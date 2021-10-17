Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» с «киноэкипажем» на борту вернулся на Землю

Первый космический полет "киноэкипажа" на МКС завершен, спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" вернулся на Землю, совершив благополучную посадку на территории Казахстана.Съемки на орбите нового фильма с рабочим названием "Вызов" завершены, с МКС на Землю вернулись актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, являющийся командиром экипажа.Возвращающийся с орбиты экипаж перешел из модуля "Наука" в космический корабль "Союз МС-18" в 00:54 мск. вр. и задраил люки. В 04:14 корабль отстыковался от МКС, включил двигатели и перешел в режим автономного полета, начав путь к Земле. В 7.35 спускаемый аппарат благополучно приземлился в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган на территории Казахстана.Как заявили в Роскосмосе, после извлечения экипажа из капсулы и проведения всех необходимых мероприятий, они отправятся в Подмосковье. Первая пресс-конференция запланирована на 19 октября.Напомним, что "киноэкипаж" отправился на орбиту 5 октября этого года. Ракета-носитель стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 11:55 мск. вр. в штатном режиме и через расчетное время вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-19", на борту которого находились командир экипажа Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Съемки на борту МКС велись 12 дней.