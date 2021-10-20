Возможна ли подводная диверсия на газопроводе «Северный поток – 2»

Уже много написано, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» страны Восточной Европы, а именно Украина и Польша, лишатся многомиллиардных прибылей за транзит газа по их территории из России в Европу.
Сейчас, правда, появилась информация, что Германия ищет пути компенсации финансовых потерь для Украины через остановку транзита, но это будут лишь жалкие крохи после баснословных прибылей за транзит.
Также стоит отметить, что после того, как Ангела Меркель не допустила остановки строительства СП-2, отношения между Польшей и Германией сейчас очень сильно натянуты.
Однако не стоит забывать, что экономика и война связаны постоянно.
Тем более что запуску СП-2 до сих пор противятся американцы, сателлитами которых в Европе являются Польша и Украина.
Американцы же умеют хорошо загребать жар чужими руками. И одним из таких способов как раз и будет, с моей точки зрения, диверсия на газопроводе СП-2, которая остановит прокачку газа и принесет огромные убытки «Газпрому». И эту диверсию вполне реально могут провести вышеназванные американские сателлиты.
На данное время Польша и Украина имеют боеспособный хорошо обученный морской спецназ, а кроме того, Польша также имеет и скрытые средства для доставки боевых пловцов.
На Украине в составе Сил специальных операций ВСУ имеется 73-й морской центр спецопераций, личный состав которого хорошо обучен и отличился в войне в Донбассе. Одной из задач этого центра является проведение подводных диверсий.
Польша также имеет свой морской спецназ – это морская часть специальных действий «Формоза» в составе Специальных войск ВС Польши, личный состав которой подготовлен по натовским стандартам и высокотехнологично оснащён.
Не стоит забывать, что в составе ВМС Польши есть дивизион подводных лодок, в составе которого от трёх до пяти единиц подлодок, что даёт возможность скрытно доставить боевых пловцов и средства подрыва к местам, где газопровод проложен на небольшой (до 50 метров) глубине, то есть туда, где могут работать боевые пловцы.
Где и кто
А таких мест немного: это прибрежные районы Германии и Финляндии, датского острова Борнхольм и шведского острова Готланд.
Стоит упомянуть, что Польша уже пыталась в апреле 2021 года препятствовать постройке газопровода, а военные корабли ВМС Польши активно мешали своими маневрами судну-трубоукладчику.
Если же оценивать возможность того, кого американцы могут задействовать для диверсии против СП-2, то, учитывая события последних семи лет, у украинцев больше мотивации провести подобную антироссийскую диверсию, тем более что в 2014 году украинские СМИ пестрели новостями о российском следе взрывов на украинских газопроводах.
В то же время полякам это будет технически проще сделать, исходя из того, что они имеют подлодки и обучены применять их для скрытой доставки боевых пловцов, район проведения операции близок к Польше, а природно-географические особенности Балтийского моря хорошо известны полякам.
Спланировать, подготовить и провести подобную операцию, тем более при содействии США, которые могут дать последнюю новейшую развединформацию и современные средства подрыва (мощные малогабаритные заряды на дистанционном управлении или с таймером), не составит большого труда.
И что характерно – Россия никогда и ни при каких условиях не докажет причастность ни США, ни Польши, ни Украины к этой диверсии, кроме случая, когда подводные диверсанты будут пойманы за руку.
Противодействие
Что же может предпринять российское руководство для противодействия подводному подрыву СП-2, который принесёт как финансовые, так и репутационные убытки?
На данное время необходимо выявить все возможные участки для такой диверсии, насытить эти участки различными подводными датчиками слежения, постоянно мониторить эти районы средствами воздушной и космической разведки, а также просить разрешение у Германии, Дании, Швеции и Финляндии на постоянное патрулирование этих участков в их территориальных водах кораблями Пограничной службы ФСБ России.
Если этого в ближайшее время не будет предпринято, то возможность подводного взрыва на СП-2 с каждым днём будет только возрастать.