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«Преувеличенная значимость и инженерные проблемы»: в Британии раскритиковали гиперзвуковое оружие

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«Преувеличенная значимость и инженерные проблемы»: в Британии раскритиковали гиперзвуковое оружие

Крылатые ракеты, которые могут двигаться со стабильной скоростью более 5 Махов по непредсказуемой траектории и не обнаруживать себя до самого последнего момента, стали реальностью. Однако гиперзвуковое оружие не приведёт к революции в военном деле. Данное мнение высказывается в британском издании RUSI


Реальная ценность гиперзвукового оружия


. Как указывается, на фоне «запугиваний со стороны России» в виде постоянных испытаний гиперзвуковых крылатых ракет Пентагон увеличил финансирование работ по их созданию с $0,8 в 2017 году до $3,8 млрд.

Гиперзвуковое оружие представляет собой наиболее значительный прогресс в ракетной технологии со времен [появления] МБР. Благодаря своей чрезвычайной скорости и способности к маневрированию гиперзвуковое оружие в состоянии подорвать систему ядерного сдерживания и создать трещины в стратегической стабильности к середине 2020-х годов

- пишет автор о критикуемым им шаблонном подходе, указывая, что гиперзвуковое оружие обладает достоинствами как баллистических ракет (скоростью), так и крылатых (точностью).

Однако, как он полагает, увлечение этим видом оружия «не является технически оправданным; политики склонны переоценивать возможности данных систем». Участие в гонке гиперзвукового оружия США, России и Китая «в основном связано с национальной гордостью и престижем».

Как считает автор, воздействие гиперзвукового оружия на ядерную стратегическую стабильность окажется минимальным, реальная боевая ценность проявится лишь на тактическом уровне за счёт возможности эффективного уничтожения командных пунктов, ударных групп ВМС и противоракетной обороны США.

Недостатки гиперзвукового оружия


При этом на межконтинентальных дистанциях гиперзвуковое оружие не выглядит столь впечатляющим – в отличие от «старых добрых» баллистических ракет большой дальности. Со слов автора, во-первых, гиперзвук преподносится как революционное средство преодоления противоракетной обороны, но эффективное ПРО и не существовало, даже от МБР. Во-вторых, необходимые компромиссы между скоростью, дальностью, манёвренностью и точностью подразумевают ограничения ударной мощи.

Как поясняется, «экстремальная скорость» этого оружия резко ограничивает время для принятия решений, но также действуют и МБР. К тому же она приводит к образованию потока ионизированного газа. Данный нагрев в состоянии выдать местоположение ракеты и может оборвать навигационную связь, что в итоге негативно повлияет на точность удара. Свойственная гиперзвуковому оружию манёвренность требует дополнительного расхода топлива и в итоге в состоянии привести к уменьшению скорости полёта на конечной траектории ниже 5 Махов.

Со слов автора, всё это ставит под сомнение «раздутую значимость» гиперзвукового оружия. Для России оно является главным образом средством компенсировать сдвиг в стратегической стабильности после выхода США из договора по ПРО в 2002 году – и это несмотря на то, что МБР находятся в более выигрышной позиции на межконтинентальных дальностях. В отличие от РФ, Китай разрабатывает гиперзвуковое оружие для доминирования в Южно-Китайском море, рассматривая его как средство преодоления американских систем ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наконец, США были вынуждены включиться в эту гонку на фоне успехов, достигнутых Москвой и Пекином.

Чрезмерный энтузиазм лидеров стран в отношении гиперзвукового оружия, которое продолжает страдать от серьёзных инженерных проблем, в сочетании с нестабильными отношениями между великими державами создают довольно благодатную почву для неверных представлений и непреднамеренной эскалации. Пришло время покончить с «гиперзвуковой гиперболой»

- делает вывод автор, заявляя о якобы «преувеличенной значимости» такого вида оружия и «проблемах инженерного характера».

Это потому, что такого оружия нет у Британии и США?..

Использованы фотографии:
Минобороны США
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12 комментариев
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  1. Касым
    Касым Сегодня, 01:50
    +4
    Так в том и дело, чтобы найти такое инженерное решение и создать новые материалы, чтобы такое вооружение появилось.
    Самым большим недостатком гиперзвуковых ракет является его стоимость. Такие ракеты не могут быть дешевыми.
    А "ограничение ударной мощи" можно решить спецбоеприпасом. hi
    1. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 03:26
      +2
      Тащемто фишка в том, что Е равно эм це квадрат. то есть сама скорость уже - мощность БЧ))) Собственно подаваемый как вундервафля рельсотрон вообще болванками стреляет, но за счет кинетической энергии - бч нафиг не нужна. И гиперзвуковая болванка, прилетев в авианосец))) Гы.
      А вообще - обычный мелкоБРЕХАНСКИЙ бред. про плазму вокруг - так именно в России разработана технология плазменной антены. Ну и так далее. недостатки, само-собой есть, основной - стоимость. Ну так они у всех есть.
      Короче, басня Крылова "Лиса и виноград". Сделать не могут, поэтому - "не очень-то и хотелось". Ага, верю
  2. vargo
    vargo Сегодня, 02:00
    +5
    Описанные проблемы являются проблемами для тех кто ещё не решил их. С чего он взял что эти проблемы не решаемы? Конечно им(бритам) удобно обосновать свой особый взгляд опоздавших на гонку. Мол "да не особо и хотелось, да не надо в общем то".
    Когда в их эсминец прилетит ракета со скоростью не позволяющей её сбить, так может протрезвеют ряд журналюг. Военные наверняка такой наивностью не страдают.
    1. Тит_2
      Тит_2 Сегодня, 02:30
      +2
      Ну то есть они себя успокаивают, потому как сами в этих вопросах не имеют компетенций.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 04:15
        0
        Цитата: Тит_2
        сами в этих вопросах не имеют компетенций.

        Да, им бы освоить принцип кавитации, а они замахнулись обсуждать то, чего у них нет...
        Реальная боевая ценность проявится лишь на тактическом уровне

        По островам - в самый раз.
  3. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 02:23
    +3
    А виноград то зелен! laughing
  4. Корморан
    Корморан Сегодня, 02:59
    +3
    Реальная боевая ценность проявится лишь на тактическом уровне... ах да, это же англосаксы.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 03:13
    +9
    ВСЕГО ЛИШЬ уничтожение командных пунктов, АУГ, и преодоление ПРО.
    Да нам больше и не надо. Мирные негры пусть живут. laughing
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 03:15
    +1
    Статья будет справедлива если в ней заменить слова гиперзвуковое оружие на самолёт Ф-35 который расхваливают американцы. smile
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 04:11
    0
    ...реальная боевая ценность проявится лишь на тактическом уровне за счёт возможности эффективного уничтожения командных пунктов, ударных групп ВМС и противоракетной обороны США.

    Ох, уж, эти британские учёные и и не совсем. fool
    Именно! Боевая ценность такого оружия - эффективность применения на тактической глубине обороны (наступления). Россия не собирается назло буржуям раздувать мировой пожар. Так, покоцать АУГ и надавать шишек «особо наглым», грозящим из «недалёка»...
  8. Nychego
    Nychego Сегодня, 06:34
    +1
    Надеюсь, когда-нибудь про гиперзвуковое оружие напишут авантюрный роман: история, начавшаяся как блеф, ставшая способом изъятия миллиардов из бюджетов и превратившаяся в оружие, которое вряд ли кого-то убьёт (если его применят по цели, то это, скорее всего, будет означать наступление варианта Истории, в котором романов не будет).
  9. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 07:02
    0
    «Преувеличенная значимость и инженерные проблемы»: в Британии раскритиковали гиперзвуковое оружие

    А что они еще могут сказать? Британская классика. Что такое разврат? Разврат - это половой акт, в котором ты не участвуешь.