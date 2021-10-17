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Миссия ОБСЕ в Донецке приостановила свою работу из «соображений безопасности»

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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила свою работу на Донбассе "по соображениям безопасности". Как заявил глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик, работу миссии третий день блокируют и в Донецке и в Луганске.


Из-за нашей заботы о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность

- заявил Чевик.

Ранее в Донецке у штаб-квартиры СММ ОБСЕ, расположенной в отеле Park Inn, прошла мирная акция, в рамках которой прозвучало требование к миссии освободить офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка, похищенного среди белого дня украинской ДРГ. Сотрудники СММ ОБСЕ из гостиницы не выходят, в переговоры с властями ДНР и ЛНР вступать не намерены. Вся техника миссии третий день блокирована и наблюдатели не могут выехать на передовую.

В свою очередь на территории ЛНР патруль СММ ОБСЕ трижды не пропустили к линии разграничения, заявив, что не могут гарантировать безопасность наблюдателей. Кроме того в Луганске предупредили, что представителям Киева нечего делать у линии соприкосновения пока не будет освобожден луганский офицер. В НМ ЛНР отказались гарантировать безопасность киевским наблюдателям.

В МИД ЛНР обвинили СММ ОБСЕ в отсутствии реакции на похищение наблюдателя СЦКК Андрея Косяка. В связи с этим все гуманитарные программы международных миссий у линии соприкосновения остановлены.

Напомним, что 13 октября украинская ДРГ захватила работавшего у линии соприкосновения наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Власти ЛНР обратились за помощью к миссии ОБСЕ, но там пообещали только "всесторонне изучить" вопрос.
Использованы фотографии:
https://t.me/rusvesnasu
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36 комментариев
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  1. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 17:22
    +24
    И как долго это ОБСЕ будет косячить под "дурачка"? Не блокировать, а брать в заложники и все дела...На их них глазах крадут "неприкосновенного" представителя, а они ещё "всесторонне изучать" будут! Даже слов нет...(слова то есть, но от них у кого-то уши завянут).
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:41
      +12
      Цитата: aleks neym_2
      И как долго это ОБСЕ будет косячить под "дурачка"? Не блокировать, а брать в заложники и все дела...На их них глазах крадут "неприкосновенного" представителя, а они ещё "всесторонне изучать" будут! Даже слов нет...(слова то есть, но от них у кого-то уши завянут).

      wink "Дежурная группа" уже минусует. Не нравится.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 18:34
        +2
        Тоже заметил "дежурную" группу. Вот чудаки....... fool
    2. user1212
      user1212 Сегодня, 19:03
      0
      Цитата: aleks neym_2
      Не блокировать, а брать в заложники и все дела...

      Вашему комментарию "зеля" сотоварищи будут аплодировать стоя. Ведь в этом и цель. Возьмут ополченцы заложников, их объявят террористами на международном уровне, а значит никакие договоры недействительны. Это был бы замечательный выход укрорейха из текущей ситуации. Вы хоть задумывались на кой сейчас брать парня из наблюдателей? Они там 4 года шастают, почему именно сейчас? А потому, что даже "полосатый дед на перфокартах" тыкает "зелю" носом в минские и отскочить возможностей все меньше .А тут такой красивый выход вырисовывается.
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 20:04
        0
        Если я не ошибаюсь, то ОБСЕ и так уже в заложниках, "мирных", так сказать, если им не дают выйти из гостиницы и заблокирован транспорт. А то, что гейропейцы одноглазые, мы об этом знаем давным-давно: пример - стоят и общаются с танкистами ВСУ возле танков в ЖИЛОМ районе и их (танки) в УПОР НЕ ВИДЯТ!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:23
    +6
    Из-за нашей заботы о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность
    . Пока можно сказать только одно .... не, не получится, слова сливаются в фразы спесФисские, витиеватые soldier
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 17:37
      +14
      Чего тут говорить, ОБСЕ как всегда, обделалось жидко!
      1. frruc
        frruc Сегодня, 19:29
        +2
        Из-за нашей заботы о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность
        - заявил Чевик.

        Эти еврочиновники в первую очередь заботятся о целостности своих шкур, и ничего не сделали для безопасности мирных людей. Свиньи, больше нечего сказать.
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 19:31
          +2
          good даже не обсуждается!
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:39
      +6
      Цитата: rocket757
      Кроме того в Луганске предупредили, что представителям Киева нечего делать у линии соприкосновения пока не будет освобожден луганский офицер. В НМ ЛНР отказались гарантировать безопасность киевским наблюдателям.

      Остановимся тогда на заявлении ребят
      Кроме того в Луганске предупредили, что представителям Киева нечего делать у линии соприкосновения пока не будет освобожден луганский офицер. В НМ ЛНР отказались гарантировать безопасность киевским наблюдателям.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:18
        +1
        Всё если не совсем плохо, то никак ...
        НЕДОДЕЛКА, сто раз ещё икнется и плеваться придется.
        А люди живут, ждут, надеятся!!!
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 18:25
          +2
          Цитата: rocket757
          Всё если не совсем плохо, то никак ...
          НЕДОДЕЛКА, сто раз ещё икнется и плеваться придется.
          А люди живут, ждут, надеятся!!!

          Честно говоря, перед этими людьми мне стыдно!
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 18:30
            +3
            От нас, не так много зависит ... помогали, чем могли, а сейчас только государство может сказать свое веское слово и подкрепить его конкретным делом.
            Общий настрой среди наших людей, вопрос надо закрывать!!! В пользу НАШИХ людей и плевать на всё и всех тех, которые не наши.
            1. Теренин
              Теренин Сегодня, 18:34
              +1
              Цитата: rocket757
              От нас, не так много зависит ... помогали, чем могли, а сейчас только государство может сказать свое веское слово и подкрепить его конкретным делом.
              Общий настрой среди наших людей, вопрос надо закрывать!!! В пользу НАШИХ людей и плевать на всё и всех тех, которые не наши.

              Ну конечно же! Именно так!.
  3. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 17:37
    +7
    Плоды ВАШЕЙ работы

    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:44
      +5
      Цитата: Cowbra
      Плоды ВАШЕЙ работы


      Слепые в сторону Украины, а в сторону ЛДНР все замечают, записывают и через СБУ передают в ВСУ.
      Можно сказать - плохие парни. negative
      Долго с ними церемонились.
    2. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 18:08
      0
      Эк вы из за угла на хромой козе решили подъехать?
      А если по фактам, а не по демотиваторам?
      Открываем отчёт за указанной датой, а там среди упоминаний взрывов, выстрелов и так далее...

      В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели две РСЗО (БМ‑21), двигавшиеся на восток по автодороге M04 в с. Нетайлово (22 км к северо‑западу от Донецка), еще две РСЗО (БМ‑21) в сопровождении тентованого грузовика, двигавшиеся на север по автодороге H20 в 3 км к юго‑востоку от г. Волноваха (53 км к югу от Донецка), а также 4 танка (Т‑64) за зданием в Авдеевке, что является нарушением соответствующих линий отвода. В неподконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели 2 грузовика военного типа, каждый из которых буксировал артиллерийскую систему неустановленного типа (с зачехленными стволами) на юг в направлении Макеевки, и грузовик военного типа, буксировавший артиллерийскую систему в южном направлении недалеко от Ясиноватой. На основе доступных СММ данных воздушного наблюдения 31 января было выявлено 6 единиц буксируемой артиллерии с соответствующими машинами обеспечения и два танка вблизи Ясиноватой, а также 3 буксируемых артиллерийских орудия около подконтрольного «ДНР» с. Яковлевка (10 км к северу от Донецка)
      Вуаля! Оказывается не слепые!
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 18:12
        +3
        Это не демотиватор, а фотография военкора КП в Авдеевке... А про танки в отчетах они появились спустя примерно неделю - именно из-за поднятой волны. Оказывается, не только слепые, но еще и с недержанием.

        Так что чем их отчетам верить - уж лучше по демотиваторам
  4. venik
    venik Сегодня, 17:47
    +6
    "...Из-за нашей заботы о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность...."
    "...Власти ЛНР обратились за помощью к миссии ОБСЕ, но там пообещали только "всесторонне изучить" вопрос. .    ..."
    =========
    ОБСЕ - в своем амплуа: одна "говорильня" и "забалтывание" действительно серьезных вопросов. А как только даже мирные пикеты возле места их дислокации появятся, так сразу и "обделываются" по полной! am
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:21
      0
      Цитата: venik
      "...Из-за нашей заботы о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность...."
      "...Власти ЛНР обратились за помощью к миссии ОБСЕ, но там пообещали только "всесторонне изучить" вопрос. .      ..."
      =========
      ОБСЕ - в своем амплуа: одна "говорильня" и "забалтывание" действительно серьезных вопросов. А как только даже мирные пикеты возле места их дислокации появятся, так сразу и "обделываются" по полной! am


      Да на кол их посадить и точка!

  5. ё-моё
    ё-моё Сегодня, 17:49
    +3
    На ... оттуда этих бездельников !!! Из "соображения безопасности", естественно ... .
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 17:50
    +7
    Миссия ОБСЕ в Донецке приостановила свою работу из «соображений безопасности»
    После заявлений главы евро комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киеве, что эта миссия вообще делает в Донецке?
  7. Грибок
    Грибок Сегодня, 17:57
    +7
    В наглую похитили мужика укровояки. Гражданина России. А в ответ тишина. Обидно....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:24
      0
      Цитата: Грибок
      В наглую похитили мужика укровояки. Гражданина России. А в ответ тишина. Обидно....

      И от руководства России я по этому факту похищения ничего не слышал.
      Может было, пропустил?
  8. razved
    razved Сегодня, 18:03
    +1
    ОБСЕ себя скомпрометировала ещё в 2008 году в Южной Осетии. Они тогда тоже ничего видели и не слышали. Вообще, не понято, долго будем играть в подобными организациями в дипломатические игры? А сколько с начала событий на Донбассе обсеешники не видели? Ведёт кто-нибудь подобную статистику, чтобы взять и предъявить все факты слепо-глухо-немым скрытым врагам?
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 19:18
      0
      ОБСЕ себя скомпрометировала ещё в 2008 году в Южной Осетии. Они тогда тоже ничего видели и не слышали. Вообще, не понято, долго будем играть в подобными организациями в дипломатические игры?
      Их вообще, для прочищения мозгов старательно подставлять под дружественный бандеровский огонь.
  9. usr01
    usr01 Сегодня, 18:42
    0
    Сачковали-сачковали... и приостановили....
    Теперь будут строить обиды беременной гимназистки.... request
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:11
      +1
      Цитата: usr01
      Сачковали-сачковали... и приостановили....
      Теперь будут строить обиды беременной гимназистки.... request

      Да, уж winked по поводу заковыристых формулировок она постараются.
  10. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 18:56
    0
    Неужели кто-то всерьез полагает, что эти гейропейцы на что-то могут повлиять. Я с вас удивлен.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:12
      +2
      Цитата: Ros 56
      Неужели кто-то всерьез полагает, что эти гейропейцы на что-то могут повлиять. Я с вас удивлен.

      Судя по отношению к этому наших властей, я, например, затрудняюсь ответить no
      1. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 19:16
        0
        Я думаю, наши готовят очень серьезную многоходовочку, типа как с Крымом. Хотя могу и ошибаться. fellow
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 19:27
          0
          Цитата: Ros 56
          Я думаю, наши готовят очень серьезную многоходовочку, типа как с Крымом. Хотя могу и ошибаться. fellow

          И СП-2 вроде построен. Может ждут сертификации и запуска.
  11. svoit
    svoit Сегодня, 19:39
    +1
    Цитата: user1212
    Ведь в этом и цель. Возьмут ополченцы заложников, их объявят террористами на международном уровне

    Украину не объявляет террористом даже Россия, так что не о чем беспокоится, никто никого не объявит,, а вот почему россиянин до сих пор не освобождён - про это нужно у Путина спросить.Такое впечатление, что наши генералы без пинка под зад вообще мышей не ловят
  12. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 20:01
    0
    А нахрена они там вообще нужны! если они вообще ничего не видят не слышат и ничего не решают.
  13. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 20:06
    0
    Мужики ВЫБЕРЕТЕ МЕНЯ ГЛАВОЙ МИССИИ ПО РАЗВЕДЕНИЮ. У меня уже готово сырьё из винограда для перегонки. Я всех за со=тол усажу и примем правильное решение.
  14. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 20:12
    0
    ОБСЕ является одной из бесполезных организаций, в нашем случае даже вредной.