Шанс есть: Россия вышла в финал индийского тендера на строительство серии подлодок

Индия определилась с финальной четверкой иностранных компаний, допущенных к индийскому тендеру на строительство серии неатомных подводных лодок для Военно-морских сил. У России есть шанс выиграть тендер, российское КБ "Рубин" вышло в финал конкурса.Как пишет порта navalnews.com, в финал тендера, получившего название 75-I, вышли четыре компании из Франции, Южной Кореи, Испании и России. За бортом осталась германская ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), причины этого не называются.Итак, индийцам на выбор предложены: НАПЛ класса "Барракуда" от французской Naval Group, S-80 Plus от испанской Navantia, DSME-3000 от южнокорейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и "Амур" от ЦКБ "Рубин". При чем эксперты дают самый большой шанс французам, а самый маленький - россиянам. Причина четвертого места россиян - отсутствие воздухонезависимой установки, а ее наличие является одним из основных требований индийцев. Однако при этом отмечается, что Россия предлагает Индии совместную разработку НАПЛ с передачей всех технологий и т.д., а это весомый аргумент.Победитель тендера будет строить подлодки в сотрудничестве с двумя или одним индийскими предприятиями – государственным Mazagon Dockyard Limited (MDL) и частным Larsen & Toubro Ltd.Когда будет объявлен победитель тендера пока не сообщается, но первая подводная лодка, как предполагается, выйдет в море не раньше 2030 года.