«До полной замены на современные комплексы»: Срок службы советских МБР УР-100Н УТТХ продлён

Ракеты УР-100Н УТТХ уже имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве. На сегодняшний день эти сроки продлены свыше 37 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН

Межконтинентальные баллистические ракеты советского производства УР-100Н УТТХ (РС-18Б, по классификации США - SS-19 Stilleto "Стилет") останутся на вооружении РВСН как минимум до 2023 года. Как заявил генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов, срок службы МБР продлен.О том, что российские специалисты намерены продлить срок службы МБР УР-100Н УТТХ, сообщалось в апреле этого года. Как заявил в то время Леонов, работы по продлению срока службы ракет проводятся ежегодно и держать "Стилеты" на боевом дежурстве будут до полной замены их современными ракетными комплексами.Подчеркивается, что МБР УР-100Н УТТХ стоят на боевом дежурстве очень длительное время. В настоящее время идет плановая замена "Стилетов" на комплексы "Ярс". На весну 2021 года в составе РВСН оставалось 50 МБР УР-100Н УТТХ из 150. Именно РС-18Б являются носителями гиперзвуковых блоков "Авангард", в дальнейшем их сменят новые МБР "Сармат", первые из которых встанут на боевое дежурство в конце следующего года.- приводит РИА Новости слова Леонова.Необходимо отметить, что снимаемые с вооружения МБР УР-100Н УТТХ не утилизируются, из них делают ракеты-носители для вывода на орбиту чуть более 2 тонн полезной нагрузки. В Центре Хруничева на основе данной МБР разработана ракета "Рокот" - жидкостная трехступенчатая ракета-носитель легкого класса. Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Последний - 30 августа 2019 года. В настоящее время планируется полеты "Рокота" возобновить, ракета получила российскую систему управления вместо украинской.