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«Надо бить на поражение»: Военный эксперт предложил «проучить» корабли НАТО, нарушающие российскую границу

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США и НАТО проверяют Россию "на прочность", устраивая провокации с заходом в российские территориальные воды, их необходимо "проучить". Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Баранец в эфире программы Владимира Соловьева "СоловьевLive", вышедшей на YouTube.


Эксперт прокомментировал последнюю провокацию американцев, устроенную эсминцем ВМС США Chafee в Японском море, когда попытку американца войти в территориальные воды России пресек БПК "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, приблизившийся к эсминцу на расстояние в 60 метров.

По мнению Баранца, России необходимо пересмотреть закон о госгранице, значительно его ужесточив, чтобы раз и навсегда показать кораблям США и НАТО, что нарушать российскую границу никому не позволено. Эксперт подчеркнул, что сейчас разрешена стрельба только по курсу корабля-нарушителя с целью его выдворения, а нужно бить на поражение. Только перед этим необходимо предварительно уведомить все страны о том, что может последовать за нарушением.

Ничего страшного, если мы из какого-то эсминца устроим братскую могилу для 300 американских трупов в территориальных водах РФ

- заявил он, добавив, что пришло время "показать силу" и "проучить" американцев, иначе провокации будут продолжаться.

Баранец уверен, что единичный инцидент с потоплением корабля-нарушителя к войне не приведет, но зато научит американцев и их союзников уважению российских законов.

(...) Случайно можно было… Сбился прицел у китайского или нашего эсминца. Ну и бросайте веночки на воду. Экипаж там – 325 человек

- добавил он, говоря про последний инцидент в Японском море.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/USPacific
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153 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:01
    +18
    В чем то Баранец- прав. Да, будет тяжело. Но впредь- будут понимать чем грозит нарушение границы.
    1. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 12:13
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      В чем то Баранец- прав.

      Он прав. И войны, ПО ЛОГИКЕ , не должно быть.

      Но кто знает, что включится у американского маразматика в бывшей голове?
      recourse

      Примером лучше выбрать нидерландский корабль, английский, датский..
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 12:30
        +18
        В данном случае принадлежность корабля не будет иметь особого значения.Хоть датский,хоть английский,хоть японский (хотя самураи борзеют только криками "курильнаса").Все равно шайка американских сателлитов во главе с паханом ополчится против России.Так что если уж готовы топить корабль-нарушитель,то не надо смотреть на его принадлежность,надо бить.А если не готовы внести определенные изменения в закон об охране Госграницы,то и обсуждать нечего. hi
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 12:48
          +16
          В СССР использовали таран.
          Напугали америкосов до усрачки (и чуть ракету прямо на ходу не спёрли, жаль, трос соскользнул).
          И всё. Несколько лет после этого инцидентов по нарушению границ кораблями не было.
          Без трупов, без потоплений.
          Именно так и надо.
          1. aleks neym_2
            aleks neym_2 Сегодня, 13:08
            +6
            На сколько я знаю - очередь (первая) по курсу, за тем по рубке, и так по нарастающей: поэтому все нарушители, толи сваливают в сторону, либо тормозят, надеясь на мировой скандал, но прошли те времен - сейчас всё снимается на видио в прямом эфире...а уж если "ответка" пошла, то крабы голодными не останутся...а какой флаг по шарабану...только было бы мужества у командира взять ответственность на себя...
          2. VORON538
            VORON538 Сегодня, 13:13
            +7
            Было,могли.К сожалению,СССР уже нет. hi Военные делают все,что им разрешено,не более. hi
          3. Грац
            Грац Сегодня, 13:58
            +5
            Shurik70

            и что толку
            да пример был, только у нас два пограничных корабля пошли на слом после этих таранов, а американцы спокойно ушли к себе и отремонтировались. Если прописан обязательно таран , то его должно осуществлять специально построенное под эту задачу судно, с крепки корпусом тараном в носу и хорошей скоростью
            1. Ищущий
              Ищущий Сегодня, 17:18
              +1
              а откуда такие сведения?может озвучите источник?!
              1. Shurik70
                Shurik70 Сегодня, 19:22
                0
                Цитата: Грац

                и что толку
                да пример был, только у нас два пограничных корабля пошли на слом после этих таранов, а американцы спокойно ушли к себе и отремонтировались

                Не вводите людей в заблуждение.
                Опытный рулевой произведёт навал с минимальными повреждениями для себя и с максимальными для противника.
                «Йорктаун» получил сильные повреждения и три месяца стоял в ремонте.
                «Беззаветный» был повреждён незначительно, хотя его ремонт и продлился месяц.
                СКР-6 повредил шлюпку и шлюпбалку у «Кэрон». На самом сторожевике только был смят фальшборт и погнуты леерные стойки. Так что в этом случае у обоих кораблей повреждения были "косметическими"
          4. krops777
            krops777 Сегодня, 17:16
            0
            В СССР использовали таран. Именно так и надо.


            Да зачем, бросили сеть с тросом под винт и все, приплыли, пускай потом оправдываются, что они в наших водах забыли.
        2. Серёга64
          Серёга64 Сегодня, 13:18
          -8
          Цитата: VORON538
          Так что если уж готовы топить корабль-нарушитель,то не надо смотреть на его принадлежность,надо бить.А

          Да не надо бить. Топить. Одного раза хватит чтобы не лезли
          1. VORON538
            VORON538 Сегодня, 13:27
            -2
            Увы,я не флотский,да и не артиллерист,а пехота (срочка),хотя и особая.Поэтому,возможно,использую такую терминологию. hi
        3. Saxahorse
          Saxahorse Сегодня, 18:39
          0
          Цитата: VORON538
          В данном случае принадлежность корабля не будет иметь особого значения.Хоть датский,хоть английский,хоть японский (хотя самураи борзеют только криками "курильнаса").Все равно шайка американских сателлитов во главе с паханом ополчится против России.Так что если уж готовы топить корабль-нарушитель,то не надо смотреть на его принадлежность,надо бить.А если не готовы внести определенные изменения в закон об охране Госграницы,то и обсуждать нечего. hi

          Вот японский точно не надо. Давайте ограничимся английским и датским. Можно норвегов.А вот самураев давайте на потом отложим.
      2. mark1
        mark1 Сегодня, 12:55
        +7
        Цитата: Ольгович
        лучше выбрать нидерландский корабль, английский, датский..

        Надо выбрать тот, который первым зайдет в наши тер.воды.
        1. Mole
          Mole Сегодня, 15:34
          0
          Границы России должны быть священными и неприкосновенными!!!
          американцы, если будут изменения в Законе, сами точно не полезут, вассалов достаточно для "разведки боем".
          Поэтому считаю поправку актуальной!
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:19
        +1
        Цитата: Ольгович
        Примером лучше выбрать нидерландский корабль, английский, датский..

        Бить нужно по "наглой рыжей морде", а не вилять выбирая мелкоту.
        Мелкота после этого сама построится. Как при уходе штатов из Афгана.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 12:13
      +8
      В таких делах не стоит принимать скоропалительных решений... противник может устроить провокацию как со сбитым Боингом у Сахалина... тогда молчаливая позиция Кремля здорово повредила СССР.
      Надо просчитать все риски связанные с потоплением эсминца англосаксов...
      наверняка они не просто так пытаются прорываться через наши границы... это может быть и операцией прикрытия для их подводных лодок или подводных дронов шастающих возле наших берегов.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:25
        +7
        Тогда молчаливая политика СССР,передвинула наш рыболовный флот из Атлантики в Тихий океан, и мы там повеселились.Принимал участие, на рейде Кальяо(Перу)с утра насчитал 58 судов,крупнотонажников.А канадская зона была закрыта всего на полгода.Американскую зону мы уже давно зачистили под корень.
        1. Вадим Ананьин
          Вадим Ананьин Сегодня, 13:15
          +1
          Можно по подробнее ?
      2. Arzt
        Arzt Сегодня, 12:46
        +11
        В таких делах не стоит принимать скоропалительных решений...


        Особенно, если учесть, что формально американцы не нарушают границу. wink

        Территориальные воды 12 миль от берега. А залив Петра Великого около 85 миль шириной. Наши считают своей всю акваторию, от мыса Поворотный до устья реки Туманная.



        Но с точки зрения Конвенции по морскому праву граница идет по рельефу берега и в центральную часть можно входить.
        Что и делают периодически американцы, тренируя наших моряков. laughing
        1. lucul
          lucul Сегодня, 12:52
          0
          Но с точки зрения Конвенции по морскому праву граница идет по рельефу берега и в центральную часть можно входить.

          Т.е по вашей логике ,нашим Бореям можно спокойно находиться в 13 милях от побережья Нью-Йорка ,так ? )))
          1. Arzt
            Arzt Сегодня, 12:57
            +7
            Т.е по вашей логике ,нашим Бореям можно спокойно находиться в 13 милях от побережья Нью-Йорка ,так ? )))

            Не по моей. По логике Конвенции. Которую мы тоже подписали. hi

            Причем не только в 13 милях, но даже с заходом в Сан-Диего. Если разрешат, конечно.

            Как и мы:

            Постановление Правительства РФ от 2 октября 1999 г. N 1102
            "О Правилах плавания и пребывания иностранных военных кораблей и других государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, в территориальном море, во внутренних морских водах, на военно-морских базах, в пунктах базирования военных кораблей и морских портах Российской Федерации"

            Иностранные подводные лодки и другие подводные транспортные средства

            4. Заход и пребывание в пределах территориального моря, внутренних морских вод, военно-морских баз, пунктов базирования военных кораблей и морских портов Российской Федерации иностранных подводных лодок и других подводных транспортных средств допускаются только в надводном положении и под своим флагом.
            1. lucul
              lucul Сегодня, 13:02
              -1
              Не по моей. По логике Конвенции. Которую мы тоже подписали.

              Значит американцы не будут против ,раз они подписали ? )))
              Помнится мне ,в прошлый раз ,когда наша подлодка проекта 941 Акула ,находилась в 200км зоне от Нью-Йорка в Америке был бооольшой скандал по этому поводу )))
              1. Arzt
                Arzt Сегодня, 13:30
                +2
                начит американцы не будут против ,раз они подписали ? )))
                Помнится мне ,в прошлый раз ,когда наша подлодка проекта 941 Акула ,находилась в 200км зоне от Нью-Йорка в Америке был бооольшой скандал по этому поводу )))

                А что там за случай? Просто 200 км это Исключительная экономическая зона (до 200 миль), там свои ограничения.
          2. Talon
            Talon Сегодня, 13:02
            +2
            пазумеется можно
        2. ja-ja-vw
          ja-ja-vw Сегодня, 13:06
          +3
          Цитата: Arzt
          Но с точки зрения Конвенции по морскому праву граница идет по рельефу берега и в центральную часть можно входить.

          С точки зрения Конвеци: отсчёт территориальных вод происходит от линии наибольшего отлива (если берег имеет спокойные очертания) либо от границ внутренних вод, либо от так называемых исходных линий (воображаемых прямых линий, соединяющих выступы берега в море, если побережье глубоко изрезано, извилисто или если вблизи берега есть цепь островов).
          Юг Приморского края – это огромный залив Петра Великого с шириной входа 123,3 мили с изрезанной береговой линией, множеством больших и малых заливов и бухт, с несколькими архипелагами островов. Граница прибрежной зоны, совпадающая с границей территориальных вод, будет располагаться в 52 милях от Владивостока, то есть на просторах открытого моря

          В 1957 году Совет министров СССР своим постановлением объявил залив Петра Великого в Японском море внутренними водами Советского Союза. Это решение не признали Великобритания, Франция, США, Япония и ряд других стран.
          Цитата: Arzt
          Что и делают периодически американцы, тренируя наших моряков.

          Предлагаете нашим в заливе С.Лаврентия тренироваться?
          1. Arzt
            Arzt Сегодня, 13:21
            +5
            Граница прибрежной зоны, совпадающая с границей территориальных вод, будет располагаться в 52 милях от Владивостока, то есть на просторах открытого моря

            А "Чаффи" находился в 69.

            В 1957 году Совет министров СССР своим постановлением объявил залив Петра Великого в Японском море внутренними водами Советского Союза.

            Совет Министров СССР организация авторитетная. laughing Он бы и всю Солнечную систему мог объявить внутренним космосом.

            Международные договоры на то и существуют, чтобы учесть интересы заинтересованных сторон.

            Предлагаете нашим в заливе С.Лаврентия тренироваться?

            Почему нет? Кто-то мешает?
            1. Volder
              Volder Сегодня, 14:55
              +1
              Цитата: Arzt
              Международные договоры на то и существуют, чтобы учесть интересы заинтересованных сторон.
              Какие такие интересы у Великобритании, Франции, США и Японии в заливе Петра Великого? Там интересы только России, остальным там делать нечего.
        3. spirit
          spirit Сегодня, 13:14
          +7
          Главное не топите Итальянские корабли а то Соловья на его вторую родину не пустят lol
          1. 30 вис
            30 вис Сегодня, 14:50
            -4
            Цитата: spirit
            не топите Итальянские корабли

            Вы можете купить себе квартиру или дом в италии ! Денег нет ? Продайте свою квартиру и купите в какой нибудь итальянской дыра две !
        4. Ищущий
          Ищущий Сегодня, 17:21
          0
          Цитата: Arzt
          Но с точки зрения Конвенции по морскому праву граница идет по рельефу берега и в центральную часть можно входить.

          значит нашим кораблям тоже можно входить в залив Сан-франциско?
          1. Arzt
            Arzt Сегодня, 18:27
            +1
            значит нашим кораблям тоже можно входить в залив Сан-франциско?

            Через пролив Золотые ворота? Нет. У него ширина 3 км.
      3. mikstepanenko
        mikstepanenko Сегодня, 13:20
        +4
        Со сбитым Боингом у Сахалина. Тогда у Союза были полные доказательства провокации янки. Было сбито до десятка американских военных бортов, как разведывательных так и боевых (в том числе несбиваемый SR-71). А именно этот Боинг ещё почти час вёл радио обмен и был сбит на подходе к Корее ( раскопал с доказательствами один француз). И что????? Кто об этом знает? Пошли на мировую с американцами, что получили взамен молчания неизвестно. Да что бы ни получили, репутацинные потери больше.
        1. atalef
          atalef Сегодня, 13:26
          -1
          Цитата: mikstepanenko
          Тогда у Союза были полные доказательства провокации янки. Было сбито до десятка американских военных бортов, как разведывательных так и боевых (в том числе несбиваемый SR-71).

          можно инфу поподробней ? Когда , где ?
          Цитата: mikstepanenko
          И что????? Кто об этом знает?

          наверное только Вы , вот и поделитесь
          1. mikstepanenko
            mikstepanenko Сегодня, 13:45
            +2
            Книга Мишеля Брюно "Сахалинский инциндент", могу выслать на электронную почту.
            1. atalef
              atalef Сегодня, 13:56
              -4
              Цитата: mikstepanenko
              Книга Мишеля Брюно "Сахалинский инциндент", могу выслать на электронную почту.

              не стоит увлекаться инсенуациями и теорией конспирации тк я вам то же могу выслать книгу , абсолютно авторитетно утверждающую , что земля плоская.
              Пожалуйста что то более официальное , тк факт сбития боевых самолетов утаить так же трудно , как и факт шарообразности Земли.
              1. mikstepanenko
                mikstepanenko Сегодня, 14:02
                +2
                Утаить можно всё. Если сначала не афишировать, а позже не вспоминать. Есть фото обломков, поднятых со дна, по которым он и опознал типы ( хоть и журналист но бывший лётчика истребитель). А подтверждение и дополнение я нашёл уже позже у нас, но.........поделиться не могу, только книгой.
      4. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:23
        -1
        Цитата: Леха с Андроида.
        Надо просчитать все риски связанные с потоплением эсминца англосаксов...
        наверняка они не просто так пытаются прорываться через наши границы... это может быть и операцией прикрытия для их подводных лодок или подводных дронов шастающих возле наших берегов.

        Так и их отправлять туда же куда надводные.
        Нарушил, - нырни навсегда.
      5. AUL
        AUL Сегодня, 13:40
        +1
        Цитата: Леха с Андроида.
        В таких делах не стоит принимать скоропалительных решений...

        Первый разумный комментарий на фоне канонады шапкометов! hi
    3. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 12:14
      +6
      В чем он прав?
      В предложении развязать военный конфликт, плавно перетекающий в затяжную гибридную войну? С участием всех шавок - прихлебателей из НАТО и неНАТО?
      Для таких случаев давно отработаны схемы: навал, таран, имитация атаки и так далее.
      А данный "эксперт" просто подпевает пропагандиста Соловьёву. Более чем уверен, что в случае военного конфликта мы не увидим их в окопах на передовой.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:29
        +5
        Цитата: Вождь краснокожих
        В чем он прав?

        Волков боятся, в лес не ходить ... так то правильно, но пока волки границу дозволенного не переходят, можно и бортами разойтись.
        1. Андрей Чижевский
          Андрей Чижевский Сегодня, 13:23
          0
          Можно и разойтись.Но я за то что навалиться бортом об борт.А потом глянуть - у кого морда избита поболее.Думаю после этого " матрасы " поостеренлись бы.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 13:33
            +1
            Было! Но с одного раза они не понимают.
            Так то они не любят, когда с них кровавую юшку пускают, но так уж их воспитали, настрополили, что это они должны пускать юшку у других.
            Записано на подкормке и выносится только со всеми мозгами сразу.
            1. Андрей Чижевский
              Андрей Чижевский Сегодня, 13:52
              0
              Но тогда сработало.И сейчас бы сработало. Наглецов надо учить- разок - другой - дало бы результаты.
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 14:13
                +2
                Тогда, корабль не отвернул, его пришлось выталкивать ... всё произошло в НАШИХ территориальных водах.
                Сейчас, по официальной версии, нарушение не было зафиксировано, а должно было произойти вскоре ... если б они не отвернули.
                В общем, как то так.
                1. Андрей Чижевский
                  Андрей Чижевский Сегодня, 14:27
                  -3
                  А и хрен с ними! Навалились бы сейчас - потом бы тыкву чесали янки - а стоит ли вообще с русскими связываться .
                  1. rocket757
                    rocket757 Сегодня, 14:29
                    0
                    Янки упёртые и самоуверенные ... их по простому не проймешь.
                    1. Ros 56
                      Ros 56 Сегодня, 15:42
                      +1
                      Это вы афганцам и вьетнамцам расскажите.
                      1. rocket757
                        rocket757 Сегодня, 16:00
                        0
                        А разве там было так просто? Без жертв?
                      2. Ros 56
                        Ros 56 Сегодня, 16:38
                        0
                        Жить вообще опасно, можно помереть в итоге. А уж служба в армии это прямо предусматривает в присяге.
                      3. rocket757
                        rocket757 Сегодня, 17:00
                        0
                        Вера, долг, присяга ... это понятно, свои рубежи оберегаем!
                        Вот только "новыми крестоносцами" не надо, без абсолютно правильной мотивации.
                      4. Ros 56
                        Ros 56 Сегодня, 17:02
                        0
                        А мы куда нибудь лезем или я чего-то пропустил? Ну-ка поподробнее.
                      5. rocket757
                        rocket757 Сегодня, 17:14
                        0
                        Это было не констатация факта/события, это просто предупреждение/пожелание на будущее, от тех ... короче, из прошлого.
  • lucul
    lucul Сегодня, 12:42
    +1
    В чем он прав?
    В предложении развязать военный конфликт, плавно перетекающий в затяжную гибридную войну?

    В том , что границы страны это такие границы , при пересечении которых противник должен быть уничтожен. Если вы этого не сделаете - тогда это уже не ваши границы , вам их нарисуют заново там ,где будет угодно не вам , а вашему противнику.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:33
      0
      Залеты, заплывы, иногда даже заезды, не редкость.
      Когда нарушитель ведёт себя адекватно, признает ошибку и старается исправит её, ЭТО НОРМАЛЬНО.
      Не стоит обострять, когда можно исправить.
  • Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 12:58
    +3
    Ну... Это тот случай, когда так называемый "эксперт", своими речами подтверждает полное своё соответствие части своей фамилии( без окончания).. yes
  • Makashov
    Makashov Сегодня, 12:15
    -6
    Цитата: Андрей Николаевич
    В чем то Баранец- прав. Да, будет тяжело. Но впредь- будут понимать чем грозит нарушение границы.

    Можно попробовать..Западу есть ,что терять и они боятся жутко !..
    А у нас оружие имеется ,которого у них нет ..! Вспомните Пауэрса сбитого , сразу тишина на границах СССР настала . soldier
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:32
      +3
      Цитата: Makashov
      Вспомните Пауэрса сбитого

      Вспомнили ... сбили его в НАШЕМ воздушном пространстве, в котором он находился со шпионской/военной миссией.
      Вот это, как раз, ДРУГОЕ, за что по шапке давать надо.
      1. Makashov
        Makashov Сегодня, 13:42
        0
        Цитата: rocket757
        Цитата: Makashov
        Вспомните Пауэрса сбитого

        Вспомнили ... сбили его в НАШЕМ воздушном пространстве, в котором он находился со шпионской/военной миссией.
        Вот это, как раз, ДРУГОЕ, за что по шапке давать надо.

        У вас у либеров ,всегда все ДРУГОЕ ..А ЮК боинг сбитый, провокация тоже ДРУГОЕ ?
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 13:47
          +2
          Вы по словам/терминам враз определяете, кто либерал а кто патриот?
          Поздравляю, вы уникум ....
          Кстати, самолётов, разных, было сбито больше, чем пара, тройка известных фактов и это было ДРУГОЕ.
  • ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:43
    +1
    Цитата: Андрей Николаевич
    В чем то Баранец- прав. Да, будет тяжело.

    Баранцу легко говорить - у него нет недвижимости в США и странах НАТО, и дети там не учатся.
    Цитата: Ольгович
    Но кто знает, что включится у американского маразматика в бывшей голове?

    Это уже не будет иметь никакого значения, потому что можно будет сказать:
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    1. avg avg
      avg avg Сегодня, 13:22
      0
      Вы так волнуетесь по этому поводу, как будто у вас там недвижимость есть и дети там учатся!
  • Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:13
    0
    Власть не та у нас в кремле, чтобы решительно действовать!А то вдруг "кремлепартнёры " обидятся сильно
  • ja-ja-vw
    ja-ja-vw Сегодня, 13:18
    -1
    Цитата: Андрей Николаевич
    В чем то Баранец- прав.

    в 74 года , да на соловьёвском стриме, можно и не такую хрень сморозить.
  • singless
    singless Сегодня, 12:03
    -8
    ага давно пора щас писают в памперсы а будут кака ть мелко мелко
  • svp67
    svp67 Сегодня, 12:14
    +17
    Всегда любил пламенных замполитов... А г-н Баранец готов оказаться на нашем корабле в тот момент, когда он вступит в это вооруженное противостояние? Он в этот момент будет думать о исполнении своего воинского долга или о своей дочери и внуке, проживающих в Монако?
    1. Роман1970_1
      Роман1970_1 Сегодня, 12:19
      +3
      Он не будет думать о дочери и внуке т.к. сам будет рядом с ними в Монако.
      Будет гуглить в какое казино вечером пойти
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:46
      -6
      Цитата: svp67
      А г-н Баранец готов оказаться на нашем корабле в тот момент, когда он вступит в это вооруженное противостояние?

      А на вооружении ВС РФ есть «Кинжал» и «Оникс», способные исключить «нахождение г-на Баранца на нашем (или каком другом) корабле»
      hi
  • Igoresha
    Igoresha Сегодня, 12:15
    -15
    фамилия "эксперта" говорящая...РФ украину боится до дрожи в коленках а тут корабль НАТО, воистину, телевизор это зло
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 12:35
      +8
      РФ украину боится до дрожи в коленках (с)
      Расскажи украинец,отчего Россия боится украину?Пока что я наблюдаю,что Россия просто все меньше хочет кормить дармоеда,который стремится к халяве. lol Или ты считаешь,что то,что российские войска не вошли в Киев в 2014 году-это страх?Нет,это разум,ибо содержать вас Россия больше не будет,лечить от пещерного национализма ценой жизни своих сыновей-тоже.Да и Западу не больно то нужна твоя украина. lol
      1. Igoresha
        Igoresha Сегодня, 12:47
        -11
        Россия больше не будет,лечить от пещерного национализма ценой жизни своих сыновей-тоже
        узнаю потребителя инфошлака НТВ и всякой совлоьевщины.

        5 убитый в блиндаже солдат ЛНР, с российскими паспортами, похищен офицер ЛНР из СЦЦК - российский паспорт,
        (с) "В августе 2016 года в Крыму был убит подполковник ФСБ Роман Каменев, участвовавший в неудачном захвате прибывших с территории Украины диверсантов." там же убит российский ВДВешник. Перечитайте подробно на российском ресурсе https://svpressa.ru/accidents/article/309180/
        1. VORON538
          VORON538 Сегодня, 13:09
          +4
          Я предостаточно нахожу инфошлака на ресурсах неньки laughing И ни там,ни у тебя в комментах не нашел ни одного убедительного довода,что армия России дрожит,как ты утверждаешь,перед твоей украиной. hi Ну а то,что я доподлинно знаю обо всем,лишь добавляет уверенности,что ты всего лишь озлобленный на Россию украинец,мелко пакостящий на российских сайтах.Жаль,что в этом отношении наши спецы недорабатывают.Депортировать таких гастарбайтеров надо из России. hi
          1. Igoresha
            Igoresha Сегодня, 13:16
            -7
            И ни там,ни у тебя в комментах не нашел ни одного убедительного довода,что армия России дрожит,как ты утверждаешь,перед твоей украиной


            да фигня, завалили полковника и десантника а мы храбро смолчали.

            из статьи по ссылке
            В ответ Байден предупредил, мол, Барак Обама обеспокоен крымской провокацией: «Ваш начальник военной разведки получил четкое сообщение от нас о нашем категорическом неодобрении предложенной диверсионной операции против военных объектов на территории России…».
            Тогда за океаном реально боялись жесткого ответа Москвы.

            т.е Америка за РФ вступилась! перед Украиной! так и до днища не далеко.
            У вас явно проблемы с чтением и восприятием прочитанного - не армия России а РФ, т.е политическое руководство.
            1. Ros 56
              Ros 56 Сегодня, 16:00
              0
              Какую же хрень ты пишешь, чудик. Видимо забыл про Сирию, а уж там Асаду максимум неделя оставалась. Кто это бандерлогов боится? Правильно человек пишет, не будем мы эту ораву кормить, хотя часть их все таки живет за счет заработков укрогастеров.
      2. Комментарий был удален.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:50
      +2
      Цитата: Igoresha
      .РФ украину боится до дрожи в коленках а тут корабль НАТО

      Не боится РФ Украину - не льстите Зеленскому. И НАТО РФ не особо пугается (особенно в преддверии зимы). Мне просто любопытно, откуда у вас сведения о «дрожи в коленках» у армии РФ? Вы бы обеспокоились о протечках и внезапных приступах «медвежьей болезни» у супостатов. Армия для того и существует, чтобы никакой супостат не мог понукать Россией.
      1. Igoresha
        Igoresha Сегодня, 12:56
        -7
        наличие убитых с российскими паспортами и в Крыму не достаточно? помните, когда начали массово выдавать российские паспорта в ЛДНР что комментаторы писали тут? Пусть попробуют вдарить по российским гражданам уж как получат в ответ, и где?

        Мне просто любопытно, откуда у вас сведения о «дрожи в коленках» у армии РФ?


        (с)Как ранее сообщали «Брянские новости», призывник из Дагестана держал в страхе офицеров брянской части. Конфликт произошел в брянской войсковой части 12721, расположенной в Клинцах.
        https://www.bragazeta.ru/news/2021/09/08/v-bryanske-uzhasnulis-izdevatelstvam-dagestanca-nad-oficerom-i-poziciej-voennoj-prokuratury/
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 12:58
          +3
          Цитата: Igoresha
          призывник из Дагестана держал в страхе

          Ах, как же я упустил из виду - это весомый аргумент.
          1. Igoresha
            Igoresha Сегодня, 12:59
            -7
            ну намек Вы поняли, у армии и спецслужб есть главнокомандующий...
            1. ROSS 42
              ROSS 42 Сегодня, 13:09
              +3
              Цитата: Igoresha
              у армии и спецслужб есть главнокомандующий...

              Помню, как несколько горячих парней решили «попробовать комиссарского тела» (фраза из кинофильма «Оптимистическая трагедия») - дежурный офицер в моём лице был на проверке выполнения распорядка дня. Начали махать руками с угрозами физической расправы (дембеля), говорить о правах на непосещение построения и утренней физической зарядки...Дужка от спинки кровати в руках и слова: «Бить буду больно, но аккуратно. Сколько смогу - положу» возымели эффект.
              Пришедший после меня комбат-«земляк» Бессолов долго удивлялся, как же я посмел обидеть столь уважаемых людей. А взводный сказал, чтобы я особо не рвал жилы. «Мы», - говорит, - тут с ними нервы тратим, а они вечером идут к нему домой - чай пить»...
              1. Igoresha
                Igoresha Сегодня, 13:23
                -3
                Оптимистическая трагедия»
                надо будет посмотреть, имхо идеальный фильмо гражданской войне -"Служили два товарища"
    3. ja-ja-vw
      ja-ja-vw Сегодня, 13:22
      +2
      Цитата: Igoresha
      РФ украину боится до дрожи в коленках а

      belay
      уже бегут из Крыма? Пробки на мосту в Тамань?
      1. Igoresha
        Igoresha Сегодня, 13:25
        -4
        уже бегут из Крыма?

        Вы тоже не видите разницу между балабольством и безнаказанными убийствами российских граждан, пусть они и не в РФ живут?
        1. ja-ja-vw
          ja-ja-vw Сегодня, 13:27
          0
          Цитата: Igoresha
          Вы тоже не видите разницу между балабольством и безнаказанными убийствами российских граждан, пусть они и не в РФ живут?

          я вижу.
          Я просто по другому интерпретировать фразу
          Цитата: Igoresha
          РФ украину боится до дрожи в коленках а тут корабль

          не могу.
          Про убийства-не в курсе, но в курсе,что наших обвиняют в том,чтот они залили новичком полевропы, да еще полонием присыпали.
  • Alien From
    Alien From Сегодня, 12:15
    0
    Сам он что ли палить будет. Развели балаболов.
  • Вольный Каменщик
    Вольный Каменщик Сегодня, 12:16
    0
    Раз Баранцев такой смелый - отправить его лично топить наглых нарушителей границы. Только может статься так, что утопят его, а заодно и половину ТОФ...
  • tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:18
    +1
    Сухопутный полковник в отставке что то ещё советует кап разам?Я этих ,вообще не слушаю.Они ни кто!!!Для этого есть сайт МО и наше ВО.Сказочные волшебники!!!
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:56
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Сухопутный полковник в отставке что то ещё советует кап разам?Я этих ,вообще не слушаю.

      Зря вы так. Он не от себя говорил (напоминаю):
      МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что даже если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender во время недавнего инцидента у берегов Крыма, третья мировая война все равно бы не началась.
      "Те, кто это делает, понимают, что они не могут выйти победителями в этой войне — это очень важная вещь. Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде — это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море", — сказал российский лидер.
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:26
    +3
    «Надо бить на поражение»: Военный эксперт предложил «проучить» корабли НАТО, нарушающие российскую границу
    . В таком деле только начни ... кто захочет/сможет вовремя остановится?
    1. cniza
      cniza Сегодня, 14:02
      +1
      Начать легко , а вот остановиться очень трудно...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:22
        +1
        Понятно, что обнаглели, там, некоторые, но, ничего ведь критичного не произошло. Обычная провокация, игра в глухих ... уши прочистить им следовало, это да, как англам, недавно.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 16:54
          +1
          Можно и чуть посерьезней , например , лупануть болванкой по корпусу...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 17:10
            +1
            Разве шо резиновой ... кто их знает, мож там коррозия дорожку себе проела и держится всё на краске??? Бывает и такое.
            1. cniza
              cniza Сегодня, 17:13
              +1
              Ничего , утонуть не дадим , но большего желания нас провоцировать , у них поубавиться...
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 17:18
                +1
                Как то сложно в это поверить .... с ними уже всякое случалось. В плен брали, самолёты сажали, корабли таранили!!! Что ещё они хотят попробовать?
                1. cniza
                  cniza Сегодня, 17:53
                  +1
                  Им это надо периодически демонстрировать и они на какое то время успокаиваются...
                  1. rocket757
                    rocket757 Сегодня, 18:13
                    +1
                    Что б урок пошёл в прок, его надо конкретно закрепить!
                    Нужны те, кто ГОТОВ это сделать конкретно и доходчиво, нужны "инструменты", чем это сделать ....
                    "Инструмент" есть, а вот на счёт закрепителей, как то мутно всё, не определенно .... и это не о тех, кто снизу может/будет это делать, проблема в тех, кто очень, очень, повыше.
                    Не уверен, не обгоняй ... так ведь не зря говорят.
                    1. cniza
                      cniza Сегодня, 18:56
                      +1
                      Вот , а нам надо инструменты и методы постоянно совершенствовать...
                      1. rocket757
                        rocket757 Сегодня, 19:45
                        0
                        Средства воздействия улучшать, это понятно, как должно.
                        А об остальном ... будем посмотреть, тогда и выводы какие то делать, по факту события.
    2. Ищущий
      Ищущий Сегодня, 17:34
      +1
      что крови боитесь?или за капиталы.недвижимость трясетесь.А ВОТ ДЕДЫ НАШИ НЕ ТРЯСЛИСЬ.ЭТО ВРАГИ ИХ ТРЯСЛИСЬ ОТ СТРАХА.
  • BAI
    BAI Сегодня, 12:29
    +3
    Этого "эксперта" слушать - себе дороже. Обделался на дебатах с Собчак по полной программе.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:33
      +3
      Цитата: BAI
      Обделался на дебатах с Собчак по полной программе.

      Это не та ли Собчак, чей папа держал за спиной всеми уважаемых людей,

      а сама дочка одного из них называла «дядя Вова»?
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 14:22
        0
        Сбоку,не Золотой ещё юном стоит?)
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 14:23
          +3
          Цитата: Андрей Николаевич
          Сбоку,не Золотой ещё юном стоит?

          yes Он самый...
          1. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Сегодня, 14:29
            +1
            Так вот значит, в чем смысл успеха и генеральские погоны..) Не знал. Спасибо,
            1. ROSS 42
              ROSS 42 Сегодня, 14:34
              0
              Цитата: Андрей Николаевич
              Так вот значит, в чем смысл успеха и генеральские погоны..) Не знал. Спасибо,

              Помилуйте! Разве вы не смотрели «Приключения Буратино»? Там и прописан готовый рецепт:
              Плевать на унижения!
              Да! Я готов унизиться.
              Иэх! Я готов унизиться.
              Ух! Я готов унизиться.
              Но лишь бы к сладкой цели
              Хоть чуточку приблизиться.
              Но лишь бы к сладкой цели
              Хоть чуточку приблизиться.
              Хоть чуточку приблизиться.
              Хоть чуточку приблизиться.

              1. Андрей Николаевич
                Андрей Николаевич Сегодня, 16:21
                +1
                Фильм я помню, с детства. Но видео- гляну. Спасибо.
  • p0pulivox
    p0pulivox Сегодня, 12:35
    +2
    Предложение конечно интересное, но чревато очень большими неожиданностями и неприятными последствиями. Отставной военный журналист В. Баранец видимо забыл анекдот, что бьют не по паспорту, а по роже. Это я к тому, что как не меняй закон о границе, он не заменит недостающих возможностей российского ВМФ и соответственно этот закон наши "партнёры" в определённых случаях могут и дальше игнорировать...
  • Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 12:54
    0
    Страшит, когда военными экспертами нарекают людей так легко рассуждающих о человеческих жизнях.
  • Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 12:55
    0
    Есть в его словах логика. но достаточно опасная..
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:15
      +1
      Цитата: Злой 55
      Есть в его словах логика. но достаточно опасная..

      А служить в армии - опасная профессия. Если некому, могу я постоять на палубе...Главное, чтобы не зря...
  • BISMARCK94
    BISMARCK94 Сегодня, 12:59
    +4
    Ничего страшного, если мы из какого-то эсминца устроим братскую могилу для 300 американских трупов в территориальных водах РФ

    Наши пропагандоны не очень и отличаются от украинских
  • Andrea
    Andrea Сегодня, 13:03
    0
    Бить надо,но бить нужно только в случае нарушения границы,если не вошёл в наши воды,чего зря пузыри пускать.Создавать казус белле.
    Если хочется пострелять некоторым экспердам,нужно не выталкивать,а спокойно дождаться нарушения и уже потом открывать тир.
  • tTшка
    tTшка Сегодня, 13:09
    +5
    Баранца этого, в подводного плавца снарядить, закладку дать, да пускай, сам, на ластах шурует, дно эсминцу минировать ...
  • xomaNN
    xomaNN Сегодня, 13:16
    +2
    А если вспомнить бурную реакцию забугорного Запада на сбитие южнокорейского Боинга в 1983 году? Те тоже хотели в наших границах пошарить.
    Хотя если торпедой или морской миной в наших водах. Обследовать чужим обломки не дадим.
  • iouris
    iouris Сегодня, 13:29
    -4
    У России границ нет. Она безгранична.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:39
      +4
      Она безгранична
      Безгранична только глупость.
  • Military77
    Military77 Сегодня, 13:39
    +2
    От, прости господи эксперд диванный, а чего мелочиться? Давайте сразу Ярсом по Пентагону, приказы оттуда приходят. Да... предварительно Баранца с соподвижниками принайтовить к Ярсу понадёжнее! )))
  • Aurel
    Aurel Сегодня, 13:44
    0
    Не надо слушать всяких там БАРАНцовых. Они что хотят нам досрочно 3-ю мировую войну организовать?
  • Сергей1964
    Сергей1964 Сегодня, 13:44
    +4
    "военный эксперт Виктор Баранец"
    Это тот, про которого Википедия пишет
    ===
    Виктор Баранец родился 10 ноября 1946 года в городе Барвенково Харьковской области Украинской ССР.
    В Вооружённых силах — с 1965 года (курсант учебного танкового полка).
    В 1970 году окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища, а в 1978 году — редакторское отделение Военно-политической академии имени В. И. Ленина. Военно-учётная специальность (ВУС) — «военный журналист с высшим образованием» (как записано в дипломе).
    ...
    Во время службы на Дальнем Востоке был корреспондентом дивизионной и окружной газет, затем — газеты Группы советских войск в Германии «Советская армия» (майор).
    ...
    С 1998 года работает в газете «Комсомольская правда» военным обозревателем.
    ...
    21 августа 2020 года за заслуги в развитии отечественной журналистики, высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу Указом Президента Российской Федерации был удостоен звания Заслуженный журналист Российской Федерации.
    ===
    и далее по тексту? Так он не эксперт, а журналист. Заслуженный журналист Российской Федерации. Журналист и эксперт - это разные понятия.

    "Баранец уверен, что единичный инцидент с потоплением корабля-нарушителя к войне не приведет"

    Ну, если заслуженный журналист уверен - можно топить. Одно смущает - вдруг командование ВМС США не разделяет уверенности Заслуженного журналиста Российской Федерации? Японцы в 1941 году тоже были уверены, что трусливые и изнеженные янки не ответят на Перл-Харбор. А оно вон как получилось... Не хотелось бы из-за возможной ошибки заслуженного журналиста заканчивать свои дни в радиоактивном подвале в окружении радиоактивных крыс.
  • Machnamh
    Machnamh Сегодня, 13:48
    +1
    12 миль и стрелять. Это не ДРВ в 1964, нового Тонкинского не будет, Владивосток и Петропавловск бомбить не станут. Хотя.... 1950 год 8 октября, аэродром у Сухой речки в Приморье. Уже год как было известно что атомное оружие есть и у СССР. И авиация тоже была. Тем не менее разбомбили. Правда и дурика включили потом -- по ошибке. Однако и по сша кораблям отнюдь не стреляли и даже самолёты ещё ихние не сбивали. Всяко может статься
  • cniza
    cniza Сегодня, 14:00
    -1
    Баранец уверен, что единичный инцидент с потоплением корабля-нарушителя к войне не приведет, но зато научит американцев и их союзников уважению российских законов.


    Что то в этом есть...
  • Сергей1964
    Сергей1964 Сегодня, 14:06
    +2
    Цитата: Machnamh
    12 миль и стрелять.

    Это приказ? Кажется, Вы немножко ошиблись адресом. И, пожалуйста, не доводите этот приказ до Ваших подчинённых до понедельника, если можно. Я хочу успеть продуктов прикупить, а также обновить аптечку и проверить наличие и состояние средств для выживания в тайге в осенне-зимний период. Палатка, спальник, тёплая одежда, костровые принадлежности и так далее... Даже до вторника, пожалуйста, повремените. Кажется, у меня топор того... топорище менять надо. В общем, мне дня два на подготовку надо как минимум.
  • Konnick
    Konnick Сегодня, 14:14
    +2
    Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Баранец в эфире программы Владимира Соловьева "СоловьевLive", вышедшей на YouTube.

    С каких пор этот политработник стал военным экспертом. Политобозреватель...возможно.
    Там у Соловьева часто фрики собираются.
    А у самого внук в Монако живет. Давайте уж и по Монако вдарим.
  • Eroma
    Eroma Сегодня, 14:37
    +2
    Как я понимаю, за нарушение госграницы иностранных граждан арестовывают! Нужно тупо арестовать хотя бы один эсминец и провести показательный суд с трансляцией на весь мир, где морячки будут объяснять, что они знали, что это территория России, но им шеф сказал, что мы должны показать, что мы их не признаём. Теперь придётся почалиться на Калыме несколько годиков за решение шефа! laughing

    При пересечении границы нужно не требовать покинуть территориальные воды, а требовать застопорить ход и сдаться! Судно задерживается до выяснения обстоятельств нарушения границы, я думаю если погранцы при поддержке ВМС и ВКС будут каждый раз пытаться именно задержать судно с угрозой применения силы для задержания, вплоть до потопления. То и провокации закончатся
    1. Сергей1964
      Сергей1964 Сегодня, 14:41
      +2
      Цитата: Eroma
      Нужно тупо арестовать хотя бы один эсминец

      А если эсминец не станет арестовываться?
      1. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 16:32
        0
        вплоть до потопления. То и провокации закончатся

        Там же написано. hi
      2. Eroma
        Eroma Сегодня, 19:13
        0
        Это вопрос процедуры! Когда ы атакуешь корабль в спорных водах, то тебя могут выставить агрессором и выставят. И другое дело когда ты открываешь ответный огонь, да ещё вся процедура задержания идёт в прямой эфир в интернете. То агрессором тебя выставить уже не смогут.
        Моральная проблема в том что могут погибнуть погранцы, это реально проблема.

        Но если для начала делать попытки задержания и требовать именно остановиться. Попытки это абордажные крюки, без абордажа, а с целью замедления хода (просто болтаться на прицепе и давать задний ход), запуск самоходных торпед без взрывчатки, а с сетями, что бы винты запутать, РЭБ включить и навигацию заглушить, что бы могли подойти силы против которых сопротивление бесполезно (нарушители не камикадзе). Силы должны быть готовы подойти, это важно!
        Даже если первый раз супостат сможет удрать, отцепиться и т.д., то в следующий раз сильно подумают хотят ли нарываться
    2. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 16:30
      0
      С точки зрения логики, очень правильная мысль. good
  • vtiper
    vtiper Сегодня, 14:53
    +2
    А в окопах потом Баранец будет сидеть?
  • Klingon
    Klingon Сегодня, 15:06
    0
    Цитата: Shurik70
    В СССР использовали таран.
    Напугали америкосов до усрачки (и чуть ракету прямо на ходу не спёрли, жаль, трос соскользнул).
    И всё. Несколько лет после этого инцидентов по нарушению границ кораблями не было.
    Без трупов, без потоплений.
    Именно так и надо.

    Кто тут помнится даже предлагал строить специальные таранные корабли на основе ледоколов. Именно для таких случаев
    1. agond
      agond Сегодня, 15:17
      0
      Там глубины порядка 100м можно поставить морскую платформу , а на ней маяк и сказать , что это остров.
      1. Сергей1964
        Сергей1964 Сегодня, 16:06
        +1
        Цитата: agond
        можно поставить морскую платформу , а на ней маяк

        А может, не ставить морскую платформу с маяком, а на сэкономленные деньги обеспечить сколько-нибудь больных ребятишек (из тех, кому всем миром собирают на лечение) заграничной медпомощью? Или, скажем, прикупить для талантливых школьников (такие есть, я знаю - самому доводилось работать с талантливыми школьниками) тулкиты для генной инженерии типа "DIY Bacterial Gene Engineering CRISPR Kit" (цена вопроса - $169, более продвинутые варианты - порядка $300)? Глядишь - в России свои молекулярные биологи & генные инженеры мирового уровня появятся... А молекулярная биология & генная инженерия - это, между прочим, и продовольственная безопасность, и медицина, и ещё много чего.
  • V значит В
    V значит В Сегодня, 15:21
    0
    Что интересно на совместных учениях китайцы не спешили нам помочь, когда американец пытался проникнуть в зону учений.
    1. Сергей1964
      Сергей1964 Сегодня, 16:23
      0
      Цитата: V значит В
      китайцы не спешили нам помочь

      А с чего вдруг китайцы должны нам помогать?! Весь мой (и не только мой) опыт работы с китайцами показывает, что они партнёров используют. А друг и союзник у КНР только один - сама КНР. smile
      Известное "У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы" применимо к Китаю на 146%. Что же касается конкретно России - то для КНР в настоящее время это (далеко не самый важный) сырьевой придаток и (далеко не самый важный) рынок сбыта товаров. Ну и плюс к этому - достаточно мелкая (ВВП и международное влияние повыше, чем у Мексики, но пониже, чем у Италии) разменная карта в геополитической игре. ))
      1. V значит В
        V значит В Сегодня, 19:02
        0
        А я и не говорил, что китайцы нам должны помогать, просто ещё один показательный пример, чтобы у некоторых стёкла в очках слегка перестали быть розовыми.
  • Ярик
    Ярик Сегодня, 15:24
    0
    Это можно и надо было бы сделать! Но есть одно Большое "НО". С такой бесхребетной международной внешней политикой, которая постоянно выражается в 333 озабоченностями партнеров и покачиванием с трибуны головой г-жи Захаровой, мы имеем, то что Имеем. наши военные моряки должны быть уверены в том, что их поступки и действия получат поддержку с верху. А там сплошь заднеприводные. Поэтому для ребят в погонах это будет самой настоящей подставой.
  • Диверcант
    Диверcант Сегодня, 16:08
    0
    Сколько читаю Баранца. Не эксперт он. От слова совсем. Эксперт, это умный чел, способный просчитать чуть вперед ситуацию или действие. Ну потопили бы сейчас матрасный или гондураский корабль/судно. Влати потерпевшей страны сразу обьявят, что у корабля сломалась навигационная система, вот вам переговоры с нашим капитаном. А злые русские взяли и убили невинных. Посмотрите весь мир на этих злобных русских.... Объявим бойкот всем русским кораблям. Чтоб в порты не заходили. И? Выгодно нам это? Так что не эксперт етот Баранец, скорее икспэрд в вечно мятых рубашках.
    Умнее нужно быть и просчитывать. И для этого все есть.
    В РФ есть лучшие в мире бойцы. В том числе лучшие в мире по штурму любых объектов.
    В РФ есть отличные морские буксиры.
    В РФ есть отличные системы РЭБ.
    Ну зашло корыто в наши воды, ну пущай подальше зайдет. Подошли к нему, Включили РЭБ и заглушили его полностью, спецуха захватывает , буксир тащит к берегу и швартует.
    А затем РФ выставляет счет и претензии за нарушение суверенитета и по международным законам..... конфискует кораблик. Вместе с вооружением и всем что на кораблике есть. Экипаж в каменоломни/лесоповал или обмен на кого то или что то. И больше ни одно военное корыто не зайдет в наши воды, потому как никто не захочет делиться с нами всеми кодами, образцами оружия и военными, которые все будут рассказывать или показывать о своем флоте.
    Умнее надо быть, умнее.
    1. Bez 310
      Bez 310 Сегодня, 16:30
      +4
      Цитата: Диверcант
      Сколько читаю Баранца. Не эксперт он.

      В чем может может быть экспертом человек, закончивший "культпросветучилище"?
      1. Диверcант
        Диверcант Сегодня, 20:01
        0
        та он себя так называет и журналюги))))
    2. Сергей1964
      Сергей1964 Сегодня, 16:40
      +2
      Цитата: Диверcант
      В РФ есть лучшие в мире бойцы.

      Звучит обнадёживающе.
      Цитата: Диверcант
      В том числе лучшие в мире по штурму любых объектов.

      Звучит ещё более обнадёживающе. Особенно - после штурма Норд-Оста в 2002 (погибли 130 заложников, в том числе 10 детей) и штурма школы в Беслане в 2004 (погибли 314 заложников, в том числе 186 детей).
      Цитата: Диверcант
      В РФ есть отличные морские буксиры.
      В РФ есть отличные системы РЭБ.

      Вы не ошиблись? Может - лучшие в мире? И вообще, огласите, пожалуйста, весь список - что в РФ лучшее в мире, а что - просто отличное.
      1. Диверcант
        Диверcант Сегодня, 20:10
        0
        между строк вижу знакомый тон свидомого. Но все ж отвечу.
        1) В РФ лучшие бойцы в мире. Это доказывается как историей, так и современностью от Грузии до Сирии.
        2)В РФ в отличие от вна 404 есть разделение в силах специального назначения. Все выше перечисленное осуществлялось антитеррористическими подразделениями. Мною же упомянуты исключительно военнослужащие. И именно военнослужащие штурмовали дворец Амина, Пальмиру и тд и тп.
        3) Системы РЭБ так же себя проявили и ситуация с эсминце кука или с Фу 35 в Сирии лучшее тому доказательство.
        4) В РФ самые лучшие люди на Земле (хотя очень редко , но встречаются такие как ты).
    3. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 16:42
      -2
      Вроде всё правильно вы пишете. Но завтра они прямиком в Севастополь пойдут - будем топить? А они потом скажут, что навигационная система сломалась!!! А что рядом пограничный корабль шёл и предупредительный огонь вёл - бинокли сломались, они не видели. Так что ли получается?
      1. Диверcант
        Диверcант Сегодня, 20:11
        0
        пробовали комментарии до конца читать?
  • Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 16:28
    +1
    Да уж, идиотизм и желание выслужиться границ не знает...
    А вот я считаю, что прежде, чем кого-то "учить" за нарушение границы,
    надо эту границу привести в соответствие с международным правом,
    дождаться признания этих границ международным сообществом, и потом
    можно смело применять к нарушителям всевозможные меры воздействия.
  • Аристид
    Аристид Сегодня, 16:38
    -2
    Полагаю, что большинство россиян давно уже думает про удары по американцам-нарушителям госграницы РФ (кораблей и самолётов). Военные СЩА просто наглеют.
    1. Сергей1964
      Сергей1964 Сегодня, 17:24
      +4
      Цитата: Аристид
      Полагаю, что большинство россиян давно уже думает про удары по американцам-нарушителям

      Боюсь Вас разочаровать, но большинство тех россиян, кого я знаю (а у меня очень широкий и очень разнообразный круг общения), думают преимущественно о семье, о зарплате, о ценах на продукты и на услуги ЖКХ... о здоровье кое-кто думает, кое-кто - об ипотеке... И вот абсолютно никого не знаю, кто думает про удары по американцам-нарушителям. И в общественном транспорте (волей-неволей слушаешь разговоры окружающих по телефону или между собой), что интересно, совершенно незнакомые мне люди обсуждают уже упомянутую семью-зарплату-работу-цены-... а вот удары по американцам-нарушителям не обсуждают. request
  • Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 16:39
    -2
    После того инцидента с британским эсминцем наши предупредили бриттов как подобает, без вариантов. Если в следующий раз бритты такое повторят и мы их не утопим - выставим себя в роли терпил и слабаков.
    Теперь весьма похожий инцидент, но уже с участием американцев. Формально, мы их не предупреждали - топить не обязаны. Просто оттеснили, они ушли, слава Богу! Всё ОК у нас, "лицо" не потеряли?
    Кого теперь ждать в третий раз? Японцев у Курил? Норвежцев на Севере? Поляков у Калининграда? Кого ещё из НАТО мы ПЕРСОНАЛЬНО не обещали утопить?
  • A.B.
    A.B. Сегодня, 16:51
    -2
    Случайно можно было… Сбился прицел у китайского или нашего эсминца. Ну и бросайте веночки на воду. Экипаж там – 325 человек

    Нее, зачем надводные корабли подставлять. Аккуратненько включив системы подавления и из-под воды так, чтоб сразу на дно. Потом не забыть собрать плавующие обломки. Главное заглушить всё и вся и прибрать за собой, а там пускай разбираются. И так несколько раз. Может и поймут, что границы России это место где происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов.
  • PuperDriver
    PuperDriver Сегодня, 16:56
    -1
    "Я думал, ты что-то умное скажешь". П.....ть, не мешки ворочать. Эксперд.
  • Сергей1964
    Сергей1964 Сегодня, 17:14
    +3
    Цитата: Ros 56
    вплоть до потопления. То и провокации закончатся

    Там же написано. hi

    Осталось уточнить - вплоть до потопления кого именно? Хочу напомнить, что примерно так с Крымской войны и далее российский, а потом и советский флот не сказать, что так уж хорошо себя проявил в столкновениях с технологически развитыми державами. Это есть исторический факт - а факты, как известно, упрямая вещь. Ну а современная РФ является не то, что бледной тенью СССР - в научно-технологическом и промышленном плане РФ является скорее пародией на бледную тень СССР. Так что вопрос - кто кого потопит (в рассматриваемой гипотетической ситуации), на мой взгляд, является дискуссионным.
  • opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:48
    0
    нет будет как при ссср в конце лишбы не было войны как секторе газа ! под солнцем нужно занимать место и показать всем что суда нии иначе побошке получишь ! и уже на конец отставивать свои интересы и дать понять что РФ войны не боится а если будет то будет конец света всем !
  • Furious Bambr
    Furious Bambr Сегодня, 17:48
    +2
    Офигенный советник. В случае атаки на поражение любого корабля или чего либо, да ещё и с погибшими, будет общемировой вопль и призыв к крестовому походу на Россию, потому что они были в своём международном праве, а РФ как-всегда проявила агрессию.
    И сколько, нтересно, этих подпевал Соловьёву будут принимать участие в реальных боевых действиях, а не сидеть в советниках или агитбригадах?
    Жаль, что за маты здесь банят. Весьма жаль
  • Orsis338
    Orsis338 Сегодня, 19:13
    0
    И получить неограниченную морскую войну, ну да...