Первая нитка заполнена газом: Россия готовит «Северный поток – 2» к запуску в эксплуатацию

Российский газопровод "Северный поток-2" будет готов к эксплуатации в ближайшее время, первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом. Об этом сообщает компания Nord Stream 2 AG.Согласно сообщению, первая нитка "Северного потока-2" заполнена газом, закачка завершена 18 октября, на второй продолжаются пусконаладочные работы. Как заявил вице-премьер Александр Новак, полностью газопровод будет готов к запуску в ближайшие дни. Речь идет о технической стороне вопроса, а вот с политической, запуск может и отодвинуться.Газовый кризис в Европе продолжается, подземные хранилища остаются полупустыми на фоне приближающихся холодов. По мнению Новака, запуск "Северного потока-2" поможет европейцам стабилизировать ситуацию, но не всем в Европе, как оказалось, это нужно. В Еврокомиссии потребовали применить к газопроводу газовую директиву ЕС в полном объеме.С таким заявлением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, побывавшая в Киеве, где на саммите Украина-ЕС ей на Россию нажаловался Зеленский, опасающийся, что Украина потеряет транзит газа. Украинский президент хотел еще санкций от американцев против "СП-2", но Байден ограничения не намерен вводить, даже несмотря на требования отдельных конгрессменов. Так что в Киеве срочно ищут выход из складывающейся ситуации, судорожно цепляясь за все, что можно и нельзя.А пока Урсула фон дер Ляйен продолжает требовать, Nord Stream 2 AG намерена полностью вывести "Северный поток-2" из-под действий газовой директивы. С этой целью компания подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под действия документа.