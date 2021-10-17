Вариант от Брюсселя: «Арктика - наша»

Евросоюз на днях представил документ, в котором определяет своё отношение к Арктике. Судя по документу, отношение это «прямое» - по мнению, опять-таки, самого Евросоюза. Основной посыл в том, что Европейский союз – весь из себя такой экологичный и «зелёный», и потому он не собирается эксплуатировать арктические недра и приобретать ископаемые, которые из таких недр получены.Позиция, бесспорно, интересная. Во-первых, «коллективный» Брюссель, который никакого отношения к Арктическому региону не имеет, фактически заявляет на Арктику свои права. Вариант от Евросоюза (Брюсселя): «Арктика - наша».Во-вторых, европейские адепты «зелёной энергетики» опосредованно показывают «кукиши» России, заявляя, что её (наш) газ, добываемый в основном «на северах», покупаться ими, европейцами, не будет. И сами они добывать «в своей Арктике» тоже ничего не будут.Это вдвойне удивительно. Ведь те же европейцы буквально несколько дней назад объявили, что это якобы Россия стоит за резким ростом цен на газ и якобы именно Россия сдерживает нужные объёмы поставок «голубого топлива» в Европу.Так вы бы уже определились, господа европейцы. Если вам российский газ совершенно не интересен, так к чему эти заявления о «газовых происках» России? Переходите уже на свои альтернативные источники, как призывает Грета Тунберг, и будет вам большое «зелёное» счастье. Но почему не переходят европейцы. Видимо, с «зелёными» источниками большие проблемы, а потому выпады в адрес России будут продолжаться на фоне заявлений о том, что «газ из России нам не нужен». Заразились альтернативной логикой от Украины?Размышления Михаила Леонтьева: