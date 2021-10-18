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Спецназ «Бадр 313» новой армии Афганистана постепенно отказывается от трофейных американских M4 и M16 в пользу автоматов Калашникова

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В Афганистане группировка «Талибан» (*террористическая организация, запрещённая в России) продолжает формирование вооружённых сил. Напомним, что боевики «Талибана»* взяли власть в стране в свои руки на фоне вывода американского контингента. В сентябре лидеры талибов* заявили, что основной костяк новой афганской армии сформирован (продолжается формирование нештурмовых батальонов), причём основу её составляли представители отрядов специального назначения и штурмовых групп «Бадр («Бадри») 313». Этот спецназ «Талибана» был вооружён трофейным американским оружием, включая штурмовые винтовки M16 и карабины M4.


Спецотряды «Бадр 313» действовали на наиболее сложных для талибов участках фронта (если слово «фронт» для Афганистана хоть сколько-нибудь актуально употреблять). Например, они участвовали во взятии перевала Саланг при штурмовой операции в Панджшерском ущелье.

Внимание сегодня на себя обращает тот факт, что всё больше представителей нового афганского спецназа «Бадр 313» на фото и кадрах видеосъёмки позируют не с американским стрелковым оружием, а с автоматами Калашникова различных модификаций. Это и «классические» АКМ, и варианты АКМС.

В афганских источниках указывается на то, что в штурмовых отрядах «Бадр 313» отдают предпочтение стрелковому оружию советской разработки. От американского оружия в пользу автоматов Калашникова идёт постепенный отказ.

Причину долго объяснять не приходится – оно (оружие советской разработки) более надёжно. При учёте того, что для штурмовых отрядов нового афганского спецназа ювелирная точность стрелкового оружия точно не требуется, а требуется то, чтобы оно не теряло «кондиций» даже в самых трудных условиях применения и не предъявляло особых требований по обслуживанию, выбор снова падает на «старый добрый» «Калаш».
Использованы фотографии:
Твиттер/p_ehlich
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55 комментариев
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  1. Артём Карагодин
    Артём Карагодин Сегодня, 11:13
    +10
    Кто бы сомневался, что так и будет. Тем более что патроны на "Калаш" для талибов раздобыть куда легче, чем на M-16/4.
    1. Kurare
      Kurare Сегодня, 11:22
      -2
      Цитата: Артём Карагодин
      Тем более что патроны на "Калаш" для талибов раздобыть куда легче, чем на M-16/4.

      Думаю, что для спецназа "добывать" НАТОвские патроны - это не проблема, проблема в их качестве, а значит, в загрязнении самого оружия из-за "дешёвого" пороха. Более вероятно, что проще в обслуживани, меньше чистки, меньше отказов.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 11:26
      -13
      Мда...тот случай, когда факт использования уникального и непревзойденного российского оружия некими бородатыми субъектами, показывать тем самым, его повышенную восстребованность вместо американского, и как подчеркивание его превосходства в определенных условиях....ну такое. request
      1. Артём Карагодин
        Артём Карагодин Сегодня, 11:29
        +7
        Талибы - ребята малосимпатичные, никто не спорит, но вряд ли есть смысл сомневаться в их боевых качествах, особенно если это спецназ. Поэтому их переход на АК - вполне себе комплимент нашим оружейникам (за изобретение, изготавливали-то небось всё равно в Китае). Ничего "ну такого" вроде бы не просматривается.
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 11:37
          +1
          Цитата: Артём Карагодин
          Талибы - ребята малосимпатичные

          Зато модные ! winked (Бороды нонче в моде!... yes )
        2. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 12:07
          +1
          они просто следить за оружием не любят. а Калаш все вытерпит и будет стрелять.
          1. Hitriy Zhuk
            Hitriy Zhuk Сегодня, 17:33
            0
            Цитата: voyaka uh
            В ЦАХАЛ нет оружейных комнат в казармах.

            Вот жеж нищие дикари.
            Хотя чего взять от националистической квазистраны.
      2. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 14:18
        +1
        Тот случай, когда оружие нужно для боёв а не для парада.
    3. bairat
      bairat Сегодня, 11:29
      +2
      Так и не вступившая в бой правительственная армия насчитывала ~300 тысяч бойцов. Хозяева сбежали, оставив и более ценные чем патроны вещи. Так что с натовскими боеприпасами там не д.б. проблем.
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 11:41
      +2
      Китайцы подбросят и АКМ,и патроны к ним.Как при СССР поставляли моджахедам.
      Что касается штурмовых винтовок M16.
      Как говорил наш преподователь-п/полковник (был советником во Вьетнаме) с ВК янкесы были недовольны заменой М14 на вышеуказанную.
    5. vladcub
      vladcub Сегодня, 14:06
      0
      Надёжность оружия и доступность боеприпасов вот 2 кита на которые надо опираться.
      Если бы к"калашам" патронов было мало, они бы поискали, что-то другое
      1. Normann
        Normann Сегодня, 14:48
        0
        А вроде как и вариантов кот наплакал...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:13
    +6
    Спецназ «Бадр 313» новой армии Афганистана постепенно отказывается от трофейных американских M4 и M16 в пользу автоматов Калашникова
    А что такого ... им ведь не шашечки нужны, им ехать! Без всяких заморочек.
  3. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 11:13
    +2
    Как показала практика в Афганистане, с калашом - лучше получается воевать... А с М4 - бегать wassat
    ПиСи - а может это от толерантности. Есть такая шутка - "А все равно - в мире до сих пор белые лидируют в стрельбе, а негры - в беге". Понабрали в армию - вот они и побежали
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 12:31
      +3
      самое интересное что по записям боев из Афганистана сами американцы всегда ведут огонь на подавление,а не прицельные пострелушки..
      1. Alex_You
        Alex_You Сегодня, 13:25
        +1
        Для этого у них в отделении есть пара М240 и огневые группы с М249.
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Сегодня, 14:06
          +1
          что не мешает им чуть что всаживать по несколько магазинов "куда-то в сторону врага"..по факту "точно в голову"-это про снайперов,все остальные работают на подавление либо одиночными,либо короткими очередями и тут речь идет о подготовке солдата..поэтому все эти доли при расчете кучности носят более академический характер чем практический.
  4. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 11:15
    +1
    Да и патрон более распространен.
  5. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:16
    +5
    Причину долго объяснять не приходится – оно более надёжно.

    Ну сказали бы что матрасное оружие требует более тщательного ухода... laughing
  6. слава1974
    слава1974 Сегодня, 11:20
    -1
    американцы сами отказываются от М16 и М4, а уж афганцы со своим опытом толк в оружии знают.Поэтому не удивительно ,что этот хлам на свалку.
    В начале 90-х в армии Узбекистана хотели перейти на М16 ,но после испытаний в местном климате поняли, что смысла нет.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 14:52
      0
      Каждое оружие производится для определенных целей и театров военных действий, АК более неприхотлив в обслуживании да подешевле будет, а ЭМки надо чаще чистить и следить за ними что в их климате и местности сделать гораздо сложнее, и когда поставляли их контингенту союзных войск НАТО это одно, а когда это трофейное оружие - это совсем другое.
  7. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:27
    -14
    Бои окончились.
    Теперь можно взять оружие попроще.
    Которое чистить не надо, беречь от грязи.
    1. Kurare
      Kurare Сегодня, 11:38
      +15
      Цитата: voyaka uh
      Бои окончились. Теперь можно взять оружие попроще. Которое чистить не надо, беречь от грязи.

      Вы противоречите сами себе. В бою нужно как раз безотказное оружие, которое нетребовательно к обслуживанию и не боится грязи. А "на параде" можно хоть с хрустальным красоваться.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 12:05
        -7
        Пока талибы воевали с американцами и афганской армией у них были М-4 и М-16 с оптикой. Надо было попадать издалека, точно и сразу.

        Ничего нового.
        И элитные части Хизбалла, и командиры Исламского Джихада вооружены М-4/М-16.

        А в мирное время удобнее иметь оржие, которое можно спокойно бросить в пыль под лавку, пока кушаешь лепешки.
        1. Kurare
          Kurare Сегодня, 12:49
          +5
          Цитата: voyaka uh
          А в мирное время удобнее иметь оржие, которое можно спокойно бросить в пыль под лавку, пока кушаешь лепешки.

          Что значит удобнее? Вы говорите об оружии, как о какой-то барсетке, мужской аксессуар. Лично мне мало что известно о талибском спецназе, кроме того, что их серьёзно поднатаскали спецслужбы Пакистана. Но, я всё же исхожу из того, что эти парни поеданием лепёшек на лавке не занимаются, пока их оружие лежит в пыли.
          1. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 13:25
            -1
            В мое время пехотинец с личным оружием не расставался никогда. В ЦАХАЛ нет оружейных комнат в казармах.
            Оружие всегда с собой. И когда идешь в столовую, и туалет, и в душ. И один полный магазин в кармане (или привязан к оружию резиной). Поэтому, куда его поставишь или положишь рядом с собой - важный фактор.
            Проще бросить под ноги, как попало - но, нельзя. Надо, чтобы М-16 стреляло исправно.
            С "Калатч" (как у нас его звали) таких проблем нет.

            Поэтому я понимаю талибов. Свои М-4 и М-16 с оптикой они аккуратно завернули в тряпки и положили под ковры в доме.
            А по городу ходят с Калашами.
            1. Kurare
              Kurare Сегодня, 14:05
              +4
              Цитата: voyaka uh
              В мое время пехотинец с личным оружием не расставался никогда. В ЦАХАЛ нет оружейных комнат в казармах.

              Вообще-то, такая ситуация для современной страны - уникальна. Знаю не понаслышке, когда кто-то приезжает в Изрииль и не знает данного факта, первое что читается в его глазах - шок! laughing
              Цитата: voyaka uh
              Поэтому я понимаю талибов. Свои М-4 и М-16 с оптикой они аккуратно завернули в тряпки и положили под ковры в доме. А по городу ходят с Калашами.

              Т.е., по Вашему у спецназа Талибан должно быть (минимум) два оружия: на войну и на повседневку. Честно: меня терзают смутные сомнения. Не согласен с Вами, в корне! hi
              Учитывая то, что война там не закончена и в ближайшее время не закончится, такое "разделение труда" не имеет для меня никакого смысла.
              1. voyaka uh
                voyaka uh Сегодня, 14:29
                +1
                "два оружия: "///
                Два оружия это оптимально. good
                Я вовсе не против Калаша. Если бы была возможность, держал бы его в патрульном джипе в 90-е в качестве доп.оружия, а М-16 с оптикой - основного.
                Если нападение с близкого расстояния, то отбиться очередями во все стороны из Калаша удобнее.
                У нас была дикая пыль от движения. Например, второй доп. пулемет MAG, который хранился на полу (в дополнение к основному - турельному) приходил в полную негодность от пыли и грязи.
                1. Kurare
                  Kurare Сегодня, 15:01
                  +2
                  Цитата: voyaka uh
                  Я вовсе не против Калаша. Если бы была возможность, держал бы его в патрульном джипе в 90-е в качестве доп.оружия, а М-16 с оптикой - основного.

                  Так то ж в джипе, а не под лавкой! good
                  Если для Вас разница между Калашом и М-4/16 лишь в более кучной стрельбе и оптике - то тогда уж лучше использовать СВД.
                  Цитата: voyaka uh
                  Два оружия это оптимально.

                  Два оружия - это действительно оптимальный вариант для профи. Но не в том сочетании, о котором пишете Вы. Например, в армии ГДР у спецов был Калаш + Скорпион, или у снайперов СВД + АКМС/Скорпион. Два, одинаковых по своему предназначению оружия - это не рационально.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 11:50
      +8
      Цитата: voyaka uh
      Бои окончились.
      Теперь можно взять оружие попроще.
      Которое чистить не надо, беречь от грязи.

      Вояка вы самый уважаемый израильский постоянный посетитель, вам ли объяснять, что талибы сделали выводы по результатам боестолкновений и боевого опыта, и они далеко не глупы, если выгнали США из афгана. Калаш дешевый и надежный по сравнению с М16/М4. В умелых руках вполне точен на любой дистанции до 1000 метров. А плохим танцорам сами знаете ,что мешает....
  8. Bradley
    Bradley Сегодня, 11:30
    +2
    Спецотряды «Бадр 313» действовали на наиболее сложных для талибов участках фронта (если слово «фронт» для Афганистана хоть сколько-нибудь актуально употреблять). Например, они участвовали во взятии перевала Саланг при штурмовой операции в Панджшерском ущелье.


    Пишите так, будто это спецы какие-то. Когда они выкладывали видео "зачистки" аэропорта, ходили тиктикульно, тыкали стволами друг другу в спину и в голову.
    Обычные бабахи, которые вместо тряпок и пояса смертника напялили форму.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 11:45
      +2
      Цитата: Bradley
      Обычные бабахи, которые вместо тряпок и пояса смертника напялили форму.

      Ну,как говорил "дядя Миша" : "Главное нАчать !"... Сначала форма...затем-вооружение...в последствии,тренировка,спецподготовка...! Лишь бы физические и психологические качества соответствовали !
      1. Bradley
        Bradley Сегодня, 13:16
        -2
        Ну,как говорил "дядя Миша" : "Главное нАчать !"... Сначала форма...затем-вооружение...в последствии,тренировка,спецподготовка...! Лишь бы физические и психологические качества соответствовали !

        Да какое там. У террористов нет школы подготовки ССН, максимум что, так это будут слизывать с других.
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 13:32
          +3
          Цитата: Bradley
          У террористов нет школы подготовки ССН

          "Террористы" были "вчера"! "Сегодня"-спец.подразделения регулярной армии ! Школа-дело наживное ! Если находятся "кадры" физически сильные,выносливые; с крепкой нервной системой;умеющие сочетать осторожность с "безбашенностью",отлично владеющие оружием...то будет и школа !
          1. Bradley
            Bradley Сегодня, 13:42
            -2
            "Террористы" были "вчера"! "Сегодня"-спец.подразделения регулярной армии ! Школа-дело наживное ! Если находятся "кадры" физически сильные,выносливые; с крепкой нервной системой;умеющие сочетать осторожность с "безбашенностью",отлично владеющие оружием...то будет и школа !

            Школа займет время, годы. И не факт, что за это время их не разгонят опять по горам.
            1. Nikolaevich I
              Nikolaevich I Сегодня, 14:29
              +2
              Цитата: Bradley
              Школа займет время, годы

              "Школы" ССН имеются в "дружественных" "Талибану" странах... а таковы уже "объявляются" ! И откуда уверенность,что подготовка "Бадри" уже не велась ранее ,например, "пакистанской школой" ССН ? request
              1. Bradley
                Bradley Сегодня, 15:01
                0
                И откуда уверенность,что подготовка "Бадри" уже не велась ранее ,например, "пакистанской школой" ССН ? request

                Например, с того, что при "зачистки" аэропорта, впереди бежит террорист с флагом, а за ним остальные, которые направляют оружие на спины друг друга.
                Ну или обучались у "инструкторов" которые никогда не проходили обучения с оружием.
                Даже у западных актёров уровень владения оружия несравненно выше, чем у спецназа террористической организации Талибан (запрещенная в России).
        2. Normann
          Normann Сегодня, 14:56
          0
          Есть страны, у которых эта школа создавалась десятилетиями, готовые предоставить своих инструкторов. Да это не полноценные ССН, но все же.
  9. DenVB
    DenVB Сегодня, 11:46
    +5
    Желтые ботинки - командир. Два раза ку.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:55
    +5
    Так они с "калашами" с детства в обнимку.
  11. мсс
    мсс Сегодня, 12:05
    +4
    так судя по фото у них старые 7.62 надежные как танк а не современные недокалаши
  12. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:23
    +2
    Тоже мне новость, дык сами полосатые, когда никто не видит, меняют свои Эмки на Калашниковых.
  13. синоби
    синоби Сегодня, 12:37
    0
    У М4/М-16 перед АК было одно единственное преимущество,кучность стрельбы на дальних дистанциях.С переходом АК на калибр 5,45 это преимущество исчезло.И это с учётом того что НАТОвский птрон таки винтовочный,а у АК промежуточный.На данный момент у американца больше "обвесов" по сравнению со "старыми" образцами АК.В штурмовом бою обвесы непринципиальны.Интересен так-же факт что во Вьетнаме янки предпочитали всё что стреляет калибром 7,62 и дробовики.
  14. мушкетон64
    мушкетон64 Сегодня, 13:21
    +4
    Цитата: voyaka uh
    А в мирное время удобнее иметь оржие, которое можно спокойно бросить в пыль под лавку, пока кушаешь лепешки.

    А что, у них там мирные времена наступили ? belay
  15. ja-ja-vw
    ja-ja-vw Сегодня, 13:27
    +1
    как-то на них экипировка смотрится неестественно!
    Может размер не их?
    Или с миру по нитке?
    Не одежда красит человека, а человек одежду

    vs
  16. Alex_You
    Alex_You Сегодня, 13:30
    +3
    Тю, АК или М16, неважно, главное очки! Да побольше очков...
  17. MauZerR
    MauZerR Сегодня, 14:34
    -1
    Если эти аллах-бабахи обрядились в трофейную амеровскю снарягу, то это резко сделало их спецназом? Как были козопасами, так и остались. А Калаш - простой и надежный, рассчитанный на массового солдатика-срочника, который будет пытаться всеми возможными путями "отпетлять" от чистки оружия, как бы сержанты и старшины не старались. АR-ку чистить надо чаше, чистить надо тщательнее, как система оружия она хорошая, но требует к себе более внимательного отношения.
    Вот и поменяли "воины аллаха" "капризные" AR-ки на привычный Калаш.
  18. vladcub
    vladcub Сегодня, 14:35
    +1
    Мы можем сейчас только гадать, а как обстоит в действительности?
    Талибам,,если они уважают себя, нужна регулярная армия формированием которой они сейчас и заняты. У них сейчас регулярной армии ещё нет и чем будет вооружён мы не знаем.
    По мне"Бадр 313" не регулярный спецназ, а шайки бандитов, лучше подготовленных, но всё равно шайка. Подобные отряды как правило вооружены как попало
    ПС. Где гарантия, что на фотках натуральные :"бадры", а не ряженые? Если действительно, они перейдут на АК,, им придётся определиться :какую модель АК выбрать?
  19. MauZerR
    MauZerR Сегодня, 14:38
    0
    Цитата: Ros 56
    Тоже мне новость, дык сами полосатые, когда никто не видит, меняют свои Эмки на Калашниковых.

    Только спецназ и только в случаях, когда нужно. А то лихо можно нарваться на френдли фаер просто "на звук"
  20. MauZerR
    MauZerR Сегодня, 14:38
    0
    Цитата: Alex_You
    Тю, АК или М16, неважно, главное очки! Да побольше очков...
    Очки +50 к тактикульности, это каждый страйкболист подтвердит!
  21. Dos
    Dos Сегодня, 14:41
    +1
    У людей война идет уже более 40 лет! Им виднее из чего выбирать!
  22. Russs05
    Russs05 Сегодня, 15:09
    0
    Лишь бы эти "милые бородачи" к нам в подбрюшье через бывшие республики СССР не лезли.
  23. Orca
    Orca Сегодня, 16:32
    +1
    Интересно, кто писал этот пасквиль - в глаза бы взглянуть этому писателю sad . После прочтения последнего абзаца можно подумать, что М4 и М-16 отличаются великолепной точностью. И то, и другое по сути хлам!
    На дистанции в 250-400 метров точности огня АК предостаточно даже если он в руках "зелёного", только-только принявшего Присягу, не говоря уже о спецах, не день-два проведших в боях.
  24. Orca
    Orca Сегодня, 16:39
    +2
    Цитата: Russs05
    Лишь бы эти "милые бородачи" к нам в подбрюшье через бывшие республики СССР не лезли.

    Не дрейфи, не впервой бармалеев зачищать. Хуже будет, если бывшие республики СССР у нас в подбрюшье станут такими же бородачами - придётся делать "мёртвую зону".
  25. CCU_RU_ALEX
    CCU_RU_ALEX Сегодня, 17:28
    +1
    Что скажу на счёт талибов, пока у нас она будет террористической организацией, гордится ею не стану, даже если будут использовать наш отечественный продукт. Но почти большинство оружия у них из Америки и Европы, и по понятным причинам почему. Так как Америка спонсор терроризма номер один.