«Береты никто не снимал»: В Росгвардии назвали инцидент на испытании «эмоциями»

(...) в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил как всегда сильнейший

В Росгвардии опровергли снятие краповых беретов бойцами специальных подразделений на испытании, проводившемся в Ставропольском крае. При этом саму драку официальный представитель ведомства назвал "эмоциями".В Росгвардии прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о произошедшей драке между бойцами спецназа при сдаче экзамена на краповый берет в Ставрополье. По словам Валерия Грибакина, являющегося официальным представителем ведомства, потасовка с участием бойцов 604-го центра спецназначения "Витязь" и бойцами из других подразделений случилась "из-за эмоций". При этом никто из бойцов от краповых беретов не отказывался и их не снимал.Грибакин заявил, что его очень удивила новость про береты, поскольку бойцы, заслужившие право носить краповый берет, не снимают его даже перед врагом, а тут несогласие с итогами соревнования.- заявил официальный представитель Росгвардии.По версии СМИ, конфликт между бойцами 604-го центра спецназначения "Витязь" и бойцами из других подразделений произошел 17 октября в учебном центре "Тамбукан" в Ставропольском крае при сдаче экзамена на краповый берет. Как утверждается, несколько участников состязания из Чеченской Республики якобы подвезли на машине, пока другие совершали многокилометровый марш. Данный факт возмутил бойцов "Витязя", после чего завязалась драка, которую удалось быстро погасить.По другой информации, инцидент произошел на испытаниях на краповый берет в Грозном, куда инструкторы из "Витязя" приехали принимать экзамен у местных бойцов спецназа. Во время сдачи экзамена нескольких бойцов якобы подвозили на автомобилях.Какой из вариантов правильный, пока неясно, но точно можно утверждать, что семь бойцов подразделений Росгвардии из Чечни получили право на ношение крапового берета. Как написал на своей странице "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров, на сегодняшний день в спецподразделениях в Чеченской республике служат 43 краповика.Видео инцидента со сдачи экзамена на краповый берет представлено в сети: "Драка на сдаче экзамена на краповый берет"