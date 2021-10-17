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В Сети появилось видео движения российской колонны с повреждённой бронетехникой в Сирии

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В Сети появилось видео движения российской колонны с бронетехникой по одной из дорог в Сирии. В описании к ролику говорится, что съемка происходила в районе города Банияс на северо-западе арабской республики.


Видео было размещено в соцсетях, в ролике показана колонна российских автомобилей КамАЗ, везущая на грузовых полуприцепах бронетехнику, принадлежащую российской военной полиции. Как видно из видео, на тралах располагаются бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, а также бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-К".

Техническое состояние из-за качества съемки определить сложно, на одном из БТР-80 отсутствует переднее колесо, на другой технике видны повреждения. У всей бронетехники спущены колеса. Как заявляется, всего в колонне было около 10 единиц поврежденной техники.


Судя по последним сводкам российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, российские военные полицейские и военнослужащие в боевые действия не вступали, о повреждении военной техники сообщений нет. Согласно публикациям арабских СМИ, 15 октября потери понесли турки, в провинции Идлиб при движении военной колонны на автостраде Маарет - Мисрин в результате срабатывания взрывного устройства был подорван бронеавтомобиль турецкой армии, двое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения. О российских военных сообщений нет.

Возвращаясь к колонне российской бронетехники, можно предположить, что данные боевые машины получили повреждения в различных ситуациях и в разное время, после чего из-за невозможности ремонта на месте были собраны в одну колонну и отправлены на одну из российских военных баз, вероятней всего в Тартус. Далее два варианта - ремонт в мастерских базы или отправка в Россию.

В Минобороны никак не комментируют появившееся видео.
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34 комментария
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  1. Бабай-Оглы
    Бабай-Оглы Сегодня, 10:16
    +50
    А что вы хотите ,там война идет ..Парни не сидят в бункерах,а постоянно в боевых выходах учавствуют.
    А бармалеи там злые самые остались.Удачи вам мужики ,на дальних рубежах вы тм и Россию тоже защищаете ,чертей молотя
    1. olegff68
      olegff68 Сегодня, 11:09
      +11
      Одного не понятно - где, кто и какие там "повреждения" рассмотрел?
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 12:09
        +8
        М.. может быть тот кто на видео смотрел?
        На скрости в 0.5 все неплохо видно. В основном колеса...
        1. vargo
          vargo Сегодня, 13:15
          +3
          Я только у первой машины заметил попадания (не 100%) и спущенные колеса, что тоже не признак поражения. У остальных ничего не углядел. Странный видос.
        2. D16
          D16 Сегодня, 16:44
          0
          Там везде система подкачки колес от компрессора. Не работает мотор, не работает компрессор. Совсем не факт, что это боевые повреждения.
          1. alexmach
            alexmach Сегодня, 19:04
            0
            Похоже система подкачки не справилась.


            Ясное дело, что не факт, что повреждения боевые. На таком видео различить невозможно.
            1. D16
              D16 Сегодня, 19:33
              0
              Выше уже пояснили, что иначе две машины на трейлере бы не уместились.
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 10:17
    +31
    Зачем из обычного перемещения повреждённых машин делать сенсацию.Машины планово перемещают в пункт ремонта.
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 10:25
      +13
      Согласен с Вами hi Тем более, что они получили повреждения, защитив от смерти наших солдат и офицеров, а не на трассе Париж-Дакар поломались.
    2. уралец
      уралец Сегодня, 18:38
      +1
      Цитата: Александр 3
      Зачем из обычного перемещения повреждённых машин делать сенсацию.Машины планово перемещают в пункт ремонта.

      Как зачем. Очередной вброс. Затем отзывы, лайки, дизлайки, заходы на страницу, счетчик крутит набирает бонусы.. Вот и ответ.. Посмотрите сколько отзывов, посещений, и ответов. И сумма ?
  3. ViPirozhnikow
    ViPirozhnikow Сегодня, 10:27
    +18
    В конце сделан верный вывод. Просто техника накапливалась и отправлена для ремонта в одной колонне. Не вижу ничего такого...
  4. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 10:29
    +8
    А с какого МО должно рутину обсуждать?) Что то господа из СМИ постепенно в журнал За рулем превращают новости из зоны БД.
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 10:51
      +1
      Сегодня, 15 октября около 17.00 по местному времени, эсминец «Chafee» (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы.

      Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота, находившийся в данном районе, по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости подобных действий. Американский корабль был также уведомлен, что находится в районе, закрытом для судоходства в связи с проведением артиллерийских стрельб в рамках проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2021».

      После полученного предостережения эсминец «Chafee», вместо изменения курса на покидание закрытого района, поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого.

      Действуя в рамках международных правил мореплавания, БПК «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.

      Эсминец УРО «Chafee», убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров.


      С официального YouTube-канала МО РФ

      Может, я прозевал. Но на ВО не видел.

      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 12:20
        +2
        Не пойму,за что вам минусов налепили.Ситуация имела место быть на этой неделе,американцам,как обычно-неймется. hi
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 12:24
          +1
          Цитата: VORON538
          Не пойму,за что вам минусов налепили.Ситуация имела место быть на этой неделе,американцам,как обычно-неймется. hi

          да мне по барабану
          поклонники, видать winked
          им скажешь, что небо голубое, так заминусят вусмерть
    2. dedusik
      dedusik Сегодня, 11:59
      +3
      Да вот всё жду, когда начнут обсуждать не собранные после боя гильзы negative
  5. loki565
    loki565 Сегодня, 10:32
    +34
    Я надеюсь статью писала девочка бьютиблогер))) которая просто не знает, что у техники которую перевозят на трале приспускают колеса, дабы она не упрыгала, даже крупные трактора так перевозят Отсутствие колеса у БТРа также объясняется очень просто, по другому 2 БТРа не поместятся)))
    1. Pivot
      Pivot Сегодня, 11:41
      +5
      Колёса спускают чтобы мостами на чурки опереть, это актуально если габарит высота выше 4м. Если высота ниже 4м везут на колёсах машины на ручник ставят
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:35
    +6
    Далее два варианта - ремонт в мастерских базы или отправка в Россию.
    Все же наверное вариант один - ремонт. А то, что не подлежит ремонту не имеет смысла отправлять за тридевять земель - утилизация. Но если дело только в ходовой, то отремонтируют без проблем.
  7. Пивасик
    Пивасик Сегодня, 10:41
    +6
    Обычная операция по техническому обеспечению...Перемещение неисправной технике из пункта сбора в ремонтный орган
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 10:56
      +9
      Цитата: Пивасик
      Обычная операция по техническому обеспечению...

      Однако и на ней пиарцики пытаются подзаработать и плеснуть гуано на ВС РФ. Я посчитал сколько ед поврежденной бронетехники перемещали в колонне. Насчитал -- 4 (максимум 5), а в коменте автор гонит, что было 10!
      Может у него где-то еще "колонна" припрятана?
  8. Cris96
    Cris96 Сегодня, 10:45
    +6
    нормальное движение, эти машины не повреждены, этот лом - турецкое барахло и да, он поврежден
  9. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 10:53
    +6
    Починят, проблем-то. Всю жизнь их чинил, все войны уже не сосчитать.
  10. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:59
    +5
    Чтобы никто не раздувал из мухи слона надо было накрыть чем-нибудь технику...
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 11:24
      +3
      Э- э-э батенька ..Накрой технику - так вообще бы либерастическое СМИ такой бы вой подняли - хоть святых выноси !
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 11:56
        +4
        У нас традиция,историческая- терпеть либералов. Начиная с СахаГова. Сначала, жрал доппайки и изобрел бомбу. А потом за мир начал " бороться".
      2. VORON538
        VORON538 Сегодня, 12:23
        +2
        Это верно.Сочинят сказ про снова уничтоженную Псковскую дивизию,только теперь уже в Сирии. hi
  11. Olegi1
    Olegi1 Сегодня, 12:06
    +6
    Главное, что-б парни живы были, а железо - оно и есть железо, починим.
  12. pytar
    pytar Сегодня, 12:08
    +1
    Видно там нехилые бои идут с туркам и их бородатые прокси!
  13. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 13:16
    +1
    Елки-палки, зайдите в любой транспортный узел - там найдете поврежденные машины. Техника - они, блин, ломается. А там еще и не паркет ни разу, так что ломается быстро. Ну и бои всеж идут, елки-палки, а где бои - там опять поврежденная матчасть. Что странного-то, в упор не пойму?
  14. impostor
    impostor Сегодня, 13:29
    +3
    Баян. Эта инфа была на avia.pro еще 13 числа
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 13:50
      +2
      А на avia.pro те ещё фантазеры сидят.
  15. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:48
    +1
    Что за повреждения? Техника на трелерах видна, повреждений не видно
  16. Ватный Колорад
    Ватный Колорад Сегодня, 18:10
    +3
    Полный бред! Автор адекватный? fool Дважды терял на восьмидесятке колеса и оба раза "небоевые потери".
    По поводу пустых колес:
    Стуканул движок (с камазавскими движками в отличии от мазовских такое часто бывает), БТР стал на прикол и автоматически становится донором для другой техники с мелким ремонтом. А в боевых условия, когда кругом развалины, пропороть шину - это как "два пальца об асфальт"!
    Уважаемый (после прочитанного не уверен) автор, не стоит высасывать из мухи слона laughing