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Мультимедийный шлем пилота китайского истребителя J-20 в 4 раза дешевле шлема пилота F-35: одна из причин - редкоземельные металлы

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Появились новые изображения китайского истребителя пятого поколения (в китайской классификации – 4-го) J-20. Точнее, речь идёт об обновлённой модификации этого истребителя – J-20A. Это изображение подтверждает сведения о том, что в обновлённых версиях китайского боевого самолёта нового поколения основная информация о параметрах полёта, а также о целях, готовности вооружений к применению, отображается на экране планшета, который расположен в ногах лётчика.


Китайские конструкторы ранее подчёркивали, что J-20A отличаются от J-20 (базовой версии) «наполнением» кабины. В обновлённых модификациях истребителя китайского производства в кабине «нет ничего лишнего». Помимо планшета информация проецируется на мультимедийный шлем. Кстати, именно на него сегодня обращается особое внимание в мире современного цифрового оснащения боевой авиации.

Дело в том, что Китай сегодня обладает преимуществом в плане наличия целой серии применяемых в сфере высоких технологий редкоземельных металлов. По большому счёту, Китай сегодня является чуть ли не единственной страной в мире, которая вышла на полный цикл работы с редкоземельными металлами. Они в ней добываются и доводятся до конечного «продукта». А это доведение до конечного продукта - технология, требующая огромных затрат. Один из таких «продуктов» - важнейшие элементы того самого мультимедийного шлема для пилота J-20 (J-20A).

На основании того, что в Китае этот цикл имеется и Пекину не нужно импортировать материалы, например, для нанолегирования, современный мультимедийный шлем лётчика обходится примерно 4 раза дешевле, чем шлем пилота американского F-35. И это обеспечивается, как было отмечено, в том числе, преимуществом Китая в сфере редкоземельных металлов.

Напомним, что изначально американский шлем оценивался в 750 тысяч долларов. Теперь его цена несколько снизилась, но и она продолжает оставаться заоблачной – $460 тыс. Китайский ММ-шлем оценивается примерно в 118 тыс. долларов. При этом в ВВС НОАК утверждают, что его функционал на сегодняшний день «максимально возможный» для удобства пилотирования стелс-истребителя. В частности, на «забрало» шлема нанесено специальное покрытие, которое позволяет добиваться оптимального времени отклика, что способствует более оперативному отображению изменения актуальных данных о режимах полёта. Американцам приходится импортировать львиную долю объёмов редкоземельных металлов (РЗМ) именно из Китая. Некоторое время назад в Пентагоне отмечали, что такой ситуацией может воспользоваться Пекин и, перекрыв продажу РЗМ, лишить США критически важного сырья.
Использованы фотографии:
https://t.me/milinside
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47 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Cowbra
    Cowbra Вчера, 20:45
    +10
    А мне так кажется, что основная причина - несопоставимая стоимость рабочего времени. В Китае и в США. А также то, что на оборонных заказах в США традиционно воруют так - аж гай стоит
    1. Shahno
      Shahno Вчера, 21:13
      +5
      Да нет сопоставимые. С учётом того, где шлем производился. Реховот не самое бедное место в Европе.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 07:06
        0
        Молодцы коммунисты, что скажешь...
  2. amr
    amr Вчера, 20:46
    +16
    по этой логике в стоимости шлема, 90% стоимости редкоземельного металла???

    Мне кажется в стоимости шлема 90% это технологии, ноу-хау и тд.... а уж материалы из которого они изготовлены это абсолютно ни те цифры!

    В принципе как и качество ,конечно всю электронику делают сейчас китайцы, например айфоны - но разроботка, наполнение программным продуктом это ни капли китай, как раз китайский али-экспресс в этом показателен!

    в принципе, как в вопросе с движками на истребители, типа китайские движки такие же как наши просто дешевле, потому что у них метал дешевле!
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Вчера, 22:31
      +6
      Цитата: amr
      по этой логике в стоимости шлема, 90% стоимости редкоземельного металла???

      Разумеется, нет. Стоимость материалов в стоимости высокотехнологичных продуктов - величина пренебрежимо малая, сколько бы они не стоили в номинале. Статья какая то "однобокая", и не правильная...
  3. АлексейЕг
    АлексейЕг Вчера, 20:51
    +12
    Написана какая-то чушь . Редкоземельных материалов в составе шлема доли грамма, что несопоставимо со стоимостью шлема .
    1. Oleg Olkha
      Oleg Olkha Вчера, 21:07
      +5
      И у израильского концерна Еlbit хватает своих редкоземелов добываемых из фосфатов Мёртвого моря, для своих же шлемов в F-35...
  4. Удав КАА
    Удав КАА Вчера, 20:56
    +5
    Редкоземельные металлы -- ахиллесова пята Штатов. В нее и попадет китайская стрела, приковывая Ахилла к полю боя...
    Но меня больше поразило место размещения "планшета" в ногах пилота. Разве это удобно? На больших дистанциях -- возможно и так. А вот на коротких? no
    1. Cowbra
      Cowbra Вчера, 21:00
      0
      Наколенник у них вроде всю дорогу был. Просто теперь вместо бумажного - электронный
    2. Alien From
      Alien From Вчера, 21:04
      -1
      Планшет в ногах пилота-тоже несколько смутило. А по поводу шлемов китайцам приходится завидовать.
      1. Удав КАА
        Удав КАА Вчера, 21:15
        +5
        Цитата: Alien From
        А по поводу шлемов китайцам приходится завидовать.

        Не имею инфы про ММ-шлем китов. А вот амские (по СМИ) очень тяжелые. Лучше всех позиционируются израильские.
        А у нас -- проекция на фоне лобового стекла кабины пилота, хотя первыми применили нашлемную систему управления ракетами Р-27 -- визирования и наведения её по взгляду пилота. IT технологии в загоне получается?
        1. ANB
          ANB Вчера, 21:24
          +4
          . IT технологии в загоне получается?

          Сердюков добил военные НИИ.
          Разработчики теперь стоят недёшево, МО не предлагает конкуретную зарплату.
        2. Alien From
          Alien From Вчера, 21:31
          +2
          У нас IT мастера больше конечно в бизнесе работают......
        3. Avior
          Avior Вчера, 22:24
          +3
          Дело в том, что советские и постсоветские нашлемные НСЦ делали в Киеве.
          До 2014 в Россию они поставлялись из Киева, были перспективные разработки, в том числе совместные. Потом, понятно, поставки и сотрудничество с Киевом отпало. Сейчас пытаются делать самостоятельно.
        4. Flanker692
          Flanker692 Вчера, 23:39
          +4
          По поводу США: На самом раннем этапе шлемы для JSF разрабатывали две конторы: англичане из BAE Systems для морских версий:

          и уже упомянутые израильтяне из Еlbit для версий ВВС:

          Как видно американцы не стали выдумывать велосипед, а развили лучшие технологии, до которых можно дотянуться. Растиражированная картинка футуристичного шлема - это версия от BAE Systems. От нее в итоге отказались моряки и шлем стал един для всех версий. Израильтяне создали дочку своей компании в Америке, чтобы секретная технология деюре была в штатах.
          По поводу России: сам искал как там дела обстоят с российским шлемом, ведь о том, что все будет так же круто всегда не забывали упоминать, когда речь шла о Су-57. Попадались и фото, и видеорепортажи с ранними наработками в этой области и выглядели они мягко говоря как очень сырые прототипы. В итоге пока что приняли на вооружение новый шлем, но это самый обычный шлем для крепления на него ночника или рогов от системы наведения Р-73, которая от самого первого варианта из 80ых для Су-27 и Миг-29 отличается минимально:

          Сейчас по выставкам ездит не совсем шлем, но зато уже больше похожая на реальное изделие - насадка с позиционированием, индикацией на визор и скорее всего ночным зрением:

          По поводу Китая: в статье так обсасывается планшет, но почему то упускается, что в кабине виднеется все тот же Индикатор на лобовом стекле (ИЛС) или HUD, а это означает с вероятностью 100%, что их новый шлем не является аналогом такового для F-35, т.к. его главная фишка как раз в полном отказе от прочих индикаторов. А это значит опять низкое качество аналитики.
          Кроме того, шлем F-35 не первый американский шлем с индикацией. Явно подсмотревшие в 90ых идею с Р-27 они создают в 00ых модификацию AIM-9X и к ней шлем Joint Helmet Mounted Cueing System:

          Надевают его не всегда и не все, т.к. стоит он ~200 тыс. долл (т.е. китайский аналог только в 2 раза дороже, если он вообще существует) С этим шлемом на миссии воздух-воздух летают F-15, F-16, F-18. Забавно, но F-22 не имеет такого шлема, типа стоит все это удовольствие не дешево, а Рапторы и без него в догфайте со всеми справляются. Активно говорят, что после модернизации 2024 года появится возможность наводить AIM-9X головой и у них. Один из летчиков F-22 в интервью предположил, что он просто не поместиться под узкий фонарь F-22 и им выдадут не JHMCS, а монокуляр Scorpion. Кстати фонарь Cу-57 тоже очень маленький.
          PS И да ценность редкоземельных металлов явно переоценена.
          PSS И монокуляр с индикацией в штатах есть даже у штурмовика A-10. Когда кто-либо будь напарник, союзный дрон или даже морпех на земле подсвечивают лазером цель, она засекается сенсором контейнера и попадает штурмовику прямо на визор, вот это я называю непосредственной поддержкой с воздуха.
          PSSS И планшет на бедре с планом полета и прочими документами на полет есть даже у летчика F-35 несмотря на все навороты шлема, т.к. это супер удобно. У наших планшеты тоже есть.
          1. Удав КАА
            Удав КАА Сегодня, 00:39
            +3
            Цитата: Flanker692
            Когда кто-либо будь напарник, союзный дрон или даже морпех на земле...
            прочитают, Алексей, Ваш пост, все они будут поражены глубиной владения материалом и компетенцией комментатора.
            Коллега Фланкер -- Вам респект и уважение! good
          2. Intruder
            Intruder Сегодня, 02:05
            +1
            И да ценность редкоземельных металлов явно переоценена.
            Почти любой угольный отвал и террикон, содержит редкоземельные, только их надо обогащать, а это уже дорого и не всегда рентабельно в том регионе где идет массовая добыча угля, хотя если жизнь заставит..., целый комбинат надо строить и спецов завозить!!!
    3. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Вчера, 21:18
      +5
      Цитата: Удав КАА
      Редкоземельные металлы -- ахиллесова пята Штатов. В нее и попадет китайская стрела, приковывая Ахилла к полю боя

      На самом деле нет. Разведанных запасов редкоземельных металлов очень много. Тут главный вопрос в цене производства и экологичности. Производство этого металла очень «грязное», а сделать его «чистым» очень-очень дорого. Китаю плевать на экологию и своих подданных. Соответственно могут производить их за относительно дёшево, этим и пользуются. В случае прекращения продаж, США будут закупать у других поставщиков и раскупорят национальные резервы. В той же Австралии запасов редкоземелов чуть ли не больше чем в Китае (по предполагаемым запасам, а не разведанным), но перерабатывают руду они в Малайзии (забота об экологии…). Если что вбухнут денег на родину кенгуру. Кстати разведанные большие запасы есть в средней Азии.
      1. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Вчера, 22:04
        0
        Цитата: OgnennyiKotik
        Кстати разведанные большие запасы есть в средней Азии.

        Кстати
        По состоянию на июнь 2019 года Россия занимала четвертое место в мире по запасам редкоземельных минералов - 12 миллионов тонн.
        Таким образом, он намного превосходит Австралию и Соединенные Штаты. Эти страны имеют 3,4 млн тонн и 1,4 млн тонн соответственно.
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Вчера, 22:13
          +4
          Это да. Проблема в том же. Нужны огромные инвестиции в отрасль и крайне высокие цены на производство.
          Разведанные запасы, млн т:

          Добыча, т:
          1. Avior
            Avior Вчера, 22:20
            0
            Судя по диаграммам, потенциальным поставщиком вместо Китая может быть Вьетнам, особенно если обеспечить инвестиции и технологии.
            1. OgnennyiKotik
              OgnennyiKotik Вчера, 22:27
              +4
              Это же разведанные запасы, есть ещё не разведанные. Их в разы больше, просто разведку мало ведут ибо бессмысленно, даже то что разведанно не добывается. Редкоземельные металлы вовсе не редки. Их полно, во многих странах. Вопрос в переработке руды. Если разработают технологии дешевле и чище, многие страны начнут теснить Китай.
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 00:56
        0
        Цитата: OgnennyiKotik
        В случае прекращения продаж, США будут закупать у других поставщиков и раскупорят национальные резервы.
        Коллега, мне кажется, вы заблуждаетесь. Посмотрите повнимательней на графику:

        Цитата: OgnennyiKotik
        В той же Австралии запасов редкоземелов чуть ли не больше чем в Китае (по предполагаемым запасам, а не разведанным)...Кстати разведанные большие запасы есть в средней Азии.
        А на Луне еще больше -- и что из этого? Их сначала нужно найти (разведать) потом оценить рентабельность добычи, затем проект, разработка месторождения, обогащение, переработка руды, получение продукта... И все это требует времени и денег. А гонка не ждет!!! Кто не успел, тот опоздал...возможно и навсегда. История знает подобные примеры.
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 01:03
          +2
          Цитата: Удав КАА
          Коллега, мне кажется, вы заблуждаетесь. Посмотрите повнимательней на графику:

          Да, я его смотрел. Редкоземелов более чем достаточно у других поставщиков (в том числе в самих США), просто будет значительно дороже. США всегда оставляют резерв, не беспокойтесь за них.
          Цитата: Удав КАА
          И все это требует времени и денег. А гонка не ждет!

          Так Китай поставляет все что нужно по первому требованию. Цену отказа они знают. Текущая ситуация устраивает всех. Перестанет устраивать, найдут выход.
          Вообщем проблема редкоземелов надумана.
        2. Фёдор М
          Фёдор М Сегодня, 04:54
          +1
          Не корректно все это, вы показываете миллионный тонн руды, содержание в руде разное
      3. Дмитрий Брагин
        Дмитрий Брагин Сегодня, 06:39
        0
        Вот, надо начинать развивать переработку и добычу в средней Азии, и гастарбайтеры работать дома будут а не в России.
      4. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 07:36
        0
        Австралия на третьем месте после Китая и России. США - четвертое. Но не стоит здесь мериться пиписьками, потребность России в РЗМ крайне мала - Чуктуконское месторождение по сей день не разрабатывается и таких много (хотя последние два-три года не слежу за этим). И что значит "разведанных запасов очень много"? По какой категории? А, В, С1, С2? Какое содержание? Это очень скользкий путь такое утверждать... К полностью разведанным запасам можно отнести только категорию А. Про среднюю Азию не слышал, а вот про северную Корею да - месторождение сопоставимое (если не превышающее) с китайским (не помню как обзывается).
        Для справки. Ниобий - ракетостроение, авиационная и космическая техника, радиотехника, электроника, химическое аппаратостроение, атомная энергетика. У нас такие запасы есть (Кольский п-ов).
    4. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 03:13
      0
      Цитата: Удав КАА
      Но меня больше поразило место размещения "планшета" в ногах пилота.

      Позволяет китайскому пилоту чувствовать себя попирателем Земли. laughing
  5. Сергей3
    Сергей3 Вчера, 21:20
    0
    А по мне, так причина в другом: казнокрадов в Китае расстреливают чаще, вот и стоит всё дешевле.
    1. xASPIDx
      xASPIDx Вчера, 21:25
      +1
      Не совсем верно, в КНР комплексный подход.
      1. Intruder
        Intruder Вчера, 23:30
        +2
        в КНР комплексный подход
        Дыба, петля и пуля!? bully
  6. Avior
    Avior Вчера, 21:24
    0
    Ерунда написана. Как раз к цене шлема пилота редкоземельные металлы не имеют сколько - нибудь заметного отношения, в нем их использование минимально, если вообще используется.
    В целом при сравнении цены, нужно сравнивать и функционал шлема.
    Если действительно работает полносферический обзор, то это переворот в бою на средней и в первую очередь ближней дистанции, когда скорости самолетов ограничены, так как БВБ проводился в пределах визуальной видимости, а при наличии шлема и камер с полносферическим
    обзором появляется возможности вести БВБ за пределами визуальной видимости, но недостаточно далеко, чтобы противники могли эффективно использовать свои БРЛС.
    С учетом того, что появились и ракеты БВБ с полносферическим пуском и захватом цели после пуска, такой самолёт будет иметь решающее преимущество над противником в БВБ.
    1. Intruder
      Intruder Вчера, 23:36
      0
      так как БВБ проводился в пределах визуальной видимости, а при наличии шлема и камер с полносферическим обзором появляется возможности вести БВБ за пределами визуальной видимости
      А когда у нас велся последний БВБ!? Сейчас насколько помню, только пуски на средних и больших дистанциях... recourse
      А вот ударным/штурмовикам и даже операторам БПЛА, дополненная реальность в ММ-шлеме, очень бы пригодилась в реальных боевых!
      Кстати, китайцы молодцы, что снизили оснащение "приборки", меньше отвлекает пилота в бою, пока пилот конечно управляет полетом и он там один сидит, разгрузка колоссальная, браво!!!
      1. Avior
        Avior Сегодня, 07:20
        0
        И это тоже, естественно
        Только для ударных не нужен полносферический обзор, им достаточно обычного экрана с камерой высокого разрешения
  7. Shahno
    Shahno Вчера, 21:33
    0
    Ну, стремно.,китайцы скопировали шлем, и все просто рады..а металлы какого приплели.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 21:35
    -1
    Мультимедийный шлем пилота китайского истребителя J-20 в 4 раза дешевле шлема пилота F-35: одна из причин - редкоземельные металлы
    а другая, покупали на али экспресс
  9. Троль
    Троль Вчера, 21:43
    0
    Стоимость изделия это стоимость сырья, стоимость изготовления и добавленная стоимость. Стоимость сырья в наукоемких изделиях, коим и является шлём, стремится к нулю, поэтому стоимость редкоземов тут почти не причём.
  10. Сергей 777
    Сергей 777 Вчера, 22:10
    +1
    А что будет у пилота Су 57 ? Есть информация?
    1. Intruder
      Intruder Вчера, 23:38
      +3
      А что будет у пилота Су 57
      Матрешка на приборной, и пару сверхдорогих иконок на лобовом.... laughing
    2. Flanker692
      Flanker692 Сегодня, 00:05
      +2
      Пока обычный шлем. Первую распределенную апертуру с инфракрасным зрением получил F-22. Это были 90ые. Импортировали картинку с нее на шлем и отказались от HUD через ~20 лет на F-35. Путь для нас будет явно не быстрым
      1. poquello
        poquello Сегодня, 01:29
        0
        Цитата: Flanker692
        Пока обычный шлем. Первую распределенную апертуру с инфракрасным зрением получил F-22. Это были 90ые. Импортировали картинку с нее на шлем и отказались от HUD через ~20 лет на F-35. Путь для нас будет явно не быстрым

        как обычно тихонько гадите?
        Цитата: Flanker692
        По поводу России: сам искал как там дела обстоят с российским шлемом

        долго искал? )
        «В настоящее время проходит испытания нашлемная система целеуказания и индикации, интегрированная в защитный шлем лётчика для самолёта Су-57. Эта система обеспечивает индикацию на стекло защитного забрала шлема лётчика прицельной символики для применения различных видов авиационных средств поражения, индикацию пилотажной информации, а также вывод видеоизображения закабинного пространства от телевизионных и тепловизионных датчиков», — сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.
        1. Flanker692
          Flanker692 Сегодня, 02:44
          +1
          Проходить испытания и вставать на вооружение - это разные вещи. Индикация на новом защитном шлеме Рязанского приборного завода, о котором уже говорил в этом трэде (меня ей не удивите) "проходит испытания" уже минимум 4 года. Начиная с 2017ого она появилась в прессе как перспективный шлем для Ми-28. Сейчас Ростех поместил ее на новый "обычный" шлем ЗШ-10 и вот это уже специализированное изделие для Су-57. О своих разработках в этой области за последние 6 лет упоминали минимум еще два научных предприятия в России, но Ростех видимо выбрал именно ГРПЗ, т.к. другие прототипы действительно выглядели страшно. Помимо подобных коротких новостей есть еще видео с демонстрацией работы прототипа: картинки, что видит летчик и короткое интервью разработчиков в которых они рассказывают, что у них получилось скрестить изображение от нескольких инфракрасных камер и наложить на все это индикацию, т.к. у вертолета понятное дело была только одна камера. Вот от этой точки до настоящего шлема, выдерживающего все перегрузки и прочие радости боевого вылета, включая катапультирование, стабильно работающего во всех режимах пройдет время. Судя по тому, что прототип внешне почти не изменился пройдет еще достаточно. Первые шлемы HMDS для F-35 появились в 2009 году и только через 10 лет более менее преодолели свои детские болячки.
          Это не тихонько гадить, а подавать холодный душ, он полезен для здоровья. Чудес не бывает: Elbit Systems (израильские системы вооружения включая их беспилотники; работы по нашлемной индикации с 90ых), BAE Systems (гигант военного сектора Англии), Raytheon Technologies (гигант военного сектора США) им потребовалось 10 и более лет для доведения своих образцов. а Рязанский приборный завод, продающий на гражданском рынке счетчики и сварочные аппараты с молодыми специалистами, вчера еще студентами должен сделать это за 5 лет?
      2. Intruder
        Intruder Сегодня, 02:11
        0
        инфракрасным зрением
        Может, точнее - с тепловизионным!? wink
        Импортировали картинку с нее на шлем и отказались от HUD
        Транслировали, когда малоразмерные матрицы дисплеев подтянули разрешение и уменьшили размеры физического пикселя...поэтому и HUD - стал не нужен, через 20 лет!
        1. Flanker692
          Flanker692 Сегодня, 03:01
          0
          Нет, тут не следует путать ОЛС с тепловизионным каналом, что под носом и разнесенные по всему корпусу инфракрасные камеры. Изначально на F-22 они использовались станцией предупреждения о ракетной атаке.
          В шлемах с индикацией нет дисплеев, на HMDS изображение проецируется на специальный визор (грубо говоря второй визор под основным защитным). При этом каждый шлем индивидуально выверяется не только для удобства, но и чтобы учитывать посадку глаз и проецировать отраженное от визора изображение точно на сетчатку. Летчики F-35 бывало путали шлемы и после таких полетов голова болела от расфокусировки.
  11. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Вчера, 23:41
    +4
    Китайские трусы дешевле американских в 10 раз. Как можно красное сравнивать с теплым? Ибо экономика Китая и экономика США - разные в принципе понятия. Экономика России - это нечто третье, материя особая, непостижимая.
  12. Evgesha
    Evgesha Сегодня, 00:47
    +2
    Проблема редкоземельных (цветных) металлов - это их переработка сырть и получение чистых материалов.
    Это проблема. Надо для этого процесса соответствующие технологии, и еще подвести кучу энергии и тысячи кубометров ВОДЫ!!!!! А потом еще надо думать что делать с отходами!!!
    Вообще цветная металлургия - полный писец экологии!!!!!! Там стока отходов - ужас полный!!!!!

    И автору вопрос - сколько килограммов редкоземельных металлов используется при производстве шлема в Китае????
    1. Intruder
      Intruder Сегодня, 02:16
      0
      Проблема редкоземельных (цветных) металлов - это их переработка сырть и получение чистых материалов.
      Обогащение, для получения необходимой концентрации на массу породы и забористая химия, а экологи сильно против, в области (экологической экспертизы) размещении подобных объектов в густонаселенных районах!!! Поэтому и не всегда рентабельно строить горно-обогатительный комбинат, плюс источники воды (реки и озера) и электроэнергии...надо иметь по месту, желательно ГЭС или АЭС, а это не всегда доступно!!!