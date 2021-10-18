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Учебный вертолётоносец проекта 14400 выведен из эллинга на верфи в Нижегородской области

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Учебный вертолётоносец проекта 14400 выведен из эллинга на верфи "Судоремонтно-судостроительной корпорации" в Городце Нижегородской области. Корабль был заложен в 2018 году.


Морское специальное судно проекта 14400 или учебный вертолетоносец был заложен 28 июня 2018 года на стапеле "Судоремонтно-судостроительной корпорации" (бывшая Городецкая судостроительная верфь), находящемся в г.Городец Нижегородской области. Как тогда заявили в пресс-службе предприятия, корабль строится в интересах российского Военно-морского флота для подготовки экипажей вертолетов морской авиации. На корабле должна проводиться отработка действий при посадке и взлете вертолетов Ка-27/29/31 и Ка-52, а также испытания новых типов корабельных вертолетов. Базироваться он должен в Ейске, обеспечивая работу 859-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России.

Проект судна разработали в ЦКБ "Балтсудопроект", являющимся подразделением ФГУП "Крыловский государственный научный центр".


В марте 2019 года строительство корабля было приостановлено и возобновлено только в конце осени того же года. Причиной задержки называлось согласование ряда вопросов между проектировщиком и исполнителем. Второй причиной паузы в работе стал неполный комплект конструкторской документации. Одновременно в проект внесены некоторые изменения, подробности не сообщаются.

Как видно по снимку, за три года строительства учебный вертолетный корабль обзавелся только корпусом, на каком этапе сейчас находятся работы неизвестно, поскольку на официальном сайте "Судоремонтно-судостроительной корпорации" никакой информации нет, кроме сообщения 2018 года о закладке корабля.

Будет ли вестись достройка корабля вне эллинга или он превратится в очередной "долгострой" пока не ясно. Но в преддверии получения российским флотом двух десантных вертолетоносцев такой учебный корабль не помешал бы.
Использованы фотографии:
http://forums.airbase.ru/forums/
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27 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:09
    0
    Учебный вертолётоносец проекта 14400 выведен из эллинга на верфи в Нижегородской области
    Учебный корабль нужен, это вообще не вопрос.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:12
      +8
      А не маловат? М.б. хотя бы на две посадочные площадки надо? А?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:23
        +2
        Там шибко большие суда не строят ... это ж на реке судоверфь, как созданное до моря переправлять?
        Волга обмелела сильно, да и мостов, плотин предостаточно.
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 10:48
          +1
          Ого, учебный катер-вертолетоносец... сначала думал вообще это остров наземного комплекса, для обучения на будущих УДК.
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 10:26
        +1
        Цитата: Кот Александрович
        А не маловат? М.б. хотя бы на две посадочные площадки надо? А?

        А зачем ДВЕ? У нас столько много палубной авиации? Научить посадкам и взлетам на корабль при движении и в волнение хватит
      3. donavi49
        donavi49 Сегодня, 11:10
        +6
        Так как раз на УДК - особо проблем нет дообучить. Или на новом экспедиционнике ГренеПереростке.

        Тут сложности как раз в посадках на всякие тесные корветы, ПСКРы (не удивлюсь, если ФСБ закажет аналогичный, если с вертолетами таки решится что-то). У него габарит площадки = корветам-фрегатам строящимся для ВМФ РФ.
        1. Monster_Fat
          Monster_Fat Сегодня, 11:15
          +1
          Какое-то, оно маленькое... recourse
          1. donavi49
            donavi49 Сегодня, 11:35
            +5
            Маленький он по двум причинам:
            - изначально хотели сделать быстро и за 3 копейки. Однако тут вышло как всегда. Не удивлюсь, если та ценник уже перебивает Каракурт. Ибо 3 года завод кормить (хоть и маленький) это уже приличная смета.
            - чтобы ни у кого не возникло идей взять корабль куда нить, высочайшим распоряжением. Он бесполезен во всех проявлениях, даже автономность 2 суток, даже на ВИП-рыбалку с вертолетом не сходить - двигатель в 1200 сил на 800 тонн, а топлива на 500 миль, для вертолета нет вообще ничего, даже маленького бачка с керосином не разместили. Поэтому с чем вертолет прилетит, с тем и улетит.
            1. Monster_Fat
              Monster_Fat Сегодня, 11:40
              -1
              Ужас. what особенно по сравнению с тем, что в этом плане спустили на воду японцы и итальянцы. Что-то я вообще не пойму "стратегию" строительства российского надводного ВМФ-строятся какие-то недо-карлики, с ничтожной боевой ценностью, главное: чтобы типа побольше количеством и по-дешевле. request
              1. Alexey RA
                Alexey RA Сегодня, 13:00
                +5
                Цитата: Monster_Fat
                Что-то я вообще не пойму "стратегию" строительства российского надводного ВМФ-строятся какие-то недо-карлики, с ничтожной боевой ценностью, главное: чтобы типа побольше количеством и по-дешевле.

                Это не боевой корабль. Это учебный корабль Ейского ЦБП для отработки взлёта-посадки вертолётов на реальную корабельную ВПП - в движении и при качке. Чтобы не выбивать для боевой подготовки ресурс боевых кораблей и не заниматься профанацией, готовя лётчиков палубной авиации на бетоне.
              2. Normann
                Normann Сегодня, 15:02
                -1
                Все деньги не там...
  2. Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин Сегодня, 10:13
    -3
    Как то у нас всё со скрипом, не могут видимо топы современные дисциплинировано, монотонно работать.
    А ещё критиковали СССр, им судя до советских управленцев как до Китая.
  3. faiver
    faiver Сегодня, 10:17
    +17
    Строить специально судно, да еще такой размерности и такими темпами..., какой смысл? Не проще ли баржу переоборудовать и таскать ее буксиром, ну или на небольшой каботажник поставить пару посадочных площадок....
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 10:43
      +2
      Андрей.целиком и полностью.А еще бы какой нибудь сейнер-для тренировки в реальных морских (не в закрытом Азовском море) условиях-ветра,волнение/качка.
      А палить деньги на разработку и подготовку производства даже не мелкосерийной продукции как то не по государственному.
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 11:34
        +1
        Впервые слышу об этом корабле и даже о верфи. Может его можно хотя бы как патрульный использовать? Требую АК-630 на бак! Можно и Панцирь-М. Пусть заодно Керченский мост охраняет. Раньше больше кораблей с вертолетной площадкой было, но такого учебного не было. Чего то мы не знаем, что то слишком тихо вокруг этого проекта.
        1. faiver
          faiver Сегодня, 13:38
          0
          что то слишком тихо вокруг этого проекта.
          - деньги не любят шума
  4. faiver
    faiver Сегодня, 10:25
    0
    Так еще название то какое "Учебный вертолетоносец", тьфу блин, почти катер...
  5. ugol2
    ugol2 Сегодня, 10:33
    +1
    учебный вертолетоносец

    И сколько вертолетов он носит?
    Не, я не против, обучаться посадкам конечно надо, но название круче корабля.
    1. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 10:56
      +1
      погуглите ради интереса USS Sable (IX-81) конечно не специальной постройки но тем не менее единственный в свое роде паровой, колесный, озерный авианосец, тоже ангара не имел
      1. Avior
        Avior Сегодня, 11:16
        +2
        единственный в свое роде паровой, колесный, озерный авианосец

        Не совсем единственный
        Был еще USS Wolverine (IX-64)
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:07
      +1
      ноль. У него только площадка.

      Это не только взлеты-посадки, но и разные задачи по навигации, возврату, работы на минимумах.

      Разумеется отдельный корабль это по богатому, даже китайцы не настолько богаты. Однако особенно денег оно не сожрет, ибо корабль максимально примитивен.

      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:24
        +1
        На момент закладки проект 14400 оценивался более 2 млрд рублей,как 3 -4 вертолёта наверное.
  6. yfast
    yfast Сегодня, 11:05
    -1
    Взять большой плот. Заодно и судно сниженной заметности получится.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:09
    0
    А какова потребность для ВМФ России на данный момент,в морских вертолётчиках.Сколько у нас кораблей с ангарами для вертолётов или хотябы с вертолётными площадками.Сухопутных на морских на чём то переучивать надо.
  8. Дзег
    Дзег Сегодня, 12:36
    -2
    Это не вертолётоносец--это байдарка с "танцполом". Вообще то на учебном судне должны отрабатывать взлёт -посадку хотя бы 3 вертолёта,как я понимаю,хотя я не специалист. Подскажите -кто знает?
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:05
      +1
      Цитата: Дзег
      Это не вертолётоносец--это байдарка с "танцполом". Вообще то на учебном судне должны отрабатывать взлёт -посадку хотя бы 3 вертолёта,как я понимаю,хотя я не специалист.

      Так отрабатывать взлёт-посадку нужно исходя из наихудших условий, которые могут встретиться пилоту на службе. То есть, на ВПП по типу пр.20380.
      Иначе его потом опять переучивать придётся.
  9. Макс ПВ
    Макс ПВ Сегодня, 13:13
    -2
    Вопрос у меня только по мореходности, и то в плане отработки полетов в сложных метеоусловиях. А так, именно учебное судно, именно готовить экипажи палубных вертолетов, не тратя больших денег на выход в море многотысячетонной туши и без риска, что у командования появится желание сорвать учебные программы, припахав единицу флота для доставки людей и грузов в какой-нибудь САРатов или показухи на учениях, а то и переквалифицировать в, например, корабль ПЛО, чтобы нужного человека на мостик поставить, так как построили бы, как предлагают, штуковину на 3-4 машины с ангаром, глядишь провели бы как корабль второго, а то и первого класса, на который и коперанга незазорно ставить, а тут соблазна нет. А что размеры небольшие, так на БПК, не говоря про фрегаты и корветы, места неособо - привыкать надо, учитывая вооружение и оборудование. Да и палубный вертолет, даже без ангара, даже просто с возможностью посадки на палубу, сейчас не роскошь, а необходимость даже на МРК, хоть пока такой возможности в основном нет.