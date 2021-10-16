В ОБСЕ заявили о готовности содействовать переговорам о захваченном ВСУ офицере СЦКК от ЛНР

Врио главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донецке Алмир Механович заявил о заинтересованности этой международной организации снова приступить к выполнению своих обязанностей. При этом он отказался комментировать действия диверсантов из ВСУ, захвативших офицера Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрея Косяка.
Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» (ДАН).
Перед тем в пресс-службе ОБСЕ заявили о готовности содействовать переговорам о захваченном офицере СЦКК от ЛНР, чтобы добиться его освобождения из плена.
Они готовы заняться данным вопросом даже несмотря на то, что представители миссии лично не видели момент похищения офицера украинской диверсионно-разведывательной группой.
Андрея Косяка захватили 13 октября в тот момент, когда он выполнял свои служебные обязанности в районе отвода противоборствующих сил у населенного пункта Золотое. В ВСУ обвиняют офицера в том, что он занимался разведкой их позиций.
После инцидента Луганск прекратил все контакты с представителями СЦКК Киева и отозвал свои гарантии безопасности на линии соприкосновения. В ЛНР также обвинили миссию ОБСЕ в бездействии по вопросу освобождения захваченного офицера.
Сразу после инцидента в ОБСЕ хотели ограничиться дежурным проявлением озабоченности и высказаться, что они надеются, что подобное не повторится. Возможно, изменить подход к проблеме их заставила позиция руководства ЛНР, которое заявило о прекращении любых переговоров в «минском» формате до тех пор, пока военнослужащего не освободят.
Помимо этого, существенным фактором давления на СММ стала реакция жителей двух неподконтрольных республик на действия европейских «миротворцев». В частности. Жители Донецка заблокировали подъезды к гостинице, где разместились представители миссии, требуя их заняться судьбой захваченного офицера. Люди даже начали разбивать там палаточный городок. Возможно, они намерены оставаться у гостиницы и в ночное время. Благо, что в ДНР комендантский час на выходные дни отменяют.