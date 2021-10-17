В Сети появилось видео движения российской колонны с повреждённой бронетехникой в Сирии

В Сети появилось видео движения российской колонны с бронетехникой по одной из дорог в Сирии. В описании к ролику говорится, что съемка происходила в районе города Банияс на северо-западе арабской республики.Видео было размещено в соцсетях, в ролике показана колонна российских автомобилей КамАЗ, везущая на грузовых полуприцепах бронетехнику, принадлежащую российской военной полиции. Как видно из видео, на тралах располагаются бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, а также бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-К".Техническое состояние из-за качества съемки определить сложно, на одном из БТР-80 отсутствует переднее колесо, на другой технике видны повреждения. У всей бронетехники спущены колеса. Как заявляется, всего в колонне было около 10 единиц поврежденной техники.Судя по последним сводкам российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, российские военные полицейские и военнослужащие в боевые действия не вступали, о повреждении военной техники сообщений нет. Согласно публикациям арабских СМИ, 15 октября потери понесли турки, в провинции Идлиб при движении военной колонны на автостраде Маарет - Мисрин в результате срабатывания взрывного устройства был подорван бронеавтомобиль турецкой армии, двое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения. О российских военных сообщений нет.Возвращаясь к колонне российской бронетехники, можно предположить, что данные боевые машины получили повреждения в различных ситуациях и в разное время, после чего из-за невозможности ремонта на месте были собраны в одну колонну и отправлены на одну из российских военных баз, вероятней всего в Тартус. Далее два варианта - ремонт в мастерских базы или отправка в Россию.В Минобороны никак не комментируют появившееся видео.