Купить краповый берет и ... не умереть

Есть вещи, которые вызывают уважение даже у людей далеких от армии, от Вооруженных сил вообще. Голубой берет воздушно-десантных войск. Тельняшка моряков и десантников. Бескозырка моряков. Танковый шлемофон. Это вещественное доказательство принадлежности к определенной касте людей. Это как награда за то, что совершил этот человек.
Одним из таких символов принадлежности к элите является краповый берет. Знак отличия, получить который мечтают и солдаты и офицеры. И получают они его не за должность и звание, а за знания, навыки, боевую подготовку и силу духа. И все это надо доказать без протекции и помощников.
Претендент сам идет на экзамен. Сам выполняет необходимые нормативы. Сам идет до конца или сходит с дистанции, если знает, что пока не может дойти до финиша. Никто такого человека не осуждает уже потому, что испытания действительно сложнейшие. А те, кто дошел до конца и получил берет от собратьев по оружию, часто плачут от радости. Мужскими слезами, за которые не стыдно…
И вот вчера, 17 октября, появилось сообщение, которое поразило всех. Сообщение о факте, которого не может быть в принципе. Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды», в своем Telegram-канале рассказал о драке, которая произошло во время сдачи на краповый берет в учебным центре Росгвардии «Тамбукан».
Во время марш-броска некоторых представителей спецназа подвозили на автомобилях, в то время, как другие честно проходили испытания. Проще говоря, среди спецов Росгвардии появились мошенники. Люди без чести и совести. Естественно, эти манипуляции были замечены инструкторами из «краповых беретов».
«На одном из участков, где проходит марш-бросок, судьями „краповиками“ было зафиксировано то, что чеченских участников не стесняясь подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответствии с установленными правилами, равными для всех.
После чего судьями соревнований было принято решение о снятии со сдачи на берет участников из Чечни, в результате чего произошла драка, в которой не остались в стороне и рядовые бойцы, вставшие на сторону старших боевых комрадов».
Краповый берет это символ чести, профессионального мастерства, отваги и преданности спецназу Росгвардии. Поэтому военнослужащие и сотрудники подразделений спецназа не из пугливых. Потому и сняли мошенников с экзамена.
Вот как прокоментировалслучившееся Герой России, глава Ассоциации «Братство Краповых беретов»,член правления Союза ветеранов подразделений антитеррора Сергей Лысюк:
«Полагаю, что сейчас не нужно громких лозунгов и эмоций. Особенно в соцсетях. Нужно спокойно и детально во всем разобраться. Этим будут заниматься главные советы "Краповых беретов" войск и военнослужащих запаса. Так и будет. По итогу дадим объективную оценку все произошедшему».
Я не могу согласиться с уважаемым человеком, прекрасным офицером, героем не только по званию, но и по жизни, Сергеем Лысюком. Когда-то именно он стоял у истоков появления традиции сдачи на краповый берет. И многие из тех, кто сегодня с трепетом хранит этот символ дома или с гордостью носит на службе, хотели быть похожими именно на него.
То, что произошло на сдаче нормативов, то, что сделали представители спецподразделений Чечни, это удар по всем «краповым беретам»! По каждому из тех, кто получил этот символ доблести потом, кровью, отвагой. Пройдет это незамеченным, что потом скажут о краповом берете? «Надо, типа, сдавать… Но можно и купить экзаменаторов. Или запугать».
Запугать спецназовца? Запугать инструктора? Запугать краповый берет? А ведь была попытка именно это и сделать! Запугать тех, кого невозможно испугать в принципе! Иначе, как объяснить драку, которая возникла на марш-броске?
Я понимаю бойцов 604-го центра специального назначения «Витязь». Процитирую Александра Коца:
«Конфликт не кончился днём соревнований и продолжился уже наутро, когда спецназовцы узнали, что руководство соревнований встало на сторону нарушивших правило и нормы боевого братства участников. В связи с чем бойцы внутренних войск отказываются выходить в краповом берете, который они получали потом и кровью, а не звонком откуда-то со стороны».
«Спецназ 604-го Краснознамённого центра специального назначения «Витязь» с понедельника в знак протеста снимает краповые береты и переходит на обычные уставные кепки».
«Витязь» снимает береты в знак протеста. Уму непостижимо! Я не помню ничего подобного в истории Вооруженных сил вообще. Этот факт надо не забалтывать, а, наоборот, озвучивать. Спецназ Росгвардии из Чеченской республики прекрасно выполняли выполняет свои задачи в регионе , в других странах. Там,куда пошлет Родина и спецназ.
И вот это подразделение опозорили те, кто считался самыми подготовленными бойцами. Опозорили себя, опозорили своё подразделение, опозорили своих командиров. Растоптали уважение к своим товарищам, в том числе и погибших в антитеррористических операциях.
Я не знаю какое решение будет принято Советом «Краповых беретов». Не знаю как отреагирует на подлость своих бойцов руководство Росгвардии Чечни. Не знаю, как отреагирует директор генерал армии Золотов. Знаю только одно, краповый берет недостоин носить мошенник… Недостоин уже потому,что не только бесчестно хотел получить берет, но и потому, что предал погибших Краповиков!..
Поправка. Инцидент (https://t.me/sashakots/26263) на испытаниях на краповый берет произошел в Грозном, куда российские инструктора приехали принимать экзамены у чеченцев. В итоге все закончилось массовой дракой, когда соискателей на символ спецназа на марш-броске подвозили на машинах.
Александр Коц
Подробный ролик на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=WunnmtLNSCc