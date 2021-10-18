Следующая - Украина: Глава Пентагона пообещал Грузии «открытые двери» в НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин начал свой европейский тур по странам-партнерам и союзникам США. В воскресенье американский министр обороны посетил Грузию, где пообещал расширить военное сотрудничество Вашингтона и Тбилиси.
Глава Пентагона прибыл в Европу для участия в саммите министров обороны стран-членов НАТО, который пройдет 21-22 октября. Однако перед поездкой в Брюссель Ллойд намерен посетить "партнеров" альянса Украину и Грузию и рассказать им, что НАТО по-прежнему ждет их "с раскрытыми дверями".
В воскресенье американский министр прибыл на территорию Грузии, где уже успел пообещать грузинам военную помощь США, еще большее сближение с Западом и призвал Тбилиси не останавливаться на пути реформ, необходимых для вступления в НАТО. По словам Ллойда, двери в альянс для Грузии "всегда открыты", осталось только заслужить право туда войти.
В рамках визита Ллойд проведет ряд встреч с военным руководством Грузии, темы переговоров не раскрываются, но если не вдаваться в подробности, то ничего нового он не скажет. Обещания поспособствовать принятию в НАТО и поставить побольше оружия в ответ на антироссийскую риторику.
Из Грузии глава Пентагона отправится на Украину, где произнесет абсолютно такие же речи, может другими словами, но смысл останется такой же. США нужны плацдармы, с которых американцы могут действовать против России, а расположение Украины и Грузии делает их для этого почти идеальными.