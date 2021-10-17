Военное обозрение
Войти Регистрация

Турецкие войска и ССА остановили наступление на севере Алеппо не из-за активности курдских отрядов

10

Турецкие войска совместно с подконтрольными боевиками из так называемой «сирийской свободной армии» продолжают обстрелы территории к югу от города Аазаз. Основные направления ударов – по обе стороны от важной трассы №214.


Накануне «Военное обозрение» сообщало, что турецкая бронетехника предприняла попытку продвижения (после артподготовки) в районе населённого пункта Милкия к западу от военного аэродрома Минак. Этот аэродром находится под частичным контролем со стороны сирийской армии. Однако продвижение (наступление) долго не продлилось, и было остановлено.

Если турецкие войска и ССА не остановят удары в провинции Алеппо, то для курдских формирований возникает серьёзная опасность потерять одну из крупных зон контроля. Это зона контроля в районе города Таль-Рифат – к северу от города Алеппо. Потеря курдского контроля над этой территорией автоматически приведёт к тому, что протурецкие боевики получат под свой контроль несколько тысяч квадратных км сирийской территории с участком упомянутой (214-й) трассы, которая соединяет Алеппо с турецкой границей.

Анкара таким образом сможет расширить так называемую буферную зону на сирийской территории, прилегающей к своим рубежам. Также в непростую ситуацию может попасть сирийский военный контингент, который находится в районе аэродрома Минак.

Ранее турецкие войска усилили свою концентрацию на севере Сирии, а Эрдоган пригрозил курдским вооружённым формированиям в САР полномасштабной военной операцией с «полным уничтожением угроз, исходящих в отношении Турции».

При этом для Анкары уже сейчас возникает проблема с Минаком. Возможно, операция в районе Тель-Рифата и была бы более полномасштабной, чем сейчас, но в такой случае пришлось бы сталкиваться не только с курдскими отрядами, но и с сирийской регулярной армией, поддерживаемой Россией. Именно поэтому наступление было остановлено. И вовсе не из-за активности курдских отрядов.

В Анкаре невозможность «зачистить» территорию от курдских вооружённых формирований из-за присутствия САА вызывает раздражение. И в такой ситуации курдам, которые контролируют Таль-Рифат, остаётся надеяться только на то, что сирийские войска продолжат пребыванием в этом районе, иначе они (курды), без поддержки, будут сметены турецкими войсками и подконтрольными боевиками.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Минобороны Турции
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:38
    +13
    Курды не на ту "крышу" поставили вот и отгребают пока потихой, надо было соглашаться на автономию (широкую) счас бы потише в их землях было.
    1. Koldirbek
      Koldirbek Сегодня, 10:53
      +5
      Цитата: Ропот 55
      Курды не на ту "крышу" поставили вот и отгребают пока потихой, надо было соглашаться на автономию (широкую) счас бы потише в их землях было.

      Согласен ..Ведь предлагали им ! США их печеньками закидали и турки вошли в Сирию .
      Теперь доверия им нет ,будут огребать от всех .А США как всегда разбежались и типо они ни причем в этой бойне ..А Ассад у власти и народ его поддерживает ,как и Россия !
      Такие дела "хоспода дерьмократы" .
  2. Gato
    Gato Сегодня, 09:46
    -8
    Вся эта сирийская возня начинает напоминать игру в го.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:48
    +1
    Турецкие войска совместно с подконтрольными боевиками из так называемой «сирийской свободной армии» продолжают обстрелы территории к югу от города Аазаз.
    Достойные ученики США.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:52
    +2
    ***
    Нет у курдов Салади́на...
    ***
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 10:00
      +1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Нет у курдов Салади́на

      вот его только и не хватало для полноты картины.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:31
    0
    Анкара таким образом сможет расширить так называемую буферную зону на сирийской территории
    Чего Эрдоган и желает. Кроме этого его сильно раздражает американская поддержка курдов, которых ему ужасно хочется смести и хотя бы на время забыть о них. А для достижения своих целей не будет жалеть своих солдат не говоря уже о "мясе" из ССА.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 11:21
      0
      У Эрдогана не все просто.
      На одном сообщении о наступлении лира просела.
      Досрочные выборы готовит в 2022г.
      Приходится осторожничать.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:35
    +2
    В Анкаре невозможность «зачистить» территорию от курдских вооружённых формирований из-за присутствия САА вызывает раздражение

    Да, да, а присутствие бармалеев, под прикрытием турецких войск никого не раздражает???
  7. Комментарий был удален.
  8. askort154
    askort154 Сегодня, 12:38
    +1
    СССР очень прагматично использовал курдскую "проблему" в отношениях самого опасного представителя НАТО на БВ , а особенно на Кавказе. Конкретно, против Турции были организованны две военные базы в Армении.
    Которые, по тем временам, были достаточны для выполнения задачи. А другим направлением, была политическая стратегия - поддержка курдского "вопроса" - КРП (курдская рабочая партия), очень болезненного, для внутренней политики Турции. СССР нет, а "курдская проблема" для Турции осталась, и по сей день. К сожалению, современная политика России,пошла другим путём. А в итоге "курдскую тему" быстро подхватили англосаксы, и успешно её используют и в Ираке,и против Сирии, а сегодня, и против Турции. Все используют курдов как политический "калашников" на БВ. И они тупо идут на это, не смотря на то , что их все регулярно "кидают".
    И их "наивность" можно понять. Это нация численностью 42 миллиона, проживающая в Иране, Ираке, Турции, Сирии, не может создать своей государственности. И это понятно, никто из этих стран не жаждет поделится с ними своей территорией. Так что "курдская тема" будет использоваться бесконечно, в интересах крупных игроков на БВ.