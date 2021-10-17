«Для защиты от Путина и Лукашенко»: Польский премьер обосновал строительство забора на границе с Белоруссией

Польша приняла решение отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой по примеру соседней Литвы. Решение о строительстве заграждения и выделения на это средств уже принято.Итак, Польша строит на границе с Белоруссией свой собственный забор с колючей проволокой. Согласно опубликованным данным, перегородить планируется примерно 190 км, построив забор высотой 2,5 метра. По сравнению с Литвой, которая строит 4-метровый забор из металлической стержневой сетки с натянутой поверху колючей проволокой, а за ним - дополнительное заграждение из колючей проволоки высотой три метра, это выглядит как то слабовато.На строительство заграждений будет выделено 414 млн. долларов, причем из бюджета страны. В Литве строят значительно более длинный забор, причем двойной и выделяют на это из бюджета всего 152 млн. евро. У поляков выходит дороже, но возможно, что в связи с массовым строительством заборов в Европе просто подорожала колючая проволока.Однако решение принято и забор будет построен. Необходимость его постройки обосновал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, заявивший, что таким образом Польша будет защищаться лично "от Путина и Лукашенко", которые, по его мнению, ведут "миграционный шантаж Европы".Напомним, что Варшава и Вильнюс требуют от Евросоюза принять жесткие меры к Минску, действия которого привели "к жесточайшему миграционному кризису".