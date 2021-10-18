Спецназ «Бадр 313» новой армии Афганистана постепенно отказывается от трофейных американских M4 и M16 в пользу автоматов Калашникова

В Афганистане группировка «Талибан» (*террористическая организация, запрещённая в России) продолжает формирование вооружённых сил. Напомним, что боевики «Талибана»* взяли власть в стране в свои руки на фоне вывода американского контингента. В сентябре лидеры талибов* заявили, что основной костяк новой афганской армии сформирован (продолжается формирование нештурмовых батальонов), причём основу её составляли представители отрядов специального назначения и штурмовых групп «Бадр («Бадри») 313». Этот спецназ «Талибана» был вооружён трофейным американским оружием, включая штурмовые винтовки M16 и карабины M4.
Спецотряды «Бадр 313» действовали на наиболее сложных для талибов участках фронта (если слово «фронт» для Афганистана хоть сколько-нибудь актуально употреблять). Например, они участвовали во взятии перевала Саланг при штурмовой операции в Панджшерском ущелье.
Внимание сегодня на себя обращает тот факт, что всё больше представителей нового афганского спецназа «Бадр 313» на фото и кадрах видеосъёмки позируют не с американским стрелковым оружием, а с автоматами Калашникова различных модификаций. Это и «классические» АКМ, и варианты АКМС.
В афганских источниках указывается на то, что в штурмовых отрядах «Бадр 313» отдают предпочтение стрелковому оружию советской разработки. От американского оружия в пользу автоматов Калашникова идёт постепенный отказ.
Причину долго объяснять не приходится – оно (оружие советской разработки) более надёжно. При учёте того, что для штурмовых отрядов нового афганского спецназа ювелирная точность стрелкового оружия точно не требуется, а требуется то, чтобы оно не теряло «кондиций» даже в самых трудных условиях применения и не предъявляло особых требований по обслуживанию, выбор снова падает на «старый добрый» «Калаш».