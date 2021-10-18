Военное обозрение
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На Украине показали РПГ, приспособленный под стрельбу миномётными минами и их «фрагментами»

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В украинском сегменте социальных сетей опубликована фотография оружия, привлекающего к себе определённое внимание. На фото можно увидеть смонтированный «станковый» спаренный вариант гранатомётов с боеприпасами, которые при стрельбе из обычных гранатомётов не используются.


Речь идёт об очередной «придумке» украинских «рационализаторов» от военно-технической мысли, которые решили расширить список применяемых для РПГ боеприпасов вплоть до миномётных мин.

В минах сделаны особые «переходники», которые позволяют устанавливать их на ручном противотанковом гранатомёте.

При этом «разработчики» указывают на то, что стрелять такое оружие может ещё и «фрагментами миномётных мин»:

Главное, чтобы у фрагмента оставалось оперение.



В комментариях к представленному на фото «оригинальному оружию» сами же украинцы выдали изрядную долю иронии, заявив о том, что главе Минобороны нужно было идти до конца в «пиаре» этого «миногранатомёта» и продемонстрировать его в ходе одного из военных парадов – например, в ходе парада в честь дня независимости Украины или дня защитника Отечества (напомним, что на Украине этот день перенесён с 23 февраля на 14 октября).

Положение гранатомётов, включая угол, изменяется с помощью приспособлений оружейного станка, на котором они и устанавливается. Не сообщается, предусмотрен ли «залп».
Использованы фотографии:
https://t.me/milinside
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24 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:43
    +2
    Нет слов... что то маловато гранатомётов на станке... сделали бы как немцы шестиствольный миномёт... вот это была бы сила.
    1. Комментарий был удален.
    2. Владимир Владимирович Воронцов
      Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:49
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      Нет слов... что то маловато гранатомётов на станке... сделали бы как немцы шестиствольный миномёт... вот это была бы сила.

      ***
      На такой гранатомёт "фрагментов" не напасёшься...
      ***
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:54
        +3
        Фрагменты миногранатометчиков со стенок окопа замучаешься сокребать... они там свой Молот до ума не до вели... теперь новую игрушку придумали. what
      2. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 07:01
        +3
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        На такой гранатомёт "фрагментов" не напасёшься...

        Вот не понял, а в чём смысл стрелять фрагментами мин, головной части с ВВ нет, летит только хвостовик, в котором пороховой заряд сразу же сгорает, по сути летит кусок железа кувырком, так как головной части нет и не сбалансирован. В чём смысл? какой-то украинский оружейный "гений" придумал Wunderwaffe, ну всё будет перамога smile
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 07:04
          +3
          Смысл как всегда в надежде что кто то даст денег на это чудо-оружие.
        2. URAL72
          URAL72 Сегодня, 07:40
          +2
          " не понял, а в чём смысл стрелять фрагментами мин, головной части с ВВ нет, летит только хвостовик, в котором пороховой заряд сразу же сгорает, по сути летит кусок железа"

          Вы действительно не поняли. Летит вся мина, просто автор указал что хвостовик снимать нельзя, оперение должно быть обязательно. Такие "перекрутки" они используют давно и везде, они эффективнее морковки, а осколочных и термобаров у них видимо как и у нас не хватает. Мы тоже так делаем, но станочный вариант вижу впервые. Мысль интересная, если есть приспособление для дистанционного пуска. В принципе его сделать не сложно, и тогда можно стрелять хоть из выгребной ямы, не думая о газовой струе.
          1. Горный стрелок
            Горный стрелок Сегодня, 08:06
            0
            Цитата: URAL72
            Вы действительно не поняли. Летит вся мина, просто автор указал что хвостовик снимать нельзя, оперение должно быть обязательно. Такие "перекрутки" они используют давно и везде, они эффективнее морковки, а осколочных и термобаров у них видимо как и у нас не хватает. Мы тоже так делаем, но станочный вариант вижу впервые. Мысль интересная, если есть приспособление для дистанционного пуска. В принципе его сделать не сложно, и тогда можно стрелять хоть из выгребной ямы, не думая о газовой струе

            Да, уже 5 лет тому были ролики...
            https://youtu.be/F52YDcXNlDo
            Попадать только не понятно как. Может, кто то опыт имеет, расскажет, на что такая "штука" способна?
      3. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 07:51
        0
        А боевых свиней,способных атаковать Донецк, ещё нет?..
    3. Добрый
      Добрый Сегодня, 06:50
      +7

      Интересно, вот тая мина подойдет? Ну или хотя бы фрагмент от нее?!!
      1. Yngvar
        Yngvar Сегодня, 06:54
        +5
        Подойдет! Только оперением вперед!
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:24
      +3
      Речь идёт об очередной «придумке» украинских «рационализаторов» от военно-технической мысли,

      Не вооруженным глазом видно, что все современные украинские "придумки рационализаторов" могут оценить только "специалисты" из соседнего лесного бандеровского схрона, после литра выпитой горилки. winked
  2. Добрый
    Добрый Сегодня, 06:46
    +2
    При этом «разработчики» указывают на то, что стрелять такое оружие может ещё и «фрагментами миномётных мин»:

    А если сможет стрелять фрагментами свиной тушки, будет называться- Свиномет! wassat
  3. Undecim
    Undecim Сегодня, 06:50
    +4
    А если сможет стрелять фрагментами свиной тушки, будет называться- Свиномет!

    Такое оружие сразу Израиль купит, на арабов оно будет наводить ужас.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 07:09
      +2
      ОЧЕНЬ ЗАПОЗДАЛАЯ новость. Кто следит за действиями на Донбассе ( а говорят и на ближнем Востоке) давно (несколько лет, точно) эксплуатируются переделанные под минометных мины боеприпасы РПГ. Поражающий эффект в разы сильнее.
  4. spech
    spech Сегодня, 06:52
    +3
    Видать не так страшно как с "молота" стрелять.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:28
      +2
      Цитата: spech
      Видать не так страшно как с "молота" стрелять.

      Кто знает request может "Молот" после применения этого РПГ будет "белой полосой" в статистике потерь личного состава.
  5. Попандос
    Попандос Сегодня, 06:59
    +2
    А название у этой вундервафли есть?
    "Молот" уже есть, я предлагаю "молоток", надеюсь работать будет также.
    wassat
  6. Керенский
    Керенский Сегодня, 07:12
    +4
    Не вижу на фото синей изоленты . Или она в ЗИП?
    1. alexniko77
      alexniko77 Сегодня, 07:19
      +2
      а нету, все склеено соплями. tongue
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:33
      +2
      Цитата: Керенский
      Не вижу на фото синей изоленты . Или она в ЗИП?

      Синюю изоленту они берегут на оформление подарочных упаковок к этим РПГ laughing
  7. Грац
    Грац Сегодня, 07:38
    +1
    а что миномёты уже закончились, раз такого уродца лепить стали?
  8. николай саенко
    николай саенко Сегодня, 07:39
    0
    мы же помним устройство миномёта-важная шука труба(ствол).в котором формируется область давления,способное выбросить мину в направление куда смотрит ствол.Тут этого нет.Они вообще пробовали из него палить?Где видео? laughing
  9. konstantin68
    konstantin68 Сегодня, 08:03
    0
    И чем это лучше обычного миномета?
    Вес такой же примерно, наверно просто с " Молота" опаснее стрелять?
    Ах,да! Номенклатура бп расширяется!
  10. riwas
    riwas Сегодня, 08:08
    0
    Так ополченцы это первыми придумали и сделали.