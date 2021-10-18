«До полной замены на современные комплексы»: Срок службы советских МБР УР-100Н УТТХ продлён

Межконтинентальные баллистические ракеты советского производства УР-100Н УТТХ (РС-18Б, по классификации США - SS-19 Stilleto "Стилет") останутся на вооружении РВСН как минимум до 2023 года. Как заявил генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов, срок службы МБР продлен.
О том, что российские специалисты намерены продлить срок службы МБР УР-100Н УТТХ, сообщалось в апреле этого года. Как заявил в то время Леонов, работы по продлению срока службы ракет проводятся ежегодно и держать "Стилеты" на боевом дежурстве будут до полной замены их современными ракетными комплексами.
Подчеркивается, что МБР УР-100Н УТТХ стоят на боевом дежурстве очень длительное время. В настоящее время идет плановая замена "Стилетов" на комплексы "Ярс". На весну 2021 года в составе РВСН оставалось 50 МБР УР-100Н УТТХ из 150. Именно РС-18Б являются носителями гиперзвуковых блоков "Авангард", в дальнейшем их сменят новые МБР "Сармат", первые из которых встанут на боевое дежурство в конце следующего года.
Ракеты УР-100Н УТТХ уже имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве. На сегодняшний день эти сроки продлены свыше 37 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН
- приводит РИА Новости слова Леонова.
Необходимо отметить, что снимаемые с вооружения МБР УР-100Н УТТХ не утилизируются, из них делают ракеты-носители для вывода на орбиту чуть более 2 тонн полезной нагрузки. В Центре Хруничева на основе данной МБР разработана ракета "Рокот" - жидкостная трехступенчатая ракета-носитель легкого класса. Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Последний - 30 августа 2019 года. В настоящее время планируется полеты "Рокота" возобновить, ракета получила российскую систему управления вместо украинской.