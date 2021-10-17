Военное обозрение
Войти Регистрация

«Оружие, проверенное временем»: В Польше раскрыли детали закупки турецких беспилотников Bayraktar TB2

70

Польская армия получит на вооружение 24 турецких ударных беспилотника BayraktarTB2 несколькими партиями, последняя из которых прибудет в Польшу к концу 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба польского Минобороны.


В польском военном ведомстве раскрыли детали закупки беспилотников, заявив, что поступление БПЛА начнется в конце 2022 года и завершится в конце 2024-го. Всего заказано четыре комплекта по шесть дронов в каждом. Кроме самих беспилотников, поляки заказали и вооружение к ним, т.е. турецкие ракеты с лазерным наведением MAM-L и MAM–C, специально разработанные для ударных дронов.

Как ранее сообщалось, в комплект войдут станции управления и запчасти, а также польское Минобороны оплатит обучение операторов, которое, кстати, может пройти и на территории Украины, где будет построен центр по обслуживанию турецких беспилотников и обучению операторов БПЛА.

Контракт на поставку BayraktarTB2 польский министр обороны Мариуш Блащак подписал в конце мая этого года во время официального визита в Турцию. Выбор беспилотников турецких ударных беспилотников глава польского военного ведомства объяснил его "эффективностью" в военных конфликтах "на востоке Европы и на Ближнем Востоке".

Блащак заявил, что это "проверенное временем" оружие, которое "отпугнет агрессора". А поскольку "агрессором" в Польше считают Россию, 24 BayraktarTB2 после 2024 года будут "пугать" российскую армию.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
70 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. HAM
    HAM Сегодня, 15:38
    +10
    Нда,армяне сделали рекламу турецким бпла..
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:59
      -1
      Блащак заявил, что это "проверенное временем" оружие, которое "отпугнет агрессора". А поскольку "агрессором" в Польше считают Россию, 24 BayraktarTB2 после 2024 года будут "пугать" российскую армию.

      Ну, что тут сказать what . Главное не ошибитесь в эффективности пугания.
      Пугайте как следует crying
      Иначе вам удачи не видать.

    2. Nychego
      Nychego Сегодня, 18:43
      -1
      Цитата: HAM
      Нда,армяне сделали рекламу турецким бпла..

      Каждая выигранная война прекрасно рекламирует "оружие победы".
      (кстати, пора уже туркам запускать в продажу сорт помидоров "Байрактар", ну и самое время для рекламного слогана "Азерчай - чай победителей", а то как-то долго телятся с маленькими бонусами от победы)
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:38
    -4
    А нам хорошо,у израильтян сначала покупали, а теперь сами делаем ни покупая ни каких лицензий.А то товарищи из Израиля предлагали год назад на ВО!А тут Кронштадт бац и мы в дамках.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:43
      +6
      это "проверенное временем" оружие
      К нему можно отнести и Т-34 ! И еще много другого оружия "проверенного временем" ! lol
    2. Роман1970_1
      Роман1970_1 Сегодня, 17:32
      0
      А у товарищей были полномочия предлагать ?
      А у кого либо на ВО принять предложение этих товарищей?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:54
        0
        Шутить иногда можно на ВО.
        1. Роман1970_1
          Роман1970_1 Сегодня, 18:19
          +2

          Шутить иногда можно на ВО.

          Наверное нет, раз минусуют
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:02
      +2
      Цитата: tralflot1832
      А нам хорошо,у израильтян сначала покупали, а теперь сами делаем ни покупая ни каких лицензий.А то товарищи из Израиля предлагали год назад на ВО!А тут Кронштадт бац и мы в дамках.

      Вы о чем? Если честно, я не понял request
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:09
        0
        Я первых израильских БПЛА,которые мы покупали.А других у нас не было.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 18:17
          +1
          Цитата: tralflot1832
          Я первых израильских БПЛА,которые мы покупали.А других у нас не было.

          Спасибо. Более-менее понятно.
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 15:41
    +7
    Не ну. Рад за Турков. В условиях Канадских санкций продают средние по уровню пепелацы по цене Рипея. Попросту втюхивают. Это надо уметь. Мои аплодисменты
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:43
      +4
      Цитата: Tusv
      Мои аплодисменты

      Вы еще больше будете аплодировать после этих вот слов:
      Это показывает, что Варшава в меньшей степени рассчитывает на военную помощь Соединенных Штатов и все больше рассчитывает на собственные возможности.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 15:45
        +1
        Заинтригован. Называйте эти словеса
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 15:48
          0
          Смотрите выше...
          1. Tusv
            Tusv Сегодня, 15:55
            0
            А. Вона ч. Не ну пшекам можно все с точки зрения своего, собственного сына псины
      2. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 16:01
        +8
        Цитата: svp67
        Вы еще больше будете аплодировать после этих вот слов:
        Это показывает, что Варшава в меньшей степени рассчитывает на военную помощь Соединенных Штатов и все больше рассчитывает на собственные возможности.

        ну что, отлично! а против кого? против Карабаха? или они против РФ собрались? так РФ тоже эти Байрактары проверила в Сирии. отличные БПЛА! 4 сирийских панциря их там 14 штук накрошили в сухую. все свидетельствует о удачном выборе поляков good
        1. Tim Werner
          Tim Werner Сегодня, 16:58
          -11
          4 сирийских панциря их там 14 штук накрошили в сухую

          это смешно)))
          странно что не 114 штук )))
          воистину фантазия некоторых не знает границ
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 18:05
            +1
            Цитата: Tim Werner
            4 сирийских панциря их там 14 штук накрошили в сухую

            это смешно)))
            странно что не 114 штук )))
            воистину фантазия некоторых не знает границ

            Мы причем тут request сколько послали, столько и накрошили. Шлите больше. Велком!
      3. poquello
        poquello Сегодня, 16:22
        0
        Цитата: svp67
        Цитата: Tusv
        Мои аплодисменты

        Вы еще больше будете аплодировать после этих вот слов:
        Это показывает, что Варшава в меньшей степени рассчитывает на военную помощь Соединенных Штатов и все больше рассчитывает на собственные возможности.

        ага, "это не я, это моя рука", американцам понадобилась страна как бы напрямую с ними не связанная
        1. SanichSan
          SanichSan Сегодня, 17:16
          0
          Цитата: poquello
          американцам понадобилась страна как бы напрямую с ними не связанная

          зачем понадобилась? с поляками уже один раз попробовали "кашу сварить". помните что в 1939 получилось? а так то да.. перед этими событиями поляки тоже надували щеки и провели отличную рекламную компанию. настолько удачную что польскую армию считали второй по силе в Европе после Франции. думаете что США на те же грабли решили наступить?
          1. poquello
            poquello Сегодня, 17:27
            +1
            Цитата: SanichSan
            думаете что США на те же грабли решили наступить?

            весь цимес данной ситуации в том, что США получает пользу в обоих вариантах развития событий как и тогда, но есть и третий ибо хождение по граблям не русская национальная забава
            1. SanichSan
              SanichSan Сегодня, 17:41
              0
              Цитата: poquello
              весь цимес данной ситуации в том, что США получает пользу в обоих вариантах развития событий как и тогда

              простите, но от того что Польшу переехали за пару недель США тогда ничего не получили. hi дивиденды были от 5 лет войны с СССР, продажи оружия и ресурсов Германии и СССР. но тут то 5 лет войны не предвидится. просто слив Поляков по быстрому. кому оружие то продавать и ресурсы? ЕС? так это прокатит только если РФ на Польшу нападет, а Польша РФ нафиг не нужна... если Польша нападет на Белоруссию или РФ то ЕС в первых рядах побегут хоть чего-нибудь урвать от очередного раздела Польши. заставить ЕС выполнять какие-то требования США по увеличению военного бюджета тоже не получится. ЕС уже уверенно посылает штаты с этой просьбой несуразной под разными предлогами. США сейчас разве что Австралийцев может иметь во всех позах. те по самые уши вляпались с ссорой с Китаем и разрывом контракта с Францией wassat
              в общем пшик какой-то а не многоходовка request
              1. poquello
                poquello Сегодня, 17:48
                +1
                Цитата: SanichSan
                простите, но от того что Польшу переехали за пару недель США тогда ничего не получили. hi дивиденды были от 5 лет войны с СССР, продажи оружия и ресурсов Германии и СССР. но тут то 5 лет войны не предвидится.

                конфликт позволит отвлечь время и ресурсы одного из геополитических противников в любом случае
                1. SanichSan
                  SanichSan Сегодня, 18:19
                  +1
                  Цитата: poquello
                  конфликт позволит отвлечь время и ресурсы одного из геополитических противников

                  отвлечь РФ на пару недель чтоб США могли продемонстрировать очередной слив своего верного холопа? вы уверены что очередной удар по репутации надежного союзника это то что нужно США?
                  1. poquello
                    poquello Сегодня, 18:22
                    0
                    Цитата: SanichSan
                    Цитата: poquello
                    конфликт позволит отвлечь время и ресурсы одного из геополитических противников

                    отвлечь РФ на пару недель чтоб США могли продемонстрировать очередной слив своего верного холопа? вы уверены что очередной удар по репутации надежного союзника это то что нужно США?

                    ну значит нужно накачать так чтобы не пара недель, и опосредованно они помогать полякам будут, и на остальных европейцев давить
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 15:42
    +5
    24 дрона наверняка остановят российскую армию прямо на рубежах... wassat как и танки Абрамс и истребители. Без НАТО польская армия мало чего стоит. А втянуть НАТО в свои разборки полякам вряд ли получится. Никто из европейцев не захочет умирать за интересы поляков.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:51
      +5
      Цитата: Горный стрелок
      Никто из европейцев не захочет умирать за интересы поляков.

      Я вам больше скажу, никто из поляков не хочет умирать ха интересы поляков...Вы же видите, как у них детство в заду играет - пугают старшим братом и грозят чем-то ещё, держа руки в карманах...
  5. Machete
    Machete Сегодня, 15:45
    +4
    Секта свидетелей Байрактара плодится и множится.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:45
    +1
    Самое то ,чтоб газопроводы свои патрулировать от всяких диверсантов! lol
  7. krwik789
    krwik789 Сегодня, 15:47
    -3
    Блащак заявил, что это "проверенное временем" оружие

    Да так и есть, сколько техники пожгли в Карабахе эти птички, мама не горюй wassat
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 15:57
      +10
      Жители "Виларибо" купили "Байрактары" чтобы выёживаться перед соседями, но они не знали, что жители "Вилабаджио" уже поставили в Беловежской пуще антитуркопепелацы
    2. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 16:05
      +4
      А сколько Байрактаров пожгли хуситы, причем подтверждая каждый сбитый фото/видеоматериалами - мама не горюй... Полсотни точно есть. Может Карабаху надо было хоть что-то похожее на ПВО изобразить?
      Просто изумляют басни про то, что винтовой ударный беспилотник - оружие прям усериться с испугу lol ТИХОХОДНЫЙ. НИЗКОВЫСОТНЫЙ. Довольно немаленький. С невеликим БК. Хренли ему ловить против Панциря? Пока Панцирь не выстрелит весь БК? Если это такая вундервафля, то КР - в принципе не сбиваемы lol
      1. Моменто
        Моменто Сегодня, 16:17
        -3
        и сколько пожгли? если учесть, что в йемене байкатаров не было)
        1. poquello
          poquello Сегодня, 16:36
          +5
          Цитата: Моменто
          и сколько пожгли? если учесть, что в йемене байкатаров не было)

          ну перепутал человек Иемен с Ливией, от этого количество не меняется
          "в Ливии «Панцирями» было сбито 47 единиц Bayraktar TB2"
          1. Cowbra
            Cowbra Сегодня, 16:38
            +1
            Угу, вечно бармалеев путаю... Но факт остается фактом. Байрактар - это Ю-87 на новый лад, граничное условие применения - ПОЛНОЕ отсутствие ПВО. Не замечаете. что в так любимые иноСМИ рейтинги всяких там... Вроде "лучшее оружие ВМВ" - Ю-87 не попадает? Они про него даже не знают тольком, Ю-87 слетали в Англию 1 раз, второй - лететь стало НЕКОМУ, все посшибали за 1 налет, это тупо мишень, как Байрактары
            1. gurzuf
              gurzuf Сегодня, 17:14
              0
              Скорей -Хеншель - 123 , а не Ю-87.
          2. Tim Werner
            Tim Werner Сегодня, 17:02
            -6
            в Ливии «Панцирями» было сбито 47 единиц Bayraktar TB2

            ))) а че так мало то?
            берите выше
            сотня
            или двести...)
            к сведению,
            Байрактаров ВСЕГО произведено 160 штук)))
            1. poquello
              poquello Сегодня, 17:10
              +1
              Цитата: Tim Werner
              в Ливии «Панцирями» было сбито 47 единиц Bayraktar TB2

              ))) а че так мало то?
              берите выше
              сотня
              или двести...)
              к сведению,
              Байрактаров ВСЕГО произведено 160 штук)))

              не вижу повода сомневаться, тк там турки воевали напрямую
              1. Tim Werner
                Tim Werner Сегодня, 17:14
                -3
                к сведению, на вооружении сухопутных сил Турции ВСЕГО 33 штуки байрактаров, 18 у жандармерии и 4 в ВМС
                фантазируйте дальше
                1. OgnennyiKotik
                  OgnennyiKotik Сегодня, 17:22
                  +1
                  Цитата: Tim Werner
                  ВСЕГО 33 штуки байрактаров, 18 у жандармерии и 4 в ВМС

                  Это не так. В ВС у Турции минимум 120 штук Байрактар TB-2. Всего заказано 150 штук.
                  1. Tim Werner
                    Tim Werner Сегодня, 17:25
                    -3
                    а можно пруф на это?
                    я привел данные из милитари баланс за 2020 год
                    1. OgnennyiKotik
                      OgnennyiKotik Сегодня, 17:34
                      +2
                      Пожалуйста:
                      По данным, предоставленным турецкому изданию RaillyNews техническим директором компании, занимающейся производством БПЛА, всего заказчикам поставлено 154 дрона.

                      Он сообщил, что компания поставляет дроны Bayraktar TB2 армии и силам безопасности Турции, а также еще в три страны – Азербайджан, Катар и Украину. Их общее количество составляет 154 аппарата, из которых более 120 сейчас находятся в строю.


                      https://topwar.ru/178366-stalo-izvestno-chislo-postavlennyh-zakazchikam-tureckih-bpla-bajraktar.html

                      Это актуально на декабрь 2020 года. С тех пор производство не останавливалось не на день.

                      Выдержка из Википедии (более менее данные верны):


                      https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2
                      1. Tim Werner
                        Tim Werner Сегодня, 17:46
                        -5
                        на сайте самого Байкара прямо сейчас написано о 160 штуках произведённых ВСЕГО для всех заказчиков
                        В любом случае 47 уничтоженных Байрактаров только в Ливии - фейк
                      2. OgnennyiKotik
                        OgnennyiKotik Сегодня, 18:00
                        +2
                        Цитата: Tim Werner
                        на сайте самого Байкара прямо сейчас написано о 160 штуках произведённых

                        На конец 2020 года актуально, сейчас нет. Их завод чуть ли не без выходных работает. Заказов на 3-5 лет вперёд. Много секретных поставок, в Туркменистане ТБ2 только на параде засветились. Много поставок в Африку.

                        Цитата: Tim Werner
                        В любом случае 47 уничтоженных Байрактаров только в Ливии - фейк

                        Это да, уряскакуасам это позволительно)
                        Подтверждённых потерь (фото/видео) 26 штук Байрактар ТБ2. Ещё может десяток без подтверждения, косвенно об этом говорит информация из интервью:

                        Их общее количество составляет 154 аппарата, из которых более 120 сейчас находятся в строю.

                        Потери в Карабахе:
                        2 ТБ2
                        https://lostarmour.info/karabakh/
                        Потери в Ливии
                        21 ТБ2
                        https://lostarmour.info/libya/
                        Потери в Сирии
                        3 ТБ2
                        https://lostarmour.info/syria/
                      3. Cowbra
                        Cowbra Сегодня, 18:08
                        0
                        Врете. Написано о 160 находящихся прямо сейчас на вооружении, потеряные вообще не упомянуты
              2. poquello
                poquello Сегодня, 17:29
                +1
                Цитата: Tim Werner
                к сведению, на вооружении сухопутных сил Турции ВСЕГО 33 штуки байрактаров, 18 у жандармерии и 4 в ВМС
                фантазируйте дальше

                они их в гараже после работы собирают?
              3. Cowbra
                Cowbra Сегодня, 17:32
                0
                Цитата: Tim Werner
                к сведению, на вооружении сухопутных сил Турции ВСЕГО 33 штуки байрактаров

                Да? А они пели, что полсотни азербайджанцам подарили... wassat Вы там определитесь меж собой, что именно врать, а то вразнобой пропагондо... Прапагадда... Тфу, короче сказки рассказываете lol
                Цитата: Tim Werner
                а можно пруф на это?

                Since 2014, it keeps carrying out missions successfully within the Turkish Armed Forces, Gendarmerie and the Turkish National Police. Currently, 160 Bayraktar platforms are at the service of Turkey, Qatar, Ukraine and Azerbaijan.

                Таки офстраничка производителя:
                https://baykardefence.com/uav-15.html
                1. Tim Werner
                  Tim Werner Сегодня, 17:36
                  0
                  кто пел?
                  где ссылки?
                  160 всего произведено для всех заказчиков
        2. Моменто
          Моменто Сегодня, 17:34
          -2
          проблема в том, что по словам производителя/конструктора старые панцири не видят тихоходные цели. так что сбить байкатар для панциря большая удача. в новых - новый радар. так понимаю еврейский скопировали. но их начали выпускать полгода назад… а тут 47 единиц) да у турков столько байкатаров не было сколько тут насчитал )
          1. poquello
            poquello Сегодня, 17:39
            -1
            Цитата: Моменто
            да у турков столько байкатаров не было сколько тут насчитал

            это не тут, это расследование американского военкора Джеффа Яворски
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 16:46
      +1
      Ноль. Так как саудиты и турки не очень сейчас, а до этого купили немного других БПЛА (Вестел), вот их и пожгли чуток.



      Основные потери идут в СН-4, ибо их саудиты около 50 закупили и используют до упора.



      Ну и всяким залетным Риперам тоже достается.
    4. Karos
      Karos Сегодня, 19:57
      0
      Байрактары показали свою эффективность при относительно дешевой цене. Это факт, и как диванные умники не тешились бы, от фактов данного дня не убежать. Даже главные мировые державы после оглядки на байрактары, стали разрабатывать свои безпилотники.
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 20:13
        0
        Цитата: Karos
        при относительно дешевой цене

        И тишина... - Брехня!
        1) Сбитые Байрактары подтверждены в Ливии перекрестно.
        2) В Карабахе применялись широко Грачи, что после войны подтвердил Азербайджан - но вот все покоцаное артой и Грачами журналисты пишут почему-то Байрактарам. При этом сколько именно и чего завалили Байрактары - неизвестно.
        3) Сколько именно поражено в НКР - неизвестно, широко применялись надувные обманки, так что видос не говорит ничего.
        4) ПВО в НКР не было как класса.
        5) Эффективность можно посмотреть в Ливии - и Сирии. В Сирии 1 раз отработали неплохо - за счет эффекта внезапности, после этого Сирия озаботилась ПВО, сшибла несколько Байрактаров влет - и больше оттуда ни звука про успешность применения этих пепелацев
        Так что про диван - это ты про себя.
  • Alien From
    Alien From Сегодня, 15:48
    +3
    Придётся дополнительные берёзовые рощи сажать feel
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:03
    +2
    Блащак заявил, что это "проверенное временем" оружие, которое "отпугнет агрессора".
    . Конечно отпугнёт ... особенно тогда, когда такового на горизонте не наблюдается.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 16:58
      +1
      Вот именно , Россия не явится на войну с Польшей. lol
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:12
        +1
        Да там такие в очередь, на войну с которыми наши не приходят, не приплывают, не прилетают!!!
        Шарманки разные, песня одна и та же.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 17:15
          +1
          Они могут только толпой собраться , но похоже ещё одно место побаливает , поэтому будут только лаять...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 17:21
            +1
            И толпой уже приходили/наваливались ... просто могил с надписями на разных языках стало больше! Рискнут, повторим.
            1. cniza
              cniza Сегодня, 17:54
              +1
              Думаю , что рискнут , историю не обманешь...
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 18:24
                +1
                Нам что делать ... занимаемся своими делами, не забываем, что за бугром ВРАГ, коварный, вероломный .....
                Будь готов ... всегда готов!
                1. cniza
                  cniza Сегодня, 18:57
                  +1
                  Вот правильно , никогда не забывать и не расслабляться...
  • Грибок
    Грибок Сегодня, 16:12
    -1
    Байрактары использовались против папуасов только. Против нормальной армии это бесполезные куски железа.
    1. Tim Werner
      Tim Werner Сегодня, 17:00
      0
      ха!
      папуасов))
      в карабахе байрактары разнесли в дым тор-2мкм, с-300, буки, российские РЭБ Репеллент
      видео их уничтожения есть в ютюбе
  • Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 16:51
    -1
    Наивные, ну прямо детский сад. Не надо сравнивать Армению и Россию в военном плане. У нас в МО вроде адекватные люди служат и меры против дронов прорабатывают.
  • cniza
    cniza Сегодня, 16:57
    +1
    Блащак заявил, что это "проверенное временем" оружие, которое "отпугнет агрессора". А поскольку "агрессором" в Польше считают Россию, 24 BayraktarTB2 после 2024 года будут "пугать" российскую армию.


    Ну да , напугали - только кого ...
  • Aurel
    Aurel Сегодня, 18:17
    0
    Зададимся простым вопросом, почему в прошлом «космическая держава» отстала в этом виде вооружений как ударные БПЛА? В то время, как создание таких БПЛА стало насущным в такой стране как Израиль, кишащий террористами на ликвидации террористов Израиль за десятки лет наработал огромный опыт и создал великолепные образцы беспилотников и стал мировым лидером в данной технологии. В России боялись развивать этот вид вооружений только по одной причине - безопасность первого лица. Представьте гипотетически следующую ситуацию, где один беспилотник или их группа под управлением профессионалов (военных или террористов) наносят удар по кортежу первого лица, поэтому такое двойное назначение имело опасный потенциал для развития, в результате чего это направление было существенно заторможено и Россия отстала от мировых лидеров, таких как Израиль, США, Китай, Турция. Существующие образцы российских ударных БПЛА проходят испытания и в войска серийно не поставляются, таким образом по-факту Россия ими ещё не обладает для ведения полноценных боевых действий как например Турция, которая в ходе атак на трех военных театрах в краткий период уничтожила сотни образов советско-российской военной техники на миллиарды долл., о чем даже хвастливо заявил друг России Ильхам Алиев.
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 19:44
      0
      Вы это...Употреблять бросайте :)
      А то почему-то вертолеты, ракеты, самолеты и прочее Первое лицо не пугало, а вот беспилотник пугал до ужаса. Ах да, ещё Первое лицо настолько тупое, что забыло проверить а не стоят ли какие-нибудь там "Рейсы" или "Стрижи" уже на вооружении. И не придёт ли кому в голову примотать к нему 10 кг взрывчатки и жахнуть по упомянутому кортежу :)

      На беспилотники забили потому что при развале СССР были приоритеты другие, на всё бабла не хватало. Когда бабки появились и произошло 8.8.8., то тенденция очевидно поменялась.
      Вот и весь фокус.

      Но да, полностью согласен с тем, что по беспилам был очень крутой провал. Рад видеть, что сейчас наверстываем.

      Успешность же атак БТшками в Карабахе обсуловлена:
      1. Отсутствием нормальной эшелонированной ПВО
      2. Низкий уровень организации командования войсками в зоне боёв.
      3. Полное пренебрежение средствами маскировки
      4. Политическим нежеланием руководства Армении работать по пунктам управления дронами.

      Но полностью согласен, что рекламу БТшкам Карабах дал превосходную. В этом плане турки молодцы. Очень качественно отработали.
  • Covid
    Covid Сегодня, 19:45
    0
    Это , да, правда или нет но видео по теме мне попалось. Прошлый год весна , Идлиб, Сирия. Турецкая операция Весенний Щит. Короче видео. Правда это или нет, но тут про работу Байрактаров.