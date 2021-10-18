Военное обозрение
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«Ему в этом нет альтернативы»: в Прибалтике высоко оценили политику Трампа по укреплению НАТО

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Издание Newsweek приводит мнение высокопоставленных чиновников прибалтийских республик. Все они солидарны с тем, что Дональд Трамп во время пребывания на посту президента США сделал очень многое для укрепления позиций Североатлантического альянса. Так, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Трампу в этом просто нет альтернативы.


Несмотря на то, что пребывание Трампа на посту президента страны сопровождалось многочисленными эксцессами, в конечном итоге именно при нем Североатлантический альянс направил дополнительные военные подразделения в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, оценив масштаб угроз со стороны России (с точки зрения прибалтийских политиков, разумеется). Ринкевич утверждает, что в Прибалтике от действий Трампа наблюдался только позитивный эффект. Благодаря политике Трампа, европейские страны были вынуждены увеличивать расходы на оборону.

Поскольку в Прибалтике главную угрозу видят со стороны России, от США латвийские, литовские и эстонские лидеры ожидают военной и финансовой помощи на укрепление своей обороноспособности. Трамп, по мнению прибалтийских руководителей, понимал, что странам Восточной Европы нужно наращивать количество вооружений, увеличивать численность воинских подразделений НАТО, сосредоточенных на их территории. Так, заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что чем более масштабным будет присутствие НАТО в Прибалтике, тем сильнее будет гарантия защищенности прибалтийских республик от возможной агрессии со стороны России.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс отметила, впрочем, что и действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом много делает в интересах укрепления трансатлантического сотрудничества.

В целом, прибалтийские руководители сходятся во мнении, что Североатлантическому альянсу нужно вырабатывать стратегический ответ на существующие угрозы. Естественно, что в этот ответ, по их мнению, входит и усиление военного присутствия НАТО на территории прибалтийских стран, хотя альянс и так держит свои воинские контингенты в республиках, а также осуществляет подготовку военнослужащих литовской, латвийской и эстонской армий.

Кроме России, в Прибалтике озабочены и необходимостью восстановления позиций НАТО после плачевного финала двадцатилетней кампании в Афганистане. Что говорить, поспешный вывод войск США и НАТО и сдача Кабула талибам (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическая организация) нанесли очень серьезный ущерб имиджу Запада, в первую очередь Вашингтона. Даже в Прибалтике и на Украине стали раздаваться пессимистические голоса о том, что США не оказали помощь афганским партнерам, значит, могут не оказать помощь и прибалтийским республикам или Киеву.
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Использованы фотографии:
Фейсбук/Дональд Трамп
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15 комментариев
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  1. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Сегодня, 10:45
    +1
    Сами, все сами..... зря надеются на Фашингтон кий обком... помогать он точно никому не будет, так как не надо ему это.....
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 11:31
      +2
      Навеяло из фильма «Белое солнце пустыни», как в гареме обсуждают, что новый хозяин-муж мало уделяет внимания. Прежний-то Абдулла заходил каждый день и кого-нибудь хотя бы бил.
      winked
      Такое презрение вызывает у меня вся эта … шелупонь мелкая.
      Надо везде уже по странам НАТО тёток назначить министрами обороны, кроме США.
      И будет практически полное сходство.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 12:43
        0
        В Прибалтике, после реституции, к власти пришли эмигранты.
        В первую очередь эти деятели понаехали в Прибалтику из Штатов.
        Вот и зовут свою настоящую родину охранять их на новом месте.
        Не понимают, что этим они ослабляют НАТО и раздражаю США.
        Бесполезная территория, требующая многих усилий для охраны. hi
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 10:50
    +2
    -Так, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Трампу в этом просто нет альтернативы.
    И далее.
    -Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс отметила, впрочем, что и действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом много делает в интересах укрепления трансатлантического сотрудничества.
    Почему молчит Литва?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:53
      0
      Цитата: knn54
      Почему молчит Литва?

      Так, заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что чем более масштабным будет присутствие НАТО в Прибалтике, тем сильнее будет гарантия защищенности прибалтийских республик от возможной агрессии со стороны России.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:56
        0
        Цитата: ROSS 42
        тем сильнее будет гарантия защищенности прибалтийских республик от возможной агрессии со стороны России.

        А беженцы через Беларусь шли и будут дальше идти.
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 10:54
    +1
    Что-то долго прибалты своё мнение формулировали впрочем как всегда.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 11:53
      0
      На случай вдруг Байден помрёт... надо подольстить Трампу.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:59
    +3
    Трампу в этом просто нет альтернативы.
    Как же так? Прибалты и вдруг "нож в спину" американским демократам. Да за такое всех забанить в мессенджерах, а ФБР начать проверку в поисках "русского следа" в такой послушной и покорной Прибалтике. Не правильно понимают политику партии шакалята Восточной Европы.
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 11:07
      +1
      Шакалята как всегда думают, что вовремя предать это не предать, а предвидеть. Но они забывают, что сели играть в картишки с главным шуллером на земле, а у него всё ходы записаны. Придёт время и американцы их сольют как использованный презерватив. Впрочем их не жаль от слова совсем.
      1. den3080
        den3080 Сегодня, 11:41
        0
        Цитата: Silver bullet
        Шакалята как всегда думают, что вовремя предать это не предать, а предвидеть. Но они забывают, что сели играть в картишки с главным шуллером на земле, а у него всё ходы записаны. Придёт время и американцы их сольют как использованный презерватив. Впрочем их не жаль от слова совсем.

        Да ничего у них не записано уже давно, как выясняется. А то, что и было записано, то периодически теряется или сливается. И с памятью плохо тоже.
        Они просто поступают, как им забагорассудится в данный конкретный момент времени.
        Вот лежит член в левой штанине сегодня - так и пойдёт политика, а завтра в правую попал - смена курса однако.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:09
    0
    Издание Newsweek приводит мнение высокопоставленных чиновников прибалтийских республик.
    Крикливые конечно, НО, получится может ... интересное.
    Могут не заметить никак, а могут и отпинать, за прославление "товарища" Трампа!
    Как получится???
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:51
    0
    А совсем недавно эти же прибалты Трампа в дерьме мазали в интересах Байдена...чудны твои дела Господи.
  7. ugol2
    ugol2 Сегодня, 13:07
    0
    Прибалты могут наконец понять, что чтобы сдержать Россию на рубеже Нарва - Друскининкай потребуется столько сил и средств, что их малая территория чисто физически не сможет всех вместить?
    Поэтому НАТО и обозначает свое присутствие там парой батальонов.
    Вы разменная монета, уважаемые.
  8. Machete
    Machete Сегодня, 15:12
    0
    Ну-ну...
    А как все 4 года гнобили и травили дядьку Трампа.
    А теперь, оказывается, ему нет альтернативы.
    Двуличие и тупость лидеров поражает.