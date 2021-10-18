Военное обозрение
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Купить краповый берет и ... не умереть

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Есть вещи, которые вызывают уважение даже у людей далеких от армии, от Вооруженных сил вообще. Голубой берет воздушно-десантных войск. Тельняшка моряков и десантников. Бескозырка моряков. Танковый шлемофон. Это вещественное доказательство принадлежности к определенной касте людей. Это как награда за то, что совершил этот человек. 


Одним из таких символов принадлежности к элите является краповый берет. Знак отличия, получить который мечтают и солдаты и офицеры. И получают они его не за должность и звание, а за знания, навыки, боевую подготовку и силу духа. И все это надо доказать без протекции и помощников.

Претендент сам идет на экзамен. Сам выполняет необходимые нормативы. Сам идет до конца или сходит с дистанции, если знает, что пока не может дойти до финиша. Никто такого человека не осуждает уже потому, что испытания действительно сложнейшие. А те, кто дошел до конца и получил берет от собратьев по оружию, часто плачут от радости. Мужскими слезами, за которые не стыдно…

И вот вчера, 17 октября, появилось сообщение, которое поразило всех. Сообщение о факте, которого не может быть в принципе. Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды», в своем Telegram-канале рассказал о драке, которая произошло во время сдачи на краповый берет в учебным центре Росгвардии «Тамбукан».

Во время марш-броска некоторых представителей спецназа подвозили на автомобилях, в то время, как другие честно проходили испытания. Проще говоря, среди спецов Росгвардии появились мошенники. Люди без чести и совести. Естественно, эти манипуляции были замечены инструкторами из «краповых беретов». 

«На одном из участков, где проходит марш-бросок, судьями „краповиками“ было зафиксировано то, что чеченских участников не стесняясь подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответствии с установленными правилами, равными для всех.

После чего судьями соревнований было принято решение о снятии со сдачи на берет участников из Чечни, в результате чего произошла драка, в которой не остались в стороне и рядовые бойцы, вставшие на сторону старших боевых комрадов».​​​​​​​

Краповый берет это символ чести, профессионального мастерства, отваги и преданности спецназу Росгвардии. Поэтому военнослужащие и сотрудники подразделений спецназа не из пугливых. Потому и сняли мошенников с экзамена. 

Вот как прокоментировалслучившееся Герой России, глава Ассоциации «Братство Краповых беретов»,член правления Союза ветеранов подразделений антитеррора Сергей Лысюк:

«Полагаю, что сейчас не нужно громких лозунгов и эмоций. Особенно в соцсетях. Нужно спокойно и детально во всем разобраться. Этим будут заниматься главные советы "Краповых беретов" войск и военнослужащих запаса. Так и будет. По итогу дадим объективную оценку все произошедшему».​​​​​​​

Я не могу согласиться с уважаемым человеком, прекрасным офицером, героем не только по званию, но и по жизни, Сергеем Лысюком. Когда-то именно он стоял у истоков появления традиции сдачи на краповый берет. И многие из тех, кто сегодня с трепетом хранит этот символ дома или с гордостью носит на службе, хотели быть похожими именно на него.

То, что произошло на сдаче нормативов, то, что сделали представители спецподразделений Чечни, это удар по всем «краповым беретам»! По каждому из тех, кто получил этот символ доблести потом, кровью, отвагой. Пройдет это незамеченным, что потом скажут о краповом берете? «Надо, типа, сдавать… Но можно и купить экзаменаторов. Или запугать».

Запугать спецназовца? Запугать инструктора? Запугать краповый берет? А ведь была попытка именно это и сделать! Запугать тех, кого невозможно испугать в принципе! Иначе, как объяснить драку, которая возникла на марш-броске?

Я понимаю бойцов 604-го центра специального назначения «Витязь». Процитирую Александра Коца:

«Конфликт не кончился днём соревнований и продолжился уже наутро, когда спецназовцы узнали, что руководство соревнований встало на сторону нарушивших правило и нормы боевого братства участников. В связи с чем бойцы внутренних войск отказываются выходить в краповом берете, который они получали потом и кровью, а не звонком откуда-то со стороны».

«Спецназ 604-го Краснознамённого центра специального назначения «Витязь» с понедельника в знак протеста снимает краповые береты и переходит на обычные уставные кепки».

«Витязь» снимает береты в знак протеста. Уму непостижимо! Я не помню ничего подобного в истории Вооруженных сил вообще. Этот факт надо не забалтывать, а, наоборот, озвучивать. Спецназ Росгвардии из Чеченской республики прекрасно выполняли выполняет свои задачи в регионе , в других странах. Там,куда пошлет Родина и спецназ.

И вот это подразделение опозорили те, кто считался самыми подготовленными бойцами. Опозорили себя, опозорили своё подразделение, опозорили своих командиров. Растоптали уважение к своим товарищам, в том числе и погибших в антитеррористических операциях.

Я не знаю какое решение будет принято Советом «Краповых беретов». Не знаю как отреагирует на подлость своих бойцов руководство Росгвардии Чечни. Не знаю, как отреагирует директор генерал армии Золотов. Знаю только одно, краповый берет недостоин носить мошенник… Недостоин уже потому,что не только бесчестно хотел получить берет, но и потому, что предал погибших  Краповиков!..

Поправка. Инцидент (https://t.me/sashakots/26263) на испытаниях на краповый берет произошел в Грозном, куда российские инструктора приехали принимать экзамены у чеченцев. В итоге все закончилось массовой дракой, когда соискателей на символ спецназа на марш-броске подвозили на машинах.
Александр Коц


Подробный ролик на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=WunnmtLNSCc

В Росгвардии опровергли информацию о драке на испытаниях на краповый берет

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17 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 07:11
    +2
    Так вроде на всю Чечню всего два "краповика" по "зомби-ящику", как-то передачу смотрел...
    Кроме того, краповый берет иногда вручают, как почетный знак отличия из тех кто на него не сдавал....
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 07:21
      +1
      Традиция на право ношения берета не наша, заимствована у британских "коммандос" и перенятая нами, когда бывших боевиков принимаешь сначала в ОПОНы ВВ, потом в РОСГВАРДИЮ рано или поздно это должно было случится.....
    2. Pike
      Pike Сегодня, 07:24
      +1
      Со страницы ВК Рамзана Кадырова
      Дорогие друзья! Сразу семеро росгвардейцев из Чеченской Республики стали обладателями краповых беретов! ⠀ Квалификационные испытания на право ношения заветного головного убора прошли на базе учебного центра ФСВНГ «Тамбукан» Ставропольского края с11 по 15 октября. Свои навыки и умения продемонстрировал 121 боец подразделении‌ специального назначения Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии России . ⠀ Участникам предстояло пройти тре‌хэтапную проверку уровня подготовки: физической, огневой и тактико-специальной подготовки, военно-медицинской, горной и инженерной. Самым сложным этапом традиционно стал 12-километровый марш-бросок по пересеченнои‌ местности в полном боевом снаряжении. Увенчались испытания 12-минутным спаррингом с обладателями краповых беретов. ⠀ По итогам выполнения заданий права ношения крапового берета удостоились семеро наших спецназовцев. Успешно все испытания прошли дорогие БРАТЬЯ - командир ОМОН УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев и командир ГБР СОБР "Терек" УФСВНГ РФ по ЧР Сайди Лорсанкаев. Кроме того, краповиками стали Мовсар Абдулхаджиев, Рамзан Мукаев, Хизир Мусаев из специального моторизованного полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Грозненского соединения Росгвардии @141smpvng_a_a_kadyrova, а также Идрис Аташев и Тамерлан Садулаев из специального моторизованного батальона «Юг» Грозненского соединения Росгвардии. ⠀ Я с большим удовольствием поздравляю наших бойцов с завоеванием права ношения краповых беретов! Желаю семейного благополучия и успехов в служебной деятельности во благо нашего великого Отечества - России! ⠀ Мне особо приятно отметить, что теперь в наших спецподразделениях служат 43 краповика. Это свидетельствует о высоком уровне физической и боевой подготовки наших бойцов!

      Вчера смотрел телегу Саши Коца и, мягко говоря, "охреневал". Драки вроде всё же небыло, шумное выяснение отношений...
      Кстати, кто-то пустил слух, что за получение крапового берета Рамзан Ахметович платит миллион. Наверное, всё же слух
  2. Tucan
    Tucan Сегодня, 07:11
    +8
    Действительно, произошедшее в голове не укладывается. Как мне представляется, в дело в том, что некоторые считают, в силу их национальности, они являются особенными и им всё сойдёт с рук.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 07:16
      -10
      Очень спорно. Хитросделанные есть у всех. А позорить так да и просто отлынивать у них это редкое явление. Скольких я чеченцев по жизни встречал так упорства там аж завидно было. Что в спорте что по службе. Хотя может новое поколение изменилось так...
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 07:30
        0
        Послушайте, что говорят очевидцы в этом видео
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 07:17
      +3
      А мне поравилась ситуация. Если духи покупают береты, значит и воевать будут также за деньги, надеясь откупиться.
    3. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 07:25
      +3
      Цитата: Tucan
      некоторые считают, в силу их национальности, они являются особенными и им всё сойдёт с рук.

      Не только это, но в первую очередь:
      руководство соревнований встало на сторону нарушивших правило и нормы боевого братства участников

      Все беды от этого в стране.....а ведь среди этого руководства тоже наверняка, есть "краповики"....
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 07:15
    +9
    Кавказцы неисправимы. Главное-понты. Краповый берет - символ особенных. Не могу честно получить, надо купить.
  4. Lykases1
    Lykases1 Сегодня, 07:15
    +10
    А чему удивляться? Дамочки в кратчайшие сроки одевают генеральские погоны, награды, в том числе предполагающие участие в боевых действиях, выдают людям далеким от армии. Могли добраться и до краповиков. У нас же все решается, были бы деньги.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 07:24
      +6
      Вы правы, в нашем королевстве кривых зеркал правят деньги и связи , которые обесценивают любые награды. Краповый берет не стал исключением.
    2. Hagen
      Hagen Сегодня, 07:28
      0
      Цитата: Lykases1
      У нас же все решается, были бы деньги.

      Если бы все было так, как вы говорите, то этот инцидент прошел бы незамеченным. Все привыкли бы к этому и перестали бы реагировать. Надеюсь, что Совет примет объективное решение. Иначе может рассыпаться один из самых мощных нематериальных мотиваторов достойных мужчин...
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:18
    0
    Вроде как Росгвардия опровергает эту драку... не знаешь чему верить. what
    Хотелось бы конкретные факты видеть...
    1. ultra
      ultra Сегодня, 07:30
      +6
      Вы можете поверить человеку с таким фейсом как у Золотова? laughing
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 07:33
        0
        Нет не могу smile..открою вам секрет на слово я даже ВВП не верю... мне нужны конкретные факты... с именами, датами, званиями и подтвержденными обстоятельствами происшедшего.
        А так все это слухи и базарные разговоры. hi
  6. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:21
    +1
    . Проще говоря, среди спецов Росгвардии появились мошенники. Люди без чести и совести

    Не удивлен. Можно ещё сосисочного дуэлянта вспомнить.

    было зафиксировано то, что чеченских участников не стесняясь подвозят на машине

    А вы зачем национальность называете? Может нужно продолжить традицию власти писать не "чеченские", а некоторые? Ну чтобы не раздувать. Песков постоянно так делает!

    в результате чего произошла драка

    И кто кого в результате? Почему результат не написали?

    . Запугать спецназовца? Запугать инструктора? Запугать краповый берет? А ведь была попытка именно это и сделать! Запугать

    Представители гордых южных республик уже всю страну запугали. А до спецназа только дошло.
  7. Aurel
    Aurel Сегодня, 07:43
    +1
    Когда в армии всплывают неприглядные вещи, то генералы, как по команде заявляют, что армия неразрывно связано с обществом, дескать какое общество, такая и армия.