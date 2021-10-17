Американская разведка "проспала" разработку Китаем новой гиперзвуковой ракеты, способной достичь территории США и при этом нести ядерное оружие, утверждает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, Китай в конце лета провел испытания гиперзвуковой ракеты, что застало разведку США "врасплох", так как никто в Вашингтоне не ожидал такого прорыва от Пекина. Как заявили источники, на которые ссылается FT, испытания китайцы "провалили", ракета не достигла необходимых параметров, но сам факт проведения работ в этом направлении вызвал озабоченность американцев.
В США признали, что Пекин значительно обогнал Вашингтон в разработке гиперзвукового оружия, а разведка США "проспала" проведение Китаем работ в этом направлении. Как заявил один из источников, близко знакомый с ситуацией, в США "не имеют понятия", как китайцы сумели опередить американцев и это "очень тревожно".
В отношении самой китайской разработки, о которой заявляли источники издания, ничего неизвестно, кроме того, что она может пролететь над южным полюсом, а не над северным, где США сосредоточили свои системы противовоздушной обороны. Но это пока "теоретически".
Отметим, что в США неоднократно заявляли о необходимости догнать и перегнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия. В Пентагоне уже признали, что русские и китайцы значительно опережают американцев в этой области, и требуют выделения средств на собственные разработки.