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Вариант от Брюсселя: «Арктика - наша»

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Евросоюз на днях представил документ, в котором определяет своё отношение к Арктике. Судя по документу, отношение это «прямое» - по мнению, опять-таки, самого Евросоюза. Основной посыл в том, что Европейский союз – весь из себя такой экологичный и «зелёный», и потому он не собирается эксплуатировать арктические недра и приобретать ископаемые, которые из таких недр получены.


Позиция, бесспорно, интересная. Во-первых, «коллективный» Брюссель, который никакого отношения к Арктическому региону не имеет, фактически заявляет на Арктику свои права. Вариант от Евросоюза (Брюсселя): «Арктика - наша».

Во-вторых, европейские адепты «зелёной энергетики» опосредованно показывают «кукиши» России, заявляя, что её (наш) газ, добываемый в основном «на северах», покупаться ими, европейцами, не будет. И сами они добывать «в своей Арктике» тоже ничего не будут.

Это вдвойне удивительно. Ведь те же европейцы буквально несколько дней назад объявили, что это якобы Россия стоит за резким ростом цен на газ и якобы именно Россия сдерживает нужные объёмы поставок «голубого топлива» в Европу.

Так вы бы уже определились, господа европейцы. Если вам российский газ совершенно не интересен, так к чему эти заявления о «газовых происках» России? Переходите уже на свои альтернативные источники, как призывает Грета Тунберг, и будет вам большое «зелёное» счастье. Но почему не переходят европейцы. Видимо, с «зелёными» источниками большие проблемы, а потому выпады в адрес России будут продолжаться на фоне заявлений о том, что «газ из России нам не нужен». Заразились альтернативной логикой от Украины?

Размышления Михаила Леонтьева:

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14 комментариев
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  1. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 19:22
    0
    Ум за разум заходит........ belay
    1. gurzuf
      gurzuf Сегодня, 19:24
      +1
      Скорей -хитропопость покою не дает.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 19:31
      +3
      Опять двадцать пять! Ну пусть назло бабке отморозят уши....... fool
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:36
        +3
        Да ладно, там и таких, которые за отморозить проголосуют, ПОКА, достаточно ... хотя к весне их должно остаться меньше. Посмотрим, короче.
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 19:45
          +1
          Конечно!) Но надоели они сопли жевать, до омерзения!
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 19:49
            +2
            Мож кто то думает/надеется, что потепление прям завтра наступит?
            Интэрэсно, а Дед мороз в курсе, что его там не ждут???
            1. Alien From
              Alien From Сегодня, 20:05
              +1
              Так они Санту ждут lol Дед Мороз сам приходит feel
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 20:14
                0
                Им теперь "злого Санту" ждать, что б всем непослушным ребятам уголька подкинул, вместо сладостей!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:35
    +1
    Вариант от Брюсселя: «Арктика - наша»
    . Ждать от гейропейских адекватности ... не стоит наверное.
    Они то сами знают ответ на вопрос - им ехать или шашечки???
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:37
    -1
    Надо избавляться от таких потребителей. Там Азия всегда наготове. Что касается ЕС - пусть обогревают себя толерантными зелёными объятиями. Ума нет - считай, калека.
  4. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 19:42
    -3
    А Леонтьев на карту мира смотреть не пробовал? Там, вообще то Гренландия ( Дания) и Финляндия в Заполярье входят. А они - страны Евросоюза...
  5. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 19:48
    0
    Эвропе, полным составом, идти грибы собирать-" отсосиновики".
  6. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 20:05
    0
    Да там уже сами ржут, что Британия предложила всем не покупать газ у Путина и дружно замерзнуть - "пусть Газпрому от этого будет плохо". Кстати, о том. что было в Британии 5 лет назад БЕЗ энергодефицита

    Перевожу - "А почему <в Британии> зимой каждые 7 минут умирает по одному пенсионеру?"
    Вот такая вот страна розовых пони, танцующих на радуге
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 20:16
    0
    Вариант от Брюсселя: «Арктика - наша»

    Как сказал кто-то из древних "приди и возьми!"
    Если можете и рога вам не обломают! fellow lol