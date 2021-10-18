Учебный вертолётоносец проекта 14400 выведен из эллинга на верфи в Нижегородской области

Учебный вертолётоносец проекта 14400 выведен из эллинга на верфи "Судоремонтно-судостроительной корпорации" в Городце Нижегородской области. Корабль был заложен в 2018 году.
Морское специальное судно проекта 14400 или учебный вертолетоносец был заложен 28 июня 2018 года на стапеле "Судоремонтно-судостроительной корпорации" (бывшая Городецкая судостроительная верфь), находящемся в г.Городец Нижегородской области. Как тогда заявили в пресс-службе предприятия, корабль строится в интересах российского Военно-морского флота для подготовки экипажей вертолетов морской авиации. На корабле должна проводиться отработка действий при посадке и взлете вертолетов Ка-27/29/31 и Ка-52, а также испытания новых типов корабельных вертолетов. Базироваться он должен в Ейске, обеспечивая работу 859-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России.
Проект судна разработали в ЦКБ "Балтсудопроект", являющимся подразделением ФГУП "Крыловский государственный научный центр".
В марте 2019 года строительство корабля было приостановлено и возобновлено только в конце осени того же года. Причиной задержки называлось согласование ряда вопросов между проектировщиком и исполнителем. Второй причиной паузы в работе стал неполный комплект конструкторской документации. Одновременно в проект внесены некоторые изменения, подробности не сообщаются.
Как видно по снимку, за три года строительства учебный вертолетный корабль обзавелся только корпусом, на каком этапе сейчас находятся работы неизвестно, поскольку на официальном сайте "Судоремонтно-судостроительной корпорации" никакой информации нет, кроме сообщения 2018 года о закладке корабля.
Будет ли вестись достройка корабля вне эллинга или он превратится в очередной "долгострой" пока не ясно. Но в преддверии получения российским флотом двух десантных вертолетоносцев такой учебный корабль не помешал бы.