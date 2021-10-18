В медиа Китая: Если опытный экипаж ВМС США допустил столкновение атомной субмарины, то таких инцидентов будет ещё больше при появлении АПЛ у Австралии

Повреждение американской атомной подводной лодки, которая столкнулась с загадочным объектом в Южно-Китайском море в начале этого месяца, вызвало обеспокоенность по поводу эксплуатационной безопасности таких субмарин, а также по поводу того, что происходит с поврежденными и выведенными из эксплуатации ядерными реакторами.

От американского молчания ситуация только ухудшается. Вопросы безопасности в Южно-Китайском море встают всё острее.

Если опытный экипаж ВМС США допустил столкновение атомной субмарины, то таких инцидентов будет ещё больше при появлении АПЛ у Австралии.

В Китае продолжается активное обсуждение инцидента с американской атомной субмариной USS Connecticut, относящейся к проекту «Сивулф II». Напомним, что в ВМС США признали инцидент, заявив, что субмарина столкнулась с «неизвестным объектом» при погружении. Сначала в Пентагоне заявляли, что никаких повреждений АПЛ не получила и что пострадавших на борту нет. Потом выяснилось, что у субмарины повреждена носовая часть, а пострадавших как минимум – 11. Подводная лодка в надводном положении дошла от места инцидента до базы на Гуаме и встала на ремонт.В китайской прессе пишут, что «авария с американской атомной подводной лодкой вызывает опасения по поводу безопасности в Южно-Китайском море». В гонконгском издании SCMP автор пишет:Отмечается, что в предполагаемом месте инцидента - сложный донный рельеф и большое число «морского мусора, в том числе обломков ранее затонувших кораблей».Китайские обозреватели в свою очередь пишут, что США до сих пор не назвали тот объект, с которым «Коннектикут» столкнулся. При этом выражается озабоченность в связи с тем, что это не делается. Либо в ВМС США скрывают характер объекта и повреждений субмарины, либо не знают, что именно послужило причиной этих повреждений.В китайских медиа:При этом обращается внимание на то, что уровень безопасности в этом море будет только падать, если свои атомные субмарины получит ещё и Австралия, имеющая де-юре «безъядерный» статус: