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«Будет лучше для всех»: Российский политолог предложил ликвидировать Украину как государство

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Украина не является самостоятельным субъектом и управляется Западом, поэтому обсуждать с Киевом установление мира на Донбассе бесполезно, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.


В беседе с изданием "Украина.ру" Безпалько рассказал, что ожидать от Киева исполнения Минских соглашений не стоит, украинские власти не самостоятельны и сами ничего не решают. Однако способ добиться мира имеется, но он радикальный. По словам российского политолога, лучшим вариантом была бы ликвидация Украины как государства. При чем этот вариант является лучшим для всех, и для России, для Донбасса, а также и для самих украинцев, поскольку уровень жизни в стране падает и выхода из этой ситуации не видно.

О ликвидации Украины как государства или дальнейшем существовании, но уже в других границах, заявляется уже не в первый раз. При чем об этом говорят не только российские, но и украинские эксперты и политологи. Кроме того, такой вариант неоднократно появлялся и в западных СМИ.

Основной сценарий почти всегда один и тот же: Украина начинает военную операцию против народных республик Донбасса, после чего в него вмешивается Россия. Далее мнения расходятся. Некоторые говорят, что Россия, захватив весь юго-восток Украины, начиная от Харькова и заканчивая Одессой, остановится, но с другой стороны Украину начнут дергать Венгрия и Польша, забрав у нее Закарпатье и Галичину. В другом - Россия займет весь восток страны, захватив и Киев, а западная часть отойдет Западу, т.е. страну просто поделят. Существуют и другие варианты раздела страны.

Во всех случаях Украину "делят" и она прекращает свое существование как государство в сегодняшнем понимании. Сработает или нет этот прогноз - покажет время. А на сегодняшний день Киев продолжает игнорировать Минские соглашения, так что до мира на Донбассе еще далеко.
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105 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 08:31
    +24
    самостоятельная сейчас,наверное только Северная Корея.
    1. AUL
      AUL Сегодня, 08:44
      +3
      ...член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
      Интересно, в аппарате президента все такие мудрые?
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 08:57
        -13
        Это объявление направления главного удара? Маленькая победоносная война?
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 13:30
          0
          Безпалько спалился, однако.
          Сдаётся мне, не на Россию, а на США он работает.
        2. frruc
          frruc Сегодня, 14:55
          0
          Надеюсь, главного удара не будет. Но то, что украину ждут непростые времена, это точно, даже не сомневаюсь. crying
      2. антивирус
        антивирус Сегодня, 09:14
        -3
        контролируемый хаос .....и ответ на него -контролируемый вброс идей и мнений..
        пока нет усиления санкций нам за "вмешательство на окраине" могут мудрые и поговорить
      3. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 09:15
        +1
        Цитата: AUL
        Интересно, в аппарате президента все такие мудрые?

        Абсолютно все... Чего только стоит один спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития...
      4. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 09:58
        +8
        Фокус в том что политологи те кто принимают решения живут в параллельных мирах.
    2. kit88
      kit88 Сегодня, 08:47
      -1
      Там Китай не дремлет
    3. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 14:20
      0
      Любая страна в чём то зависти от других, только далеко не все эти страны являются рабскими колониями у многих своя внешняя политика и свои законы.
  2. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Сегодня, 08:32
    +11
    Когда то это произойдёт безусловно.... Теперь вопрос.... Когда?
    1. Слон
      Слон Сегодня, 15:10
      0
      Было бы лучше вместо войны организовать смену ненавистного режима в Куеве. Хотя возможно время уже упущено.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: nPuBaTuP
      Когда то это произойдёт безусловно.... Теперь вопрос.... Когда?

      Для существования Украины как государства есть только один вариант: социальная направленность государства при стабильной экономике и развитой промышленности. А теперь прошу сопоставить вышесказанное с нынешней украдиной... wassat
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:33
    +5
    «Будет лучше для всех»: Российский политолог предложил ликвидировать Украину как государство
    Это так, но как.
    Россия, захватив весь юго-восток Украины, начиная от Харькова и заканчивая Одессой, остановится, но с другой стороны Украину начнут дергать Венгрия и Польша, забрав у нее Закарпатье и Галичину.
    Это вариант, но последствия для нас.... Бандеровцы уже сейчас как вши по РФ ползают, а тогда тут такое начнется.
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 08:48
      +10
      Цитата: Mavrikiy
      Бандеровцы уже сейчас как вши по РФ ползают, а тогда тут такое начнется.

      А кто будет СШХ строить, БАМ расширять... Ничего не начнется особенного. wassat
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 09:13
        -5
        Цитата: Горный стрелок
        А кто будет СШХ строить, БАМ расширять...

        Нам столько не надо. Да и амнистию наши либерасты пробьют.... request
        1. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 12:40
          0
          Цитата: Mavrikiy
          Нам столько не надо. Да и амнистию наши либерасты пробьют....

          Либералов будут рядом махать кайлом. И пробивать будут лишнюю пайку...
    2. kit88
      kit88 Сегодня, 08:48
      +12
      Киев при таком раскладе надо брать.
      Хуже нет недоделаной работы.
    3. mark1
      mark1 Сегодня, 08:50
      +6
      Цитата: Mavrikiy
      Бандеровцы уже сейчас как вши по РФ ползают

      Если б только ползали... У меня стойкое ощущение, что уже заползли много куда и размножаются. Где то дуст надо искать.
    4. 30 вис
      30 вис Сегодня, 09:34
      +4
      Цитата: Mavrikiy
      . Бандеровцы уже сейчас как вши по РФ ползают, а тогда тут такое начнется.

      Поверьте бандеровцы будут , как ягнята . Больше всех тянуть руку за единую Россию . А вот "граждане России" с кавказских гор и аулов . Это проблема серьёзная .. серьёзней чем все эти бандеровцы .
    5. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:47
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Бандеровцы уже сейчас как вши по РФ ползают, а тогда тут такое начнется.

      Помилуйте, на дворе 21-й век. Когда в мире с опасными насекомыми борются с помощью стерилизации самцов, борьба с нацизмом проста, как пеньковая верёвка.
    6. bayard
      bayard Сегодня, 12:40
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      Россия, захватив весь юго-восток Украины, начиная от Харькова и заканчивая Одессой, остановится, но с другой стороны Украину начнут дергать Венгрия и Польша, забрав у нее Закарпатье и Галичину.

      Россия должна просто восстановить свою территориальную целостность .
      И всё .
      Причём - ВСЮ .
      Я про территориальную целостность .
      ... Венгрия ... Польша ... А почему не Австрия ? Галичина исторически входила в состав Австрийской Империи ...
      Вот и вернув себе своё .
      При этом ВСЁ .
      И примерно наказав террористов и военных преступников ... можно поставить вопрос о возврате (причём за вознаграждение !) ... Галичины в состав Австрии . yes Как законной прежде правообладательницы . lol
      Ну право-же , не Польше же её отдавать(продавать) ?? belay
      Польша ей владела лишь с 1918 по 1939 г.
      И владела ПЛОХО .
      Потому как сама - несостоявшееся государство . По сути - бывшая провинция Российской Империи .
      Им бы сегодня не о Галичине мечтать , а думать , как Германии её "Восточные Кресы" возвращать .
      А то ведь как , на Сталина помои льют , а земелькой немецкой , что Сталин подарил ... пользуются ? no
      Немцы за могилами наших солдат в Трептов-Парке ухаживают .
      Памятники нашим воинам и полководцам не рушат ...
      Мне кажется , они заслужили возврат своих земель из польского пользования .
      А австрияки - Галичину .
      За деньги !
      И я с удовольствием тогда посмотрю , какой там между ними сRа4 начнётся . bully
      А Южно-Русские земли должны вернуться в родную гавань .
      Всех же несогласных - высылать в Галичину австрийскую .
      Ибо оттуда есть пошло слово "украИнец" - по ихнему означающее "маргинал" .
      Вернём холопов к "господам" и пусть наслаждаются европейским гражданством .

      Венгрия же нам ещё за разрушенный Воронеж не расплатилась .
      За Сталинград .
      И вообще - за участие в Гитлеровской коалиции .
      В счёт этого у них тогда Сталин территории и отрезал .
      Думаете многие будут против ?
      После холодной и голодной зимы ?
      ... Впрочем всем недовольным - чемодан , вокзал , Галичина австрийская .
      То-есть - в Европу .
      Цитата: Mavrikiy
      Это вариант, но последствия для нас.... Бандеровцы уже сейчас как вши по РФ ползают, а тогда тут такое начнется.

      Да ничего не начнётся .
      Будут тихими как мышки .
      К тому-же паспортный режим и прочие процедуры ... И высылка на родину - в Галичину .
      Под флаг цвета даунов .

      ... Помнится Лукашенко просил европейцев отдать ему Украину в управление ...
      Нет . Пусть берёт Прибалтику .
      Но в составе Единого Государства .

      И всем от этого будет fellow ХОРОШО ! yes bully
      И даже европейцам .
      Потому что ГАЗ , НЕФТЬ и УГОЛЬ из России будет поступать по долгосрочным контрактам , и никто больше не будет колобродить , мешать транзиту , выпрашивать для России санкции ... и ссорить нормальных людей .

      ВСЕМ БУДЕТ ХОРОШО !
      hi
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 08:34
    +3
    Влиятельные государства, ведущие борьбу за зоны собственного влияния, когда нибудь да договорятся. В ТАКОМ
    (и не только) случае посредник (в данном случае- Украина) не нужен.
    Майдану благодарочка.
  5. Avior
    Avior Сегодня, 08:34
    +15
    Очень хотелось бы на ВО почитать статьи с серьезным анализом ситуации, а не бесконечные вангования в стиле «замёрзнет и развалится». Как то однообразно это выглядит седьмой год подряд уже.
    :(((
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 08:37
      +3
      Цитата: Avior
      Очень хотелось бы на ВО почитать статьи с серьезным анализом ситуации, а не бесконечные вангования в стиле «замёрзнет и развалится».

      За Вашу первую публикацию! drinks
      1. Avior
        Avior Сегодня, 08:49
        +1
        Я не определяю редакционную политику.
        1. Dym71
          Dym71 Сегодня, 09:09
          +1
          Цитата: Avior
          Я не определяю редакционную политику.

          Одесса. Привоз.
          — Вот смотрю я на вас, Сарочка, и думаю — что таки аппетитней: вы или ветчина вон на том прилавке?
          — Жора, а вы не думайте, вы пробуйте… yes
          1. Avior
            Avior Сегодня, 10:21
            -2
            Смешной анекдот, но с ситуацией аналогии не имеет.
            1. Dym71
              Dym71 Сегодня, 10:58
              +1
              Цитата: Avior
              но с ситуацией аналогии не имеет.

              То есть Вы пробовали публиковаться, верно?
              1. Avior
                Avior Сегодня, 11:28
                0
                То есть речь идет о статьях определенной тематики.
                Вы бьетесь лбом о кирпичную стену, чтобы понять, что прохода нет?
                Если не бьетесь, почему от меня требуете?
                Редакция определяет редакционную политику, которая и определяет тематику статей и круг читателей раздела под эту тематику.
                Это их дело.
                А мое право, как читателя, высказать свое мнение на этот счет.
                Что я и высказал.
                hi
                1. Dym71
                  Dym71 Сегодня, 12:06
                  0
                  Цитата: Avior
                  Вы бьетесь лбом о кирпичную стену, чтобы понять, что прохода нет?

                  Понимаю так, что публиковаться Вы не пробовали но уверены, что "прохода нет".
                  Ничто не ограничивает нас так, как сила собственного убеждения. yes
                  Цитата: Avior
                  Редакция определяет редакционную политику, которая и определяет тематику статей и круг читателей раздела под эту тематику.
                  ......................
                  А мое право, как читателя, высказать свое мнение на этот счет.

                  Заметьте, не схожее с редакционной политикой сайта и не удаляют! Получается, что мнению в виде комментария проход есть, а в виде статьи нет?
                  Цитата: Avior
                  Что я и высказал.

                  Уверен, объективную статью о реалиях Украины на ВО поддержали бы многие участники сайта, а уж как интересно было бы узнать из первоисточника о причинах отказа в публикации, Вы не представляете! hi
                  1. Avior
                    Avior Сегодня, 12:15
                    -1
                    Понимаю так, что публиковаться Вы не пробовали но уверены, что "прохода нет".

                    понимаю так, что вы пока лбом в стену не ударитесь, ни за что не поверите, что там прохода нет. Не все с вами солидарны
                    Получается, что мнению в виде комментария проход есть, а в виде статьи нет?

                    Редакционная политика касается статей.
                    Заметьте, не схожее с редакционной политикой сайта

                    в чем не схожее?
                    а уж как интересно было бы узнать из первоисточника о причинах отказа

                    разве я писал об отказе?
                    редакционную политику, которая и определяет тематику статей и круг читателей раздела под эту тематику.

                    Уверен, объективную статью о реалиях Украины на ВО поддержали бы многие участники сайта

                    Уверены- напишите, с интересом почитаю.
                    hi
                    1. Dym71
                      Dym71 Сегодня, 12:50
                      +1
                      Цитата: Avior
                      понимаю так, что вы пока лбом в стену не ударитесь

                      Пока отказ в публикации статьи не получите, так будет правильнее.
                      Цитата: Avior
                      Редакционная политика касается статей.

                      Если заведение нечистоплотно, то оно нечистоплотно во всём и наоборот.
                      Цитата: Avior
                      в чем не схожее?

                      В оценке результатов украинских "достижений".
                      Цитата: Avior
                      разве я писал об отказе?

                      То было моё предположение с большой долей вероятности, а так то я понял, что Вы вообще ничего не писали.
                      Цитата: Avior
                      Уверены- напишите, с интересом почитаю.

                      В отличии от Вас не располагаю родственниками из Незалежной с беспристрастной оценкой сложившейся там ситуации, от моих знакомых слышу одни матюки.
                      1. Комментарий был удален.
                      2. Avior
                        Avior Сегодня, 13:49
                        +1
                        . Пока отказ в публикации статьи не получите, так будет правильнее.

                        Не все разделяют ваши взгляды на способы определения проходов. Тем более что писал я не об отказе
                        Если заведение нечистоплотно, то оно нечистоплотно во всём и наоборот.

                        Я не писал ничего о нечистоплотности.
                        То было моё предположение с большой долей вероятности

                        Это ваше предположение, я писал о другом
                        В оценке результатов украинских "достижений".

                        В моём посте не было никакой оценки
                        от моих знакомых слышу одни матюки.

                        Вероятно, вас такой круг знакомых устраивает
                        hi
                      3. Dym71
                        Dym71 Сегодня, 14:15
                        +1
                        Цитата: Avior
                        Не все разделяют ваши взгляды на способы определения проходов. Тем более что писал я не об отказе

                        Значит не вышел умишком bully
                        Хотя я собственно вот о чём хотел напомнить:
                        Не согласен – критикуй, критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай!

                        Цитата: Avior
                        Я не писал ничего о нечистоплотности.

                        Вы очень прямолинейны, це алегорія була .... crying
                      4. Avior
                        Avior Сегодня, 14:46
                        0
                        . Хотя я собственно вот о чём хотел напомнить:

                        Я же вам сразу написал, что я не имею отношения к редакционной политике, а как читатель могу только высказать своё мнение. Что и сделал.
  • Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 11:13
    +4
    Странно. В интернете ЕЖЕДНЕВНО появляются статьи действительео связанные с армией и вооружением Украины. Некоторые новости, разработки, заслуживают внимания и обсуждения, но нам усиленно предлагают почитать маразматические измышления "экспертов", политологов...
  • Xlor
    Xlor Сегодня, 08:36
    -9
    Между женским влагалищем и нижним бельем, для гигиены женщины носят прокладки. Украина точно такая же прокладка между Россией и Западом. Не надо, ради политической и военной гигиены, ее никуда ликвидировать...
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 09:12
      -4
      По сути выгода от нее есть и той и этой стороне. Вопрос только в том, кто будет покупать, другими словами тратить деньги на эту прокладку. Сама себя покупать не будет, потому что существующее правительство роль свою приняла... Жаль, после развала СССР в разных международных компаниях работал и коллеги из Украины делали, среди стран бывшего СССР всегда большие объемы продаж или производства, наука была. Было чему завидовать. А теперь страна скатилась до выше.
    2. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 09:18
      +4
      Цитата: Xlor
      Между женским влагалищем и нижним бельем
      Вы из женской консультации? Вас не коробить стиль вашего выражения?
      1. Андрей Жданов-Недилько
        Андрей Жданов-Недилько Сегодня, 10:17
        0
        Это наверное врач-гинеколог! Вот только что ему тут у нас на этом сайте интересного?!?
  • taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 08:37
    +1
    Что то назревает,то Медведев со своими высказываниями,теперь Безпалько...
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 09:19
      +5
      Все просто. Цены на энергоносители выросли во всем мире. Агитпром уже пишет, что англичане завидуют жителям России в этом плане. Отсюда и очередное осеннее обострение. В этот раз правда обоснованное гуманизмом чтобы украинцы не замерзли Украину надо уничтожить . Осталось только убедить украинцев что в" империи" им будет лучше.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 09:35
        +2
        Племянница в Лондоне живёт,пока не завидует.
  • Luminman
    Luminman Сегодня, 08:38
    0
    Российский политолог предложил ликвидировать Украину как государство

    А свидомых девать куда?
  • Armagedon4ik
    Armagedon4ik Сегодня, 08:45
    -4
    Похоже у этого Богдана с кукухой все совсем печально. Наркоман наверно.
    1. pytar
      pytar Сегодня, 09:22
      +3
      Похоже у этого Богдана с кукухой все совсем печально. Наркоман наверно.

      Судя по минусам на вашего комента, не один Богдан такой... belay

      По словам российского политолога, лучшим вариантом была бы ликвидация Украины как государства...

      Кстати, Богдан не одинок в своих неадекватных взглядах и среди росийского политикума! Такие заявляния делаются пероидически! Вред для России они наносят неисправимы, потому украинские блогеры и сми потом их показывают украинцам! Вот два примера:




      Накакая ино-пропаганда не наносит такой большой вред России, как та которая идет с самой России! no Россия со своими руками настраивает украинцах против себя.
      1. Дядя Ваня Сусанин
        Дядя Ваня Сусанин Сегодня, 09:56
        +10
        Смешно, Украина это антиРоссия, как нам её ещё можно настроить против себя??! это её суть - за счёт России, на землях России и против России!
        Возникает вопрос, а нам это надо? Это я вам как потомственный малорос отвечаю!!!
        1. pytar
          pytar Сегодня, 12:12
          -1
          Смешно, Украина это антиРоссия, как нам её ещё можно настроить против себя??!

          Было бы смешно, если не было грустно! И представте себе, можно настроит против себе еще и еще, все больше людией на Украине!
          Я прекрасно понимаю ваши эмоции! У на абсолютно аналогичная ситуация с т.н. "македония"! Одно к одному и обстоятельства похожие! Думаю всем будет интересно почитать взгляд одного грека, на обоих сутиации в сравнении!
          https://mikle1.livejournal.com/11637605.html
          "Коренизация" - это приватизация истории "по месту жительства" /отрывок статии/
          Интересна реакция Греции и Болгарии на феномен «македонской идентичности бывших болгар». Греция напрочь отказалась признавать название Македония за данным государством, т.е., с нашей греческой точки зрения, пресловутое «право нации на самоопределение» не означает права воровства чужой истории, и мы добились своего. Но самое интересное – это реакция Болгарии!
          В этом государстве (Македония) находится город Охрид, бывшая столица Западно-Болгарского Царства. Считается, что именно в Охриде впервые был создан алфавит кириллица учеником Кирилла и Мефодия Св. Климентом Охридским. Здесь же веками находилась резиденция предстоятеля болгарской церкви. Ввиду огромного значения этого города для формирования болгарской идентичности Охрид можно назвать «мать городов Болгарских» или по крайней мере одним из важнейших центров. Итак, после распада Югославии и обнаружения отдельной этнической истории македонцев (результат коренизации в основном болгар и частично сербов), двусторонние отношения между Республикой Македония и Болгарией строятся на основе совместной Декларации от 22.02.1999 года, по которой Болгария, с одной стороны, признает Македонское государство, но при этом – далее цитата из договора:
          «Болгария продолжает считать государственный язык Республики Македония диалектом болгарского и ожидает от властей этой республики прекращения агрессивных шагов и дезинформации по отношению к болгарской истории». Таким образом, Болгария не признаёт «нетрадиционной этнической ориентации» македонских болгар, которые убедили себя, что они потомки Александра Македонского, и ждёт, пока они одумаются и перестанут верить в свои мифы. Так как народ – это не одно поколение, а их историческая совокупность, и если одно поколение сошло с ума, забыв о своем прошлом, это не означает, что их дети не одумаются.
          Какое это имеет отношение к Украинскому кризису? Прямое. Советую посмотреть знаменитое майданное видео в Ютьюбе с эпатажным названием «Никогда мы не будем братьями». Миловидная русская девушка неплохим слогом на родном для нее русском языке объясняет русским, что она – уже не русская. Этому ребенку и объяснить невозможно, что она – результат социального эксперимента коренизации (туземизации) части русского народа, да она и термина-то такого не знает. Политика коренизации только началась при СССР и была приостановлена, но не свернута. После развала СССР в «бывшей Советской Социалистической Республике Украина» политика коренизации была доведена до логического завершения. Выросло первое нерусское поколение бывших русских, которое уже умылось кровью и в порыве беснования готово воевать со своим прошлым (а все прошлое украинцев – русское). История эволюции термина ‘украинец’ абсолютно идентична истории эволюции термина ‘македонец’. Точно так же, как понятие ‘македонец’ всегда было географическим так и термин ‘украинец’ был изначально географическим. Только после двух параллельных экспериментов коренизации (туземизации): в Югославии – с сербами и болгарами и в СССР – с русскими, – понятия ‘македонец’ и ‘украинец’ получили нетрадиционное этническое наполнение.
          Можно провести параллели и с эволюцией македонского диалекта болгарского языка и диалекта западно-русских земель, который когда-то назывался «русская мова». В 1945 году, в рамках создания «СР Македония» в составе Югославии, политическим решением македонские диалекты болгарского языка (их несколько) были объявлены отдельным языком, и началось формирование «литературной версии». До 1945 года все это считалось диалектами в основном болгарского. То же самое произошло с рождением «литературного украинского». На протяжении веков разные диалекты западнорусских земель назывались «русськая мова». Этот лингвоним применялся не только к народно-разговорной речи, но и к письменному языку – так называемому западнорусскому языку – государственной канцелярией Великого княжества Литовского. В научных работах царской России XIX века по отношению к языку малороссов применялось такое название, как «южнорусский язык» или «малороссийское наречие». Причем, сами малороссы считали, что их язык ближе к древнерусскому, чем новый литературный русский. И огромное количество лингвонимов из малороссийского языка было органично интегрировано в литературный русский. Но все это понималось современниками как внутрирусский диалог. Только лишь после 1917 года в рамках ленинской коренизации термин ‘малорусский язык’ (русськая мова) постепенно вышел из употребления и был заменен на термин ‘украинский язык’. Почему? Потому что в этом словосочетании нет слова ‘русский’ ни в какой вариации, он уже не русский (теперь он, оказывается, братский). Классический пример – Букварь «южно-русского» языка (1861 год), изданный знаменитым на современной Украине Тарасом Шевченко. Т.е. сам Тарас Шевченко называл этот букварь «южнорусским» и свои личные дневники вел на русском языке. Но об этом быстро забыли, так как малороссийский язык он не «малость русский», а язык Малой, но – России (то есть он тоже русский). Та же проблема с термином ‘южно-русский’ – эти термины не убрали, их просто обрубили. Ленинская коренизация не подменяет смыслы – она их обрубает. Представьте себе: если из словосочетания южно-русский язык убрать вторую часть, получится южный язык, т.е. язык южной Окраины – украинский. Так получается язык туземцев. В Югославии делали то же самое. Все это происходило в рамках построения Югославской и Советской политических наций, т.е. сербский и русский народы должны были стать прототипами дружбы народов, и изначально коренизация была не целью, а инструментом её достижения, и намерения были благими. Они и привели к Аду. После распада этих стран коренизация стала государственной идеологией ввиду наличия новых государственных образований. Строили вроде Югославию и СССР, а получилось «Украина не Россия» и «Черногория не Сербия» . Что же касается славян Македонии – македонские болгары оказывается, потомки Александра Великого (и язык у них не болгарский)! И на этом воспитали уже целое поколение. Дети не виноваты, их так учили, но дети выросли. Это и есть наши балканские «великие украинцы». Т.е. раскололся не сосуд, а руки, которые его слепили (СССР и Югославия). А вот сосуд остался...И Россия сейчас стоит на распутье: что же с этим делать? Не надо придумывать велосипед – берите пример с болгар, ведь они абсолютно в идентичной ситуации. Поставьте себя в положение простого болгарина, которому жительница соседнего государства Македония, вполне славянской внешности, на полном серьезе, на чистом болгарском языке прочтёт стих о том, что никакая она не болгарка – она истинный потомок Александра Македонского. Из чего следует, что город Охрид (мать городов Болгарских), который она не строила, а просто там родилась, уже не болгарский город. Почему? Потому что у нее там квартира. Т.е. девочка «коренизировалась», и у нее все нормально. И вот реакция Болгарии — это реакция народа с традиционной этнической ориентацией, т.е. болгарам плевать (индифферентно), кем себя считают македонцы (хоть инопланетянами): они для болгар – болгары. Так как народ — это не одно поколение, а их историческая совокупность, и если одно поколение сошло с ума, забыв о своем прошлом, это не означает, что их дети не одумаются. Вот этого не сделала Россия после распада СССР. Россия часто выигрывает войны, но иногда проигрывает элементарный мир. После распада Союза Россия продолжала репродуцировать старый ленинский миф, называя русских – братским народом. Известный слоган «украинцы – братский народ» означает: «украинцы – не русские». Вы можете себе представить человека, смотрящего в зеркало и говорящего своему отражению: «Ты – мой брат»? И вот отражение рявкнуло в какой то момент: «Никогда мы не будем братьями!», – так что не надо винить зеркало.
  • бухач
    бухач Сегодня, 08:47
    +10
    Цитата: Xlor
    Между женским влагалищем и нижним бельем, для гигиены женщины носят прокладки. Украина точно такая же прокладка между Россией и Западом. Не надо, ради политической и военной гигиены, ее никуда ликвидировать...

    Предлагаете пользоваться прокладкой вечно?!Вы себе вонь от неё(Украины) представляете?!
  • pytar
    pytar Сегодня, 08:48
    -2
    По словам российского политолога, лучшим вариантом была бы ликвидация Украины как государства...

    Мракобеснические заявления, которые вряд ли прибавят комуто польза. России точно навредят.
    При чем этот вариант является лучшим для всех, и для России, для Донбасса, а также и для самих украинцев...

    Безпалько забыл спросить украинцев! В РФ явно тоже есть неадекваты в чем том похожие на киевским майданутам. fool
    ...поскольку уровень жизни в стране падает и выхода из этой ситуации не видно.

    Интересное "суждение"! По мнения Безпалько, если в какаято страна уровень жизни падает, то лучше ее ликвидировать?! belay Ну, оно и в России в последних лет уровень жизни падает, что скажет Беспалько?
    ... заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

    Я понимаю, если такое говорил бы какойто маргинал, а тут целый член СМО при ПРФ!
    1. prior
      prior Сегодня, 09:47
      0
      Беспалько не при чём.
      Главное, что вы должны понять, что и украинцы и Украина достали всех в России до печёнок, до неприятия, до брезгливости, до последней капли терпения.
      Раздел, о котором говорит Беспалько, в исторической перспективе неизбежен.
      На границе с Россией не может и не будет существовать русофобское, вражеское, нацистское, националистическое, террористическое образование.
      Когда - это вопрос времени.
      1. КотикМур
        КотикМур Сегодня, 10:46
        +1
        Людей, которым не безразлична Украина, я встречаю только в сети, на сайтах с политической тематикой. А вот в ИРЛ никому до неё дела нет. Так откуда вы берете это?

        украинцы и Украина достали всех в России до печёнок, до неприятия, до брезгливости, до последней капли терпения.
        1. prior
          prior Сегодня, 10:54
          -2
          А вы попробуйте, например, перевести статью Медведева с дипломатического на человеческий язык. Но это в руководстве РФ.
          Всё моё окружение, хоть как то связанное с Украиной, выражается не так дипломатично, из цензурных слов одни предлоги для связки ненормативной лексики.
          1. КотикМур
            КотикМур Сегодня, 10:59
            +4
            Почему меня вообще должна интересовать статья Медведева?

            Всё моё окружение, хоть как то связанное с Украиной, выражается не так дипломатично, из цензурных слов одни предлоги для связки ненормативной лексики.


            Допустим. Только с каких пор ваше окружение стало «всех в России»?
            1. prior
              prior Сегодня, 11:06
              -3
              Кошек не терплю.
              А которые лезут защищать бандеровцев, тем более.
              1. КотикМур
                КотикМур Сегодня, 11:18
                +5
                А где я их защищаю?

                Меня просто позабавило, что вы считаете себя и своих корешей пупом мироздания. Дескать, вот мы так думаем, а значит и все остальные думают точно так же.

                Смешно же.
      2. pytar
        pytar Сегодня, 11:25
        +1
        Главное, что вы должны понять, что и украинцы и Украина достали всех в России до печёнок, до неприятия, до брезгливости, до последней капли терпения.

        Главное, что вы должные понять, что политика не должна вестись с таких понятиях, как "достали всех в России до печёнок, до неприятия, до брезгливости, до последней капли терпения". Это имеет обратны эфект, циментируется антирусскость украинства в том виде, в котором ее создали!
        Тут один колега по форуме написал очень верная весч:
        Олег Валевский (Олег Валевский): Сколько бы российские политологи и кремлевские обитатели не говорили "халва", но им вряд ли станет сладко от осознания, что именно Кремль и помог родиться истинной украинской нации.

        На границе с Россией не может и не будет существовать русофобское, вражеское, нацистское, националистическое, террористическое образование.

        Российская пропаганда как раз укрепляет создавшуюся ситуации! Это признают даже сами лидеры ополчения!
        1. prior
          prior Сегодня, 11:30
          +2
          Увы, братушка. Это на страницах ВО - слова, пропаганда и эмоции.
          А хлопцы из нэзалэжной достали своими действиями - теракты, обстрелы, похищения, антироссийские действия и законы, ущемление прав русских, судебная практика .......
          Так, что получат они своё вполне заслуженно.
          1. pytar
            pytar Сегодня, 11:50
            -1
            Примитивная антиукраинская пропаганда в России, подпитывает антирусскости на Украине! Это как замкнуты круг! Генератор взаимной ненависти! Вред колосальны! Политика на эмоции не должна вестись, а пропаганда является важной часть политики! Это ущербны подход к решения проблемой, и только углубляет ее!
            1. prior
              prior Сегодня, 11:58
              +2
              Поддерживая украинство вы фактически поддерживаете фашизм.
              На тот случай, если вы еще не поняли, что такое украинство.
              С бандеровской Украиной у России никогда ничего путного не будет.
              Терпели, да. Но любому терпению приходит конец.
              1. pytar
                pytar Сегодня, 12:53
                +2
                Поддерживая украинство вы фактически поддерживаете фашизм.

                Украинство является факт! И это вы его поддерживаете с агресивной риторики!
                Поясню: Если ваш брат родной сошел с ума, вы не станете его убивать ведь? Вы будете пытатся со всех сил помочь ему, чтоб вылечился и пришол в адеквате! Угрожая, вы только обостряете его заболевание! hi
                1. prior
                  prior Сегодня, 13:56
                  0
                  Если уж вы прибегли к примерам из психиатрии, то должны знать - психические заболевания неизлечимы.
                  Если психически больной "брат" становится физически опасен - его нужно насильно изолировать. О чём собственно и речь.
                  Никто из российских официальных лиц России, Украине войной не угрожал, а даже очень наоборот, постоянно взывают к разуму.
                  А вот со стороны Украины мы уже много лет наблюдает и слышим и агрессивные слова и террористические дела.
                  Вы же опять пытаетесь защищать украинский национализм, подсовывая нам сошедшего с ума брата и призывая к жалости к сумасшедшим.
                  1. pytar
                    pytar Сегодня, 17:02
                    0
                    Влад, украинские сайты зерькальные с российским! Смотришь одно и то же! Возникает вопрос, кто здоров, и кто не здоров? И не заразно ли это?
                    1. prior
                      prior Сегодня, 18:05
                      0
                      Не по сайтам смотрите, а по делам.
                2. Incvizitor
                  Incvizitor Сегодня, 14:25
                  +1
                  Нормальным украинцам тоже не нужно существование этого псевдогосударства тюрьмы народов, провести если завтра референдум восток свалит в РФ запад в гейропу существование этого образования не имеет смысла не для кого кроме прозападных западных капиталистических свиней и их фашистских местных подсвинков.
                  1. pytar
                    pytar Сегодня, 17:18
                    0
                    Нормальным украинцам тоже не нужно существование этого псевдогосударства тюрьмы народов, провести если завтра референдум восток свалит в РФ...

                    После каждого такого высказывания, желающих "свалить на восток" будут все менше. Кстати "тюрма народов" большевики называли Российской Империи...

                    существование этого образования не имеет смысла не для кого кроме прозападных западных капиталистических свиней и их фашистских местных подсвинков.

                    Тоесть по вашему, восточные капиталистый прекрасные как птички?
          2. Сергей1964
            Сергей1964 Сегодня, 13:58
            +1
            Цитата: prior
            А хлопцы из нэзалэжной достали своими действиями - теракты, обстрелы, похищения, антироссийские действия

            С этого момента можно подробнее? Украинцы обстреливают российскую территорию и совершают теракты и похищения на российской территории? Я в Красноярске живу, от нас до границы с Украиной далеко (что-то порядка 4000 км), вот и интересуюсь.
            1. prior
              prior Сегодня, 14:07
              -1
              Вы уникум.
              Разве вы не слышали о прилётах на территорию России в Ростовской области?
              Может быть вы первый раз слышите о провокации с задержанием вагнеровцев в Белоруссии?
              Не было терактов на газопроводе в Крыму?
              Антироссийские законы они тоже не принимают?
              И последнее. Где в написанном мною вы нашли слова про "российскую территорию"?
              Понятно, что имелась ввиду территория Донбасса. А разве там нет русских по национальности и россиян по гражданству?
      3. Шиден
        Шиден Сегодня, 13:00
        +3
        А почему вы не договариваете что кроме украинцев вас уже достали при балты,казахи,народы за кавказя да и беларуссы как бы халявщики ведь с высоких трибун и залитых сапфирами студиях об этом говорят открыто.А может все дело в истории что с воссоединением Украины и России и появилась Российская империя так вы хотите опять ее возродить.
        1. prior
          prior Сегодня, 16:50
          -2
          Мухи отдельно - котлеты отдельно.
          Сейчас речь об "украинских мухах".
          Зайдёт речь о прибалтийских - поговорим о них.
  • ё-моё
    ё-моё Сегодня, 08:49
    +1
    Прямо "с языка снял" ... !
  • Uran53
    Uran53 Сегодня, 08:50
    -1
    "Уровень жизни на Украине снижается и конца этому не видно" - веская причина для ликвидации государства! Под тем же соусом можно и Россию ликвидировать. И вообще, а нужна нам Украина? Страна-банкрот, с ненавидящим нас населением, разрушенной промышленностью? За чей счёт банкет? В России и так налогами весь бизнес задавили.
    1. midivan
      midivan Сегодня, 10:11
      -1
      Цитата: Uran53
      "Уровень жизни на Украине снижается и конца этому не видно" - веская причина для ликвидации государства! Под тем же соусом можно и Россию ликвидировать.

      Ликвидатора не подскажете? winked
      1. Uran53
        Uran53 Сегодня, 10:15
        0
        А может не надо ей мешать? Пускай идёт всё само собой.
      2. Сергей1964
        Сергей1964 Сегодня, 14:02
        +1
        Цитата: midivan
        Ликвидатора не подскажете?

        Если Вы о России - то, по аналогии с СССР, я бы предположил на роль ликвидаторов региональные элиты. Второй-третий эшелон партии власти, которому надоело ждать освобождения вакансий в первом эшелоне.
        1. midivan
          midivan Сегодня, 14:53
          0
          Цитата: Сергей1964
          Если Вы о России

          Да.
          Цитата: Сергей1964
          то, по аналогии с СССР, я бы предположил на роль ликвидаторов региональные элиты. Второй-третий эшелон партии власти, которому надоело ждать освобождения вакансий в первом эшелоне.

          Возможно, но в таком случае им не первый эшелон достанется, а вакансии в качестве шестёрок запада, либо кране им невыгодные вакансии трупов.
          1. Сергей1964
            Сергей1964 Сегодня, 17:04
            +1
            Цитата: midivan
            Возможно, но в таком случае им не первый эшелон достанется, а вакансии в качестве шестёрок запада

            В таком случае им достанутся должности полноправных президентов независимых банановых республик. Нашему губернатору Уссу, например, достанется целый Красноярский край. Которым он сможет править без оглядки на Кремль и без боязни, что Москва его внезапно снимет. Другими словами, он обретёт ту же власть, какую имеет Рамзан Кадыров в Чечне. Вы думаете, наш (или любой другой губернатор) откажется от такой опции - стать местным Рамзаном Кадыровым? Как только власть в Кремле закачается - мигом станут независимыми. Технология накатана ещё во времена развала СССР, и горючего материала в виде недовольного своим социально-экономическим положением населения в регионах хватает.

            Насчёт "шестёрок запада" не понял. Что лично Вы понимаете под "западом"? На конкретных примерах, если можно. Австралия, Финляндия, Чехия, Япония, Турция, Южная Корея, Канада, Швеция, Исландия, Новая Зеландия, Норвегия - это запад или нет? И перечислите, пожалуйста, с десяток "шестёрок запада" (опять же, в Вашем понимании).
  • vet
    vet Сегодня, 08:51
    +3
    Раньше надо было это делать: когда в этой несчастной стране бандеровцы совершили государственный переворот, на территории России находился законно избранный президент, и население половины областей готово было провозглашать народные республики и проводить референдумы о присоединении к России. После чего не выдержали бы нервы у Польши, Венгрии и Румынии, которые бы кинулись за своим куском "пирога".
  • Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 08:51
    -3
    Разумные идей выдвигает...столько противоречий и проблем...решить можно только радикально. Иначе сами себя изничтожат, неразумные. По некоторым данным, уже миллионов на десять свое население сократили...
    Такими темпами обезлюдят землю...
    1. Uran53
      Uran53 Сегодня, 10:16
      0
      Россия тоже народом не богатеет
  • Грибок
    Грибок Сегодня, 08:53
    +5
    Салорейх должен быть разрушен
  • Комментарий был удален.
  • Aurel
    Aurel Сегодня, 09:02
    -1
    Афган Сидик о будущем Украины
  • usr01
    usr01 Сегодня, 09:09
    +3
    "Первая трезвая мысль за сегодня" (с) wink
    Да и вообще польский проект взлелеяный австро-венгрией, германией, США....
    Да надоел уже всем.
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:13
    +4
    «Будет лучше для всех»
    Пустая болтовня ... потому как никто и никогда не смог сделать ЛУЧШЕ ДЛЯ ВСЕХ!
  • Борисыч
    Борисыч Сегодня, 09:29
    +3
    Киев - мать городов русских, и вычистить оттуда воров и нацистов святая обязанность России. Воров на землю обетованную в Израиль, нациков выгрузить в Ванино для последующего распределения.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 09:53
      +4
      Воров не в Израиль а в овражке прикопать по тихому
  • Олег Валевский
    Олег Валевский Сегодня, 09:34
    -6
    Сколько бы российские политологи и кремлевские обитатели не говорили "халва", но им вряд ли станет сладко от осознания, что именно Кремль и помог родиться истинной украинской нации.

    Ещё каких-то 10 лет назад действительно трудно было назвать Украину состоявшимся государством- уровень симпатий к российскому президенту был выше, нежели к украинским политикам, а 90% граждан Украины в новогоднюю ночь с нетерпением ждало кремлёвских курантов, пренебрегая поздравлениями по украинским каналам...

    Но как всегда бывает, ничто так не цементирует нацию, как наличие внешнего врага (уж кому-кому, а кремлёвским пропагандистам это известно ещё с давним времён...Ещё с тех, когда и слова "пропаганда" не было в русском языке). И Кремль не нашёл ничего лучшего, как стать этим цементирующим фактором.
    А тот жупел, который российские СМИ сделали из Украины и украинцев в глазах россиян, увы, лишь укрепили украинцев (ранее тепло относившихся к России) в понимании, что полагаться можно только на себя.. и что как бы ни были велики противоречия между западом и востоком Украины, в данным момент нужно сплотиться и стать единым народом. Перед единым вызовом.

    А теперь можно сколько угодно повторять мантру, что Украина - "фейл стейт". Но вы попробуйте в самых что ни на есть русскоязычных областях Украины озвучить эту мысль..скажите об этом где-нибудь в Харькове или Херсоне. Уверяю, реакция будет малоотличимой от реакции людей во Львове или Тернополе.
    К сожалению, Россия слишком часто пасёт задних- будь то отказ от крепостного права или ,скажем, признание того, что сланцевый газ может составить конкуренцию российскому. Есть в российской ментальности какой-то махровый консерватизм. С отрицанием очевидного, цеплянием за архаику и позавчерашние заблуждения... Неужели каждый раз нужен Пётр Первый, чтобы перевернуть сознание вспять и понять что нужно регулярно мыться и брить бороды ? (именно об этом гласил его известный Указ. Кто не верит - его текст не трудно найти). Из века в век русские слишком долго запрягают. А когда, наконец, телегу запрягли , тогда уже и поезд ушёл..
    1. Александр123
      Александр123 Сегодня, 10:22
      -2
      "ничто так не цементирует нацию, как наличие внешнего врага...
      Кремль не нашёл ничего лучшего, как стать этим цементирующим фактором"
      Ни чего подобного. Так, как Украина сейчас под жёстким внешним управлением, там можно приписывать что угодно. Но народу Украины совершенно нет причин обижаться на Россю. Если только, что не помогла освободиться от этого управления.
      Ему больше надо обижаться на это самое управление, которое заманило печеньками в это дерьмо. И нет сил из него выбраться. Мне трудно сказать, почему там до сих пор нет правительства, не делающего гадости России. Остаётся надеяться, что это не будет продолжаться долго.
    2. Uran53
      Uran53 Сегодня, 10:23
      0
      У Вас фамилия не Зеленский?
  • Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Сегодня, 09:54
    -4
    Аваков, Арестович, укропослы в Германии и Великобритании (лень смотреть ненужные фамилии)...
    Оказывается и в Москве есть свой пан Безпалько с тараканами в голове. fool
  • Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:55
    +4
    И не надоело это писать и обсуждать? ВО всетаки, а не желтый ура-сайтик, где половина укро-новсти, как там все кончилось, все замерзнут, все разбегутся и тп. уже 6 лет...

    Каждую неделю очередной политолог, с гладким фейсом...
  • faterdom
    faterdom Сегодня, 10:03
    +3
    Им бы на Путина молиться...
    Это он дарит "братскому народу" миллиарды то деньгами, то поставками в трудные моменты газа, угля или электроэнергии... И делает ставку на Мелведчука и им подобным...
    Да не дай Бог, Медведчук (такой же олигарх, как другие, но не проамерикаский) придет к власти - так мы еа радостях еще сто лет "братский народ" включая фарионов и зеленских кормить будем.
    Надо было Захарченко поддеживать , а не Ахметова, Мариуполь брать - пустой ведь стоял, херои бежали...
    А мы...
    Ну сами видите.
  • ugol2
    ugol2 Сегодня, 10:27
    0
    Ликвидация Украины ....
    А кто кормить то всю эту бандеровскую ... будет? У них там развалено всё, вся экономика под немецкие унитазы и польскую клубнику заточена.
    Это ж сколько бабла придется туда вбухать, чтоб что-то восстановить.
    1. Александр123
      Александр123 Сегодня, 15:47
      0
      "А кто кормить то всю эту бандеровскую ... будет?"
      Тут как в медицине. Главное устранить источник инфекции. Дать организму самому справиться с болезнью. Уверен - прокормят они себя вполне сами. Это такие же русские люди. Но как там в фильме о Кощее бессмертном (если не ошибаюсь) - сидит змейка под крылом голубя,не дает ему жить спокойно. Так что там , думаю, кормить не надо. Просто мозги немного поправить, выключить программу самоуничтожения.
  • nickolai.maliugin
    nickolai.maliugin Сегодня, 10:28
    -4
    Странно Слышать от украинца такие слова.Уничтожение-это не победа.Да и решим ли мы все проблемы с НАТО? После Крыма наш рубль обвалился в два раза.Поделить с натовцами Украину-тоже невыход из положения. С Украиной надо работать на информационном поле. Остается,активно участвовать в Черном море.Одесса-Измаил -вот что должно быть главной целью.Стратег из меня конечно хреновый.Но знаю одно-главное терпение.
  • vitvit123
    vitvit123 Сегодня, 11:01
    -2
    Если ликвидировать всех , кто управляется из вне , то ....
  • Fedorovich
    Fedorovich Сегодня, 11:02
    -3
    Так его уже не существует.
  • VTR-295
    VTR-295 Сегодня, 11:20
    -2
    И вот на таких вот идиотов тратятся деньги из моих налогов. Рукалицо!
  • Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:46
    +1
    Ну в 1939 уже попахивало подобным бредком-с , когда мы на голубом глазу полезли за компанию ликвидировать "Польское государство , потерпевшее организационный коллапс" . Сами при этом всегда глаза пучили когда к нам лезли интервенты. Есть государство и пускай будет, пусть его жители решают быть ему или сгинуть.
  • Cowbra
    Cowbra Сегодня, 12:20
    0
    Было у Руси три сына
    Первый умный был детина
    Второй - флюгер - так и сяк
    Младший вовсе Украина
  • xASPIDx
    xASPIDx Сегодня, 13:44
    -1
    ну наконец то, на седьмой год до них дошло.
  • isv000
    isv000 Сегодня, 17:21
    0
    Некоторые говорят, что Россия, захватив весь юго-восток Украины, начиная от Харькова и заканчивая Одессой, остановится, но с другой стороны Украину начнут дергать Венгрия и Польша, забрав у нее Закарпатье и Галичину.

    Если уж и вести эти разговоры, то вся территории нынешней украдины это то, с чем её отпустили в свободное плавание и, если речь вести о её вхождении в РФ то вся территория должна вернуться в родную гавань. А венгры с поляками и прочие желающие могут идти лесом со своим интересом. Другое дело что делать с "промытым" населением? Что то грандиозное они должны сделать что бы Россия помогла превратить то, в чём они живут, в современные и развитые новые области Российской Федерации... hi
  • Сергей1964
    Сергей1964 Сегодня, 17:21
    0
    Цитата: prior
    Вы уникум.
    Разве вы не слышали о прилётах на территорию России в Ростовской области?
    Может быть вы первый раз слышите о провокации с задержанием вагнеровцев в Белоруссии?
    Не было терактов на газопроводе в Крыму?
    Антироссийские законы они тоже не принимают?
    И последнее. Где в написанном мною вы нашли слова про "российскую территорию"?
    Понятно, что имелась ввиду территория Донбасса. А разве там нет русских по национальности и россиян по гражданству?

    Давайте последовательно.
    Цитата: prior
    Вы уникум.
    Разве вы не слышали о прилётах на территорию России в Ростовской области?

    Не слышал. От нас до Ростовской области всё те же ~4000 км, так что мы тут слабо следим за событиями в Ростовской области, если честно. Могу гарантировать на 99.9%, что никто из моих многочисленных красноярских знакомых ничего не слышал об упомянутых Вами прилётах. А кто прилетел, и когда? Мне правда интересно.
    Цитата: prior

    Не было терактов на газопроводе в Крыму?

    Не в курсе. Честное слово, не в курсе - как Вы (рискну предположить, что Вы живёте в Европейской России) не в курсе событий в республике Тыва.
    Цитата: prior

    Антироссийские законы они тоже не принимают?

    Но мы-то живём по российским законам, а не по украинским, верно? Так что пусть себе принимают - мы в РФ не подпадаем под их юрисдикцию.
    Цитата: prior

    Понятно, что имелась ввиду территория Донбасса.

    Мне непонятно.Непонятно также, какое отношение территория Донбасса имеет к РФ в целом, и ко мне - лично.
    Цитата: prior

    А разве там нет русских по национальности

    Русских по национальности где только нет - и в США русские есть, и ЮАР в русские есть, и в Австралии есть... Ну и что?
    Цитата: prior

    и россиян по гражданству

    А что граждане России делают на территории чужого государства? Пусть едут домой. Скажем, к нам в Сибирь. У нас тут и природа великолепная, и не стреляют, и работу можно найти (если руки растут из правильного места, а в голове есть мозги). smile
  • Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 17:59
    0
    Лично я двумя руками за развал Украины. Действительно, будет лучше всем. Наиболее ярые западноукраинские нацыки отойдут Польше, остальные, более здравомыслящие войдут в состав России.