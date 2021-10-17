«Оружие, проверенное временем»: В Польше раскрыли детали закупки турецких беспилотников Bayraktar TB2

Польская армия получит на вооружение 24 турецких ударных беспилотника BayraktarTB2 несколькими партиями, последняя из которых прибудет в Польшу к концу 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба польского Минобороны.
В польском военном ведомстве раскрыли детали закупки беспилотников, заявив, что поступление БПЛА начнется в конце 2022 года и завершится в конце 2024-го. Всего заказано четыре комплекта по шесть дронов в каждом. Кроме самих беспилотников, поляки заказали и вооружение к ним, т.е. турецкие ракеты с лазерным наведением MAM-L и MAM–C, специально разработанные для ударных дронов.
Как ранее сообщалось, в комплект войдут станции управления и запчасти, а также польское Минобороны оплатит обучение операторов, которое, кстати, может пройти и на территории Украины, где будет построен центр по обслуживанию турецких беспилотников и обучению операторов БПЛА.
Контракт на поставку BayraktarTB2 польский министр обороны Мариуш Блащак подписал в конце мая этого года во время официального визита в Турцию. Выбор беспилотников турецких ударных беспилотников глава польского военного ведомства объяснил его "эффективностью" в военных конфликтах "на востоке Европы и на Ближнем Востоке".
Блащак заявил, что это "проверенное временем" оружие, которое "отпугнет агрессора". А поскольку "агрессором" в Польше считают Россию, 24 BayraktarTB2 после 2024 года будут "пугать" российскую армию.