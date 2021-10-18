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В медиа Китая: Если опытный экипаж ВМС США допустил столкновение атомной субмарины, то таких инцидентов будет ещё больше при появлении АПЛ у Австралии

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В Китае продолжается активное обсуждение инцидента с американской атомной субмариной USS Connecticut, относящейся к проекту «Сивулф II». Напомним, что в ВМС США признали инцидент, заявив, что субмарина столкнулась с «неизвестным объектом» при погружении. Сначала в Пентагоне заявляли, что никаких повреждений АПЛ не получила и что пострадавших на борту нет. Потом выяснилось, что у субмарины повреждена носовая часть, а пострадавших как минимум – 11. Подводная лодка в надводном положении дошла от места инцидента до базы на Гуаме и встала на ремонт.


В китайской прессе пишут, что «авария с американской атомной подводной лодкой вызывает опасения по поводу безопасности в Южно-Китайском море». В гонконгском издании SCMP автор пишет:

Повреждение американской атомной подводной лодки, которая столкнулась с загадочным объектом в Южно-Китайском море в начале этого месяца, вызвало обеспокоенность по поводу эксплуатационной безопасности таких субмарин, а также по поводу того, что происходит с поврежденными и выведенными из эксплуатации ядерными реакторами.

Отмечается, что в предполагаемом месте инцидента - сложный донный рельеф и большое число «морского мусора, в том числе обломков ранее затонувших кораблей».

Китайские обозреватели в свою очередь пишут, что США до сих пор не назвали тот объект, с которым «Коннектикут» столкнулся. При этом выражается озабоченность в связи с тем, что это не делается. Либо в ВМС США скрывают характер объекта и повреждений субмарины, либо не знают, что именно послужило причиной этих повреждений.

В китайских медиа:

От американского молчания ситуация только ухудшается. Вопросы безопасности в Южно-Китайском море встают всё острее.

При этом обращается внимание на то, что уровень безопасности в этом море будет только падать, если свои атомные субмарины получит ещё и Австралия, имеющая де-юре «безъядерный» статус:

Если опытный экипаж ВМС США допустил столкновение атомной субмарины, то таких инцидентов будет ещё больше при появлении АПЛ у Австралии.
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23 комментария
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  1. andr327
    andr327 Сегодня, 08:50
    +1
    Что-то долго нет фото битой носовой части.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 09:11
      -10
      Цитата: andr327
      Что-то долго нет фото битой носовой части.

      да сколько угодно...ищите.
      1. рюрикович
        рюрикович Сегодня, 09:56
        +7
        Ложь! Это "лось". "Сивулвы" не имеют рубочных рулей глубины wink Хотя если люди хотят видеть повреждения носовой части без разницы чего,то сойдет laughing
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 13:18
          0
          Ну, вообще-то найти фото можно.
          Повреждена именно рубка.

          а тут видна трещина
      2. andr327
        andr327 Сегодня, 11:36
        +1
        Учите матчасть: это что угодно но не USS Connecticut
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 11:53
          +3
          Цитата: andr327
          Учите матчасть: это что угодно но не USS Connecticut

          Это USS San Francisco после столкновения у Гуама в 2005г.
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 08:56
    -1
    -то таких инцидентов будет ещё больше при появлении АПЛ у Австралии.
    Если что, "помогут".
    -
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 09:01
    +3
    Китаю придется увеличить производство подвижных искусственных рифов можно под видом их восстановления.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 15:10
      0
      Еще и с шахтами)
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:10
    -1
    От американского молчания ситуация только ухудшается. Вопросы безопасности в Южно-Китайском море встают всё острее.
    Точно, объявить запрет входа ПЛ США в Южно-Китайское море feel Иначе мол будем бомбить. feel
  5. Dym71
    Dym71 Сегодня, 09:14
    +2
    Цитата: andr327
    США до сих пор не назвали тот объект, с которым «Коннектикут» столкнулся. При этом выражается озабоченность в связи с тем, что это не делается. Либо в ВМС США скрывают характер объекта и повреждений субмарины, либо не знают, что именно послужило причиной этих повреждений.

    Анекдот вспомнили? wink

    Американцы (на повышенных тонах): С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦА USS LINCOLN, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРОГО ПО ВЕЛИЧИЕ ВОЕННОГО КОРАБЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ Я ПРИКАЗЫВАЮ ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!!
    Испанцы: С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас двое человек. Нас сопровождают пёс, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживает радиостанция «Канал 106 - Экстремальные Ситуации На Море». Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 на мысе Финистерре Галисийского побережья Испании.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:16
    0
    В медиа Китая: Если опытный экипаж ВМС США допустил столкновение атомной субмарины, то таких инцидентов будет ещё больше при появлении АПЛ у Австралии
    Так то и наверху, где всё видно, вроде, постоянно тыкаются друг в друга!!! Внизу, вроде движение поменьше, но и там находят друг друга!!!
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 09:20
      +1
      лишь кенгуру не допустили до управления, а 30 чел подготовят.
      ума хватит...
      или нет... и тогда пострадает прежде всего Индонезия
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:41
        +1
        Судя по всему, никакая подготовка не спасает от .... всяких неожиданностей, да и техника не настолько совершенна, что б видеть всё и предотвратить инциденты.
        Риск, сделать буль - буль, всегда есть.
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 12:58
        +2
        .....кенгуру.....

        У австралийцев есть выражение --- доказывать, что ты не кенгуру. Заставят австралийцев это делать...
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:54
      +1
      ....наверху......внизу.....

      "Что наверху, то и внизу!"
      Гермес Трисмерист
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:06
        +1
        На верху - внизу, похоже, НО, масштабы не соизмеримы, как и сложность проблем.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 16:22
          0
          Цитата: rocket757
          На верху - внизу, похоже, НО, масштабы не соизмеримы, как и сложность проблем.

          Ну в древнеегипетской (и в других древних) мифологиях это прослеживается. Когда в мире Богов погибает Осирис (Таммуз, Ваал, Аттис) --- в мире людей наступает засуха. Когда его воскрешают --- всё расцветает! Мне вспоминается в связи с этим рассказ Роберта Шекли "Рыболовный сезон ", а также советский
          мультфильм "На задней парте" laughing
          У нас что? В театре демонстрируют гадысь, порок. И у населения появляются тоже гадыси и пороки --- всякие ЛГБТ, и т.п.
  7. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Сегодня, 09:45
    -1
    сложный донный рельеф и большое число «морского мусора, в том числе обломков ранее затонувших кораблей».

    Интересно, а "донный рельеф" получил звание "Героя КНР" или наоборот выговор за то, что лодка не утонула? bully
  8. Тимур_3
    Тимур_3 Сегодня, 10:07
    -3
    Хана Китаю.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:49
    -1
    Если опытный экипаж ВМС США допустил столкновение атомной субмарины, то таких инцидентов будет ещё больше при появлении АПЛ у Австралии.
    В логике китайцам не откажешь. Заодно и про Австралию вспомнили, которая собралась активно дружить с англосаксами против Китая.
  10. Кронос
    Кронос Сегодня, 11:06
    0
    Можно подумать, что Китай не собирается больше строить подводные лодки . Кстати больше всего их в Северной Корее.
  11. Normann
    Normann Сегодня, 15:13
    0
    А с кем Австралия собралась воевать? Кто-то угрожает суверенитету этой страны?