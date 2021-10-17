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«Для защиты от Путина и Лукашенко»: Польский премьер обосновал строительство забора на границе с Белоруссией

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Польша приняла решение отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой по примеру соседней Литвы. Решение о строительстве заграждения и выделения на это средств уже принято.


Итак, Польша строит на границе с Белоруссией свой собственный забор с колючей проволокой. Согласно опубликованным данным, перегородить планируется примерно 190 км, построив забор высотой 2,5 метра. По сравнению с Литвой, которая строит 4-метровый забор из металлической стержневой сетки с натянутой поверху колючей проволокой, а за ним - дополнительное заграждение из колючей проволоки высотой три метра, это выглядит как то слабовато.

На строительство заграждений будет выделено 414 млн. долларов, причем из бюджета страны. В Литве строят значительно более длинный забор, причем двойной и выделяют на это из бюджета всего 152 млн. евро. У поляков выходит дороже, но возможно, что в связи с массовым строительством заборов в Европе просто подорожала колючая проволока.

Однако решение принято и забор будет построен. Необходимость его постройки обосновал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, заявивший, что таким образом Польша будет защищаться лично "от Путина и Лукашенко", которые, по его мнению, ведут "миграционный шантаж Европы".

Напомним, что Варшава и Вильнюс требуют от Евросоюза принять жесткие меры к Минску, действия которого привели "к жесточайшему миграционному кризису".
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101 комментарий
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  1. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 07:35
    +8
    Ух ты, новый концлагерь на карте появится! Только вот, с охраной, по-моему, слабовато...Хотя, 250 танков на 190 км вполне достаточно...кажется...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:52
      +6
      Им бы пора уже колючку на своих государственных гербах размещать.
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 08:20
        +2
        Танк в "колючке"? Это что-то оригинальное, но для них сойдёт...
        1. AUL
          AUL Сегодня, 08:49
          +1
          Понты стоимостью в 414 млн баксов.
          1. Наводлом
            Наводлом Сегодня, 09:37
            +1
            не понты, а эволюция западной фортификационной мысли.
            от замков, крепостей, оборонных комплексов и укреп. районов к идее ограждения страны колючей проволокой.
            гениальность в своей простоте.
            1. Fluk54
              Fluk54 Сегодня, 19:15
              +1
              Меня другое поражает. Совсем недавно, лет 40 назад, точно также отгораживалмсь мы, правда, назывались мы тогда СССР. И глушили Голос Америки, в то время как они говорили- "Да ради бога, транслируйте свои скучные передачи, их все равно никто не слушает." Теперь запрещают трансляцию наших радиоцентров они. СССР распался. Верной дорогой идете,господа!
        2. frruc
          frruc Сегодня, 10:20
          +1
          ....У поляков выходит дороже, но возможно, что в связи с массовым строительством заборов в Европе просто подорожала колючая проволока.

          Все подорожало: металл, энергоресурсы, гсм. Литовцы оказались намного шустрее.
      2. atalef
        atalef Сегодня, 09:47
        -6
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Им бы пора уже колючку на своих государственных гербах размещать.

        А в чем проблема , то ?
        Такое впечатление что на границе РФ нет забора с колючкой?
      3. Alien From
        Alien From Сегодня, 09:50
        +1
        Берёз на них хватит!
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 07:37
    +13
    На строительство заграждений будет выделено 414 млн. долларов, причем из бюджета страны.
    Яценюк, где то в Калифорнии на вилле тихо заплакал...а, что и так можно было...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:25
      +3
      Цитата: svp67
      Яценюк, где то в Калифорнии на вилле тихо заплакал...а, что и так можно было...

      Да нет! Он уже "страдает", что "власть потеряла время и нанесла миллиардные убытки гражданам Украины". Интересно, кого он имел в виду, говоря о гражданах, у которых миллиардные убытки?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 11:49
        0
        Сударыня hi
        Цитата: Егоза
        Интересно, кого он имел в виду, говоря о гражданах, у которых миллиардные убытки?

        О то Вы не знаете...
    2. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 10:04
      0
      так он вроде из бюджета б/у Украины больше убил на ров с крокодилами.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 11:50
        0
        Цитата: Metallurg_2
        так он вроде из бюджета б/у Украины больше убил на ров с крокодилами.

        На ров....который копать надо, а тут на обычное проволочное заграждение, при условии, что еще от СССР достались огромные запасы той проволоки...
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:37
    +3
    Итак, Польша строит на границе с Белоруссией свой собственный забор с колючей проволокой.
    Д-ааа уж! Это враз спасёт)) laughing пшечню! laughing Кабаны её на-раз перелатают! И пОляки будут только успевать латать дыры. Опять же на лицо - просто распил бабла.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:40
    +8
    Польский премьер обосновал строительство забора на границе с Белоруссией: «Для защиты Путина и Лукашенко от польского маразма». yes
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:40
    +7
    У товарищей белорусов, после европейских санкций нет денег на сдерживании миграции из разбомбленных европой государств.Однако европе надо отвечать за преступления перед этими государствами!
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 07:52
      +1
      Что - то слабовато гоноровые решили себя забором обнести ! Надо ещё ров выкопать - по всей границе.И крокодилов запустить. Глубинных бомб накидать в том же рву.Для копания этого рва даже есть контора одна - "Черноморукрошумерспецпроект " laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:58
        0
        Я бы еще мигрантам выдал АК 47 Болгарского производства!Можно и М 16.
  6. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 07:50
    +5
    Пусть строят. Нам денег Евросоюза не жалко....
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 07:51
    +5
    Пошла мода на заборы ! Как будто на дворе не 21 век, а средневековье.
    В небе спутники, а между странами "заборы". Куда катится Мир.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:55
      +3
      Цитата: askort154
      В небе спутники, а между странами "заборы". Куда катится Мир.

      Так раньше вроде пограничники с собаками справлялись, а теперь пограничников у них не хватает, вымирает народ, однако! )))
      1. askort154
        askort154 Сегодня, 08:10
        +2
        Егоза...Так раньше вроде пограничники с собаками справлялись, а теперь пограничников у них не хватает, вымирает народ, однако!

        Однако, дело не вымирании народа, судя по этому :
        США строят забор с Мексикой,
        Турция с Сирией на северо-востоке.
        Украина с Россией,
        Литва с Белоруссией,
        Польша с Белоруссией.
        love
        1. Шалтай
          Шалтай Сегодня, 08:40
          0
          Цитата: askort154
          Однако, дело не вымирании народа, судя по этому :
          США строят забор с Мексикой,
          Турция с Сирией на северо-востоке.
          Украина с Россией,
          Литва с Белоруссией,
          Польша с Белоруссией.

          Казахстан раньше их всех, по заселенной части границы с Киргизией. Тем самым запретив подход к воде жителям полутора десятков больших сел Казахстана и одного ПГТ, которые до них добры люди у реки построили. "Заботу" о собственном населении в этом случае понять можно, "чисто по человечески", вдруг подойдут к реке и попьют водицы, сами знаете, что потом может случиться.
        2. Андрей Чижевский
          Андрей Чижевский Сегодня, 09:40
          0
          Ага..Все дело в собаках )))) laughing
      2. vladcub
        vladcub Сегодня, 08:11
        +2
        Так собаки ещё остались+ гуси. Ещё лучше чем пограничники.
        Исторический пример : канцлер Бисмарк имел много"доброжелателей", что ножичком пырнут. А ему полагалось устраивать вечера. Тогда ещё металодедекторов не придумали.
        И Бисмарк завёл 3 специально обученых догов, что не давали ни кому подойти к хозяину.
    2. atalef
      atalef Сегодня, 09:49
      -2
      Цитата: askort154
      Пошла мода на заборы ! Как будто на дворе не 21 век, а средневековье.
      В небе спутники, а между странами "заборы". Куда катится Мир.

      А спутники помогут от нелегалов?
      1. askort154
        askort154 Сегодня, 09:56
        +1
        atalef.....А спутники помогут от нелегалов?

        Это образное выражение - "век спутников". Но для вас могу внести изменения - "в век полётов Израиля на F-35 ". wink
        1. atalef
          atalef Сегодня, 12:38
          0
          Цитата: askort154
          Но для вас могу внести изменения - "в век полётов Израиля на F-35 ".

          а они помогут ?
          От нелегалов помогает только вот это
          Израильтяне закончили строительство пятиметровой разделительной стены на египетской границе длиной 227 километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы правительства Израиля. Премьер министр назвал постройку стены «великим достижением», поставив перед Израилем задачу завершить строительство аналогичных огорождений на всех границах. Строительство стены началось в начале 2010 года и обошлось израильскому бюджету в более чем 420 млн. долларов. Основное предназначение стены – блокировать пути проникновения в Израиль беженцев и экономических мигрантов из стран Африки. Между тем, продолжается начатое в июле 2012 года возведение разделительной стены на Голанских высотах. Как сообщалось ранее, израильтяне также укрепляли уже существующий там забор, рыли окопы, протягивали колючую проволоку, чтобы блокировать возможный поток беженцев из охваченной войной Сирии. Из заявленных 70 километров забора уже построены 10 километров.
          1. askort154
            askort154 Сегодня, 12:51
            0
            atalef......Премьер министр назвал постройку стены «великим достижением», поставив перед Израилем задачу завершить строительство аналогичных огорождений на всех границах.

            Тёска, извини ! Вношу поправку в список строителей заборов :
            - США,
            - Турция,
            - Украина,
            - Литва,
            - Польша ,
            - А самое главное, Израиль
            "Избранные", решили отделится сразу от все стран на БВ, которые не по нраву "исключительным".wink hi
            1. atalef
              atalef Сегодня, 13:04
              -1
              Цитата: askort154
              Избранные", решили отделится сразу от все стран на БВ, которые не по нраву "исключительным"

              Разумеется , потому что в отличии от С.Кореи бегут не от нас , а к нам.
              Весь этот *угнетаемый сионистами* сброд почему то валит не от нас , а любыми путями пытается к нам прилезть.
              Странно , да ?
              Представь мне совершенно не по нраву , когда разные иорданцы , сирийцы . ливанцы , египтяне и их африканские единоверцы любыми путями пытаются к нам пробраться за лучшей жизнью.
              1. askort154
                askort154 Сегодня, 13:51
                0
                atalef Разумеется , потому что в отличии от С.Кореи бегут не от нас , а к нам.

                "Неубиенный довод" ! crying
                Лучше поделитесь, почему аtаlef, сегодня в одиночестве на ВО от Израиля? Дневальный ? Наряд вне очереди ?
                Понимаю - тяжело ! Поэтому такие примитивные доводы. hi
                1. atalef
                  atalef Сегодня, 13:59
                  -1
                  Цитата: askort154
                  "Неубиенный довод" !

                  Разумеется тк люди гораздо умнее официальной пропаганды , тк не смотря на утверждене всех СМИ С.Кореи что С.Корея рай на земле бегут почему то от туда , так вот факт что бегут к нам - то же не оспорим -- причем пытаются пробраться массово - затем и был построен забор
                  Цитата: askort154
                  Лучше поделитесь, почему аtаlef, сегодня в одиночестве на ВО от Израиля? Дневальный ? Наряд вне очереди ?
                  Понимаю - тяжело ! Поэтому такие п

                  вообще то у нас рабочий день , а у меня время свободное есть.
  8. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:14
    +4
    Пусть и дальше строят, такие должны жить за колючкой.
    1. atalef
      atalef Сегодня, 09:54
      -4
      Цитата: Ропот 55
      Пусть и дальше строят, такие должны жить за колючкой.

      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:16
        0

        atalef (александр)
        Сегодня, 09:54

        польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, заявивший, что таким образом Польша будет защищаться лично "от Путина и Лукашенко"

        для ивреских танкистов fool tongue fool -

        Контрольно-следовая полоса — (КСП) полоса местности, поверхность которой в естественном или специально обработанном состоянии предназначена для фиксации и сохранения следов нарушителей ГГ, животных и других объектов.
        Разницу видишь, или пока вентилятор крутится надо подливать? laughing
        1. atalef
          atalef Сегодня, 12:33
          -2
          Цитата: a.s.zzz888
          Разницу видишь, или пока вентилятор крутится надо подливать?

          конечно вижу -- ваши разведчики , а их предатели и шпионы.
          Чего обсуждать то , типа на границах РФ колючки нет.
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 12:47
            0
            Аталеф да точно так, впрочем как и у вас, так было и будет и почему когда вам выгодно вы поступаете как выгодно вам а когда выгодно другим они должны делать что то по другому????
            1. atalef
              atalef Сегодня, 12:51
              -1
              Цитата: Ропот 55
              Аталеф да точно так, впрочем как и у вас, так было и будет и почему когда вам выгодно вы поступаете как выгодно вам а когда выгодно другим они должны делать что то по другому????

              не понял вообще вопроса ?
              Это вы тут изголяетесь , типа поляки забор с колючкой на границе ставят - а в чем вообще то проблема ?
              может мне кто то объяснит ?
              1. Rusticolus
                Rusticolus Сегодня, 13:45
                0
                Вольеры с дикими животными, в особенности когда среди животных эпидемия бешенства, должны быть надежно ограждены. Правда не понятно при чем тут Россия? Если речь идет исключительно о польше. Вон и на вашей фотке то же, отнюдь не российские пограничники охраняют вольер с поляками. Что лишь подтверждает данный факт.
                1. atalef
                  atalef Сегодня, 14:02
                  -1
                  Цитата: Rusticolus
                  Вольеры с дикими животными, в особенности когда среди животных эпидемия бешенства, должны быть надежно ограждены.

                  ну вот Польша и отгараживается от Белоруссии тк заметьте бегут в Польшу , а не из неё.
                  Хреновую Вы аналогию привели
                  Цитата: Rusticolus
                  Вон и на вашей фотке то же, отнюдь не российские пограничники охраняют вольер с поляками

                  ну на моей фотке вольер с финами охраняют российские пограничники
                  Цитата: Rusticolus
                  Что лишь подтверждает данный факт.

                  какой ? Из финляндии бегут в Россию ?
                  Не стал бы так смело утверждать
                  1. Rusticolus
                    Rusticolus Сегодня, 14:16
                    0
                    ну на моей фотке вольер с финами охраняют российские пограничники
                    С каких это пор погранзастава Теребунь оказалась на Российско-финской границе? Повторяю еще раз для альтернативно одаренных. При чем тут вообще Россия? Или вам лишь бы накинуть дерьма, да побольше? Да огараживайте себя заборами сколько влезет. Нормальным людям от этого только лучше будет.
  9. vladcub
    vladcub Сегодня, 08:21
    +2
    Дело Сени Яцынюка живёт! Я думал :"кролика" не стало и строить заборы некому.
    Ан нет продолжатели есть: Трамп хотел на мексиканской границе забор построить.
    Теперь Литва и Польша строят. Кто следующий продолжить "начинания кролика"?
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:27
    +2
    О!!! Строить забор р р!
    Дело такое прибыльное для того/тех, кто это затеял!!!
    Это как вечный дырочно/латочный ремонт дороги, у нас!!!!
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:54
      +2
      Доброго времени ! hi

      Скакуны всех научили , как легко "решать" проблемы...
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 09:25
        +2
        Цитата: cniza
        ...Скакуны всех научили , как легко "решать" проблемы...

        hi приветствую! Легко порешали, да не решили! Еще много чего recourse придумать fool можно.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 11:51
          0
          Доброго времени! hi

          Цель у всех придумок одна - заработать себе на карман...
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:49
        +2
        Привет soldier
        Вряд ли кому то такие учителя нужны были, у них и своих ухарей хватает!!! Просто повод появился, проявить все свои "таланты"!!!
        Если б мы хотели быть в курсе, то знали б, что у них за такие дела скандалов/ криминальных дел не меньше чем у других ....
        В общем, всё как везде.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 11:52
          +1
          Согласен , главное создать повод , а так да , как у всех...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 12:38
            +1
            У них "веселье" предстоит ... из за своего гонора и хотелок "злобного карлика", им его уже не избежать.
            Так то поф на них, не интересно, но они лезут в информационное пространство со страшной силой ....
            1. cniza
              cniza Сегодня, 13:58
              +1
              Так иначе про них забудут , но не известно , что лучше...
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 14:18
                +1
                У них тёрки с соседями. Тем более на них и Брюссель наехал, по взрослому ... на бабосики поставили.
                В общем, пытаются выкрутится как могут .. а могут они только громче лаять в нашу сторону. В общем, не хватает у них ... что б по уму все сделать, буду делать как всегда.
                1. cniza
                  cniza Сегодня, 16:52
                  +1
                  Да и надеются , что если будут громко лаять на нас ,то США их защитит от ЕС...
                  1. rocket757
                    rocket757 Сегодня, 17:07
                    +1
                    Это да, надежда на большого брата .... умрёт последней.
                    Хотя, стоило б задуматься, что большой брат несколько занят!!! У него своих проблем выше крыши, а тут ещё и островные кузены нарываются на большой кукиш и без масла (газа, эл. энергии и прочего) ... от брюссельской братии, во главе с Францией!!!
                    В обще, дела там "весёлые" заскучать никому не получится.
                    1. cniza
                      cniza Сегодня, 17:12
                      +1
                      Большой брат может их первым пнуть и не задумается...
                      1. rocket757
                        rocket757 Сегодня, 17:15
                        +1
                        Об этом и думать не хотят ... зря, конечно.
                      2. cniza
                        cniza Сегодня, 17:51
                        +1
                        Так , а примеров сколько или они думают с ними будет по другому...
  11. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 09:20
    +1
    hi вот, Виктор, ,какая новость с утра! Вот ведь поляки затейники какие! laughing всеми силами от России защищаются! А не знают, что в 21м веке есть средства, которым провлока не помеха.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:53
      +1
      Привет soldier
      Главное заголовок по кислотнее придумать, ещё некоторое, более-менее, обоснование выдать ... для обывателя. А теперь можно бабосики делить, смело и не "кроликам" всяким их учить, они и сами, ребята, не промах, по таким делам.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 10:41
        +1
        laughing а чего заморачиваться? Если есть хорошая идея?
        Цитата: rocket757
        .....заголовок по кислотнее придумать, ещё некоторое, более-менее, обоснование выдать ... для обывателя. А теперь можно бабосики делить,......

        Не первый раз чужую фигню повторяют.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 10:56
          +1
          Дмитрий, у них своей фигни без меры ... опоздали, в этот раз, так они ещё исправятся и переплюнул остальных. Они могут.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 11:10
            +1
            Цитата: rocket757
            у них своей фигни ..... переплюнул остальных. .

            negative negative так они так и стараются
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 11:19
              +1
              Вопрос, какой результат они хотят получить???
              1. Reptiloid
                Reptiloid Сегодня, 11:37
                +1
                Они всегда хотят опорочить Россию и представить её чудовищем. Только делают вид, что не знают, что Западная Пруссия, Гданьск (бывший Данциг), присоединиться к ним смогли в результате , Победы СССР, замысла Сталина и того, что он диктовал условия.
                А раньше ещё они, поляки, обеспечивали немцам на своей земле Данцигский коридор!
                И как-то никто не хает из них Сталинскую Высотку в Варшаве. Построенную на Площади Парадов на советские деньги. При Сталине начали! Сейчас функционирует, как музеи, кинозалы, рестораны, театры и много чего ещё. При высоте 230м, Там и планетарий есть. Раньше и называли в честь Сталина!
                1. rocket757
                  rocket757 Сегодня, 11:41
                  +1
                  Ничего, принципиально, не изменилось, на протяжении веков!
                  Обывателя как и раньше кормят всяким .... фигнёй!
                  Кстати, результат будет тот же ...
                  Кто то из умных сказал - Самый главный урок истории, то что мы не учимся на тех уроках!!!
                  1. Reptiloid
                    Reptiloid Сегодня, 11:48
                    +1
                    Цитата: rocket757
                    ....- Самый главный урок истории, то что мы не учимся на тех уроках!!!

                    Виктор, уроки прошлого, как положительные, так и отрицательные старательно предаются забвению....У нас в современной России.
                    А насчёт присоединенных земель в Польше, интересно что немцы теперь recourse думают...
                    1. rocket757
                      rocket757 Сегодня, 11:52
                      0
                      Немцев отучили громко думать в ту сторону!
                      Вряд ли оно так будет ВСЕГДА, но пора все тыхо и низенько.
  • Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:37
    +2
    Ну и правильно. Белорусы хоть отдохнут, от поляков и их воплей.
    1. atalef
      atalef Сегодня, 12:39
      -1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Ну и правильно. Белорусы хоть отдохнут, от поляков и их воплей.

      это точно , зато устанут от нелегалов которым будет некуда бежать и они остануться на попечении Батьки.
  • cniza
    cniza Сегодня, 08:54
    +2
    На строительство заграждений будет выделено 414 млн. долларов, причем из бюджета страны.


    Кто то не плохо себе в карман положит...
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:27
      +1
      Польский забор круче соседнего, не экономят wassat на " защите"
      1. cniza
        cniza Сегодня, 11:53
        0
        Они же главнее ... yes
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:55
      +2
      Строительные подряды, тем более, с государством/чиновниками заключаемые, это такой лакомый кусман, для всяких ухарей!!! Не зря вокруг них сплошной криминал вился, везде и всегда.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 11:52
        +2
        Цитата: rocket757
        Строительные подряды, тем более, с государством/чиновниками заключаемые, это такой лакомый кусман, для всяких ухарей!!!.....

        Сколько денег можно в землю зарыть, закопать!!!!€€€,$$$. А потом ещё на ремонт потратить придётся
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 12:17
          +1
          Это нормально, сначало построить, а потом бесконечно ремонтировать!
      2. cniza
        cniza Сегодня, 11:53
        +1
        Строительство это всегда было делом отмывочным...
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 12:18
          +1
          Бывают исключения, но их по пальцам одной руки можно сосчитать, за очень обозримый период.
          1. cniza
            cniza Сегодня, 13:57
            +1
            Исключения есть всегда , но их так мало. yes
  • ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 08:57
    +1
    Надо им в смету добавить фонари. И денег больше будет освоено и по периметру будут гореть фонари. laughing
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:31
      +2
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      ....по периметру будут гореть фонари. laughing
      нет, не будут! lol Хулиганы лампочки разобьёт, а экономные tongue соотечественники будут стараться их себе домой стырить
    2. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 09:43
      +2
      Какие фонари ? У Эвропах электроэнергии не хватает )))) Ну разве что масляные лампы . laughing
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:58
        +2
        Во, во, у них тёрки по поводу "грязной энергетики" со всем сообществом предстоят! Хотя и в том сообществе, не все так уж чисто будет и очень скоро!
  • Bad Свин (Окорок)
    Bad Свин (Окорок) Сегодня, 09:40
    +1
    "железный занавес" стал реальностью...
  • Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:43
    +1
    Польша строит на границе с Белоруссией свой собственный забор с колючей проволокой. Согласно опубликованным данным, перегородить планируется примерно 190 км, построив забор высотой 2,5 метра.
    fool Поляки знают наш анекдот про борьбу с мышами с помощью проволоки. Вот это да!
    Проблема с мышами. В ЕС разрабатывают оптимально дешевый способ. Все затратно и отклоняется.
    Наконец Предлагают натянуть проволочку, за ней насыпать сухариков. Идея: бежит мышка, головой заскакивает за проволочку и удивленно головой крутит: "Сколько сухариков, сколько сухариков!" шею себе проволокой и перепилила! Но расходы на сухарики, тоже можно оптимизировать! Прошло предложение: Предлагают просто натянуть проволочку. Идея: бежит мышка, головой заскакивает за проволочку и удивленно головой крутит: "Где же сухарики, где же сухарики?" шею себе проволокой и перепилила! request
  • HAM
    HAM Сегодня, 09:48
    +1
    Из всех "строителей" хоть бы один достроил свой забор(но не для того затея)......похоже,все завидуют Яценюку....у него же получилось-попилить бабла,и этим хочется.Только возможности разные:в штатах-забор бетонный(и деньги немеряные,только "осваивай"),у прибалтов и поляков из проволочки(сущие центики,и те по миру собирают)....
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 11:06
      0
      Ну Сеню - кролика им не догнать ! Хотя - " есть многое на свете что не подвластно нашим мудрецам "...
  • Gato
    Gato Сегодня, 09:50
    0
    Так вот он какой, "Железный занавес". О нем мне еще в школе рассказывали, теперь вот сподобился и увидеть.
    Осталось только посмотреть, как выглядит "Глобализация".
  • rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:14
    0
    Польша 414 млн долларов, Литва 512 млн. евро говоря русским языком козе под хвост. Лучше бы газом запаслись на эти деньги, но очевидно забор из колючки важнее и наверное себя спокойнее будут чувствовать. Позвали бы главного специалиста по заборам Яценюка для консультаций. Каждый сходит с ума по своему, а поляки и прибалты синхронно одинаково.
  • Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Сегодня, 10:18
    0
    Вот интересно, т.н. беженцы, попадающие в Европу из Африки через Италию или Турцию и далее расселяющиеся в Германию, Францию и те же прибалтики с польшами - хорошие.
    Те же самые беженцы, но попадающие в Европу через Белоруссию - плохие.
    Как в Брюсселе различают "права человека" - беженца из Афгана, прибывшего по южному маршруту (А-И/Т-Г/П/Л/Л/Э) от того же афганца, прибывающего восточным маршрутом (Б-П/Л/Л- Г) ?
  • singless
    singless Сегодня, 10:30
    0
    а без повода построить забор не могли чтоль. все строят и не спрашивают.и почему с белоруссией. польша обернись вас ...... со всех сторон теже украинцы.
  • faterdom
    faterdom Сегодня, 10:35
    +1
    Вирус заборостроения...
    И кто только не строит заборы, чтоб тунеядцем не прослыть...
    Только все равно Китай им не переплюнуть, причем даже не нынешний, а средневековый.
  • Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 10:46
    +1
    очередная "зрада"....теперь у пшеков wassat
  • Shaman
    Shaman Сегодня, 10:46
    0
    Яцинюк тоже че то строил в, на украине от российских танков.
  • К-50
    К-50 Сегодня, 11:05
    0
    «Для защиты от Путина и Лукашенко»: Польский премьер обосновал строительство забора на границе с Белоруссией

    Такие они смешные. fellow lol
    В нынешних условиях забор поможет только от злой собаки, да и то , наверное, не от каждой.
    Если "Путин с Лукашенко" захотят в польшу "в гости" зайти, ни один забор не поможет. Только вряд ли вы их в гостях увидите, в лом им ко всяким пшекам ходить, лаются пшеки, как собаки, и больше ничего. request laughing
    1. atalef
      atalef Сегодня, 12:46
      -1
      Цитата: К-50
      Такие они смешные.
      В нынешних условиях забор поможет только от злой собаки, да и то , наверное, не от каждой

      поможет
      Нелегальная иммиграция из Африки в Израиль (часто также называемая Инфильтрация из Африки в Израиль в израильских СМИ[1][2][3][4][5] и израильским правительством[6][7][8]) — название явления, которое началось во второй половине 2000-х годов, и когда большое количество нелегальных иммигрантов из Африки начало прибывать в Израиль нелегально, в основном через границу с Египтом. По данным израильского министерства внутренних дел, число таких нелегальных иммигрантов на апрель 2017 года составило 39 274 человека[9]. Поток иммиграции прекратился практически полностью после завершения строительства разделительного забора на границе с Египтом в 2012 году

      любая страна имеет право на контроль своих границ и любыми методами , строительство забора один из них.
      Интересно что бы делала Россия если бы из той же Украины ( как пример ) всех нелегалов собирали и привозили тайными тропами к границе с РФ и выпускали .
      1. К-50
        К-50 Сегодня, 12:52
        +1
        Цитата: atalef
        поможет

        Причём здесь эмигранты? Или вы думаете, что Путин с Лукашенко лично на забор полезут? belay
        Если пойдут войска от забора одни клочки "колючки" останутся, и как они смогут сдержать? lol
        1. atalef
          atalef Сегодня, 12:59
          0
          Цитата: К-50
          Цитата: atalef
          поможет

          Причём здесь эмигранты? Или вы думаете, что Путин с Лукашенко лично на забор полезут? belay
          Если пойдут войска от забора одни клочки "колючки" останутся, и как они смогут сдержать? lol

          А вы не в курсе что творится последние пол года на границах Белоруссии Польши , Литвы и Латвии ?
          Службы безопасности белоруссии собирают и везут всех нелегалов ( да еще бросили кличь типа и другим поможем ) и везут их на не защищенные участки граныцы с этими странами и выпускают.
          Поток нелегалов через Белоруссию в Европу вырос в десятки раз.
          1. К-50
            К-50 Сегодня, 14:28
            0
            Цитата: atalef
            А вы не в курсе что творится последние пол года на границах Белоруссии Польши , Литвы и Латвии ?

            И снова, причём здесь эмигранты? belay
            Как сказано в заявлении "забор против Путина и Лукашенко". Не против эмигрантов. Так что какая разница сколько и кого лезет на западную сторону. hi
  • venik
    venik Сегодня, 11:21
    0
    ".....На строительство заграждений будет выделено 414 млн. долларов, причем из бюджета страны......"
    ========
    belay Вот это я понимаю! Вот это размах! Одно из двух: или они решили "заборчик" из платиновой проволоки соорудить (что маловероятно - платины в Польше не хватит), или (что более верочтно) гордые "пшеки решили переплюнуть "незалежную" по размаху коррупции!
    Представляю, как сейчас зеленеют от зависти сенечка яйценюх и его последователи: они то на "европейский вал" в 1.5 тыс.км запросили всего-то каких то жалких 230 "зеленых лимонов", а тут всего за 200 км - аж 400 с лишком! Т.е. "пшекам" 1 км заборчика обойдется, в 13.5 раз дороже, чем "свидомым" их "заборчик яценюка"!!! Вот размах - так размах! laughing
  • алексей курилов_4
    алексей курилов_4 Сегодня, 13:48
    0
    Лукашенко зацепит тросом и уволочит всю эту проволоку к себе
  • Split
    Split Сегодня, 15:16
    0
    Интересно, а сможет ли Т-80 проехать через нее? По их логике не сможет good