«Надо бить на поражение»: Военный эксперт предложил «проучить» корабли НАТО, нарушающие российскую границу

Ничего страшного, если мы из какого-то эсминца устроим братскую могилу для 300 американских трупов в территориальных водах РФ

(...) Случайно можно было… Сбился прицел у китайского или нашего эсминца. Ну и бросайте веночки на воду. Экипаж там – 325 человек