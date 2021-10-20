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Возможна ли подводная диверсия на газопроводе «Северный поток – 2»

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Фото: gazprom.ru


Уже много написано, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» страны Восточной Европы, а именно Украина и Польша, лишатся многомиллиардных прибылей за транзит газа по их территории из России в Европу.

Сейчас, правда, появилась информация, что Германия ищет пути компенсации финансовых потерь для Украины через остановку транзита, но это будут лишь жалкие крохи после баснословных прибылей за транзит.

Также стоит отметить, что после того, как Ангела Меркель не допустила остановки строительства СП-2, отношения между Польшей и Германией сейчас очень сильно натянуты.

Однако не стоит забывать, что экономика и война связаны постоянно.

Тем более что запуску СП-2 до сих пор противятся американцы, сателлитами которых в Европе являются Польша и Украина.

Американцы же умеют хорошо загребать жар чужими руками. И одним из таких способов как раз и будет, с моей точки зрения, диверсия на газопроводе СП-2, которая остановит прокачку газа и принесет огромные убытки «Газпрому». И эту диверсию вполне реально могут провести вышеназванные американские сателлиты.

На данное время Польша и Украина имеют боеспособный хорошо обученный морской спецназ, а кроме того, Польша также имеет и скрытые средства для доставки боевых пловцов.

На Украине в составе Сил специальных операций ВСУ имеется 73-й морской центр спецопераций, личный состав которого хорошо обучен и отличился в войне в Донбассе. Одной из задач этого центра является проведение подводных диверсий.

Польша также имеет свой морской спецназ – это морская часть специальных действий «Формоза» в составе Специальных войск ВС Польши, личный состав которой подготовлен по натовским стандартам и высокотехнологично оснащён.

Не стоит забывать, что в составе ВМС Польши есть дивизион подводных лодок, в составе которого от трёх до пяти единиц подлодок, что даёт возможность скрытно доставить боевых пловцов и средства подрыва к местам, где газопровод проложен на небольшой (до 50 метров) глубине, то есть туда, где могут работать боевые пловцы.

Где и кто


А таких мест немного: это прибрежные районы Германии и Финляндии, датского острова Борнхольм и шведского острова Готланд.

Стоит упомянуть, что Польша уже пыталась в апреле 2021 года препятствовать постройке газопровода, а военные корабли ВМС Польши активно мешали своими маневрами судну-трубоукладчику.

Если же оценивать возможность того, кого американцы могут задействовать для диверсии против СП-2, то, учитывая события последних семи лет, у украинцев больше мотивации провести подобную антироссийскую диверсию, тем более что в 2014 году украинские СМИ пестрели новостями о российском следе взрывов на украинских газопроводах.

В то же время полякам это будет технически проще сделать, исходя из того, что они имеют подлодки и обучены применять их для скрытой доставки боевых пловцов, район проведения операции близок к Польше, а природно-географические особенности Балтийского моря хорошо известны полякам.

Спланировать, подготовить и провести подобную операцию, тем более при содействии США, которые могут дать последнюю новейшую развединформацию и современные средства подрыва (мощные малогабаритные заряды на дистанционном управлении или с таймером), не составит большого труда.

И что характерно – Россия никогда и ни при каких условиях не докажет причастность ни США, ни Польши, ни Украины к этой диверсии, кроме случая, когда подводные диверсанты будут пойманы за руку.

Противодействие


Что же может предпринять российское руководство для противодействия подводному подрыву СП-2, который принесёт как финансовые, так и репутационные убытки?

На данное время необходимо выявить все возможные участки для такой диверсии, насытить эти участки различными подводными датчиками слежения, постоянно мониторить эти районы средствами воздушной и космической разведки, а также просить разрешение у Германии, Дании, Швеции и Финляндии на постоянное патрулирование этих участков в их территориальных водах кораблями Пограничной службы ФСБ России.

Если этого в ближайшее время не будет предпринято, то возможность подводного взрыва на СП-2 с каждым днём будет только возрастать.
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34 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:08
    0
    Войны из за нефти начинались?Это будет первая и последняя из за газа.Некоторые страны исчезнут с карты европы и не только европы.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 11:09
      +1
      Нужно четко обозначит перед всеми, что Россия будет защищать свои экономические интересы всеми возможными способами! В том числе и военными!
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 11:39
        +2
        Цитата: Зяблицев
        Нужно четко обозначит перед всеми, что Россия будет защищать свои экономические интересы всеми возможными способами! В том числе и военными!

        Обязательно России нужно их об этом предупредить! А именно.

        Саботаж по строительству "СП-2" со стороны Польши, Украины и США был? Был.
        Вот и в случае взрыва "СП-2" нужно действовать России тоже по-американски - т.е. России даже и не надо доказывать их виновность во взрыве "СП-2". Никакой презумпции якобы их НЕВИНОВНОСТИ не должно быть! Все под подозрением.

        Надо полагать, что Украина, Польша, США и др. страны вопят на весь мир о якобы "агрессивности" России по поводу "СП-2" потому, что боятся, что если они "СП-2" взорвут, то им вдруг от России в военном плане закономерно достанется.
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 11:52
          +1
          Соглашусь с Вами - любая диверсия на СП-2, это операция ЦРУ руками ВСУ!
      2. Mora
        Mora Сегодня, 11:44
        -3
        Цитата: Зяблицев
        Нужно четко обозначит перед всеми, что Россия будет защищать свои экономические интересы всеми возможными способами! В том числе и военными!

        hi Руководство России обозначить может. А вот сможет ли подтвердить при случае? Ведь бывали ситуации, когда заявляли, но не делали.
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 11:52
          0
          Все зависит от политической воли и решимости!Надеюсь ее хватит!
      3. Hagen
        Hagen Сегодня, 11:47
        +1
        Цитата: Зяблицев
        Нужно четко обозначит перед всеми, что Россия будет защищать свои экономические интересы

        Я думаю, надо четко прописать в договорах эти возможные диверсии как форс-мажорные обстоятельства, не влекущие для поставщика неустоек и обязанностей компенсировать потери потребителю. Это будет самое главное оружие против всех диверсий. Терпилой будет лишь ЕС. Вот она в этом случае будет самой заинтересованной стороной в охране трубы.
      4. кредо
        кредо Сегодня, 12:43
        +1
        Цитата: Зяблицев
        Нужно четко обозначит перед всеми, что Россия будет защищать свои экономические интересы всеми возможными способами! В том числе и военными!

        Как вариант, аналогичные действия в отношении польского газопровода в Балтийском море также могут совершать "неустановленные" лица.
        Украинской же ГТС, будем надеется, нанесёт ущерб само начало 2025 года, а не некие диверсанты.

        А в общем то, не совсем понятно, почему автор сконцентрировался исключительно на Польше и Украине, будто бы Европа состоит только из этих двух стран. Можно подумать, что остальные страны Европы и США защищали СП-2 своей широкой грудью от обнаглевшего дуэта ущербных попрошаек.
    2. HUNTERDON
      HUNTERDON Сегодня, 11:11
      +2
      да вряд ли, будет очередная озабоченность, не более.
  2. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 11:09
    +10
    средствами воздушной и космической разведки, а также просить разрешение у Германии, Дании, Швеции и Финляндии на постоянное патрулирование этих участков в их территориальных водах кораблями Пограничной службы ФСБ России.

    Автор, а вы что употребляете?
    Это надо же, корабли ПС ФСБ РФ выходят в воды "-Германии, Дании, Швеции и Финляндии на постоянное патрулирование ..." belay
    1. bairat
      bairat Сегодня, 11:21
      +2
      СП в терводы заходит на вводе в Германию. В остальном в идет по экономическим зонам.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:10
      +3
      Цитата: Mitroha
      на постоянное патрулирование ..."

      Бурятский бронеконные водолазы обеспечат неприкосновенность СП-2 laughing
  3. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 11:13
    0
    Да сразу привентивные удары по Польше и Украине,на будущее, чтобы не думали всякое.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 11:27
      +1
      Цитата: Пессимист22
      Да сразу привентивные удары по Польше и Украине,на будущее, чтобы не думали всякое.

      Наверное, ещё и поэтому Украина, Польша, и др. страны вопят на весь мир о якобы "агрессивности" России по поводу "СП-2" - боятся, что если они "СП-2" взорвут, то им вдруг от России в военном плане достанется.
  4. General Failure
    General Failure Сегодня, 11:15
    +6
    СП-1 сколько уже лежит и никто его не взрывает. С чего СП-2 взрывать будут?

    И еще одно соображение: у этих газопроводов - два конца. Один в России, другой, как несложно догадаться, в Германии.
    В случае диверсии убытки будут у обоих. И Германия уж точно натянет этим диверсантам кишку на макушку и бантиком завяжет.

    Да и диверсия сама по себе сыграет на руку России - будет железобетонный повод для наращивания сил в Балтике для "противодействия экономическому терроризму". Примерно как 09.11 для США.
  5. prior
    prior Сегодня, 11:17
    +2
    Феерично.
    Страна ЕС и страна стремящаяся в ЕС становятся угрозой ЕС и готовы к террактам против ЕС.
  6. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 11:21
    +5
    Тогда надо позаботиться подобным образом и о Турецком потоке, Силе Сибири, да и вообще о всех газо и нефтепроводах идущих через другие страны. А еще лучше,занять Польшу,Украину, под предлогом борьбы с террористическими актами на российских газопроводах и получить для этого санкцию ООН, а еще лучше сформировать международные силы. laughing
  7. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 11:22
    +4
    Спланировать, подготовить и провести подобную операцию, тем более при содействии США

    отношения между Польшей и Германией сейчас очень сильно натянуты.

    Вряд ли поляки рискнут так ссорится с Германией. Штаты далеко, а Германия рядом. И испортить жизнь сумеет быстро и с гарантией.
  8. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 11:27
    +3
    "И что характерно – Россия никогда и ни при каких условиях не докажет причастность ни США, ни Польши, ни Украины к этой диверсии" А и не надо доказывать, сразу прекратить прокачку через Польшу и Украину, пущай померзнут, мозги лучше работать начинают! Не Россия начинала эту газовую войну, но ей под силу эту войну закончить, нужна только политическая ВОЛЯ руководства страны.
    1. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 12:43
      0
      Взорвать трубы в Польше и Украине, свалить на штаты (они же свой спг тогда туда втюхают по запредельной цене, чем не мотив).
      Но вообще это какой-то сюр, взрывать СП-2 под водой. Кто последний раз такое осуществлял-то? Взрыв здоровенной стальной трубы на глубине 50 метров.
  9. mark1
    mark1 Сегодня, 11:28
    0
    Возможно все. т.к. все зависит от позиции нашего руководства - будет четко обозначено, что от диверсии мгновенно и жестоко пострадают все заинтересованные стороны независимо от степени участия и вероятность вышеозначенного события сразу же будет стремиться к нулю.
  10. двп
    двп Сегодня, 11:31
    +2
    Вряд ли они пойдут на такой шаг. Если бы это касалось только России,но это касается почти всей Европы. Да и вряд ли финны,датчане,шведы и немцы спокойно посмотрят на взрыв газопровода в своих водах. Да и они сами достаточно хорошо охраняют свои воды. Одно дело орать на каждом углу во весь голос что русские сволочи и обвинять Россию в агрессии. Другое дело провести диверсию в территориальных водах европейских стран.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:41
    +1
    Возможна ли подводная диверсия на газопроводе «Северный поток – 2»
    Странно это обсуждать, но приходится констатировать, что у некоторых мозги набекрень совсем съехали ... увы, увы, это так и это угроза.
  12. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 11:43
    +1
    Проблема в том, что урон будет нанесен не России, а России, Германии, Британии, Голландии - и еще до кучи. Шелл и Басф чужие в СП-2?
  13. Avior
    Avior Сегодня, 11:46
    0
    Тем более что запуску СП-2 до сих пор противятся американцы

    Уже не противятся. Не возражают при условии обещания немцев добиться от Газпрома сохранения транзита через Украину. А дальше время покажет, как пойдет.
    одним из таких способов как раз и будет, с моей точки зрения, диверсия на газопроводе СП-2, которая остановит прокачку газа и принесет огромные убытки «Газпрому»

    Навряд ли. Просто переориентирую временно поток через Украину. После того как Штаты показали зубы в виде санкций против СП2, были неоднократно заявления Газпрома, что полностью прекращать транзит через Украину они не планируют. До этого, да, были заявления, что хотят полностью прекратить. Так что просто нарастят временно поток по другой трубе на время ремонта. Немцев это не затронет вообще, газ к ним как шел, так и будет идти.
    Насчет диверсии на СП2. Для этого не нужен никакой морской спецназ или подлодки. Сама трасса газопровода не секрет, уточнить всегда можно обычным гражданским эхолотом, показывающим профиль дна.
    Для закладки заряда нужен разве что длинный канат или трос. То есть технически это не проблема совершить такой теракт.
    Пройдет поперек трассы газопроводе в райое относительно небольших глубин безликое рыболовецкое суденышко, а то и просто небольшой катер- а через пару дней взрыв.
    Но логически- совершенно бессмысленное действие.
    Ничего не изменит и никакого существенного ущерба Газпрому не нанесет.
    А вот если всплывет тот, кто за этим стоит- то будут у него очень большие проблемы. Понятно, на кого сразу подумают.
    Так что ни Украине, ни Польше нет ни малейшего смысла совершать такой теракт, это просто надуманная проблема.
    просить разрешение у Германии, Дании, Швеции и Финляндии на постоянное патрулирование этих участков в их территориальных водах кораблями Пограничной службы ФСБ России

    идея настолько нереалистичная, что даже осуждать несерьезно.
    не говоря уж о том, с чего автор взял, что СП2 проходит через территориальные воды, кроме Германии? Проходит через экономическую зону, а не террводы, что далеко не одно и то же.
    В экономической зоне никто не мешает находится сторожевику погранслужбы.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:20
      +1
      Цитата: Avior
      Навряд ли. Просто переориентирую временно поток через Украину.

      Вам уже писали (правда по-русски):
      Россия не может больше увеличивать поставки газа в Европу через территорию Украины, так как газотранспортная система этой страны изношена на 80%. Такую оценку огласил президент России Владимир Путин на заседании форума «Российская энергетическая неделя».
      «Там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают: увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать! Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там, может быть, если давление увеличишь, она лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута», — заявил Путин в ответ на вопрос журналистки CNBC Хедли Гэмбл.
  14. singless
    singless Сегодня, 12:15
    +1
    это не надо не кому. это сравнимо ядерного удара
  15. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:17
    +2
    Больше всего обеспокоило это:
    Сейчас, правда, появилась информация, что Германия ищет пути компенсации финансовых потерь для Украины через остановку транзита

    С чего бы это? А Германия не хочет озаботиться высокими ценами на газ для себя при такой непонятной активности и желании курировать проблемы Украины? Некоторые думают, что Россия существует только для того, чтобы снабжать ЕС дешёвым газом... fool С каких это дров?
  16. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 12:23
    0
    После прочтения статьи сразу вспомнилась сцена из известного фильма soldier
  17. U-58
    U-58 Сегодня, 12:23
    0
    То, что предлагает аутор, весьма затратно и финансово и организационно. Впрочем, если игра стоит свеч , то ...
    Проще (если я не ошибаюсь) задействовать средства военной агентурной разведки, буде такая иметь место, и работать на опережение. В худшем случае- на возмездие.
  18. sen
    sen Сегодня, 12:24
    +1
    Не стоит забывать, что в составе ВМС Польши есть дивизион подводных лодок, в составе которого от трёх до пяти единиц подлодок, что даёт возможность скрытно доставить боевых пловцов и средства подрыва к местам, где газопровод проложен на небольшой (до 50 метров) глубине, то есть туда, где могут работать боевые пловцы.Не стоит забывать, что в составе ВМС Польши есть дивизион подводных лодок, в составе которого от трёх до пяти единиц подлодок, что даёт возможность скрытно доставить боевых пловцов и средства подрыва к местам, где газопровод проложен на небольшой (до 50 метров) глубине, то есть туда, где могут работать боевые пловцы.

    На небольших глубинах газопровод присыпался камнями. Кроме того НАТО жаловалась на активность наших кораблей в районе газопровода.
  19. Барбарис25
    Барбарис25 Сегодня, 12:31
    0
    ну тут проблема не в том что могут или нет,а в том что будет ответка,которая не понравится полякам и украинцам
  20. xomaNN
    xomaNN Сегодня, 12:36
    0
    КАк раз я предполагаю, что на подобных участках есть или уже после сертификаций ЕС будут установлены автономные сонары. И контрразведка должна не зевать.Глядишь и всплывут где-то неопознанные глушёные водолазы drinks
  21. bk316
    bk316 Сегодня, 12:43
    0
    Ну в данном случае возможен и симметричный ответ.
    Разбомбить трубу через 404.
    А возможен и ассиметричный.
    Взять трубу через 404 под охрану, типа они ее следующей взорвут. Ну понятно с коридором километров по 100 в каждую сторону. laughing