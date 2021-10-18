Шестиклассник открыл стрельбу в одной из школ Пермского края

Из Пермского края приходят срочные сообщения об очередном инциденте со стрельбой в одном из местных учебных заведений. По последним сведениям, стрельба была открыта в школе 12-летним учащимся.
Если верить приходящим из Пермского региона сводкам, что мальчик открыл стрельбу из карабина «Сайга». Он произвёл два выстрела.
Через некоторое время в школу Октябрьского района прибыла полиция – по сигналу «тревожной кнопки». Шестиклассник был задержан. Сейчас с ним общаются представители правоохранительных органов. При этом выясняется, каким образом в учебное заведение мог попасть учащийся с оружием.
Напомним, что около месяца назад в Перми было осуществлено нападение на Пермский госуниверситет. Студент вуза устроил стрельбу в одном из корпусов вуза. Тогда (20 сентября) погибли шесть человек. Ещё свыше 40 получили ранения. Сейчас преступник проходит лечение в одной из клиник.
В новом случае со стрельбой в учебном заведении Пермского края, к счастью, жертв и пострадавших нет.
По последним сведениям, оружие, которое было применено в учебном заведении, принадлежало родителям школьника.