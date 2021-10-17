Турецкие войска и ССА остановили наступление на севере Алеппо не из-за активности курдских отрядов

Турецкие войска совместно с подконтрольными боевиками из так называемой «сирийской свободной армии» продолжают обстрелы территории к югу от города Аазаз. Основные направления ударов – по обе стороны от важной трассы №214.Накануне «Военное обозрение» сообщало, что турецкая бронетехника предприняла попытку продвижения (после артподготовки) в районе населённого пункта Милкия к западу от военного аэродрома Минак. Этот аэродром находится под частичным контролем со стороны сирийской армии. Однако продвижение (наступление) долго не продлилось, и было остановлено.Если турецкие войска и ССА не остановят удары в провинции Алеппо, то для курдских формирований возникает серьёзная опасность потерять одну из крупных зон контроля. Это зона контроля в районе города Таль-Рифат – к северу от города Алеппо. Потеря курдского контроля над этой территорией автоматически приведёт к тому, что протурецкие боевики получат под свой контроль несколько тысяч квадратных км сирийской территории с участком упомянутой (214-й) трассы, которая соединяет Алеппо с турецкой границей.Анкара таким образом сможет расширить так называемую буферную зону на сирийской территории, прилегающей к своим рубежам. Также в непростую ситуацию может попасть сирийский военный контингент, который находится в районе аэродрома Минак.Ранее турецкие войска усилили свою концентрацию на севере Сирии, а Эрдоган пригрозил курдским вооружённым формированиям в САР полномасштабной военной операцией с «полным уничтожением угроз, исходящих в отношении Турции».При этом для Анкары уже сейчас возникает проблема с Минаком. Возможно, операция в районе Тель-Рифата и была бы более полномасштабной, чем сейчас, но в такой случае пришлось бы сталкиваться не только с курдскими отрядами, но и с сирийской регулярной армией, поддерживаемой Россией. Именно поэтому наступление было остановлено. И вовсе не из-за активности курдских отрядов.В Анкаре невозможность «зачистить» территорию от курдских вооружённых формирований из-за присутствия САА вызывает раздражение. И в такой ситуации курдам, которые контролируют Таль-Рифат, остаётся надеяться только на то, что сирийские войска продолжат пребыванием в этом районе, иначе они (курды), без поддержки, будут сметены турецкими войсками и подконтрольными боевиками.