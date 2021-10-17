Мультимедийный шлем пилота китайского истребителя J-20 в 4 раза дешевле шлема пилота F-35: одна из причин - редкоземельные металлы

Появились новые изображения китайского истребителя пятого поколения (в китайской классификации – 4-го) J-20. Точнее, речь идёт об обновлённой модификации этого истребителя – J-20A. Это изображение подтверждает сведения о том, что в обновлённых версиях китайского боевого самолёта нового поколения основная информация о параметрах полёта, а также о целях, готовности вооружений к применению, отображается на экране планшета, который расположен в ногах лётчика.
Китайские конструкторы ранее подчёркивали, что J-20A отличаются от J-20 (базовой версии) «наполнением» кабины. В обновлённых модификациях истребителя китайского производства в кабине «нет ничего лишнего». Помимо планшета информация проецируется на мультимедийный шлем. Кстати, именно на него сегодня обращается особое внимание в мире современного цифрового оснащения боевой авиации.
Дело в том, что Китай сегодня обладает преимуществом в плане наличия целой серии применяемых в сфере высоких технологий редкоземельных металлов. По большому счёту, Китай сегодня является чуть ли не единственной страной в мире, которая вышла на полный цикл работы с редкоземельными металлами. Они в ней добываются и доводятся до конечного «продукта». А это доведение до конечного продукта - технология, требующая огромных затрат. Один из таких «продуктов» - важнейшие элементы того самого мультимедийного шлема для пилота J-20 (J-20A).
На основании того, что в Китае этот цикл имеется и Пекину не нужно импортировать материалы, например, для нанолегирования, современный мультимедийный шлем лётчика обходится примерно 4 раза дешевле, чем шлем пилота американского F-35. И это обеспечивается, как было отмечено, в том числе, преимуществом Китая в сфере редкоземельных металлов.
Напомним, что изначально американский шлем оценивался в 750 тысяч долларов. Теперь его цена несколько снизилась, но и она продолжает оставаться заоблачной – $460 тыс. Китайский ММ-шлем оценивается примерно в 118 тыс. долларов. При этом в ВВС НОАК утверждают, что его функционал на сегодняшний день «максимально возможный» для удобства пилотирования стелс-истребителя. В частности, на «забрало» шлема нанесено специальное покрытие, которое позволяет добиваться оптимального времени отклика, что способствует более оперативному отображению изменения актуальных данных о режимах полёта. Американцам приходится импортировать львиную долю объёмов редкоземельных металлов (РЗМ) именно из Китая. Некоторое время назад в Пентагоне отмечали, что такой ситуацией может воспользоваться Пекин и, перекрыв продажу РЗМ, лишить США критически важного сырья.