Эксперты из США рассуждают о конце американского милитаризма

В будущем Соединенные Штаты больше не будут рассматривать военную мощь как ответ на все проблемы, которые мы видим во всем мире

Безудержный американский милитаризм, возможно, уходит в прошлое. Это может означать, что Соединенные Штаты сократят свое военное присутствие на планете и перестанут регулярно применять свои Вооруженные силы в разных точках мира.На страницах журнала Foreign Affairs о конце американского милитаризма рассуждают эксперты из США Эндрю Бацевич и Анхель Шелайн, представляющие Институт ответственного государственного управления Куинси. Это научное учреждение тесно связано с Госдепартаментом США и заслужило репутацию «вашингтонского мозгового центра».Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден стремится показать миру, что его страна кардинально меняет свою внешнюю политику, отказываясь от силового давления. На сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходила в сентябре, он заявил, что США больше не намерены «увлекаться войной».- так сказал американский лидер.Он дал понять, что теперь США перестанут применять военную силу без разбора по всему миру, а сделают её инструментом, который будет задействован только в самых исключительных случаях. В принципе, и до разного рода экспертов об этом говорили в администрации Джо Байдена.Как отмечают эксперты, остается надеяться на искренность президента США. В этом случае Байден имел в виду именно то, что сказал. И если это так, то от него следует ждать решительных действий, которые неизбежно натолкнутся на противодействие военных чиновников и представителей оборонно-промышленного комплекса. Ведь военное лобби в самих США никто не отменял, ведь это миллиардные прибыли, от которых магнаты не в силах отказаться.