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Американская разведка «проспала» разработку Китаем новой гиперзвуковой ракеты

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Американская разведка "проспала" разработку Китаем новой гиперзвуковой ракеты, способной достичь территории США и при этом нести ядерное оружие, утверждает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.


По данным издания, Китай в конце лета провел испытания гиперзвуковой ракеты, что застало разведку США "врасплох", так как никто в Вашингтоне не ожидал такого прорыва от Пекина. Как заявили источники, на которые ссылается FT, испытания китайцы "провалили", ракета не достигла необходимых параметров, но сам факт проведения работ в этом направлении вызвал озабоченность американцев.

В США признали, что Пекин значительно обогнал Вашингтон в разработке гиперзвукового оружия, а разведка США "проспала" проведение Китаем работ в этом направлении. Как заявил один из источников, близко знакомый с ситуацией, в США "не имеют понятия", как китайцы сумели опередить американцев и это "очень тревожно".

В отношении самой китайской разработки, о которой заявляли источники издания, ничего неизвестно, кроме того, что она может пролететь над южным полюсом, а не над северным, где США сосредоточили свои системы противовоздушной обороны. Но это пока "теоретически".

Отметим, что в США неоднократно заявляли о необходимости догнать и перегнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия. В Пентагоне уже признали, что русские и китайцы значительно опережают американцев в этой области, и требуют выделения средств на собственные разработки.
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50 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:52
    +4
    В отношении самой китайской разработки, о которой заявляли источники издания, ничего неизвестно, кроме того, что она может пролететь над южным полюсом, а не над северным, где США сосредоточили свои системы противовоздушной обороны.
    Это ж какой дальностью стрельбы обладает или должна обладать эта ракета? Что то мне кажется, что китайцам понадобиться еще много времени, что бы довести ее до ума.
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 07:09
      +2
      Цитата: svp67
      Это ж какой дальностью стрельбы обладает или должна обладать эта ракета?

      Принцип Зенгера (блинчиком от атмосферы) и не ракета а планирующий блок типа нашего "Авангарда"
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 07:18
        +2
        Цитата: mark1
        Принцип Зенгера (блинчиком от атмосферы) и не ракета а планирующий блок типа нашего "Авангарда"

        Если б это было так легко, то этот принцип давно бы применялся повсеместно...
        1. mark1
          mark1 Сегодня, 07:22
          +4
          это не легко, а принцип применяется со времен "Шаттла" (по крайней мере в теории) по Х-37 и "Авангард", а Китай по сути повторяет наш "Авангард (и как он дошел до этого belay ?)
      2. askort154
        askort154 Сегодня, 07:59
        +4
        mark1....Принцип Зенгера (блинчиком от атмосферы) и не ракета а планирующий блок типа нашего "Авангарда"

        Вот "Авангард" как раз управляем ! Что и стало неожиданностью для всех "партнёров". hi
    2. venik
      venik Сегодня, 10:06
      +3
      Цитата: svp67
      Это ж какой дальностью стрельбы обладает или должна обладать эта ракета?

      =======
      Как минимум 12 000 км! Меня другое интересует, а именно: то, что изображено на фото имеет хоть какое то отношение к теме статьи? Уж слишком ракетка маленькая, чтобы быть межконтинентальной!
      1. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 11:35
        +3
        Цитата: venik
        Цитата: svp67
        Это ж какой дальностью стрельбы обладает или должна обладать эта ракета?

        =======
        Как минимум 12 000 км! Меня другое интересует, а именно: то, что изображено на фото имеет хоть какое то отношение к теме статьи? Уж слишком ракетка маленькая, чтобы быть межконтинентальной!

        То, что поместили на фото -- максимум ОТР с дальностью 600-1000км по запасам энергетики. 600 - наземный старт , 1000 -- сброс с авиационной платформы. Межконтинентальную дальность она может приобрести только в качестве головной части МБР, не иначе.
    3. Alex777
      Alex777 Сегодня, 11:09
      +2
      Цитата: svp67
      Это ж какой дальностью стрельбы обладает или должна обладать эта ракета?

      Ракета с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом пролетела через низкоорбитальное пространство, облетев земной шар, после чего снизилась для поражения цели. Однако, как сообщают источники, попадания не произошло, разведка США отмечает, что недолет составил около 33 километров.
  2. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:53
    +1
    Несколько миллиардов долларов спасут отца мировой демократии.
  3. Dikson
    Dikson Сегодня, 06:53
    -7
    Открыли ящичек Пандоры с этим гиперзвуком.. Зачем нужен статус ядерной державы, когда можно разнести в пух и прах противника обычной болванкой, разогнанной до нужной скорости?....
    1. D16
      D16 Сегодня, 10:18
      0
      можно разнести в пух и прах противника обычной болванкой, разогнанной до нужной скорости?....

      И много в пух и прах разнесли метеориты?
      1. Dikson
        Dikson Сегодня, 16:49
        0
        У динозавров поспрашивайте..
        1. D16
          D16 Сегодня, 16:54
          0
          Динозавры застали не метеориты, а астероид. Тунгусский метеорит, который в силу своей рыхлости так и не добрался до земной поверхности весил 5 килотонн. Устанете разгонять до гиперзвука.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:06
    +4
    Вообще то, по американским данным,китайская ракета облетела земной шар по жкватору,на низкой орбите,и не долетела до цели ровно 33километра!Об этом масса СМИ пишет, могли бы точнее копировать текст, а не давать нам "вольный перевод "!!!
  5. askort154
    askort154 Сегодня, 07:08
    +2
    ..... в США неоднократно заявляли о необходимости догнать и перегнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия.

    Плагиат любимого лозунга Хрущёва - "догнать и перегнать Америку..."
    1. michael2000
      michael2000 Сегодня, 11:05
      0
      Всё повторяется.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:31
    +3
    ...провел испытания гиперзвуковой ракеты... застало разведку США "врасплох ...

    Если не брать во внимание:
    ...испытания китайцы "провалили", ракета не достигла необходимых параметров...

    То публикации в прессе о том, что Россия и Китай занимаются разработкой и испытаниями гиперзвукового оружия, видимо, на английский не переводились... lol
    Отметим, что в США неоднократно заявляли о необходимости догнать и перегнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия.

    Есть разработки, появление которых не может быть вызвано одними желаниями и призывами. Так до определённого времени существовали тайна пороха, шёлка, бумаги, дамасской стали...В мире только Россия обладает атомным ледокольным флотом. Даже сантехнический узел на МКС - российского производства.
    Насколько я понимаю в картофельной кожуре проблемах создания (появления повсеместно) гиперзвукового оружия, основные проблемы кроются в создании материалов, способных выдерживать высокую температуру. А тут вот такая новость:
    Керамический материал с самой высокой температурой плавления среди всех известных на данный момент соединений— до 4200 градусов Цельсия - разработала группа ученых НИТУ «МИСиС». Благодаря уникальному сочетанию физических, механических и термических свойств, материал может с успехом использования в наиболее нагреваемых узлах летательных аппаратов: носовых обтекателях, воздушно-реактивных двигателях и острых передних кромках крыльев, работающих при температурах выше 2000 С.

    hi
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:33
    +3
    Американская разведка "проспала" разработку Китаем новой гиперзвуковой ракеты, способной достичь территории США и при этом нести ядерное оружие,
    Мерикатос уже много чего просахатил! laughing И это, походу, им аукнется и не раз, и не два. ПоделОм!!! bully
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:26
      +3
      Цитата: a.s.zzz888
      Мерикатос уже много чего просахатил! И это, походу, им аукнется и не раз, и не два. ПоделОм!!!

      Видать их президент влияет на них гипнотически! Сам спит, и разведку усыпляет! )))
      1. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 15:12
        +1
        Цитата: Егоза
        Сам спит, и разведку усыпляет! )))

        последнее время их разведка получает деньги за придумывание "русских хакеров", отравлений скрипалей, и трусы немецкого пациента измазанные, как утверждают, "новичком". это деградация hi
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:55
    +1
    Может кто меня поправит .Я к СЯС никого отношения не имею.Раньше было,МБР выводило на орбиту "автобус"с пассажирами.Которые выходили на остановках,строго по расписанию.А теперь они могут выходить когда им вздумается.Мозх в Пентагоне кипит,всё это СПРН на ,не работает.
    1. D16
      D16 Сегодня, 09:34
      +6
      По окончании АУТ автобус сам с ювелирной точностью расставлял пассажиров в нужных точках пространства, по пути создавая кучу ложных, зачастую надувных пассажиров, которые полностью соответствуют сигнатуре настоящих. Отделить зерна от плевел позволяет только атмосфера или ядерный взрыв неподалеку. Новое поколение пассажиров отрастило ноги и самостоятельно передвигается в пространстве по окончанию АУТ МБР. Это делает траекторию их движения абсолютно непредсказуемой для ПРО и сводит на нет вероятность перехвата. По сути пассажиры уязвимы только на АУТ, но он идет над недоступной средствам ПРО территорией. Но СПРН оппонента свою задачу все равно выполнит и о пусках предупредит. Дальнейшее развитие событий в руках людских.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:56
        0
        Спасибо ,очень доходчиво всё обьяснили.
        1. D16
          D16 Сегодня, 11:16
          +1
          Могу добавить, что автобус до первой космической не разгонялся и на орбиту не выходил. Ибо незачем. Потом придется тратить топливо на торможение. Примером тому была Р-36ОРБ, не долго простоявшая на дежурстве. Попасть ее моноблоком в Нью-Йорк было можно, но в целом точность была отвратительная.
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 11:52
        +1
        Цитата: D16
        По сути пассажиры уязвимы только на АУТ,

        На АУТ уязвим весь "автобус", а пассажиры уязвимы до области разведения ББ. Ну, а дальше -- каждый сам по себе! "в толпе фантомов и двойников"...
        Как то так было раньше. Сейчас с ГЗПБ все несколько по-другому.
        1. D16
          D16 Сегодня, 15:29
          0
          Пассажиры уязвимы всегда, даже находясь в позиционном районе в составе РГЧ МБР. Вопрос только в соотношении числа стоящих на БД к числу выполнивших поставленную задачу. Теперь приоритеты ПРО сдвинутся от заатмосферного перехвата к непосредственно защищаемому объекту. Ведь рост дальности, маневренность и низкие траектории ГЗПБ так или иначе размениваются на снижение скорости. И в этой выдуманной ситуации какой-нибудь С-500 имеет гораздо больше шансов чем GBI.
          1. Удав КАА
            Удав КАА Сегодня, 15:39
            0
            Цитата: D16
            Теперь приоритеты ПРО сдвинутся от заатмосферного перехвата к непосредственно защищаемому объекту.

            Позволю себе с вами не согласиться.
            Янки усиленно мастрячат КОСМИЧЕСКИЙ эшелон ПРО. Придвигают ЕвроПРО к нам поближе, чтобы решить задачу перехвата на восходящей ветви траектории МБР. Потому как эффективней раздавить сразу все "гнездо ОС", нежели гоняться за каждой жалящей особью персонально.
            Кстати про ОС. Янки для того и планируют мгновенный обезоруживающий глобальный удар, чтобы покончить с нашими МБР еще до их выхода из ШПУ. Поэтому, наряду с прикрытием своих позиционных районов базирования Минитменов, они не забывают о превентивных мерах. Мы, кстати, тоже...
            1. D16
              D16 Сегодня, 16:26
              0
              Янки усиленно мастрячат КОСМИЧЕСКИЙ эшелон ПРО

              Все свои 44 или около того ракеты? При условии размена 1 GBI на 0 целых,фиг знает сколько старых ББ. О новых речи вообще не идет. Отличная идея.
              Придвигают ЕвроПРО к нам поближе

              Это ракеты SM-3, которые против МБР, стартующих из центральной России через северный полюс вообще ниочем. Если их МК-41 в угрожаемый период загрузить топорами будет больше пользы.
              Потому как эффективней раздавить сразу все "гнездо ОС", нежели гоняться за каждой жалящей особью персонально.

              Съесть-то он съест, да кто ж ему даст? laughing
              Янки для того и планируют мгновенный обезоруживающий глобальный удар, чтобы покончить с нашими МБР еще до их выхода из ШПУ.

              Да кто ж его не планирует? Между планировать и реализовать попасть.
              Поэтому, наряду с прикрытием своих позиционных районов базирования Минитменов

              Каким прикрытием? Можно подробнее? Их Минитмены служат по принципу "Fleet is being". Типа не факт, что оно полетит, но есть вероятность lol
              1. Удав КАА
                Удав КАА Сегодня, 18:23
                0
                Илья, с вашего позволения несколько слов по поводу:
                Цитата: D16
                При условии размена 1 GBI на 0 целых,фиг знает сколько старых ББ.
                GBI - противоракеты наземного базирования... Космический эшелон будет опираться на другие СИЛЫ ПРО, космического базирования. Мы против этого боремся, говорим, что нельзя размещать оружие в космосе (забывая про советские боевые станции "САЛЮТ") и т.п. Янки слушают, но продолжают -- "кушают"... (с).
                Цитата: D16
                Это ракеты SM-3, которые против МБР, стартующих из центральной России через северный полюс вообще ниочем.
                Район ПРО в Редзиково (РП) нацелен на МБР, стартующие из Тейково, Козельска и "окрестностей". Никакого отношения к Северному полюсу они не имеют, однако...Если интересно -- погуглите, и обрящете...
                Цитата: D16
                Между планировать и реализовать попасть.
                В том-то и дело, что американцы первый "обезоруживающий удар" (по опыту СКШУ) планируют примерно таким нарядом сил:
                -1-й ударный эшелон: ГЗ КР (60%), БР ГЗ (35%), планирующие ГЗ ББ -5%. Перерыв 1-2 мин, доразведка целей, оценка результатов РУ.
                -2-й ударный ракетный эшелон: КРБД -- МБ-80%, АвБ-15%, НБ-7%. а также БР СД и БР МД -- 20%, ОТР -10%. Опять перерыв 1-2 мин
                и только после этого пойдут БПЛА...
                Наши военные считают, что будут использовано до 7 тыс только КР... Поэтому, все (мы и они) готовятся серьезно.
                Цитата: D16
                Типа не факт, что оно полетит, но есть вероятность
                В этих расчетах амы принимают "поправку" до 10% от наряда сил на "технические" неисправности. Главное, что они ведут и обеспечивающие действия, задействуя все средства ТВД...
                КАк-то так, однако. hi
                1. D16
                  D16 Сегодня, 18:59
                  0
                  Янки слушают, но продолжают -- "кушают"

                  И много скушали? Нет никакого космического эшелона ПРО. Есть спутники СПРН. Они могут только предупредить об угрозе.
                  Район ПРО в Редзиково (РП) нацелен на МБР, стартующие из Тейково, Козельска и "окрестностей". Никакого отношения к Северному полюсу они не имеют, однако...

                  Только МБР из Тейково и Козельска полетят на север и никакие SM-3 им не помешают. По Редзиково отработают эскандеры из Калининграда. Там не далеко.
                  1-й ударный эшелон: ГЗ КР (60%), БР ГЗ (35%), планирующие ГЗ ББ -5%. Перерыв 1-2 мин

                  А что такое ГЗ КР и сколько их в природе?
                  Наши военные считают, что будут использовано до 7 тыс только КР... Поэтому, они готовятся серьезно.

                  Наши военные будут серьезно готовиться к вторжению марсиан, если на это дадут денег lol
                  В этих расчетах амы принимают "поправку" до 10% от наряда сил на "технические" неисправности.

                  В последний раз не улетела одна из одной задействованной. Это как бы сто процентов. laughing
      3. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 12:51
        0
        "создавая кучу ложных, зачастую надувных пассажиров, которые полностью соответствуют сигнатуре настоящих"///
        ----
        Надувных, в ваккуме? smile
        Ложная цель - это конус без дна. Как вафельный стаканчик от мороженного.
        Они компактно надеты один на другой, чтоб не занимать много места.
        Отличить их от настоящих можно по химическому составу.
        В ГСН кинетического киллера ПРО входит химический спектрограф, который этим заминается.
        1. D16
          D16 Сегодня, 14:08
          +2
          В ваккуме.-1 атмосфера. То есть надуть там воздушный шарик даже проще. И на экране оператора РЛС надувные цели полностью соответствуют реальным. По.каким признакам вне атмосферы спектрограф определяет несоответствие хим.состава?
        2. SanichSan
          SanichSan Сегодня, 15:17
          +2
          Цитата: voyaka uh
          Надувных, в ваккуме?

          я вас шокирую! на МКС один из модулей надувной wink толи американский толе европейский. если интересно поищите в тырнете. hi
        3. Удав КАА
          Удав КАА Сегодня, 15:49
          +1
          Цитата: voyaka uh
          В ГСН кинетического киллера ПРО входит химический спектрограф, который этим заминается.

          Вояка, а что стоит покрыть "тонким слоем" (напылить буквально) на эти колпачки хим состав, покрывающий ББ? Это раз.
          Во-вторых, кроме легких ЛЦ есть и тяжелые, которые "селекционируются" только в плотных слоях атмосферы.
          В-третьих, спектральный анализ в космосе? Это какую же УСТАНОВКУ нужно разместить на киллере? Вы это хоть себе представляете? И что из подобного сегодня летает на орбите? Х-37В что ли?
          Я лично не слышал, если у вас есть подобная инфа -- плз ссылочку!
          С уважением.
          1. D16
            D16 Сегодня, 16:01
            0
            что стоит покрыть "тонким слоем" (напылить буквально) на эти колпачки хим состав, покрывающий ББ?

            А что стоит надуть шарик вокруг настоящего ББ? laughing
          2. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 16:24
            +1
            Вместо боевой части на ракету ПРО прикрепляют вот такой аппарат:

            Он не гоняется за БЧ, а "встает" у нее на пути.
            Летит на встречном курсе.
            БЧ, скорость которой огромна - более 20 МАХ - разбивается об него. Если он прицелился верно, конечно.
            Что очень трудно.
            У киллера газовые рули для маневренности и всякие приборы для наведения на цель и определения настоящей БЧ.
            1. D16
              D16 Сегодня, 19:19
              0
              Осталось только понять, как он окажется в нужном месте в нужное время и воткнется в нужный воздушный шарик на фоне десятков прочих. И эта штука абсолютно бесполезна против тех, кто в шариках не прячется и меняет траекторию полета.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:21
    +2
    В Пентагоне уже признали, что русские и китайцы значительно опережают американцев в этой области, и требуют выделения средств на собственные разработки
    . Есть у администрации полосатиков дела поважнее .... хотя, ещё напечатать бабосиков и вперёд, в высь и в даль.
    1. D16
      D16 Сегодня, 10:00
      +1
      ещё напечатать бабосиков и вперёд, в высь и в даль.

      Со времен Римской империи было понятие "портить монету". Собственно это и было началом ее конца. И хотя в нынешние времена фиатных валют испортить сочетание нолей и единиц проблематично, но "сколько веревочке не виться" laughing .
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:12
        0
        Зелёный портился и раньше, однако мощь государства велика и он возрождался, как из пепла .... умели полосатики выкручивать руки и кое что другое своим "партнёрам", да и всем окружающим, тоже ...
        Они долго корячили этот мир под себя, под свои интэрэсы, хотелки.
        Нужен другой притягательный, надёжный, мощный, центр силы, что б перехватить у них планку первенства, хотят поделить на более-менее равных условиях.
        Пока такого явного нет. Полосатики упорно противодействуют, а опыта и мощи у них хватает!
        1. D16
          D16 Сегодня, 14:11
          0
          К сожалению рубль портили быстрее.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 14:26
            0
            К сожалению, мы сами выбрали ту шайку - лейку, которая портила в стране ВСЁ.
            1. D16
              D16 Сегодня, 15:08
              +2
              Лично я в то время был молод и глуп, и как Цой хотел перемен. Получил. Желаю того-же американцам.
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 15:57
                0
                Вполне сознательно был против ... но кто ж тогда слушал кого то, кроме себя любимого и свои хотелки.
                Нас было меньшинство.
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 11:54
        0
        Цитата: D16
        но "сколько веревочке не виться"

        ... а придется удавиться! (новое прочтение старой пословицы) laughing
  10. Комментарий был удален.
  11. Covid
    Covid Сегодня, 09:46
    -1
    Роль СССР в глобальной политики для США заменил Китай. Противники в одной весовой категории . Для Китая США крупнейший торговый партнер, как и ЕС.
    Помнится программа Аполлон началась только благодаря тому что СССР обгонял США в космосе. И в вооружении СССР и США постоянно соревновались, но войны меж так и не началось. Хотя эта гонка была одним из факторов который уже без войны убил сам СССР. В Китае власть гораздо умнее сейчас чем та была в СССР и конкуренция Китая и США пойдет им только на пользу.
    Как у нас говорят "Милые бранятся — только тешатся".
  12. venik
    venik Сегодня, 10:02
    -1
    "....В Пентагоне уже признали, что русские и китайцы значительно опережают американцев в этой области, и требуют выделения средств на собственные разработки. ...."
    =========
    Ну кто бы сомневался! Соновной посыл: "...Дэнга давай, дэнга давай!..." (О.Бендер) laughing
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:08
    +1
    Американской разведке (ЦРУ, РУМО) необходимо больше внимания уделять своим непосредственным обязанностям - сбору сведений военного, экономического и политического характера, а не заниматься подрывной идеологической деятельностью, созданием террористических организаций и свержением неугодных Сша режимов. Вот тогда может быть и не "проспали" знаковые события в китайской оборонке.
  14. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 10:35
    0
    Цитата: svp67
    В отношении самой китайской разработки, о которой заявляли источники издания, ничего неизвестно, кроме того, что она может пролететь над южным полюсом, а не над северным, где США сосредоточили свои системы противовоздушной обороны.
    Это ж какой дальностью стрельбы обладает или должна обладать эта ракета? Что то мне кажется, что китайцам понадобиться еще много времени, что бы довести ее до ума.


    Дальность -30 тысяч км. Промах по цели около 20 миль. Но , думаю, доработают её к концу 2022 года.
  15. singless
    singless Сегодня, 10:36
    0
    да все они знают . сказать не чего против