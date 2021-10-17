«Надо бить на поражение»: Военный эксперт предложил «проучить» корабли НАТО, нарушающие российскую границу

США и НАТО проверяют Россию "на прочность", устраивая провокации с заходом в российские территориальные воды, их необходимо "проучить". Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Баранец в эфире программы Владимира Соловьева "СоловьевLive", вышедшей на YouTube.
Эксперт прокомментировал последнюю провокацию американцев, устроенную эсминцем ВМС США Chafee в Японском море, когда попытку американца войти в территориальные воды России пресек БПК "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, приблизившийся к эсминцу на расстояние в 60 метров.
По мнению Баранца, России необходимо пересмотреть закон о госгранице, значительно его ужесточив, чтобы раз и навсегда показать кораблям США и НАТО, что нарушать российскую границу никому не позволено. Эксперт подчеркнул, что сейчас разрешена стрельба только по курсу корабля-нарушителя с целью его выдворения, а нужно бить на поражение. Только перед этим необходимо предварительно уведомить все страны о том, что может последовать за нарушением.
Ничего страшного, если мы из какого-то эсминца устроим братскую могилу для 300 американских трупов в территориальных водах РФ
- заявил он, добавив, что пришло время "показать силу" и "проучить" американцев, иначе провокации будут продолжаться.
Баранец уверен, что единичный инцидент с потоплением корабля-нарушителя к войне не приведет, но зато научит американцев и их союзников уважению российских законов.
(...) Случайно можно было… Сбился прицел у китайского или нашего эсминца. Ну и бросайте веночки на воду. Экипаж там – 325 человек
- добавил он, говоря про последний инцидент в Японском море.