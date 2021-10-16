Польша намерена наращивать свою военную мощь

Мы должны сильно укрепиться в военном отношении. Я говорю о радикальном усилении всей армии

Как заявляет руководство партии «Право и Справедливость» (PiS), Польша намерена радикально наращивать свою военную мощь. Законопроекты по данному вопросу вскоре будут поданы в нижнюю палату парламента (сейм), а затем их рассмотрит и верхняя (сенат).Об этом заявил лидер партии Ярослав Качиньский журналистам польской радиостанции RMF FM.Он считает, что оборонная реформа должна носить радикальный характер.- заявил политик.Он уточнил, что подразумевает «далеко идущие» реформы, которые коснутся численности личного состава, перевооружения армии новейшим оружием и усилении парка военной техники.И хотя Качиньский говорит об усилении Вооруженных сил в ближайшем будущем после одобрения парламентариями, на деле оно уже идет полным ходом. Уже поступает информация о росте численности Войска Польского, закупках бронетехники, беспилотников, самолетов, систем ПВО и другой техники.Это показывает, что Варшава в меньшей степени рассчитывает на военную помощь Соединенных Штатов и все больше рассчитывает на собственные возможности. С другой стороны, среди ее соседей не наблюдается агрессивно настроенных государств, планирующих вторжение в эту восточноевропейскую страну. Но вот по заявлению польских элит, угрозу для Польши представляет Российская Федерация.