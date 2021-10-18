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Представитель Пентагона прибыл в Узбекистан обсудить вопросы «безопасности границ»

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Соединенные Штаты не отступают от своей цели разместить рядом с границей Афганистана "антитеррористические силы", т.е. развернуть военную базу в соседних с ним государствах. Как сообщает посольство США в Узбекистане, в ташкент прибыл помощник министра обороны США Кристофер Майер.


Представитель Пентагона уже провел ряд встреч с властями Узбекистана в рамках своего визита. Официально заявляется, что Майер обсудил "вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности границ", других подробностей не приводится. Неофициально визит может скрывать под собой требование США о размещении американской военной базы на территории Узбекистана.

Ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники утверждали, что Пентагон намерен провести переговоры с властями Узбекистана о размещении на территории республики "антитеррористических сил", которые могли бы действовать в Афганистане.

Несмотря на то, что в Ташкенте уже один раз отказали Вашингтону, заявив, что конституция страны и военная доктрина не предусматривают и запрещают размещение иностранных военных, в США, видимо, решили попробовать еще раз, поскольку тема для американцев "больная".

После бегства из Афганистана США потеряли все возможности действовать на его территории, а соседние страны дружно Вашингтону в развертывании американских военных баз отказали. Действовать им сейчас приходиться из Катара, а это очень невыгодно во всех отношениях. Проскальзывала информация, опять же от западных СМИ, что американцы якобы даже пытались уговорить Россию пустить их на одну из своих баз в Таджикистане или Киргизии.

Так что данный визит представителя Пентагона может скрывать за собой очередную попытку уговорить узбекские власти пойти навстречу американским военным. Так ли это, или это простой "визит вежливости" в рамках решения повседневных задач, покажет время.
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47 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 11:42
    +7
    Вот как общие границы появятся, так и можно такие заходы не враждебными России считать, а пока намекнуть на мигрантов, типа вот в Штаты если что и посылайте Джамшутов с Равшанами.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:45
      +10
      Представитель Пентагона прибыл в Узбекистан обсудить вопросы «безопасности границ»

      Совсем берега потеряли. Не знал, что США граничат с Узбекистаном...
      1. den3080
        den3080 Сегодня, 11:48
        +4
        Цитата: ROSS 42
        Представитель Пентагона прибыл в Узбекистан обсудить вопросы «безопасности границ»

        Совсем берега потеряли. Не знал, что США граничат с Узбекистаном...

        Начал так, наверное: У вас в стране мы ещё порядок не наводили. Пора начинать, господа… эээ…(заглянул в конспект) узбеки!
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 12:02
          +1
          говорили то на русском ?
          1. Гражданский
            Гражданский Сегодня, 12:09
            +3
            Главный кредитор Узбекистана - КНР. Китайская экспансия в Среднюю Азию идет планомерно и неумолимо. Нет никаких шансов у США выкружить у басмачей место под базу. Место занято другим гегемоном.
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 12:47
              0
              Надо ему мыло послать.
              Без мыла-то трудно наверное лезть, куда не просят
            2. DEVIL LIFE`S
              DEVIL LIFE`S Сегодня, 17:05
              0
              А кого вы басмачами называете?
          2. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 12:09
            +5
            Цитата: Дедкастарый
            У вас в стране мы ещё порядок не наводили. Пора начинать, господа

            Наверняка. Мало кто из Пентагона знает узбекский. или так:
            We haven't put things in order in your country yet. It's time to start, gentlemen...Uzbeks. (У вас в стране мы ещё порядок не наводили. Пора начинать, господа ...узбеки.)
            laughing
            1. de_monSher
              de_monSher Сегодня, 13:14
              +2
              Память у Вас коротка... Эмммм... Товарищ "эксперт"... *))) В 2005-ом, в мае, американцы уже пытались организовать революцию в Андижане... после чего были выгнаны из Узбекистана... *))) И даже с Россией был подписан договор о союзнических отношениях... *))) Так что не гнали бы вы волну, на ровном месте, что ли, эммммм... "Господин" =смачно сплюнул, слово то какое, поганое= хороший?... *))
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:06
        +5
        Цитата: ROSS 42
        Совсем берега потеряли. Не знал, что США граничат с Узбекистаном...

        Джейн Псаки своим генералам, сказала "Узбекистан граничит с США !"
      3. frruc
        frruc Сегодня, 12:48
        +1
        Наглые и упертые . Зачем талибы дали им вот так просто мирно уйти.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:04
      +2
      Цитата: Владимир_2У
      Вот как общие границы появятся, ......

      им объяснили---не нужна база! Так с другой стороны пытаются.
      1. mojohed2012
        mojohed2012 Сегодня, 12:16
        +2
        Торг дело не быстрое. Штаты, если надо, продавят любой ценой размещение своей базы у узбеков, главное, чтобы на ней или рядом, можно было тайные базы ЦРУ тоже организовать, чтобы гадить нам.
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 12:52
        +3
        Цитата: Reptiloid
        им объяснили---не нужна база! Так с другой стороны пытаются.

        Если Узбекистан согласится, то это будет самая большая глупость в их политике.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 13:04
          +1
          hi добрый день , уважаемая Елена! Да, самая большая глупость, если вспомнить прошлые претензии, а также посмотреть как чего сейчас на штатовских базах по всему миру
        2. DEVIL LIFE`S
          DEVIL LIFE`S Сегодня, 17:07
          0
          Согласен, помним 2005 год. Они там вокруг своей базы местному населению тоже достаточно нагадили.
    3. Yarasa
      Yarasa Сегодня, 14:40
      -2
      Ты ли , что ли подметать будешь Москву за 100 баксов? ))) Не смеши мои тапочки. Они в РФ потому что они там нужны.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 15:40
        0
        Цитата: Yarasa
        Ты ли , что ли подметать будешь Москву за 100 баксов?

        Это ты мне что ли? "Без сопливых разберёмся" слыхал выражение?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:43
    +5
    Представитель Пентагона прибыл в Узбекистан обсудить вопросы «безопасности границ»
    Ну наф ... кто то ещё не понял, что там где полосатики, бардак и прочие "радости" обеспечены??? fool
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 11:59
      +3
      Цитата: rocket757
      Ну наф ... кто то ещё не понял, что там где полосатики, бардак и прочие "радости" обеспечены???

      Но и кто то ручки погреть захочет. Сильно. Надеюсь, дадут по этим рукам...тоже сильно.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:39
        +1
        Цитата: Горный стрелок
        кто то ручки погреть захочет.

        Это да, такие всегда найдутся ... таким урезать хвост по самые уши, ничего другого они не понимают.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:07
      +2
      Цитата: rocket757
      .... где полосатики, бардак и прочие "радости" fool

      Тем более что тогда были проблемы, с той базой, отказали...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:41
        +2
        Так то официально было заявлено, что ничего и никак ... так полосатики такого понимать НЕ ХОТЯТ! будут искать подходы, засылать гонцов, угрожать\прижимать и прочее, прочее.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 12:44
          +2
          Виктор, ведь там штатовские культурные центры работают, языку обучают, с образованием содействуют. Бесплатно.....
          Цитата: rocket757
          ....будут искать подходы, засылать гонцов, угрожать\прижимать и прочее, прочее.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 14:03
            +1
            Цитата: Reptiloid
            Бесплатно.....

            Бесплатный сыр где бывает?
            Только там ....
            ЭТО ГРАБЛИ.
            На которых всё равно будут топтаться всякие при/Д\урки и прочие мазохисты ... такие тоже найдутся, ВЕЗДЕ.
            1. Reptiloid
              Reptiloid Сегодня, 15:59
              +1
              Подумалось---а наши-то культурные центры там есть.? А то сожаления бывают, что приезжают к нам на заработок, а не язык, никультуру не знают
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 16:11
                +1
                Цитата: Reptiloid
                а наши-то культурные центры там есть.?

                Есть то они есть ... но занимались ими те, примерно как Зурабов на краине.
                Сейчас другой человек ими занимается, но ВРЕМЯ, ВРЕМЯ упущено сколько!!!
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:44
    +8
    Безопасность границ Пентагон пусть с Мексикой, с Канадой и с нами обсуждает. Где границы США и где Узбекистан? Совсем обнаглели матрасные.
    1. Добрый
      Добрый Сегодня, 12:17
      +2
      Бойся данайцев дары приносящих! В современной интерпретации- Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:44
    +2
    обсудить вопросы «безопасности границ»
    В смысле добиться разрешения на американскую базу? Но вроде узбекское руководство категорически сказало нет. Или все же есть сомнения?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:09
      +1
      Цитата: rotmistr60
      о вроде узбекское руководство категорически сказало нет. Или все же есть сомнения?

      "В животные равны, но среди них есть более равные", которые хотят поиметь бакшиш.
  5. prior
    prior Сегодня, 11:44
    +3
    Представитель Пентагона прибыл в Узбекистан обсудить вопросы «безопасности границ»

    Значит скоро на границах Узбекистана начнут стрелять.....
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 12:22
      +2
      Думаю, не начнут. А вот российская амнистия и разрешение ранее запрещенного вьезда 158 тысячам узбеков, совершившим преступления в России, теперь выглядят совсем обоснованными, как плата за отказ в американской базе.
  6. knn54
    knn54 Сегодня, 11:45
    +7
    "Ты их в дверь — они в окно"!
  7. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:52
    +4
    Тест на вшивость. То есть, демократичность и права человека.
    Если пустят американцев - значит педикулез, ой, то бишь демократичность и права человека.
    А если не пустят, значит тоталитарный режим, сочувствующий оси зла, почти террористы.
    А вообще, на узбеко-американской границе вроде бы спокойно и чинно...
  8. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 12:08
    +3
    В случае размещения баз - выкинуть из страны всех узбеков-мигрантов.
    ПиСи: а для Узбекистана это может стать началом конца. Матрасы будут с территории летать вглубь Афгана и там гадить, а ответку-то талибы будут давать на границе - узбекам, а не матрасам. Могут и повоевать, и инвазию религиозную устроить в Узбекистан вполне
  9. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:25
    +1
    Шла бы домой Пенелопа полосатая.
  10. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:40
    +3
    Зачем Узбекистан угрожает американским границам? Вопрос требует немедленного решения!
    1. DEVIL LIFE`S
      DEVIL LIFE`S Сегодня, 17:12
      +1
      Спасибо за такой коммент, давно не смеялся от души. Тут давно культурных центров США нет! Я местный
  11. ugol2
    ugol2 Сегодня, 12:42
    +3
    Если визит не увенчается успехом, то скоро мы все услышим, что у Узбекистана большие проблемы с демократией.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:53
    0
    Явно о чём то договорятся,или американцы на пустое место приехали?Посол США в Узбекистане ,не только плов ест?Значит какую то почву подготовил.
  13. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 13:15
    +1
    Ясен пень, что обе стороны пытаются извлечь для себя выгоду. Проще говоря - дур.ней себя вокруг ищут.
    1. wandlitz
      wandlitz Сегодня, 16:11
      0
      Несомненно, что кто то и поимеет выгоду.....
  14. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 13:21
    +1
    Цитата: de_monSher
    уже пытались организовать революцию в Андижане... после чего были выгнаны из Узбекистана...

    Шер, если ваши умники не пытались бы что-нибудь полезное поиметь, то и встречи бы не было.
    1. DEVIL LIFE`S
      DEVIL LIFE`S Сегодня, 17:13
      0
      Про умников пока не знаем. Не всё у нас открыты дастархан, особенно внешняя политика.
  15. Тимур_3
    Тимур_3 Сегодня, 15:15
    +1
    Казахские военные уже давно на стороне НАТО. И ничего. Дружба и любовь.
  16. alystan
    alystan Сегодня, 16:00
    +1
    Думаю американцы на переговоры явились с полным досье на руководство УР, как они обычно и поступают. И у переговорщиков с другой стороны уже не будет особой свободы в этом самом переговорном процессе. Иначе лишатся много чего "непосильным" трудом заработанного...