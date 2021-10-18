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Проход кораблей ВМС США и Канады через Тайваньский пролив в Пекине назвали «сговором с целью дестабилизации»

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Как известно, Китай рассматривает Тайвань как часть своей законной территории и не признает действующее в Тайбэе правительство. Периодически китайские военные корабли и самолеты совершают маневры вблизи территориальных вод Тайваня. В ответ Тайвань активно пользуется поддержкой США и их союзников, корабли которых также появляются в Тайваньском проливе.


Американский эсминец USS Dewey недавно прошел через Тайваньский пролив в сопровождении фрегата ВМС Канады HMCS Winnipeg. Как заявили в Вашингтоне, проход кораблей свидетельствует о приверженности США и союзников принципу свободного судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе.

Но в Пекине с подобными действиями американской стороны не согласны. Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая заявило, что американский и канадский корабли находились под наблюдением НОАК на протяжении всего времени перехода через пролив.

Как утверждается в сообщении китайского военного ведомства, США и Канада вступили в сговор с целью спровоцировать дестабилизацию обстановки в Тайваньском проливе. В НОАК еще раз подчеркнули, что Тайвань является территорией КНР, соответственно, американский и канадский корабли не имели права проходить в данном проливе.

Поскольку корабли ВМС США появляются в проливе буквально каждый месяц, в Пекине крайне недовольны подобными действиями. В свою очередь, в Тайбэе периодически обвиняют Китай в нарушении морских и воздушных границ частично признанного государства. Например, 17 октября китайские самолеты, если верить министерству обороны Тайваня, влетали в зону контроля противовоздушной обороны страны. Поэтому, видимо, тайваньские власти рассматривают американское военное присутствие в проливе как своеобразный ответ Пекину, а также как определенную гарантию того, что КНР не осмелится совершить нападение на остров.

Действительно, если бы не поддержка со стороны США и их союзников, Тайвань давно бы уже присоединили к Китаю силовым путем. Это бы, в свою очередь, лишило Запад еще одного союзника в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чего очень не хотят американские власти. Поэтому, учитывая масштабы наращивания военной мощи Китая, американские корабли и самолеты также будут регулярно совершать маневры недалеко от китайских морских границ. Ожидаемо, что после создания AUKUS повысится и уровень присутствия и активности британских и австралийских ВМС в регионе.
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Использованы фотографии:
Twitter/U.S. Navy
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:31
    +1
    А ВМС НОАК не могли сопроводить эти два корабля своими десятью,так для проверки на вшивость.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:56
      +1
      Ну, значит не смогли. Или не захотели, как вы заметили, педикулёз подхватить забоялись! laughing
  2. lfgity
    lfgity Сегодня, 15:35
    0
    Проход кораблей ВМС США и Канады через Тайваньский пролив в Пекине назвали «сговором с целью дестабилизации»

    Очередная китайская озабоченность не более
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 15:39
    +7
    "Муж застал жену с любовником. Не стал разбираться, а просто выбросил его со
    второго этажа. На второй день приходит, а любовник весь в бинтах, но в постели.
    Без разговоров выбрасывает его в окно. На третий день открывает дверь, смотрит,
    тот же нахал в постели с переломами рук и ног, смотрит на мужа и спрашивает:
    - Что вы от меня хотите?
    - Не ходите к моей жене!
    - Так бы сразу и сказали, а то все намеками, да намеками".
  4. prior
    prior Сегодня, 15:48
    +3
    Эффективным средством, препятствующим проходу американских и канадских кораблей через китайские проливы, могли бы стать вновь созданные Китаем секретные подводные объекты "Скала", с которым не так давно столкнулась американская подлодка Коннектикут. yes
    Внезапное появление подводной "Скалы" на пути следования американских кораблей никто не отменял. request
  5. ugol2
    ugol2 Сегодня, 15:50
    +2
    Рано или поздно, но Китай своего добьется.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 16:14
      0
      Цитата: ugol2
      Рано или поздно, но Китай своего добьется.


      Но пока у Китайцев слова и официальные заявления расходятся с делом, на текущий момент, притензии Китая несостоятельны и не обеспечены решимостью Китая их отстаивать.

      Китайцы заявляют что материковый Китай и Тайвань это одно целое, утверждают свой суверинетет над Тайванем. Но по факту это каждый раз наглядно опровергается целенаправленным, демонстративным проходом через пролив военными кораблями, государств которые враждебны по отношению к Китаю.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:55
    -1
    Проход кораблей ВМС США и Канады через Тайваньский пролив в Пекине назвали «сговором с целью дестабилизации»
    Это о чём? Подёргать тигра\дракона за усы?
  7. Orsis338
    Orsis338 Сегодня, 16:06
    +1
    Интересные китайцы, когда значит хозяйничают в якобы "своей" девятипунктирной линии у них почему-то не возникает таких же мыслей по отношению к Вьетнаму, Филиппинам, Индонезии и проч. А тут возмутились
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:16
      +2
      Цитата: Orsis338
      у них почему-то не возникает таких же мыслей по отношению к Вьетнаму, Филиппинам, Индонезии и проч. А тут возмутились

      Классическое: "Вы не понимаете, это другое!"