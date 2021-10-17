Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer «проверил» российскую ПВО

Американские ВВС в очередной раз проверили работу российской системы ПВО, направив стратегический бомбардировщик B-1B Lancer к российской границе. Самолет, движущийся в направлении России, был "перехвачен" российским МиГ-31.
Как сообщила пресс-служба Минобороны, 17 октября 2021 года средства противовоздушной обороны Восточного военного округа засекли над Японским морем движущуюся к российской границе цель. Для опознавания в воздух был поднят перехватчик дежурных сил ПВО округа МиГ-31.
Российский истребитель "перехватил" американский стратегический бомбардировщик над нейтральными водами Японского моря, идентифицировал его, после чего экипаж "американца" принял решение о развороте. Российский МиГ-31 сопроводил бомбардировщик ВВС США и убедившись, что самолет лег на обратный курс, возвратился на аэродром базирования.
Подчеркивается, что нарушения российской границы допущено не было. В то же время в Минобороны отмечают, что количество полетов американской боевой и разведывательной авиации, а также самолетов НАТО у российских рубежей возросло.
Ранее ВВС США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, пара из которых, взлетев с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, отработала нанесение ударов по Калининградской области.