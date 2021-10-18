Проход кораблей ВМС США и Канады через Тайваньский пролив в Пекине назвали «сговором с целью дестабилизации»

Как известно, Китай рассматривает Тайвань как часть своей законной территории и не признает действующее в Тайбэе правительство. Периодически китайские военные корабли и самолеты совершают маневры вблизи территориальных вод Тайваня. В ответ Тайвань активно пользуется поддержкой США и их союзников, корабли которых также появляются в Тайваньском проливе.Американский эсминец USS Dewey недавно прошел через Тайваньский пролив в сопровождении фрегата ВМС Канады HMCS Winnipeg. Как заявили в Вашингтоне, проход кораблей свидетельствует о приверженности США и союзников принципу свободного судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе.Но в Пекине с подобными действиями американской стороны не согласны. Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая заявило, что американский и канадский корабли находились под наблюдением НОАК на протяжении всего времени перехода через пролив.Как утверждается в сообщении китайского военного ведомства, США и Канада вступили в сговор с целью спровоцировать дестабилизацию обстановки в Тайваньском проливе. В НОАК еще раз подчеркнули, что Тайвань является территорией КНР, соответственно, американский и канадский корабли не имели права проходить в данном проливе.Поскольку корабли ВМС США появляются в проливе буквально каждый месяц, в Пекине крайне недовольны подобными действиями. В свою очередь, в Тайбэе периодически обвиняют Китай в нарушении морских и воздушных границ частично признанного государства. Например, 17 октября китайские самолеты, если верить министерству обороны Тайваня, влетали в зону контроля противовоздушной обороны страны. Поэтому, видимо, тайваньские власти рассматривают американское военное присутствие в проливе как своеобразный ответ Пекину, а также как определенную гарантию того, что КНР не осмелится совершить нападение на остров.Действительно, если бы не поддержка со стороны США и их союзников, Тайвань давно бы уже присоединили к Китаю силовым путем. Это бы, в свою очередь, лишило Запад еще одного союзника в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чего очень не хотят американские власти. Поэтому, учитывая масштабы наращивания военной мощи Китая, американские корабли и самолеты также будут регулярно совершать маневры недалеко от китайских морских границ. Ожидаемо, что после создания AUKUS повысится и уровень присутствия и активности британских и австралийских ВМС в регионе.