынскую резню и Хмельницкого. Искренне надеюсь.
        1. poquello
          poquello Вчера, 23:17
          +2
          Цитата: Baron Pardus
          If at first you don't succeed try and try again.

          )))))))))))) грабли форева
          1. Baron Pardus
            Baron Pardus Сегодня, 02:41
            +1
            vУ Польши есть нечто чего нет ни у России, ни у США - национальная идентичность, национальная культура, национальная ИДЕОЛОГИЯ. Более того, Католическая вера - огромная часть этой идентичности. Им пофиг на "толерастность", на "мультикультуризм", например они вполне логично спрашивают - если ты не хочешь стать поляком и ценишь свою "самобытную и уникальную" идентичность - нафига ты сюда едешь - тебе тут НЕ МЕСТО. Мне очень жаль что ПОЛЯКИ этот вопрос задают, а вот Русские и Американцы - нет. Думаю что свои территоррии они от украины обратно отхапают. Чему я буду очень рад. На чехов думаю не попрут, но если где что плохо лежит - возьмут - совершенно правильно возьмут.
            Когда в стране - один народ, одна культура, один язык это огромное достоинство страны. Это монолитность, устойчивость и сила.
            А насчёт грабли форева... ну кто то захотел вернуться в капитализм, и открыто заявляет на государственном уровни что их цель - Россия НИколая 2го. Так что про грабли можете полякам не говорить. Мы сейчас все живём в мире перемен. Как в Китайском проклятии, более того, в сошедшем с ума мире перемен. Боеприпасами, медикаментами, другими необходимыми вещами и попкорном уже запасся.
            1. Авиатор_
              Авиатор_ Сегодня, 10:57
              +1
              Когда в стране - один народ, одна культура, один язык это огромное достоинство страны. Это монолитность, устойчивость и сила.

              Особенно грандиозно это проявилось в 1939 году.
              1. Baron Pardus
                Baron Pardus Сегодня, 11:00
                +2
                Интернационализм отлично сработал. И в Австро - Венгрии, и в Российской Империи, и особенно ярко в СССР, а ещё ярче в кавказских и среднеазиастских республиках. Сработал великолепно. А как интернационализм работает в Англии, Германии и Франции, отлично работает когда негры и арабы, убивают, грабят, сидят на велфере, продают наркотики и насилуют белых девочек малолеток. Великолепно работает интернационализм. Дело не в форме носа, или там цвете глаз а в менталитете, культуре и наборе ценностей. Хочешь остаться "самобытным но гордым народом" великолепно - сиди в своей дерьмояме, но не едь в цивилизованные страны.
                1. Авиатор_
                  Авиатор_ Сегодня, 11:10
                  0
                  Интернационализм отлично сработал.

                  Какой интернационализм в Польше 1939 года? С темы не соскакивайте.
            2. poquello
              poquello Сегодня, 13:34
              0
              Цитата: Baron Pardus
              если ты не хочешь стать поляком и ценишь свою "самобытную и уникальную" идентичность - нафига ты сюда едешь - тебе тут НЕ МЕСТО. Мне очень жаль что ПОЛЯКИ этот вопрос задают, а вот Русские и Американцы - нет

              национал-шовинизм вкупе с освобождением жизненного пространства, восстановлением мощи, непререкаемой властью - чет знакомое, ещё один Адольфик? Но нет, БЕДНАЯ Польша не имеет денег на мощь и армию - стало быть её лепят сторонние игроки.
              Цитата: Baron Pardus
              ну кто то захотел вернуться в капитализм

              зачем возвращаться, мы сейчас в нём, меня устраивает
    2. avg avg
      avg avg Сегодня, 04:43
      +1
      А то что они говорят "Великая Польша от Моря до Моря" это ПРАВИЛЬНО. Это ПРАВИЛЬНО что Поляк хочет величия своей Польше, что Немец хочет вернуть величие своей Германии, что Испанец хочет вернуть величие Испании, и Британец болеет за Британию. Это НОРМАЛЬНО.

      Неправильны эти хотелки и высказывания только в одном случае: Если о величии говорят русские! Ибо это агрессия и великорусский шовинизм! :)
      1. Baron Pardus
        Baron Pardus Сегодня, 05:10
        +2
        Отвечу вам словами Великого Бисмарка. "Это абсолютно нормально и естественно что для немца, интересы Германии прежде всего, а для француза - интересы Франции, а для русского- интересы России. Если это не так, то перед вами ПРЕДАТЕЛЬ". Я ПОДДЕРЖИВАЮ девиз "Россия для Русских" (ну или для тех кто хочет стать таковыми по культуре, поведению и менталитету). Не важно какой формы у тебя нос или какого цвета глаза или волосы. Величайший Русский всех времён и народов - горбоносый, темноглазый Сталин. Впрочем я не ошибусь если назову Сталина одними из величайших людей всех времён и народов.
      2. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 10:18
        0
        а доблестным органам - палка за посадку по 282-й статье. А кому-то и очередная звездочка на погон.
    3. Illanatol
      Illanatol Сегодня, 08:35
      +1
      Это ПРАВИЛЬНО что Поляк хочет величия своей Польше... Это НОРМАЛЬНО.


      Это нормально заканчивалось очередным разделом Польши.
      Значение имеют не пустые хотелки-мечталки, а реальные возможности. Если кишка тонка - сиди в углу и не отсвечивай, как швед какой...
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 10:20
        +1
        Опыт показывает, что Польша была великой только тогда, когда во главе Польши оказывался инородец. Стефан Баторий (венгр), Ян Собеский (литвин), например. Как только во главе Польши оказывался этнический поляк - Польша очень скоро скатывалась в выгребную яму.
        1. Baron Pardus
          Baron Pardus Сегодня, 11:01
          +1
          То же самое можно сказать о России:-) Екатерина Великая - Немка. Пётр Великий, по рождению Русский, но вырос в Немецкой слободе - Немецкое сердце в русском теле. Сталин - Грузин. Так что работает одинаково.
          1. poquello
            poquello Сегодня, 13:40
            0
            Цитата: Baron Pardus
            То же самое можно сказать о России:-) Екатерина Великая - Немка. Пётр Великий, по рождению Русский, но вырос в Немецкой слободе - Немецкое сердце в русском теле. Сталин - Грузин. Так что работает одинаково.

            я я, натюрлих )
  11. синдикалист
    синдикалист Вчера, 22:51
    0
    А есть ли сейчас в мире хоть одно государство, которое официально заявило о намерении ослабить свою армию?
  12. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 22:57
    +1
    Польша - агрессор,угроза мирным странам Европы и демократии, куда смотрит ООН, ОБСЕ и иже с ними?!
    Мы заявили решительный протест?
  13. zenion
    zenion Сегодня, 00:06
    +1
    Обязательно на всё поставить крылья. Что бы сразу туда, или туда.
  14. Сидор Лютый
    Сидор Лютый Сегодня, 05:35
    -1
    Мощь? Хрен до жопы доволочь!
  15. askort154
    askort154 Сегодня, 07:42
    +1
    Это показывает, что Варшава в меньшей степени рассчитывает на военную помощь Соединенных Штатов и все больше рассчитывает на собственные возможности.

    На мой взгляд, всё наоборот. США видят, что Старая Европа начинает "разочаровываться в их дружбе ", особенно ведущие страны - Германия и Франция ( Англия вышла из ЕС). Вот они и решили сделать Польшу англосаксонским "кулаком" в Европе, о чём Польша мечтает с пелёнок. К тому же, Польша уже успешно организовала вокруг себя русофобский серпентарий по заданию тех же англосаксов.
    "Гиена в Европе" (Черчилль) - ещё принесёт немало проблем.
  16. sen
    sen Сегодня, 09:02
    +2
    Как заявляет руководство партии «Право и Справедливость» (PiS), Польша намерена радикально наращивать свою военную мощь.

    На какие шиши? С Евросоюзом у них терки, могут перекрыть кислород. После пуска СП-2 могут снизить транзит газа через Польшу.