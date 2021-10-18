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Из Минска выдворили посла Франции

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Французского посла выдворили из Белоруссии. В уведомлении от белорусского внешнеполитического ведомства Николя де Буйан де Лакост был уведомлён о том, что ему необходимо покинуть Минск до понедельника (18 октября). Информацию об отлёте де Лакоста из белорусской столицы подтверждают крупные французские информационные службы и телеканалы, которые ссылаются на МИД страны.


Из сообщения МИД Франции:

Николя де Буйан де Лакост покинул Беларусь по требованию властей этого государства.

Такое решение в отношении ряда послов Европейского союза, включая упомянутого де Лакоста, было принято властями Республики Беларусь в связи с очередным пакетом санкционных мер, принятым Брюсселем. В ЕС ввели санкции против Минска из-за «противоправных действий в отношении пассажирского самолёта ирландской авиакомпании». Речь идёт о самолёте авиаперевозчика Ryanair, который был посажен в аэропорту столицы Белоруссии. Тогда после посадки борта, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс, был арестован оппозиционер Роман Протасевич.

Под антибелорусские санкции попали более 150 физлиц, а также 15 белорусских ведомств, компаний и предприятий. Все их счета, если таковые имеются, в странах ЕС «заморожены».

Нужно отметить, что посол Николя де Буйан де Лакост служил в Минске с декабря 2020 года. Примечательно, что верительные грамоты он вручал не президенту Александру Лукашенко, а главе МИД РБ Владимиру Макею.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Посольство Франции в Беларуси
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10 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 07:15
    +1
    Все их счета, если таковые имеются, в странах ЕС «заморожены»
    Когда же до наших хапуг-олигархов доберутся?
    Пора уже и у этих отморозков "заморозить"
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 07:59
      +2
      пинком их Батька !
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 08:01
        +1
        Цитата: Дедкастарый
        пинком их Батька !

        "Специально обученными" тряпками, обильно смоченными желтой вонючей жидкостью!
  2. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 07:15
    +2
    Так их, нечего задницу в Белоруссии протирать.
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 07:22
    +2
    Молодец "батька"!
    А у наших смелости хватает только высказывать озабоченность.
  4. Canecat
    Canecat Сегодня, 07:25
    +4
    Я знаю, я знаю... французского посла выдворили за отказ выехать всем посольством на уборку картошки... санкции, это только прикрытие. laughing
    1. Avior
      Avior Сегодня, 07:35
      +1
      . Объявление по РСХА:
      - Завтра едем на картошку,
      Штирлиц:
      - О!Как у нас.
      Мюллер:
      - Где это у вас? Пишите объяснительную.
      Штирлиц пришел в кабинет. Думает, что провал и пишет:
      - Я- советский разведчик, полковник Исаев, был заброшен в Германию и т.д.
      Отнес Мюллеру. Мюллер читает , рвёт бумагу и говорит:
      - И чего только не придумают, чтобы на картошку не ездить!?

      hi
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:49
    0
    Это вам не тактичная Маша Захарова. Чемодан вокзал ПарЫж. И все дела..
  6. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 07:51
    0
    А у нас не вышлют даже какого-нибудь паршивенького посла какой-нибудь Литвы там или Польши...
  7. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 07:55
    0
    Цитата: Попандос
    А у наших смелости хватает только высказывать озабоченность.

    Ну так,нашим ведь все нужны какие то каналы связи,которые мол нельзя обрывать...