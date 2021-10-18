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Первая нитка заполнена газом: Россия готовит «Северный поток – 2» к запуску в эксплуатацию

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Российский газопровод "Северный поток-2" будет готов к эксплуатации в ближайшее время, первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом. Об этом сообщает компания Nord Stream 2 AG.


Согласно сообщению, первая нитка "Северного потока-2" заполнена газом, закачка завершена 18 октября, на второй продолжаются пусконаладочные работы. Как заявил вице-премьер Александр Новак, полностью газопровод будет готов к запуску в ближайшие дни. Речь идет о технической стороне вопроса, а вот с политической, запуск может и отодвинуться.

Газовый кризис в Европе продолжается, подземные хранилища остаются полупустыми на фоне приближающихся холодов. По мнению Новака, запуск "Северного потока-2" поможет европейцам стабилизировать ситуацию, но не всем в Европе, как оказалось, это нужно. В Еврокомиссии потребовали применить к газопроводу газовую директиву ЕС в полном объеме.

С таким заявлением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, побывавшая в Киеве, где на саммите Украина-ЕС ей на Россию нажаловался Зеленский, опасающийся, что Украина потеряет транзит газа. Украинский президент хотел еще санкций от американцев против "СП-2", но Байден ограничения не намерен вводить, даже несмотря на требования отдельных конгрессменов. Так что в Киеве срочно ищут выход из складывающейся ситуации, судорожно цепляясь за все, что можно и нельзя.

А пока Урсула фон дер Ляйен продолжает требовать, Nord Stream 2 AG намерена полностью вывести "Северный поток-2" из-под действий газовой директивы. С этой целью компания подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под действия документа.
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62 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. prior
    prior Сегодня, 11:09
    +12
    Делов то.
    России остаётся признать Украину недружественным террористическим государством и разорвать с ней все газовые контракты.
    И тогда Урсула сама приедет в Москву клянчить для Европы газ и запускать СП-2 на все 100%.
    А начнут грозить штрафами - поднимем цену.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 11:11
      -1
      Над Украиной зафиксировано резкое увеличение углекислого газа в атмосфере... laughing
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 11:20
        -6
        Ну, надо было не признавать Порося "законным" президентом. Если бы не признали-многого могли бы избежать и было бы проще решать все вопросы. Кто-то сильно тогда, облажался в Кремле. Приходится расхлебывать.
        1. Николай С.
          Николай С. Сегодня, 11:29
          +13
          В 2015 году немецкие эксперты провели технический аудит украинской ГТС, констатировав, что износ укроГТС составляет 85%. Поэтому многие говорят, что укроГТС скоро лопнет. Это как "воронья слободка" - все говорили, что она сгорит, она и сгорела. Конец укроГТС близок.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 11:46
            -1
            В Еврокомиссии потребовали применить к газопроводу газовую директиву ЕС в полном объеме.
            С таким заявлением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, побывавшая в Киеве, где на саммите Украина-ЕС ей на Россию нажаловался Зеленский, опасающийся, что Украина потеряет транзит газа.

            Не слишком ли Россия торопится заполнить российским газом "СП-2"?!
            Сначала пусть ЕС отпенит свою директиву против "СП-2", а уж потом Россия заполняет трубу газом!!! А то как-то в бизнес-стратегии не логично получается! Слишком велики при этом бизнес-риски для России! России это надо? Совсем нет. А именно.

            К тому же , ведь "соросятский" проект "Украина - антиРоссия" также принадлежит и Германии с Францией, а не только США и Британии!!!
            Где гарантии, что благодаря позиции "соросихи" Урсулы фон дер Ляйен в ЕС против строительства и ЗАПУСКА "СП-2" страны ЕС не будут элементарно воровать российский технологический газ из трубы "СП-2" и из немецких газовых хранилищей в Германии, точно так же, как это делает у себя Украина?
            Зеленский, видимо, этим способом воровства с Урсулой успешно поделился.
            1. Piramidon
              Piramidon Сегодня, 13:18
              +1
              Цитата: Татьяна
              Не слишком ли Россия торопится заполнить российским газом "СП-2"?!

              Пока что идет заполнение техническим газом, только для проверки работоспособности СП-2. Нужно, чтобы газопровод был в полной готовности, а вот с перекачкой газа можно и подождать. Посмотреть как будут себя вести деятели в ЕС. Зима на носу, может быть она им мозги вправит.
              1. Татьяна
                Татьяна Сегодня, 13:26
                0
                Цитата: Piramidon
                Пока что идет заполнение техническим газом, только для проверки работоспособности СП-2. Нужно, чтобы газопровод был в полной готовности, а вот с перекачкой газа можно и подождать. Посмотреть как будут себя вести деятели в ЕС.

                Хорошо, что пока всё именно так, как Вы говорите!
                А вот дальше России в вопросе по эксплуатации "СП-2" надо держать паузу в международных бизнес-отношениях до ПОБЕДНОГО конца!
                Надеюсь, что так и будет!

                Удачи в бизнесе всем тем, кто инвестировал и строил "СП-2"!
        2. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 11:32
          +2
          Лавров ответил на этот вопрос уже давным давно: "На этом фоне, когда стали выдвигаться кандидаты для участия в президентских выборах, президент Украины Порошенко заявлял на каждом углу, что он «президент мира» и урегулирует конфликт за две-три недели. Именно поэтому западные столицы — Париж и Берлин — настоятельно просили нас не выступать с заявлением о непризнании выборов. И мы этого не сделали, мы дали шанс"
          1. Monster_Fat
            Monster_Fat Сегодня, 11:33
            -8
            Я и говорю: "Кто-то сильно, тогда, облажался в Кремле". yes
        3. Эль Чувачино
          Эль Чувачино Сегодня, 15:15
          -1
          Его и не признавали. Признавали только, что с этой властью придётся иметь контакты.
      2. Silver bullet
        Silver bullet Сегодня, 11:22
        -1
        Местами слишится "Щенявмерла", скрежет зубов и изжога на Банковой. laughing
      3. Комментарий был удален.
        1. BrTurin
          BrTurin Сегодня, 11:43
          +1
          Цитата: Татьяна
          Не слишком ли Россия торопится заполнить российским газом "СП-2"?!

          Хотя бы для того чтобы показать, что теперь всё зависит от Германии и ЕС... и погоды в эту зиму... говорят, что снаряд в одну воронку два раза и два раза суровая зима... но кто его занет, вон в Антарктиде закончилась рекордно холодная зима...
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 12:17
            +2
            Цитата: BrTurin
            Хотя бы для того чтобы показать, что теперь всё зависит от Германии и ЕС...

            И далее что? По-вашему, еврочиновники признают свои ошибки? Когда такое было? Да никогда!
            И куда прикажете потом девать этот газ из трубы, если суд в ЕС признает российский иск не в пользу России?! Подарить?! Выбросить?! Сосчитайте экономические и политические убытки для России!

            Такое впечатление, что Россия так и не научилась и держать паузу в международных отношениях, должным образом защищая свои национальные интересы, и постоянно продолжает наступать на одни и те же грабли!
            1. BrTurin
              BrTurin Сегодня, 12:57
              0
              По технологии газопровод все равно должен быть заполнен либо азотом, либо природным газом он не должен стоять пустым и тем более с воздухом...
              Суд в ЕС (там как минимум два суда - верховный в Германии и суд справедливости в ЕС) и какое они имеют отношение к сертификации оператора?- эта сертификация идет в рамках той самой газовой директивы... будут палки в колеса... будут... но нельзя исключить варианта что примут поправку которая отменит монополию Газпрома конкретно для СП-2 и создадут независимую компанию, время потеряют, но все нормы энергопакета выполнят... да и Роснефть суетится что по СП-2, что по Силе Сибири (куда её обещали допустить через два года после начал работы газопровода)
              Германия...
              С 1 октября 2021 года две основных рыночных зоны главного газового рынка Европы - Германии Gaspool (Север и Восток страны) и NetConnect Germany (Юг ФРГ) объединяются в одну - Trading Hub Europe (сокращенно THE). Создается крупнейший в Европе физический газовый хаб https://www.interfax.ru/business/794652

              Дело в том, что Северный поток — 2, вопреки представлениям, не государственный проект. В его реализацию не было привлечено ни единого евроцента из каких-либо государственных фондов. Это частный проект. А поскольку это частный проект, то любые проблемы, возникшие по вине федерального правительства, будут оценены некоей суммой, например, как недополученная прибыль, и направлены в суд. И федеральное правительство, независимо от того, кто будет канцлером, должно будет заплатить энную сумму акционерам СП-2. https://inosmi.ru/economic/20210910/250477583.html

              По технологии все выполнено, а дальше... "гипс снимают клиент уезжает все пропало" посмотрим...
              1. Татьяна
                Татьяна Сегодня, 13:05
                0
                Цитата: BrTurin
                По технологии газопровод все равно должен быть заполнен либо азотом, либо природным газом он не должен стоять пустым и тем более с воздухом...

                Ну, если это так, то это отчасти меняет дело.
                А дальше России надо держать паузу до победного конца!

                Удачи в бизнесе всем тем, кто инвестировал и строил "СП-2"!
              2. NKT
                NKT Сегодня, 13:56
                +1
                Несколько лет назад мелькала информация, о создании компании-оператора этого трубопровода 12 мильной зоны Германии. Не знаете, результат?
                1. BrTurin
                  BrTurin Сегодня, 14:19
                  0
                  если из последнего...
                  У «Газпрома» есть легальные способы обойти ограничения Третьего энергопакета ЕС по «Северному потоку — 2». Как заявил старший советник Госдепартамента США Амос Хохштайн в интервью «РБК-Украина», в Вашингтоне знают о них, но считают уловками. «Я этот вопрос (создание виртуальной точки сдачи газа на „Северном потоке — 2“ на границе территориальных вод Германии) поднимал с представителями правительства Германии. С моей точки зрения, это было бы уловкой, чтобы обойти условия, а не серьезный подход к реальному применению норм (Третьего энергопакета)», — сказал Амос Хохштайн. Представитель Госдепартамента США уточнил, что об этом у него был активный откровенный диалог с представителями немецкого правительства. «Я очень надеюсь, что там серьезно относятся к совместному заявлению США и Германии, поэтому в этом отношении проблем не возникнет», — полагает Амос Хохштайн.
                  https://eadaily.com/ru/news/2021/10/12/hohshtayn-berlinu-skazali-chto-virtualnaya-tochka-na-severnom-potoke-2-ulovka
                  1. NKT
                    NKT Сегодня, 14:37
                    +1
                    Это - да, я читал. Но в какой-то момент просто все затихло на счет этой компании, наверное все же, ЕС не удаться здесь "провести", ни с добавлением газа Роснефти ни с новым оператором. Именно поэтому Газпром так себя ведет. Посмотрим.
            2. Bad_gr
              Bad_gr Сегодня, 14:11
              +1
              Цитата: Татьяна
              И куда прикажете потом девать этот газ из трубы

              Если труба заполнена попутным газом, который у нас частенько, просто сжигают в факелах, то какие там убытки ?
              По поводу самого газопровода:
              Учредителем компании Nord Stream 2 AG является «Газпром». Согласно данным «Газпрома» на 2017 год, стоимость проекта составляла 9,5 млрд евро, из которых половину финансируют европейские компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea.
              ....
              Кинуть самих себя с этим газопроводом... ? а какие альтернативы ? Это будет контрольным выстрелом в голову экономике Европы.
      4. 210окв
        210окв Сегодня, 13:57
        0
        Нет, сероводорода.
    2. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 11:46
      -4
      Рано или поздно это закончится. И Газпром такой твердолобостью просто потеряет рынки. Нельзя тут шантажировать или кулаком стучать. Хитрее все надо. Собственно так и делают. 404 само себя закапавает и так более чем успешно. Контракт до 24 года. И что дальше кроме воплей?)
      1. Степан S
        Степан S Сегодня, 11:52
        +1
        И Газпром такой твердолобостью просто потеряет рынки.

        И кто же эти рынки сможет занять в ближайшей перспективе? Снова надежда на ветряки и панели?
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 12:21
          +1
          Цена сейчас такая что себестоимость СПГ даже амерская оправдывается. Демпинг вполне возможен с их стороны. Зачем им эти карты в руки пихать?
          1. vadimtt
            vadimtt Сегодня, 12:56
            0
            А где его взять-то, Амерский СПГ? Отвоевывать у Азии что-ль? Боюсь, Европа не потянет, как по деньгам, так и по флоту laughing
            1. carstorm 11
              carstorm 11 Сегодня, 13:37
              0
              Азия скоро накушается. Явление временное и кризис закончится. Пару лет назад они свой СПГ пихали во все дыры и рынки то теряли. Ну Польша как пример. Это начнется по новой.
          2. NKT
            NKT Сегодня, 14:41
            0
            СПГ всегда будет проигрывать Газпромовскому газу. И по себестоимости добычи и по затратам на транспортировку.
      2. prior
        prior Сегодня, 11:53
        +6
        Нельзя тут шантажировать или кулаком стучать.

        Почему нельзя.
        Если на всю деревню лишь одна бабка торгует самогоном, а похмелиться хочется, волей неволей к ней пойдёшь и купишь по той цене, какую бабка назначит. what
        А нет -мёрзни, то есть мучайся с похмелья.
        Кстати, за выпивкой потом опять к ней......
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 12:26
          +1
          Мне эти аналогии далеки))) Но я вас понимаю. Только я повторю с чего начал- этот ажиотаж рано или поздно закончится. Ради сиюминутной выгоды конечно можно как 404 делать. А потом? Рынки стабилизируются. Всем всего станет хватать. И СПГ из Азии постепенно вернется. И если кроме вашей наглой бабки появится мужик у которого хоть и чуточку дороже но за то с ней не придется дело иметь как думаете куда вы пойдете?) Как только появится выбор а он появится все резко изменится.
      3. Hagen
        Hagen Сегодня, 13:16
        -1
        Цитата: carstorm 11
        Хитрее все надо.

        Например, Газпрому "громко" начать проектирование и строительство заводов по сжижению газа где-нибудь в Ямбурге. Причем это надо делать уже сегодня. Производство СПГ в северных морях будет дешевле, чем в Катаре. И всегда можно будет излишек добычи газа перегнать в СПГ и отправить в ЮВА. Когда эта перспектива станет обозримой, у Европы пропадет желание даже упоминать о желании закрыть свой рынок для Газпрома. А вообще, ЕС должен молиться на СП и прочие трубы. Пока они есть, у ЕС будет газ значительно дешевле, чем в Китае. Стоит только часть газа Газпрому перевести в СПГ, Европа в цене на газ сравняется с ЮВА.
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 13:39
          +1
          Вот. Пример вполне ощутимого давления но без шантажа или истерик.
        2. BrTurin
          BrTurin Сегодня, 14:30
          0
          Цитата: Hagen
          Например, Газпрому "громко" начать проектирование и строительство заводов по сжижению газа где-нибудь в Ямбурге.

          А почему бы не в Усть-Луге....
          предполагается оценить возможность строительства дополнительной - 3й - технологической линии завода по производству СПГ в рамках ГПК КПЭГ. https://neftegaz.ru/news/Gazohimija/700293-gpk-kpeg-v-ust-luge-mozhet-poluchit-3-yu-liniyu-szhizheniya-prirodnogo-gaza/
          зато плечо доставки самое короткое... "Ну куда это в Европу, в такую даль? Сказала тоже. Да Европа эта от нас за углом да налево" (Табачный капитан)
    3. Маз
      Маз Сегодня, 11:51
      -4
      Вперёд Россия! Даёшь Европу!
    4. Hagen
      Hagen Сегодня, 12:50
      -1
      Цитата: prior
      И тогда Урсула сама приедет в Москву клянчить для Европы газ и запускать СП-2 на все 100%.

      С чего бы вдруг? За условия жизни в странах ЕС и их экономику отвечаю национальные правительства. ЕС - структура почти полностью назначаемая. Урсуле до лампочки, есть ли газ или его нет в плитах жителей отдельных стран. Еврокомиссия и сегодня понимает, что все что они делают, снижает конкурентоспособность европейцского производителя по отношению к американскому. Тем не менее они продолжали вытеснять Газпром своими "энергопакетами" и до кризиса, и во время кризиса. "Зеленые", креатура США такая же, как и Еврокомиссия, и сегодня ничего знать не хочет и ускорять процесс запуска СП-2 не предлагает, но пытается давить на Газпром, спихивая его на УкрГТС. Как ни странно, вопросы экологии, так ими отбиваемые, в данном случае их нисколько не тревожат. laughing Сплошное лицемерие, да и только. Что изменится в поведении Урсулы при разрыве договора России с Украиной? Она будет еще больше визжать про использование Россией газа в качестве оружия.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:11
    0
    Первая нитка заполнена газом: Россия готовит «Северный поток – 2» к запуску в эксплуатацию
    ДЕЛА идут ... а конторы/комиссии, чего то там решают, пишут, запрещают, т.е. обычная бюрократическая возня.
  3. Kurare
    Kurare Сегодня, 11:13
    -5
    Газовый кризис в Европе продолжается, подземные хранилища остаются полупустыми на фоне приближающихся холодов.

    В той же Германии хранилища заполнены на более чем 70%. Где ж это "полупустые"?
    ...а вот с политической, запуск может и отодвинуться.

    Новое правительство в Германии будет не раньше рождественских. Так что, где-то к февралю 2022 вернуться к этому вопросу.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 11:19
      -13
      Не расстраивайте мечтателей, уже который год "замораживающих" то Украину, то Поляков, то Европу целиком...
      1. Kurare
        Kurare Сегодня, 11:26
        +3
        Польша и особенно Украина - совершенно иная история. Знаю не по наслышке, на Украине ситуация если не критическая, то очень неоптимистичная.
        Цитата: Вождь краснокожих
        ...уже который год "замораживающих" то Украину, то Поляков

        А кто их замораживает? Польшу - только Европа или США, так как Газпромовского газа они особо и не хотят. Украина, та вообще "грязного русского" газа не покупает уже который год. Так что, все претензии и взоры на запад.
      2. alexmach
        alexmach Сегодня, 11:50
        +3
        Хранилища то заполненны в достаточной мере. Европа точно не замерзнет. Зато цены на электричество поднялись в 2 раза...
  4. Luminman
    Luminman Сегодня, 11:18
    +1
    Согласно сообщению, первая нитка "Северного потока-2" заполнена газом

    На/В Украине исчезли из продажи болгарки и ножовки по металлу!
    1. prior
      prior Сегодня, 11:41
      +8
      Не знаю, как насчёт ножовок.
      Информация от родственников, украинских пользователей газа.
      Обратились в ремконтору по поводу неправильной работы газовой колонки, не тот цвет пламени, не хочет загораться, не реагирует на пьезоподжиг.
      В результате выяснилось, что для поддержания давления в газовой сети, поставщик закачивает в них..... воздух.
      Ура, товарищи украинцы. Приплыли. Начали бадяжить газ пользователям. Но за какую цену!
      Это ли не пэрэмога.
      1. Luminman
        Luminman Сегодня, 11:47
        +4
        для поддержания давления в газовой сети, поставщик закачивает в них..... воздух

        Топить воздухом - это новая украинская технология? Запатентовано?
      2. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 11:50
        +4
        Цитата: prior
        закачивает в них..... воздух.

        воздух никто не закачивает... это грозит взрывом... закачивают азот и безопасно и ... технология..., а где то это в промышленных масштабах - Голландцы - Азот необходим для замещения низкокалорийного газа Гронингена (L-gas) поставками газа из других, высококалорийных (H-gas), источников, в т.ч. из России. https://neftegaz.ru/news/dobycha/665655-eshche-podumayut-niderlandy-primut-reshenie-po-obemam-dobychi-gaza-na-mestorozhdenii-groningen-k-sen/
        если это так, то пусть почувствуют себя голландцами....
      3. михаил3
        михаил3 Сегодня, 11:55
        +1
        Когда смесь достигнет определенной концентрации, будет взрыв. Колоссальный взрыв, по всей длине трубы. Ох и бахнет...
      4. Avior
        Avior Сегодня, 13:33
        +1
        Ваши родственники- сказочные звездуны, похоже.
        Смесь воздух и газа взрывоопасна.
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 15:05
          +1
          А был ли мальчик? Вернее, родственники?
          В интернете можно писать что угодно. Почему бы и родственников на Украине не выдумать?
          1. prior
            prior Сегодня, 16:56
            0
            Позавчера племянница (живёт в Бердичеве) родила ещё одного родственника. Назвали Иваном.
            Если ваше мнение не всегда совпадает с моим, это ещё не значит, что я вру.
            hi
            А ещё у меня родной брат в Белоруссии...... wink
      5. for
        for Сегодня, 18:05
        0
        Цитата: prior
        Информация от родственников, украинских пользователей газа.

        Вы так рады за родствеников.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:27
    0
    Давление в трубе 103 бара,Закачено 177 млн кубов технического газа.Тоже деньги.
  6. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 11:38
    +3
    Если по делу, то украм напрягаться не о чём, договор о транзите действует, и никуда не денется ещё 3 года.
    А с точки зрения войны , то бузить им вааще без разницы по какому поводу, с газом тема кончится, они еще много чего придумают, работа у них такая.
    1. Kurare
      Kurare Сегодня, 15:48
      0
      Цитата: Пиджак в запасе
      Если по делу, то украм напрягаться не о чём, договор о транзите действует, и никуда не денется ещё 3 года.

      Это транзит. А для собственных нужд? Ведь нужно, что бы Россия прокачивала больше, чем той же Словакии нужно, для виртуального реверса. А если Словакии самой хватать не будет, остаётся только одно - воровать! Так что, напряг есть и он уже скакунам скулы сводит!
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:48
    0
    Первая нитка заполнена газом: Россия готовит «Северный поток – 2» к запуску в эксплуатацию

    Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. Отсутствием альтернативы пополнения хранилищ и наступающими холодами можно добиться больше, чем старыми договорённостями и контрактами.
  8. михаил3
    михаил3 Сегодня, 11:53
    0
    Ситуация проста как грабли. Платежка за тепло огромна) И кто не хочет снижения цены? Ваши же бюрократы, ребята... У немцев так еще все более или менее, цена растет медленно из за постоянного контракта. А французы? И остальные? Хе-хе...
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:53
    +2
    запуск "Северного потока-2" поможет европейцам стабилизировать ситуацию, но не всем в Европе, как оказалось, это нужно.
    С запуском "СП-2" придется европейцам все таки признать, что Россия в очередной раз помогла Европе. А это не только не хочется делать, но и противопоказано для карьеры политических бюрократов ЕС. Вот сейчас и ломают головы - не замерзнуть и не обрушить свою экономику или удержаться при бюрократической кормушке. Вчера немецкий "зеленый" выдал очередной набор откровенной чуши по вопросу Россия - газ.
  10. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 12:05
    +2
    Несколько не в тему именно нитки. Просто пример типичного западного идиотизма: счет за газ при нулевом потреблении
    https://i.ibb.co/3sn8xLY/6958407.jpg
    Теперь ясно, почему они мерзнут, но всячески блокируют СП-2? Ибо убоги от рождения.
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:10
    0
    Почем газ будет уходить из России по этому трубопроводу, опять по 270 $м3?
    Налоги с какой суммы будут платить?
  12. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 12:18
    -2
    Заполнение европейских газовых хранилищ - 75%. Просто в прошлом году оно было на 20% выше. Я не знаю ето мало или много, но както автор переборщил с "полупустыми". Наверное европейцы не замерзнут если даст цифры... laughing
  13. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:20
    0
    СП-2 запустим, Урсула фон дер гинеколог увидит то, что ей положено.
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 12:47
      0
      ПРИКОЛЬНО !!!!! Плюсанул++++ good
  14. Барбарис25
    Барбарис25 Сегодня, 12:32
    +1
    самое интересное..другое..украинцам нужно больше бояться Турецкого потока,Но почему то они продолжают топить против СП-2
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 14:42
      0
      А кого там на ТП можно топить... турок нельзя, болгар нельзя (в поисковике - Болгария продала Киеву...), сербов..., остаются венгры, а с ними и без ТП...
      1. Барбарис25
        Барбарис25 Сегодня, 15:22
        +1
        laughing скорее все дело в том,что они отрабатывают заказ из США...ну чтож..пусть американцы им и компенсируют
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:50
    0
    " братство"- как украинская труба. Изношенность на 85 процентов. Дальнейшее использование- невозможно и экономически, невыгодно. Давно пора закончить эту тему.