«Будет лучше для всех»: Российский политолог предложил ликвидировать Украину как государство

Украина не является самостоятельным субъектом и управляется Западом, поэтому обсуждать с Киевом установление мира на Донбассе бесполезно, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.В беседе с изданием "Украина.ру" Безпалько рассказал, что ожидать от Киева исполнения Минских соглашений не стоит, украинские власти не самостоятельны и сами ничего не решают. Однако способ добиться мира имеется, но он радикальный. По словам российского политолога, лучшим вариантом была бы ликвидация Украины как государства. При чем этот вариант является лучшим для всех, и для России, для Донбасса, а также и для самих украинцев, поскольку уровень жизни в стране падает и выхода из этой ситуации не видно.О ликвидации Украины как государства или дальнейшем существовании, но уже в других границах, заявляется уже не в первый раз. При чем об этом говорят не только российские, но и украинские эксперты и политологи. Кроме того, такой вариант неоднократно появлялся и в западных СМИ.Основной сценарий почти всегда один и тот же: Украина начинает военную операцию против народных республик Донбасса, после чего в него вмешивается Россия. Далее мнения расходятся. Некоторые говорят, что Россия, захватив весь юго-восток Украины, начиная от Харькова и заканчивая Одессой, остановится, но с другой стороны Украину начнут дергать Венгрия и Польша, забрав у нее Закарпатье и Галичину. В другом - Россия займет весь восток страны, захватив и Киев, а западная часть отойдет Западу, т.е. страну просто поделят. Существуют и другие варианты раздела страны.Во всех случаях Украину "делят" и она прекращает свое существование как государство в сегодняшнем понимании. Сработает или нет этот прогноз - покажет время. А на сегодняшний день Киев продолжает игнорировать Минские соглашения, так что до мира на Донбассе еще далеко.