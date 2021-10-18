На Украине показали РПГ, приспособленный под стрельбу миномётными минами и их «фрагментами»

В украинском сегменте социальных сетей опубликована фотография оружия, привлекающего к себе определённое внимание. На фото можно увидеть смонтированный «станковый» спаренный вариант гранатомётов с боеприпасами, которые при стрельбе из обычных гранатомётов не используются.
Речь идёт об очередной «придумке» украинских «рационализаторов» от военно-технической мысли, которые решили расширить список применяемых для РПГ боеприпасов вплоть до миномётных мин.
В минах сделаны особые «переходники», которые позволяют устанавливать их на ручном противотанковом гранатомёте.
При этом «разработчики» указывают на то, что стрелять такое оружие может ещё и «фрагментами миномётных мин»:
Главное, чтобы у фрагмента оставалось оперение.
В комментариях к представленному на фото «оригинальному оружию» сами же украинцы выдали изрядную долю иронии, заявив о том, что главе Минобороны нужно было идти до конца в «пиаре» этого «миногранатомёта» и продемонстрировать его в ходе одного из военных парадов – например, в ходе парада в честь дня независимости Украины или дня защитника Отечества (напомним, что на Украине этот день перенесён с 23 февраля на 14 октября).
Положение гранатомётов, включая угол, изменяется с помощью приспособлений оружейного станка, на котором они и устанавливается. Не сообщается, предусмотрен ли «залп».