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Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer «проверил» российскую ПВО

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Американские ВВС в очередной раз проверили работу российской системы ПВО, направив стратегический бомбардировщик B-1B Lancer к российской границе. Самолет, движущийся в направлении России, был "перехвачен" российским МиГ-31.


Как сообщила пресс-служба Минобороны, 17 октября 2021 года средства противовоздушной обороны Восточного военного округа засекли над Японским морем движущуюся к российской границе цель. Для опознавания в воздух был поднят перехватчик дежурных сил ПВО округа МиГ-31.

Российский истребитель "перехватил" американский стратегический бомбардировщик над нейтральными водами Японского моря, идентифицировал его, после чего экипаж "американца" принял решение о развороте. Российский МиГ-31 сопроводил бомбардировщик ВВС США и убедившись, что самолет лег на обратный курс, возвратился на аэродром базирования.

Подчеркивается, что нарушения российской границы допущено не было. В то же время в Минобороны отмечают, что количество полетов американской боевой и разведывательной авиации, а также самолетов НАТО у российских рубежей возросло.

Ранее ВВС США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, пара из которых, взлетев с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, отработала нанесение ударов по Калининградской области.
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28 комментариев
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  1. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 14:33
    +9
    Пора альянсик замутить с Китаем для совместного патрулирования Тихоокеанской зоны - очень резко остудит
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 14:35
      +1
      И да, и нет. В таком случае повышается риск ошибок и провокаций, кмк
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 14:50
        +2
        Провокации - уже текущая данность - вычеркиваем. И риск ошибок по той же причине - тоже.
        1. фигвам
          фигвам Сегодня, 15:11
          +1
          Нагнетают на Западе и на Востоке.
          1. frruc
            frruc Сегодня, 15:25
            0
            4хВ-1В отработали нанесение ударов по Калининградской области.

            В ответ РВСН РФ следует отработать ( учебно) нанесение ударов по авиабазе Фэрфорд в Великобритании.
        2. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 16:50
          0
          Поставить жизнь страны и граждан в зависимости от настроения или вменяемости китайского вояки? Он может радикал какой уйгурский и т.д. Нет уж
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:34
    +5
    Мёдом что ли там смазано... то эсминец то бомбардировщик американский лезут туда. what
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Мёдом что ли там смазано... то эсминец то бомбардировщик американский лезут туда

      И будут лезть, пока кого-то не собьют или потопят. А потом можно сказать:"Упс! Ошибочка вышла!" )))
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 15:28
        +1
        Цитата: Егоза
        И будут лезть, пока кого-то не собьют или потопят. А потом можно сказать:"Упс! Ошибочка вышла!" )

        Нет. Елена. Не прокатит. Не зря нас называют AD/A2. Зоной не доступности. У нас погоны отправляют в феерический полет на удалении 40 км от границы. Упс спалил военную тайну
  3. VORON538
    VORON538 Сегодня, 14:34
    +6
    Ничего нового.Наши "Медведи" точно так же пролетают вдоль Японии, Аляски и Калифорнии.Для летунов это-нормальная практика. hiВот если бы автор выложил статистику подобных случаев...
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:38
    +7
    Как бы хотелось прочитать:
    Американские ВВС в очередной раз проверили работу российской системы ПВО. Останки экипажа в овраге волки доедают... feel
    1. lucul
      lucul Сегодня, 14:45
      +1
      Как бы хотелось прочитать:
      Американские ВВС в очередной раз проверили работу российской системы ПВО. Останки экипажа в овраге волки доедают

      Ну так для МиГ-31 этот В-1В - лёгкая мишень.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 15:01
        0
        Цитата: lucul
        Ну так для МиГ-31 этот В-1В - лёгкая мишень.

        Это да...
        В небе российском летел самолёт.
        Нагл и заносчив сидел в нём пилот.
        Дали команду войскам ПВО -
        Вспышка и нет на радарах его...
        crying
        1. Tusv
          Tusv Сегодня, 16:55
          0
          Не ну. Мы застенчивы и добрые. Обычно до вспышки дело не доходит Мы начинаем давать шанс смыться живым от границы на удаление 100, потом предлагаем сесть на Наш аэродром. А дальше, а дальше я не знаю . Единственный был Руст, Без вооружения на легкомоторной Цессне. Нас конечно знатно отымели за это без вазелина, но остальные то Нашу границу блюдут
          1. mvg
            mvg Сегодня, 19:18
            0
            Хватил пальцы расстопыривать. Вспомним У-2 и как реально сбивали Пауэрса. Приземлив при этом и парочку своих. Не будем говорить, какой ценой была достигнута эта "победа"
      2. frruc
        frruc Сегодня, 17:50
        +1
        Несколько лет служил (в 80-х годах) на северах, бывало по 15 шт. в день летало таких мешений. И особенно после незабвенного рейса KAL-007.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 15:00
      +4
      Не ну ненадо напраслину на ПВО капать. Мы добрейшей души человеки. От смерти лютой спасаем нерадивых и завсегда предлагаем чай кофе, потанцуем. Только, когда не принимают наше гостеприимство мы злимся negative
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 17:36
        0
        Цитата: Tusv
        Мы добрейшей души человеки.

        Знакомый, командир дивизиона после сокращения работали вместе. Порядочный, грамотный специалист. После вывода основной техники сколько ГРШ там оставили. Местные хапуги за ночь всё повыдергивали и свезли на сдачу. А мы даже и не знали, что уже в 91-м цветмет погнали за границу. Приезжали обесточить, чтобы никого не убило.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:39
    +2
    Потренировали наших. Ничего страшного. Помню где-то была сравнительная стоимость часа полёта самолётов у нас на ВО. По-моему не кисло стоит B1 погонять.
    1. mvg
      mvg Сегодня, 19:20
      +1
      Так же, как и МиГ-31. Тоже не стесняется керосинку покушать. 2хД-30Ф1 очень прожорливы, особенно на форсаже.
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 14:40
    +4
    Ну проверил и как? Дыры нашел?. Про памперсы не говорю ибо приходилось по Удвас до 14 часов дежурить, а он одноместный.Юсовские пилоты фишку рубят. У меня туалет хотя бы был. А так, дежурные приняли, сопроводили от греха по дальшн и всего делоф. Границу не нарушал, следовательно заземлять у ПВО полномочий нет
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:40
    +3

    Подчеркивается, что нарушения российской границы допущено не было. В то же время в Минобороны отмечают, что количество полетов американской боевой и разведывательной авиации, а также самолетов НАТО у российских рубежей возросло.

    Конечно возросло, так как хотят посмотреть , что их "перехватит" Т-50 и С-70.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 14:56
    +3
    Что-то слишком часто "Уланы" стали появляться у наш границ... Интересно когда "Духи" начнут подлетать...
  9. singless
    singless Сегодня, 15:27
    0
    что значит проверил.дура ки их видно и слышно было всегда. не всегда их можно достать это да. а надо бы макнуть разок.
  10. D16
    D16 Сегодня, 15:52
    +2
    Цитата: Alien From
    По-моему не кисло стоит B1 погонять.

    Стоит для кого? За полеты МиГ-31 платят российские налогоплательщики. За полеты В1 платит весь мир, и российские налогоплательщики в том числе. lol Звучит идиотично, но если разобраться в деталях это факт.
  11. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 16:49
    0
    То есть не не F-35 или другой кой либо "невидимкой" проверяли наше ПВО ,а огромным бомбером ,и вы это возносите как гордость ?Алексей вы уж как то адекватней подавайте информацию .Ну и так то вы полне узнаваемы ,но не плохо бы что бы подписывали под подобными (фейлами).
    1. Covid
      Covid Сегодня, 20:09
      0
      Зачем кому то проверять ваше ПВО F-35 ми или чем то еще. Везде у границ России висят американские дроны и сканируют все что можно. И спутники тоже. А судя по числу предателей что в России сейчас арестовано, то в Штатах знают все о ПВО России.
      Вы еще забыли что у американцев есть и Панцири и С400 для анализа их возможности.
  12. Covid
    Covid Сегодня, 20:01
    0
    Разворот был реально или написано так что проверить это нельзя ? Сами посудите , мы летим. тут МИГ и мы тут же поворачиваем. Похоже написано для дураков. Поясняю. Международное пространство открыто для всех. Повернуть надо , если есть впереди опасность или если на то дан приказ. Бомберу надо выполнять полетное задание и едва ли оно сделано так что надо что то нарушать. Да и наверняка у него был включен транспондер.
    Транспондер был включен ?