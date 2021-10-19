С английским акцентом: Великобритания построит корабли для украинского флота

Дешево и сердито
Военное командование Украины очень высоко оценивает потенциал «малогабаритного» флота Ирана. Уже несколько лет профильная пресса пестрит материалами о высоком оборонительном потенциале катеров Tir-II, Zolfaghar и Ashura, приписанных к Корпусу стражей исламской революции.
По мнению украинских аналитиков, несколько десятков таких скоростных судов способны парализовать действия 5-го флота США в Персидском и Ормузском проливах. Принцип действия «иранского роя» прост и незатейлив – маневрируя на скорости до 50 узлов, катера подходят к авианосному ордеру на расстояние ракетной атаки и уничтожают ключевые цели. Конечно, часть судов из роя неизбежно погибнет, но итоговый американский урон не сопоставим с иранскими потерями. Так думают иранские моряки, об этом теперь мечтает украинский ВМФ.
Киевские стратеги экстраполируют логику противостояния иранцев с американцами на ситуацию с российским флотом в Чёрном море. Если не получается построить аналогичную по мощи корабельную группировку, то необходимо обезопасить себя хотя бы около прибрежной зоны. В украинском варианте это 360 километров суверенной прибрежной акватории, напичканной корветами, ракетными катерами, тральщиками и патрульными судами. На берегу неприятеля будут ждать комплексы «Нептун» с противокорабельными РК-360МЦ. Если заварушка обретет совсем трагический характер, ВСУ рассчитывают на помощь держав блока НАТО.
При этом украинское командование отлично осознает, что гипотетическая война с Россией начнется совсем не на море. В первую очередь сражения развернутся в воздухе и на суше, а уже во вторую – вблизи Черноморского побережья.
Национальные интересы Украины в этом вопросе максимально точно отображены в «Стратегии 2035», принятой несколько лет назад. В мае текущего года стратегический документ немного доработали, ускорив принятие на вооружение москитного флота уже к 2025 году. Прежде всего, поторопиться решили с корветами, которые ждали на заключительном этапе реализации стратегии – к 2035 году.
Проблема в том, что украинцы напрочь разучились строить суда даже москитного класса. Помощь в этом деле готовы оказать англичане.
Лондон может
Любое военно-техническое сотрудничество с Киевом рассматривается Великобританией не только как возможность заработать, но и в очередной раз дестабилизировать отношения с Россией.
Поэтому просьбу Зеленского Борис Джонсон воспринял с энтузиазмом, мол, «поможем, чем сможем». На борту того самого эсминца Королевского флота «Дефендер», чуть не потопленного у берегов Крыма, 21 июня был подписан меморандум о морском партнерстве Украины и Великобритании. Случилось это в Одессе в присутствии министра по вопросам оборонных закупок Соединенного Королевства Джереми Квина и заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка.
Основным исполнителем заказов выступает британская контора «Бабкок», специализирующая, помимо прочего, на разработке военных судов.
Покупать украинцы собираются много – как минимум во флот придут два тральщика класса «Сэндаун», которые англичане собирались вот-вот вывести на пенсию. Как-никак с 1989 года суда в строю.
А сейчас тральщики модернизируют на шотландских верфях, обучат украинские экипажи и отправят служить в Чёрное море.
Также в планах разработать для ВСУ ракетные катера, два построить в Великобритании, а еще шесть – на Украине.
Английских специалистов планируют привлечь к постройке двух новых военно-морских баз вблизи Очакова и в Бердянске.
Вадим Пристайко, украинский посол в Лондоне, утверждает:
«Это будет два абсолютно новых порта, которых так не хватает нашим вооружённым силам и нашему флоту».
Достаточном туманно говорят в киевском внешнеполитическом ведомстве о поставках неких английских противокорабельных ракет.
Планов, конечно, много, но вот денег на такое у Киева просто нет и в ближайшем будущем не предвидится.
Помощь снова пришла из Лондона в виде кредита на 1,25 млрд фунтов стерлингов на 10 лет. Это вполне распространенная практика среди мировых поставщиков вооружений.
С одной стороны, финансируя подобным образом «банановые республики» страны гарантируют своему ВПК заказы, с другой – получают лояльного покупателя на будущее. В дальнейшем поставленное оружие придется кому-то обслуживать, ремонтировать, поддерживать инфраструктуру.
О возврате такого немаленького кредита в Великобритании, скорее всего, меньше всего думают – Борису Джонсону важнее обеспечить работой мощности собственного ВПК. Учитывая сложности, связанные с Brexit, и центробежные настроения в Шотландии, иностранные заказы, пусть и за собственный счет, Лондону очень кстати.
О возможности сплавить второсортное вооружение типа упоминаемых выше тральщиков и говорить нечего – это бесплатный бонус сотрудничества с Киевом.
Руководство Украины, похоже, совсем запуталось с перевооружением собственного флота.
С одной стороны, в стране из-за отсутствия заказов фактически уничтожена собственная судостроительная отрасль.
А, с другой – Киев закупает готовые суда за рубежом, усугубляя производственный кризис внутри страны. О восстановлении верфей речь не идет – все финансы планируются на покупку британских судов, а для собственных кораблестроителей отрядили заказы всего на шесть катеров.
Судоверфи в Одессе настолько в плачевном состоянии, что производство катеров придется организовывать по принципу «отверточной сборки». Из Шотландии придут готовые блоки, которые одесситы торжественно соберут в одно целое и напишут гордое «Сделано в Украине».
При этом Лондон подписал контракт на постройку не самых успешных на мировых рынках ракетных катеров «Протектор 50».
Суда длиной в 50 метров и водоизмещением более 400 тонн вооружены 8 установками противокорабельных ракет, зенитными ракетами малой дальности, 76-мм пушкой Leonardo Super Rapid или 57-мм ВАЕ Systems Bofors Mk 110, или 40-мм ВАЕ Systems Bofors Mk 4.
Катера, по требованию заказчиков, должны развивать до 45 узлов, однако, это потребует серьезных доработок. На данный момент не идет речь об установке на британские катера украинских противокорабельных «Нептунов». Даже в случае успешности испытаний, не в интересах Лондона адаптировать местное вооружение для катеров – это потеря заказов на будущее. Вполне логично, так как после первых же учебных ракетных стрельб, украинцам придется пополнять арсенал и расплачиваться за это фунтами стерлингов.
Впрочем, с Великобританией все понятно – они выдали кредит, они и диктуют, на что и где потратить 1,25 млрд.
Но Украина покупает сразу четыре корвета класса ADA у Турции.
В этом случае ни о каких кредитах речь не идет. Налогоплательщикам каждый корабль обойдется в грандиозные 8 млрд гривен, а это уже можно сравнить с годовым бюджетом Украины. Это те самые корветы, которые ВСУ запланировали поставить на вооружение не в 2035 году, а в самое ближайшее время.
Надо отдать должное Анкаре – турки не предложили, как англичане, списываемые суда и подписали контракт на постройку новых боевых кораблей. Торжественная церемония закладки первого корвета из класса ADA состоялось 7 сентября, а спуск на воду ждут через три года. Гримасой судьбы выглядит факт того, что эти корветы турки в свое время разрабатывали при помощи Николаевского исследовательско-проектного центра кораблестроения.
Последней надеждой на «возрождение предыдущей украинской программы» выглядят планы достройки корвета «Володимир Великий», который уже десять лет как законсервирован в Николаеве.
Впрочем, это пока слухи и, скорее всего, Киев в отдаленном будущем просто купит фрегат типа 31 у Соединенного Королевства.