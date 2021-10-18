Военное обозрение
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Эксперты из США рассуждают о конце американского милитаризма

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Безудержный американский милитаризм, возможно, уходит в прошлое. Это может означать, что Соединенные Штаты сократят свое военное присутствие на планете и перестанут регулярно применять свои Вооруженные силы в разных точках мира.


На страницах журнала Foreign Affairs о конце американского милитаризма рассуждают эксперты из США Эндрю Бацевич и Анхель Шелайн, представляющие Институт ответственного государственного управления Куинси. Это научное учреждение тесно связано с Госдепартаментом США и заслужило репутацию «вашингтонского мозгового центра».

Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден стремится показать миру, что его страна кардинально меняет свою внешнюю политику, отказываясь от силового давления. На сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходила в сентябре, он заявил, что США больше не намерены «увлекаться войной».

В будущем Соединенные Штаты больше не будут рассматривать военную мощь как ответ на все проблемы, которые мы видим во всем мире

- так сказал американский лидер.

Он дал понять, что теперь США перестанут применять военную силу без разбора по всему миру, а сделают её инструментом, который будет задействован только в самых исключительных случаях. В принципе, и до разного рода экспертов об этом говорили в администрации Джо Байдена.


Как отмечают эксперты, остается надеяться на искренность президента США. В этом случае Байден имел в виду именно то, что сказал. И если это так, то от него следует ждать решительных действий, которые неизбежно натолкнутся на противодействие военных чиновников и представителей оборонно-промышленного комплекса. Ведь военное лобби в самих США никто не отменял, ведь это миллиардные прибыли, от которых магнаты не в силах отказаться.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/POTUS
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30 комментариев
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  1. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:59
    +6
    На страницах журнала Foreign Affairs о конце американского милитаризма рассуждают эксперты из США Эндрю Бацевич и Анхель Шелайн

    Вот балалаечники! wassat Пусть расскажут об этом главам корпораций, завязанных на американских вооружениях, и их лоббистам во власти. Те посмеются от души.
    Всех своих целей эта страна добивается путем милитаризма и тайных операций спецслужб.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:06
      +2
      Это может означать, что Соединенные Штаты сократят свое военное присутствие на планете и перестанут регулярно применять свои Вооруженные силы в разных точках мира.

      Это может означать только одно - безнаказанности приходит конец, и не всякая птица долетит до середины Днепра АУГ с «не благими» намерениями сможет достичь середины Тихого (Атлантического) океана...
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 13:16
        +2
        Наконец доперло до америкосов:
        1. Арабы, негры, азиаты, часть латиносов - не способны создать свою демократию, у них другой уровень развития отношений в социуме и невозможно перескочить через этапы развития общества.
        2. Военной силой заставлять преображать феодальное общество в парламентскую демократию бесполезно. Все равно изберут себе местного царька и будут лизать ему причинное место.
        3. Все основные победы мерикосы смогли сделать с помощью распространения культуры, технологий и сказкой об "американской мечте.
        1. den3080
          den3080 Сегодня, 13:42
          +8
          Цитата: Гражданский
          Наконец доперло до америкосов:
          1. Арабы, негры, азиаты, часть латиносов - не способны создать свою демократию, у них другой уровень развития отношений в социуме и невозможно перескочить через этапы развития общества.
          2. Военной силой заставлять преображать феодальное общество в парламентскую демократию бесполезно. Все равно изберут себе местного царька и будут лизать ему причинное место.
          3. Все основные победы мерикосы смогли сделать с помощью распространения культуры, технологий и сказкой об "американской мечте.

          1. Считаете, что американская демократия - наивысший уровень развития человеческого общества? И те кому это не нравится - просто не доросли, так сказать…
          На мой взгляд: американская демократия - лживый содом и гоморра, ведущий к полной десоциализации индивида и деградации человеческого вида в целом.
          2. Лучше уж лизать причинные места американским «прокураторам» и отдавать всё, что есть, туда за океан, где император живёт в сияющем граде на холме? Так считаете?
          3. Основные победы американцы смогли одержать хорошенько стравив набирающих силу конкурентов и помогая тем, кто выигрывает в драке. Не безвозмездно помогая, а загоняя и побеждающего и проигрывающего в долговую кабалу и разруху, всем сестрам по серьгам, как говорится.
          А уж дальнейшие расчёты могут происходить любым удобным способом и в основном натурой - мозгами, ресурсами и угодным американцам мироустройством, в основном.
          Деньги - дело десятое, сколько надо - столько и будет напечатано.

          Вот откуда и технологии и «культура». Американская культура, кстати, на удивление бедна и тупа.
          Кроме Голливуда, штампующего лубочные блокбастеры для плебса, пожалуй и похвастать больше нечем.
          Ну ещё поп-рок-рэп- … но вряд ли это можно назвать прямо уж культурой.
          Остальное - натащено/украдено со всего мира и как-то, иногда очень коряво, прилеплено на «фасад американской мечты»

          Примерно так winked если кратко
          1. Гражданский
            Гражданский Сегодня, 13:54
            -1
            1. Считаете, что американская демократия - наивысший уровень развития человеческого общества? И те кому это не нравится - просто не доросли, так сказать…

            Считаю ее лучше туркменской и белорусской демократий. Когда все принадлежит одному человеку. Больше справедливости. Но речь шла про америкосов.
            Конечно же социализм лучше.
            2. Лучше уж лизать причинные места американским «прокураторам» и отдавать всё, что есть, туда за океан, где император живёт в сияющем граде на холме? Так считаете?

            То есть лучше лизать местному феодалу? У которого дети там же, на Западе.
            Я за социалистические подходы. Без самодержцев.
            Остальное - натащено/украдено со всего мира и как-то, иногда очень коряво, прилеплено на «фасад американской мечты»

            Так и есть, но результат за ними.
          2. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 17:22
            0
            Цитата: den3080
            Примерно так если кратко

            Примерно так - кратко и пространно, печатают свои посты адекватно мыслящие люди прямо со дня появления «ВО». Приятно осознавать, что пыл пользователей не угасает.
            good Заслуженный плюс.
      2. Галеон
        Галеон Сегодня, 16:20
        +1
        Цитата: ROSS 42
        Это может означать, что Соединенные Штаты сократят свое военное присутствие на планете и перестанут регулярно применять свои Вооруженные силы в разных точках мира.

        Это может означать только одно - безнаказанности приходит конец, и не всякая птица долетит до середины Днепра АУГ с «не благими» намерениями сможет достичь середины Тихого (Атлантического) океана...

        Все это было бы так, если бы вопросы, связанные с АУГ, решались только военными. Но тут же увязаны элиты и вопросы политические. А это означает, что как стояла 1 АУГ в Норвегии, так и будет стоять. Как ходили фрегаты на Балтику и в Черное море, так и будут ходить. Но и это не самая беда - вот как вредили стране грефы и набиулины - так и будут продолжать.И это посерьезнее АУГ.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:08
      +3
      Цитата: Галеон
      ...Он дал понять, что теперь США перестанут применять военную силу без разбора по всему миру, а сделают её инструментом, который будет задействован только в самых исключительных случаях...

      Тут главное понимать, что определять термины "перестанут применять военную силу без разбора" и "сделают её инструментом, который будет задействован только в исключительных случаях" США будут самостоятельно и по своему усмотрению, исходя из "жизненных" интересов США, а они у них как известно безраздельные.

      Кстати, вот опять поехали в Узбекистан обсуждать создание своей военной базы, дабы защитить "границы" США. Ну что тут сказать - исключительный случай.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 14:01
      0
      Как говорят военные: "заняли круговую оборону".Пока...
  2. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 13:00
    +2
    Казалось бы, при чем тут давешний доклад аналитического центра при президенте США, гласящий, что США на данный момент способна вести только один " военный конфликт средней интенсивности" - и не более?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:04
      +4
      теперь США перестанут применять военную силу без разбора по всему миру, а сделают её инструментом, который будет задействован только в самых исключительных случаях.

      На святое покусился! На денюжки! Особенно в личных карманах всяческих генералов и иже с ними! )))
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 13:04
    +4
    Америка, как сказал Байден, должна применение силы заменить на подачу примера другим странам на тему того, как себя они должны вести.
    Я вот не совсем понимаю, а какой такой пример может подать страна, в которой демократия превратилась в полный фарс, в которой легальна коррупция, в которой людей пытают и держат без суда десятилетиями. Страна, которая применяет санкции по поводу и без.
    Эта страна уже лет тридцать как превратилась в посмешище.
    Таким образом никакого такого примера никому они подать не могут.
    Даже если Байден реально верит в то, что сам сказал. :)
  4. Codett
    Codett Сегодня, 13:12
    +1
    Ага только корпорации ВПК США не вкурсе походу
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:12
    0
    На фото так символично прикладывают руку туда где должно быть сердце, а его нету - скомканная кучка долларов.
    Соединенные Штаты больше не будут рассматривать военную мощь как ответ на все проблемы, которые мы видим во всем мире
    Ни как Байден начинает готовится к отходу в мир иной. Иначе с чего это вдруг такое миролюбие. Но хоть признался, что Сша видят проблемы во всем мире, большая часть которого хочет жить по своим правилам, а не навязанным американцами.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:33
      0
      Цитата: rotmistr60
      На фото так символично прикладывают руку туда где должно быть сердце, а его нету - скомканная кучка долларов.

      ...."ну не вру я , верьте мне люди, я говорю вам от чистого сердца !"
  6. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 13:17
    +1
    Это может означать, что Соединенные Штаты сократят свое военное присутствие на планете и перестанут регулярно применять свои Вооруженные силы в разных точках мира.

    Сами никогда ничего и нигде не сократят. Единственный вариант: будут вынуждены сократить (под влиянием внешних факторов). По другому увы никак.
  7. Aleksandre
    Aleksandre Сегодня, 13:26
    +3
    "Зарекалась свинья дерьмо не жрать, да на первой же куче и разговелась..." (с)
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:35
      +1
      Могу добавить: и политикам ! feel
  8. vavilon
    vavilon Сегодня, 13:27
    +1
    Америка никогда не откажется от гегемонии вопрос только в том какой подход они будут использовать
    1. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 14:10
      0
      Цитата: vavilon
      Америка никогда не откажется от гегемонии вопрос только в том какой подход они будут использовать


      Будет та же гегемония, но "бюджетная".
      Сосредоточатся на Китае, остальное тоже но уже по остаточному принципу.
      Если что то финансировать по крупному то только то что можно перебросить на Китай.
      Т.е. по вооружению практически остаётся всё по старому, ударное вооружение практически всё мобильное. Заморозят наверное вундервафельные проекты и то что дорогое и с большим сроком НИОКР, а результат не однозначен.

      Например недавно американцы сравнивали свою и Китайскую программу по ИИ, признали что Китайская программа разработки эффективнее. У США круче по планам, но там в целях в основном полноценный ИИ с достижением цели неизвестно когда, с немерянными затратами. У Китайцев полноценный ИИ как направление в котором идёт движение, а цели это элементы ИИ, которые можно использовать в промышленности, интернет, обработка изображений, ВПК, чипы по нейросети и т.д..
  9. Andrea
    Andrea Сегодня, 13:38
    +1
    Значит военный бюджет почирикают? Самый большой флот Мира,самые,самые ВС пойдут цветочки нюхать?
  10. HAM
    HAM Сегодня, 13:51
    +1
    Врать надо красиво! Значит грабить лохов будут тихо,без шума и пыли....Революции пойдут: "сиреневые"."пальмовые","сакурные",короче названий много, "революционеров" за счёт штатов ещё больше...
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:56
    0
    Они существуют за счёт войн убийств и воровства если это закончится то и фша заканчится они по сути клещ кровопийца сосущий кровь из мира не будет крови-клещ сдохнет.
  12. Басарев
    Басарев Сегодня, 14:01
    0
    Ни из каких мест Штаты не уйдут. Просто в подковёрной борьбе шпионская партия побеждает армейскую, отсюда и такие заявления. И не очень ясно, что хуже — не скрывающая намерений военная база или замаскированное под парикмахерскую шпионское гнездо.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:12
    +1
    Эксперты из США рассуждают о конце американского милитаризма
    Может баланс нарушен, цена - эффективность ... если об эффективности вообще можно говорить? Потому как цена возросла и дальше будет расти.
  14. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 14:14
    0
    На фото дедушка Бидон держится за сердце при виде венка с искусственными цветами и кустом под ним, а окружающие копируют. А может дедушке жмет в груди...
    На фото ниже он тычет в животы маленьких детей, которые дедушку по факту испугались. Старый дедушка, пахучий. а еще правую штанину замарал.
    Трамп бы на руки их взял, да на камеру толкнул речь, а этот даже не может наклонившись постоять на камеру в виде говорящего с детьми.
  15. sen
    sen Сегодня, 15:33
    +1
    Эксперты из США рассуждают о конце американского милитаризма

    Основа военной мощи - экономика страны. А если китайская экономика становиться сильнее, то большие военные расходы США могут утянуть ее на дно.
  16. ugol2
    ugol2 Сегодня, 16:06
    0
    Кто-нибудь ему поверил?
  17. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:18
    0
    Этот бред, еще и опубликовали !
    ВС США - одна из опор могущества страны.Именно тот бардак,что сеют американцы ,позволяем им держать пол мира в узде .Хранить чужие деньги и жить за счет них ,это такая специфическая тихая гавань .Куда в эпоху общего страха несут деньги ,ресурсы,ископаемые половина планеты и получают за них, зеленые необеспеченные бумажки.
    Значит надо долги отдавать или придумать новый вид обдиралова !!
  18. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:18
    0
    Эксперты из США рассуждают о конце американского милитаризма
    А чего не по плести, ведь язык то без кости. request