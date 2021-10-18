Военное обозрение
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Австралийских военных пересадили на электровелосипеды для выполнения разведывательных операций

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Австралийское командование решило в некотором роде изменить формат проведения армейских разведывательных операций. В частности, речь идёт о технике, которую с недавних пор используют подразделения австралийской армии в ходе разведывательных операций.


При проведении таких операций бойцы австралийских вооружённых сил теперь используют электровелосипеды.

Отмечается, что электробайки, на которых пересадили военных, актуальны при применении в разведоперациях по ряду причин. Одна из таких причин – малошумность. Несколько бойцов могут преодолеть расстояние в несколько десятков км, при этом развивая скорость до 50 км/ч, причём сделать это практически бесшумно.

В Telegram-канале «Изнанка военки» отмечается ещё и то, что в ряде случаев электровелосипеды можно сложить и скрытно оставить, например, в траве. Для этого выставляется координатная метка, которая после окончания операции позволяет австралийским бойцам обнаружить технику и выдвинуться на ней в расположение части, на военную базу.


Современные электровелосипеды обладают достаточной скоростью и мощностью, чтобы позволять двигаться в колонне обычных транспортных средств, включая средства бронетехники.


В этом случае бронетехника может осуществлять огневую поддержку - в случае необходимости - когда уже нет смысла действовать скрытно от противника.

В Австралии планируется пересадить с бензиновых мотоциклов на электровелосипеды и полицию.
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35 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:47
    +7
    Австралийских военных пересадили на электровелосипеды для выполнения разведывательных операций
    Так то транспортное средство компактное, удобное, ТИХОЕ ... есть нюансы, но идеального вообще ничего не бывает.
    НОРМАЛЬНО, в своё время и в своём месте.
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 10:04
      -7
      Цитата: rocket757
      НОРМАЛЬНО, в своё время и в своём месте.

      если колёса сделать квадратными, то появится эффект подпрыгивания
      а уши, прикрепленные к шлему, дадут противнику повод думать, что по шоссе передвигается кенгуру
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:11
        0
        "Камуфляж и шпионаж" ... пацаны смотрели мультик с удовольствием, да и сам одним глазком глянул, прикольно!
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 10:53
          +3
          Скажу крамольные вещи:
          1. В армии все должно быть для облегчения несения службы от электровеликов до аккумуляторных пил.
          2. И не должно быть безмозглых бойцов с кривыми руками.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 11:21
            0
            Цитата: Гражданский
            И не должно быть безмозглых бойцов с кривыми руками.

            НЕИСПОЛНИМО! Это только говорится так, что выучить можно любого, если не всему, то тому, что надо ... не, не, встречаются уникумы косорукие, да и просто расп п п неумелых\долдонов хватает.
            Когда нет гербовой, приходится писать на том, что есть.
            Сено\солома ... ну и сержант по грознее, хот как то подправляют ситуацию, но как показывает практика, не до конца.
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 12:59
              +2
              Во 2-ой Мировой немецкая разведка на мотоциклах была очень эффективной.
              Правда, к концу войны немцы от этого отказались. Слишком велики потери. Противник, набравшийся опыта, сразу засекал быстро движущуюся шумную цель.
              К тому же в Австралии гор и болот мало. Самое то на таком "мопеде" гонять.
              Эффективное и экономичное решение.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 10:18
      +2
      Без зарядки где то 60 км.
      1.Экологичность
      2.Универсальность-велосипед может выполнять задачу практически самостоятельно, благодаря наличию электромотора.Т.н "ленивый режим".
      3.Выносливость и надежность. Армейские электровелосипеды изначально рассчитаны на достаточно большую нагрузку- могут выдержать вес сразу двух пассажиров. Или дополнительный багаж.
      4.Компактность.В собранном виде можно можно переместить вручную.Правда на небольшие расстояния.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:28
        +2
        Одно то, что боец\разведчик, в экстренной ситуации будет полон сил, а не уставший вдрызг, есть большое преимущество, нивелирующее некоторые недостатки, которые есть.
      2. loki565
        loki565 Сегодня, 10:47
        +1
        Все упирается в аккумуляторы, если на них постоянно ездить то ресурс снижается постепенно, а если неделю поездить, а потом на хранение поставить то через год в лучшем случае останется половина емкости. А аккумулятор там одна из самых дорогих деталей.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 11:23
          +2
          Цитата: loki565
          Все упирается в аккумуляторы,

          Ну да. Многие хорошие идеи замерли в ожидании именно потому, что нет доступных\надёжны\мощных источников энергии ... увы.
      3. Pike
        Pike Сегодня, 10:58
        0
        Без зарядки где то 60 км.
        1.Экологичность
        2.Универсальность-велосипед может выполнять задачу практически самостоятельно, благодаря наличию электромотора.Т.н "ленивый режим".
        3.Выносливость и надежность. Армейские электровелосипеды изначально рассчитаны на достаточно большую нагрузку- могут выдержать вес сразу двух пассажиров. Или дополнительный багаж.
        4.Компактность.В собранном виде можно можно переместить вручную.Правда на небольшие расстояния.

        П.1 весьма сомнителен, с остальным соглашусь. Добыча и изготовление аккумуляторов не очень экологична, а утилизация литиевых батарей будет бичом скорого будущего. Уже сейчас проблемы так называемой зелёной энергетики - это утилизация.
        "В трёх 50-метровых лопастях маломощного ветряка - около 20 тонн полимеров, армированных волокном (FRP). Как такое количество использовать повторно или эффективно перерабатывать?
        Их нельзя сжечь или вывезти на свалку. Если не придумать способ вторичного использования, то к 2050-му году утилизации будут ждать уже 40 млн тонн (!) композитов."

        По поводу батарей - у меня вопрос: лет двадцать назад по новостям сообщили, что с космической станции привезли полимерную батарею, созданную в условиях космического вакуума, способную выдавать до 10 !!! киловатт! в течении года! Говорили так же о возможности построить в будущем завод в космосе по изготовлению таких батарей )
        С тех пор, по вполне понятным причинам, о этих батареях тишина...
        1. abrakadabre
          abrakadabre Сегодня, 11:25
          +1
          3.Выносливость и надежность. Армейские электровелосипеды изначально рассчитаны на достаточно большую нагрузку- могут выдержать вес сразу двух пассажиров. Или дополнительный багаж.

          1. Кто-нибудь в курсе, как литиевые батареи реагируют на ЭМИ?
          2. А место на нем есть для второго седока?
          3. А багажник на фото где? Если даже крыло на заднее колесо зажали. Которое спасает от грязи в, пардон, филейную часть при езде по грязи.
    3. kebzuref
      kebzuref Сегодня, 10:43
      -5
      Забавно читать такие комментарии, если бы в Российской армии такое приняли многие высмеяли бы, но когда за бугром страдают такой херней то это другое это типа классно...
      1. Pike
        Pike Сегодня, 12:19
        +1
        Забавно жить в прошлом без оглядки на технический прогресс. Для российской армии давно разрабатываются электромотоциклы. На том же ИЖ.
  2. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 09:57
    +2
    Можно даже с специальным багажником-креплением поставлять в комплекте с лёгкой бронетехникой.
    1. ved_med12
      ved_med12 Сегодня, 10:16
      0
      хорошая мысль однако!
  3. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 10:01
    +1
    Технический прогресс в жисть....
    Для разведки бесшумность - самое оно.
    А вот по жизни , с одной стороны снижение шумовой нагрузки в городе полезно, задолбали уже "" , особенно гоняющие по ночам. А с другой стороны я уже пару раз под колеса этим электробайкам чуть не угодил, нифига же не слышно, как он догоняет или из-за угла вылетает.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 10:09
      +2
      Помницца в детстве на велики трещетки ставили из скрепки и картонки, едешь и тарахтишь себе, всем вокруг слышно. Подсказка для спортсменов и прочих ,,умов,, госдумовских. laughing
      Интересно как обстоят дела с поставкой в армию хваленых электрических мотоциклов ИЖ , помницца еще в 2018 собирались поставлять или до сих пор только в опытных образцах? smile
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:13
        +2
        Цена у него заоблачная ... а чего в нем нашего то есть? вот вопрос.
  4. ved_med12
    ved_med12 Сегодня, 10:01
    0
    А подзарядка, от той же "бронетехники " к примеру, предусмотрна?
    1. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 10:07
      0
      Или возможность завести двигатель автомобиля от электро велосипеда?
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:08
    +2
    Надеюсь, что эти мотоциклы Австралия всё же у Франции купила? tongue
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:09
    +2
    на электросамокатах круче будут смотреться
  7. Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин Сегодня, 10:17
    0
    Во они по Бушу погоняют-то, только пыль столбом и обделавшиеся аборигены.
  8. Uran53
    Uran53 Сегодня, 10:33
    0
    Электросамокат получше будет - он меньше и спрыгивать с него легше.
    1. loki565
      loki565 Сегодня, 10:42
      +1
      Ну если кататься только по городу то да)))
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:09
        +1
        а не по городу - кунгуру запрягут в упряжку.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:55
    +1
    можно сложить и скрытно оставить, например, в траве.
    А аборигены не сопрут подотчетное имущество? Австралийцы решили, что разведчикам просто необходим электровелосипед, значит так тому и быть. К тому же "зеленные" наверное будут очень довольны.
  10. Roman 57 rus
    Roman 57 rus Сегодня, 10:59
    0
    Главное можно быстро убежать,но не далеко...
  11. Макс ПВ
    Макс ПВ Сегодня, 13:26
    0
    Может в мирной Австралии и неплохо, но как представлю педального коня на электротяге где-нибудь в Чечне... нет, даже представить не могу, разве что как предмет торговли с местным населением.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:16
      -1
      Цитата: Макс ПВ
      Может в мирной Австралии и неплохо, но как представлю педального коня на электротяге где-нибудь в Чечне...

      Пластилиновая страна. ©
    2. alystan
      alystan Сегодня, 15:55
      0
      "Мирной" она выглядит скорее только в вашем представлении. Когда там идут дожди было бы интересно посмотреть на то, как далеко вы уехали бы на таком "коне"?
  12. Codett
    Codett Сегодня, 13:31
    0
    Не плохая вещь повышает мобильность, лучше чем пешком
  13. alystan
    alystan Сегодня, 15:50
    0
    Ну и против кого или с какой целью это проводится? Если на днях австралийские власти (начали с Западной Австралии) приняли закон по запрещению массовых акций протеста для населения, нельзя даже общаться с участником/ками такой акции - можно загреметь в каталажку на срок до 5 лет, штраф порядка 12 тыс. долл. (видимо местных). Полиция никак и ни в чем не ограничена при "наведении" общественного порядка! Вот как пекутся о благополучии своих граждан и намерения у местных властей очень даже серьезные, а что действовать они будут именно так и не иначе сомневаться не надо! И без этого закона они лето-осень демонстрировали всю серьезность своих намерений.
  14. Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 17:01
    0
    Так и представляю: война, сидит хмырь в окопе и быстро-быстро крутит ручку генератора(ведь завтра отступление а батарея в ноль села).
    Еще можно на арбалеты и баллисты перейти, они тоже "зеленые" ведь взводятся лебедкой, не требуют пороха, а камней\веток для снарядов навалом.

    Ну реально, этож линию снабжения которая туда-сюда будет таскать эти батарейки.
    Нет чтоб реактор в мопЭд вставить. У нас были (относительно) маленькие реакторы ведь.