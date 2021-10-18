Экс-глава французской спецслужбы: В Минобороны Франции несколько лет назад внедрился российский агент

Но это не так. Мы сегодня сосредоточены на борьбе с терроризмом. Но нельзя забывать и о противодействии шпионской деятельности в нашей стране.

С громким заявлением в Париже выступил бывший глава одной из спецслужб Франции Бернар Бажоле. В своё время он занимал пост главы DGSE – Генерального директората внешней безопасности. Эта спецслужба находится в подчинении Минобороны Франции и объединяет военную и внешнеполитическую разведки.По словам Бернара Бажоле, у его есть данные о том, что в 2017 году во французское военное ведомство якобы внедрился российский агент. Бажоле добавил, что он «доложил об этом властям, потому что это очень важно».По заявлению бывшего главы французской спецслужбы, с 1990-х годов во Франции «стали считать, что все проявления Холодной войны закончились».Бажоле в интервью французским репортёрам:Примечательно, что заявляет это человек, который сам руководил разведкой...При этом экс-директор DGSE не сказал ни слова о том, как ему удалось выявить «российского агента» и чем тот вообще занимался во французском министерстве обороны. А при учёте того, что на современном Западе принято обвинять Россию в любых прегрешениях, выискивая «русский след» в любых собственных проблемах, можно сделать вывод о том, что заявления Бажоле – в большей степени имеют политический подтекст.Косвенно подтверждается это тем, что заявления этого человека в Париже будут теперь использоваться для подготовки документального фильма о российском президенте Владимире Путина. Его авторы этого фильма называют «хозяином игры».Вообще говоря, заявления Бернара Бажоле выглядят, мягко говоря, странно. Экс-руководитель разведывательной структуры заявляет, будто бы Франция с 1990-х не предпринимает никаких действий в плане «шпионской деятельности». Попытка выставить Париж «невинным агнцем»?