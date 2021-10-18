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«До полной замены на современные комплексы»: Срок службы советских МБР УР-100Н УТТХ продлён

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Межконтинентальные баллистические ракеты советского производства УР-100Н УТТХ (РС-18Б, по классификации США - SS-19 Stilleto "Стилет") останутся на вооружении РВСН как минимум до 2023 года. Как заявил генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов, срок службы МБР продлен.


О том, что российские специалисты намерены продлить срок службы МБР УР-100Н УТТХ, сообщалось в апреле этого года. Как заявил в то время Леонов, работы по продлению срока службы ракет проводятся ежегодно и держать "Стилеты" на боевом дежурстве будут до полной замены их современными ракетными комплексами.

Подчеркивается, что МБР УР-100Н УТТХ стоят на боевом дежурстве очень длительное время. В настоящее время идет плановая замена "Стилетов" на комплексы "Ярс". На весну 2021 года в составе РВСН оставалось 50 МБР УР-100Н УТТХ из 150. Именно РС-18Б являются носителями гиперзвуковых блоков "Авангард", в дальнейшем их сменят новые МБР "Сармат", первые из которых встанут на боевое дежурство в конце следующего года.

Ракеты УР-100Н УТТХ уже имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве. На сегодняшний день эти сроки продлены свыше 37 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН

- приводит РИА Новости слова Леонова.

Необходимо отметить, что снимаемые с вооружения МБР УР-100Н УТТХ не утилизируются, из них делают ракеты-носители для вывода на орбиту чуть более 2 тонн полезной нагрузки. В Центре Хруничева на основе данной МБР разработана ракета "Рокот" - жидкостная трехступенчатая ракета-носитель легкого класса. Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Последний - 30 августа 2019 года. В настоящее время планируется полеты "Рокота" возобновить, ракета получила российскую систему управления вместо украинской.
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9 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:43
    0
    «До полной замены на современные комплексы»: Срок службы советских МБР УР-100Н УТТХ продлён
    Всё по плану ... хотя, некоторые нестыковки будут обязательно ...
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 10:00
      +3
      В середине 80-х СССР по просьбе Австралии планировал создать носитель для космических пилотируемых аппаратов на базе "Ситилета" .Не успели...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:06
        +1
        Сейчас сожалеть, что тогда не успели ... особого смысла нет.
        Если тема актуальна и сейчас, можно ведь реинкарнировать, если не актуально, искать, создавать новое и с ним двигать вперёд.
      2. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 10:50
        +3
        И снова земной поклон СССР, за защиту от врагов.
    2. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 10:35
      0
      ну они ещё долго будут состоять..как минимум Стилеты с Авангардами-они новые,со склада.
  2. URAL72
    URAL72 Сегодня, 09:44
    +2
    По моему Минитмен ещё дольше стоит на вооружении. А случайно не эту ракету получили с Украины, с хранения?
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 10:07
      +2
      Цитата: URAL72
      По моему Минитмен ещё дольше стоит на вооружении.

      На вооружении, пожалуй, но не на хранении - у "Минитменов" периодически заменяется топливо и пр доработки.
      1. Эль Чувачино
        Эль Чувачино Сегодня, 15:16
        0
        Множество Стилетов вообще без топлива хранились.
    2. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 14:42
      0
      Цитата: URAL72
      не эту ракету получили с Украины, с хранения?

      Было дело, за долги забрали. yes