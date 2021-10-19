Создание империи династии Юань в Китае



«Хубилай хан отправляется на охоту». Фрагмент. Художник Лю Гуандао (1258–1336 гг.). Шёлк, тушь. Музей Гугун, г. Тайбэй, Тайвань

Вступление

Восстановление связи времён или создание китайского единого государства



Современная карта, где империя Юань указана в границах современных государств. Часто такие карты используются для необоснованных территориальных претензий

Реформы в империи Юань

«Диву даешься, сколько там покоев, – писал Марко Поло о дворце в Ханбалыке, – просторных и прекрасно устроенных, и никому в свете не выстроить и не устроить покоев лучше этих. А крыша, красная, зеленая, голубая, желтая, всех цветов, тонко да искусно выложена, блестит, как кристальная, и светится издали кругом дворца. Крыша эта, знайте, крепкая, выстроена прочно, простоит многие годы.



Между первой и второй стеной — луга, и прекрасные дерева, и всякого рода звери; есть тут и белые олени, и зверьки с мускусом (мускусная кабарга), антилопы и лани и всякие другие красивые звери; и за стенами только по дорогам, где люди ходят, их нет, а в других местах и там много красивых зверей.»



Ханбалык. Современная реконструкция. Источник: История китайской цивилизации. В 4 томах. Т.3. Под редакцией Юань Синпэй. М., 2020

Усобица в монгольском стане



Монгольский всадник Худ. В. Тараторин



Надгробный камень. XIII-XIV вв. Музей истории Пекина. КНР. Фото автора

«Без лишних слов, по правде сказать, такой жестокой и страшной битвы и не бывало; в наши дни столько народу, особенно конных, и не видано в стане и в битве. Сколько народу погибло с той и другой стороны, так это просто диво! С утра до полдня длилась схватка, а под конец великий хан одолел.



Мятежные монголы были разгромлены, вожди восстания сдались императору, попал в плен и Наян. Дабы не пролить ни капли крови принца из рода чингизидов, его туго завернули в ковёр, так он погиб «на виду у солнца и неба».»



Монгольский полководец в медном доспехе XIII в. Реконструкция Л.А. Боброва

Источники и литература:

История китайской цивилизации. В 4 томах. Т.3. Под редакцией Юань Синпэй. Перевод с китайского И. Ф. Попов М., 2020.

Джованни дель плано Карпини История Монголов. Гильом де Рубрук Путешествие в восточные страны, Книга Марко Поло. М.,1997.

Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Том I. Кн.2. М., 1952.

История Востока. Т.II. М., 1993.

Hsiao Ch. The Military Establishment of the Yuan Dynasty. 1979.