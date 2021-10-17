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Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» с «киноэкипажем» на борту вернулся на Землю

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Первый космический полет "киноэкипажа" на МКС завершен, спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" вернулся на Землю, совершив благополучную посадку на территории Казахстана.


Съемки на орбите нового фильма с рабочим названием "Вызов" завершены, с МКС на Землю вернулись актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, являющийся командиром экипажа.

Возвращающийся с орбиты экипаж перешел из модуля "Наука" в космический корабль "Союз МС-18" в 00:54 мск. вр. и задраил люки. В 04:14 корабль отстыковался от МКС, включил двигатели и перешел в режим автономного полета, начав путь к Земле. В 7.35 спускаемый аппарат благополучно приземлился в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган на территории Казахстана.

Как заявили в Роскосмосе, после извлечения экипажа из капсулы и проведения всех необходимых мероприятий, они отправятся в Подмосковье. Первая пресс-конференция запланирована на 19 октября.

Напомним, что "киноэкипаж" отправился на орбиту 5 октября этого года. Ракета-носитель стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 11:55 мск. вр. в штатном режиме и через расчетное время вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-19", на борту которого находились командир экипажа Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Съемки на борту МКС велись 12 дней.
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217 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:15
    +18
    Дай Бог чтоб последний был такой полет.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:22
      -17
      Теперь будем ждать, когда фильм покажут на экране. Это здорово! И не в павильоне снято, как "некоторые" снимали свое пребывание на Луне. )))
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 08:37
        -6
        Цитата: Егоза
        И не в павильоне снято, как "некоторые" снимали свое пребывание на Луне. )))

        Кто всё ещё верит в то, что американцы были на Луне, посмотрите видео, как их выносят из спускаемого аппарата и вспомните то, какие бодренькие были астронавты.

        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 09:32
          +6
          Бодрость зашкаливает
          1. 210окв
            210окв Сегодня, 10:18
            +2
            А вот это похоже на тренировку. Обратите внимание на капсулу-вид как только с завода, а не с космоса.Да и берег там вдали.
            1. BlackMokona
              BlackMokona Сегодня, 11:05
              0
              Чего чего?
              Вот фото с тренировки и цвет капсулы который с завода.
              А я привёл фотографию с места приводнения при возращении с Луны
        2. Гиперион
          Гиперион Сегодня, 12:06
          +3
          Цитата: Boris55
          Кто всё ещё верит в то, что американцы были на Луне, посмотрите видео,

          А кто ещё не верит в то, что люди вообще не бывали в космосе, посмотрите эту картинку - почему мы не видели фотографий слонов и черепахи?
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 12:55
            +8
            Цитата: Гиперион
            почему мы не видели фотографий слонов и черепахи?

            Во время лунных затмений видно.
            Вот фото
            1. Гиперион
              Гиперион Сегодня, 12:59
              +2
              Цитата: Shurik70
              Во время лунных затмений видно.

              То-то и оно. Где фото из космоса? Впаривают нам сказки про какой-то шар... laughing
        3. g1v2
          g1v2 Сегодня, 12:50
          +5
          Американцы всегда приводнялись . А снимали их уже через пару дней на Земле . Как правило по прилету на базу. Тч это точно не показатель. Я уж не говорю про развитую фармакологию.
          То, что американцы во всей этой истории много серьезно скрывают - уверен. В РАССКАЗ ПРО ЗАБЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УРОВНЯ 50-Х ГОДОВ НЕ ВЕРЮ АБСОЛЮТНО. Но в то же время как минимум прилунение они совершали. На Луну они садились. А ходили они там или нет - уже не важно.
          1. Region-25.rus
            Region-25.rus Сегодня, 14:48
            +2
            В РАССКАЗ ПРО ЗАБЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УРОВНЯ 50-Х ГОДОВ НЕ ВЕРЮ АБСОЛЮТНО
            а вот если сейчас к примеру собрать корабль "Восток" на котором Гагарин летал? а ведь технологии 60-х wink Ну или к примеру истребитель Ла-5? А ведь он куда проще! Сможет кто-то? НЕТ! Ибо давно нет ни производственных цепочек, да даже технологий тех уже нет. Да, сейчас куда круче! Но именно тех нет. Так что и "Атлас-5" не смогут построить ибо.....
            1. Cook
              Cook Сегодня, 16:09
              -1
              Поинтересуйтесь работами Новосибирского завода. Там и Ла-5 сделали и И-16, и И-153. https://rg.ru/2020/04/29/reg-sibfo/novosibirskie-aviarestavratory-vossozdali-istrebitel-la-5.html
              1. Region-25.rus
                Region-25.rus Сегодня, 16:33
                -2
                Там и Ла-5 сделали и И-16, и И-153
                воссоздали если точнее. Штучные экземпляры. Вручную. Молодцы! Но это не серия. разницу понимаете? Или ребята из Новосиба восстановили производственные цепочки, логистику, предприятия выпускающие комплектующие? Я про это имел ввиду если что. Танки вот тоже воссоздают а не выпускают. Разницу промеж этих определений понимаете?
                и самое главное -
                Заказчиком МОДЕЛИ стал музей военной техники в Верхней Пышме, гдеработу новосибирских мастеров сможет оценить любой желающий. Реставраторы же уверены, что им по плечу создать и летающий образец истребителя КБ Лавочкина.

                Или дальше заголовка почитать не? Никак?
                1. lucul
                  lucul Сегодня, 17:30
                  -2
                  воссоздали если точнее. Штучные экземпляры. Вручную. Молодцы! Но это не серия. разницу понимаете? Или ребята из Новосиба восстановили производственные цепочки, логистику, предприятия выпускающие комплектующие?

                  А не надо выкручиваться господин иностранный агент ))) американцы и штучный экзепляр сделать не в состоянии )))
                  1. Region-25.rus
                    Region-25.rus Сегодня, 18:15
                    +2
                    господин иностранный агент
                    кроме как навешивать ярлыки больше нИ?
                    А не надо выкручиваться
                    перед тобой что-ли? Ты вообще КТО?
                    американцы и штучный экзепляр сделать не в состоянии
                    если про историческую технику (действующую) то к моему сожалению (сожалению о том что у нас столько нет) у них как раз ее достаточно много. Даже в фильмах снимается та техника. А не убогие поделки типа как в сериале (еще более убогом) "Истребители"
                    1. Ныробский
                      Ныробский Сегодня, 19:24
                      +1
                      Прелесть ситуации заключается в том, что старые технологии не исчезают бесследно и как бы являются "донорами" для технологий новых. Говоря иначе, средства и способы доставки американских космонавтов на Луну за прошедшие десятилетия были бы усовершенствованы, но не утрачены, однако по факту, на сегодняшний день, у них их тупо нет.
                      Самое прикольное будет состоять в том, что в итоге спора между РФ и США по поводу "высадки или блефа с высадкой", на поверхности Луны первыми окажутся китайцы.
                      1. Region-25.rus
                        Region-25.rus Сегодня, 19:50
                        0
                        старые технологии не исчезают бесследно и как бы являются "донорами" для технологий новых
                        я имел ввиду про кооперацию разных предприятий, выпускающих комплектующие (а их тысячи) для сборки какой-нибудь ракеты. с тех пор (полетов к Луне например) многие перепрофилировались, разорились, документация частично или полностью утеряна. Вот я про что говорил.
                        Я вот в данный момент делаю кокпит реактивного истребителя 60-х для игры WarThunder. Так в поисках референсов вышел на отставного летчика-истребителя, который в гараже восстанавливает кокпит МиГ-21. Ищет и скупает по всей стране тумблеры, приборы, и прочее и прочее. Спасибо ему! Отфотографировал и прислал фото прицела! И да, МиГ-21 конечно устарел НО и.... производственные цепочки по серийному производству тоже утрачены. Как и само производство многих комплектующих.
                        на поверхности Луны первыми окажутся китайцы.
                        в это верится если честно! Интересно, что по этому будут орать наши "ура" типа "патриоты"? Или запустят в космос какого-нибудь тик-токера типа дани милохина? (прости Хосподя!)
                        Или джарахова с ивлеевой?
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:44
        -25

        Егоза (Елена)
        Сегодня, 08:22
        НОВЫЙ

        +1
        Теперь будем ждать, когда фильм покажут на экране. Это здорово! И не в павильоне снято, как "некоторые" снимали свое пребывание на Луне. )))
        Опять Россия показала средний палец мерикатосам! Это ведь не сидя куклой-пассажиром сгонять за облака, и меньше чем через сутки вернуться назад! wink
        1. Лоцман
          Лоцман Сегодня, 10:13
          +7
          Цитата: a.s.zzz888
          Опять Россия показала средний палец мерикатосам!
          laughing Да, омерика в полной прострации - эстонцы в космосе! lol
        2. Стропорез
          Стропорез Сегодня, 10:54
          +6
          Цитата: a.s.zzz888
          пять Россия показала средний палец мерикатосам! Э

          Возможно барагозин и показал бы палец, но не смог вытащить его из носа. belay
        3. Koldirbek
          Koldirbek Сегодня, 11:12
          -10
          Цитата: a.s.zzz888
          Опять Россия показала средний палец мерикатосам! Это ведь не сидя куклой-пассажиром сгонять за облака, и меньше чем через сутки вернуться назад!

          Судя по массовым минусам ,так и есть Шериф ! Злоба душит и корежит многих тут ..хе хе
          1. Шалтай
            Шалтай Сегодня, 11:18
            -3
            Цитата: Koldirbek
            Судя по массовым минусам

            Виталий в добром здравии !
          2. a.s.zzz888
            a.s.zzz888 Сегодня, 11:58
            -11
            Koldirbek (Ермак)
            Сегодня, 11:12

            0
            Цитата: a.s.zzz888
            Опять Россия показала средний палец мерикатосам! Это ведь не сидя куклой-пассажиром сгонять за облака, и меньше чем через сутки вернуться назад!

            Судя по массовым минусам ,так и есть Шериф ! Злоба душит и корежит многих тут ..хе хе
            Прорвёмся, старина! winkА минусы... минусы это приходящее, а ПРАВДА вечна!
          3. Эль Чувачино
            Эль Чувачино Сегодня, 12:58
            -4
            Здесь стадо ботов появилось, которые систематически минусуют десятком-двумя. Стоило тварей назвать тварями - сразу же опробовал на себе laughing
            1. for
              for Сегодня, 19:22
              -3
              Цитата: Эль Чувачино
              Стоило тварей назвать тварями - сразу же опробовал на себе

              А вы людей из вашего окружения не согласных с вашим мнением тоже тварями называете.
        4. shubin
          shubin Сегодня, 12:31
          +10
          А тем временем, пока Россия показывает пальцы- 16 сентября в 12:34 по московскому времени с мыса Канаверал на ракете Atlas-V стартовала миссия Lucy. Объект ее изучения — Троянские астероиды Юпитера.
          1. slipped
            slipped Сегодня, 14:51
            +2
            Аппарат запустили с использованием российских двигателей РД-180 на первой ступени ракеты, так что в запуске Россия тоже поучаствовала своими технологиями, тем временем. laughing

            1. фа2998
              фа2998 Сегодня, 19:04
              -1
              РД-180 (2 камеры) разработан на основе советского РД-170(4 камеры),значит еще СССР участвует в новых открытиях lol А что кроме советского наследства контора Рогозина новое придумала?Все наяривают по Гагаринской траектории!Удивите мир,только не "гжелью" и съемками худ. фильма.
            2. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 19:36
              0
              Цитата: slipped
              в запуске Россия тоже поучаствовала своими технологиями, тем временем.

              Напомните мне, что Вы мне впаривали про Луну-Глоб, не помню уж, сколько времен прошло? Что не взлетит никак?
              1. Вадим237
                Вадим237 Сегодня, 19:45
                0
                Луна 25 в следующем году должна полететь как и марсоход по программе Экзомарс 2020.
                1. мордвин 3
                  мордвин 3 Сегодня, 19:47
                  0
                  Меня вышеупомянутый товарищ уверял, что в октябре этого года полетит.
          2. Region-25.rus
            Region-25.rus Сегодня, 18:26
            0
            ща Вас в иноагенты запишут всякие ...."паЦреоты" laughing Как же, не бьетесь в экстазе от того что актриску запустили на МКС. Это куда круче чем марсоходы, исследовательские миссии на орбите Юпитера. Понимать надо! laughing
        5. вадим dok
          вадим dok Сегодня, 16:15
          +8
          Кстати,"куклы -пассажиры" летали за СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ!!!!А это "кино" летало на деньги государственные,т.е. деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
          1. lucul
            lucul Сегодня, 17:34
            -9
            Кстати,"куклы -пассажиры" летали за СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ!!!!А это "кино" летало на деньги государственные,т.е. деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

            Это не статья а просто праздник какой-то ))) Праздник по вычислению всех западных ботов - отметились почти все ))) Все комменты как под копирку -с одной методички . На какой сайт не зайди , где в теме приземление этого экипажа - все комменты аналогичные здешним . Одна методичка - это сила )))
            Так и внесём в память всех ботов .)))
            1. Region-25.rus
              Region-25.rus Сегодня, 18:33
              +2
              Все комменты как под копирку -с одной методички
              ну по себе судить-то не стОит.
              Свои комменты почитай! Вот уж где разгул "интеллекта". Так и прет laughing Сплошные "урякалки и подбрасывание чепчиков" по поводу и без. Второе куда чаще.
              Праздник по вычислению всех западных ботов - отметились почти все )))
              поскачешь радостно блея "товарищу майору" закладывать? Вот такие в 37-м и писали доносы на соседей что бы имущество отжать.
              Так и внесём в память всех ботов
              смотри как бы самого не внесли
              1. for
                for Сегодня, 19:24
                -1
                Цитата: Region-25.rus
                Сплошные "урякалки и подбрасывание чепчиков" по поводу и без. Второе куда чаще.

                А за это плюсиков больше дают.
                1. Region-25.rus
                  Region-25.rus Сегодня, 19:40
                  -1
                  А за это плюсиков больше дают.
                  аха. Только дают такие же "собратья по разуму"
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 09:11
        +18
        Цитата: Егоза
        Это здорово!

        и чего в этом здорово?
        1. Кроу
          Кроу Сегодня, 09:35
          +37
          "Артистам, клоунам всяким, туристам - на МКС не место, - заявил космонавт Михаил Корниенко. - Это большая космическая лаборатория, не надо мешать профессионалам работать."
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 09:40
            +12
            Ждём шоу первого канала Звезды в космосе(сарказм).
          2. Hagen
            Hagen Сегодня, 10:17
            -7
            Цитата: Кроу
            "Артистам, клоунам всяким, туристам - на МКС не место, - заявил космонавт Михаил Корниенко. - Это большая космическая лаборатория, не надо мешать профессионалам работать."

            Если не подстегивать общественный интерес к космосу, не придавать ореол романтики работе космонавта, то в скором времени некому будет там работать. А что, как не хороший яркий фильм, снятый в натуральных условиях космического полета, может показать профессии космонавтов, инженеров в привлекательном для молодежи виде. Или вам больше по душе телевизор, переполненный бандитами, олигархами и их обессиленными от безделия женами?
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 11:03
              +3
              Цитата: Hagen
              Если не подстегивать общественный интерес к космосу, не придавать ореол романтики работе космонавта, то в скором времени некому будет там работать.

              для этого обязательно снимать кино именно на орбите?
              солют-7 и время первых не подстегивают?
              1. Hagen
                Hagen Сегодня, 11:10
                -13
                Цитата: Василенко Владимир
                для этого обязательно снимать кино именно на орбите?
                солют-7 и время первых не подстегивают?

                Думаю, чем больше хороших и правдивых фильмов, тем лучше. Ну а кому нет разницы что смотреть, можно и из пластилина laughing Вам нравится суррогат правды? Ваше право, смотрите фантастику типа "экипажа"... Я думаю, если есть возможность сделать что-то натуральное, грех это не использовать.
                1. Василенко Владимир
                  Василенко Владимир Сегодня, 11:56
                  +6
                  Цитата: Hagen
                  Ну а кому нет разницы что смотреть, можно и из пластилина

                  вы сейчас реально?
                  по вашему в фильмах о войне нужно убивать реально?!
                  Цитата: Hagen
                  Вам нравится суррогат правды?

                  Офицеры, Они сражались за Родину, В бой идут одни старики это суррогат правды?
                  1. Гиперион
                    Гиперион Сегодня, 12:11
                    +5
                    Цитата: Василенко Владимир
                    по вашему в фильмах о войне нужно убивать реально?!...
                    ...Офицеры, Они сражались за Родину, В бой идут одни старики это суррогат правды?

                    Отличный ответ любителям бессмысленного "реализьма" за "космические суммы" в кино. Пусть лучше актеры "реализм" всего спектра эмоций отыгрывают, а не как обычно в современном российском кино - одни истерики.
                  2. Hagen
                    Hagen Сегодня, 12:19
                    -3
                    Цитата: Василенко Владимир
                    по вашему в фильмах о войне нужно убивать реально?!

                    Не надо считать меня сумасшедшим. Я не говорю об абсолютной натурализации, но и выход человека через воздухозаборник двигателя на крышу самолета, летящего как минимум 300-400 км/ч, "режет" глаза своей неправдоподобностью. Я не буду разбирать сцену стыковки в фильме "Салют-7", но думаю такие ляпы в новом фильме не появятся... (Появятся другие... laughing ).
              2. Косм22
                Косм22 Сегодня, 12:10
                +6
                "Салют-7" Шипенко - не самый удачный пример для подстегивания интереса к космосу. Если в начальных титрах ленты писать "...в основу этого фильма положены реальные события...", зачем потом искажать все эти события? Биографию персонажей, состав их семей, придумывать несуществующий пожар, лихую самовольную стыковку, приплетать "Челленджер"? Явный перебор. И все в угоду патриотическому накалу. Но от сильно пересоленной пищи наоборот воротит. Все хорошо, что в меру. Вышибание эмоций тоже.
                Что касается будущего киношедевра Шипенко, в Сети кто-то уже метко предложил изменить название его картины "Вызов" на "Вывоз".
                Я предложил бы еще одно название (жаль, что оно использовалось ранее в кинематографе) - "Много шума из ничего".
              3. Region-25.rus
                Region-25.rus Сегодня, 18:36
                +2
                солют-7 и время первых не подстегивают?
                ну..я прямо и не знаю что сказать!!! Я когда эти.....*** смотрел no angry
            2. Вадим237
              Вадим237 Сегодня, 19:50
              0
              Да вот только режиссер Клим Шипенко вообще не внушает что фильм будет качественным - последняя его картина "Текст" редкостное дерьмо.
            3. Ныробский
              Ныробский Сегодня, 20:00
              0
              Цитата: Hagen
              Цитата: Кроу
              "Артистам, клоунам всяким, туристам - на МКС не место, - заявил космонавт Михаил Корниенко. - Это большая космическая лаборатория, не надо мешать профессионалам работать."

              Если не подстегивать общественный интерес к космосу, не придавать ореол романтики работе космонавта, то в скором времени некому будет там работать. А что, как не хороший яркий фильм, снятый в натуральных условиях космического полета, может показать профессии космонавтов, инженеров в привлекательном для молодежи виде. Или вам больше по душе телевизор, переполненный бандитами, олигархами и их обессиленными от безделия женами?

              Понимаете "Hagen", если бы наша страна была лишена проблем и являла собой образец счастливого сосуществования народа и государства, демонстрируя высокий достаток всех слоёв общества, социальное благополучие и образцовое состояние всех сфер жизнеобеспечения, то вероятно в полёте артистов на МКС не было бы ничего предосудительного, однако, в то время, когда у нас около 20% населения живёт за чертой бедности, а на лечение больным детям собирают СМСками с миру по нитке, то выбрасывать 7 млрд.рублей ради пяти часов отснятого материала как то расточительно и неоправданно. И таки да, если штатного космонавта к полёту готовят годами, то тут эти "скороспелки" смотались с подготовкой в несколько месяцев. Полагаю, что этот "зигзаг" к тому же значительно обесценил такую награду как "Герой России", поскольку к ней представлялись штатные космонавты совершившие полёт в космос. Теперь по ходу дела к этой награде должны быть представлены и артисты, потому как приобщились к подвигу? У нас давно не делали киношедевров, которые можно было бы пересматривать годами и оное "творение" скорее всего будет из разряда - "на раз посмотреть", хорошо, если я ошибся и это кино не будет в разряде - "досмотреть бы до конца".
              1. Hagen
                Hagen Сегодня, 20:12
                0
                Цитата: Ныробский
                если бы наша страна была лишена проблем и являла собой образец счастливого сосуществования народа и государства

                Ну, да, не лишена наша страна проблем. И что из этого? Надо запретить Роскосмосу проводить коммерческие запуски и зарабатывать этим хлеб себе насущный? Собрались "коммерсанты" ("1" и прочие) и купили под разными статьями из своей прибыли полет актеров в космос для такого же коммерческого проекта, коим является любой фильм. Или вы хотите представить документ, что полет куплен госбюджетом в ущерб больным детям? Больший ущерб им наносят ковиддисиденты и прочие уклонисты от прививки, на которых потом по 200 000 рублей тратят для излечения (а их по 30 000 ежедневно выявляют! и большую часть из них в реанимации вместо детей лечат). Так что, слетали ребята, живыми вернулись, и слава Богу... Вот что они там отсняли - посмотрим и обсудим...
          3. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 10:32
            +2
            Цитата: Кроу
            "Артистам, клоунам всяким, туристам - на МКС не место, - заявил космонавт Михаил Корниенко. - Это большая космическая лаборатория, не надо мешать профессионалам работать."

            В некоторые лаборатории школьников и студентов на экскурсии водят. wink
          4. Барбарис25
            Барбарис25 Сегодня, 11:30
            -2
            и это он же вроде предъявлял претензии что космос не популизируется ?Кстати,если бы полетел бы американских актер..что-то говорит,что он бы в очередь встал за автографом..
          5. slipped
            slipped Сегодня, 14:57
            +1
            Цитата: Кроу
            заявил космонавт Михаил Корниенко


            Как любят перевирать слова уважаемого мною космонавта Корниенко сетевые хомячки.

            Корниенко сказал, что неподготовленные люди в космосе грозят безопасности и эффективности полета, отнимут у профессиональных космонавтов время и силы.. Ошибся он, не отняли, а наоборот - даже добавили. О чем и сказал космонавт Новицкий.

            Почему Новицкого не цитируете, а? В тренд не входит? laughing
          6. конёк-горбунок
            конёк-горбунок Сегодня, 17:35
            -3
            Цитата: Кроу
            "Артистам, клоунам всяким, туристам - на МКС не место, - заявил космонавт Михаил Корниенко. - Это большая космическая лаборатория, не надо мешать профессионалам работать."


            И в чём он профессионал,годами учится на наши народные деньги суп из тюбиков жрать,как оказалось можно любого без подготовки в космос отправить
            1. Region-25.rus
              Region-25.rus Сегодня, 18:40
              +1
              как оказалось можно любого без подготовки в космос отправить
              даже Лайку, Белку со Стрелкой. Прикинь! Они даже разговаривать не умели по человечьи! Я к чему? А к тому что отправить можно кого угодно! Даже шимпанзе. Да вот только работать в космосе месяцами может далеко не кто угодно. Так понятнее?
              суп из тюбиков жрать
              т.е. космонавты на орбите занимаются исключительно тем что жрут из тюбиков? what
        2. Косм22
          Косм22 Сегодня, 10:32
          +8
          Как что?
          Целых полчаса очередного космического киношедевра Шипенко были отсняты в космосе. Правда, непонятно, какой именно отрезок из этих 30 сюжетных космических минут войдет в фильм, а что придется переснимать в павильоне. Юля последние дни почему-то на фото старалась выбрать только задний план. Видать, невесомость не самым благоприятным образом действует на мышцы лица, придавая ему особое очарование.
          А с сюжетцем кино ознакомимся обязательно. С его ляпами и несуразностями. И наконец узнаем, в чем заключалась уникальность российского медика, которая одна только и могла полететь в космос делать операцию в невесомости. А заодно поймем, где все время предполетной подготовки этого медика обретался пациент с экстренным кардио заболеванием. В параллельной реальности или в анабиозе.
          1. Hagen
            Hagen Сегодня, 12:36
            -4
            Цитата: Косм22
            Целых полчаса очередного космического киношедевра Шипенко были отсняты в космосе.

            Думаю, отсняты десятки часов подготовки к полету и весь полет. Кроме того, всё финансирование фильма от "1 канала", коммерческой организации. Бюджетные средства не привлекались. Не вижу оснований для ломки копий. Выйдет фильм, тогда можно будет его и обсудить. Люди взлетели, отработали программу, вернулись живыми и здоровыми... Надо радоваться, а крыть их навозом. Я так думаю. А "космос" на этом заработает. Это не первый их коммерческий проект, думаю не последний.
            1. Косм22
              Косм22 Сегодня, 15:34
              +2
              Ну зачем столь безапелляционно что-то утверждать, если абсолютно не разбираетесь в теме?
              Миссия была осуществлена на плановом носителе и плановом КК ФКП. Которая целиком и полностью финансируется из государственного бюджета РФ.
              И что мог дать "Первый", который сам висит на дотациях государства?
              И какая "коммерческая организация" могла оплатить полет? Это Дмитрий Лоскутов сказал? Так его "Главкосмос" оплатил только подготовку группы и изготовление скафандров. Но верхом на скафандре в космос не улетишь. Нужен еще носитель. И КК к нему. Которые стоят немалых денег. Вот эти самые деньги и были по факту вытащены из госбюджета для запуска киногруппы.
              1. Hagen
                Hagen Сегодня, 17:05
                -4
                Цитата: Косм22
                Это Дмитрий Лоскутов сказал?

                Этот хоть имеет фамилию и имя. А вы кто такой, чтобы утверждать обратное? Косм22? Почему вы думаете, что заслуживаете веры больше Лоскутова? Потому что "гудите" на встречном курсе? laughing Не впечатляет. Вашего "абсолютного разбирательства" что-то не видно.
                1. Косм22
                  Косм22 Сегодня, 19:08
                  0
                  Имею основания так утверждать, потому что знаю больше "этого".
                  Вот как еще упоротому ура-патриоту объяснить, что группа полетела за государственный счет? Если оный патриот русского языка не понимает? Языка своей страны?
                  Но попробую еще раз разжевать, авось дойдет и до третьеклассника.
                  Для особо непонятливых - в России существует закон Российской Федерации "О космической деятельности". В его втором разделе (ст. 8), именуемом "Организация космической деятельности", содержатся основные положения Федеральной космической программы России. Выделите, наконец, полчаса и попробуйте уяснить, что представляет собой ФКП. В нашем случае на 2016-2025 год. В чем смысл ее основных положений.
                  А смысл в том, что в ней четко изложены основные направления деятельности Роскосмоса. И только исходя из этого, РК планирует очередные запуски РН, КК, этапы подготовки космонавтов и ее очередность. Плюс к этому запрашивает у правительства средства для осуществления данной ФКП.
                  Так вот, ни на этапе согласования ФП, ни на этапе утверждения не было произнесено ни единого словечка о каком-то там кино в космосе. Не был заложен в программу ни носитель под этот балаган, ни КК. Их взяли из плановой очередности запусков, которые должны были служить научным и чисто профессиональным целям. Иными словами, налицо нецелевое разбазаривание денег. Народных денег, ибо речь идет об их перечислении на счета ФКП из государственного бюджета России.
                  Что касается конкретно Лоскутова, то он не имеет ни малейшего отношения ни к производству РН и КК, ни к их запускам. Ибо "Главкосмос" - это всего лишь дочерний филиал РК. И никакой запуск оплатить он не мог. Слова Лоскутова - сдовесная мишура.
                  Теперь хоть понятно?
                  1. Hagen
                    Hagen Сегодня, 19:43
                    -1
                    Цитата: Косм22
                    Теперь хоть понятно?

                    Понятно, что вы, извините, болтун. Как будут документы, так и разговор наладится. По вашему актриса силой, в нарушение федерального закона, захватила ракету и полетела. laughing В ваших эмоциональных мыслях есть некая логика, но нет фактуры. Об этом косвенно может свидетельствовать переход на личные качества оппонента. Были бы в вашем распоряжении какие-то весомые доводы, был бы интерес их рассмотреть. Я ведь вам свою точку зрения не "навяливаю", за что ж вы меня так оскорбить стремитесь, думаете так доверие к вам разбудить? laughing Пока из вас рассказчик слабее третьеклассника... Увы. К тому же вы попробуйте сами уяснить, что ФЦП это еще не вся деятельность Роскосмоса. У них еще разрабатывается, утверждается и исполняется программа коммерческих пусков, на которой они зарабатывают деньги в дополнение деньгам от гоззадания по ФЦП. А еще ГОЗ.... Савельев еще в начале года обещал как минимум 10 пусков в интересах иностранных заказчиков (это совсем не ФЦП). Так что щеки не дуйте, поберегите...
            2. Karabin
              Karabin Сегодня, 17:47
              +3
              Цитата: Hagen
              Кроме того, всё финансирование фильма от "1 канала", коммерческой организации. Бюджетные средства не привлекались.

              Прибыль "1 канала" за 2020 год 6,3 млрд руб. Дотации от государства в 2020 году 6,8 млрд руб. Итого минус 0,5 млрд. Так за чей счет банкет?
              1. Hagen
                Hagen Сегодня, 18:35
                -2
                Цитата: Karabin
                Прибыль "1 канала" за 2020 год 6,3 млрд руб. Дотации от государства в 2020 году 6,8 млрд руб. Итого минус 0,5 млрд. Так за чей счет банкет?

                Дорогой товарищ, судя по стилю вашего вопроса, вы не бухгалтер. И это объясняет ту простоту представления об организации финансов на предприятии, которую вы проявили. Деньги это сложно. На такой глыбе, как "1 канал", это совсем не просто. Есть такая штука в финансах предприятия, как "многоканальное финансирование". Оно описывается в массе сложночитаемых документах как предприятия, так и в соглашениях с финансово-смежными организациями. В этих каналах финансирования кроме госбюджета и коммерческого дохода может быть еще масса иных источников, каждый из которых имеет свое предназначение. Те же дотации, что приходят из госбюджета, всегда сопровождаются документами, в которых весьма подробно расписывается куда и сколько можно потратить. И несоблюдение этих указаний очень чреваты для руководства предприятия. Они называются "нецелевое использование.....", что может грозить от простого увольнения до уголовного преследования. Периодически ведомство господина Кудрина проверяет соответствие расходов целям и объемам из каждого источника. Есть в предприятиях типа "1 канала" разрешенная коммерческая деятельность. Есть мероприятия (проекты), которые могут финансироваться только из этого источника. Поэтому, чтобы судить о том, "за чей счет банкет", надо как минимум прочитать заявку на разработку проекта, в которой обязательно будет указан источник финансирования. Понять эту систему, в принципе, не сложно, просто не всем это надо.
          2. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 19:52
            0
            Цитата: Косм22
            Юля последние дни почему-то на фото старалась выбрать только задний план.

            В смысле? Вместо головы снимала зад?
      4. Koldirbek
        Koldirbek Сегодня, 10:59
        -9
        Цитата: Егоза
        Теперь будем ждать, когда фильм покажут на экране. Это здорово! И не в павильоне снято, как "некоторые" снимали свое пребывание на Луне. )))

        Присоединяюсь Егоза ! Как бы этот полет не оскорбляли разные либ и тьфу и все же это реально свершилось Девушка актриса молодец ! Скорее бы вышел фильм . hi
      5. zloybond
        zloybond Сегодня, 19:34
        0
        Ну собственно и РОгозина даешь в директоры -РосГоливудКосмос!!! А космонавты подождут космических батутов - пропоганда все!!!!
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:45
      +13
      Почему последний? 8 декабря новый. Но японские бизнесмены купили корабль, то есть для них его построили, а не взяли из федеральной программы у космонавтов.


      Но схема та же. Командиру опять придется отдать свою каюту, а экипажу нянчиться с туристами, так сказать ловить Курилы в объектив. wassat

      А вот следующие космонавты только в марте летят.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:53
        -10
        У богатых свои привычки.Надеюсь они комикадзе не будут!
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 09:34
        0
        Юрий Алексеевич на плакате сзади, наверное в шоке от япов на нашем корабле....
      3. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 10:30
        -10
        Цитата: donavi49
        8 декабря новый. Но японские бизнесмены купили корабль,

        Не понял ! Японцы летят в космос на нашем корабле ?! Купили, оплатили, а всё равно космические корабли не пирожки и не блины, от которых из-за одного ничего не пропадёт, потому жарятся не по одному, а десятками. А тут КК, штучная продукция и кому - ЯПОНЦАМ ! А космонавты подождут, что им стоит....
        Рогозин в Роскосмосе конкретно решил коммерцией заняться и перебить славу американских частных владельцев космических кораблей ?! Тогда почему на свои деньги не построит завод и не "лепит" звездолёты, а на государственных кораблях отправляет туристов ?!
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 12:16
          +3
          Федеральная программа рассчитана на определенное число кораблей (2). При этом могут делать до 4. Вот эти 1-2 корабля продаются через СпейсАдвенчуре, американскую компанию которая покупает корабль и предоставляет все сопутствующие услуги. На рынке они рубятся с Аксиум, у которых значительно больше денег и возможностей (например, у СпейсАдвенчуре возможно будет полет в 22 году, а у Аксимум уже выкуплено 2 Драгона на 22 год). Поэтому они вынуждены делать фишки - например, в 22 году возможно полетит туристический союз с несколькими ВКД в программе для туристов (вначале турист+гид - профессиональный космонавт, который с ними летит, а потом уже и групповые оба туриста вне МКС и гид за ними смотрит). Так сказать, почувствуй себя Леоновым, посмотри на родной (или далекий) край не из купола МКС, а прямо из скафандра.
      4. Барбарис25
        Барбарис25 Сегодня, 11:32
        -5
        да ну?те же космонавты "аля Корниенко" требуют прекратить возить туристов тоже..
      5. slipped
        slipped Сегодня, 15:06
        -1
        Цитата: donavi49
        А вот следующие космонавты только в марте летят.


        Да, готовятся к полёту несколько предварительных экипажей. В составе Артемева О.Г., Прокопьева С.В. и Матвеева Д.В., Петелина Д.А. Третье место в Союзе МС-21 пока вакантно. Говорят - снова американцы хотят купить задорого.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 09:52
      -1
      Слетали, заодно и кино сняли.
    4. lucul
      lucul Сегодня, 09:58
      -4
      Дай Бог чтоб последний был такой полет.

      В каком смысле ?
      Человечество всегда жило надеждой ,что космос доступен будет каждому гражданину ,что в принципе Роскосмос и продемонстрировал этим полётом.
      Но сейчас начинаются заунывные песни оппов ,что в космосе рядовым гражданам не место ,а только профессионалам -космонавтам.
      Но позвольте - если полёт в космос недоступен рядовому гражданину , то зачем вообще нужны полёты человека в космос ? Ведь по сути вся работа и эксперименты космонавтов сводятся к тому , чтобы в будущем обеспечить рядовому гражданину свободный выход в космос(полёты на другие планеты) , как полёты на авиалайнерах сейчас ,для этого вся эта космонавтика и создавалась . Разве нет ?
      Или мы выплеснули с водой и ребёнка (надежду) , и оставили только полёты ради полётов - т.е по сути распил средств,так что-ли по вашему ?
      1. Косм22
        Косм22 Сегодня, 10:18
        +8
        Можно позволить Вам открыть закон Российской Федерации "О космической деятельности".
        Найти Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
        Найти Статью 8. Федеральная космическая программа России.
        И внимательно ознакомиться с этим документом. Тогда поймете, что пока существует ФКП, выходить за ее рамки никому не позволено. Даже если этот человек руководитель Роскосмоса.
        Что касается доступности космоса для рядового гражданина, то именно для этой цели сегодня нужно летать только профессионалам для подготовки научной и медицинской базы подобных полетов. Есть исключение - космический туризм. Это когда желающий оплачивает место в КК своими деньгами. А не летит на халяву на штатном носителе, ломая весь утвержденный ранее график полетов и ставя профессиональных космонавтов в двусмысленное положение.
        1. lucul
          lucul Сегодня, 10:32
          -3
          Можно позволить Вам открыть закон Российской Федерации "О космической деятельности".
          Найти Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
          Найти Статью 8. Федеральная космическая программа России.

          Вы ,как всегда в лесу деревьев не увидите .
          Где в том разделе указа ЦЕЛЬ программы ?
          А не летит на халяву на штатном носителе, ломая весь утвержденный ранее график полетов и ставя профессиональных космонавтов в двусмысленное положение.

          Все космонавты абсолютно также летают "на халяву" . Ведь по сути вся профессиональная деятельность космонавтов на орбите это деньги на ветер , если в будущем не будет обеспечен доступ человечества к другим планетам . И не надо мне петь про
          для подготовки научной и медицинской базы подобных полетов

          На существующих химических двигателях полёты к другим планетам/звёздам для человечества закрыты навсегда . Вопрос стоит именно в принципиально новом двигателе , при его получении, все эти эксперименты космонавтов на орбите можно форсировать в разы.
          Да Роскосмос единственный ,кто прорабатывает иные варианты двигателей для полётов , других страны полностью уткнулись в химический ракетный двигатель ,как в предел их технологических возможностей.
          Для тех ,кто не понимает почему химический ракетный двигатель это тупик ,я проведу аналогию - это всё равно как в самолёте ,в качестве двигателя использовать паровой двигатель ( да-да с топкой ,паром и углём) для вращения винта самолёта . Взлететь то он может и взлетит , но вот полезной нагрузки иметь не будет.
          Точно так же и химический ракетный двигатель - только взлетает ,полезной нагрузки у него кот наплакал - это тупик для полётов в космос.
          1. Косм22
            Косм22 Сегодня, 10:54
            +4
            1. Если человеку непонятен смысл выражения "использование космической техники в научных и социально-экономических целях" - о чем с ним говорить? О том, что даже социально-экономические цели не подразумевают пропаганду балета, кино или цирка в космосе?
            2. Все космонавты летают по программе ФКП. Которая профинансирована государственным бюджетом РФ. Выполняют научную и исследовательскую работу в рамках этой ФКП, получают за нее деньги. Для выполнения этой работы космонавты получают в свое распоряжение штатный носитель с КК, которые оплачены ФКП. Именно на таком штатном носителе и КК полетела киногруппа, не имеющая к целям и задачам ФКП ни малейшего отношения. Просто по прихоти одного человека. Но хочешь снимать кино с Эрнстом - будь любезен, оплати внеплановый полет. Либо из своего кармана, либо из средств "Первого". Как это собиралась сделать компания Universal, анонсируя полет Круза и Лаймана.
            3. Если Роскосмос "единственный, кто прорабатывает и т.д.", то пусть именно этим и занимается. Доверяя работу ученым и профессионалам. А не занимается чепухой типа съёмок кино в надежде хоть в чем-то быть первым. Не срывает плановую научную работу космической отрасли.
        2. грохот
          грохот Сегодня, 16:26
          +1
          Цитата: Косм22
          Можно позволить Вам открыть закон Российской Федерации "О космической деятельности".
          Найти Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
          Найти Статью 8. Федеральная космическая программа России.
          И внимательно ознакомиться с этим документом...


          Ну так и ознакомьтесь, в чём проблема? Или это для вас непосильная задача "внимательно", как вы изволили выразиться, прочитать эту самую "Статью 8"?

          Не получается? Хоть первый абзац-то..? Вот он...

          1. Федеральная космическая программа России является долгосрочным плановым документом, на основании которого формируется государственный заказ на создание, изготовление и использование космической техники в научных и социально-экономических целях...


          Всё-таки поясню, так как уверенности, что поняли у меня нет.

          Всё, что в "Статье 8" написано далее, это требования к "Госзаказу", а не к Роскосмосу.

          Это Правительство РФ и профильные ведомства при формировании Госзаказа для Роскосмоса должны руководствоваться требованиями, изложенными в "Статье 8", а не Роскосмос.

          "Статья 8" вообще не к нему обращена.

          Роскосмос ,как госкорпорация, да будет таким как вы известно, в своей деятельности должна руководствоваться не вашими комплексами и истериками, а Законодательством РФ и своими уставными документами.

          Госзаказ, как госкорпорация, Роскосмос конечно же выполнить обязан, но это не значит, что он не может выполнять работы для других Заказчиков.

          А именно, продавать "запуски" и места в них частным Заказчикам, вести для них научные работы, продавать свою продукцию (например, двигатели) и т.п., если это не противоречит законодательству и уставным документам. В том числе предоставлять свои ресурсы для съёмок научно-популярных и художественных фильмов.

          Кто это контролирует? Так владелец и контролирует. Государство, в лице Правительства РФ.
          У него (правительства) возражения были? Нет.

          Тогда поздравим "киношников" и Роскосмос с благополучным возвращением на землю, а Первому каналу пожелаем снять захватывающий фильм.

          Надеюсь, что "Косм22 (Владимир)" всё понял.

          #рогозинрулит#!
          1. Косм22
            Косм22 Сегодня, 19:36
            -1
            Если РК волен продавать запуски - пусть продает. Кто мешает? Именно об этом и речь. Но не возит туристов на халяву.
            Если РК должен вести научные работы - пусть ведет. При чем здесь кино за счет госбюджета?
            Если РК волен предоставлять свои ресурсы (РН, КК и СК, надо полагать?) первому встречному-поперечному - какая проблема? Пусть этот встречный оплачивает носитель, корабль и услуги стартового комплекса вкупе с услугами ЦУПа и снимает свое кино хоть до посинения. Но зачем этот встречный-поперечный запускает руку в государственный карман?
            Касательно "съёмок научно-популярных и художественных фильмов". Профессиональная съёмка ведётся постоянно подготовленными экипажами, при чем тут киноваряги? Хочешь снять художественный фильм - плати. Забацать космический спектакль на орбите - плати. Сделать цирковой номер на орбите - плати. Отправить на МС Кубанский казачий хор - плати. Кто против?
            Вот когда в ФКП, деньги в которую идут из госбюджета и на которые собственно и строятся РН и КК, появится специальный пункт на оплату всех вышеперечисленных глупостей, тогда и продолжим беседу.
            #Батут Зубдаевич занят сейчас иным делом. Ему снова надо с NASA объясняться по поводу очередного сбоя ориентации МКС российским сегментом#.
      2. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 10:20
        +2
        Отвратительно и мерзко смотрелись кадры, где "особь женского" пола вела себя на камеру, как обыкновенная, дешевая "киношлюшка". И это " Российская космонавтика"? "Пиар- космонавтика" а-ля "рогозин"? В то время как, у "заклятых партнеров" только, что успешно улетела очередная, межпланетная станция? Тьфу. Лично мне противно от этого никчемного "шоу", стоившего стране немалых денег.
        1. lucul
          lucul Сегодня, 10:48
          -9
          Отвратительно и мерзко смотрелись кадры, где "особь женского" пола вела себя на камеру, как обыкновенная, дешевая "киношлюшка".

          Обычное поведение человека в космосе ,доказывающие ,что рядовому человеку также доступен космос вас напрягает ? Сочувствую .
          В то время как, у "заклятых партнеров" только, что успешно улетела очередная, межпланетная станция?

          " Заклятые партнёры " это Америка и Израиль,если что , а Китай вполне реальный партнёр , с которым в будущем мы будем стоять плечом к плечу в предстоящей войне .
          Лично мне противно от этого никчемного "шоу", стоившего стране немалых денег.

          Да я понимаю ,что вам всё русское противно - если бы это сделал Илон Маск ,вы бы первый тут захлёбывались от восторга .
        2. Барбарис25
          Барбарис25 Сегодня, 11:34
          0
          а где вы были когда полтора года назад наши самую лучшую обсерваторию в космос отправили?
        3. Ольгович
          Ольгович Сегодня, 12:03
          0
          [quote=Улиточник N9]Отвратительно и мерзко смотрелись кадры, где "особь женского" пола вела себя на камеру, как обыкновенная, дешевая "киношлюшка".[/quote]


          Отвратительно и мерзко, когда особь третьего гендера оскорбляет женщину
          1. slipped
            slipped Сегодня, 14:14
            +1
            Цитата: Ольгович
            Отвратительно и мерзко, когда особь третьего гендера оскорбляет женщину


            Они по другому не могут уже, только так, мерзко и противно. Тренд такой у них.
        4. Вадим237
          Вадим237 Сегодня, 19:58
          0
          "Отвратительно и мерзко смотрелись кадры, где "особь женского" пола вела себя на камеру, как обыкновенная, дешевая "киношлюшка". Вы свои особенности к другим людям не прилепляйте.
      3. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 12:27
        +3
        Цитата: lucul
        еловечество всегда жило надеждой ,что космос доступен будет каждому гражданину ,что в принципе Роскосмос и продемонстрировал этим полётом...
        ...рядовому человеку также доступен космос

        Отлично! Когда ваша очередь лететь?
        Цитата: lucul
        в космосе рядовым гражданам не место ,а только профессионалам -космонавтам.

        На данном этапе - точно не место. Миллиардеры-то хоть за свои деньги летают...
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 13:31
          +2
          по моему,это- маразм за наши деньги...
    5. Старый Хрен
      Старый Хрен Сегодня, 19:28
      -1
      Очередная клоунада. Распил бабла и превращение космонавтики в шапито. Ничего нового. А больным детям по копейке деньги собирают.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:33
    +6
    Первый космический полет "киноэкипажа" на МКС завершен
    И теперь оба-двое Героев России получат?
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 08:40
      -19
      Цитата: Victor_B
      И теперь оба-двое Героев России получат?

      А почему бы и нет? Они прославили нашу страну на весь Мир - это достойно высшей награды.

      ps
      Тем кто минусует. Вас коробят успехи России? Тогда минусуйте, я не возражаю. laughing
      1. tatra
        tatra Сегодня, 09:10
        +25
        ГДЕ ваши успехи ,враги коммунистов ? Снять "одноразовый " фильм ,угрохав на это колоссальные деньги российского народа ,и чтобы похвалится перед США ?
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:14
        +16
        Чем прославили??? Тем что первые "актёры" слетали? Этим уже не удивить и тем более прославиться, какая польза от этого полёта, сняли кадры для фильма?! Так надо посмотреть что за фильм я про качество самого фильма а не съёмок. А то восторгов море а за что не понимаю.
        1. BARKAS
          BARKAS Сегодня, 09:35
          -15
          Может просто был в наличии "лишний" корабль на котором некому было лететь вот и решили использовать его не совсем обычно.
          1. Karabin
            Karabin Сегодня, 18:02
            +2
            Цитата: BARKAS
            и решили использовать его не совсем обычно.

            Нетрадиционная космонавтика получилась.
        2. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 10:10
          +6
          Цитата: Ропот 55
          А то восторгов море а за что не понимаю.

          Первый космический полет "киноэкипажа"
          - хочется надеяться, что такого не повторится, у кого только ума хватило...
        3. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 10:39
          +7
          Цитата: Ропот 55
          Так надо посмотреть что за фильм я про качество самого фильма а не съёмок.

          Судя по тем убогим поделкам, которые выдает российский постсоветский кинематограф, ничего хорошего ждать не приходится.
      3. Косм22
        Косм22 Сегодня, 09:34
        +10
        Гм... Если под успехом понимать рутинный полет королевской "семерки", то да - это круто!
        Но может имеется в виду что-то другое?
        Например тот факт, что российский сегмент ухитрился дважды за 3 месяца сбить ориентацию станции? Причем, оба раза из-за сбоя ПО? Это успехи? После которых объявляют аварийную ситуацию на МКС?
        С ПО явные проблемы. И успехами здесь и близко не пахнет. Ладно "Наука". РКК Энергии еще предстоит довести до ума СУ двадцатитонников. Но "Союз"???!!!
        Ведь сбой ориентации станции произошел во время теста СУДН корабля "Союз МС-18". Есть там вина Новицкого или напортачила Земля - разберутся. Почему движки Союза не отключились по текущей программе, а перестали работать только после достижения определенного ограничения по расходу топлива. Но факт сбоя удручающий и настораживающий.
        А отказ автоматики при стыковке и переход на ручное управление?
        А вой сирены на станции прошлой ночью опять же из-а из-за сбоя ПО? Когда кратковременно пропала готовность навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля "Звезда"?
        Это успех?
        Я хотел бы посмотреть на реакцию Роскосмоса или Рогозина, если бы подобные "успехи" с завидной регулярностью демонстрировал американский или другой сегмент международной станции.
        .
      4. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 09:58
        -14
        Цитата: Boris55
        ps
        Тем кто минусует. Вас коробят успехи России? Тогда минусуйте, я не возражаю.

        Вот вам "плюс"... Тяжёлая работа в космосе завершилась. Мужественная девочка. Как же ей тяжело было... Невесомость - совсем не мед... Некоторые очень плохо переносят адаптацию. А тебе ещё надо что то из себя на камеру выдавать... И все эти нюансы, которые никакой компьютерной графикой не съимитируешь...
        1. slipped
          slipped Сегодня, 14:18
          -2
          Цитата: Горный стрелок
          Тяжёлая работа в космосе завершилась. Мужественная девочка. Как же ей тяжело было... Невесомость - совсем не мед... Некоторые очень плохо переносят адаптацию. А тебе ещё надо что то из себя на камеру выдавать... И все эти нюансы, которые никакой компьютерной графикой не съимитируешь...


          Интервью сразу после полёта:

      5. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 10:05
        +1
        Цитата: Boris55
        Тем кто минусует. Вас коробят успехи России?

        Коробит большое количество откровенных психов на сайте. hi
        P.S.И зачем тогда было банить Михана?!
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:43
      -10
      Слетай на бочке с керосином и ты Героя России получишь.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:16
        +6
        На этой "бочке" безопаснее чем на обычном самолёте, в чем геройство то?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 09:19
          -4
          Я на самолете очковал,24 часа в воздухе.А тут космос
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:40
      +9
      Цитата: Victor_B
      Первый космический полет "киноэкипажа" на МКС завершен
      И теперь оба-двое Героев России получат?

      Опоздали они ...
      Места в Думе уже заняты. hi
    4. frruc
      frruc Сегодня, 09:59
      +7
      Героев не получат, а вот какую-нибудь премию кинофестиваля вполне могут. Хочу посмотреть в фильме игру актерского состава, оценить школу актерского мастерства К. Станиславского и Немировича-Данченко.
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 10:24
        +3
        Может и получат. Какого нибудь "Кинотавра". А вот если бы сняли про гибель советских-российских космонавтов-получили бы "Пальмовую ветвь" или "Оскара". Там такое очень любят.
        1. frruc
          frruc Сегодня, 11:01
          +3
          " Оскар" был бы обеспечен. Если бы в сценарии фильма было пьянство , любовь, страдания. И в финале американцы всех спасают. wassat
    5. slipped
      slipped Сегодня, 14:16
      -2
      Цитата: Victor_B
      Первый космический полет "киноэкипажа" на МКС завершен
      И теперь оба-двое Героев России получат?


      Героев дают профессиональным космонавтам за первый полёт, так как они на себе всё и тянут. Пассажирам дадут ордена Мужества, за то что превзмогли и совершили.
    6. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 19:59
      0
      С чего это они героев России получат?
  3. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 08:34
    +3
    Отлично, что вернулись целыми и невредимыми, и техника сработала на хорошо. Но на сколько полезным был этот полет, узнаем позже.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:36
    +20
    Съемки на орбите нового фильма с рабочим названием "Вызов" завершены, с МКС на Землю вернулись актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, являющийся командиром экипажа.

    А что? Это хорошая идея. Пора заняться сериалами: «Больница», «Поликлиника», «Городской квартал», «Сельская глубинка», «Куда плывёт российская рыбка», «Кто владеет российской нефтью», «Каково у нас с экологией», «Путешествие кВт/ ч от турбины до потребителя», «Сколько в России пальмового масла», «Есть ли табак в табаке», «Почему минеральная вода стоит дороже водки»...да мало ли? Тут можно замутить киноэпопею «Выбор», про выборы и их реформацию с времён ЕБН до нашего времени.
    1. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 09:48
      +6
      Пора заняться сериалами: «Больница», «Поликлиника», «Городской квартал», «Сельская глубинка»
      а может проще? Собрать всех этих "гениев" снимать на безвозвратной основе в один корабль и.. запустить в сторону Солнца?
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:55
        +2
        Цитата: Region-25.rus
        запустить в сторону Солнца?

        Я сегодня посмотрел сюжет, где отец обращается с сотрудникам полиции, которые пытались избиениями добиться признания вины от его сына...Такая жесть, что простой ракетой не отделаются...
  5. usr01
    usr01 Сегодня, 08:43
    +17
    Очень спорный вопрос - А нужны-ли были вообще эти съемки в реальном космосе?
    Если сценарист+режиссер+артист не могут зацепить зрителя просто диалогом, паузой, молчанием артиста в кадре...
    то да! такой себе пиар-рекламный ход...
    Вот кто это все оплачивал?
    (я понимаю, что народ. А кто принимал решение за народ, что он готов платить за это...)
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 09:00
      +17
      Цитата: usr01
      Вот кто это все оплачивал?

      На лечение детей на всех федеральных каналах, в том числе и на Первом, всем миром деньги собираем, неправильно всё это sad
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:34
        +6
        Эрнсту важнее это а не спасенные жизни детей.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:19
      +5
      Тут увы уже много тех кто считают что сделано хорошее дело для страны и кино индустрии только фильма то ещё никто не видел, смешно будет если качество съёмок будет не отличимо от ранее снятых новых фильмах о космосе.
      1. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 12:42
        +4
        Цитата: Ропот 55
        только фильма то ещё никто не видел

        Да и судя по сюжету... Ну кого он может зацепить? После всех этих звёздных войн и звёздного же пути?
        Медик в космосе... боже мой... Эти деньги на борьбу с ковидом лучше выделить, раз пошла "четвёртая волна". Будут больные в переполненных больницах с недостатком медперсонала смотреть на врача в космосе? И что они будут думать? В космос врача запустить можем, а на Земле врачей не хватает...
        В больнице Первоуральска во время смерти пациента рядом не оказалось ни одного медика

        Видимо в космос улетели...
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:26
      +8
      ФК + Эрнст с 1 канала + создатели комедий ЙеловБлекСтудио + Роскосмос отобрав корабль у космонавтов.

      Основная проблема не в деньгах, а в графиках.
      Вместо артистов должен был лететь нормальный экипаж. Они тренировали ВКД, подключения, манипулятор на Науке, ввод в строй оборудования с прогрессом которое прилетит. Вместо них прилетели артисты.

      Те люди которые сейчас на МКС (за исключением Антона) завершают свою летную программу вот в октябре + пара недель подбить хвосты. Все что дальше сложное и требующее предварительной отработки на стенде, они не могут. Опять же, это не шестерку по братски разобрать, тут одна ошибка и минус миллиарды/многолетние программы. Поэтому новый Прогресс - уже перепаковали. Будет больше вкусняшек, всякой мелочевки и минус оборудование. Фактически текущий экипаж до марта будет работать в треть возможностей, а то что планировали делать в ноябре-феврале, теперь будут делать в марте-июне.
    4. igor67
      igor67 Сегодня, 11:35
      +6
      Цитата: usr01
      Очень спорный вопрос - А нужны-ли были вообще эти съемки в реальном космосе?
      Если сценарист+режиссер+артист не могут зацепить зрителя просто диалогом, паузой, молчанием артиста в кадре...
      то да! такой себе пиар-рекламный ход...
      Вот кто это все оплачивал?
      (я понимаю, что народ. А кто принимал решение за народ, что он готов платить за это...)

      Вот мне бывшему гражданину СССР, интересно какой смысл этого полета? Нас учили в школе и в техникуме , что всё должно иметь положительное КПД, какое КПД этого полета? Это вопрос для форумчан , которые ратуют за престиж и возможность полета простого смертного, а не профи. Если б на Луне была станция и туда летали простые рабочие , понятно, а так ради получаса спалить в прямом смысле, не деньги, а труд тысяч людей, металла, горючего, даже экология ради чего?
      1. anjey
        anjey Сегодня, 19:24
        0
        А какой смысл американской двадцатилетней миссии,даже не в Космосе , в Афганистане?На сотни миллиардов долларов американских налогоплательшиков,оставленной террористам ,техники и оружия ?Сколько бедные американцы кормили своих и чужих профи от войны , на афганской земле?Что бы героином наполнить земли Европы и США laughing ?Пора Голливуду снять героический боевик на эту тему ,что уж Космос ,на Земле бы разобраться обманутому в очередной раз американскому народу laughing
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:49
    -23
    Молодцы,Голливуд жрёт сегодня туалетную бумагу,от зависти.Думаю Маск сегодня поздравит Рогозина.Посмотрим какой фильм получится.
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 08:56
      -21
      Цитата: tralflot1832
      Голливуд жрёт сегодня туалетную бумагу,от зависти.

      Говорят там с этой бумагой проблемы, видать офисной со своим сценарием давятся. laughing
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:20
      +9
      Давайте сначала сам фильм посмотрим а потом будем про молодцы писать
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:26
        -1
        Давайте посмотрим Фильм.Но уже по Учителю вопросы возникают.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:20
      +5
      Ну, там вообще прагматичный подход. Круз хотел лететь с оператором. Но то ли с деньгами (фильм же окупить это должен, и им НАСА не дарит бесплатный корабль до МКС, нужно выкупать места у Аксиума), то ли уже перехотели снимать в космосе. В общем на 22 год пока в заявке нет. Есть 1 место в одном туристическом корабле, которое разыграют и 2 пока не выкупленных места на осень 22 у Аксиума.
      1. slipped
        slipped Сегодня, 14:21
        -1
        Цитата: donavi49
        Ну, там вообще прагматичный подход. Круз хотел лететь с оператором. Но то ли с деньгами (фильм же окупить это должен,


        Им прямо запретили из Госдепа. Лететь на Союзе. Потому всё у них и обломалось.
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 14:25
          0
          Ну в Аксиум 2 уже не запрыгнуть (2 места Дискавери купил, хотя при желании можно было и вперед выкупить + экстремал, гонщик, гонщик-пилот кресло взял + старушка Пегги повезет), а в Аксиум 3 легко, да вероятно Аксиум 3 улетит в 23 год. Ну тут еще зависит от графика загруженности МКС и продаже мест.
    4. den3080
      den3080 Сегодня, 09:27
      -23
      Цитата: tralflot1832
      Молодцы,Голливуд жрёт сегодня туалетную бумагу,от зависти.Думаю Маск сегодня поздравит Рогозина.Посмотрим какой фильм получится.

      Нет. Голливуд сегодня серет кирпичами.
      А наши молодцы. Не знаю кто такой Шипенко. А Юлия Пересильд - отличная актриса.
      И это… командирам экипажей (Шкаплерову и Новицкому) надо вручить по три Героя России(за весь экипаж)
      Всё-таки и актриса и режиссёр - пассажиры, дилетанты. Приходилось в одиночку управляться.
      Стыковку вручную проводил Шкаплеров, насколько я слышал.
      1. Косм22
        Косм22 Сегодня, 10:59
        +8
        Вы правильно слышали.
        Теперь попробуйте понять, почему.
        Почему Шпаклеров был вынужден переключиться на ручную стыковку.
    5. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 09:52
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Посмотрим какой фильм получится.

      независимо от того, получится ли фильм
      космос - это отдельная отрасль. самая наукоёмкая отрасль. не имеющая ничего общего с развлекательной индустрией.
      я не считаю, что артистам нечего делать в космосе.
      пусть Первый канал вкладывается, строит и летит.
      а ещё лучше - пусть научатся наконец снимать фильмы уровня полувековой давности
      ведь искусство - это не про затраты и прибыли
      но отвлекать средства (речь не только и не столько о деньгах) целой отрасли - это сродни вредительству
      итак Россия в космосе давно уже не на первых ролях
    6. usr01
      usr01 Сегодня, 14:23
      +1
      tralflot1832 -> Молодцы,Голливуд.......

      Надеюсь Вы это с сарказмом...
      И минусы припаяли люди бЭз чувства юмора...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:28
        -2
        Минусаторы,поклонники Голливуда и готовые лечь под америку во всех позах.
  7. bamsik
    bamsik Сегодня, 09:07
    -7
    да уж,амер ы забацали бы компьютерную графику. а наши сняли на натуре и не парятся
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 09:25
      +14
      Че париться когда на чужое гуляют . За чей счет банкет у синематографа ? А прибыль от фильма чья будет?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:33
        +1
        Слухи разные ходят но думаю что не за свои я про "космонавтов".
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:10
    +5
    денг же в стране до черта
  9. Сергей Никифоров
    Сергей Никифоров Сегодня, 09:22
    +13
    Интересно за чей счёт был банкет.? В сети ходят разговоры, что ради того, что бы переплюнуть ов, которые готовят Тома Круза для отправки в космос, что бы снять какое то кино, мы пожертвовал отправкой в космос экипажа, который долго готовился И все это позерство обходится бюджету почти в 2 млрд руб Я думаю, что НАСА и в мыслях не держал Круза отправить за счёт государства А мы богатые Понты, однако
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:31
      +3
      Это больше чем понты, тут даже сразу так и не скажешь глупость или выпендреж но не видя фильма славить этих "космонавтов" не хочу, и да обидно за двух реальных людей потративших не малый кусок своей жизни на подготовку и потерявший этот шанс из-за кино.
  10. Trevis
    Trevis Сегодня, 09:23
    -10
    Молодец Юлия!
    1. slipped
      slipped Сегодня, 14:23
      -1
      Цитата: Trevis
      Молодец Юлия!


      1. Trevis
        Trevis Сегодня, 15:24
        0
        Хорошо выглядит!)
  11. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 09:24
    +4
    Когда стыковались с МКС и космонавт дал "порулить" артистке, напомнило бородатый анекдот:
    - Белка!
    -Гав!
    -Нажми синюю кнопку! .....
    Космонавтика, доведенная до абсурда. Лучше "Бруно" пересмотрю или "Американский пирог", чем стану смотреть то, чем будет этот фильм. Режиссеру -же Белку со Стрелкой кормить в космосе доверить нельзя, если в роли "хирурга" - рыжая девИца с шевелюрой, заполнившей пол отсека.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:29
      +1
      Цитата: Шалтай

      - Белка!
      -Гав!
      -Нажми синюю кнопку! .....

      Вообще, в Космосе побывали >20 собак(некоторые по 2 раза), 32 обезьяны (включая 2 шимпанзе), кролики, морские свинки, хомяки, крысы, мыши, перепела, гекконы, лягушки, тритоны, улитки. А 2 черепахи даже облетели вокруг Луны!
      Первыми земными животными, родившимися в Космосе, стали рыжие тараканы (Blattella germanica), дети тараканихи Надежды.
      1. Шалтай
        Шалтай Сегодня, 10:41
        +2
        Цитата: Reptiloid
        32 обезьяны (включая 2 шимпанзе),

        Даже на одну больше, как проявилось со временем. Внешнее человеческое обличье бывает обманчивым, нутро рано или поздно проявляется. Конкретизировать на публику не буду wink
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 10:50
          -2
          Даже на одну больше.....

          Да, обезьяны, они такие. В Африке некоторые стаи шимпанзе даже практикуют изготовление каменных рубил!
          wassat И ещё такая мысль: а считал ли кто-то тараканьих деток, родившихся в Космосе?
  12. utromf
    utromf Сегодня, 09:34
    +10
    Пока в России занимаются всякой космической киношной ерундой, США запускают реальные проекты ввиде станции Lucy laughing
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 20:07
      +1
      Эта станция наверное раз в 15 больше стоит чем этот полёт киношников и актрис на МКС - на что богаты на то и рады.
  13. палестинец
    палестинец Сегодня, 09:37
    -20
    вот почитал я комменты что здесь что на трансляции роскосмоса в чате...итог россия банкрот....нефть и газ кончились...пустые полки магазинов...люди умирают с голода на улицах...россияне ходят в туалет в кусты...ну и в довесок весь этот полет мульфильм.....эх жаль этих жертв тик тока))))
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 13:31
      -2
      и еще....Все поголовно считают чужие денньги...
      1. Black5Raven
        Black5Raven Сегодня, 14:28
        +3
        Цитата: ВадимЖивов
        и еще....Все поголовно считают чужие денньги...

        Нет государственных денег. Это деньги налогоплательщиков. Этот полёт равен отсутствующему оборудованию в больницах с ковидниками. В десятках из них.
        1. ВадимЖивов
          ВадимЖивов Сегодня, 14:36
          -3
          Даже в моем городке менее 70000 тыс населения есть все а у Вас навальнят всего везде не хватает. И не вам мне ( больному ковид 19 ) эту пургу нести.Фамилию не прячу тест положительный пришел в субботу
          1. конёк-горбунок
            конёк-горбунок Сегодня, 17:50
            0
            Цитата: ВадимЖивов
            Даже в моем городке менее 70000 тыс населения есть все а у Вас навальнят всего везде не хватает. И не вам мне ( больному ковид 19 ) эту пургу нести.Фамилию не прячу тест положительный пришел в субботу


            А прививку чего не сделал,побояся?
    2. slipped
      slipped Сегодня, 14:24
      -3
      Цитата: палестинец
      эх жаль этих жертв тик тока))))


      - П...сы, сэр! laughing
  14. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:41
    -11
    ***
    Наши артисты вернулись на нашем корабле домой -
    - Поздравляю!...
    ***
    1. Сергей Никифоров
      Сергей Никифоров Сегодня, 09:45
      +7
      И что, с чем поздравлять то.? С обычным рутинным действием.?
      1. ВадимЖивов
        ВадимЖивов Сегодня, 13:33
        -2
        Уважаемый слетайте а потом ля ля....
        1. Сергей Никифоров
          Сергей Никифоров Сегодня, 13:36
          +1
          Летали и собаки, дело не в том Почитайте ветку, может поймёте А то мне лень пальцем в клаву тыкать
          1. ВадимЖивов
            ВадимЖивов Сегодня, 14:03
            -4
            Зависть и подсчет чужих денег больше ничего нет. Реакция далеко не такая как была бы во времена СССР.Либерасты иксовые...Тьфу..Раздайте все беременным пенсионерам и будет Вам счастье...
            1. Сергей Никифоров
              Сергей Никифоров Сегодня, 14:15
              +6
              Раздать пенсионерам, а более того детям, на помощь которым уповает тот же первый канал, толку было бы значительно больше А то сейчас Эрнест без тени смущения говорит о выполнении плана съёмок на 120%, забывая шикарную фразу М. Тестер Нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков И если этого не понимать надо быть законченным даже не знаю как сказать
              1. ВадимЖивов
                ВадимЖивов Сегодня, 14:22
                -3
                Молитесь на М.Тетчер флаг в руки и барабан на шею а я рожден в СССР и этим горжусь. Каждый должен заниматься своим делом. Космонавтам и актерам поручили дело - они сделали... И если хаить то тех кто принимал решение а не исполнителей и тем более обсуждать женщину на ВО
                1. Сергей Никифоров
                  Сергей Никифоров Сегодня, 14:29
                  +2
                  А их и хаят, женщина то при чем Актрисулька А хаят за то, что чихали они на людей Понты важнее А вы, рождены в СССР, так и не набралось ума понять, что за народные деньги херней страдать не надо Вон по 1000 чел умирают ежедневно, пенсионеров медиков из запаса призывают Вот куда эти деньги потратить надо
                  1. ВадимЖивов
                    ВадимЖивов Сегодня, 14:51
                    -1
                    Деньги на медицину , для Вас умных обьясняю, это другая статья расходов и конкретно на вашу личную медицину космос не влияет. Писал выше болею ковид 19 уже неделю. Всего хватает. Жаль привиться нельзя было но это из за перенесенных ранее заболеваний. Всем здоровья желаю...
                    1. Сергей Никифоров
                      Сергей Никифоров Сегодня, 15:52
                      +2
                      Желаю выздоровления Дискуссию перервем Лечитесь
                      1. ВадимЖивов
                        ВадимЖивов Сегодня, 16:39
                        +2
                        спасибо и Вам здоровья..
  15. николай саенко
    николай саенко Сегодня, 09:54
    -19
    Молодцы!А те,кто завидует,продолжайте биться головой о стену и кричать-куды пошли народные дэньги! laughing
    1. Сергей Никифоров
      Сергей Никифоров Сегодня, 09:58
      +5
      А куда пошли народные деньги.?
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 11:00
        +7
        "Народные деньги"? Гм, вам же Матвиенчиха четко сказала, что нет никаких, таких " народных денег", а есть "государственные деньги", которые государство расходует на "государственные интересы". Космическая пиар- компания очевидно один из таких интересов. И да, Вы не забыли послать очередную смс на лечение больных детей из " простого" народа? У "государства"
        на это денег нет.
    2. Шалтай
      Шалтай Сегодня, 10:11
      -1
      Цитата: николай саенко
      Молодцы!

      Знакомо ли понимание пошлости вам Коля? Заметьте, что не считаю чужие деньги.
      Вы когда-нибудь видели патлатого хирурга? Врача имею ввиду.
      Следующий раз можно дождаться съёмки фильма в космосе, где в роли Джигурды снимется Зверев.
  16. V значит В
    V значит В Сегодня, 09:55
    +5
    Я стесняюсь спросить, и что же они могли там такого наснимать за полторы недели чего до этого космонавты сами не снимали, особенно без профессиональных своих "прибамбасов", чтобы фильм вышел прям ах?
  17. 501Legion
    501Legion Сегодня, 10:00
    -22
    сейчас набежит свора идиотов которые про батуты всё писать начнут.
    1. V значит В
      V значит В Сегодня, 10:14
      +7
      А что были бы не правы?
      1. 501Legion
        501Legion Сегодня, 13:02
        -3
        нет конечно , узколобые дальше своей руки не видят. как и здешние заседатели.
  18. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 10:02
    +10
    Во первых страшная, во вторых судьбу реальному космонавту исковеркала.
    И зачем всё это было нужно?....
    Мажоры типа Бондарчука рулят.. ска...
    Пересильд = позор России.
    Хотя ей то пох...
    И мажорам тоже..
    1. Косм22
      Косм22 Сегодня, 11:03
      +12
      Девочку понять можно. Кому не хочется славы?
      Даже такой, на 90% состоящей из одного пиара.
      Но как понять действия Роскосмоса?
      1. Барбарис25
        Барбарис25 Сегодня, 11:42
        -10
        это называется популяризация космоса...Или предлагаете как Корниенко "пусть пресс-служба РК более увлекательно рассказывает о наших полетах ?" самим не смешно?Кстати..полетел бы Круз..все бы писали "какой он молодец",зато Пересильд уже 3 раза с грязью смешали..герои..че сказать,эксперты топвара в своем стиле
        1. Косм22
          Косм22 Сегодня, 12:22
          +7
          Предлагаю послушать мнение зампреда правительства Борисова, исполнительного директора госкорпорации Роскосмос по пилотируемым космическим программам Крикалева, космонавтов Федора Юрчихина, Сергея Залетина, Светланы Савицкой, Геннадийя Падалки, Михаила Корниенко и др. об этом кинобалагане.
        2. donavi49
          donavi49 Сегодня, 12:28
          +5
          Кстати..полетел бы Круз..все бы писали "какой он молодец",зато Пересильд уже 3 раза с грязью смешали..герои..че сказать,эксперты топвара в своем стиле


          Разница между Пересильд и Крузом просто элементарна:
          1) Пересильд дали корабль с федеральной программы, высадив космонавтов и сломав всю программу подключения Науки, ВКД, приема нового оборудования и экспериментов до марта. Повторю, они там не шестерку в гараже по книжке и гуглу ремонтируют, многие сложные операции отрабатываются на стендах и по ним сдается экзамен. Тот экипаж который сдавал экзамен остался на земле, а тот который летает выполнит свою программу (которую он тренировал) в октябрей + пара недель хвосты подбить. Новый Прогресс уже перепаковали например.

          2) Круз искал деньги у инвесторов и студий, чтобы купить места на коммерческом туристическом рейсе, который никак не влияет на программу НАСА по экспедициям на МКС. Крю3 в любом случае полетит в октябре-первых числах ноября с утвержденным экипажем, а затем Крю4 и так далее.

          Поэтому Юля и Шипенко полетели вместо космонавтов сломав программу экспедиции, а Круз бы полетел в дополнение к штатным экипажам астронавтов. Разумеется он бы помешал работать своими сьемками, а экипаж бы помогал им вместо работы. Но это как раз про хвосты подбить пару недель.
        3. V значит В
          V значит В Сегодня, 15:17
          +1
          Популяризировать космос надо не через запускания актрис на орбиту, а через поднятия престижа профессий инженеров, рабочих которые в этой отрасли работают, космонавтами могут стать не все, но быть причастными к космосу через соответствующие профессии многие. Тогда глядишь и датчики перестанут не так как нужно ставить и ракеты новые полетят.
    2. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 13:01
      -5
      Женщину оскорблять и клеветать на неё в интернете исподтишка. Фу, ты жалок.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 13:06
        +7
        Цитата: Эль Чувачино
        Женщину оскорблять и клеветать на неё в интернете исподтишка. Фу, ты жалок.

        Из под тишка?
        Женщину?!
        Чувачино....
        Те не смешно от своих тупых вопросов?..
        1. Эль Чувачино
          Эль Чувачино Сегодня, 13:11
          0
          Правильно пишется исподтишка
          Женщину, представь себе.
          Я никаких вопросов не задавал. Ты задавал, но с твоих вопросов не смеяться, а плакать хочется, стоит только представить, как ты вообще живешь с такой деградацией собственной личности.
  19. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 10:17
    +16
    99 процентов произведений Первого канала - киношлак, даже когда речь идёт об очень чувствительных темах.
    Поэтому ждать шедевра от полёта киноэкипажа как то не приходится.
    Ну да, информационный шум поспособствовал некоторому возвращению внимания публики к теме космоса, и будет очень жалко и обидно, если вся польза только на этом и кончится.
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 11:44
      +1
      открою ужасную тайну: 99 % любой кинопродукции-киношлак,даже в "прекрасном СССР" 99 %-шлаком было,просто это складировалось на полках или быстро улетало с показов и вымарывалось..сейчас же это все показывается на общих основаниях и запоминается за счет Сети.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:37
      +1
      А я при упоминание первого канала сразу вспоминаю рекламную акцию по случаю выхода "Викинга" а потом сам фильм.
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 20:14
        0
        Викинг это вообще дно дна.
  20. пищак
    пищак Сегодня, 10:19
    +15
    Немало был удивлён очередным, буквально-космическим, рогозинским( случайным человеком-"батутчиком" в Роскосмосе, отнюдь не замеченным в реальном проявлении государственного мышления-в делах, а не на словесных "закидонах" и самопиаре!) киноглупством в ущерб научно-исследовательской госпрограмме и госбюджету! fool
    Очень сомневаюсь в "художественной ценности", таким, очень недешёвым, способом "разрекламированной", будущей "космокартины"!
    Как и на 100% уверен в том, что все те "космические кадры" можно было( гораздо-гораздо менее затратно!!!) сделать и в земных условиях-нынешний богатый арсенал комбинированной съёмки и компьютерной графики, а также наземные и воздушные тренажёры( в том числе-по имитации невесомости) Центра подготовки космонавтов, это вполне позволяют это сделать!
    Также уверен, что прокат будущей "космокартины"( на кинопремьере которой наверняка попиарится "главкосмический эффективный менеджер") не "отобъёт" даже затраченных на неё госбюджетных денег( не считая долгосрочных невосполнимых потерь космической госпрограммы)!
    Это уж не говоря о том печальном факте, что уровень "такъявидения" и "профессионализма" постсоветских "оскаражаждущих" российских сценаристов, режиссёров и артистов( почти поголовно сменивших "систему Станиславского" на "крики Вильгельма" и банальное кривляние "в кадре"), увы, оставляет желать лучшего! request
    Лучше бы Настоящих Космонавтов, как и должно было быть, отправили на орбиту!
    За Державу обидно!!!
    имхо
  21. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:34
    +10
    Ну если учесть что 90% российского кинотворчества убожество полное, то мало,очень мало уже верится что будет чтото вменяемое на выходе- последнее время индикатор работает-чем больше бабла и пиара вливают, тем невозможнее смотреть.
  22. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:43
    -11
    В период невиданных санкций и экономики разорванной в клочья...
    Америкацы бегут из Афганистана и вообще из центра Евразии, мы таки доделываем СП-2, и опускаем Штаты, Голливуд и Тома Круза ...
    Это было правильно, только близорукие люди, или ментально проамериканские могут что-то аргументировать против, мол, бюджетные деньги, расписание полетов и бла-бла-бла.
    Престиж быть первым за деньги не купить... Или кто-то считает, что за деньги Круз теперь сможт стать первым актером в космосе? Увы, нет, можно только потом замалчивать и увиливать, как с Гагариным.
    1. Косм22
      Косм22 Сегодня, 11:10
      +7
      Престиж быть первым?
      В чем?
      В съёмках фильма? Смеху подобно.
      Первым был в чем-то СССР.
      В чем сегодня Россия первая в космосе? Сделала носитель, конкурентный на международном рынке?
      Новый многоразовый КК?
      Метановый двигатель?
      Водородный двигатель?
      Запустила хоть что-то в сторону Луны?
      Освоила технологию многоразовых первых ступеней РН?
      Первая в мире по запускам?
      Или кто-то всерьез считает, что этот кинобалаган уже уложил на лопатки Маска?
      Чем бы дитя не тешилось...
      1. Грибок
        Грибок Сегодня, 11:24
        -15
        Как там с вашим южмашем дела? Когда в космос наконец людей запустите? А то за хозяев радоваться конечно наверно хорошо когда своего ничего нету)))
        1. Косм22
          Косм22 Сегодня, 11:33
          +11
          О, грибок нарисовался. Который без реверансов в украинскую сторону засыпать не может. Но даже когда спит, то видит в своих снах только соседнюю страну. То, что происходит в его собственной, этого ура-патриота не интересует. По сути моего коммента есть что сказать, горе-оппонент?
          В чем сегодня космическое первенство России неоспоримо? Кинобалаган провели?
          Достижение более чем сомнительное. Да и спасибо за него нужно сказать товарищам Королеву и Глушко, гражданам бывшего СССР.
          1. Грибок
            Грибок Сегодня, 11:53
            -11
            Конечно есть. Вы развалились и стали мировыми попрошайками благодаря скакунам и теперь восхваляете своих хозяев на российских ресурсах. Глупо смотрится laughing
            1. Косм22
              Косм22 Сегодня, 12:31
              +3
              Глупо, грибок, переводить стрелки по любой теме в сторону от России. Ты русские буквы складывать в слова научился? Где в заметке говорится об Украине?
              Для тебя эта страна - эталон успешности? Предел мечтаний? Надо все сравнивать именно а ней? Так повесь уже карту этого государства у себя в изголовье и бей поклоны перед ней каждый вечер.
              Да, и подучи русский язык, горе-патриот. Особенно по части пунктуации (да и орфографии). Негоже рассуждать о величии России, коверкая язык этой страны.
              1. Грибок
                Грибок Сегодня, 13:53
                -5
                Поэтому ты в каждой космической иностранной теме переводишь стрелки на Россию? Косишь под россиянина хотя давно спалился что с Украины. Анекдот помнишь когда русский гордится своим местом, белорус своим, а украинец американским. Вот это про тебя.
                1. Косм22
                  Косм22 Сегодня, 15:49
                  0
                  Учи, учи российскую грамматику, недопатриот. Правила расстановки запятых проходят еще в начальных классах средней школы. Или не позорься своими комментами, если не в силах выучить пунктуацию и орфографию.
                  И если не хватает фантазии, не стоит упоминать Украину, в которой космическая отрасль не блещет успехами сегодня. Так что это не пример для подражания. Далеко не ориентир. Но дам совет.
                  Если в статье речь идет о России, можно приплести в тему неудачи в освоении космоса таких государств, как Замбия, Гондурас, Зимбабве. Непонятно только, будет ли России уютно в такой компании, кода начнёшь сравнивать.
                  Провести сравнение с успехами Спейсов кишка тонка?
  23. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 10:51
    +3
    С учетом того во сколько обходятся места на КК , пребывание на МКС, подгонки скафандров-тренировки итд итп - было ли рационально все это делать для двух (а фактически -трех ) человек на столь короткий срок ? Отдельные эпизоды с невесомостью можно было смоделировать на борту экспериментальных самолетов , что то сделать графикой . Конечно,если они снимают "типа документалку" или очередную бомбу для какого-нибудь зарубежного кинофеста - может оно отчасти и оправдано. Но со стороны смотрится как лютый перерасход, я бы даже сказал гусарство.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 11:32
      +8
      Да какое там гусарство, так, старая привычка у некоторых понторезить в подворотне . Только с возрастом и положением цена понтов в разы увеличилась и появилась привычка путать собственный карман с государственным..
    2. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 11:48
      -5
      а хорошая графика по вашему дешевое удовольствие ?тут в том же Доводе дешевле оказалось Боинг взорвать чем графику сделать,не говоря уже о том,что особенность фильма-что он реально снят в космосе,а не нарисован на планшете..
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:34
      +2
      По сюжету космонавт помирает на МКС - сердечко екнуло. Вернуть нельзя, не переживет.
      Находят Пересильд, которая летит на МКС и чинит космонавта операцией в космосе.
      Ну и потом хеппи-енд.

      30-40 минут на МКС попадут в итоговый полуторочасовой фильм. Там и романтическая линия заявлена (вероятно с починенным космонавтом) и трудная дочь, которая не понимает маму (Пересильд), ну и весь классический набор.
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 13:09
        +3
        Короче очередной мыльный киношлак но с космическим бюджетом - как раз подойдет для первого отстойного канала который смотрит только необремененный мозгами электорат, .
        1. Улиточник N9
          Улиточник N9 Сегодня, 14:28
          0
          Отлично сказано: "очередной киношлак с космическим бюджетом"!. good
  24. фа2998
    фа2998 Сегодня, 11:45
    +3
    Цитата: Егоза
    Теперь будем ждать, когда фильм покажут на экране. Это здорово! И не в павильоне снято, как "некоторые" снимали свое пребывание на Луне. )))

    Вы не помните,почем брали за "космического туриста" за полет.По несколько млн.$.Слетало двое.Ну добавятся расходы на создание фильма В итоге вырисовывается сумма в сотни млн.рублей.А сколько соберет фильм в прокате?У нас рынок?Либо отдельные фильмы будут "государственные"?
  25. p0pulivox
    p0pulivox Сегодня, 11:57
    +6
    Цитата: Стропорез
    Цитата: a.s.zzz888
    пять Россия показала средний палец мерикатосам! Э

    Возможно барагозин и показал бы палец, но не смог вытащить его из носа. belay

    Это точно, такая радость для всех нас, такая радость - вернулись "герои" космоса! lol
    И даже в связи с космической клоунадой здесь есть персонажи, которых распирает от гордости за новое "великое" достижение... wassat
    1. Улиточник N9
      Улиточник N9 Сегодня, 13:27
      +3
      Кстати, заметили разность комментариев и оценки этого "пиар-события", тех посетителей форума, кто сидит на "госкормушке"- зарплате или на госконтрактах от так называемого "государства", то есть на " государевых деньгах" якобы "заработанных" государством, а не вытащенных из карманов населения разными способами и тех, кто полной ложкой жрет "свободный рынок" и вынужден самому зарабатывать, предлагая свои услуги, продавая свой труд на так называемом "свободном рынке труда", так пестуемом государством в сторону поддержания заработков там на самом минимальном уровне? Заметили разницу? wink
  26. p0pulivox
    p0pulivox Сегодня, 12:05
    +3
    Цитата: Boris55
    Цитата: Victor_B
    И теперь оба-двое Героев России получат?

    А почему бы и нет? Они прославили нашу страну на весь Мир - это достойно высшей награды.
    ps
    Тем кто минусует. Вас коробят успехи России? Тогда минусуйте, я не возражаю. laughing

    Можно выругаться?! Это просто пи-ц...
  27. p0pulivox
    p0pulivox Сегодня, 12:23
    +2
    Цитата: Барбарис25
    открою ужасную тайну: 99 % любой кинопродукции-киношлак,даже в "прекрасном СССР" 99 %-шлаком было,просто это складировалось на полках или быстро улетало с показов и вымарывалось..сейчас же это все показывается на общих основаниях и запоминается за счет Сети.

    Дикий бред! Подавляющее большинство советских фильмов примерно до 1986 г. было хорошего и отличного качества, их и сейчас многие с удовольствием смотрят. Подавляющее большинство отечественных фильмов снятых позднее можно оценить как убожество разной степени...
  28. Kapkan
    Kapkan Сегодня, 12:37
    -2
    Капец тут у народа зависть в комментариях... Мдаа (
    1. 501Legion
      501Legion Сегодня, 13:03
      -5
      да тут засилье "одарённых" весь мир нормально к этому относится, а местым всё всегда не нравится, они зависимы от комментариев им лишь бы написать как всё плохо.
  29. slipped
    slipped Сегодня, 14:41
    -1
    В октябре у нас еще один пуск «Союза-2» с Байконура, с грузовиком к станции. Корабль «Прогресс МС-18» уже заправляют топливом. А следом подготовили ракету и для узлового модуля "Причал"



    Кроме того, на Байконуре готовят ракету «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М» к пуску кластера, состоящего из двух геостационарных спутников связи "Экспресс-АМУ3" и "Эскпресс-АМУ7", схема запуска уже опробована в таком же предыдущем пуске - отправят на суперсинхронную орбиту в ~60 000 км, а потом оттуда они на своих плазменных двигателях спустятся в свои точки стояния на ГСО.





    Работа по новым запускам кипит. Декабрь будет на них богатый.
  30. usr01
    usr01 Сегодня, 14:43
    0
    А вообще, кто такая Юля???
    Ага...
    Имя: Юлия Сергеевна Пересильд
    Дата рождения: 5 сентября, 1984 | дева

    http://kinozal.tv/persons.php?s=%DE%EB%E8%FF+%CF%E5%F0%E5%F1%E8%EB%FC%E4&pid=3303
    Красивая девочка, не спорю...
    (Вот только, как говорят в Одессе - "хороший мальчик - это не профессия...")
    Кроме сериалов (я их не смотрю в принципе) снималась в 2011 "Пять невест", развлекательно, одобрям!
    и 2015 "Битва за Севастополь" вроде и хвалят фильм...
    А я не могу себя заставить смотреть "это", когда на скринах в окопах - новенькие, отутюженные гимнастерки, а на них одеты выбритые, сытые, холеные морды.... или наоборот....
  31. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:11
    +3
    Цитата: Hagen
    всё финансирование фильма от "1 канала", коммерческой организации. Бюджетные средства не привлекались. Не вижу оснований для ломки копий

    Какой вы экономный!А то ,что 1 канал -государственный,и сколько денег туда впихивает бюджет ежегодно,не хотите озвучить? laughing
  32. Klingon
    Klingon Сегодня, 17:13
    +1
    Цитата: Егоза
    Теперь будем ждать, когда фильм покажут на экране. Это здорово! И не в павильоне снято, как "некоторые" снимали свое пребывание на Луне. )))

    Земля на самом деле плоская, заметили? Все кадры где земля круглая сняты в павильонах wassat
  33. p0pulivox
    p0pulivox Сегодня, 19:42
    0
    Цитата: Улиточник N9
    Кстати, заметили разность комментариев и оценки этого "пиар-события", тех посетителей форума, кто сидит на "госкормушке"- зарплате или на госконтрактах от так называемого "государства", то есть на " государевых деньгах" якобы "заработанных" государством, а не вытащенных из карманов населения разными способами и тех, кто полной ложкой жрет "свободный рынок" и вынужден самому зарабатывать, предлагая свои услуги, продавая свой труд на так называемом "свободном рынке труда", так пестуемом государством в сторону поддержания заработков там на самом минимальном уровне? Заметили разницу? wink

    Конечно заметил! Вообще соотношение здравых и неадекватных комментариев в разных темах всегда прямо зависит от положения комментирующего в социальной структуре общества, хотя это соотношение иногда и частично меняется причудливым образом...
  34. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 19:57
    0
    Роскосмос пробил дно. am