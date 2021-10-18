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Экс-глава французской спецслужбы: В Минобороны Франции несколько лет назад внедрился российский агент

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С громким заявлением в Париже выступил бывший глава одной из спецслужб Франции Бернар Бажоле. В своё время он занимал пост главы DGSE – Генерального директората внешней безопасности. Эта спецслужба находится в подчинении Минобороны Франции и объединяет военную и внешнеполитическую разведки.


По словам Бернара Бажоле, у его есть данные о том, что в 2017 году во французское военное ведомство якобы внедрился российский агент. Бажоле добавил, что он «доложил об этом властям, потому что это очень важно».

По заявлению бывшего главы французской спецслужбы, с 1990-х годов во Франции «стали считать, что все проявления Холодной войны закончились».

Бажоле в интервью французским репортёрам:

Но это не так. Мы сегодня сосредоточены на борьбе с терроризмом. Но нельзя забывать и о противодействии шпионской деятельности в нашей стране.

Примечательно, что заявляет это человек, который сам руководил разведкой...

При этом экс-директор DGSE не сказал ни слова о том, как ему удалось выявить «российского агента» и чем тот вообще занимался во французском министерстве обороны. А при учёте того, что на современном Западе принято обвинять Россию в любых прегрешениях, выискивая «русский след» в любых собственных проблемах, можно сделать вывод о том, что заявления Бажоле – в большей степени имеют политический подтекст.

Косвенно подтверждается это тем, что заявления этого человека в Париже будут теперь использоваться для подготовки документального фильма о российском президенте Владимире Путина. Его авторы этого фильма называют «хозяином игры».

Вообще говоря, заявления Бернара Бажоле выглядят, мягко говоря, странно. Экс-руководитель разведывательной структуры заявляет, будто бы Франция с 1990-х не предпринимает никаких действий в плане «шпионской деятельности». Попытка выставить Париж «невинным агнцем»?
Использованы фотографии:
Минобороны Франции
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11 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:22
    +5
    "Бажоле добавил, что он «доложил об этом властям, потому что это очень важно»."
    Да он похоже не божоле добавил, а водочки с коньяком, раз такие доклады делает. laughing
  2. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 06:25
    +1
    О чём статья? О высказывании экс-руководителя, которого вероятно стали забывать?
    Если на каждый высер бывших, да и нынешних, наших оголтелых "партнёров" статью писать, то никакого времени читать их не хватит. yes
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 06:34
      +2
      Экс-глава французской спецслужбы: В Минобороны Франции несколько лет назад внедрился российский агент
      без вариантов....
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 06:27
    +1
    По словам Бернара Бажоле, у его есть данные о том, что в 2017 году во французское военное ведомство якобы внедрился российский агент.

    Ну да, на ротационной основе они у нас там... и Макрона пора поменять. laughing
  4. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Сегодня, 06:30
    +1
    у его есть данные о том, что в 2017 году во французское военное ведомство якобы внедрился российский агент.

    Французским разведчикам есть на кого равняться.

    И точно так же писать шпионские романы, как герой Бельмондо.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:34
      0
      Зато агент Бельмондо так красиво улыбается девушкам в 32 зуба... smile
  5. палестинец
    палестинец Сегодня, 06:34
    +1
    я знаю фамилию этого агента...пеширов...но это секретная информация))))))
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:41
      0
      Пеширов ушёл на пенсию 10 лет назад... smile
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:38
    +3
    В 2017 году во французское военное ведомство якобы внедрился российский агент

    ***
    Звали его Пьер де Бошир...
    ***
  7. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 06:50
    0
    С громким заявлением в Париже выступил бывший глава одной из спецслужб Франции Бернар Бажоле.

    заявления этого человека в Париже будут теперь использоваться для подготовки документального фильма о российском президенте Владимире Путине.

    Пора уже ВВП написать книгу про российско-французские отношения и начать ее с такой фразы: "Среди французских коллег я по-настоящему чувствовал себя Д"Артаньяном."
  8. Vdi73
    Vdi73 Сегодня, 08:03
    0
    Наши разведчики во Франци,это хорошо,значит СВР и иные службы не зря свой хлеб едят. А холодную войну никто не отменял,просто она перешла в другую плоскость и как запад хотел расчленить Россию,так и хочет по сегодняшний день,в 90е это у них почти получилось.