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«Береты никто не снимал»: В Росгвардии назвали инцидент на испытании «эмоциями»

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В Росгвардии опровергли снятие краповых беретов бойцами специальных подразделений на испытании, проводившемся в Ставропольском крае. При этом саму драку официальный представитель ведомства назвал "эмоциями".


В Росгвардии прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о произошедшей драке между бойцами спецназа при сдаче экзамена на краповый берет в Ставрополье. По словам Валерия Грибакина, являющегося официальным представителем ведомства, потасовка с участием бойцов 604-го центра спецназначения "Витязь" и бойцами из других подразделений случилась "из-за эмоций". При этом никто из бойцов от краповых беретов не отказывался и их не снимал.

Грибакин заявил, что его очень удивила новость про береты, поскольку бойцы, заслужившие право носить краповый берет, не снимают его даже перед врагом, а тут несогласие с итогами соревнования.

(...) в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил как всегда сильнейший

- заявил официальный представитель Росгвардии.

По версии СМИ, конфликт между бойцами 604-го центра спецназначения "Витязь" и бойцами из других подразделений произошел 17 октября в учебном центре "Тамбукан" в Ставропольском крае при сдаче экзамена на краповый берет. Как утверждается, несколько участников состязания из Чеченской Республики якобы подвезли на машине, пока другие совершали многокилометровый марш. Данный факт возмутил бойцов "Витязя", после чего завязалась драка, которую удалось быстро погасить.

По другой информации, инцидент произошел на испытаниях на краповый берет в Грозном, куда инструкторы из "Витязя" приехали принимать экзамен у местных бойцов спецназа. Во время сдачи экзамена нескольких бойцов якобы подвозили на автомобилях.

Какой из вариантов правильный, пока неясно, но точно можно утверждать, что семь бойцов подразделений Росгвардии из Чечни получили право на ношение крапового берета. Как написал на своей странице "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров, на сегодняшний день в спецподразделениях в Чеченской республике служат 43 краповика.

Видео инцидента со сдачи экзамена на краповый берет представлено в сети: "Драка на сдаче экзамена на краповый берет"
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7 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Niko
    Niko Сегодня, 08:01
    +8
    Типичная реакция начальства:где было не знаем,что было не знаем, а вообще ничего не было,всё в порядке, но видео драки посмотреть можно fellow
    1. Дальний В
      Дальний В Сегодня, 08:09
      +2
      По словам Валерия Грибакина, являющегося официальным представителем ведомства, потасовка с участием бойцов 604-го центра спецназначения "Витязь" и бойцами из других подразделений случилась "из-за эмоций"
      Так Росгвардия опровергла факт драки laughing А ее официальный представитель Грибакин - не опроверг. Зато Грибакин опроверг факт снятия беретов. Жесть. Они бы хоть показания там согласовывали, что ли
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:09
      0
      Грибакин. ...Это всего лишь эмоции, а победил как всегда сильнейший

      Эмоции, кстати, составная часть задачи при сдачи на краповый берет.
    3. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 08:10
      0
      Да ещё и с неудобными для правительства России участникам (Чечня) и по весьма неудобному поводу (продажность).
  3. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 08:04
    +4
    Попытка сделать хорошую мину при плохой игре? Начальство, блин.. winked
  4. Sentinel-vs
    Sentinel-vs Сегодня, 08:05
    +4
    Почему в большинстве новостей связанных с нечестным судейством, оспариванием судейства, дракой после проигрыша фигурируют чеченцы и дагестанцы? Национальная черта?
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 08:07
      +1
      Sentinel-vs.Обидно,понимаешь.Столько барашков дал,а тут...