Издание Newsweek приводит мнение высокопоставленных чиновников прибалтийских республик. Все они солидарны с тем, что Дональд Трамп во время пребывания на посту президента США сделал очень многое для укрепления позиций Североатлантического альянса. Так, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Трампу в этом просто нет альтернативы.Несмотря на то, что пребывание Трампа на посту президента страны сопровождалось многочисленными эксцессами, в конечном итоге именно при нем Североатлантический альянс направил дополнительные военные подразделения в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, оценив масштаб угроз со стороны России (с точки зрения прибалтийских политиков, разумеется). Ринкевич утверждает, что в Прибалтике от действий Трампа наблюдался только позитивный эффект. Благодаря политике Трампа, европейские страны были вынуждены увеличивать расходы на оборону.Поскольку в Прибалтике главную угрозу видят со стороны России, от США латвийские, литовские и эстонские лидеры ожидают военной и финансовой помощи на укрепление своей обороноспособности. Трамп, по мнению прибалтийских руководителей, понимал, что странам Восточной Европы нужно наращивать количество вооружений, увеличивать численность воинских подразделений НАТО, сосредоточенных на их территории. Так, заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что чем более масштабным будет присутствие НАТО в Прибалтике, тем сильнее будет гарантия защищенности прибалтийских республик от возможной агрессии со стороны России.Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс отметила, впрочем, что и действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом много делает в интересах укрепления трансатлантического сотрудничества.В целом, прибалтийские руководители сходятся во мнении, что Североатлантическому альянсу нужно вырабатывать стратегический ответ на существующие угрозы. Естественно, что в этот ответ, по их мнению, входит и усиление военного присутствия НАТО на территории прибалтийских стран, хотя альянс и так держит свои воинские контингенты в республиках, а также осуществляет подготовку военнослужащих литовской, латвийской и эстонской армий.Кроме России, в Прибалтике озабочены и необходимостью восстановления позиций НАТО после плачевного финала двадцатилетней кампании в Афганистане. Что говорить, поспешный вывод войск США и НАТО и сдача Кабула талибам (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическая организация) нанесли очень серьезный ущерб имиджу Запада, в первую очередь Вашингтона. Даже в Прибалтике и на Украине стали раздаваться пессимистические голоса о том, что США не оказали помощь афганским партнерам, значит, могут не оказать помощь и прибалтийским республикам или Киеву.