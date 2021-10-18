Представитель Пентагона прибыл в Узбекистан обсудить вопросы «безопасности границ»

Соединенные Штаты не отступают от своей цели разместить рядом с границей Афганистана "антитеррористические силы", т.е. развернуть военную базу в соседних с ним государствах. Как сообщает посольство США в Узбекистане, в ташкент прибыл помощник министра обороны США Кристофер Майер.Представитель Пентагона уже провел ряд встреч с властями Узбекистана в рамках своего визита. Официально заявляется, что Майер обсудил "вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности границ", других подробностей не приводится. Неофициально визит может скрывать под собой требование США о размещении американской военной базы на территории Узбекистана.Ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники утверждали, что Пентагон намерен провести переговоры с властями Узбекистана о размещении на территории республики "антитеррористических сил", которые могли бы действовать в Афганистане.Несмотря на то, что в Ташкенте уже один раз отказали Вашингтону, заявив, что конституция страны и военная доктрина не предусматривают и запрещают размещение иностранных военных, в США, видимо, решили попробовать еще раз, поскольку тема для американцев "больная".После бегства из Афганистана США потеряли все возможности действовать на его территории, а соседние страны дружно Вашингтону в развертывании американских военных баз отказали. Действовать им сейчас приходиться из Катара, а это очень невыгодно во всех отношениях. Проскальзывала информация, опять же от западных СМИ, что американцы якобы даже пытались уговорить Россию пустить их на одну из своих баз в Таджикистане или Киргизии.Так что данный визит представителя Пентагона может скрывать за собой очередную попытку уговорить узбекские власти пойти навстречу американским военным. Так ли это, или это простой "визит вежливости" в рамках решения повседневных задач, покажет время.