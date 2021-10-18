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Шестиклассник открыл стрельбу в одной из школ Пермского края

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Из Пермского края приходят срочные сообщения об очередном инциденте со стрельбой в одном из местных учебных заведений. По последним сведениям, стрельба была открыта в школе 12-летним учащимся.


Если верить приходящим из Пермского региона сводкам, что мальчик открыл стрельбу из карабина «Сайга». Он произвёл два выстрела.

Через некоторое время в школу Октябрьского района прибыла полиция – по сигналу «тревожной кнопки». Шестиклассник был задержан. Сейчас с ним общаются представители правоохранительных органов. При этом выясняется, каким образом в учебное заведение мог попасть учащийся с оружием.

Напомним, что около месяца назад в Перми было осуществлено нападение на Пермский госуниверситет. Студент вуза устроил стрельбу в одном из корпусов вуза. Тогда (20 сентября) погибли шесть человек. Ещё свыше 40 получили ранения. Сейчас преступник проходит лечение в одной из клиник.

В новом случае со стрельбой в учебном заведении Пермского края, к счастью, жертв и пострадавших нет.

По последним сведениям, оружие, которое было применено в учебном заведении, принадлежало родителям школьника.
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40 комментариев
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  1. Eragon
    Eragon Сегодня, 07:31
    +6
    Скоро дождёмся информации о стрельбе в начальной школе и детском саду.
    Много слов говорят, но никто и не думает делом заняться для предотвращения всего этого безобразия.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:36
      +8
      Цитата: Eragon
      Скоро дождёмся информации о стрельбе в начальной школе и детском саду.
      Много слов говорят, но никто и не думает делом заняться для предотвращения всего этого безобразия.

      Папе летит "подарок" за ненадлежащее хранение, как и ответственным за организацию безопасности в школе.
      1. uav80
        uav80 Сегодня, 07:42
        +3
        Школам пофиг они сложили с себя ответственность заключив договор с ЧОП, а ЧОПики нанимают кого попало лишь бы штат закрыть...
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 07:50
          +6
          Не школа а государство сложило с себя ответственность за молодёжь переложив её на школы и ЧОП... Госдумовцы придумали универсальную отмазку и статью за оказание услуг не соответствующих правилам безопасности.
        2. zadorin1974
          zadorin1974 Сегодня, 07:51
          +12
          Доброго Александр.А кто пойдет сутки на двое за 9700р в школы?При этом терпеть закидоны детятей,которые тебя на уровне помойного ведра держат?И ты должен стойко переваривать и скоцкое отношение мамашек.Так что придержите свое про ЧОПики.И еще.Вчера по краю информация по ДЧ не проходила.ХЗ.
        3. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 07:56
          +4
          Цитата: uav80
          Школам пофиг они сложили с себя ответственность

          иди,поработай в школе...
      2. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 07:54
        +2
        Заслужил, нынешние подростки и дети растут без моральных тормозов... запинать сверстников или случайного прохожего стало нормальным явлением... что тут говорить об оружии в их руках.
        Папочка этого школьника не обеспечил надлежащее хранение оружия исключающее попадание в руки подростку и ребёнку... должен ответить по полной программе за это.
        1. синдикалист
          синдикалист Сегодня, 08:11
          0
          Надлежащее хранение здесь дело десятое. Главное - как довел сына до подобного состояния.
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 07:51
      +1
      Цитата: Eragon
      Много слов говорят, но никто и не думает делом заняться для предотвращения всего этого безобразия.

      А какое, по Вашему мнению, надо сделать "дело", что бы прекратилось это безобразие? Корни "всего этого безобразия" лежат очень глубоко и имеют, прежде всего, экономические причины. Сегодня, с практически официальным двенадцатичасовым рабочим днем и одним выходным в неделю, много ли времени остается на воспитание детей? У основной массы населения сегодня времени хватает лишь для того, что бы хоть как то семью накормить, одеть-обуть и кредиты заплатить.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 07:55
        0
        Шестиклассник открыл стрельбу в одной из школ Пермского края
        "...нужно ужесточить контроль за оружием..."... продолжение следует...
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 08:07
          0
          Цитата: Дедкастарый
          "...нужно ужесточить контроль за оружием...".

          Ну этот-то ствол точно школотрон у папаши-балбеса взял!
  2. krops777
    krops777 Сегодня, 07:32
    +12
    Что на этот раз придумает Золотов и дума. Очередное "избиение" законопослушных.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 07:36
      +6
      Это уже тревожный сигнал. Единичный случай - вариант плохой, но, слава богу, редкий.
      Когда в одной и той же местности происходит два и более преступления. Нужно задумываться на ином уровне.
      И очередная порция в спор о владении и хранении оружия.
      Ведь не продали же "сайгу" шестикласснику!
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 07:39
        -1
        Цитата: Вождь краснокожих
        И очередная порция в спор о владении и хранении оружия.
        Ведь не продали же "сайгу" шестикласснику!

        Ещё раз к вопросу ответственности родителей за действия своих детей.
        многие неделю назад сильно возражали против такой меры "родители не виноваты. они, бедные, пашут от зари и до зари."
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 07:48
          +4
          Тут вариантов неизмеримое количество.
          Из личного - был у меня одноклассник. Хороший парень из благополучной семьи. В свое время у него было все самое лучшее и новое: импортные спорткостюмы, кроссовки, видеомагнитофон. В 16 он уже водил отцовскую "шестерку", затем захотел поступить в приличный ВУЗ и ему это обеспечили...
          А потом... Потом он бросил институт, начал таксовать на той же "шестёрке", был замечен в сомнительных кругах и, как финал - ранняя смерть от передоза...
          Вот кого винить? Родители - достойные люди, работяги, отдававших всю свою любовь на него, единственного. А сын, как только стал жить своей жизнью, сорвался...
          1. Наводлом
            Наводлом Сегодня, 07:50
            0
            Цитата: Вождь краснокожих
            А сын, как только стал жить своей жизнью, сорвался...

            мои слова в первую очередь относятся к родителям несовершеннолетних
          2. user1212
            user1212 Сегодня, 07:57
            +1
            Цитата: Вождь краснокожих
            А сын, как только стал жить своей жизнью, сорвался...

            Вы не путайте воспитание ребенка и обеспечение, вещи хоть и взаимосвязанные, но не взаимозаменяемые. Попытка родителей откупиться подарками, когда на ребенка не хватает времени, самое распространенное начало таких историй, как вы привели
            1. Вождь краснокожих
              Вождь краснокожих Сегодня, 08:04
              +3
              А я и не путаю. Школьником он был одним из нас. Может, чуть круче одетый, но такой же, простой пацан. Шалил, получал. Все, как все...
        2. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 07:50
          0
          Ещё раз к вопросу ответственности родителей за действия своих детей.

          А позвольте спросить у вас самого то дети есть? Вы не думали о том что 12 летнего пацана вынудило украсть оружие у отца и принести его в школу?
          1. Наводлом
            Наводлом Сегодня, 08:05
            0
            Цитата: частное лицо
            А позвольте спросить у вас самого то дети есть? Вы не думали о том что 12 летнего пацана вынудило украсть оружие у отца и принести его в школу?

            дорогой мой человек, конечно, есть
            иначе не посчитал бы для себя возможным писать об этом
            и сужу по собственному опыту и собственным ошибкам
      2. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 08:03
        0
        Нужно задумываться на ином уровне.

        На уровне ВО эта тема давно обсуждается и она замусолена до мозолей.
        На более высоком уровне видимо другое представление об этой проблеме. hi
    2. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 07:38
      -3
      Цитата: krops777
      Что на этот раз придумает Золотов и дума. Очередное "избиение" законопослушных.

      не спекулируйте на теме
      вы намекаете, на то, что будь учителя и старшие классы с пистолетами, то застрелили бы на месте двенадцатилетнего неадеквата?
      вы такой выход видели бы оптимальным из данной ситуации?
      спекулянт!
    3. Александр Секлицкий
      Александр Секлицкий Сегодня, 07:51
      +1
      ну если издюк свободно воспользовался стволом,то папик наверное не очень законопослушный был? Может и надо таких "взбадривать" Почему ствол и боеприпасы были в свободном доступе?
  3. Грац
    Грац Сегодня, 07:33
    -1
    плохо мвд в перми работает. кто там ответственный за порядок хранения оружия и бк у частных лиц
    1. Tucan
      Tucan Сегодня, 07:39
      +2
      Цитата: Грац
      плохо мвд в перми работает. кто там ответственный за порядок хранения оружия и бк у частных лиц

      За это сейчас "росгвардейцы" отвечают.
      1. zadorin1974
        zadorin1974 Сегодня, 07:57
        +1
        У нас на район около 25 тысяч едениц.В разрешиловке три человека(из них одна женщина на приеме граждан).Контроль за хранением делигируется в УУП,а вот как они службу тащат вопрос еще тот.Я своего нового участкового за два года еще не разу не видел.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:39
      +2
      Цитата: Грац
      плохо мвд в перми работает.
      Этим вопросом рулит Росгвардия.




      Цитата: Грац
      кто там ответственный за порядок хранения оружия и бк у частных лиц
      Ответственным, как раз и является обладатель оружия и б/к.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 07:58
        +1
        Ответственным, как раз и является обладатель оружия и б/к.

        Так то оно конечно верно,НО что то же толкнуло пацана на такой шаг. Проблемы в классе , издевались старшеклассники? Куда смотрят все те в школе кто отвечает за воспитание детей?
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:02
          +1
          Цитата: частное лицо
          Ответственным, как раз и является обладатель оружия и б/к.

          Так то оно конечно верно,НО что то же толкнуло пацана на такой шаг. Проблемы в классе , издевались старшеклассники? Куда смотрят все те в школе кто отвечает за воспитание детей?

          Это уже причина и следствие.
    3. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:05
      +1
      Ага прокуратуре и следакам надо возбудить дело об оказании услуг не соответствующих правилам безопасности... по этой статье при желании можно пересажать кого угодно включая все МВД Перми.
  4. kostavit
    kostavit Сегодня, 07:38
    +8
    Хромает воспитание подрастающего поколения. Это основная причина. Золотов не поможет.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 07:43
      +5
      Это уже не хромота а инвалидность.
      Молодые родители сами выросли в этическом и духовном вакууме, чего от них ждать.
      1. dimy44
        dimy44 Сегодня, 07:53
        0
        Дети часто копируют поведение родителей. Что-то мне подсказывает, там папа далеко не ботаник и карабин у него просто так лежит дома...
  5. Aurel
    Aurel Сегодня, 07:45
    0
    Срочно запретить стрелковое оружие, холодное оружие, табуретки, сковородки и биты.
  6. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 07:47
    0
    Цитата: kostavit
    Хромает воспитание подрастающего поколения.

    Согласен,все воспитание возложили на школу,а родительское "воспитание" заключается только в том чтобы баловать своих отпрысков,позволять им все,как недавно заявила одна мамаша у нее мол свободное воспитание...Вот такие вот жертвы свободного воспитания и творят что хотят...
  7. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:48
    +1
    Почему то в советские времена не скакали в храмах, не стреляли в школах. Да во все времена, есть разные люд. Но сейчас просто зашкаливает количество отмороженных эгоистов. Сейчас
    1. user1212
      user1212 Сегодня, 08:07
      0
      Цитата: Гардамир
      не скакали в храмах, не стреляли в школах

      Зато во время бунтов отбирали оружие у милиции и открывали стрельбу. Бежали из армии и открывали стрельбу по прохожим, просто из окна, без особого повода. Захватывали самолеты и автобусы и много чего еще творили. А уж взять папкино охотничье ружье и пристрелить обидчика... думаете такой уж уникальный случай? С появлением более объемного гражданского рынка оружия эти случаи участились, но ничего принципиально нового не происходит. Это было и будет
  8. финиш
    финиш Сегодня, 08:04
    0
    2 дня назад в одном из кинотеатров Рязани неадекватный гость во время сеанса достал пистолет ( в ответ на замечание вести себя порядочно) и грозился всех перестрелять. Охрана ТРК подходила на вызов контролеров 25 минут и далее вызвала полицию. Сколько народа перестрелял бы за это время преступник если бы начал претворять угрозы в жизнь? Случай пока не получил огласку, но Рязанцы в курсе.
  9. Злобный тролль
    Злобный тролль Сегодня, 08:07
    +1
    Папаша наверно сам из тех кто под пляху пивка кричит: "свободный человек должен иметь оружие! без оружия все рабы! короткоствол в массы!". Вот сынуля проникся и раздухарился.
  10. Балу
    Балу Сегодня, 08:08
    0
    Подождем, возможно парня просто довели одноклассники, затравили. Когда даже на маленького человека накатит холодная ярость, трудно остановиться, доводы разума бессильны. Непреодолимое желание восстановить справедливость логике рассуждений о последствиях-не поддается. Это мы и видим на примере происходящего в армии.