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Шанс есть: Россия вышла в финал индийского тендера на строительство серии подлодок

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Индия определилась с финальной четверкой иностранных компаний, допущенных к индийскому тендеру на строительство серии неатомных подводных лодок для Военно-морских сил. У России есть шанс выиграть тендер, российское КБ "Рубин" вышло в финал конкурса.


Как пишет порта navalnews.com, в финал тендера, получившего название 75-I, вышли четыре компании из Франции, Южной Кореи, Испании и России. За бортом осталась германская ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), причины этого не называются.

Итак, индийцам на выбор предложены: НАПЛ класса "Барракуда" от французской Naval Group, S-80 Plus от испанской Navantia, DSME-3000 от южнокорейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и "Амур" от ЦКБ "Рубин". При чем эксперты дают самый большой шанс французам, а самый маленький - россиянам. Причина четвертого места россиян - отсутствие воздухонезависимой установки, а ее наличие является одним из основных требований индийцев. Однако при этом отмечается, что Россия предлагает Индии совместную разработку НАПЛ с передачей всех технологий и т.д., а это весомый аргумент.


Победитель тендера будет строить подлодки в сотрудничестве с двумя или одним индийскими предприятиями – государственным Mazagon Dockyard Limited (MDL) и частным Larsen & Toubro Ltd.

Когда будет объявлен победитель тендера пока не сообщается, но первая подводная лодка, как предполагается, выйдет в море не раньше 2030 года.
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68 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:10
    +1
    А пусть индейцы закажут по две у всех четырёх финалистов! Имям к зоопарку не привыкать! Так страшнее и смешнее!
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 18:11
      +1
      Французы недавно попали в историю с австралийскими лодками, а еще эпизод с "Мистралями" несколько портит их репутацию надежного поставщика.
      И чрезмерные цены без передачи технологий на "Рафали" для ВВС Индии не делают им чести...

      Однако теперь для них победа в этом тендере может оказаться вопросом национального престижа! И ни перед какой коррупцией останавливаться они не сочтут нужным, например.
      Доказать, что лодки хорошие и конкурентоспособные - это для французской промышленности (и Макрона лично) не только вопрос финансовый и залог долгосрочного выживания отрасли, но и подтверждения своей правоты в австралийском кейсе. Еще бы, если обойти на конкурсе таких конкурентов!

      Но лучше победить нам... Глядишь, и за индийский счет ВНЭО появится уже для нашего ВМФ!
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:11
    +15
    Ну, если для индусов воздухонезависимая установка критичное требование, то тогда мы точно летим мимо контракта!
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 13:13
      +10
      ну кто знает... шанс есть всегда..,,, ведь это ИНДИЯ............ laughing страна слонов и большой корупции hi
    2. mark1
      mark1 Сегодня, 13:18
      +1
      Цитата: Бережливый
      Ну, если для индусов воздухонезависимая установка критичное требование, то тогда мы точно летим мимо контракта!

      А мы им (Индусам) на ушко томно шепнем -"ВАУ"... и они потекут...
    3. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 13:20
      +1
      Цитата: Бережливый
      Ну, если для индусов воздухонезависимая установка критичное требование, то тогда мы точно летим мимо контракта!

      тогда Пакистан назло купит... laughing
      1. Артём Карагодин
        Артём Карагодин Сегодня, 14:01
        +4
        Эти могут. Хотя возможность совместного создания ВНЭУ с передачей всей документации - очень крутой козырь. Будь я индийцем, я бы на этом варианте остановился. Даже безотносительно к тому, что я - русский))))
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 14:04
          +3
          Цитата: Артём Карагодин
          Хотя возможность совместного создания ВНЭУ с передачей всей документации - очень крутой козырь. Будь я индийцем, я бы на этом варианте остановился.

          Весь вопрос в том, что мы, похоже, так и не осилим ВНЭУ
          1. Артём Карагодин
            Артём Карагодин Сегодня, 14:10
            +2
            Так потому и предлагаем индийцам подтянуться. Разве нет?
            А вообще есть вопрос. Поскольку одни из лидеров в строительства НАПЛ японцы отказались от ВНЭУ, нужна ли нам эта технология? Не можем ли мы что-то своё придумать?
          2. Наводлом
            Наводлом Сегодня, 15:16
            0
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Весь вопрос в том, что мы, похоже, так и не осилим ВНЭУ

            24 сентября на vpk.name из интервью заместителя генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимира Королёва для ТАСС:

            - Когда же, наконец, будет построен первый образец отечественной субмарины с воздухонезависимой энергетической установкой для неатомных субмарин?

            - Работы по созданию опытного корабельного образца ВНЭУ ведутся по линии Минпромторга. ЦКБ "Рубин" работает над опытно-конструкторской работой по созданию отсека воздухонезависимой электрической установки. Сама установка уже создана, все физические принципы реализованы. Осталось только все это поместить в одно помещение. Тоже, кстати, достаточно сложная работа.
          3. Удав КАА
            Удав КАА Сегодня, 15:26
            +4
            Цитата: Андрей из Челябинска
            мы, похоже, так и не осилим ВНЭУ

            Андрей, hi
            Мне кажется, все дело в том, что разработку ВНЭУ не тем поручают...
            Следует поставить задачу перед РОСАТОМом .. и все будет сделано -- точно и в срок! Как это не раз в нашей истории бывало с самыми сложными инженерными проектами.
          4. Niko
            Niko Сегодня, 15:55
            -1
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Цитата: Артём Карагодин
            Хотя возможность совместного создания ВНЭУ с передачей всей документации - очень крутой козырь. Будь я индийцем, я бы на этом варианте остановился.

            Весь вопрос в том, что мы, похоже, так и не осилим ВНЭУ

            Самим пора технологии покупать как индусам, но "гордость"мешает.
        2. Klingon
          Klingon Сегодня, 15:12
          +1
          Плюс вкусная цена! Российская ПЛ выйдет значительно дешевле wink
          1. фа2998
            фа2998 Сегодня, 18:47
            0
            Да если в схеме присутствующей в статье масштаб верный тогда ПЛ совсем разные.Наша самая маленькая,французкой по водоизмещению проигрывает в пр. 2 раза.Тут цена не главная,что нужно индийцам? request
    4. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 13:57
      +5
      Сейчас пошла тенденция, отказа от ВНЭУ, возврат к ДЭПЛ, но с литий - ионной батареей. Так что, шанс есть. А вообще, в конкурсе победит тот, кто больше всех занесет в индейские кабинеты)))
      1. Артём Карагодин
        Артём Карагодин Сегодня, 14:02
        +4
        По завету бабушки Сирануш, "пришёль, да, в кабинэт, там свои на-на-технологии сделаль, и всё харащо"))))
        1. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Сегодня, 15:26
          +1
          Помимо осла, пардон слона, груженного золотом, у России есть еще два плюса. 1. "Варшавянки" уже есть в индейском флоте, проблем с переучиванием экипажей не будет. 2. Передача части техноло - гий и строительство на индейских верфях. Думаю индейцы еще не забыли, как французы "напарили" их с передачей технологий, при покупке "рафалей"))))
    5. maksbazhin
      maksbazhin Сегодня, 17:09
      +1
      Если это критическое требование, как мы в финал попали?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:13
    +9
    Вариантов нет для нас,французы "победят" за Австралию.Слон с деньгами уже в пути.Все довольны ,кроме нас.
    1. atalef
      atalef Сегодня, 13:21
      -6
      Цитата: tralflot1832
      Слон с деньгами уже в пути.Все довольны ,кроме нас.

      А что в РФ уже кончились слоны ? Или слово откат в РФ неизвестно ?( коли так )
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:27
        +4
        По Индии ,от России слоны с деньгами кончились!Судя по проигранным тендерам.И это правильно.Индия наиграется с западом,вернётся к нам.Индира Ганди (покойная)не даст соврать.
        1. atalef
          atalef Сегодня, 13:29
          -2
          Цитата: tralflot1832
          .Индия наиграется с западом,вернётся к нам.

          или да или нет
          Цитата: tralflot1832
          Индира Ганди (покойная)не даст соврать.

          мертвые срама не имут.
      2. VORON538
        VORON538 Сегодня, 14:06
        -4
        Почему я не вижу в списке претендентов израИль?Аталеф,почему вы не участвуете в тендере?Индия недостойна израИльских (или укрАинских,откуда родом многие якобы коренные израильтяне) подводных лодок?Фу,как вы можете!Индия ведь деньгами платит,а не гривнами.Или вам просто нечего предложить? lol
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:04
          +2
          Цитата: VORON538
          Почему я не вижу в списке претендентов израИль?Аталеф,почему вы не участвуете в тендере?

          Они сами у Германии закупают.
    2. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 13:57
      +2
      Вариантов нет для нас,французы "победят" за Австралию.
      Тогда уж не французы, а южно-корейцы. А французов, американцы, опять подвинут. Инусская корова нужна сша и самому. После истории с мистралями, французы уверенно движутся в разряд терпил.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:57
      +2
      У корейцев есть читинг 6 БРСД на борту. Это вам не калибрами из ТА стрелять. Плюс это вторая страна в мире с серийной лодкой на ли-йонных АКБ.
      1. lucul
        lucul Сегодня, 14:53
        +1
        У корейцев есть читинг 6 БРСД на борту. Это вам не калибрами из ТА стрелять.

        А ничего что России, согласно договору, БРСД запрещено было иметь ? )))
        1. СВД68
          СВД68 Сегодня, 16:01
          +2
          Цитата: lucul
          А ничего что России, согласно договору, БРСД запрещено было иметь ? )))

          Не в данном случае. Все баллистические ракеты на ПЛ классифицируются как БРПЛ.
          1. Лара Крофт
            Лара Крофт Сегодня, 20:05
            0
            Цитата: СВД68
            Не в данном случае. Все баллистические ракеты на ПЛ классифицируются как БРПЛ.

            А зачем РФ (а также КНР, США, Франции, Великобритании) ПЛАРБ средней дальности, если у нее есть - ПЛАРБ межконтинентальные, ПЛАРК и ПЛЭД с КРМБ средней дальности? Чтобы было?
        2. donavi49
          donavi49 Сегодня, 16:35
          +1
          1) Договор уже помер.
          2) Даже в договоре на морские носители сколько хочешь, каких хочешь ракет ставь. Стратегические ограничения другой договор.
          3) В формате гипотетического заказа индусами с опцией на 6 ракет - то их K-SLBM придется обрезать до 300 км (сейчас 500 заявлено). Все остальное полностью белая сделка, то есть никаким договорам не противоречит. И если в РОЭ с ОСК и ракетчиками сделают морской Искандер и лодку под него, это тоже будет не запрещено сейчас и даже не запрещено ранее по ДРМСД.
          1. Лара Крофт
            Лара Крофт Сегодня, 20:10
            0
            Цитата: donavi49
            И если в РОЭ с ОСК и ракетчиками сделают морской Искандер и лодку под него, это тоже будет не запрещено сейчас и даже не запрещено ранее по ДРМСД.

            Отнюдь. Многие страны сдерживают Вассенаарские соглашения, в т.ч. передача ракетных технологий....Да и США сдерживают южнокорейцев по развитию их ракетных технологий.....
  4. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 13:14
    +11
    Тот случай, когда не ясно, что лучше - выиграть тендер или проиграть. Партнеры из них еще те, как из французов. Всего им побольше, бесплатно - тогда они лет 20 подумают и в итоге передумают
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 14:17
      +1
      Рост цены французского проекта для Австралии, с последующей потерей оного, должен наводить индусов на весьма печальные для Франции выводы. Испания имела весьма серьезные проблемы со строительством S-80, риск велик, технологии, в том числе ракетные отсутствуют. Россия долго и упорно воюет с собственной ВНЭУ, то есть имеет технологии. Возможно индийские наработки и деньги послужат на пользу обеим странам, к тому же мы передаём Индии очень серьёзные технологии десятки лет, являясь надёжным партнёром. Имеем влияние на Китай. Цены мы не завышаем. Шансы у нас куда выше чем многие думают.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:15
    0
    Индусы торговаться умеют. Выдоят французов на раз, как альпийских коровок wassat
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:29
      +1
      Срочно меняю гражданство,мажу лоб побелкой и на переговоры!!! drinks
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 13:46
        +1
        В Индии без drinks этого дела никуда.....одна зараза....не увлекайтесь )))
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 13:57
          +3
          Знаю ,без вискаря ни как.Руки помыть,стакан продезенфицыровать.Сам великий Григорович за столом рассказывал.
          1. Alien From
            Alien From Сегодня, 14:07
            +1
            Дедушка и бабушка мои три года "дезинфицировались" там wassat
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Сегодня, 14:15
              0
              Так споём же нашу любимую народную пестню,за победу "хранцузского"контракту:Джими ,Джими, ача ача! drinks
    2. Eug
      Eug Сегодня, 17:55
      +1
      Пока что френчи их выдоили - за Рафали.. хотя - сколько там заинтересованным индийцам вернулось, знают только они сами. Думаю, что индийские мореманы не захотят отстать от индийских летунов.
  6. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 13:26
    +5
    Просто офигенный пассаж .Из пяти вышли в финал четверо .Один из вышедших в финал и вовсе никак не соответствует требованиям тендера .
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 13:39
      +5
      Цитата: Pashhenko Nikolay
      Один из вышедших в финал и вовсе никак не соответствует требованиям тендера .

      Это они нам так свое расположение показали. laughing
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:46
    +1
    Шанс есть: Россия вышла в финал индийского тендера на строительство серии подлодок

    Самая главная борьба впереди. Главное, чтобы этот шанс не был убыточным.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 14:38
      +1
      Вообще то, новость припоздавшая. На других ресурсах ее ещё два дня назад озвучили. С теме же самыми рисунками. Ну, да ладно!
      Танцы с бубнами уже были? Ещё не начинались?
      Не буду провидцем - буду зрителем! laughing
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 14:40
        +2
        Цитата: Вождь краснокожих
        Вообще то, новость припоздавшая.

        А у нас всё либо запаздывает, либо вдруг обнаруживается, что новость - фейк...
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 14:42
          +3
          Наверное, поэтому, я лазаю и по другим сайтам. Хотя раньше, пять лет назад, ВО было для меня, как открытие: столько статей интересных по технике и истории!...
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 14:54
            +3
            Цитата: Вождь краснокожих
            Хотя раньше, пять лет назад, ВО было для меня, как открытие:

            После 2011 года я уже уверенно обламывал лапки «Пауку» и решил приобрести первый ноутбук. Общением, конкурсами и прочими спорами и играми занимался на «X-Torrents.org», где сумел набить руку пользователя. Именно тогда я обратил внимание на «ВО» и даже приводил некоторые ссылки из статей. Солидность и серьёзность сайта держали меня в ожидании приобретения опыта и свободы общения. В 2014 я решил зарегистрироваться на «ВО».
            За некоторые «материнские слова» был схвачен и выгнан с позором. Сегодня вижу, что у некоторых пользователей «ВО» любовь к родному языку ослабла, набор слов Эллочки-людоедки принят на вооружение, а распространёнными постами и объяснениями рискуют немногие.
  8. Voletsky
    Voletsky Сегодня, 13:48
    0
    Надо определится, а не предлагает ли РФ разработку ВНЭУ с Индией на двоих распилить ?! И что там еще секретной графой приписано, ведь так или иначе все разрабы будут предлагать те или иные плюшки только бы выбрали их, и желательно по дороже.
    + ненадо забывать про водородные топливные ячейки, за ними пока что будущие
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 14:19
      +1
      Цитата: Voletsky
      Надо определится, а не предлагает ли РФ разработку ВНЭУ с Индией на двоих распилить ?! И что там еще секретной графой приписано, ведь так или иначе все разрабы будут предлагать те или иные плюшки только бы выбрали их, и желательно по дороже.
      + ненадо забывать про водородные топливные ячейки, за ними пока что будущие

      Меня другое беспокоит,-в придачу РФ готова,как заявленно в статье,-сопроводить сее действо "сливом" технологий...(?!)...Лишь бы продать?
      А вдруг купят одну,две только ради всей сопроводиловки?..
      Да и как-то,ИМХО,сомнительная затея строить на продажу,когда свой Флот насыщать необходимо.Тем более,с таким партнёром как Индия(особенно,учитывая отношения с Китаем)...((((
      1. Voletsky
        Voletsky Сегодня, 14:43
        0
        1. Там люди относительно думающие работают.
        2. Никому и ничего - слышал о таком, называется изоляционизм, ни к чему хорошему не одно гос-во это не привело.
        3. Все партнеры волки, пора бы уже смирится, а учитывая их споры с Китаем, мы их учтём и им оставим разбираться
  9. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:07
    +2
    Французов выберут, я бы их выбрал, не нужны индусам устаревшие технологии Амура.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:19
      0
      Соглашусь, французы, как ни прискорбно, с лодками и передовой электроникой дружат.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:42
      -2
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Французов выберут, я бы их выбрал

      Горький опыт с «Мистралями» ничему не научил?
    3. Voletsky
      Voletsky Сегодня, 16:02
      0
      молодой человек тут всё просто, или вы говоря, что технологии в РФ устаревшие, говорите что вы, именно вы, ни кто и звать вас никак ибо кроме как компетенции что бы создать туалетную бумагу неспособны, вы ни на что не способны. Или же других людей считаете таким чм-о-м что и вы ?:)
      какой вариант правильный 1 или 2 ?
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:22
    +2
    Коли не получим заказ, так хотя бы по танцуем. winked
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:28
    0
    Как говорил товарищ Саахов" все это хорошо.все это замечательно" но как то не представляю себе две " великие морские державы"- Индию и Украину. Первые- вечно танцуют. Вторые- воруют и попрошайничают.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 14:37
      +2
      Ну вы сравнили. У Индии реально мощный флот.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 16:18
        -2
        Да я понимаю, что мощный. Но как то … как бы выразиться :,, пока похвастать, нечем. Кроме скупки оружия по всему миру. Нет достижений. А про чубатеньких я вообще, молчу.. Не дано. Не их стезя. Свиноводство- да. Птицеводство- да. Но флот- нет, категорическое.
  12. demiurg
    demiurg Сегодня, 14:31
    0
    Срочно доставать из-под сукна ВАУ-6. И влегкую выигрываем конкурс.
    Вообще идеально. Яйцо отцепили, увезли на зарядку в РФ. Новое тут же прицепили. Индусы ходят в автономки под водой на пару месяцев восьмиузловым ходом. Ни одна батарея или неатомный привод такого не дадут.
    И между делом всем нашим варшавянкам прикручивать творение Доллежаля. Заместо свинца серебро-цинк, в любом случае батареи будут использоваться редко.
  13. singless
    singless Сегодня, 15:31
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    жалко французов. так они не на ту лошадь поставили. скоро нам в ноги кланяться будут.
  14. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 15:43
    0
    И зачем индусам сдалась воздухонезависимая установка? Японцы, например, отказались от неё. Вместо этого они поставили литиевые батареи, которые легче и более энергоёмкие.
    1. СВД68
      СВД68 Сегодня, 16:05
      0
      У корейцев, что в тендере, тоже без ВНЭУ с литиевыми аккумуляторами.
  15. Сергей 23
    Сергей 23 Сегодня, 15:53
    0
    Выиграют лягушатники, извернутся на фоне срыва контракта, с кенгурятниками!!!
  16. Oleg Olkha
    Oleg Olkha Сегодня, 17:19
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    Топливные элементы корейской компании Bumhan Industries впервые были установлены на подлодке "Dosan Anchangho" и предлагаются Индии. Вторые после Siemens, освоив эксплуатацию сименсовских на шести ПЛ типа- "Jangbogo"...
  17. Eug
    Eug Сегодня, 17:47
    0
    Amur class - что это за лодка? Гипотетическая или реально существуюшая?
  18. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 19:54
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    Я не понемаю что значит воздухонезависемая установка ? Это батареи или Аэс . Взять отдельно кислород и водород это явно стрёмная идея.