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Следующая - Украина: Глава Пентагона пообещал Грузии «открытые двери» в НАТО

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Глава Пентагона Ллойд Остин начал свой европейский тур по странам-партнерам и союзникам США. В воскресенье американский министр обороны посетил Грузию, где пообещал расширить военное сотрудничество Вашингтона и Тбилиси.


Глава Пентагона прибыл в Европу для участия в саммите министров обороны стран-членов НАТО, который пройдет 21-22 октября. Однако перед поездкой в Брюссель Ллойд намерен посетить "партнеров" альянса Украину и Грузию и рассказать им, что НАТО по-прежнему ждет их "с раскрытыми дверями".

В воскресенье американский министр прибыл на территорию Грузии, где уже успел пообещать грузинам военную помощь США, еще большее сближение с Западом и призвал Тбилиси не останавливаться на пути реформ, необходимых для вступления в НАТО. По словам Ллойда, двери в альянс для Грузии "всегда открыты", осталось только заслужить право туда войти.

В рамках визита Ллойд проведет ряд встреч с военным руководством Грузии, темы переговоров не раскрываются, но если не вдаваться в подробности, то ничего нового он не скажет. Обещания поспособствовать принятию в НАТО и поставить побольше оружия в ответ на антироссийскую риторику.

Из Грузии глава Пентагона отправится на Украину, где произнесет абсолютно такие же речи, может другими словами, но смысл останется такой же. США нужны плацдармы, с которых американцы могут действовать против России, а расположение Украины и Грузии делает их для этого почти идеальными.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/DeptofDefense
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10 комментариев
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  1. Попандос
    Попандос Сегодня, 07:10
    +1
    По словам Ллойда, двери в альянс для Грузии "всегда открыты", осталось только заслужить право туда войти.

    Это как? Или чем?
    С утра только какие-то неприличные мысли в голову приходят.
    Не русофобия, это как говорится, у них по умолчанию должна быть.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 07:14
      +2
      А уж они последние десятилетия так заслуживали,так заслуживали, одни чуть без государства не остались, вторые на пути к этому.
      А тут приехал посланник богов и оказывается опять заслуживать надо laughing
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 07:15
      +3
      Выступления главы Пентагона грузины слушали приклонив колено..., а некоторые на коленях! Министр обороны Грузии несколько раз пытался поцеловать ботинок высокого гостя, но промахивался и попадал в зад! laughing
      1. Silver bullet
        Silver bullet Сегодня, 07:28
        +2
        Объезд негроидом будущих аэродромов подскока (Грузия, Азербайджан). Удостовериться, что вах какие гордые племена все команды бело-чёрного господина понимают как надо.
        Может маляву в камеру Мишико передал, мол "Держись братан!" laughing
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 07:10
    +2
    Ллойд намерен посетить "партнеров" альянса Украину и Грузию и рассказать им, что НАТО по-прежнему ждет их "с раскрытыми дверями".

    Он забыл добавить.... как пушечное мясо в интересах англосаксов.
  3. alexey2073
    alexey2073 Сегодня, 07:12
    0
    Обещать, не значит-жениться. Тем более когда это звучит от сша.Они (грузия и украина) нужны сша,только в качестве расходника.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:52
      -1
      Цитата: alexey2073
      Они (грузия и украина) нужны сша,только в качестве расходника.

      "Ваш номер - 16й. Вас вызовут"
  4. dimy44
    dimy44 Сегодня, 07:21
    0
    осталось только заслужить право туда войти
    Да что ж такое. И так уже во всех позах побывали, оказуется - мало! Ой лохи))))
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:46
    0
    А на Украине давно, " открытые двери". На эвакуацию.
  6. askort154
    askort154 Сегодня, 08:09
    0
    Ллойд намерен посетить "партнеров" альянса Украину и Грузию и рассказать им, что НАТО по-прежнему ждет их "с раскрытыми дверями".

    Грузия уже топталась у "раскрытой двери НАТО" в 2008 году. В итоге российские танки остановились в 40 км. от Тбилиси по просьбе Саркози.
    Теперь Украина жаждет потоптаться на "грузинских граблях" , оставленных у открытой двери НАТО.