«Преувеличенная значимость и инженерные проблемы»: в Британии раскритиковали гиперзвуковое оружие

Крылатые ракеты, которые могут двигаться со стабильной скоростью более 5 Махов по непредсказуемой траектории и не обнаруживать себя до самого последнего момента, стали реальностью. Однако гиперзвуковое оружие не приведёт к революции в военном деле. Данное мнение высказывается в британском издании RUSI
Реальная ценность гиперзвукового оружия
. Как указывается, на фоне «запугиваний со стороны России» в виде постоянных испытаний гиперзвуковых крылатых ракет Пентагон увеличил финансирование работ по их созданию с $0,8 в 2017 году до $3,8 млрд.
Гиперзвуковое оружие представляет собой наиболее значительный прогресс в ракетной технологии со времен [появления] МБР. Благодаря своей чрезвычайной скорости и способности к маневрированию гиперзвуковое оружие в состоянии подорвать систему ядерного сдерживания и создать трещины в стратегической стабильности к середине 2020-х годов
- пишет автор о критикуемым им шаблонном подходе, указывая, что гиперзвуковое оружие обладает достоинствами как баллистических ракет (скоростью), так и крылатых (точностью).
Однако, как он полагает, увлечение этим видом оружия «не является технически оправданным; политики склонны переоценивать возможности данных систем». Участие в гонке гиперзвукового оружия США, России и Китая «в основном связано с национальной гордостью и престижем».
Как считает автор, воздействие гиперзвукового оружия на ядерную стратегическую стабильность окажется минимальным, реальная боевая ценность проявится лишь на тактическом уровне за счёт возможности эффективного уничтожения командных пунктов, ударных групп ВМС и противоракетной обороны США.
Недостатки гиперзвукового оружия
При этом на межконтинентальных дистанциях гиперзвуковое оружие не выглядит столь впечатляющим – в отличие от «старых добрых» баллистических ракет большой дальности. Со слов автора, во-первых, гиперзвук преподносится как революционное средство преодоления противоракетной обороны, но эффективное ПРО и не существовало, даже от МБР. Во-вторых, необходимые компромиссы между скоростью, дальностью, манёвренностью и точностью подразумевают ограничения ударной мощи.
Как поясняется, «экстремальная скорость» этого оружия резко ограничивает время для принятия решений, но также действуют и МБР. К тому же она приводит к образованию потока ионизированного газа. Данный нагрев в состоянии выдать местоположение ракеты и может оборвать навигационную связь, что в итоге негативно повлияет на точность удара. Свойственная гиперзвуковому оружию манёвренность требует дополнительного расхода топлива и в итоге в состоянии привести к уменьшению скорости полёта на конечной траектории ниже 5 Махов.
Со слов автора, всё это ставит под сомнение «раздутую значимость» гиперзвукового оружия. Для России оно является главным образом средством компенсировать сдвиг в стратегической стабильности после выхода США из договора по ПРО в 2002 году – и это несмотря на то, что МБР находятся в более выигрышной позиции на межконтинентальных дальностях. В отличие от РФ, Китай разрабатывает гиперзвуковое оружие для доминирования в Южно-Китайском море, рассматривая его как средство преодоления американских систем ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наконец, США были вынуждены включиться в эту гонку на фоне успехов, достигнутых Москвой и Пекином.
Чрезмерный энтузиазм лидеров стран в отношении гиперзвукового оружия, которое продолжает страдать от серьёзных инженерных проблем, в сочетании с нестабильными отношениями между великими державами создают довольно благодатную почву для неверных представлений и непреднамеренной эскалации. Пришло время покончить с «гиперзвуковой гиперболой»
- делает вывод автор, заявляя о якобы «преувеличенной значимости» такого вида оружия и «проблемах инженерного характера».
Это потому, что такого оружия нет у Британии и США?..