Несмотря на заявления руководства украинского Минобороны, ВСУ испытывают серьезный дефицит артиллерийских снарядов. Об этом заявил небезызвестный украинский патриот Юрий Бутусов, выступая в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".Бутусов, которого на Украине считают "человеком Турчинова", заявил, что несмотря на заявления украинского военного командования, нехватка артиллерийских снарядов настолько серьезна, что их хватит только на несколько часов серьезного боя. Пропагандист назвал имеющиеся запасы снарядов "мизерными" и призвал Минобороны скорей решать этот вопрос на фоне "агрессии России".Ранее Бутусов уже поднимал тему нехватки артиллерийских снарядов в ВСУ, при чем обвинил в этом Россию. По его словам, российские шпионы совершили в 2014 году диверсию на артиллерийских складах в чешской Врбетице, тем самым лишив украинскую армию 152-мм артиллерийских снарядов. Следующая российская диверсия, по его убеждению, прошла в 2017 году, когда "русские" подорвали склады ВСУ в Балаклее. Таким образом, Украина не смогла получить необходимого количества боеприпасов для артиллерии.То, что на Украине "не совсем хорошо" с артиллерийскими снарядами говорит тот факт, что Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники ВСУ признал годными приобретенные в Чехии "восстановленные" 100-мм снаряды для пушек МТ-12. Партия боеприпасов выпуска 1986-1988 годов была приобретена в прошлом году.В Минобороны Украины подчеркнули, что "восстановленные" снаряды обошлись в то время примерно в 950 долларов за один снаряд, тогда как новые предлагались по 1430 долларов.