Из Минска выдворили посла Франции

Николя де Буйан де Лакост покинул Беларусь по требованию властей этого государства.

Французского посла выдворили из Белоруссии. В уведомлении от белорусского внешнеполитического ведомства Николя де Буйан де Лакост был уведомлён о том, что ему необходимо покинуть Минск до понедельника (18 октября). Информацию об отлёте де Лакоста из белорусской столицы подтверждают крупные французские информационные службы и телеканалы, которые ссылаются на МИД страны.Из сообщения МИД Франции:Такое решение в отношении ряда послов Европейского союза, включая упомянутого де Лакоста, было принято властями Республики Беларусь в связи с очередным пакетом санкционных мер, принятым Брюсселем. В ЕС ввели санкции против Минска из-за «противоправных действий в отношении пассажирского самолёта ирландской авиакомпании». Речь идёт о самолёте авиаперевозчика Ryanair, который был посажен в аэропорту столицы Белоруссии. Тогда после посадки борта, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс, был арестован оппозиционер Роман Протасевич.Под антибелорусские санкции попали более 150 физлиц, а также 15 белорусских ведомств, компаний и предприятий. Все их счета, если таковые имеются, в странах ЕС «заморожены».Нужно отметить, что посол Николя де Буйан де Лакост служил в Минске с декабря 2020 года. Примечательно, что верительные грамоты он вручал не президенту Александру Лукашенко, а главе МИД РБ Владимиру Макею.