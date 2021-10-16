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В ОБСЕ заявили о готовности содействовать переговорам о захваченном ВСУ офицере СЦКК от ЛНР

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Врио главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донецке Алмир Механович заявил о заинтересованности этой международной организации снова приступить к выполнению своих обязанностей. При этом он отказался комментировать действия диверсантов из ВСУ, захвативших офицера Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрея Косяка.


Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» (ДАН).

Перед тем в пресс-службе ОБСЕ заявили о готовности содействовать переговорам о захваченном офицере СЦКК от ЛНР, чтобы добиться его освобождения из плена.

Они готовы заняться данным вопросом даже несмотря на то, что представители миссии лично не видели момент похищения офицера украинской диверсионно-разведывательной группой.


Андрея Косяка захватили 13 октября в тот момент, когда он выполнял свои служебные обязанности в районе отвода противоборствующих сил у населенного пункта Золотое. В ВСУ обвиняют офицера в том, что он занимался разведкой их позиций.

После инцидента Луганск прекратил все контакты с представителями СЦКК Киева и отозвал свои гарантии безопасности на линии соприкосновения. В ЛНР также обвинили миссию ОБСЕ в бездействии по вопросу освобождения захваченного офицера.

Сразу после инцидента в ОБСЕ хотели ограничиться дежурным проявлением озабоченности и высказаться, что они надеются, что подобное не повторится. Возможно, изменить подход к проблеме их заставила позиция руководства ЛНР, которое заявило о прекращении любых переговоров в «минском» формате до тех пор, пока военнослужащего не освободят.

Помимо этого, существенным фактором давления на СММ стала реакция жителей двух неподконтрольных республик на действия европейских «миротворцев». В частности. Жители Донецка заблокировали подъезды к гостинице, где разместились представители миссии, требуя их заняться судьбой захваченного офицера. Люди даже начали разбивать там палаточный городок. Возможно, они намерены оставаться у гостиницы и в ночное время. Благо, что в ДНР комендантский час на выходные дни отменяют.
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56 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:25
    +13
    А когда гейропейские, брюсельские гарантии стоили больше бумаги, на которой их написали???
    1. Александр 3
      Александр 3 Вчера, 21:36
      +2
      Да уж точно нам можно написать в эти бумаги коряво ,ну не по строчкам а наискось.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 21:46
        +6
        Смысла нет писать/подписывать с теми, которым на свои договора начхать.
        Пустая трата времени, пустые надежды.
        1. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 22:41
          +10
          представители миссии лично не видели момент похищения офицера

          Ложь.
          Похищение произошло на дороге «Первомайск – Золотое», которую, собственно говоря, и осматривала группа СЦКК и представители ОБСЕ. На виду пункта пропуска, где присутствовала европейская мониторинговая миссия
          https://politobzor.net/240916-chtoby-ponravitsja-vashingtonu-na-donbasse-ukrainskie-diversanty-pohitili-grazhdanina-rossii-chlena-sckk.html?fbclid=IwAR1DbOu4qaQiQ2aEAlLd4AdJDTYRa_YGqz-P7phK2wfsbz9hV121SZYdrBs
    2. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 21:39
      +5
      Бумага всё стерпит! Гейропе, что ли, первый раз подтираться своими же договорами, которые похожи на туалетную бумагу...Вот их него сотрудника, в качестве ответки, прихватили бы, то вони было бы, мама не горюй...
      1. Александр 3
        Александр 3 Вчера, 22:02
        +2
        К стати видел фото документов которые подписаны наискось,мол одобряю или наградить.Я бы написал наградить участников ОБСЕ пожизненно в то место где находится офицер ЛНР.
        1. frruc
          frruc Вчера, 22:28
          +2
          Врио главы СММ ОБСЕ в Донецке Алмир Механович заявил о заинтересованности этой международной организации снова приступить к выполнению своих обязанностей. При этом он отказался комментировать действия диверсантов из ВСУ, захвативших офицера.........

          Пнуть под зад этой миссии (СММ ОБСЕ) и вышвырнуть их из Донбасса за ненадобностью.
      2. котик-русич
        котик-русич Сегодня, 00:02
        +4
        Цитата: aleks neym_2
        Бумага всё стерпит! Гейропе, что ли, первый раз подтираться своими же договорами, которые похожи на туалетную бумагу...Вот их него сотрудника, в качестве ответки, прихватили бы...
        Прихватывать нужно "комбата" из Азова или Айдара...
        И в поруб его, на воду и сухари, пока не вернут всех полонян из украины.
        Вот когда добрбаты возьмут "за фаберже" главнокомандующего, тогда и обмен будет.
        Прихватывать офицеров ВСУ, даже генералов, без толку... на украине своих солдат не ценят.
        Мир будет - после Победы !
    3. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 05:36
      +6
      Цитата: rocket757
      А когда гейропейские, брюсельские гарантии стоили больше бумаги, на которой их написали???

      С европейцами то все понятно... гораздо интереснее реакция России (чиновников высшего ранга, представителей Кремля) на это событие... все таки Андрей Косяк входил в СЦКК и что самое важное: он гражданин РФ + если информация о том что его пытают верна, то должна быть очень жесткая реакция России... пока же реакции вообще нет.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 06:11
        +5
        Цитата: Aleksandr21
        С европейцами то все понятно... гораздо интереснее реакция России (чиновников высшего ранга, представителей Кремля) на это событие...

        Пока это полное бездействие.
        Лично я возмущён нашей политикой в отношении бандеровской клики у власти Украины.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 06:34
          +2
          А какая может быть реакция? Там нет газовых, нефтяных или других интересов. Это не Мали, Ливия или Сирия. И территория, ОФИЦИАЛЬНО признанная Кремлём украинской... Достали эти кремлёвские лицемеры.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 07:58
            +1
            Одна большая НЕДОДЕЛКА, тянет за собой много беды и проблем.
            1. 210окв
              210окв Сегодня, 08:27
              +1
              Пришло сообщение, что власти Кабо-Верде выдали амерзцам венесуэльского посланника. Чего то мне кажется, что и Поклонскую это ждёт. В Москве видно достала кое кого.
          2. Теренин
            Теренин Сегодня, 09:10
            +1
            Цитата: 210окв
            признанная Кремлём украинской... Достали эти кремлёвские лицемеры.

            Я, чувствую они доиграются в "братский народ". Только возмущенные статьи пишут...
        2. frruc
          frruc Сегодня, 09:48
          +3
          Теренин. Лично я возмущён нашей политикой .

          Не все афишируется в нашей политике. Уверяю, спецслужбы работают.
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 09:55
            +2
            Цитата: frruc
            Теренин. Лично я возмущён нашей политикой .

            Не все афишируется в нашей политике. Уверяю, спецслужбы работают.

            Дай бог, если так. Но, четкий сигнал президент России должен дать хотя бы нашим олигархам выполнять российские санкции в отношении охамевших кулебов-мулебов....
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 10:06
              +1
              Да четкий сигнал! Начинать надо со своих ... вот только верится в это, НИКАК.
              1. frruc
                frruc Сегодня, 10:57
                0
                На олигархов и их бизнес ВВП давить не будет . У них, наверно, договоренность: они не лезут в политику, он не мешает их бизнесу.
                1. rocket757
                  rocket757 Сегодня, 11:01
                  0
                  Так они ж правящий класс! Верхние чьи интересы обслуживают как свои ... вернее, кто для верхних СВОИ?
                  Потому и не верится, не верит народ в "доброго Батюшку Царя", большинство уж точно.
                  1. Alex777
                    Alex777 Сегодня, 11:40
                    +1
                    После статьи Медведева офицера и похитили.
                    А в статье уже сказано - переговоров не будет.
                    Луганск прекратил контакты, а что там Донецк?
                    Я не слышал, что в Донецке как-то высказались.
                    Ни один царь за всем происходящим не уследит.
                    1. rocket757
                      rocket757 Сегодня, 11:50
                      +1
                      То, как верхние могут всё порешать, это важно, НО, в данный момент, в данном случае, важно как люди будут воспринимать, понимать, что и почему произошло, что и почему сделано!
                      Нельзя людей оставлять без веры и надежды.
                      1. Alex777
                        Alex777 Сегодня, 11:53
                        +1
                        Цитата: rocket757
                        Нельзя людей оставлять без веры и надежды.

                        Это несомненно.
                        Но есть ощущение, что немного осталось. hi
                      2. rocket757
                        rocket757 Сегодня, 12:40
                        +1
                        Бум ждать положительного результата ....
            2. Теренин
              Теренин Сегодня, 16:51
              +2
              Цитата: rocket757
              вот только верится в это, НИКАК

              Виктор, я, не слышал request no
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 17:02
                +1
                И я не слышал ... надеюсь, пока.
        3. rocket757
          rocket757 Сегодня, 10:04
          +1
          Ситуация сложная ... с куевскими говорить/общаться как? Они невменяемым!
          С их западными хозяевами говорить, тоже сложно, там не только вменяемых "партнёров" нет, там, считай, враг!
          Какие-то действия, усилия, наши делают, низенько и тыхо!
          Но как можно утверждать, убедить кого то, это надо послать танковый полк, что заровняли проблему раз и навсегда???
          Не знаем деталей процесса .... бум подождать, посмотреть.
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 11:50
            +1
            Цитата: rocket757
            Ситуация сложная ... с куевскими говорить/общаться как? Они невменяемым!

            Именно так. yes

            Но как можно утверждать, убедить кого то, это надо послать танковый полк, что заровняли проблему раз и навсегда???

            Грачев уже обещал одним полком "заровнять проблему".
            Проблема в том, что так эти вопросы не решаются.
            Китайцы не зря говорят, что начинать войну надо когда уже победил.
            Все что есть в ЛДНР сейчас - это выбор из нескольких зол.

            Не знаем деталей процесса ....

            Именно так. yes

            бум подождать, посмотреть.

            Именно так. Все, что надо - уже запущено и работает.
            Курченко выперли в мае и люди ЗП получили наконец.
            Нуланд подготовила следующую встречу с Байденом.
            Офицера - очень жаль.
            Не в то время и не в том месте оказался. hi
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 11:59
              +1
              Со щитом или на щите ... поспешные решения редко приводят к чему ни будь хорошему.
              Не довольные, возмущённые, будут всегда ... поводов, разных, хватает.
              В данном случае нужен результат, людям нужна уверенность, что их не бросят в беде!
              1. Alex777
                Alex777 Сегодня, 12:55
                +1
                Цитата: rocket757
                Со щитом или на щите ... поспешные решения редко приводят к чему ни будь хорошему.

                А захват офицера - провокация на поспешные решения.
                Это же настолько очевидно, что даже обсуждать нечего. hi
                Не довольные, возмущённые, будут всегда ... поводов, разных, хватает.

                Причем сейчас так не только в России. Повсюду.
                1. rocket757
                  rocket757 Сегодня, 13:29
                  +1
                  Нас то, конечно, наши дела волнуют ... а так да, тихо мирно только известно где!!! но мы не должны туда спешить. Пора придет, в свое время.
                  1. Alex777
                    Alex777 Сегодня, 16:28
                    +1
                    Цитата: rocket757
                    Пора придет, в свое время.

                    100500% drinks
        4. 210окв
          210окв Сегодня, 10:42
          +1
          Ну, о меняют на какого нибудь утырка. Может быть и не одного. На это и рассчитано. А надо делать так, что бы даже мысли не возникало кого нибудь из наших захватить. Кстати, недавно зеленкин сказал что обмен пленными зашёл в тупик-вот и разрешат.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 11:04
            0
            Верим, кто во что ... от чуда, до власти "золотого тельца"!
            Романтиков, которые просто верят в человека, в его духовное и прочие положительные начала, совсем не остаётся.
  • SSR
    SSR Вчера, 21:25
    +4
    Зелёная слизь, всеми способами ищет информационный повод заявить о себе, только у наркомана это выходит всё хуже и позорней, и тупей.
  • палестинец
    палестинец Вчера, 21:27
    +2
    проснулись что б их!!!
  • Авиатор_
    Авиатор_ Вчера, 21:35
    +1
    Люди даже начали разбивать там палаточный городок.

    Не городок из палаток там надо разбивать, а, для начала, стёкла в их номерах. А потом и по голове этих гейропейцев, чтобы поняли, что к чему. Ведь по-другому не доходит уже сколько лет.
  • Cowbra
    Cowbra Вчера, 21:38
    -1
    Вообще-то тут есть над чем подумать.Номер раз понятен - член СЦКК в любом случае неприкосновенен.
    Вопос вот в чем - насколько помню, в СЦКК входили сперва представители ВСУ, ВС РФ, ДНР, ЛНР и ОБСЕ. Почти сразу, в 14-ом году - остались только ОФИЦЕРЫ ВС РФ и ВСУ. Откуда взялся "представитель ЛНР"?
    1. Наводлом
      Наводлом Вчера, 21:49
      +6
      Цитата: Cowbra
      Почти сразу, в 14-ом году - остались только ОФИЦЕРЫ ВС РФ и ВСУ. Откуда взялся "представитель ЛНР"?


      Аргументы и факты:
      18 декабря 2017 года Министерство иностранных дел РФ сообщило о прекращении работы российских военных в СЦКК. Причиной этого стали действия украинской стороны, которые ограничивали российским военным доступ к линии соприкосновения.
      «В отношении российских военнослужащих в СЦКК систематически осуществлялись провокации как в ходе пересечения ими пограничных пунктов пропуска в ходе ротации, так и при выполнении задач мониторинга в зоне конфликта», — сообщил руководитель представительства ВС РФ в СЦКК, генерал-лейтенант Сергей Костарев.


      ТАСС:
      18 апреля 2017 года, согласно указу главы ДНР Александра Захарченко, в республике было создано представительство при СЦКК.
      19 декабря 2017 года в связи с отзывом российских представителей в СЦКК представительство при Центре создали власти ЛНР.
      1. Cowbra
        Cowbra Вчера, 22:11
        +2
        А, шпасиб, отстал я от жизни
      2. Revival
        Revival Сегодня, 00:53
        -1
        Я правильно понял что мы как сверхдержава не мгновенно пресекли "провокации", а "Министерство иностранных дел РФ сообщило о прекращении работы российских военных в СЦКК"?!!
    2. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Вчера, 22:13
      0
      ТАСС-ДОСЬЕ. 18 декабря 2017 года Министерство иностранных дел РФ сообщило о прекращении работы российских военных в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) из-за действий украинской стороны.

      Как пояснили в ведомстве, "Киев категорически возражал против какой-либо документальной регламентации функционирования СЦКК". Кроме того, российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории.
      19 декабря 2017 года в связи с отзывом российских представителей в СЦКК представительство при Центре создали власти ЛНР.
  • evgen1221
    evgen1221 Вчера, 22:11
    +1
    Ну раз обсе гарантий непредвятости и своей неангожированности не даёт-то пусть побегают без гарантий
    собственной безопасности. Может быстрее через энное место дойдёт.
  • usr01
    usr01 Вчера, 22:13
    +3
    ВСЕХ представителей ОБСЕ под домашний (для начала) арест, до освобождения парня...
    А потом - вообще гнать ...метлой! Все равно никакого толку!
    (Только позиции украм сдают!)
    1. frruc
      frruc Вчера, 22:37
      +2
      https://topwar.ru/98281-missiya-obse-kak-krysha-dlya-shpionov-na-ukraine.html
      Я полагаю, что представители ОБСЕ занимаются шпионажем в интересах Куева. Их действительно стоит арестовать, только с отсидкой в кпз.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 06:14
        +3
        Цитата: frruc
        Я полагаю, что представители ОБСЕ занимаются шпионажем в интересах Куева.

        Это было уже доказано не раз. И фото есть где они стоят рядом с танками ВСУ которых якобы они не видели...
  • kostavit
    kostavit Вчера, 22:27
    -8
    Офицеров, не являющихся кадровыми военными Вооруженных сил России, в СЦКК нет и никогда не было. Да и СЦКК четыре года не работает. Непонятно...
  • Комментарий был удален.
  • Karos
    Karos Сегодня, 00:10
    -1
    Минская группа беззубый инструмент.... Нечего она сделать не может, кроме того как по странам ходить и задорма деньги получать.... В шею гнать их надо, все равно толку 0.
    1. Revival
      Revival Сегодня, 00:56
      -3
      После "Министерство иностранных дел РФ сообщило о прекращении работы российских военных в СЦКК" и наглого пленения толку 000 не только от обсе...
  • iouris
    iouris Сегодня, 00:42
    +3
    Переговоры? Они обязаны потребовать вернуть его незамедлительно под угрозой санкций ЕС.
  • Revival
    Revival Сегодня, 00:50
    -2
    Ну про обсе понятно..
    А мы что? Молчим?
    Почему еще не вернули?
    Будем тянуть кота? Год, два?
    Или вообще типа не слышали?
  • savage1976
    savage1976 Сегодня, 05:15
    +2
    Арест на территории ЛДНР всех представителей обсе из европы пока не отпустят представителя ЛНР и выдачи всех участников задержания включая участников, организаторов и отдававших указания для суда в ЛНР.
  • Dikson
    Dikson Сегодня, 07:00
    0
    Что, в первый раз что ли воруют граждан России? Выражайте обеспокоенность или озабоченность что ли.. Это только в американском кино для спасения рядового, президент страны раздаёт приказы и поручения..
  • Der Spiegel
    Der Spiegel Сегодня, 12:19
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    1. Согласно договора, СЦКК - это совместная группа РФ и Украины. В 2017 году РФ отозвала офицеров. На каком основании в СЦКК ЛНР и ДНР?
    2. Есть ли утвержденные/согласованные списки лиц, которые допущены к выполнению задач в рамках работы СЦКК?
  • Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 13:18
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    По моему вполне себе казус белли .Но видимо решительности старец наш по растерял .Вполне себе повод поставить точку в этой войне .
  • Ищущий
    Ищущий Сегодня, 17:43
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    Есть только один путь-восстановление работы миссии после реального возвращения Косяка-А все эти заявления о "способствовании и содействии..."-сколько их было-не перечислить.
    1. Georgievic
      Georgievic Сегодня, 19:48
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      Цитата: Ищущий
      Есть только один путь-восстановление

      Для этого надо с десяток всушников прибрать в подвал!