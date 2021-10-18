«Преувеличенная значимость и инженерные проблемы»: в Британии раскритиковали гиперзвуковое оружие

Реальная ценность гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие представляет собой наиболее значительный прогресс в ракетной технологии со времен [появления] МБР. Благодаря своей чрезвычайной скорости и способности к маневрированию гиперзвуковое оружие в состоянии подорвать систему ядерного сдерживания и создать трещины в стратегической стабильности к середине 2020-х годов

Недостатки гиперзвукового оружия

Чрезмерный энтузиазм лидеров стран в отношении гиперзвукового оружия, которое продолжает страдать от серьёзных инженерных проблем, в сочетании с нестабильными отношениями между великими державами создают довольно благодатную почву для неверных представлений и непреднамеренной эскалации. Пришло время покончить с «гиперзвуковой гиперболой»