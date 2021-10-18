Австралийских военных пересадили на электровелосипеды для выполнения разведывательных операций

Австралийское командование решило в некотором роде изменить формат проведения армейских разведывательных операций. В частности, речь идёт о технике, которую с недавних пор используют подразделения австралийской армии в ходе разведывательных операций.
При проведении таких операций бойцы австралийских вооружённых сил теперь используют электровелосипеды.
Отмечается, что электробайки, на которых пересадили военных, актуальны при применении в разведоперациях по ряду причин. Одна из таких причин – малошумность. Несколько бойцов могут преодолеть расстояние в несколько десятков км, при этом развивая скорость до 50 км/ч, причём сделать это практически бесшумно.
В Telegram-канале «Изнанка военки» отмечается ещё и то, что в ряде случаев электровелосипеды можно сложить и скрытно оставить, например, в траве. Для этого выставляется координатная метка, которая после окончания операции позволяет австралийским бойцам обнаружить технику и выдвинуться на ней в расположение части, на военную базу.
Современные электровелосипеды обладают достаточной скоростью и мощностью, чтобы позволять двигаться в колонне обычных транспортных средств, включая средства бронетехники.
В этом случае бронетехника может осуществлять огневую поддержку - в случае необходимости - когда уже нет смысла действовать скрытно от противника.
В Австралии планируется пересадить с бензиновых мотоциклов на электровелосипеды и полицию.