Миссия ОБСЕ в Донецке приостановила свою работу из «соображений безопасности»

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила свою работу на Донбассе "по соображениям безопасности". Как заявил глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик, работу миссии третий день блокируют и в Донецке и в Луганске.
Из-за нашей заботы о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность
- заявил Чевик.
Ранее в Донецке у штаб-квартиры СММ ОБСЕ, расположенной в отеле Park Inn, прошла мирная акция, в рамках которой прозвучало требование к миссии освободить офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка, похищенного среди белого дня украинской ДРГ. Сотрудники СММ ОБСЕ из гостиницы не выходят, в переговоры с властями ДНР и ЛНР вступать не намерены. Вся техника миссии третий день блокирована и наблюдатели не могут выехать на передовую.
В свою очередь на территории ЛНР патруль СММ ОБСЕ трижды не пропустили к линии разграничения, заявив, что не могут гарантировать безопасность наблюдателей. Кроме того в Луганске предупредили, что представителям Киева нечего делать у линии соприкосновения пока не будет освобожден луганский офицер. В НМ ЛНР отказались гарантировать безопасность киевским наблюдателям.
В МИД ЛНР обвинили СММ ОБСЕ в отсутствии реакции на похищение наблюдателя СЦКК Андрея Косяка. В связи с этим все гуманитарные программы международных миссий у линии соприкосновения остановлены.
Напомним, что 13 октября украинская ДРГ захватила работавшего у линии соприкосновения наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Власти ЛНР обратились за помощью к миссии ОБСЕ, но там пообещали только "всесторонне изучить" вопрос.