Военное обозрение
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«Запасы мизерные»: На Украине заявили о нехватке артиллерийских снарядов

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Несмотря на заявления руководства украинского Минобороны, ВСУ испытывают серьезный дефицит артиллерийских снарядов. Об этом заявил небезызвестный украинский патриот Юрий Бутусов, выступая в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".


Бутусов, которого на Украине считают "человеком Турчинова", заявил, что несмотря на заявления украинского военного командования, нехватка артиллерийских снарядов настолько серьезна, что их хватит только на несколько часов серьезного боя. Пропагандист назвал имеющиеся запасы снарядов "мизерными" и призвал Минобороны скорей решать этот вопрос на фоне "агрессии России".

Ранее Бутусов уже поднимал тему нехватки артиллерийских снарядов в ВСУ, при чем обвинил в этом Россию. По его словам, российские шпионы совершили в 2014 году диверсию на артиллерийских складах в чешской Врбетице, тем самым лишив украинскую армию 152-мм артиллерийских снарядов. Следующая российская диверсия, по его убеждению, прошла в 2017 году, когда "русские" подорвали склады ВСУ в Балаклее. Таким образом, Украина не смогла получить необходимого количества боеприпасов для артиллерии.

То, что на Украине "не совсем хорошо" с артиллерийскими снарядами говорит тот факт, что Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники ВСУ признал годными приобретенные в Чехии "восстановленные" 100-мм снаряды для пушек МТ-12. Партия боеприпасов выпуска 1986-1988 годов была приобретена в прошлом году.

В Минобороны Украины подчеркнули, что "восстановленные" снаряды обошлись в то время примерно в 950 долларов за один снаряд, тогда как новые предлагались по 1430 долларов.
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73 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Serega1
    Serega1 Сегодня, 11:27
    +17
    Петров и Баширов не спят!
    1. Makashov
      Makashov Сегодня, 12:21
      +16
      На Украине заявили о нехватке артиллерийских снарядов

      Всегда смешно читать такие заявления хунты в Киеве ..Там им складов оставили НЗ лет на пять интенсивных боевых действий ,против всей европыи сша , вторгшейся на территорию СССР ..
      Где ВСЕ "братья" ? Все продали и разрушили,то что вам всем Союзом строили и копили ..Сейчас заныли ! Идите лесом падлы и крысы .
      1. Симон
        Симон Сегодня, 12:35
        +3
        Скорей всего, что продали, что пропили, а сейчас лимит кончился, все с "врагом" Россией уже воевать нечем. Интересно, а как они у России "врага" будут закупать снаряды. Видимо поедут в Москву договариваться о снарядах, чтоб воевать, опять же с Россией. АНЕГДОТ да и только! laughing wink
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:24
          -1
          Бутусов, которого на Украине считают "человеком Турчинова",

          Скажи мне, кто твой друг, - и я скажу, кто ты! А именно.
          К сожалению, Украиной правят психбольные, недалёкие и продажные люди!

          Психбольные бандерлоги, вроде идейных наследников Турчинова - ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА, агента США и религиозного фанатика-сектанта по прозвищу "Кровавый пастор", продолжают наживаться на гражданской войне в Украине, разворовывать и уничтожать Украину, как таковую.

          Вспомним историю майданутой Украины и роль в этом ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА Турчинова по прозвищу "Кровавый пастор"!!

          Кровавый Пастор 8 мар. 2020 г.


          'Кровавый пастор фашист' разбушевался 04.12.14 (Турчинов) 4 дек 2014


          См. также видео "Турчинов- кровавый пастор." 22 мар 2015 -
          https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3181207888729893820&from=tabbar&parent-reqid=1634465808286693-10669892294216709797-vla1-5291-vla-l7-balancer-8080-BAL-1502&text=%D1%82%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F24937892396
        2. Егорыч811
          Егорыч811 Сегодня, 15:57
          -1
          не удивлюсь, если договорятся...
      2. g1v2
        g1v2 Сегодня, 12:44
        +13
        У них серьезной перекос. Не хватает не всех снарядов , а конкретных позиций. Очень много ценного и дефицитного сгорело при пожарах на складах в разных регионах украины. Гораздо больше чем всу потратили на Донбассе , сгорело на складах. Причем того, что на самой украине не выпускалось никогда. Те же снаряды для Пионов. У всу есть более 90 Пионов, но снарядов почти нет - поэтому в строю всего штук 12. Купить снаряды для них тоже негде. Та же ситуация с рс для Ураганов . Для рс смерчей они создали замену - Ольху , но по закупкам видно что закупили они всего 4-5 пакетов. То есть один полный залп для 4-5 машин. Тупо слишком дорого. Для ЗРК тоже много ракет сгорело и купить их украине негде. Для стрелковки уже давно нет запасов вог для подствольника . Поэтому снабжаются с колес , покупая у болгар.
        152 мм - самые ходовые боеприпасы для артиллерии и сгорело их много и потрачено в 14-15 годах тоже много. Тч украина давно пытается наладить их пр-во у себя. Снабжаться с колес , закупая у болгар , можно только для вялотекущего конфликта. Для любой серьезной движухи надо заранее создавать запасы. Но чего-то не идет у великих укров пока создание такого пр-ва, которое могло бы прокормить все акации, гиацинты,д20 и мста, которые есть в всу . Плюс еще и полк Дан закупили, а они тоже 152 мм.
        Но тех же снарядов 122 мм у них пока хватает . Для гвоздик и д30 бп много . А вот самих ценных д30 - мало. Опять же слишком много их в 14 году всу пролюбили.
        Тч у укров перекос идет . Поскольку многое из того чем они вооружены и стреляют , украина не производила , то постоянно нехватки и перекосы получаются.
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 12:50
          0
          вот самих ценных д30 - мало.

          Лучше бы Гвоздик меньше было. Д30 не актуальны, при современных методах контрбатарейной борьбы это разовое оружие.
          1. g1v2
            g1v2 Сегодня, 12:58
            +3
            Д30 перевозятся вертолетами. Они ценны своей мобильностью. Все "аэрокроватники" у укров вооружены ими.Прочие легкие силы тоже использовали их. В мехбригадах тоже в каждой у них было по дивизиону. После потерь 14-го года их стало резко не хватать. Поэтому украина с радостью бы купила д30 , если бы смогла. А гвоздики всегда можно в восточной европе купить - они много у кого были. Вон у чехов они партию гвоздик уже купили.
            1. Konnick
              Konnick Сегодня, 13:20
              0
              Д30 перевозятся вертолетами

              Да хоть космическими кораблями. Оружие самоубийц.
              После потерь 14-го года их стало резко не хватать

              Ничему эти потери гаубиц ВСУ не научили?
              1. strannik1985
                strannik1985 Сегодня, 13:41
                0
                Орудие самоубийц.

                https://lopatov-45.livejournal.com/8481.html
                Современные системы АСУНО и самопривязки позволяют рассредоточить орудия в районе огневых позиций поорудийно, а не как раньше батареями и дивизионами.
                1. Konnick
                  Konnick Сегодня, 14:01
                  -1
                  Современные системы АСУНО и самопривязки позволяют рассредоточить орудия в районе огневых позиций поорудийно, а не как раньше батареями и дивизионами

                  Армянам в Карабахе это не помогло..у них были рассредоточенны. Мобильность главное.
                  1. strannik1985
                    strannik1985 Сегодня, 14:31
                    -2
                    Армянам в Карабахе

                    А Д-30-то тут при чем??? Там сыграла слабая ПВО(обнаружение и уничтожение БПЛА), РТР(обнаружение центров управления БПЛА).
      3. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 13:52
        +1
        Цитата: Makashov

        Всегда смешно читать такие заявления хунты в Киеве ..Там им складов оставили НЗ лет на пять

        Так сроки хранения вышли!!! Старыми морозами стрелять опасно. Могут сдетонировать, ствол разорвет...
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 16:39
          +1
          Цитата: Горный стрелок
          Так сроки хранения вышли!!!

          Если соберутся сильно пострелять, то не только нечем стрелять будет но и не из чего. Причем очень быстро. Мяукнуть не успеют. bully
      4. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 13:53
        +1
        При чем, кондиционность того, что осталось у бандерлянда, вызывает сильные сомнения. В первую очередь продавалось самое "свежее", то что осталось на складах - годов "замшелых". Было несколько разрывов стволов у "гиацинтов", никто результатов проверки не озвучивал. Л/с просто боится своих пушечек)))
      5. 30 вис
        30 вис Сегодня, 14:35
        +1
        Цитата: Makashov
        Всегда смешно читать такие заявления хунты в Киеве ..Там им складов оставили НЗ лет на пять интенсивных боевых действий ,против всей европыи сша , вторгшейся на территорию СССР ..
        Где ВСЕ "братья" ? Все продали и разрушили,то что вам всем Союзом строили и копили ..Сейчас заныли ! Идите лесом падлы и крысы .

        Знаю . что раз в год на украЫне мЫлой горели арсеналы . Рвались и взрывались боеприпасы .Склады в Новобогдановке Запорожской области горели трижды: 6 мая 2004 года, 23 июля 2005 года и 9 августа 2006 года. Перкрывали движение поездов !Последний раз взрыв, но уже без пожара, произошел 18 мая 2007 года во время уничтожения боеприпасов.27 августа 2008 года в воинской части №0829 (Лозовая) загорелся склад где хранилось 95 тыс. т снарядов.
        1. bobba94
          bobba94 Сегодня, 15:00
          +1
          Октябрь 2003 г. - Бахмут
          Май 2004 г., июль 2005 г., август 2006 г., май 2007 г. - Новобогдановка
          Август 2008 г. - Лозовая
          2015 г. - Сватово
          2017 г. - Балаклея
          2017 г. - Калиновка
          2018 г. - п. Дружба Ичнянский р-н
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 16:40
            +1
            Дык все покрали и надо было следы замести. hi
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:49
      +1
      и призвал Минобороны скорей решать этот вопрос на фоне "агрессии России".

      Погоди словесный понос, украинский патриот Юрий Бутусов, ты определись, так агрессия или полноценная война, седьмой год который вы ведете с Россией? winked
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:30
    +4
    Театр абсурда. Воскресный выпуск.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 11:39
      +3
      Бутусова от "корыта" подвинули ( он ранее, вроде, в советниках президента был) вот он и вопит, как всякий "экс". Пытается значимость свою доказать.
      Не знаю на сколько там часов боя хватит там боеприпасов, но обстреливают, если верить СМИ постоянно. Парадокс? Парадокс.
      Ну и, думаю, если бы он открыл такую "военную тайну", то следующий его монолог был бы уже в кабинетах СБУ...
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 11:55
        +5
        Цензор вроде его корыто? Давненько я там не развлекался) заблокирован он сейчас. Пар там раньше можно было выпускать с удовольствием bully
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 12:18
          0
          Про цензор не знаю. У него была какая то волонтёрская группа. "Феникс" что ли? Собирал средства для разных проектов по обеспечению армии. Форма, обувь, ремонт самолёта... Лет пять назад заходил просматривал.
          1. Александр Сибирь матушка
            Александр Сибирь матушка Сегодня, 19:56
            0
            Главный редактор цензор нет ,с серверами в Канаде,типичный мимикрирующий укропитек,достаточно почитать архив его сайта что он писал о 08.08 и что мелет сейчас,там полностью элита от рады до Бутусова такая... Будем в Киеве Бутусов будет писать -я был агентом гру под прикрытием ,разваливал нэньку....колесо истории- Мазепы в новой реинкарнации
        2. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 13:17
          +2
          Alien From-Где Цензор заблокировал-в России???Туда зайти проще простого!!!
          1. Alien From
            Alien From Сегодня, 13:24
            +1
            У меня с компа через зеркало подвисает.......да одно и тоже там сейчас. Креатив кончился)
      2. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 12:08
        +3
        "Военная тайна", скорее всего в том, что "втихаря" загнали боеприпасы на сторону, деньги заграбастали, а теперь всё списывают на пожары, взрывы, диверсии, руку Путина и прочая...Выпустят на востоке три снаряда - спишут десять: вот для чего регулярные обстрелы. У Виктора Суворова (хоть не люблю его) эпизод есть, как списывали мотоцикл, то уже чуть-ли половина матчасти батальона в "боевые" потери ушла...
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 12:16
          -7
          Кому нужны советские боеприпасы долгого хранения? Рынок ими сейчас переполнен. Давай деньги и будут НОРМАЛЬНЫЕ, новые снаряды, а не мины к "молоту".
          1. Симон
            Симон Сегодня, 12:39
            +4
            Цитата: Вождь краснокожих
            Кому нужны советские боеприпасы долгого хранения? Рынок ими сейчас переполнен. Давай деньги и будут НОРМАЛЬНЫЕ, новые снаряды, а не мины к "молоту".

            Ага! Продай им снаряды, а они опять на весь мир растрезвонят, что они воюют с Россией, опять же нашими снарядами. request
          2. aleks neym_2
            aleks neym_2 Сегодня, 12:46
            +5
            "Молот" прошу не трогать: эта водопроводная труба тайное оружие России и его разработчики/производители "тайные" агенты Кремля! А вы их сдаёте! Так всё МО Украины в СБУ попадёт - с кем работать? (юмор)...но доля правды должна быть...
        2. URAL72
          URAL72 Сегодня, 14:31
          +3
          "У Виктора Суворова (хоть не люблю его)"

          Не надо ничего приукрашивать. Называйте все своими именами,- дерьмо так дерьмо. Так и пишите,- Виктор Резун, предатель, перебежчик.
          1. aleks neym_2
            aleks neym_2 Сегодня, 14:47
            -1
            Я не адвокат, но кое-где, доля правды у него есть. Так что читаем и сортируем ложь и клевету от той правды, которой он (или его кураторы из всяких спец МИ) умело прикрывает всю эту грязь, вылитую на свою Родину. А читать-то надо, как это не противно, что б знать, из какого места всё растёт: врага просто знать в лицо и чем он дышит - ты обязан...
  3. Klingon
    Klingon Сегодня, 11:30
    +7
    Дык кастрюлеголовые хотели на калибр 155мм переходить, что не прокатило? Что с Бохданой очередная зрада случилось? НАТа видать за снаряды то тугрики хочет а не пустые обещания wassat
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 11:38
      +11
      У этих мерзких животных желание убивать своих кумовьёв, братьёв, сватьёв есть, а снарядов видетели нет. Что то давно склады у бандеровцев не горели, непорядок.
      1. olegfbi
        olegfbi Сегодня, 12:34
        +5
        У этих мерзких животных...

        Не надо животных оскорблять, они хорошие!!! laughing В смысле хорошие, собаки, кошки, тигры, медведи и прочий животный мир.
        Хотя, по смыслу верно!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:33
    +4
    А чем Москву брать,парады проводить?
    1. tarakan
      tarakan Сегодня, 12:39
      +7
      Как чем? Недавно "клоун"сказал,что ВСУ продолжение запорожзкой сечи
      Так что,шашка,конь,самогон
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:46
        +4
        Я думаю в таком случае им не только мушки на автоматах надо спиливать,но и на пушках автогеном пройтись по стволам!
  5. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 11:37
    +7
    Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники ВСУ признал годными приобретенные в Чехии "восстановленные" 100-мм снаряды для пушек МТ-12.

    Что значит "восстановленные"? Тряпочкой протёрли от пыли?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:42
      +3
      восстановленные снаряды - это они их после выстрела и взрыва по кусочкам собирали и склеивали для повторного применения. само собой - после склеивания все покрасили - как новые выглядят. good
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 13:03
        +1
        это они их после выстрела и взрыва по кусочкам собирали и склеивали для повторного применения

        laughing
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:53
      +2
      Цитата: Авиатор_
      Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники ВСУ признал годными приобретенные в Чехии "восстановленные" 100-мм снаряды для пушек МТ-12.

      Что значит "восстановленные"? Тряпочкой протёрли от пыли?

      По правилам примерно так: Комиссия выбирает из разных партий (складов, арсеналов) боеприпасы и отстреливает их. Если, допустим из десяти снарядов сработали более восьми, то делают заключение, что эта партия еще боеспособна один-два-три... года. И усё yes
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 17:57
        +1
        По правилам примерно так: Комиссия выбирает из разных партий (складов, арсеналов) боеприпасы и отстреливает их. Если, допустим из десяти снарядов сработали более восьми, то делают заключение, что эта партия еще боеспособна один-два-три... года. И усё yes

        И за каждый выстрел заплатили по 950 зелёных рублей. Неплохо так.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 18:11
          +2
          Цитата: Авиатор_
          По правилам примерно так: Комиссия выбирает из разных партий (складов, арсеналов) боеприпасы и отстреливает их. Если, допустим из десяти снарядов сработали более восьми, то делают заключение, что эта партия еще боеспособна один-два-три... года. И усё yes

          И за каждый выстрел заплатили по 950 зелёных рублей. Неплохо так.

          Сергей, по ценам не знаю, а продление использования боеприпасов делается примерно так.
          1. Авиатор_
            Авиатор_ Сегодня, 20:02
            0
            В исходном тексте было про цены.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:39
    +8
    "восстановленные" снаряды обошлись в то время примерно в 950 долларов за один снаряд
    О нехватке заявляют не в первый раз, а по Донбассу стреляют практически ежедневно. Остается пожелать, чтобы эти снаряды при обстрелах поселков ЛДНР в стволах взрывались.
    1. Albert1988
      Albert1988 Сегодня, 13:49
      +2
      Цитата: rotmistr60
      О нехватке заявляют не в первый раз, а по Донбассу стреляют практически ежедневно.

      Смотря чем стреляют - если минометами, то это одно. а если артиллерия - то совсем другое. Снарядов там именно 152 мм практически нет. а все потуги по их производству пошли прахом. Только 122 мм остались в приличных количествах, от того и стараются по "всему миру" купить старых гвоздик...
  7. Paranoid50
    Paranoid50 Сегодня, 11:39
    +4
    В Минобороны Украины подчеркнули, что "восстановленные" снаряды обошлись в то время примерно в 950 долларов за один снаряд, тогда как новые предлагались по 1430 долларов.

    Итак, посредством нехитрой калькуляции вычисляем: 1430 - 950 = 480 $
    Таким образом, нам стала известна стоимость артиллерийского расчёта ВСУ: целых 480 мёртвых президентов, половина от стоимости просроченного контрафактного снаряда. fellow laughing
  8. Грибок
    Грибок Сегодня, 11:48
    +4
    Отличная новость
  9. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:48
    +2
    Все на мирных жителей потратили?
  10. singless
    singless Сегодня, 11:54
    +2
    газ покупаете по завышенным ценам и все остальное купите в тридорого а можно и дороже вам же пофиг на граждан украины.
  11. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:55
    +7
    Иметь арсенал трех округов и остаться сейчас без снарядов, это надо суметь! Вероятно, торговля в предшествующие годы велась очень активно.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 12:32
      +5
      Цитата: AlexGa
      Иметь арсенал трех округов и остаться сейчас без снарядов, это надо суметь! Вероятно, торговля в предшествующие годы велась очень активно.

      Всё просто. 30 лет они думали, что воевать за них будет дядя Сэм, ну, или НАТА....
      Короче, тост-это одно, а реальность-это что то другое.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:15
        +1
        Цитата: sabakina
        Цитата: AlexGa
        Иметь арсенал трех округов и остаться сейчас без снарядов, это надо суметь! Вероятно, торговля в предшествующие годы велась очень активно.

        Всё просто. 30 лет они думали, что воевать за них будет дядя Сэм, ну, или НАТА....
        Короче, тост-это одно, а реальность-это что то другое.

        hi
        Судя по их хамству и наглости они до сих пор так думают.
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 13:29
      +1
      Вероятно, торговля в предшествующие годы велась очень активно.

      А кому они нужны, эти снаряды?
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:58
    +7
    Крыма- нет.
    Донбасса- нет.
    Угля- нет.
    Газа- нет. Понимаю....
    Снарядов- тоже- нет? И снова Путин " виноват".
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 12:59
      +2
      Крыма- нет.
      Донбасса- нет.
      Угля- нет.
      Газа- нет.
      Снарядов- тоже- нет?(c)
      "планета скакунов"
      Как же быстро (всего то за 30 лет) их обработали,хотя,наверное не особо то и противились.А виновата опять у них-Москва.
  13. svp67
    svp67 Сегодня, 12:06
    +3
    «Запасы мизерные»: На Украине заявили о нехватке артиллерийских снарядов
    Аш прям плакать хочется...ну ничего...

    Так мало того...
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 12:43
      +5
      Последний ролик с Мамчуром, на мой взгляд, очень показателен для современного менталитета украинского общества.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:23
    +3
    «Запасы мизерные»: На Украине заявили о нехватке артиллерийских снарядов
    . У них только и заботы, сейчас, как об снарядах думать ...
    Странно не то, что кукуевские об этом говорят, странно то, странно то, что за такую муть, их местные жители на вилы не насадили!!!
    Такое впечатление, что они друг друга стоят, сошлись две неадекватные массы.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:50
      +1
      """Такое впечатление, что они друг друга стоят, сошлись две неадекватные массы."""" Вот это Вы верно подметили! Зима на носу, а они всё воюют....
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:54
        +1
        У них консенсус с с. Верхние, если шо, в теплые края подадуться .... а скакуасы, будут скачками и согреваться.
  15. HAM
    HAM Сегодня, 12:24
    +2
    Вот говорят :"сами себе выстрелили в ногу.."-лучше бы сразу себе в башку,всем бы легче стало.....
  16. sabakina
    sabakina Сегодня, 12:25
    +3
    1. Про нехватку 150-мм снарядов я слышу года три-четыре.
    2.
    По его словам, российские шпионы совершили в 2014 году диверсию на артиллерийских складах в чешской Врбетице, тем самым лишив украинскую армию 152-мм артиллерийских снарядов.

    Что делали украинские снаряды на территории Чехии? belay
  17. tarakan
    tarakan Сегодня, 12:29
    +2
    Цитата: Serega1
    Петров и Баширов не спят!

    Скорее сержант ВСУ Петро и прапор Баширов laughing
  18. tarakan
    tarakan Сегодня, 12:36
    +1
    Ремонт боеприпаса.
    1-разобрать
    2-поменять вв
    3-собрать
    4-обработать "болгаркой"
    P.S дайте 800 "зеленых рублей"и я сделаю в гараже
  19. spech
    spech Сегодня, 12:37
    0
    Цитата: sabakina
    1. Про нехватку 150-мм снарядов я слышу года три-четыре.
    2.
    По его словам, российские шпионы совершили в 2014 году диверсию на артиллерийских складах в чешской Врбетице, тем самым лишив украинскую армию 152-мм артиллерийских снарядов.

    Что делали украинские снаряды на территории Чехии? belay

    До складов в Чехии укропрапорщик не доберётся.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:46
      +1
      правильно поняли причину хранения ВСУшных снарядов в Чехии - чтобы укропрапоры не добрались, не сперли и не продали.
  20. пищак
    пищак Сегодня, 12:51
    +4
    В 2014 и доныне поджоги артскладов, вероятнее всего, совершали те же "свинарчуки"-украинские "гешефтмахеры"( в погонах и без), которые и до "майданопереворота 2014" премного поднаторели в подобных "диверсиях"-пожарах на, предварительно разграбленных-распроданных ими, "незалежных" артскладах!
    И при "папередниках" Зельца-Крадчуке, Кичмане, Диоксине, Порожняковиче, Потрохе это было, есть и будет( увы местным жителям, соседствующим со складскими "объектами" ВСУ, подобные же "диверсии" на оставшихся артскладах вполне ожидаемы-ведь, при такой "постанове справ", их НЕ может не быть!)!
    Уж такова воровская натура местечковых селюков, приникших к "кормилу власти" в "Юкрейн"!
    Кто из укрочиновников "на чём сидит", до чего дотягиваются "цэнэкрадущи" рученята, тот то и крадёт, а потом "сжигает все следы"!
    Карательная "операция" на Донбассе и "война с Россией"-это сейчас очень удобный повод для украинских( впрочем и их закордонных, чешских, болгарских, польских,..подельников, "греющих руки" на кровавых войнах по всему миру!) "свинарчуков", чтобы "перевести стрелки" и лицемерно обвинять в собственных подлых клепто"диверсиях" россиян!
    Это про таких кровавых "гешефтмахеров" и их обслугу сказано:
    Кому война, а кому-мать родна!
  21. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 13:11
    0
    Пора взрывать очередной склад где-нить в Болгарии... Чешские-то снаряды в итоге ведь у ВСУ и нашли
  22. Machnamh
    Machnamh Сегодня, 13:38
    0
    пЭтерота Бутусова Юру в ствол пушечный в качестве снаряда и выстрелить в направлении Луны !
  23. Иван Ковалье
    Иван Ковалье Сегодня, 14:25
    0
    Господину Бутусову нужно развить его теорию заговора глубже. Россия сначала устроила майдан чтобы потом подорвать склады и т.д.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:58
      0
      нет, Украину специально создали чтобы потом взорвать склады. wassat Мал мала ошиблись