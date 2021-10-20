Русская смута 1917: расклад сил накануне

История Февральской и Октябрьской революций 1917 года в советские времена не всегда объективно трактовалась. Выпячивалась ведущая роль большевиков, затушевывалась роль других социалистических партий и особенно истинные цели движущих сил Февральской революции, ставшей прологом смуты и всех революционных событий 1917 года.
В работах российского историка Пыжикова эти события рассмотрены как единый процесс, начиная с августа 1916 года и заканчивая установлением советской власти в конце 1917 года. В своих работах он раскрыл и обосновал истинные причины краха режима монархической власти, движущие силы развернувшейся борьбы, мотивы и цели основных действующих тогда политических партий и их лидеров. Проведенный анализ и выводы во многом напоминают события развала Советского Союза, они актуальны и сегодня в переходный период поиска своего лица современной Россей.
Что же из себя представляло политическое поле Российской империи накануне великих свершений?
Несостоятельность социалистических партий
Вопреки сложившемуся мнению, что все решали революционные политические организации, это далеко не так.
Политические партии, бывшие движущей силой революции 1905 года (большевики, меньшевики, эсеры и другие), были разгромлены и представляли из себя жалкие и малочисленные кружки, их лидеры находились в ссылках или эмиграции. Лидеры большевиков во главе с Лениным и Зиновьевым находились в Женеве, Троцкий и Бухарин – в США, еще одна группа – Сталин, Дзержинский, Каменев и Свердлов, в ссылке.
Такая же ситуация была и с партиями меньшевиков и эсеров, например, лидер эсеров Чернов также был в эмиграции.
Все были подавлены разгромом революции и наступившими репрессиями, в обществе не было никакого революционного социалистического движения. Лидеры социалистов считали, что в ближайшей перспективе у них нет никаких шансов на свержение царского режима,
Имя Ленина до 1915 года никому не было известно, кроме узкого круга его единомышленников. Но он стал неожиданно популярной личностью, ввиду начатой большевиками в этом году масштабной кампании, финансируемой немецким Генштабом по антивоенной пропаганде, на российском фронте, благодаря чему все окопы были завалены листовками, призывавшими к превращению мировой войны в гражданскую войну против своих правительств.
О Ленине стали писать в зарубежной и российской прессе, он стал медийной персоной, но у большевиков не было никаких сил вести реальную работу на российской территории, и эти призывы вели к разложению армии, а не к революционным преобразованиям.
Противоречия в правящем классе
Основные события разворачивались на совершенно другом поле и обусловлены были противостоянием правящей элиты и зарождающимся классом буржуазии. Противоречия резко обострились между господствующим дворянско-помещичьим классом и становящейся на ноги буржуазией в лице банкиров, промышленников и купцов. Именно они стали движущей силой будущей революции. Основная масса населения, представленная крестьянством и усиливающимся пролетариатом, практически никак не влияла на происходящие в стране процессы.
Политическая и социально-экономическая система не соответствовала реалиям, имевшим место в стране и мире. Господствующий класс был представлен помещичье-дворянской аристократией, включающий великокняжескую царскую «семью», приближенных к ней высших сановников, царский «двор» и богатейших наследственных землевладельцев. Этот класс ничего не производил, при этом жил по западным потребностям, не соответствующим возможностям общества и страны. Все это вело к массовому разорению дворянства, и большая часть их поместий и земель были уже в залогах у банков, но они не хотели никаких изменений.
Этот класс был также неоднороден, его раздирали противоречия между различными кланами.
Царь оказался в изоляции от великокняжеского окружения, объясняемой сложными отношениями его супруги немки Александры Федоровны с царским двором. Николай II женился на ней по любви, что нетипично для династических браков, и во многом прислушивался к ее рекомендациям. Наследник престола их малолетний сын Алексей страдал неизлечимой болезнью – гемофилией. Это от всех скрывалось, и царица искала всякие способы его излечения. Таким «лекарем» оказался «старец» Распутин, он реально облегчал страдания наследника и в связи с этим часто бывал в царских покоях.
Противники царя, в том числе из его окружения, раздували в обществе нелепые страсти по поводу любовной связи Распутина и царицы, влиянии «старца» на принятие государственных решений и измене царицы-немки, которая через него якобы передает сведения в немецкий Генштаб. При всей ничтожности личности Распутина он, благодаря раздуваемым слухам, стал знаковой фигурой в российской политической интриге того времени. Из-за этих слухов авторитет царской власти в обществе был на нижайшем уровне.
На принятие царем государственных решений влияли различные кланы и лоббисты из его окружения, а также его супруга, что приводило зачастую к неоправданным назначениям и постановлениям. Серьезно подорвало авторитет царя и увольнение в 1915 году с поста главнокомандующего уважаемого в обществе и армии его дяди князя Николая Николаевича и занятие этого поста самим царем, далеким от военных дел.
К тому же царская власть была ограничена Октябрьским манифестом 1905 года, в соответствии с которым был веден новый избираемый населением государственный институт – Государственная дума, в которой к 1916 году сосредоточились влиятельные буржуазные силы, стремящиеся переформатировать власть в своих интересах.
В результате всех этих процессов в стране сформировалась неустойчивая кланово-олигархическая система управления, подтачиваемая разрушительными реформами Столыпина и начавшейся войной. Власть серьезно загнивала, и попытки проведения необходимых реформ не приводили к положительным результатам.
Нельзя сказать, что царская администрация не предпринимала никаких действий по выводу страны из политического и экономического кризиса. Стоит отдать должное, что в царской бюрократии были профессионалы и интеллектуалы, которые понимали, что навязываемые либеральные преобразования по западному образцу в крестьянской патриархальной среде, взращенной на общинной собственности на землю, проводить опасно, так как сознание крестьян противоречит законам государства, и они не воспринимают частной собственности на землю. В их понимании земля не может быть товаром и приобретаться за деньги, она является собственностью общины как средство производства, и община должна сама решать, как ею распоряжаться.
Царя предупреждали, что крестьянская реформа Столыпина, целью которой было разрушение общины и формирование «эффективного собственника» в лице кулака, приведут к обострению в селе. Но он не прислушался к рекомендациям, и столыпинские реформы только усилили противоречия в крестьянской среде. Противоречивость реформы Столыпина не решила проблему земли, способствовала усилению привилегий господствующего класса и подталкивала страну к революции. В 1916 году начались крестьянские волнения, они грабили и поджигали помещичьи усадьбы и хутора кулаков.
Это, в свою очередь, привело к сокращению закупок зерна, в городах начались проблемы с хлебом, и правительству пришлось срочно искать механизмы решения хлебного вопроса.
Попытка царского правительства начать буржуазные преобразования в экономике страны опирались на питерскую группу банкиров и промышленников, при этом московская промышленная и купеческая группа серьезно проигрывала. Противоречия и раскол между «питерскими» и «московскими» толкали страну к потрясениям. Следует отметить, что все группы влияния делали порочную ставку на массовое привлечение иностранного капитала, к 1917 году иностранные банки контролировали до 60–70 % российского банковского капитала и в значительной степени определяли пути развития российской экономики.
Складывающаяся ситуация требовала реформирования политической и экономической системы. Зарождающаяся буржуазия и нерешенность земельного вопроса подталкивали к преобразованиям, а аристократия и дворянство сопротивлялись и делали все возможное для сохранения господствующего положения и власти.
Конфликт был неизбежен, и стороны начали готовиться к нему.
Противостояние «московских» и «питерских»
Основным полем битвы стала 4-я Государственная дума, избранная в 1912 году на пять лет и представленная 442 депутатами, в основном от партий правящих классов: октябристов, кадетов, прогрессистов, центристов, правых и небольших фракций трудовиков и социал-демократов (меньшевиков, группа депутатов большевиков в 1915 году была арестована).
В Госдуме произошло разделение депутатов на правых, отстаивающих монархию, центристов, целью которых была конституционная монархия, и левых, представленных трудовиками и социал-демократами. Председателем Госдумы был избран октябрист Родзянко.
Либералы в лице партии кадетов в августе1915 года нашли способ объединить центристов и создать доминирующий Прогрессивный блок в количестве более 300 депутатов во главе с лидером кадетов Милюковым, в который вошли кадеты, левые октябристы, прогрессисты, центристы и правые националисты. Вне блока справа – были крайние монархисты, а слева – трудовики и меньшевики, фактически поддерживающие прогрессистов.
Прогрессисты вышли с требованиями создания «правительства доверия», амнистии политических осужденных, защиты прав нацменьшинств, расширения прав местного самоуправления и доведения войны до победного конца. Все это было направлено на достижение соглашения с правительством на основе проведения минимальных либеральных реформ по западному образцу.
Власть безуспешно пыталась расколоть этот блок, и не пошла на создание «правительства доверия» во главе с Кривошеиным. Главой правительства царь поставил монархиста Штюрмера.
В 1916 году Госдума оказалась под полным контролем либералов, за которыми стояло московское купечество под предводительством Гучкова, Рябушинского, Коновалова, Третьякова и Морозова. Купечество контролировало в стране текстильную и легкую промышленность, имело свои банки, стояло на либеральных прозападных рельсах, стремилось расширить свое влияние и подмять под себя правительство. В московский клан входило и Товарищество братьев Нобиле, монополиста по добыче и переработке нефти, тесно связанное с американским кланом Ротшильдов.
В Петрограде была другая мощная финансово-промышленная группировка во главе с Путиловым, опирающаяся на крупнейшие банки в столице и владеющая основными промышленными заводами страны и сахарной промышленностью.
Финансово-экономический блок правительства, представленный Кривошеиным, Бунге и Коковцевым делал ставку на «питерских» и при поддержке царя планировал модернизацию страны не по либеральным канонам, а с учетом патриархальных устоев российского общества. Против этого курса по разным причинам выступали либералы, московские промышленники и купечество, «семья» царя, придворные круги и черносотенцы.
То есть в 1916 году в стране сложилось противостояние «питерских» и «московских» группировок элиты, которые стремились поставить государство себе на службу и использовать его для решения своих корпоративных задач.
Для усиления своих позиций «московские», пользуясь военным положением, еще в 1915 году создали оппозиционные общественные организации, как бы в помощь фронту и военной промышленности.
К таким организациям относились военно-промышленные комитеты, которые под их руководством должны были содействовать выполнению заказов по поставкам армии снаряжения и продовольствия. Через ВПК московское купечество наживалось на закупках для армии, накручивая цены и обворовывая государство, при этом реальной помощи фронту было не так уж много.
Центральный комитет возглавили ставленник «московских» Гучков и его заместитель Коновалов, а в Москве комитет возглавил Рябушинский. Лоббистом либералов среди военных стал начальник Генерального штаба Алексеев, который давно уже контактировал с ними. В среде царской «семьи» либералы действовали через жену царского брата Михаила, которая держала его «под каблуком» и была человеком купцов, предоставляющих ей услуги по личному обогащению.
Также для содействия снабжению армии был создан комитет Всероссийских земского и городского союзов (Земгор) во главе со ставленником «московских» князем Львовым.
В деятельность ВПК и Земгора предприимчивое купечество привлекло и рабочих, при комитетах создавались рабочие группы, которые под лозунгами защиты прав рабочих в нужный момент организовывали забастовки, и купечество добивалось нужных для себя результатов.
Так ВПК и Земгор стали центрами забастовочного движения для давления на правительство.
Следует отметить, что к деятельности ВПК и Земгора были привлечены сотни тысяч сотрудников, они носили специальную полувоенную форму (ее носил и Керенский) и были освобождены от призыва в армию, что, естественно, привлекало множество проходимцев.
Комитеты фактически стали оппозиционными правительству организациями и, что самое интересное – существовали за государственный счет. За первые 25 месяцев войны они получили из казны 464 млн рублей.
То есть купечество, ведя пропагандистскую кампанию против власти, финансировало развал государства в основном за счет бюджетных средств.
Московское купечество в борьбе со своим оппонентами не брезговало работать и с революционными организациями, с которыми они контактировали еще во время революции 1905 года, и эти связи продолжились. К деятельности комитетов были привлечены социалистические партии, меньшевики работали через ВПК, а эсеры – через Земгор и легально проводили свою агитацию против правительства.
Так что эти партии на том этапе фактически существовали под контролем московского купечества, ими финансировались и проводили либеральную политику.
Лоббистом питерских банкиров выступал заместитель председателя Госдумы Протопопов, давно уже контактировавший с этой группой. По рекомендации Родзянко царь в сентябре 1916 года назначил Протопопова министром внутренних дел из соображений установления нормальных отношений с Госдумой, испорченных годом ранее при попытке создать «правительство доверия». Тот хорошо знал всю внутреннюю кухню Госдумы, и это настораживало думцев. Его обвинили в предательстве либеральных идеалов и неприязненно встретили после назначения на должность главного жандарма. Так Протопопов стал защитником питерских банкиров и как бы спасителем монархии.
Противостояние летом 1916 года между олигархическими питерской и московской группировками усиливалось.
В июне 1916 года в Петрограде прошел съезд представителей крупнейших банков страны, представленных в основном питерскими банками, призвавшем к объединению банковского капитала и определившего тактику борьбы с московскими конкурентами.
В это время питерскими банкирами осуществлялась попытка рейдерского захвата самого богатого представителя «московских» – нефтяного магната Товарищества братьев Нобиле. Эта попытка закончилась провалом, и этому способствовал лоббист «московских» начальник Генштаба Алексеев, организовавший в июле через контрразведку проверку питерских банков и пытавшийся обвинить их в шпионаже и госизмене, к тому же «московским» оказали серьезную финансовую помощь зарубежные банкиры, и они победили в этом противостоянии.
В начале августа лидер «питерских» Путилов написал Нобиле письмо, в котором признал поражение и отказался от дальнейшей борьбы. Этот эпизод противостояния имел принципиальное значение, поскольку капитулировал главный инструмент правительства в борьбе за экономическую власть в стране, и либеральным олигархическим кланам был открыт путь к власти.
Одновременно с внутренним противостоянием обострились отношения и с западными союзниками.
По всем признакам война близилась к концу при неизбежной победе Антанты. Летом 1916 года состоялась парижская экономическая конференция союзников, на которой рассматривался вопрос послевоенного экономического взаимодействия, в том числе с Германией.
Англичане, стремясь стравить Россию с Германией, добились включения в итоговую резолюцию требования об отказе взаимодействия с поверженной Германией после войны. Она традиционно была крупнейшим экономическим партнером России, и российская делегация отказалась подписывать декларацию во вред себе, несмотря на то, что либералы в Госдуме настаивали на ее подписании. Их поддерживала значительная часть стремящегося вписаться в европейское общество правящего класса и особенно царская семья. В случае победы России и неизбежном возвышении «питерских», их конкуренты «московские» отлично понимали, что они останутся после войны ни при делах, и стремились не допустить такого поворота событий.
Позиция российских властей совершенно не устраивала союзников.
Посольства Англии и Франции стали чуть ли не штабами либеральной оппозиции и направляли прогрессистов в нужное им русло. Оппозиция, увидев поддержку Запада, начала готовиться к решительному наступлению на правящий режим Николая II.
Основная масса населения не воспринимала политические игры элиты и социалистов, ее не интересовала борьба за власть. Население лишь пыталось выжить в ухудшающихся условиях, и народная стихия была готова подняться в любой момент на борьбу за хлеб насущный.
Так, к осени 1916 года назревал кризис власти Николая II, он остался практически один.
Царское окружение работало против него, высшее руководство армии было недовольно им и готово на предательство царя, правительство во многом лишилось экономических рычагов влияния, из-за провокационных действий царицы и Распутина общество презирало царя за его слабость, западные союзники хотели ослабления России и работали на свержение правящего режима.
Либеральная оппозиция, почувствовав силу и поддержку, готовилась к решительному рывку, и в октябре развернулась схватка между двумя группировками за контроль над правительством и властью в стране.
Продолжение следует…